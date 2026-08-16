НОСОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (2011), научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 7 октября 1985 года в Ленинграде. В 2008 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 2006–2012 годах работала библиотекарем в Библиотеке РАН.

В 2008–2011 годах обучалась в аспирантуре исторического факультета СПбГУ.

С 2023 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. С 2013 года – ответственный хранитель Западноевропейской секции Научно-исторического архива. С 2012 года – научный сотрудник.

В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Бургундский двор XV в.: организация, структура, социальный состав».

В 2013–2014 вела курс по истории России в Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.

В область научных интересов входят история Франции в средние века и раннее Новое время, история повседневности, придворное общество.

Сочинения

В поисках уникального: бургундский двор и его французский прототип // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Вып. 3;

Закон и его интерпретация: ордонанс герцога Бургундского Филиппа Доброго (1437 г.) // Средние века. 2016. Вып. 77 (1-2). С. 205-232.

Механизмы семейной протекции при дворе герцогов Бургундских // Французский ежегодник-2014: Жизнь двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV / Под ред. А.В.Чудинова и Ю.П.Крыловой. М.: ИВИ РАН, 2014;

Неизвестный автограф Карла Смелого из Архива Санкт-Петербургского института истории // ВИД. Т. 32. СПб., 2013;

Немецкий орден и герцоги Бургундские: страницы средневековой дипломатии // Тевтонский орден: история и современность. Материалы научно-практической конференции. Калининград, 2011. (В соавторстве с Д.И. Вебером);

Нидерландское средневековье в санкт-петербургских архивах: один эпизод из истории борьбы «крючков» и «трески» // Санкт-Петербург – Нидерланды: XVIII-XXI вв. СПб., 2013;

Новая знать при бургундском дворе: семья Роленов // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. Сер. 2. № 2;

Пикардиец, Курносый и Скряга: прозвища при дворе герцогов Бургундских // Петербургский исторический журнал / С.-Петербургский ин-т истории РАН. СПб., 2014;

Придворная знать Бургундии XV века: пример семейства де Лануа // Проблемы истории и культуры средневекового общества. СПб., 2009;

Придворные ордонансы герцогов Бургундских: старые сюжеты и новые методы // Вестник Новосибирского государственного университета. 2011. Сер. История, филология. Т. 10. Вып. 10;

Слепки печатей из собрания академика Н.П.Лихачева (1862-1936): пути приобретения // Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2012. С. 53-63;

Состав и структура бургундского двора в середине XV века (по материалам придворных ордонансов) // Проблемы истории и культуры средневекового общества. СПб., 2009;

«Цена амбиций» Яна IV Брабантского: сословия, герцог и финансирование кампании против Якобы Баварской и Хамфри Глостера в Геннегау в 1425 г. // Средние века / Ин-т всеобщ. истории РАН. Т. 76. № 1-2. 2015. С. 81-109. (в соавторстве с А.А.Майзлиш);

1419 год: окружение Филиппа Доброго до и после // Проблемы истории и культуры средневекового общества. СПб., 2010.