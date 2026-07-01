НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог, член-корреспондент Российской академии наук (2000 год).
Окончил ЛГУ в 1971 году. Ученик И.И. Ляпушкина, Г.Ф. Корзухиной, П.Н. Третьякова.
Работает в Истории материальной культуры институте (ИИМК) с 1971 года (с 1998 года директор). Заведующий кафедрой археологии и профессор СПбГУ (с 2002 года). Специалист по славяно-русской археологии, проблемам урбанизации Древней Руси и сопредельных стран.
Самостоятельные раскопки с 1972 года; с 1974 года начальник Новгородской областной экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН).
В 1975 году открыл на Рюриковом городище участки культурного слоя с сохранившимися органиченнми материалами и начал исследование памятника, доказав, что административное и торгово-ремесленное поселение возникло здесь не позднее середины IX века и именно оно стало ядром Великого Новгорода. Е.Н. Носовым предложена концепция урбанизации Древней Руси, утверждающая многообразие путей становления городов. Осуществлённое Е.Н. Носовым или под его руководством археологические обследование Поволховья и Приильменья включало комплексное изучение ряда ключевых поселений с прилегающими могильниками (Съезжее в бассейне р. Молога, Прость, Холопий городок, Васильевское на р. Веряжа).
Эти работы сыграли важную роль в формировании современном представлений о характере, хронологии и др. аспектах расселения славян в лесной зоне Восточной Европы, этнокультурном составе населения Северной Руси в VIII-XII веках, спектре его экономических и культурных связей.
Е.Н. Носов - инициатор и главный редактор серийных изданий ИИМК РАН «Археологические вести», «Записки ИИМК РАН», член редакционного совета журнала «Российская археология».
Сочинения:
Проблемы изучения погребальных памятников Новгородской земли (к вопросу о славянском расселении) // Новгородский исторический сборник. 1982. Вып. 1;
Загадки Новгородской округи. Л., 1985 (совм. с В. Я. Конецким);
Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990;
Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья (новые материалы и исследования). СПб., 2005 (совм. с В. М. Горюновой, А. В. Плоховым);
Археологическое изучение городов Северной Руси (итоги и перспективы) (совм. с В. Л. Яниным) // Современные проблемы археологии России: Материалы Всероссийского Археологического съезда. Новосиб., 2006. Т. 1.