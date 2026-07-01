НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - русский пи­са­тель, Герой Социалистического Труда (1990 год).

Из се­мьи ра­бо­чих. Уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не (1943-1945 годы); был тя­же­ло ра­нен. До 1951 года жил в Ка­зах­ста­не, за­тем в Кур­ске. В 1962 году окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Литературном институте им. А.М. Горь­ко­го.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1947 году. Пер­вая кни­га - сбор­ник про­зы «На ры­бачь­ей тро­пе» (1958 год). Ав­тор сборников рас­ска­зов и по­вес­тей: «Три­дцать зё­рен» (1961 год), «Где про­сы­па­ет­ся солн­це» (1965 год), «Шу­мит лу­го­вая ов­ся­ни­ца» (1966 год, Государственная премия РСФСР, 1975 год), «За до­ла­ми, за ле­са­ми» (1967 год), «Крас­ное ви­но по­бе­ды» (1971 год) и др.

Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - роман «Ус­вят­ские шле­мо­нос­цы» (1977 год) о пер­вых днях вой­ны, пре­вра­тив­ших вче­раш­них хле­бо­паш­цев в вои­нов; в ней на­шли от­ра­же­ние ос­нов­ные для твор­че­ст­ва Е.И. Носова те­мы де­рев­ни, вой­ны и дет­ст­ва.

Про­за конца 1980-х - начала 1990-х годов про­ник­ну­та бо­лью за распад традиционных устоев национальной жизни и нрав­ст­вен­ное раз­ру­ше­ние лич­но­сти: рас­ска­зы «Тём­ная во­да», «Кос­тёр на вет­ру» (оба 1993 год) и др. Про­из­ве­де­ни­ям Е.И. Носова, по­эти­зи­рую­щим кре­сть­ян­ский труд и де­ре­вен­ский ук­лад жиз­ни, при­су­щи мяг­кий юмор, тон­кий ли­ризм в опи­са­нии при­ро­ды, точ­ность бы­то­вых за­ри­со­вок, уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм в из­о­б­ра­же­нии ха­рак­те­ра, а так­же стрем­ле­ние пе­ре­дать свое­об­ра­зие ре­чи де­ре­вен­ско­го жи­те­ля.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1984, 1990 годы).

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1989. Т. 1–2;

Собр. соч.: В 5 т. М., 2005;

Крас­ное ви­но по­бе­ды: По­весть, рас­ска­зы. М., 2010.