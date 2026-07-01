НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ар­хео­лог, член-корреспондент Российской академии наук (2000 год).

Окон­чил ЛГУ в 1971 году. Уче­ник И.И. Ля­пуш­ки­на , Г.Ф. Кор­зу­хи­ной, П.Н. Треть­я­ко­ва.

Ра­бо­та­ет в Ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры ин­сти­ту­те (ИИМК) с 1971 года (с 1998 года ди­рек­тор). Заведующий ка­фед­рой ар­хео­ло­гии и профессор СПбГУ (с 2002 года). Спе­циа­лист по сла­вя­но-русской ар­хео­ло­гии, про­бле­мам ур­ба­ни­за­ции Древ­ней Ру­си и со­пре­дель­ных стран.

Са­мо­сто­ятельные рас­коп­ки с 1972 года; с 1974 года начальник Нов­го­род­ской об­ла­ст­ной экс­пе­ди­ции Ле­нинградского от­де­ле­ния Института ар­хео­ло­гии АН СССР (ны­не ИИМК РАН).

В 1975 году от­крыл на Рю­ри­ко­вом го­ро­ди­ще уча­ст­ки куль­тур­но­го слоя с со­хра­нив­ши­ми­ся ор­га­ниченнми ма­те­риа­ла­ми и на­чал ис­сле­до­ва­ние па­мят­ни­ка, до­ка­зав, что административное и торго­во-ре­мес­лен­ное по­селе­ние воз­ник­ло здесь не позд­нее середины IX века и имен­но оно ста­ло ядром Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да. Е.Н. Носовым пред­ло­же­на кон­цеп­ция ур­ба­ни­за­ции Древ­ней Ру­си , ут­вер­ждаю­щая мно­го­об­ра­зие пу­тей ста­нов­ле­ния го­ро­дов. Осу­ще­ст­в­лён­ное Е.Н. Носовым или под его ру­ко­во­д­ством ар­хео­ло­гические об­сле­до­ва­ние По­вол­хо­вья и При­иль­ме­нья вклю­ча­ло ком­плекс­ное изу­че­ние ря­да клю­че­вых по­се­ле­ний с при­ле­гаю­щи­ми мо­гиль­ни­ка­ми (Съез­жее в бас­сей­не р. Мо­ло­га, Прость, Хо­ло­пий го­ро­док, Ва­силь­ев­ское на р. Ве­ря­жа).

Эти ра­бо­ты сыг­ра­ли важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии современном пред­став­ле­ний о ха­рак­те­ре, хро­но­ло­гии и др. ас­пек­тах рас­се­ле­ния сла­вян в лес­ной зо­не Восточной Ев­ро­пы, эт­но­куль­тур­ном со­ста­ве на­се­ле­ния Северной Ру­си в VIII-XII веках, спек­тре его эко­но­мических и куль­тур­ных свя­зей.

Е.Н. Носов - ини­циа­тор и главный ре­дак­тор се­рий­ных из­да­ний ИИМК РАН «Ар­хео­ло­ги­че­ские вес­ти», «За­пис­ки ИИМК РАН», член ре­дак­ци­он­но­го со­ве­та журнала «Рос­сий­ская ар­хео­ло­гия».

Сочинения:

Про­бле­мы изу­че­ния по­гре­баль­ных па­мят­ни­ков Нов­го­род­ской зем­ли (к во­про­су о сла­вян­ском рас­се­ле­нии) // Нов­го­род­ский ис­то­ри­че­ский сбор­ник. 1982. Вып. 1;

За­гад­ки Нов­го­род­ской ок­ру­ги. Л., 1985 (совм. с В. Я. Ко­нец­ким);

Нов­го­род­ское (Рю­ри­ко­во) го­ро­ди­ще. Л., 1990;

Го­ро­ди­ще под Нов­горо­дом и по­се­ле­ния Се­вер­но­го При­иль­ме­нья (но­вые ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния). СПб., 2005 (совм. с В. М. Го­рю­но­вой, А. В. Пло­ховым);

Ар­хео­ло­ги­че­ское изу­че­ние го­ро­дов Се­вер­ной Ру­си (ито­ги и пер­спек­ти­вы) (совм. с В. Л. Яни­ным) // Со­вре­мен­ные про­бле­мы ар­хео­ло­гии Рос­сии: Ма­те­риа­лы Все­рос­сий­ско­го Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да. Но­во­сиб., 2006. Т. 1.