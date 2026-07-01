НОРВЕЖСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

НОРВЕЖСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (НРП; норв. Det norske Arbeiderparti, DNA) - с 2011 года Ра­бо­чая пар­тия (РП; норв. Ar­bei­derpartiet, A/AP), норвежская по­ли­тическая пар­тия со­ци­ал-де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния.

Ос­но­ва­на 21 августа 1887 года.

В 1889 году один из уч­ре­ди­те­лей Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го. С 1894 года уча­ст­ву­ет в вы­бо­рах в стор­тинг (пар­ла­мент), в 1903 году впер­вые по­лу­чи­ла в нём мес­та (4 из 117). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны в ру­ко­во­дстве НРП про­изо­шёл сдвиг вле­во, в 1919 году, в от­ли­чие от других со­ци­ал- де­мо­кра­тических пар­тий, всту­пи­ла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал. В 1921 году часть чле­нов вы­шла из НРП, об­ра­зо­вав бо­лее пра­вую Норвежскую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую ра­бо­чую пар­тию (НСДРП).

В 1923 году НРП вы­шла из Ко­мин­тер­на, что при­ве­ло к её но­во­му рас­ко­лу: ле­вое кры­ло по­ки­ну­ло НРП и об­ра­зо­ва­ло Ком­му­ни­стич. пар­тию Нор­ве­гии (сек­цию Ко­мин­тер­на). НРП по­сте­пен­но от­ка­за­лась от ре­во­люционной ри­то­ри­ки, идеи на­сильственной ре­во­лю­ции, пе­ре­шла на ре­фор­ми­ст­ские по­зи­ции. В 1927 году объ­е­ди­ни­лась с НСДРП. В 1928 году впер­вые сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во (су­ще­ст­во­ва­ло 26 дней). В 1932-1933 годы вхо­ди­ла в Ме­ж­ду­народное бю­ро ре­во­люционного со­циа­ли­стического един­ст­ва (т. н. Лон­дон­ское бю­ро), ди­стан­ци­ро­вав­шее­ся как от Со­циа­ли­сти­че­ско­го ра­бо­че­го ин­тер­на­цио­на­ла, так и от Ко­мин­тер­на. В 1933 году до­би­лась круп­но­го ус­пе­ха на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (по­лу­чи­ла в стор­тин­ге 69 из 150 мест). В 1935 году ста­ла пра­вя­щей пар­ти­ей и сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во (председатель - Ю. Ню­гор­сволл), ко­то­рое су­ме­ло пре­одо­леть эко­но­мическую де­прес­сию в стра­не. В 1938 году всту­пи­ла в Со­циа­ли­стический ра­бо­чий ин­тер­на­цио­нал.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны НРП воз­гла­ви­ла коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во, ра­бо­тав­шее с ию­ня 1940 года в эмиг­ра­ции в Лон­до­не (председатель - Ню­гор­сволл, ми­ни­ст­ры иностраных дел - Х. Кут, за­тем Т.Х. Ли). По­сле 1945 года НРП ос­та­ва­лась пра­вя­щей пар­ти­ей (до 1965 года) и сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во (председатель - Э. Гер­хард­сен), ко­то­рое осу­ще­ст­ви­ло по­сле­во­ен­ное вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки, уве­ли­чив в ней роль государственного сек­то­ра, про­ве­ло уме­рен­ные со­ци­аль­ные ре­фор­мы (вве­де­ние пен­сий по ста­рос­ти и со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, бес­плат­но­го мед. об­слу­жи­ва­ния), пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­ло внеш­нюю по­ли­ти­ку Нор­ве­гии. От­ка­зав­шись от по­зи­ции ней­тра­ли­те­та, Нор­ве­гия в 1949 году всту­пи­ла в НАТО. Внеш­не­по­ли­тический курс НРП вы­звал оп­по­зи­цию ле­во­го кры­ла пар­тии, объ­е­ди­нив­ше­го­ся в 1961 году в Со­циа­ли­стическую народную пар­тию.

На про­тя­же­нии не­сколь­ких де­ся­ти­ле­тий, вплоть до вы­бо­ров 2001 года, НРП ус­той­чи­во по­лу­ча­ла свыше 40% мест в пар­ла­мен­те (не ме­нее 62 мест), а в 1945-1957 годы - свыше 50%. НРП вновь воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­ва в 1971-1972, 1973-1981, 1986-1989, 1990-1997, 2000-2001 годы.

В начале XXI века НРП вы­сту­па­ет под ло­зун­гом со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ной, сме­шан­ной ры­ноч­ной эко­но­ми­ки со зна­чительным государственным сек­то­ром, «го­су­дар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия». В 2001 году на вы­бо­рах в стор­тинг НРП по­лу­чи­ла 43 мес­та из 165. На фо­не по­ка­за­те­лей пре­ды­ду­щих де­ся­ти­ле­тий мно­ги­ми это бы­ло вос­при­ня­то как со­кру­шительное по­ра­же­ние, хо­тя фрак­ция НРП про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся круп­ней­шей в пар­ла­мен­те. Сре­ди основных при­чин не­уда­чи НРП - не­по­пу­ляр­ное ре­ше­ние 1997 года о при­ва­ти­за­ции час­ти государственной соб­ст­вен­но­сти и свя­зан­ные с этим по­ли­тические скан­да­лы. На вы­бо­рах в стор­тинг в 2005 году НРП вер­ну­ла ут­ра­чен­ные по­зи­ции, по­лу­чив 61 ме­сто из 169, и со­ста­ви­ла пра­вя­щую коа­ли­цию с цен­три­ста­ми и ле­вы­ми со­циа­ли­ста­ми (т. н. крас­но-зе­лё­ная коа­ли­ция). В 2009 году НРП под­твер­ди­ла своё ли­дер­ст­во в по­ли­тической жиз­ни Нор­ве­гии, по­лу­чив по ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 64 мес­та из 169 и воз­гла­вив коа­лиционное ле­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во (председатель - ли­дер НРП Е. Сто­л­тен­берг). В 2011 году пар­тия ока­за­лась в цен­тре тра­гических со­бы­тий, свя­зан­ных с на­па­де­ни­ем тер­ро­ри­ста на её мо­ло­дёж­ный ла­герь на о. Утёйа (по­гиб­ли 69 чел.).

Штаб-квар­ти­ра НРП - в Ос­ло . Выс­ший ор­ган - съезд, со­би­раю­щий­ся ка­ж­дые 2 го­да и из­би­раю­щий ис­пол­нительный комитет чис­лен­но­стью 19 человек, в т. ч. пред­се­да­те­ля, зам. пред­се­да­те­ля, ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря. В середине 1990-х годов из­ме­ни­лась сис­те­ма член­ст­ва в пар­тии (проф­сою­зам бы­ло за­пре­ще­но всту­пать в неё в ка­че­ст­ве кол­лек­тив­ных чле­нов), что вы­зва­ло со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти пар­тии - со 128 тыс. чел. в 1990 году до около 72,5 тыс. человек в 1995 году и около 50 тыс. человек в 2010 году. До 1990-х годов пе­чат­ным ор­га­ном НРП бы­ла газета «Arbeiderbladet» (ос­но­ва­на в 1884 году как «Vort Arbeide», с 1887 года ор­ган НРП под названием «Social-Demokraten», с 1923 года - «Arbeiderbladet», с 1997 года - «Dagsavi­sen», с 1999 года при­над­ле­жит не­за­ви­си­мо­му ак­цио­нер­но­му обществу «Dagsavisen AS»). НРП - член Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла и ме­ж­ду­народной Пар­тии ев­ропейских со­циа­ли­стов.

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