НОРВЕЖСКОЕ «КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРЦАЛО»

НОРВЕЖСКОЕ «КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРЦАЛО» (др.-сканд. «Konungs skuggsjá», лат. «Speculum regale») - фи­лософско-ди­дак­тическое со­чи­не­ние, соз­дан­ное в Нор­ве­гии ме­ж­ду 1250 и 1260 годами в пе­ри­од прав­ле­ния ко­ро­ля Хо­ко­на IV Хо­конс­со­на (1217-1263 годы) и пред­на­зна­чен­ное в ка­че­ст­ве по­уче­ния для его сы­на, бу­ду­ще­го ко­ро­ля Маг­ну­са VI За­ко­но­да­те­ля.

Древ­ней­ший спи­сок да­ти­ру­ет­ся 1275 годом. Счи­та­ет­ся са­мым важ­ным чис­то норвежским литературным про­из­ве­де­ни­ем эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья .

Ав­тор­ст­во Норвежского «Королевского зерцала» не ус­та­нов­ле­но, по-ви­ди­мо­му, оно при­над­ле­жит пе­ру об­ра­зо­ван­но­го нор­веж­ца ро­дом из Трён­де­ла­га, близ­ко­го королевскому дво­ру и лич­но пре­дан­но­го ко­ро­лю, об­ла­дав­ше­го по­зна­ния­ми в об­лас­ти тео­ло­гии и ас­тро­но­мии.

Норвежское «Королевское зерцало», на­пи­сан­ное в фор­ме диа­ло­га ме­ж­ду от­цом и сы­ном, со­стоя­ло из 4 час­тей, по­свя­щён­ных куп­цам, ко­ро­лю и его дво­ру, ду­хов­ным лю­дям и кре­сть­я­нам (две по­след­ние час­ти не со­хра­ни­лись). В гла­вах о куп­цах рас­ска­зы­ва­ет­ся о «ре­мес­ле» куп­ца, о за­мор­ских стра­нах (Ис­лан­дии, Грен­лан­дии, Ир­лан­дии ), а так­же о северном сия­нии, при­ли­вах и от­ли­вах, вет­рах и т. п.

В Норведском «Королевском зерцале» пред­став­лен об­раз со­вер­шен­но­го пра­ви­те­ля, из­ла­га­ет­ся по­ли­тическая идео­ло­гия той эпо­хи, на­це­лен­ная на уси­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти в го­су­дар­ст­ве. Ко­роль вы­сту­па­ет как под­лин­ный на­ме­ст­ник Бо­га, об­ла­даю­щий выс­шей су­деб­ной вла­стью и не не­су­щий от­вет­ст­вен­но­сти ни пе­ред кем на зем­ле.

Норвежское «Королевское зерцало» впер­вые из­да­но в 1768 году в пе­ре­во­де на ла­тынь.

Ис­торические источники:

Konungs Skuggsjá / Red. L. Holm-Ol­sen. 2 ed. Oslo, 1983.

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