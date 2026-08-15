Носáрь, Георгий Степанович

Носáрь, Георгий Степанович (1877, Переяслав — май 1919, там же) — российский общественный и политический деятель. Известен также под псевдонимами Петр Алексеевич Хрусталев, Юрий Переяславский. Родился в семье ссыльного народовольца Степана Корнеевича Носаря. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Сотрудничал в журнале «Русское богатство». За участие в студенческом движении был сослан, но получил право сдать экзамены за университетский курс экстерном. Стал помощником присяжного поверенного на Харьковско-­Николаевской железной дороге. В июле 1905 образовал рабочую группу « Союза Освобождения »; 14 октября 1905, на втором заседании Петербургского Совета рабочих депутатов, был избран председателем Совета, как беспартийный. 26 ноября 1905 арестован. Приговоренный к ссылке, Н. вскоре бежал за границу. В 1907 на V (Лондонском) съезде Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП) выступил с инициативой созыва беспартийного рабочего съезда. Инициатива была отвергнута большинством участников, но стала одной из важных идей ликвидаторства . В 1910 вышел из РСДРП. В Париже занимался организацией русской группы синдикалистов и публицистикой, издавал газету «Парижский вестник». В 1913 привлекался к суду по обвинению в ­краже. В 1914 вернулся в Россию. В 1915 был арестован и осужден на три года каторжных работ за побег из ссылки. В первые дни Февральской революции 1917 освобожден из тюрьмы, участвовал в учредительном собрании Петроградского Совета, но подвергся жесткой критике со стороны А. Г. Шляпникова и не получил поддержки. В 1918 образовал Переяславскую («Хрусталёвскую») республику, поддерживал гетмана П. П. Скоропадского и С. В. Петлюру . По решению Переяславского ревкома расстрелян за антисоветскую деятельность.

Соч. : История Совета рабочих депутатов // История Совета рабочих депутатов г. С.‑ Петербурга. СПб., 1906.

Лит .: Комитет решил уничтожить врага диктатуры. Как погиб Хрусталев-­Носарь // Источник. М., 1996. № 4; Стрекалов И. Н. Г. С. Хрусталев-­Носарь в 1905 г. К предыстории создания петербургского совета рабочих депутатов. М., 2019. В. И. Плотников.