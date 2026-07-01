НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - русский писатель, Герой Социалистического Труда(1990 год).
Из семьи рабочих. Участвовал в Великой Отечественной войне (1943-1945 годы); был тяжело ранен. До 1951 года жил в Казахстане, затем в Курске. В 1962 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.
Дебютировал в печати в 1947 году. Первая книга - сборник прозы «На рыбачьей тропе» (1958 год). Автор сборников рассказов и повестей: «Тридцать зёрен» (1961 год), «Где просыпается солнце» (1965 год), «Шумит луговая овсяница» (1966 год, Государственная премия РСФСР, 1975 год), «За долами, за лесами» (1967 год), «Красное вино победы» (1971 год) и др.
Наиболее значительное произведение - роман «Усвятские шлемоносцы» (1977 год) о первых днях войны, превративших вчерашних хлебопашцев в воинов; в ней нашли отражение основные для творчества Е.И. Носова темы деревни, войны и детства.
Проза конца 1980-х - начала 1990-х годов проникнута болью за распад традиционных устоев национальной жизни и нравственное разрушение личности: рассказы «Тёмная вода», «Костёр на ветру» (оба 1993 год) и др. Произведениям Е.И. Носова, поэтизирующим крестьянский труд и деревенский уклад жизни, присущи мягкий юмор, тонкий лиризм в описании природы, точность бытовых зарисовок, углублённый психологизм в изображении характера, а также стремление передать своеобразие речи деревенского жителя.
Награждён орденами Ленина (1984, 1990 годы).
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1989. Т. 1–2;
Собр. соч.: В 5 т. М., 2005;
Красное вино победы: Повесть, рассказы. М., 2010.