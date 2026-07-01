НОСКОВСКИЙ ЗЫГМУНТ
НОСКОВСКИЙ ЗЫГМУНТ - польский композитор, дирижёр, педагог.
В 1864-1867 годы учился у Ап. Контского (скрипка), С. Монюшко (гармония), в 1872-1875 годы у Ф. Киля (композиция) и Р. Вюрста (инструментовка) в Берлине.
С 1867 года играл в оркестре «Театра Вельки» в Варшаве, выступал также как пианист и певец. С 1870 года был музыкантом критиком различных варшавских журналов.
С 1888 года профессор Музыкального института, среди учеников - Г. Фительберг, М. Карлович, К. Шимановский.
В 1881-1902 годы руководитель Варшавского музыкального общества, в 1905-1908 годы художественный руководитель и дирижёр Симфонического оркестра Варшавской филармонии, с 1907 года также художественный руководитель оперы в «Театре Вельки» в Варшаве.
Как дирижёр исполнял европейскую классику, пропагандировал современную польскую музыку.
Один из крупнейших польских композиторов второй половины XIX века, его творческий стиль отличался приверженностью традициям, высоким уровнем полифонического мастерства. Первый крупный польский композитор-симфонист, его симфоническая поэма «Степь» (1897 год) - первое в польской музыке произведение этого жанра.
Среди сочинений: оперы - «Ливия Квинтилла» (1898 год, Львов), «Приговор» (1906 год, Варшава), «Месть» (1926 год, Варшава); балет «Праздник огня, или Ночь Святого Яна» (1902 год, Варшава); кантата «Свитезянка» (на слова А. Мицкевича, 1887 год); 3 симфонии и ряд др. сочинений для оркестра; камерная музыка; сочинения для детей.