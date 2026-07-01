НОСТРАДАМУС
НОСТРАДАМУС, Нотрдам Мишель де (Nostradamus, de Nostredame, de Nostre Dame) - французский врач, писатель, астролог.
Родился в семье, перешедшей из иудаизма в католицизм; сын преуспевающего нотариуса. Воспитывался дедом по материнской линии - врачом и астрологом. Учился на филосовском факультете университета Авиньона (1518-1521 годы), медицинском факультете университета Монпелье (1522-1525 годы); прервав обучение, начал медицинскую практику в Провансе. В 1534 году получил диплом врача в Монпелье, работал в Бордо, Ла-Рошели, Тулузе; некоторое время жил в Ажене, познакомился с Юлием Цезарем Скалигером. В 1534-1544 годы путешествовал по Франции, Италии. Получил широкую известность как врач в 1544-1545 годы во время эпидемии чумы в Экс-ан-Провансе и Лионе. С 1547 году жил в Салоне. В 1560 году назначен придворным медиком Карла IX.
Общеевропейское признание снискала его книга «Пророчества» («Les prophéties», 1555 год), написанная рифмованными катренами, сгруппированными по сотням [отсюда название 2-го издания: «Первые центурии, или Пророчества» («Les premières centuries ou Prophéties», 1555 год); окончательная редакция текста (1558 год, русский перевод 1991 гоа под названием - «Центурии»)]; включила 2 послания (к сыну Цезарю и королю Генриху II) и 12 книг предсказаний.
Слава Нострадамуса как прорицателя окрепла после сбывшегося пророчества о гибели Генриха II на турнире в 1559 году. В своём произведении Нострадамус, используя традиции древне-греческих т. н. книг Сивилл, текстов Нового Завета («Откровение Иоанна Богослова»), а также популярных в его эпоху утопий (Т. Мор и др.), изложил свой взгляд на грядущую историю человечества, прибегнув к «тёмному» стилю, значительно усложняющему понимание текста.
Нострадамус во все эпохи воспринимался и как пророк, и как шарлатан; к его образу обращались в своих произведениях П. Ронсар, И.В. Гёте и др.
Сочинения:
Présages. P., 1999.