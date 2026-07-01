НОСКОВСКИЙ ЗЫГМУНТ

НОСКОВСКИЙ ЗЫГМУНТ - польский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог.

В 1864-1867 годы учил­ся у Ап. Конт­ско­го (скрип­ка), С. Мо­нюш­ко (гар­мо­ния), в 1872-1875 годы у Ф. Ки­ля (ком­по­зи­ция) и Р. Вюр­ста (ин­ст­ру­мен­тов­ка) в Бер­ли­не.

С 1867 года иг­рал в ор­ке­ст­ре «Те­ат­ра Вель­ки» в Вар­ша­ве, вы­сту­пал так­же как пиа­нист и пе­вец. С 1870 года был музыкантом кри­ти­ком различных вар­шав­ских жур­на­лов.

С 1888 года профессор Музыкального института, сре­ди уче­ни­ков - Г. Фи­тель­берг, М. Кар­ло­вич , К. Ши­ма­нов­ский.

В 1881-1902 годы ру­ко­во­ди­тель Вар­шав­ско­го музыкального общества, в 1905-1908 годы художественный руководитель и ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Вар­шав­ской фи­лар­мо­нии, с 1907 года так­же художественный руководитель опе­ры в «Те­ат­ре Вель­ки» в Вар­ша­ве.

Как ди­ри­жёр ис­пол­нял ев­ропейскую клас­си­ку, про­па­ган­ди­ро­вал современную польскую му­зы­ку.

Один из круп­ней­ших польских ком­по­зи­то­ров второй половины XIX века, его творческий стиль от­ли­чал­ся при­вер­жен­но­стью тра­ди­ци­ям, вы­со­ким уров­нем по­ли­фо­ни­че­ско­го мас­тер­ст­ва. Пер­вый круп­ный польский ком­по­зи­тор-сим­фо­нист, его сим­фо­ническая по­эма «Степь» (1897 год) - пер­вое в польской му­зы­ке про­из­ве­де­ние это­го жан­ра.

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры - «Ли­вия Квин­тил­ла» (1898 год, Львов), «При­го­вор» (1906 год, Вар­ша­ва), «Месть» (1926 год, Вар­ша­ва); ба­лет «Празд­ник ог­ня, или Ночь Свя­то­го Яна» (1902 год, Вар­ша­ва); кан­та­та «Сви­те­зян­ка» (на сло­ва А. Миц­ке­ви­ча, 1887 год); 3 сим­фо­нии и ряд др. со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра; ка­мер­ная му­зы­ка; со­чи­не­ния для де­тей.