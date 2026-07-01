НОСКОВА Альбина Федоровна

Родилась 25 октября 1936 года в г. Старо-Константинов Хмельницкой области Украинской ССР. После окончания исторического факультета МГУ в 1959 году – научный сотрудник Особого архива Главного архивного управления при СМ СССР.

В 1961–1964 годах училась в аспирантуре Института славяноведения. В 1967 году защитила в Институте кандидатскую диссертацию «Экономическая политика гитлеровской Германии в оккупированной Польше (Генерал-губернаторство) 1939–1944», в 1986 году – докторскую диссертацию «Крестьянское политическое движение в Польше: от концепции буржуазной демократии к народной демократии (сентябрь 1939 – весна 1948)». В 1978 году ей присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

Работает в Институте славяноведения с 1964 года младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник. В настоящее время ведущий научный сотрудник Центра по изучению общественных процессов в Восточной Европе после Второй мировой войны .

Учителя : И.М. Белявская, В.М. Турок-Попов.

Область интересов : Новейшая история Польши и стран Вост. Европы в 40-50-е гг.XX в.

Сочинения: Гитлеровская экон. политика в оккупированной Польше (Генерал-губернаторство). 1939-1944 гг. М., 1971;

Крестьянское политич. движение в Польше (1939-1948 гг.). М., 1986;

Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Вост. Европе в 1944-1948 гг. М., 1993 (в соавт.);

НКВД и польское подполье (По «Особым папкам» И.В. Сталина). 1944-1945 гг. М., 1994 (публ.; отв. ред.);

Три визита А.Я. Вышинского в Бухарест. 1944-1946 гг. М., 1998 (публ.; чл. редкол., сост., соавтор вступления);

Вост. Европа в док-тах российских архивов. 1944-1953 гг. Т. 1-2. М.-Новосибирск, 1997-1998 (публ.; чл. ред-кол., сост., автор комм.);

Московские советники в Вост. Европе. 1945-1953 гг. // ВИ. 1998. № 1.

Октябрьская революция 1917 г. в России и проблема советизации стран Восточной Европы в 40–50-х годах ХХ века // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды. М., 2009.

К истории Варшавского восстания 1944 г. // Славяноведение. 2009. № 3.

ХХ zjazd KPZR i tajny referat N.S. Chruszczowa. Próba rozliczenia ze stalinizmem czyli taktyczna manipulacja? // 1956 rok w Polsce i Europie. Warsawa, 2009.

Геополитические планы СССР и трагедия Армии Крайовой // STUDIA SLAVICA – POLONICA (К 90-летию И. И. Костюшко). М., 2009.

Сталин и создание ПКНО: вынужденный шаг в нужном направлении // Средняя Европа: проблемы межнациональных и международных отношений. М., 2009.

Кем были в Восточной Европе солдаты Красной Армии в 1945 г.: освободителями, оккупантами или…? // Вестник МГИМО-Университет. М., 2010.

Репрессии в армии Польши и Венгрии как инструмент стабильности власти (конец 40-х – начало 50-х гг. ХХ в. // Судебные процессы и репрессии в СССР и странах Восточной Европы 20-50-е гг. ХХ в. М.; Новосибирск, 2010.

Der 20. Parteitages der KPdSU und das Geheimreferat von Nikita Chruschtschow. Vers uch einer Abrechnung mit dem Stalinismus oder taktische Manipulation? // Das Jahr 1956 in Polen und seine Rezonanz in Europa. Warsawa, 2010.

«Польские» украинцы: судьбы народа и греко-католической церкви (40-е годы ХХ века) // Государство и церковь в ХХ веке. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М., 2011.