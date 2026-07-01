НОСКЕ ГУСТАВ

НОСКЕ ГУСТАВ - германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи тка­ча. По окон­ча­нии в 1882 года народной шко­лы обу­чал­ся пле­те­нию кор­зин, в ка­че­ст­ве под­мас­те­рья ра­бо­тал в различных го­ро­дах Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов.

C 1884 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). В 1896-1902 годы ре­дак­тор со­ци­ал-де­мо­кра­тических га­зет «Brandenburger Zeitung», «K ̈o­nigs­berger Volkstribüne», в 1902-1918 годы главный ре­дак­тор из­да­вав­шей­ся в г. Кем­ниц газеты «Volksstimme». С 1906 года депутат рейхс­та­га от СДПГ, при­над­ле­жал к пра­во­му кры­лу со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции.

В 1914 году опуб­ли­ко­вал книгу «Ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка и со­ци­ал-де­мо­кра­тия» («Kolonial­po­litik und Sozialdemokratie»), в ко­то­рой вы­сту­пил в под­держ­ку по­ли­ти­ки ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов.

По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны го­ло­со­вал за во­енные кре­ди­ты, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком про­дол­же­ния вой­ны до по­бед­но­го кон­ца. В но­ябре 1918 года на­прав­лен пра­ви­тель­ст­вом в ка­че­ст­ве им­пер­ско­го упол­но­мо­чен­но­го в г. Киль для ус­по­кое­ния вос­став­ших мат­ро­сов (см. Киль­ское вос­ста­ние 1918 года), од­на­ко не смог по­вли­ять на раз­ви­тие со­бы­тий. С декабря 1918 года член об­ра­зо­ван­но­го в хо­де Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года пра­ви­тель­ст­ва - Со­ве­та народных упол­но­мо­чен­ных (ку­ри­ро­вал в нём во­про­сы ар­мии и ВМФ). В январе 1919 года, опи­ра­ясь на доб­ро­вольческой час­ти, по­да­вил в Бер­ли­не вос­ста­ние ра­бо­чих (в хо­де по­дав­ле­ния вос­ста­ния были уби­ты К. Либк­нехт и Р. Люк­сем­бург).

С февраля 1919 года во­енный министр в пра­ви­тель­ст­ве Ф. Шей­де­ма­на, в 1919-1920 годы член Вей­мар­ско­го национального со­б­ра­ния. В 1919 году жес­то­ко по­да­вил но­вое вос­ста­ние ра­бо­чих Бер­ли­на, ру­ко­во­дил раз­гро­мом Бре­мен­ской советской рес­пуб­ли­ки, за­тем Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года. Объ­яс­няя свои дей­ст­вия, при­зна­вал­ся, что соз­на­тель­но взял на се­бя роль «кро­ва­вой со­ба­ки» (эта клич­ка за Г. Носке за­кре­пи­лась в по­сле­дую­щие го­ды). В феврале 1920 года, вы­пол­няя распо­ря­же­ния Ме­ж­ду­народной кон­троль­ной ко­мис­сии по вы­пол­не­нию Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, по­пы­тал­ся рас­пус­тить доб­ро­вольческие час­ти, од­на­ко дей­ст­во­вал не­по­сле­до­ва­тель­но, что по­зво­ли­ло пра­вым во­ен­ным пред­при­нять по­пыт­ку государственного пе­ре­во­ро­та (см. Кап­пов­ский путч 1920 года).

По­сле по­дав­ле­ния пут­ча осво­бо­ж­дён от за­ни­мае­мой долж­но­сти (22 марта 1920 года) и на­зна­чен обер-пре­зи­ден­том прусской провинции Ган­но­вер . Уво­лен с это­го по­ста 1 октября 1933 года на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми.

Про­жи­вал во Франк­фур­те-на- Май­не.

Был по­свя­щён в пла­ны уча­ст­ни­ков за­го­во­ра 20 ию­ля 1944 года, в слу­чае ус­пе­ха за­го­вор­щи­ков дол­жен был вой­ти в со­став пра­ви­тель­ст­ва в ка­че­ст­ве по­ли­тического упол­но­мо­чен­но­го по 9-му во­енному ок­ру­гу (г. Кас­сель). По­сле про­ва­ла за­го­во­ра аре­сто­ван, со­дер­жал­ся в ла­ге­ре Фюр­стен­берг (фи­ли­ал конц­ла­ге­ря Ра­вен­сб­рюк), за­тем в тюрь­ме гес­та­по в Бер­ли­не, из ко­то­рой был ос­во­бо­ж­дён 25 апреля 1945 года. Ру­ко­вод­ство СДПГ во гла­ве с К. Шу­махе­ром, взяв Г. Носке под за­щи­ту от кри­ти­ки со сто­ро­ны ком­му­ни­стов и ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов, в то же вре­мя на­стоя­тель­но ре­ко­мен­до­ва­ло ему не воз­вра­щать­ся в по­ли­ти­ку.

Сочинения:

Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution. B., 1920;

За­пис­ки о гер­ман­ской ре­во­лю­ции. М., 1922;

Ис­по­ведь кро­ва­вой со­ба­ки. П., 1924;

Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie. Offenbach, 1947.