НОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
НОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель.
Сын актёра. Учился в Киевском художественном институте (1927-1929 годы); окончил Кинематографии институт (1932 год). Жил в Москве. Участник Великой Отечественной войны. В 1932-1951 годы режиссёр-постановщик научно-популярных и мультипликационных фильмов.
Дебютировал в печати в 1938 году. Автор юмористических и приключенческих произведений для детей: сбориники рассказов «Тук-тук-тук!» (1945 год), «Ступеньки» (1946 год), «Весёлые рассказы» (1947 год); повести «Весёлая семейка» (1949 год), «Дневник Коли Синицына» (1950 год), «Витя Малеев в школе и дома» (1951 год; Государственная премия СССР, 1952 год) и др. Многие свои рассказы переделывал в пьесы.
Главное произведение Н.Н. Носова - трилогия романов-сказок: «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 год), «Незнайка в Солнечном городе» (1958 год) и «Незнайка на Луне» (1964-1965 годы), развивающая мотивы популярных детских дореволюционных книг «Царство малюток: Приключения Мурзилки и лесных человечков» А.Б. Хвольсон (1898 год) и «Новый Мурзилка: Удивительные приключения и странствования маленьких лесных человечков» П. Кокса (1913 год).
Книги Н.Н. Носова, обращённые к дошкольникам, детям младшего и среднего школьного возраста, в занимательной форме учат ребёнка ответственности, честности, правилам поведения в обществе, популяризируют естественно-научные знания. Персонажи его произведений, от имени которых часто ведётся повествование, - ровесники читателя; их речь передана с сохранением неправильностей детской речи (буквальных и смысловых повторов и др.).
Среди сочинений Н.Н. Носова: автобиографическая «Повесть о моём друге Игоре» (1971 год) о становлении личности ребёнка, повесть «Тайна на дне колодца» (опубликовано в 1978 году), в основе которой воспоминания Н.Н. Носова о своём детстве; сценарии, фельетоны. Многие произведения Н.Н. Носова экранизированы.
Сочинения:
Собр. соч. М., 2008. Т. 1–5.