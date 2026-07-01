НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ (от лат. nos­ter - наш) - ги­по­те­ти­че­ская мак­ро­се­мья язы­ков, вклю­чаю­щая 6 язы­ко­вых се­мей Ев­ра­зии и Аф­ри­ки: ин­до­ев­ро­пей­ские язы­ки, карт­вель­ские язы­ки , аф­ра­зий­ские язы­ки, ураль­ские язы­ки, ал­тай­ские язы­ки, дра­ви­дий­ские язы­ки.

При­зна­ки при­над­леж­но­сти к ностратическим языкам на­хо­дят так­же в эт­рус­ском язы­ке, элам­ском язы­ке, шу­мер­ском язы­ке, нивх­ском язы­ке, юка­гир­ском язы­ке, в эс­ки­мос­ско-але­ут­ских язы­ках и чу­кот­ско-кам­чат­ских язы­ках; из этих ги­по­тез наи­бо­лее обос­но­ван но­ст­ра­ти­че­ский (воз­мож­но, ал­тай­ский) ха­рак­тер эс­ки­мос­ско-але­ут­ских язы­ков (О.А. Муд­рак, 2008 год).

Рас­пад но­ст­ра­ти­че­ско­го пра­язы­ка в современной лин­гвис­ти­ке да­ти­ру­ет­ся с по­мо­щью ме­то­дов глот­то­хро­но­ло­гии XIII-X тысячилетием до н. э. Па­лео­куль­тур­ные дан­ные [А.Б. Дол­го­поль­ский (1967 год); В.А. Ды­бо, В.А. Те­рен­ть­ев (1984 год)] по­зво­ля­ют от­но­сить но­ст­ра­ти­че­ский пра­язык к кон­цу па­лео­ли­та - ме­зо­ли­ту (куль­тур­ные охо­та и ры­бо­лов­ст­во ли­бо на­ча­тки про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва). Пра­ро­ди­ной ностратические языки, ис­хо­дя из гео­гра­фии рас­про­стра­не­ния се­мей-по­том­ков и воз­мож­ных ар­хео­ло­гических па­рал­ле­лей, на­зы­ва­ют Пе­ред­нюю Азию (Ле­вант или Заг­рос). В конце XX - начале XXI веков часть российских спе­циа­ли­стов (А.Ю. Ми­ли­та­рёв, С.А. Ста­рос­тин), ос­но­вы­ва­ясь гл. обр. на глот­то­хро­но­ло­гических дан­ных о вре­ме­ни рас­па­да язы­ко­вых се­мей, вы­ска­зы­ва­ют со­мне­ние в при­над­леж­но­сти к ностратическим языкам аф­ра­зий­ской се­мьи и счи­та­ют её отдельной мак­ро­семь­ёй, по вре­ме­ни рас­па­да срав­ни­мой с но­ст­ра­ти­че­ской (Ста­рос­тин, 1989 год) и близ­ко­род­ст­вен­ной ей.

От­но­ся­щие­ся к ностратическим языкам се­мьи де­мон­ст­ри­ру­ют в пер­вую оче­редь но­ми­на­тив­ный строй, язы­ки эр­га­тив­но­го строя по­яв­ля­ют­ся на позд­них эта­пах. Мор­фо­ло­гия для но­ст­ра­ти­че­ско­го пра­язы­ка вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся ско­рее агг­лю­ти­на­тив­ная или ана­ли­ти­че­ская (мор­фо­ло­гич. по­ка­за­те­ли мог­ли быть кли­ти­ка­ми или отдельными сло­ва­ми; см. Агг­лю­ти­на­ция в язы­ке, Ана­ли­тизм), но это мо­жет быть свя­за­но с осо­бен­но­стя­ми при­ме­не­ния ком­па­ра­ти­ви­ст­ской про­це­ду­ры в слу­чае даль­не­го род­ст­ва. На ти­по­ло­гичесуих ос­но­ва­ни­ях пред­ла­га­ет­ся раз­де­ле­ние ностратических языков на вос­точ­ную (ураль­ские, ал­тай­ские, дра­ви­дий­ские язы­ки) и за­пад­ную (ин­до­ев­ро­пей­ские, карт­вель­ские, аф­ра­зий­ские язы­ки) груп­пы, из ко­то­рых вос­точ­ная име­ет чис­то агг­лю­ти­на­тив­ную мор­фо­ло­гию и ус­той­чи­вый во­ка­лизм кор­ня, а за­пад­ная де­мон­ст­ри­ру­ет эле­мен­ты внутренней флек­сии. Име­ет­ся ли спе­ци­фическое род­ст­во внут­ри этих групп, по­ка не­яс­но.

Ги­по­те­за о род­ст­ве ностратических языков вы­дви­ну­та в 1903 году X. Пе­дер­се­ном, им же вве­дён тер­мин. На­уч­но раз­ра­ба­ты­валась Б. Кол­лин­де­ром (в осноыном ин­до­ев­ро­пей­ско-ураль­ские и ураль­ско-ал­тай­ские свя­зи), К.Г. Мен­ге­сом ( США ), В.М. Ил­ли­чем-Сви­ты­чем, А.Б. Дол­го­поль­ским ( СССР , Из­ра­иль). Тео­рия ностратических языков при­об­ре­ла до­ка­за­тель­ный на­учный ха­рак­тер по­сле соз­да­ния Ил­ли­чем-Сви­тычем стро­гой сис­те­мы фо­не­тических со­от­вет­ст­вий ме­ж­ду семь­я­ми, вхо­дя­щи­ми в но­ст­ра­тическую мак­ро­се­мью, и эти­мо­ло­гич. сло­ва­ря, вклю­чив­ше­го св. 700 об­ще­но­ст­ра­тич. мор­фем (их ис­то­рия про­сле­же­на от ис­ход­но­го ре­кон­ст­руи­ро­ван­но­го со­стоя­ния до язы­ков-по­том­ков), в т. ч. ме­сто­име­ния и грам­ма­тические по­ка­за­те­ли. Од­ним из важ­ных след­ст­вий ра­бо­ты над но­ст­ра­тическим срав­не­ни­ем яви­лось уточ­не­ние и объ­яс­не­ние ря­да ас­пек­тов ре­кон­ст­рук­ций до­чер­них се­мей; так, ин­до­ев­ро­пей­ская триа­да ве­ляр­ных (K’, K, Kw) объ­яс­ня­ет­ся по­зи­ци­ей пе­ред огуб­лён­ны­ми, пе­ред­ни­ми и ней­траль­ны­ми глас­ны­ми, ре­кон­ст­руи­руе­мы­ми в но­ст­ра­ти­че­ском пра­язы­ке [В.А. Ды­бо (1978 год), уточ­не­ние в ра­бо­те А. Ма­на­стер-Ра­ме­ра (1995 год)]; в алт. кон­со­нан­тиз­ме окон­ча­тель­но под­твер­ди­лось трой­ное про­ти­во­пос­тав­ле­ние по ла­рин­галь­но­му при­зна­ку [Ил­лич-Сви­тыч (1963 год, 1964 год), В.И. Цин­ци­ус (1984 год), С.А. Ста­рос­тин (1992 год), А.В. Ды­бо (1990, 2000, 2005 годы)]; в аф­ра­зий­ском кон­со­нан­тиз­ме под­твер­ди­лась ре­кон­ст­рук­ция 5 ря­дов аф­фри­кат (Дол­го­поль­ский, 1974 год). По­сле­дую­щее раз­ви­тие ча­ст­ных ре­кон­ст­рук­ций при­ве­ло к до­пол­не­ни­ям но­стра­тич. ре­кон­ст­рук­ции Ил­ли­ча-Сви­ты­ча [Дол­го­поль­ский (1998 год), Г.С. Ста­рос­тин (2005 год), А.В. Ды­бо, С.А. Ста­ро­стин (2006 год)] и рас­ши­ре­нию спи­ска мор­фо­ло­гических и лек­сических срав­не­ний [В. Бла­жек (Че­хия), А.Б. Дол­го­поль­ский, Г. Та­кач, И. Хе­ге­дюш (оба - Венг­рия) и др.].

В современной лин­гвис­ти­ке су­ще­ст­ву­ют си­но­ни­мы по­ня­тия ностратических языков: 1) си­би­ро-ев­ро­пей­ские язы­ки (А.Б. Дол­го­поль­ский); 2) бо­ре­аль­ные язы­ки (вве­де­но Н.Д. Ан­д­рее­вым; при этом он не вклю­ча­ет в ностратические языки аф­ра­зий­ские и дра­ви­дий­ские); С.А. Ста­рос­тин на­зы­ва­ет бо­ре­аль­ны­ми язы­ка­ми мак­ро­се­мью, вклю­чаю­щую но­ст­ра­ти­че­ские в уз­ком смыс­ле (т. е. без аф­ра­зий­ских), в современных лин­гвис­тических ра­бо­тах для этой груп­пи­ров­ки пред­ла­га­ет­ся на­зва­ние «ев­ра­зи­атские язы­ки»; 3) аф­ра­зий­ские язы­ки; 4) де­не-кав­каз­ские язы­ки; 5) ав­ст­ри­че­ские язы­ки.

Близ­ка к но­ст­ра­ти­че­ской ги­по­те­за Дж.Х. Грин­бер­га, ко­то­рый вы­де­лил ев­ра­зи­ат­ские язы­ки, от­не­ся к ним ин­до­ев­ро­пей­ские, ураль­ские, ал­тай­ские, нивх­ский и айн­ский. С 1984 года А. Бом­хард (США) опуб­ли­ко­вал ра­бо­ты по срав­не­нию, ко­то­рое он на­зы­ва­ет но­ст­ра­ти­че­ским; сна­ча­ла это бы­ло ин­до­ев­ро­пей­ско-аф­ра­зий­ское срав­не­ние, за­тем Бом­хард при­знал но­ст­ра­ти­че­скую мак­ро­се­мью в со­ста­ве, пред­ло­жен­ном В.М. Ил­ли­чем-Сви­ты­чем. Бом­хард пред­ла­га­ет собственную сис­те­му со­от­вет­ст­вий, ко­рен­ным об­ра­зом от­лич­ную от сис­те­мы Ил­ли­ча-Сви­ты­ча. Раз­ли­чия обу­слов­ле­ны в пер­вую оче­редь тем, что за ос­но­ву Бом­хард бе­рёт глот­таль­ную ре­кон­ст­рук­цию пра­ин­до­ев­ро­пей­ско­го язы­ка (см. Глот­таль­ная тео­рия), а так­же ма­ло­про­фес­сио­наль­ную ме­то­ди­ку срав­не­ния (кри­тический раз­бор см. в ра­бо­тах Е.А. Хе­лим­ско­го, 2000).

Ряд ком­па­ра­ти­ви­стов вы­ска­зы­ва­ют скеп­тич. от­но­ше­ние к но­ст­ра­ти­че­ско­му срав­не­нию (Л. Кэмп­белл, США), что об­ус­лов­ле­но, с од­ной сто­ро­ны, ре­аль­ны­ми труд­но­стя­ми од­но­вре­мен­ной ра­бо­ты с ма­те­риа­ла­ми мно­же­ст­ва различных язы­ков, с не­до­ста­точ­но раз­ра­бо­тан­ны­ми эти­мо­ло­гия­ми и срав­нительными фо­не­ти­ка­ми до­чер­них се­мей, с другой сто­ро­ны - об­щим от­ка­том на­зад ком­па­ра­ти­ви­ст­ско­го мыш­ле­ния в по­след­ней тре­ти XX века. В современной ком­па­ра­ти­ви­сти­ке на­блю­да­ет­ся пе­ре­оцен­ка воз­мож­но­стей ме­то­да внутренней ре­кон­ст­рук­ции, при­ме­не­ние ко­то­ро­го без жё­ст­ко­го конт­ро­ля внеш­не­го срав­не­ния при­во­дит к по­ст­рое­нию мно­го­численных оди­на­ко­во ве­ро­ят­ных и в рав­ной сте­пе­ни про­из­воль­ных про­то­си­стем. По­доб­ная си­туа­ция де­ла­ет не­об­хо­ди­мым вы­ход за рам­ки од­ной какой-либо се­мьи. По мне­нию Ил­ли­ча-Сви­ты­ча, лишь внеш­нее срав­не­ние обе­спе­чи­ва­ет со­от­вет­ст­вую­щий ко­нт­роль и по­зво­ля­ет вы­брать един­ст­вен­ный мак­си­маль­но при­бли­жаю­щий­ся к ре­аль­но­сти ва­риант ис­то­рической ре­кон­ст­рук­ции из мно­гих прин­ци­пи­аль­но воз­мож­ных. Т. о., но­ст­ра­ти­че­ское язы­ко­зна­ние не толь­ко ис­поль­зу­ет до­сти­же­ния ин­до­ев­ро­пеи­сти­ки, ура­ли­сти­ки, ал­та­ис­ти­ки и т. д., но и са­мо спо­соб­ст­ву­ет раз­ви­тию этих раз­де­лов ком­па­ра­ти­ви­сти­ки так же, как, напр., ин­до­ев­ро­пеи­сти­ка спо­соб­ст­ву­ет раз­ви­тию гер­ма­ни­сти­ки, сла­ви­сти­ки, ира­ни­сти­ки.

Дополнительная литература:

Ил­лич-Сви­тыч В.М. Ал­тай­ские ден­таль­ные: t, d, ♎ // Во­про­сы язы­ко­зна­ния. 1963. № 6;

он же. Ал­тай­ские гут­ту­раль­ные *k’, *k, *g // Эти­мо­ло­гия. М., 1964;

он же. Ге­не­зис ин­до­ев­ро­пей­ских ря­дов гут­ту­раль­ных в све­те дан­ных внеш­не­го срав­не­ния // Проб­ле­мы срав­ни­тель­ной грам­ма­ти­ки ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков. Те­зи­сы до­кла­дов. М., 1964;

Дол­го­поль­ский А.Б. От Са­ха­ры до Кам­чат­ки язы­ки ищут род­ст­вен­ни­ков // Зна­ние – си­ла. 1967. № 1;

он же. О но­ст­ра­ти­че­ской си­сте­ме аф­фри­кат и си­би­лян­тов: кор­ни с фо­не­мой *ʒ // Эти­мо­ло­гия 1972. М., 1974;

Ды­бо В.А. Но­ст­ра­ти­че­ская ги­по­те­за (ито­ги и проб­ле­мы) // Известия АН СССР. Сер. литературы и язы­ка. 1978. Т. 37. Вып. 5;

Ды­бо В.А., Те­рен­ть­ев В.А. Но­ст­ра­ти­че­ская мак­ро­се­мья и про­бле­ма ее вре­мен­ной ло­ка­ли­за­ции // Лин­гвис­ти­че­ская ре­кон­ст­рук­ция и древ­ней­шая ис­то­рия Вос­то­ка. М., 1984. Ч. 5;

Цин­ци­ус В.И. Эти­мо­ло­гии ал­тай­ских лек­сем с ан­ла­ут­ны­ми при­ды­ха­тель­ны­ми смыч­ны­ми губ­но-губ­ным *п’ и зад­нея­зыч­ным *к’ // Ал­тай­ские эти­мо­ло­гии. Л., 1984;

Starostin S. A. Nostratic and Sino- Caucasian // Лин­гви­сти­че­ская ре­кон­ст­рук­ция и древ­ней­шая ис­то­рия Во­сто­ка. М., 1989.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)