НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ
НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ (от лат. noster - наш) - гипотетическая макросемья языков, включающая 6 языковых семей Евразии и Африки: индоевропейские языки, картвельские языки, афразийские языки, уральские языки, алтайские языки, дравидийские языки.
Признаки принадлежности к ностратическим языкам находят также в этрусском языке, эламском языке, шумерском языке, нивхском языке, юкагирском языке, в эскимосско-алеутских языках и чукотско-камчатских языках; из этих гипотез наиболее обоснован ностратический (возможно, алтайский) характер эскимосско-алеутских языков (О.А. Мудрак, 2008 год).
Распад ностратического праязыка в современной лингвистике датируется с помощью методов глоттохронологии XIII-X тысячилетием до н. э. Палеокультурные данные [А.Б. Долгопольский (1967 год); В.А. Дыбо, В.А. Терентьев (1984 год)] позволяют относить ностратический праязык к концу палеолита - мезолиту (культурные охота и рыболовство либо начатки производящего хозяйства). Прародиной ностратические языки, исходя из географии распространения семей-потомков и возможных археологических параллелей, называют Переднюю Азию (Левант или Загрос). В конце XX - начале XXI веков часть российских специалистов (А.Ю. Милитарёв, С.А. Старостин), основываясь гл. обр. на глоттохронологических данных о времени распада языковых семей, высказывают сомнение в принадлежности к ностратическим языкам афразийской семьи и считают её отдельной макросемьёй, по времени распада сравнимой с ностратической (Старостин, 1989 год) и близкородственной ей.
Относящиеся к ностратическим языкам семьи демонстрируют в первую очередь номинативный строй, языки эргативного строя появляются на поздних этапах. Морфология для ностратического праязыка восстанавливается скорее агглютинативная или аналитическая (морфологич. показатели могли быть клитиками или отдельными словами; см. Агглютинация в языке, Аналитизм), но это может быть связано с особенностями применения компаративистской процедуры в случае дальнего родства. На типологичесуих основаниях предлагается разделение ностратических языков на восточную (уральские, алтайские, дравидийские языки) и западную (индоевропейские, картвельские, афразийские языки) группы, из которых восточная имеет чисто агглютинативную морфологию и устойчивый вокализм корня, а западная демонстрирует элементы внутренней флексии. Имеется ли специфическое родство внутри этих групп, пока неясно.
Гипотеза о родстве ностратических языков выдвинута в 1903 году X. Педерсеном, им же введён термин. Научно разрабатывалась Б. Коллиндером (в осноыном индоевропейско-уральские и уральско-алтайские связи), К.Г. Менгесом (США), В.М. Илличем-Свитычем, А.Б. Долгопольским (СССР, Израиль). Теория ностратических языков приобрела доказательный научный характер после создания Илличем-Свитычем строгой системы фонетических соответствий между семьями, входящими в ностратическую макросемью, и этимологич. словаря, включившего св. 700 общеностратич. морфем (их история прослежена от исходного реконструированного состояния до языков-потомков), в т. ч. местоимения и грамматические показатели. Одним из важных следствий работы над ностратическим сравнением явилось уточнение и объяснение ряда аспектов реконструкций дочерних семей; так, индоевропейская триада велярных (K’, K, Kw) объясняется позицией перед огублёнными, передними и нейтральными гласными, реконструируемыми в ностратическом праязыке [В.А. Дыбо (1978 год), уточнение в работе А. Манастер-Рамера (1995 год)]; в алт. консонантизме окончательно подтвердилось тройное противопоставление по ларингальному признаку [Иллич-Свитыч (1963 год, 1964 год), В.И. Цинциус (1984 год), С.А. Старостин (1992 год), А.В. Дыбо (1990, 2000, 2005 годы)]; в афразийском консонантизме подтвердилась реконструкция 5 рядов аффрикат (Долгопольский, 1974 год). Последующее развитие частных реконструкций привело к дополнениям ностратич. реконструкции Иллича-Свитыча [Долгопольский (1998 год), Г.С. Старостин (2005 год), А.В. Дыбо, С.А. Старостин (2006 год)] и расширению списка морфологических и лексических сравнений [В. Блажек (Чехия), А.Б. Долгопольский, Г. Такач, И. Хегедюш (оба - Венгрия) и др.].
В современной лингвистике существуют синонимы понятия ностратических языков: 1) сибиро-европейские языки (А.Б. Долгопольский); 2) бореальные языки (введено Н.Д. Андреевым; при этом он не включает в ностратические языки афразийские и дравидийские); С.А. Старостин называет бореальными языками макросемью, включающую ностратические в узком смысле (т. е. без афразийских), в современных лингвистических работах для этой группировки предлагается название «евразиатские языки»; 3) афразийские языки; 4) дене-кавказские языки; 5) австрические языки.
Близка к ностратической гипотеза Дж.Х. Гринберга, который выделил евразиатские языки, отнеся к ним индоевропейские, уральские, алтайские, нивхский и айнский. С 1984 года А. Бомхард (США) опубликовал работы по сравнению, которое он называет ностратическим; сначала это было индоевропейско-афразийское сравнение, затем Бомхард признал ностратическую макросемью в составе, предложенном В.М. Илличем-Свитычем. Бомхард предлагает собственную систему соответствий, коренным образом отличную от системы Иллича-Свитыча. Различия обусловлены в первую очередь тем, что за основу Бомхард берёт глоттальную реконструкцию праиндоевропейского языка (см. Глоттальная теория), а также малопрофессиональную методику сравнения (критический разбор см. в работах Е.А. Хелимского, 2000).
Ряд компаративистов высказывают скептич. отношение к ностратическому сравнению (Л. Кэмпбелл, США), что обусловлено, с одной стороны, реальными трудностями одновременной работы с материалами множества различных языков, с недостаточно разработанными этимологиями и сравнительными фонетиками дочерних семей, с другой стороны - общим откатом назад компаративистского мышления в последней трети XX века. В современной компаративистике наблюдается переоценка возможностей метода внутренней реконструкции, применение которого без жёсткого контроля внешнего сравнения приводит к построению многочисленных одинаково вероятных и в равной степени произвольных протосистем. Подобная ситуация делает необходимым выход за рамки одной какой-либо семьи. По мнению Иллича-Свитыча, лишь внешнее сравнение обеспечивает соответствующий контроль и позволяет выбрать единственный максимально приближающийся к реальности вариант исторической реконструкции из многих принципиально возможных. Т. о., ностратическое языкознание не только использует достижения индоевропеистики, уралистики, алтаистики и т. д., но и само способствует развитию этих разделов компаративистики так же, как, напр., индоевропеистика способствует развитию германистики, славистики, иранистики.
Дополнительная литература:
Иллич-Свитыч В.М. Алтайские дентальные: t, d, ♎ // Вопросы языкознания. 1963. № 6;
он же. Алтайские гуттуральные *k’, *k, *g // Этимология. М., 1964;
он же. Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1964;
Долгопольский А.Б. От Сахары до Камчатки языки ищут родственников // Знание – сила. 1967. № 1;
он же. О ностратической системе аффрикат и сибилянтов: корни с фонемой *ʒ // Этимология 1972. М., 1974;
Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1978. Т. 37. Вып. 5;
Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 5;
Цинциус В.И. Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными смычными губно-губным *п’ и заднеязычным *к’ // Алтайские этимологии. Л., 1984;
Starostin S. A. Nostratic and Sino- Caucasian // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989.