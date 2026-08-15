НОСОВИЧ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. Окончил Псковский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду (1899), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1910). Штабс-ротмистр. Полковник (со ст. с 19.11.1915). Генерал-майор. Командирован в Николаевскую академию Генерального штаба (1902). Отчислен по выдержании переводного экзамена младшего класса (1903). Повторно держал вступительные испытания, но не был принят (1903). На Кавказских маневрах ординарцем генерал-инспектора кавалерии Его Императорского Величества (02.09.1904–29.06.1905). Участник скачек в Красном Селе (1904). Участник скачек (1905, 1906). В Варшавском военно-фехтовальном зале (10.1905–05.1906). Зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба (1907). По окончании двух классов академии по 1-му разряду переведен на дополнительный курс (21.08.1909). За отличные успехи в науках по окончании дополнительного курса награжден годовым окладом жалованья по чину из основного оклада. Причислен к Генеральному штабу (06.1910). Отчислен от Генерального штаба в строй по собственному желанию (1912). Преподавал военную историю в Пажеском корпусе и в артиллерийском училище. Занимался фехтованием и конным спортом. Трижды выигрывал императорский приз по фехтованию. Выигрывал первые призы на скачках. В Лейб-гвардии Уланском Его Величества полку. Участник Первой мировой войны. Командир Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка (1916). Командир 466-го пехотного Малмыжского полка (03–09.1917). Начальник пехотной дивизии. Участник Гражданской войны. На службе в РККА (с 05.1918). Направлен на службу подпольной антибольшевистской московской организацией Добровольческой армии для диверсионной работы. Начальник штаба Северо-Кавказского военного округа (04.05–10.08.1918). Арестован по подозрению в контрреволюционных действиях (10–13.08.1918). В штабе военного руководителя Южного участка завесы (09.1918). Помощник командующего Южным фронтом П.П. Сытина. Начальник оперативного управления штаба Южного фронта. Перешел к донским казакам (24(11).10.1918), захватив секретные документы. Предупредил казаков о подготовке советского наступления. На службе в Добровольческой армии, ВСЮР, Русской армии (с 11 (24).10.1918–1920). В резерве чинов при штабе Главнокомандующего Добровольческой армией и ВСЮР (с 11 (24).10.1918–1919). Судим гарнизонным военно-полевым судом в Новочеркасске (30.10 (12.11).1918) и оправдан. Комендант гарнизона Новороссийска (1919). Начальник тылового района Русской армии по борьбе с партизанским движением (1920). В эмиграции — в Ницце (Франция). Занимался автомобильным делом. Содержал гараж. Участвовал в работе местных военных обществ. В руководстве унтер-офицерских курсов в Ницце (1933). Состоял в Гвардейском объединении, Союзе Георгиевских кавалеров, объединении бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища, Общекадетском объединении, Обществе ревнителей памяти императора Николая II в Париже. Выступал с докладами в Союзе офицеров-участников войны. Умер в Ницце. Похоронен на кладбище Кокад. Педагог, спортсмен. Награды: персидский орден Льва и Солнца 4-й ст. (1901), 1-й императорский приз за бой на саблях (1907), 2-й императорский приз за бой на рапирах (1907), 2-й императорский приз за фехтование на эспадронах (1908), Георгиевское оружие (Высочайший приказ 11.09.1916), орден Св. Георгия 4-й ст. (приказ 8-й армии 06.09.1917). Супруга Мария Францевна Михаловская.

Соч.: Записки вахмистра Носовича. Париж, 1967.