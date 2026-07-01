НОРВЕЖСКОЕ «КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРЦАЛО»
НОРВЕЖСКОЕ «КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРЦАЛО» (др.-сканд. «Konungs skuggsjá», лат. «Speculum regale») - философско-дидактическое сочинение, созданное в Норвегии между 1250 и 1260 годами в период правления короля Хокона IV Хоконссона (1217-1263 годы) и предназначенное в качестве поучения для его сына, будущего короля Магнуса VI Законодателя.
Древнейший список датируется 1275 годом. Считается самым важным чисто норвежским литературным произведением эпохи Средневековья.
Авторство Норвежского «Королевского зерцала» не установлено, по-видимому, оно принадлежит перу образованного норвежца родом из Трёнделага, близкого королевскому двору и лично преданного королю, обладавшего познаниями в области теологии и астрономии.
Норвежское «Королевское зерцало», написанное в форме диалога между отцом и сыном, состояло из 4 частей, посвящённых купцам, королю и его двору, духовным людям и крестьянам (две последние части не сохранились). В главах о купцах рассказывается о «ремесле» купца, о заморских странах (Исландии, Гренландии, Ирландии), а также о северном сиянии, приливах и отливах, ветрах и т. п.
В Норведском «Королевском зерцале» представлен образ совершенного правителя, излагается политическая идеология той эпохи, нацеленная на усиление королевской власти в государстве. Король выступает как подлинный наместник Бога, обладающий высшей судебной властью и не несущий ответственности ни перед кем на земле.
Норвежское «Королевское зерцало» впервые издано в 1768 году в переводе на латынь.
Исторические источники:
Konungs Skuggsjá / Red. L. Holm-Olsen. 2 ed. Oslo, 1983.