НОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

НОСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Сын ак­тё­ра. Учил­ся в Ки­ев­ском ху­дожественном институте (1927-1929 годы); окон­чил Ки­нема­то­гра­фии ин­сти­тут (1932 год). Жил в Мо­ск­ве. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1932-1951 годы ре­жис­сёр-по­ста­нов­щик на­уч­но-по­пу­ляр­ных и муль­ти­п­ли­кационных филь­мов.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1938 году. Ав­тор юмо­ри­стических и при­клю­ченческих про­из­ве­де­ний для де­тей: сбориники рас­ска­зов «Тук-тук-тук!» (1945 год), «Сту­пень­ки» (1946 год), «Ве­сё­лые рас­ска­зы» (1947 год); по­вес­ти «Ве­сёлая се­мей­ка» (1949 год), «Днев­ник Ко­ли Си­ни­цы­на» (1950 год), «Ви­тя Ма­ле­ев в шко­ле и до­ма» (1951 год; Государственная премия СССР, 1952 год) и др. Мно­гие свои рас­ска­зы пе­ре­де­лы­вал в пье­сы.

Главное про­из­ве­де­ние Н.Н. Носова - три­ло­гия ро­ма­нов-ска­зок: «При­клю­че­ния Не­знай­ки и его дру­зей» (1954 год), «Не­знай­ка в Сол­неч­ном го­ро­де» (1958 год) и «Не­знай­ка на Лу­не» (1964-1965 годы), раз­ви­ваю­щая мо­ти­вы по­пу­ляр­ных дет­ских до­ре­во­люционных книг «Цар­ст­во ма­лю­ток: При­клю­че­ния Мур­зил­ки и лес­ных че­ло­веч­ков» А.Б. Хволь­сон (1898 год) и «Но­вый Мур­зил­ка: Уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния и стран­ст­во­ва­ния ма­лень­ких лес­ных че­ло­веч­ков» П. Кок­са (1913 год).

Кни­ги Н.Н. Носова, об­ра­щён­ные к до­шко­ль­ни­кам, де­тям млад­ше­го и сред­не­го школь­но­го воз­рас­та, в за­ни­мательной фор­ме учат ре­бён­ка от­вет­ст­вен­но­сти, че­ст­но­сти, пра­ви­лам по­ве­де­ния в об­ще­ст­ве, по­пу­ля­ри­зи­ру­ют ес­те­ст­вен­но-научные зна­ния. Пер­со­на­жи его про­из­ве­де­ний, от име­ни ко­то­рых час­то ве­дёт­ся по­ве­ст­во­ва­ние, - ро­вес­ни­ки чи­та­те­ля; их речь пе­ре­да­на с со­хра­не­ни­ем не­пра­виль­но­стей дет­ской ре­чи (бу­к­валь­ных и смы­сло­вых по­вто­ров и др.).

Сре­ди со­чи­не­ний Н.Н. Носова: ав­то­био­гра­фическая «По­весть о мо­ём дру­ге Иго­ре» (1971 год) о ста­нов­ле­нии лич­но­сти ре­бён­ка, по­весть «Тай­на на дне ко­лод­ца» (опубликовано в 1978 году), в ос­нове ко­то­рой вос­по­ми­на­ния Н.Н. Носова о сво­ём дет­ст­ве; сце­на­рии, фель­е­то­ны. Многие про­из­ве­де­ния Н.Н. Носова эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Сочинения:

Собр. соч. М., 2008. Т. 1–5.