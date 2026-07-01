НОСТРАДАМУС

НОСТРАДАМУС, Нот­рдам Ми­шель де (Nostradamus, de Nostredame, de Nostre Dame) - французский врач, пи­са­тель, ас­т­ро­лог.

Ро­дил­ся в се­мье, пе­ре­шед­шей из иу­да­из­ма в ка­то­ли­цизм; сын пре­ус­пе­ваю­ще­го но­та­риу­са. Вос­пи­ты­вал­ся де­дом по ма­те­рин­ской ли­нии - вра­чом и ас­т­ро­ло­гом. Учил­ся на фи­лосовском факультете университета Авинь­о­на (1518-1521 годы), медицинском факультете университета Мон­пелье (1522-1525 годы); пре­рвав обу­че­ние, на­чал медицинскую прак­ти­ку в Про­ван­се. В 1534 году по­лу­чил ди­плом вра­ча в Мон­пе­лье, ра­бо­тал в Бор­до, Ла-Ро­ше­ли, Ту­лу­зе; не­ко­то­рое вре­мя жил в Аже­не, по­зна­ко­мил­ся с Юли­ем Це­за­рем Ска­ли­ге­ром. В 1534-1544 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции, Ита­лии. По­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность как врач в 1544-1545 годы во вре­мя эпи­де­мии чу­мы в Экс-ан-Про­ван­се и Лио­не. С 1547 году жил в Са­ло­не. В 1560 году на­зна­чен при­двор­ным ме­ди­ком Кар­ла IX .

Об­ще­ев­ро­пей­ское при­зна­ние сни­ска­ла его книга «Про­ро­че­ст­ва» («Les prophéties», 1555 год), на­пи­сан­ная риф­мо­ван­ны­ми кат­ре­на­ми, сгруп­пи­ро­ван­ны­ми по сот­ням [от­сю­да название 2-го издания: «Пер­вые цен­ту­рии, или Про­ро­че­ст­ва» («Les premières centuries ou Prophéties», 1555 год); окон­чательная ре­дак­ция тек­ста (1558 год, русский перевод 1991 гоа под названием - «Цен­ту­рии»)]; вклю­чи­ла 2 по­сла­ния (к сы­ну Це­за­рю и ко­ро­лю Ген­ри­ху II ) и 12 книг пред­ска­за­ний.

Сла­ва Нострадамуса как про­ри­ца­те­ля ок­ре­п­ла по­сле сбыв­ше­го­ся про­ро­че­ст­ва о ги­бе­ли Ген­ри­ха II на тур­ни­ре в 1559 году. В сво­ём про­из­ве­де­нии Нострадамус, ис­поль­зуя тра­ди­ции древне-греческих т. н. книг Си­вилл, тек­стов Но­во­го За­ве­та («От­кро­ве­ние Ио­ан­на Бо­го­сло­ва»), а так­же по­пу­ляр­ных в его эпо­ху уто­пий (Т. Мор и др.), из­ло­жил свой взгляд на гря­ду­щую ис­то­рию че­ло­ве­че­ст­ва, при­бег­нув к «тём­но­му» сти­лю, зна­чи­тель­но ус­лож­няю­ще­му по­ни­ма­ние тек­ста.

Нострадамус во все эпо­хи вос­при­ни­мал­ся и как про­рок, и как шар­ла­тан; к его об­ра­зу об­ра­ща­лись в сво­их про­из­ве­де­ни­ях П. Рон­сар, И.В. Гё­те и др.

Сочинения:

Présages. P., 1999.