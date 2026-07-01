НОСКЕ ГУСТАВ
НОСКЕ ГУСТАВ - германский государственный и политический деятель.
Из семьи ткача. По окончании в 1882 года народной школы обучался плетению корзин, в качестве подмастерья работал в различных городах Германии и Нидерландов.
C 1884 года член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1896-1902 годы редактор социал-демократических газет «Brandenburger Zeitung», «K ̈onigsberger Volkstribüne», в 1902-1918 годы главный редактор издававшейся в г. Кемниц газеты «Volksstimme». С 1906 года депутат рейхстага от СДПГ, принадлежал к правому крылу социал-демократической фракции.
В 1914 году опубликовал книгу «Колониальная политика и социал-демократия» («Kolonialpolitik und Sozialdemokratie»), в которой выступил в поддержку политики колониальных захватов.
После начала Первой мировой войны голосовал за военные кредиты, являлся сторонником продолжения войны до победного конца. В ноябре 1918 года направлен правительством в качестве имперского уполномоченного в г. Киль для успокоения восставших матросов (см. Кильское восстание 1918 года), однако не смог повлиять на развитие событий. С декабря 1918 года член образованного в ходе Ноябрьской революции 1918 года правительства - Совета народных уполномоченных (курировал в нём вопросы армии и ВМФ). В январе 1919 года, опираясь на добровольческой части, подавил в Берлине восстание рабочих (в ходе подавления восстания были убиты К. Либкнехт и Р. Люксембург).
С февраля 1919 года военный министр в правительстве Ф. Шейдемана, в 1919-1920 годы член Веймарского национального собрания. В 1919 году жестоко подавил новое восстание рабочих Берлина, руководил разгромом Бременской советской республики, затем Баварской советской республики 1919 года. Объясняя свои действия, признавался, что сознательно взял на себя роль «кровавой собаки» (эта кличка за Г. Носке закрепилась в последующие годы). В феврале 1920 года, выполняя распоряжения Международной контрольной комиссии по выполнению Версальского мирного договора 1919 года, попытался распустить добровольческие части, однако действовал непоследовательно, что позволило правым военным предпринять попытку государственного переворота (см. Капповский путч 1920 года).
После подавления путча освобождён от занимаемой должности (22 марта 1920 года) и назначен обер-президентом прусской провинции Ганновер. Уволен с этого поста 1 октября 1933 года нацистскими властями.
Проживал во Франкфурте-на- Майне.
Был посвящён в планы участников заговора 20 июля 1944 года, в случае успеха заговорщиков должен был войти в состав правительства в качестве политического уполномоченного по 9-му военному округу (г. Кассель). После провала заговора арестован, содержался в лагере Фюрстенберг (филиал концлагеря Равенсбрюк), затем в тюрьме гестапо в Берлине, из которой был освобождён 25 апреля 1945 года. Руководство СДПГ во главе с К. Шумахером, взяв Г. Носке под защиту от критики со стороны коммунистов и левых социал-демократов, в то же время настоятельно рекомендовало ему не возвращаться в политику.
Сочинения:
Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution. B., 1920;
Записки о германской революции. М., 1922;
Исповедь кровавой собаки. П., 1924;
Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie. Offenbach, 1947.