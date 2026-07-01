НОССАК ХАНС ЭРИХ

НОССАК ХАНС ЭРИХ - немецкий пи­сатель.

Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та. Изу­чал фи­ло­со­фию и пра­во в Йен­ском университете (1919-1922 годы, не окон­чил). С 1933 года ра­бо­тал в тор­го­вой фир­ме от­ца.

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся в 1947 году. На фор­ми­ро­ва­ние ми­ро­воз­зре­ния Х.Э. Носсак, круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля немецкого эк­зи­стен­циа­лиз­ма, боль­шое воз­дей­ст­вие ока­за­ла Вторая ми­ро­вая вой­на , вос­при­ня­тая как зри­мое во­пло­ще­ние кра­ха ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции; на­стаи­вал на не­воз­мож­но­сти вер­нуть­ся к преж­не­му ра­цио­на­ли­стическому ми­ро­вос­при­я­тию.

Про­из­ве­де­ния Х.Э. Носсака про­ник­ну­ты стои­че­ским скеп­ти­циз­мом и ино­ска­за­тель­ны; ма­те­риа­лом для пе­ре­ос­мыс­ле­ния че­ло­ве­че­ской ис­то­рии в них час­то ста­но­вят­ся сю­же­ты древне-греческой ми­фо­ло­гии; его ге­рой - че­ло­век-оди­ноч­ка, вы­жив­ший по­сле не­кой апо­ка­лип­тической си­туа­ции: ро­ман «Не­кия» («Nekyia», 1947 год), но­вел­ла «Кас­сан­д­ра» («Kassandra», 1948 год, русский перевод 1982 год) и др.

Со­бы­тия поч­ти все­гда про­ис­хо­дят на гра­ни ре­аль­но­сти; важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет те­ма смер­ти как бег­ст­ва от со­циу­ма в про­стран­ст­во ир­ре­аль­но­го: но­вел­лы «Ор­фей и…» («Orpheus und…», 1948 год, русский перевод 1982 год), «Де­дал» («Dädalos», 1945 год, опубликовано в 1987 год), ро­ма­ны «Не позд­нее но­яб­ря» («Spätes­tens im November», 1955 год), «Спи­раль» («Spi­rale», 1956 год, русский перевод 1982 год); «Млад­ший брат» («Der j ̈ungere Bruder», 1958 год), «По­сле по­след­не­го вос­ста­ния» («Nach dem letzten Aufstand», 1961 год); сборник рас­ска­зов «Ин­тер­вью со смер­тью» («Interview mit dem Tode», 1948 год) и др.

В ро­ма­не «Де­ло д’Артеза» («Der Fall d’Ar­thez», 1968 год, русский перевод 1973 год) тра­гическая от­чу­ж­дён­ность че­ло­ве­ка от ми­ра по­лу­ча­ет со­ци­аль­ную мо­ти­ви­ров­ку: го­су­дар­ст­во вра­ж­деб­но лич­но­сти, не же­лаю­щей стать его ма­рио­нет­кой. Ав­тор ро­ма­нов «Ук­ра­ден­ная ме­ло­дия» («Die gestohlene Melo­die», 1972 год), «Сча­ст­ли­вый че­ло­век» («Ein glücklicher Mensch», 1975 год), пьес, эс­се.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1982.