НОРВЕЖЦЫ (Nordmenn)

1) На­се­ле­ние Нор­ве­гии ; 2) скан­ди­нав­ский на­род, основное на­се­ле­ние Нор­ве­гии.

Чис­лен­ность 4,3 млн. чел. (2012, дан­ные Центр. ста­ти­стич. бю­ро). Эми­гран­ты из Нор­ве­гии и их по­том­ки жи­вут так­же в США (4,6 млн. чел. норв. про­ис­хо­ж­де­ния, из них в шта­те Мин­не­со­та 862,4 тыс. чел., шта­те Вис­кон­син 466,3 тыс. чел., в шта­те Ка­ли­фор­ния 395,5 тыс. чел. – 2010, оцен­ка Бю­ро пе­ре­пи­си), Ка­на­де (432,5 тыс. чел., из них в пров. Аль­бер­та 144,6 тыс. чел., Бри­тан­ской Ко­лум­бии 129,4 тыс. чел. – 2006, пе­ре­пись), Шве­ции (44,8 тыс. чел. – 2005, дан­ные Центр. ста­ти­стич. бю­ро) и др. Го­во­рят на нор­веж­ском язы­ке. В осн. лю­те­ра­не.

Пред­ки Н. – герм. пле­ме­на, упо­ми­нае­мые в сер. 1-го тыс. н. э.: ру­гии (Ру­га­ланн), ау­ган­ды (Вест-Агдер и Эуст-Агдер), гра­нии (Грён­ланн, ны­не Вест­фолл), ран­ри­кии (Ран­ри­ки, ны­не Эст­фолл), рау­мы (Рау­ма­ри­ки, ны­не Ру­ме­ри­ке), трён­ды (Сёр-Трён­де­лаг и Нур-Трён­де­лаг) и др. В ви­кин­гов эпо­ху Н. соз­да­ли ко­ло­нии в Сев. Ат­лан­ти­ке (на Фа­рер­ских, Шет­ланд­ских, Орк­ней­ских и Геб­рид­ских о-вах, на о. Мэн, в Анг­лии, Ир­лан­дии, Ис­лан­дии; см. так­же Ис­ланд­цы, Фа­рер­цы). В сред­ние ве­ка Н. ис­пы­та­ли силь­ное влия­ние ниж­не­не­мец­кой (бла­го­да­ря при­сут­ст­вию ган­зей­ских куп­цов; гл. цен­тром ган­зей­ской тор­гов­ли на тер­ри­то­рии Нор­ве­гии был Бер­ген) и дат. ( Дат­ско- нор­веж­ская уния ) куль­ту­ры. В 17–18 вв. зна­чит. часть Н. про­жи­ва­ла в Ни­дер­лан­дах (осо­бен­но в Ам­стер­да­ме), где слу­жи­ла гл. обр. на фло­те. В 19 в. на­ча­лась мас­со­вая эмиг­ра­ция Н. в США и Ка­на­ду, пер­во­на­чаль­но имев­шая ре­лиг. ха­рак­тер. В 1825 в Нью-Йорк при­бы­ло пер­вое суд­но «Ре­с­тав­ра­ция» («Restauration») с не­сколь­ки­ми семь­я­ми норв. ква­ке­ров, по­се­лив­ших­ся в г. Кен­далл на оз. Он­та­рио. В даль­ней­шем осн. по­ток норв. им­ми­гран­тов при­бы­вал в США че­рез Кве­бек. Норв. ко­ло­нии воз­ни­ка­ли в шта­тах Ил­ли­нойс, Вис­консин, с сер. 19 в. – Ай­о­ва, Мин­не­со­та (круп­ней­шая норв. об­щи­на име­ет­ся в Мин­неа­по­ли­се), Сев. и Юж. Да­ко­та. В 1825–1925 в Сев. Аме­ри­ку въе­ха­ло ок. 800 тыс. Н. (од­на из круп­ней­ших им­ми­грант­ских групп). В 1860–1870-х гг. по ука­зу рос. имп. Алек­сан­д­ра II груп­па вы­ход­цев из Фин­нмар­ка (коль­ские Н.) по­се­ли­лась гл. обр. в по­сёл­ках Цып­на­во­лок и Вай­да­гу­ба на п-ове Ры­ба­чий. В 1930 ими был соз­дан ры­бо­ло­вец­кий кол­хоз «По­ляр­ная звез­да» («Polarstjernen»). В 1940 они бы­ли пе­ре­се­ле­ны на Онеж­ское оз., в ию­не 1941 – в Ар­хан­гель­скую обл. По­сле 1945 часть их по­се­ли­лась в Порт-Вла­ди­ми­ре (ны­не уп­разд­нён­ный по­сё­лок на о. Ша­лим в Мур­ман­ской обл.). В нач. 21 в. их по­том­ки эмиг­ри­ро­ва­ли в Нор­ве­гию.

Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Сев. Ев­ро­пы. Де­лят­ся на тер­ри­то­ри­аль­ные груп­пы: жи­те­ли Юж­ной (сёр­лен­нин­ги), Вост. (эс­т­лен­нин­ги), Зап. (вест­лен­нин­ги), Сев. (нур­лен­нин­ги) Нор­ве­гии и Трён­де­ла­га (трён­ды). В тра­диц. с. х-ве пре­об­ла­да­ло мо­лоч­ное от­гон­ное жи­вот­но­вод­ст­во: ле­том скот вы­го­ня­ли на гор­ные па­ст­би­ща (се­те­ры), где за ним обыч­но уха­жи­ва­ли не­за­муж­ние жен­щи­ны. Из зер­но­вых вы­ра­щи­ва­ли гл. обр. яч­мень, овёс и пше­ни­цу. На се­ве­ре рас­про­стра­не­ны ры­бо­лов­ст­во (трес­ка, сельдь, про­ход­ной ло­сось) и ки­то­бой­ный про­мы­сел. Ры­бу тра­ди­ци­он­но вя­ли­ли на солн­це (стокк­фиск) или со­ли­ли (клипп­фиск). Из­дав­на бы­ло раз­ви­то строи­тель­ст­во вё- сель­ных и па­рус­но-вё­сель­ных су­дов.

Ис­то­ри­че­ски осн. тип сель­ско­го по­се­ле­ния – ху­тор (горд) с жи­лым до­мом (сто­ве, во­нинг­схус), до­мом для пре­ста­ре­лых ро­ди­те­лей (кор­стюе) и хо­зяйств. по­строй­ка­ми: ам­ба­ром (стаб­бюр), кла­до­вой (лофт), верх­ний этаж ко­то­рой слу­жил спаль­ней для мо­ло­дё­жи, и др.; в 19 в. их за­ме­нил но­вый тип хо­зяйств. по­строй­ки (ут­хус, ло­ве) с хле­вом в ниж­нем и се­но­ва­лом – в верх­нем эта­же, на ко­то­рый вёл бре­вен­ча­тый въезд (ло­веб­ру). В цент­ре дво­ра (тун) – де­ре­во-обе­рег (тун­тре), обыч­но бе­рё­за или ясень. Ино­гда со­сед­ние ху­то­ра объ­е­ди­ня­лись в не­боль­шие де­рев­ни (гренн).

Древ­ней­ший тип жи­ли­ща – т. н. длин­ный дом (ланг­хус) об­ще­гер­ман­ско­го ти­па (напр., ху­тор Ул­лан­нхё­уг, Ру­га­ланн, 4–6 вв.). С 11 в. (ве­ро­ят­но, под влия­ни­ем кон­так­тов с Ру­сью в эпо­ху викин­гов) при­ме­ня­лась сруб­ная, с 16 в. – так­же кар­кас­ная тех­ни­ка. До 19 в. сруб­ный дом (оре­стюе) со­сто­ял из се­ней (фор­стюе), центр. ота­п­ли­вае­мой ком­на­ты и хо­лод­ной спаль­ни или кла­до­вой (ко­ве); вдоль длин­ной сте­ны шла от­кры­тая га­ле­рея (свал­ганг). До­ма за­жи­точ­ных бон­дов име­ли два эта­жа, на верх­нем эта­же рас­по­ла­га­лась па­рад­ная ком­на­та (рам­лофт, оп­п­сту­гу) и спаль­ни-кла­до­вые; га­ле­реи шли с двух сто­рон на обо­их эта­жах. Жи­лое по­ме­ще­ние пер­во­на­чаль­но име­ло очаг в цен­тре и не­под­виж­ные лав­ки по сте­нам, за оча­гом сто­ял длин­ный стол, у тор­ца ко­то­ро­го на­хо­ди­лось по­чёт­ное ме­сто хо­зяи­на; хо­зяй­ская кро­вать час­то по­ме­ща­лась в осо­бой ни­ше.

Тра­диц. ком­плек­сы нар. кос­тю­ма (бю­над) сфор­ми­ро­ва­лись в пе­ри­од дви­же­ния за воз­ро­ж­де­ние нац. куль­ту­ры в сер. 19 в. Муж­ская оде­ж­да – ко­рот­кие (до ко­лен) шта­ны, вя­за­ные сви­те­ра (лю­се­коф­те) и чул­ки, жен­ская одеж­да – ру­ба­ха с юб­кой и кор­са­жем ли­бо с са­ра­фа­ном, на го­ло­ве – че­пец или по­ло­тен­ча­тый убор.

Ве­ду­щую роль в норв. кух­не иг­ра­ют за­го­тов­ки из ры­бы и мя­са: со­лё­ная фер­мен­ти­ров. сём­га (грав­лакс); су­шё­ная трес­ка (тёрр­фиск), су­шё­ная и со­лё­ная трес­ка (клипп­фиск), вя­ле­ная ба­ра­нья но­га (фе­на­лор) и др. Из ры­бы де­ла­ют фри­ка­дель­ки (фис­ке­бол­лер), из мяс­ных блюд рас­про­стра­не­ны ту­шё­ная ба­ра­ни­на с ка­пус­той (фор-и-кол), солёная свиная руль­ка (сюльтелабб), коп­чё­ная ба­ра­нья го­ло­ва (сма­ла­хо­ве), в Трён­де­ла­ге – мяс­ной суп (содд). Из сы­ров наи­бо­лее из­вест­ны: ярл­берг­ский, твёр­дый ост­рый (га­ма­луст), мяг­кий с тми­ном (пуль­туст), ко­рич­не­вый сли­воч­ный ко­зий (брю­нуст) и др. Тра­диц. хлеб – пло­ские ле­пёш­ки (флат­брёд) из пре­сно­го тес­та, час­то с от­вер­сти­ем по­се­ре­ди­не; их хра­ни­ли по неск. ме­ся­цев на­ни­зан­ны­ми на шес­те или ве­рёв­ке. По празд­ни­кам пе­кут тон­кие ле­пёш­ки из кар­то­фель­ной му­ки (леф­се), вы­со­кий торт из уло­жен­ных пи­ра­мид­кой ко­лец (кран­се­ка­ке), мин­даль­ный пи­рог (ман­дель­ка­ке). На Ро­ж­де­ст­во вы­пе­ка­ют круг­лый сдоб­ный хлеб с изю­мом (юле­ка­ке), им­бир­ное фи­гур­ное пе­че­нье (пеп­пер­ка­кер), ино­гда в ви­де до­ми­ка; го­то­вят пше­нич­ную ка­шу на сме­та­не (рём­мег­рёт), в Сев. Нор­ве­гии – вы­мо­чен­ную в ще­лоч­ном рас­тво­ре трес­ку. Тра­диц. на­пит­ки: ко­фе, в Трён­де­ла­ге – с до­бав­ле­ни­ем спир­та (карск), ос­ве­жаю­щий на­пи­ток из про­ро­щен­но­го зер­на с хме­лем (вёр­те­рёль), пи­во (эль), ме­до­вый на­пи­ток (мьёд), кар­то­фель­ная тмин­ная вод­ка (аке­витт).

В на­сле­до­ва­нии не­дви­жи­мо­сти (одаль) пре­об­ла­дал май­о­рат, за­кре­п­ляв­ший­ся осо­бым се­мей­ным до­го­во­ром (кор); стар­ший сын обыч­но всту­пал во вла­де­ние до­мом по­сле же­нить­бы. Трёх­по­ко­лен­ная се­мья, на­се­ляв­шая горд, вме­сте с ра­бот­ни­ка­ми со­став­ля­ла пат­ри­ар­халь­ную об­щи­ну (гор­дс­сам­фунн). Со­се­дей свя­зы­ва­ли от­но­ше­ния взаи­мо­по­мо­щи (гран­не­лаг), при не­об­хо­ди­мо­сти уст­раи­ва­лись по­мо­чи (дуг­над). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па с на­ли­чи­ем опи­са­тель­ных кон­струк­ций; сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу.

Ка­лен­дар­ный цикл изо­бра­жал­ся на де­рев. бру­сках с за­руб­ка­ми (прим­став); из­вест­но ок. 650 та­ких ка­лен­да­рей 13 – нач. 19 вв. Гра­ни­ца ме­ж­ду зим­ним и лет­ним вре­ме­нем от­ме­ча­лась 14 апр. и 14 окт. За 12 дней до Ро­ж­де­ст­ва (Юль) от­ме­чал­ся день св. Лю­сии (Люс­си­натт), с ко­то­ро­го на­чи­нал­ся свя­точ­ный пе­ри­од. Офиц. празд­ник св. Лю­сии (Люс­си­фей­ринг, 13 дек.) с про­цес­си­ей из се­ми де­ву­шек, оде­тых в бе­лые пла­тья, уч­реж­дён в 1953 по об­раз­цу швед. тра­ди­ции. На Юль до­ма ук­ра­ша­ли мож­же­ве­ло­вы­ми вет­ка­ми, в две­рях ве­ша­ли ве­нок из со­ло­мы, из­го­тав­ли­ва­ли со­ло­мен­ную кук­лу (юлес­вен), вы­став­ля­ли на шес­тах не­об­мо­ло­чен­ные сно­пы (юле­нек). В Со­чель­ник хо­ди­ли де­ти с ро­ж­де­ст­вен­ской звез­дой (стьeрне­гюттер) и пе­ни­ем ко­ля­док. На Свят­ки (Рум-юль) по до­мам хо­ди­ли ря­же­ные во гла­ве с пар­нем, пе­ре­оде­тым в коз­ла (юле­букк), – об­раз, ве­ро­ят­но, свя­зан­ный с пред­став­ле­ния­ми о веч­но воз­ро­ж­даю­щих­ся коз­лах из по­воз­ки То­ра. Со­ло­мен­ные фи­гур­ки коз­лов ны­не слу­жат од­ним из гл. ро­ж­де­ст­вен­ских ук­раше­ний; в позд­ней тра­ди­ции вер­хом на коз­ле изо­бра­жа­ет­ся осн. свя­точ­ный пер­со­наж (Юле­нис­се – вос­хо­дит к име­ни св. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го; ср. Сан­та-Кла­ус), ко­то­ро­му пред­на­зна­ча­ет­ся ро­ж­де­ст­вен­ская ка­ша (юлег­рёт).

На Мас­ле­ни­цу (Фас­те­лавн) де­ла­ли «мас­ле­нич­ные пру­тья» (фас­те­лав­нс­рис; рас­пус­тив­шие­ся в те­п­ле сре­зан­ные вет­ки бе­рё­зы, ук­ра­шен­ные лен­та­ми и цве­та­ми), ко­то­ры­ми бы­ло при­ня­то хле­стать друг дру­га. 1 мая (Га­ук­смес­се – Ку­куш­кин день) жгли ко­ст­ры и воз­двига­ли май­ское де­ре­во (май­станг), ук­ра­ша­ли до­ма и церк­ви цве­та­ми и зе­ле­нью; те же об­ря­ды про­во­ди­ли на Трои­цу (Пин­се­даг) и Ива­нов день (Юн­сок). На день св. Ола­ва (Ол­сок), в ко­то­рый от­ме­ча­ет­ся да­та его ги­бе­ли при Стик­ле­ста­де (29 ию­ля), уст­раи­ва­ют инс­це­ни­ров­ки это­го со­бы­тия, го­то­вят об­ря­до­вую ка­шу (ол­сок­грау­тен), ко­то­рую на­зы­ва­ли так­же се­но­кос­ной ка­шей (слот­те­гра­ут), т. к. к это­му дню обыч­но за­кан­чи­вал­ся се­но­кос. На Ми­хай­лов день (Мик­кельс­мес­се, 29 сент.) воз­вра­щал­ся с гор­ных се­те­ров скот, ук­ра­шен­ный цве­та­ми, в со­про­во­ж­де­нии под­вод с мас­лом и сы­ром. В Нац. день Нор­ве­гии (17 мая – день при­ня­тия Эйд­сволль­ской кон­сти­ту­ции в 1814) при­ня­то на­де­вать бю­над, школь­ни­ки уст­раи­ва­ют ше­ст­вие (бар­не­тог) в со­про­во­ж­де­нии школь­но­го ор­ке­ст­ра (ску­ле­корпс).

Со­би­рать, изу­чать и из­да­вать норв. фольк­лор на­ча­ли в эпо­ху «на­цио­наль­но­го про­ры­ва» (1830–50-е гг.); пер­вые из­да­ния: «Нор­веж­ские пре­да­ния» А. Файе (1833); «Нор­веж­ские на­род­ные сказ­ки» П. К. Ас­бь­ёрн­се­на и Й. Му (1842–1843), «Нор­веж­ские на­род­ные ви­сы» М. Б. Лан­н­ста­да (1853). Гл. герой норв. вол­шеб­ной сказ­ки – Эс­пен Ас­ке­ладд (За­ма­раш­ка). В ле­ген­дар­ных пре­да­ни­ях, бы­лич­ках, бы­валь­щи­нах и то­по­ни­мич. пре­да­ни­ях (сагн) от­ра­же­ны пред­став­ления о ве­ли­ка­нах (ютул, ри­се, гю­гра, тролль), до­мо­вых (том­те­губ­бе и тун­калл в Те­ле­мар­ке, ха­уг­бонд в Се­тес­да­ле, гу­бонд в Сев. Нор­вегии; позд­нее их на­зы­ва­ли об­щим име­нем нис­се), во­дя­ных (нёкк), мор­ских зме­ях (шё­орм), мор­ских де­вах (хав­руе), мор­ском ца­ре (хав­манн), о ма­лень­ком му­дром су­ще­ст­ве с рыбь­им хво­стом (мар­мель). Осо­бая груп­па пре­да­ний рас­ска­зы­ва­ет о «скры­том на­род­це» (хюльд­ре­фолк, тюс­се; ун­де­рюр­ди­ске – «жи­ву­щие под зем­лёй»; берг­фолк – «гор­ный на­ро­дец»), оби­та­те­лях кур­га­нов, хра­ни­те­лях со­кро­вищ (ха­уг­фолк), жи­вых мерт­ве­цах (скрёмт), при­ви­де­ни­ях (йен­ган­ге­ре), пла­ваю­щем на по­лу­за­топ­лен­ной лод­ке утоп­лен­ни­ке Драу­ге, ду­ша­щей лю­дей по но­чам Ма­ре, во­пло­ще­нии чу­мы Пе­сте и др. С ни­ми свя­за­ны пре­да­ния о под­ме­ны­шах (бют­тинг) и жен­щи­нах с ко­ровь­им хво­стом (хюльд­ра), пле­не­нии в го­ре (берг­та­кинг) и др. Ака­де­мич. соб­ра­ние фольк­лор­ных тек­стов – http:// www.hf.uio.no/ikos/tje­nester/kunnskap/ samlinger/norsk-folke­minnesamling

Во­каль­ные и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные фор­мы и жан­ры – пас­ту­ше­ские зо­вы (локк, хю­винг, ла­минг), ин­стру­мен­таль­ные на­иг­ры­ши (слот­ты и др.), бал­ла­ды, куль­то­вые, ис­то­рич. и др. пес­ни; тан­цы – хал­линг, сприн­гданс, кру­го­вой ринг­данс. Ха­рак­тер­ны тер­цо­вые, квар­то­вые, квин­то­вые фор­муль­ные ме­ло­дии (не­ред­ко с т. н. ли­дий­ской квар­той). В ос­но­ве рит­мич. ор­га­ни­за­ции – ре­гу­ляр­ная мет­ри­ка при оби­лии син­коп, пунк­тир­ных рит­мов и трио­лей. Сре­ди тра­диц. муз. ин­ст­ру­мен­тов: струн­ные смыч­ко­вые ги­гья, фид­ла, хар­динг­фе­ле, щип­ко­вые лан­ге­лейк, крог­хар­пе; пас­ту­ший рог бюк­ке­хорн, флей­та сель­еф­лёй­те, вар­ган мюн­нхар­пе.

Автор статьи: Е. С. Ра­чин­ская.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)