НОСКОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1995), заведующий отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 23 марта 1953 года в селе Норд-Ост Ольгинского района Приморского края. В 1980 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1980 по 1983 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «США и завершение борьбы держав за раздел тихоокеанских островов»..

С 1984 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР). С 2008 года – заведующий отделом всеобщей истории. С 1995 года – ведущий научный сотрудник.

В 1987–1989 годах преподавал в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской.

В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Институты власти и внешняя политика США, 1901—1913 гг.».

С 1996 по 2007 год заведовал кафедрой всеобщей истории РГПУ имени А.И. Герцена.

С 2001 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН, с 2002 года – член Ученого совета института.

Автор более 250 научных публикаций. В область научных интересов входят история международных отношений, внешняя политика и государственные институты США, международное соперничество в бассейне Тихого океана.

Сочинения

Всеобщая история: 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.,2014. (В соавторстве с Т.П. Андреевской.);

Всеобщая история: 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.,2014. (В соавторстве с Т.П. Андреевской.);

Институты власти и внешняя политика США, 1901–1913. СПб., 1993;

Китайские церемонии в Зимнем дворце (Прием миссии Берлингейма в 1870 г.) Петербургский исторический журнал. – 2015. – № 3 (7). – С. 30–39;

Ласло Шандор и зарождение нефтяного дела в России // Россия и США: познавая друг друга. Сборник статей памяти академика А.А. Фурсенко / Russia and the United States: perceiving each other. In Memory of the Academician Alexander A. Fursenko. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 180–199;

Лейтенант Ф.В. Грин, первый военный атташе США в С.-Петербурге // Американский ежегодник 2013. М., 2013;

«На наш неаристократический взгляд»: петербургские впечатления дочерей посланника США (зимний сезон 1873/74 г.) // Американский ежегодник 2015 / Отв. ред. В.В. Согрин. – М., 2016. – С. 204–219.

Невеликая Французская революция. По поводу статьи Д.Ю. Бовыкина «Французская революция XVIII в. в школьных учебниках России» (Французский ежегодник 2014. М., 2014) // Петербургский исторический журнал. 2015. – № 2 (6). – С. 340–344;

Проект переселения американских чехов в Приморский край // Americana. Вып. 13. Россия и Гражданская война в США. Сб. материалов конференции (Волгоград, 20–21 октября 2011 г.). Волгоград: ВолГУ; 2012;

Русские крейсера и становление Австралийской государственности // Санкт-Петербург – Австралия. СПб.: Европейский Дом, 2014. – С. 21–109;

Списки дипломатического корпуса в Санкт-Петербурге, 1835 г. (по материалам РГИА) // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. – 2014. – № 4. – С. 172–210. – (Совместно с Н.Л. Корсаковой);

Токио, 11 марта 2011 г. // Санкт-Петербург – Япония: XVIII–XIX в. СПб.: Европейский дом; 2012;

Экс-президент Грант в российской столице // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Вып. 5. Курск: КГУ; 2013;

Russian Ideas of Cassius M. Clay // Russian/Soviet Studies in the United States, Amerikanistika in Russia. Mutual Representations in Academic Projects / Ed. by Ivan Kurilla & Victoria I. Zhuravleva. – Lanham (MD): Lexington Books, 2016. – P. 15–28.

The End of the Winans Brothers’ Railroad Enterprise in Russia // New Perspectives on Russian-American Relations / Ed. by W. Benjamin Whisenhunt & Norman E. Saul. – New York & Abingdon: Routledge, 2016. – P. 36–50.