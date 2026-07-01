НОРВЕЖСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
НОРВЕЖСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (НРП; норв. Det norske Arbeiderparti, DNA) - с 2011 года Рабочая партия (РП; норв. Arbeiderpartiet, A/AP), норвежская политическая партия социал-демократического направления.
Основана 21 августа 1887 года.
В 1889 году один из учредителей Интернационала 2-го. С 1894 года участвует в выборах в стортинг (парламент), в 1903 году впервые получила в нём места (4 из 117). Во время Первой мировой войны в руководстве НРП произошёл сдвиг влево, в 1919 году, в отличие от других социал- демократических партий, вступила в Коммунистический интернационал. В 1921 году часть членов вышла из НРП, образовав более правую Норвежскую социал-демократическую рабочую партию (НСДРП).
В 1923 году НРП вышла из Коминтерна, что привело к её новому расколу: левое крыло покинуло НРП и образовало Коммунистич. партию Норвегии (секцию Коминтерна). НРП постепенно отказалась от революционной риторики, идеи насильственной революции, перешла на реформистские позиции. В 1927 году объединилась с НСДРП. В 1928 году впервые сформировала правительство (существовало 26 дней). В 1932-1933 годы входила в Международное бюро революционного социалистического единства (т. н. Лондонское бюро), дистанцировавшееся как от Социалистического рабочего интернационала, так и от Коминтерна. В 1933 году добилась крупного успеха на парламентских выборах (получила в стортинге 69 из 150 мест). В 1935 году стала правящей партией и сформировала правительство (председатель - Ю. Нюгорсволл), которое сумело преодолеть экономическую депрессию в стране. В 1938 году вступила в Социалистический рабочий интернационал.
Во время Второй мировой войны НРП возглавила коалиционное правительство, работавшее с июня 1940 года в эмиграции в Лондоне (председатель - Нюгорсволл, министры иностраных дел - Х. Кут, затем Т.Х. Ли). После 1945 года НРП оставалась правящей партией (до 1965 года) и сформировала правительство (председатель - Э. Герхардсен), которое осуществило послевоенное восстановление экономики, увеличив в ней роль государственного сектора, провело умеренные социальные реформы (введение пенсий по старости и социального страхования, бесплатного мед. обслуживания), переориентировало внешнюю политику Норвегии. Отказавшись от позиции нейтралитета, Норвегия в 1949 году вступила в НАТО. Внешнеполитический курс НРП вызвал оппозицию левого крыла партии, объединившегося в 1961 году в Социалистическую народную партию.
На протяжении нескольких десятилетий, вплоть до выборов 2001 года, НРП устойчиво получала свыше 40% мест в парламенте (не менее 62 мест), а в 1945-1957 годы - свыше 50%. НРП вновь возглавляла правительства в 1971-1972, 1973-1981, 1986-1989, 1990-1997, 2000-2001 годы.
В начале XXI века НРП выступает под лозунгом социально ориентированной, смешанной рыночной экономики со значительным государственным сектором, «государства всеобщего благоденствия». В 2001 году на выборах в стортинг НРП получила 43 места из 165. На фоне показателей предыдущих десятилетий многими это было воспринято как сокрушительное поражение, хотя фракция НРП продолжала оставаться крупнейшей в парламенте. Среди основных причин неудачи НРП - непопулярное решение 1997 года о приватизации части государственной собственности и связанные с этим политические скандалы. На выборах в стортинг в 2005 году НРП вернула утраченные позиции, получив 61 место из 169, и составила правящую коалицию с центристами и левыми социалистами (т. н. красно-зелёная коалиция). В 2009 году НРП подтвердила своё лидерство в политической жизни Норвегии, получив по результатам парламентских выборов 64 места из 169 и возглавив коалиционное левоцентристское правительство (председатель - лидер НРП Е. Столтенберг). В 2011 году партия оказалась в центре трагических событий, связанных с нападением террориста на её молодёжный лагерь на о. Утёйа (погибли 69 чел.).
Штаб-квартира НРП - в Осло. Высший орган - съезд, собирающийся каждые 2 года и избирающий исполнительный комитет численностью 19 человек, в т. ч. председателя, зам. председателя, генерального секретаря. В середине 1990-х годов изменилась система членства в партии (профсоюзам было запрещено вступать в неё в качестве коллективных членов), что вызвало сокращение численности партии - со 128 тыс. чел. в 1990 году до около 72,5 тыс. человек в 1995 году и около 50 тыс. человек в 2010 году. До 1990-х годов печатным органом НРП была газета «Arbeiderbladet» (основана в 1884 году как «Vort Arbeide», с 1887 года орган НРП под названием «Social-Demokraten», с 1923 года - «Arbeiderbladet», с 1997 года - «Dagsavisen», с 1999 года принадлежит независимому акционерному обществу «Dagsavisen AS»). НРП - член Социалистического интернационала и международной Партии европейских социалистов.