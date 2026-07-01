НОССАК ХАНС ЭРИХ
НОССАК ХАНС ЭРИХ - немецкий писатель.
Родился в семье коммерсанта. Изучал философию и право в Йенском университете (1919-1922 годы, не окончил). С 1933 года работал в торговой фирме отца.
Начал публиковаться в 1947 году. На формирование мировоззрения Х.Э. Носсак, крупнейшего представителя немецкого экзистенциализма, большое воздействие оказала Вторая мировая война, воспринятая как зримое воплощение краха европейской цивилизации; настаивал на невозможности вернуться к прежнему рационалистическому мировосприятию.
Произведения Х.Э. Носсака проникнуты стоическим скептицизмом и иносказательны; материалом для переосмысления человеческой истории в них часто становятся сюжеты древне-греческой мифологии; его герой - человек-одиночка, выживший после некой апокалиптической ситуации: роман «Некия» («Nekyia», 1947 год), новелла «Кассандра» («Kassandra», 1948 год, русский перевод 1982 год) и др.
События почти всегда происходят на грани реальности; важное место занимает тема смерти как бегства от социума в пространство ирреального: новеллы «Орфей и…» («Orpheus und…», 1948 год, русский перевод 1982 год), «Дедал» («Dädalos», 1945 год, опубликовано в 1987 год), романы «Не позднее ноября» («Spätestens im November», 1955 год), «Спираль» («Spirale», 1956 год, русский перевод 1982 год); «Младший брат» («Der j ̈ungere Bruder», 1958 год), «После последнего восстания» («Nach dem letzten Aufstand», 1961 год); сборник рассказов «Интервью со смертью» («Interview mit dem Tode», 1948 год) и др.
В романе «Дело д’Артеза» («Der Fall d’Arthez», 1968 год, русский перевод 1973 год) трагическая отчуждённость человека от мира получает социальную мотивировку: государство враждебно личности, не желающей стать его марионеткой. Автор романов «Украденная мелодия» («Die gestohlene Melodie», 1972 год), «Счастливый человек» («Ein glücklicher Mensch», 1975 год), пьес, эссе.
Сочинения:
Избранное. М., 1982.