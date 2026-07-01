НОРВЕЖЦЫ (Nordmenn)
1) Население Норвегии; 2) скандинавский народ, основное население Норвегии.
Численность 4,3 млн. чел. (2012, данные Центр. статистич. бюро). Эмигранты из Норвегии и их потомки живут также в США (4,6 млн. чел. норв. происхождения, из них в штате Миннесота 862,4 тыс. чел., штате Висконсин 466,3 тыс. чел., в штате Калифорния 395,5 тыс. чел. – 2010, оценка Бюро переписи), Канаде (432,5 тыс. чел., из них в пров. Альберта 144,6 тыс. чел., Британской Колумбии 129,4 тыс. чел. – 2006, перепись), Швеции (44,8 тыс. чел. – 2005, данные Центр. статистич. бюро) и др. Говорят на норвежском языке. В осн. лютеране.
Предки Н. – герм. племена, упоминаемые в сер. 1-го тыс. н. э.: ругии (Ругаланн), ауганды (Вест-Агдер и Эуст-Агдер), грании (Грёнланн, ныне Вестфолл), ранрикии (Ранрики, ныне Эстфолл), раумы (Раумарики, ныне Румерике), трёнды (Сёр-Трёнделаг и Нур-Трёнделаг) и др. В викингов эпоху Н. создали колонии в Сев. Атлантике (на Фарерских, Шетландских, Оркнейских и Гебридских о-вах, на о. Мэн, в Англии, Ирландии, Исландии; см. также Исландцы, Фарерцы). В средние века Н. испытали сильное влияние нижненемецкой (благодаря присутствию ганзейских купцов; гл. центром ганзейской торговли на территории Норвегии был Берген) и дат. (Датско- норвежская уния) культуры. В 17–18 вв. значит. часть Н. проживала в Нидерландах (особенно в Амстердаме), где служила гл. обр. на флоте. В 19 в. началась массовая эмиграция Н. в США и Канаду, первоначально имевшая религ. характер. В 1825 в Нью-Йорк прибыло первое судно «Реставрация» («Restauration») с несколькими семьями норв. квакеров, поселившихся в г. Кендалл на оз. Онтарио. В дальнейшем осн. поток норв. иммигрантов прибывал в США через Квебек. Норв. колонии возникали в штатах Иллинойс, Висконсин, с сер. 19 в. – Айова, Миннесота (крупнейшая норв. община имеется в Миннеаполисе), Сев. и Юж. Дакота. В 1825–1925 в Сев. Америку въехало ок. 800 тыс. Н. (одна из крупнейших иммигрантских групп). В 1860–1870-х гг. по указу рос. имп. Александра II группа выходцев из Финнмарка (кольские Н.) поселилась гл. обр. в посёлках Цыпнаволок и Вайдагуба на п-ове Рыбачий. В 1930 ими был создан рыболовецкий колхоз «Полярная звезда» («Polarstjernen»). В 1940 они были переселены на Онежское оз., в июне 1941 – в Архангельскую обл. После 1945 часть их поселилась в Порт-Владимире (ныне упразднённый посёлок на о. Шалим в Мурманской обл.). В нач. 21 в. их потомки эмигрировали в Норвегию.
Традиц. культура типична для народов Сев. Европы. Делятся на территориальные группы: жители Южной (сёрленнинги), Вост. (эстленнинги), Зап. (вестленнинги), Сев. (нурленнинги) Норвегии и Трёнделага (трёнды). В традиц. с. х-ве преобладало молочное отгонное животноводство: летом скот выгоняли на горные пастбища (сетеры), где за ним обычно ухаживали незамужние женщины. Из зерновых выращивали гл. обр. ячмень, овёс и пшеницу. На севере распространены рыболовство (треска, сельдь, проходной лосось) и китобойный промысел. Рыбу традиционно вялили на солнце (стоккфиск) или солили (клиппфиск). Издавна было развито строительство вё- сельных и парусно-вёсельных судов.
Исторически осн. тип сельского поселения – хутор (горд) с жилым домом (стове, вонингсхус), домом для престарелых родителей (корстюе) и хозяйств. постройками: амбаром (стаббюр), кладовой (лофт), верхний этаж которой служил спальней для молодёжи, и др.; в 19 в. их заменил новый тип хозяйств. постройки (утхус, лове) с хлевом в нижнем и сеновалом – в верхнем этаже, на который вёл бревенчатый въезд (ловебру). В центре двора (тун) – дерево-оберег (тунтре), обычно берёза или ясень. Иногда соседние хутора объединялись в небольшие деревни (гренн).
Древнейший тип жилища – т. н. длинный дом (лангхус) общегерманского типа (напр., хутор Улланнхёуг, Ругаланн, 4–6 вв.). С 11 в. (вероятно, под влиянием контактов с Русью в эпоху викингов) применялась срубная, с 16 в. – также каркасная техника. До 19 в. срубный дом (орестюе) состоял из сеней (форстюе), центр. отапливаемой комнаты и холодной спальни или кладовой (кове); вдоль длинной стены шла открытая галерея (свалганг). Дома зажиточных бондов имели два этажа, на верхнем этаже располагалась парадная комната (рамлофт, оппстугу) и спальни-кладовые; галереи шли с двух сторон на обоих этажах. Жилое помещение первоначально имело очаг в центре и неподвижные лавки по стенам, за очагом стоял длинный стол, у торца которого находилось почётное место хозяина; хозяйская кровать часто помещалась в особой нише.
Традиц. комплексы нар. костюма (бюнад) сформировались в период движения за возрождение нац. культуры в сер. 19 в. Мужская одежда – короткие (до колен) штаны, вязаные свитера (люсекофте) и чулки, женская одежда – рубаха с юбкой и корсажем либо с сарафаном, на голове – чепец или полотенчатый убор.
Ведущую роль в норв. кухне играют заготовки из рыбы и мяса: солёная ферментиров. сёмга (гравлакс); сушёная треска (тёррфиск), сушёная и солёная треска (клиппфиск), вяленая баранья нога (феналор) и др. Из рыбы делают фрикадельки (фискеболлер), из мясных блюд распространены тушёная баранина с капустой (фор-и-кол), солёная свиная рулька (сюльтелабб), копчёная баранья голова (смалахове), в Трёнделаге – мясной суп (содд). Из сыров наиболее известны: ярлбергский, твёрдый острый (гамалуст), мягкий с тмином (пультуст), коричневый сливочный козий (брюнуст) и др. Традиц. хлеб – плоские лепёшки (флатбрёд) из пресного теста, часто с отверстием посередине; их хранили по неск. месяцев нанизанными на шесте или верёвке. По праздникам пекут тонкие лепёшки из картофельной муки (лефсе), высокий торт из уложенных пирамидкой колец (крансекаке), миндальный пирог (манделькаке). На Рождество выпекают круглый сдобный хлеб с изюмом (юлекаке), имбирное фигурное печенье (пепперкакер), иногда в виде домика; готовят пшеничную кашу на сметане (рёммегрёт), в Сев. Норвегии – вымоченную в щелочном растворе треску. Традиц. напитки: кофе, в Трёнделаге – с добавлением спирта (карск), освежающий напиток из пророщенного зерна с хмелем (вёртерёль), пиво (эль), медовый напиток (мьёд), картофельная тминная водка (акевитт).
В наследовании недвижимости (одаль) преобладал майорат, закреплявшийся особым семейным договором (кор); старший сын обычно вступал во владение домом после женитьбы. Трёхпоколенная семья, населявшая горд, вместе с работниками составляла патриархальную общину (гордссамфунн). Соседей связывали отношения взаимопомощи (граннелаг), при необходимости устраивались помочи (дугнад). Система терминов родства линейного типа с наличием описательных конструкций; сиблинги делятся по полу.
Календарный цикл изображался на дерев. брусках с зарубками (примстав); известно ок. 650 таких календарей 13 – нач. 19 вв. Граница между зимним и летним временем отмечалась 14 апр. и 14 окт. За 12 дней до Рождества (Юль) отмечался день св. Люсии (Люссинатт), с которого начинался святочный период. Офиц. праздник св. Люсии (Люссифейринг, 13 дек.) с процессией из семи девушек, одетых в белые платья, учреждён в 1953 по образцу швед. традиции. На Юль дома украшали можжевеловыми ветками, в дверях вешали венок из соломы, изготавливали соломенную куклу (юлесвен), выставляли на шестах необмолоченные снопы (юленек). В Сочельник ходили дети с рождественской звездой (стьeрнегюттер) и пением колядок. На Святки (Рум-юль) по домам ходили ряженые во главе с парнем, переодетым в козла (юлебукк), – образ, вероятно, связанный с представлениями о вечно возрождающихся козлах из повозки Тора. Соломенные фигурки козлов ныне служат одним из гл. рождественских украшений; в поздней традиции верхом на козле изображается осн. святочный персонаж (Юлениссе – восходит к имени св. Николая Мирликийского; ср. Санта-Клаус), которому предназначается рождественская каша (юлегрёт).
На Масленицу (Фастелавн) делали «масленичные прутья» (фастелавнсрис; распустившиеся в тепле срезанные ветки берёзы, украшенные лентами и цветами), которыми было принято хлестать друг друга. 1 мая (Гауксмессе – Кукушкин день) жгли костры и воздвигали майское дерево (майстанг), украшали дома и церкви цветами и зеленью; те же обряды проводили на Троицу (Пинседаг) и Иванов день (Юнсок). На день св. Олава (Олсок), в который отмечается дата его гибели при Стиклестаде (29 июля), устраивают инсценировки этого события, готовят обрядовую кашу (олсокграутен), которую называли также сенокосной кашей (слоттеграут), т. к. к этому дню обычно заканчивался сенокос. На Михайлов день (Миккельсмессе, 29 сент.) возвращался с горных сетеров скот, украшенный цветами, в сопровождении подвод с маслом и сыром. В Нац. день Норвегии (17 мая – день принятия Эйдсволльской конституции в 1814) принято надевать бюнад, школьники устраивают шествие (барнетог) в сопровождении школьного оркестра (скулекорпс).
Собирать, изучать и издавать норв. фольклор начали в эпоху «национального прорыва» (1830–50-е гг.); первые издания: «Норвежские предания» А. Файе (1833); «Норвежские народные сказки» П. К. Асбьёрнсена и Й. Му (1842–1843), «Норвежские народные висы» М. Б. Ланнстада (1853). Гл. герой норв. волшебной сказки – Эспен Аскеладд (Замарашка). В легендарных преданиях, быличках, бывальщинах и топонимич. преданиях (сагн) отражены представления о великанах (ютул, рисе, гюгра, тролль), домовых (томтегуббе и тункалл в Телемарке, хаугбонд в Сетесдале, губонд в Сев. Норвегии; позднее их называли общим именем ниссе), водяных (нёкк), морских змеях (шёорм), морских девах (хавруе), морском царе (хавманн), о маленьком мудром существе с рыбьим хвостом (мармель). Особая группа преданий рассказывает о «скрытом народце» (хюльдрефолк, тюссе; ундерюрдиске – «живущие под землёй»; бергфолк – «горный народец»), обитателях курганов, хранителях сокровищ (хаугфолк), живых мертвецах (скрёмт), привидениях (йенгангере), плавающем на полузатопленной лодке утопленнике Драуге, душащей людей по ночам Маре, воплощении чумы Песте и др. С ними связаны предания о подменышах (бюттинг) и женщинах с коровьим хвостом (хюльдра), пленении в горе (бергтакинг) и др. Академич. собрание фольклорных текстов – http:// www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/ samlinger/norsk-folkeminnesamling
Вокальные и вокально-инструментальные формы и жанры – пастушеские зовы (локк, хювинг, ламинг), инструментальные наигрыши (слотты и др.), баллады, культовые, историч. и др. песни; танцы – халлинг, спрингданс, круговой рингданс. Характерны терцовые, квартовые, квинтовые формульные мелодии (нередко с т. н. лидийской квартой). В основе ритмич. организации – регулярная метрика при обилии синкоп, пунктирных ритмов и триолей. Среди традиц. муз. инструментов: струнные смычковые гигья, фидла, хардингфеле, щипковые лангелейк, крогхарпе; пастуший рог бюккехорн, флейта сельефлёйте, варган мюннхарпе.
Автор статьи: Е. С. Рачинская.