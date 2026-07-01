НОРВЕГИЯ (Norge), Королевство Норвегия (Kongeriket Norge).
Государство в Сев. Европе, на западе и крайнем севере Скандинавского п-ова.
Общие сведения
Около 1/3 территории находится севернее Сев. полярного круга. Н. узкой полосой (макс. ширина ок. 430 км на юге центр. части, минимальная ок. 6–7 км на севере в районе г. Нарвик) протянулась вдоль зап. побережья полуострова на 1750 км. Граничит на юго-востоке и востоке со Швецией, на северо-востоке с Финляндией и Россией (Мурманская обл.); общая протяжённость сухопутных границ более 2,54 тыс. км, длина береговой линии более 25 тыс. км. На севере омывается водами Баренцева м., на западе – Норвежского и Северного морей, на юге – прол. Скагеррак. Пл. 323,8 тыс. км2 (материковая часть страны; в т. ч. внутр. воды 19,5 тыс. км2). Н. принадлежат архипелаг Шпицберген, о. Медвежий и о. Ян-Майен в Сев. Ледовитом ок. (общая пл. 61,4 тыс. км2; имеют статус самоуправляемых единиц, не включены в состав фюльке). Нас. 5,05 млн. чел. (кон. 2012). Столица – Осло. Офиц. язык – норвежский; в 6 муниципалитетах сев. районов Н. (в фюльке Тромс, Финнмарк) официальным признан саамский язык. Денежная единица – норв. крона. В адм. отношении Н. разделена на 19 фюльке (губерний; табл. см. на стр. 286), включающих 429 муниципалитетов.
Н. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), НАТО (1949), Совета Европы (1949), Европ. ассоциации свободной торговли (1960), ОБСЕ (1973), ВТО (1995).
Автор: Е. Е. Чиркова.
Государственный строй
Н. – унитарное гос-во. Конституция принята 17.5.1814. Форма правления – конституц. монархия.
Глава гос-ва – король. Особа короля священна; он не может подвергаться осуждению или обвинению. Ответственность возлагается на его Совет. Престол наследуется по прямой линии детьми, родившимися в законном браке от королевы или короля, или тем, кто сам имеет право наследования; при этом ближайшей линии отдаётся предпочтение перед отдалённой или старшей линии перед младшей. При отсутствии наследных принцессы или принца король должен предложить стортингу своего преемника, который имеет право и сам сделать выбор в том случае, если предложение короля не будет принято. В случае если королевская линия прервалась и не существует ни одного наследника трона, новый король или королева выбирается стортингом. Для осуществления возложенной на него исполнит. власти король самостоятельно выбирает Гос. совет (премьер- министр и по крайней мере 7 членов) и распределяет обязанности среди его членов по своему усмотрению. После консультаций с Гос. советом король производит назначение на все высшие гражд., духовные и воен. должности. Король является верховным главнокомандующим сухопутными и воен.-мор. силами королевства. Все принятые королём решения нуждаются в контрасигнации: решения по вопросам воен. командования контрасигнуются докладчиком по этому вопросу; решения по др. вопросам – премьер-министром, а в случае его отсутствия – первоприсутствующим членом Гос. совета. Король должен исповедовать евангелическо-лютеранскую религию, поддерживать и защищать её.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент (стортинг). Состоит из 169 депутатов, избираемых на 4 года путём всеобщего демократич. тайного голосования по пропорциональной избират. системе (150 депутатов избираются по парт. спискам от губерний – фюльке, а оставшиеся 19 получают т. н. уравнительные мандаты, обеспечивающие принцип пропорционального представительства между политич. партиями).
В Н. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Рабочая партия, Партия прогресса, Хёйре, Социалистич. левая партия, Христианская нар. партия, Партия центра, Венстре.
Природа
Берега. Зап. побережье Н. сильно изрезано узкими протяжёнными и глубокими фьордами, б. ч. с крутыми, высокими, скалистыми берегами – Согне-фьорд (длина 204 км), Хардангер-фьорд и др.; более широкие Троннхеймс-фьорд и Осло-фьорд местами имеют пологие берега. У берегов Н. расположено большое количество крупных островов (Лофотенские, Вестеролен, Сенья, Магерёйа, Сёрёйа, их площадь составляет ок. 22% площади страны), а также многочисл. мелкие острова, в т. ч. шхеры. На севере широкие, б. ч. имеющие субмеридиональное простирание, фьорды (Порсангер-фьорд, Лаксе-фьорд, Тана-фьорд, Варангер-фьорд) разделяют побережье на крупные полуострова – Порсангер, Нордкин и Варангер.
Рельеф. В Н. преобладает горный рельеф. Б. ч. страны занимают Скандинавские горы, их зап. склоны крутые, глубоко изрезаны фьордами, восточные – широкие и более пологие, расчленённые долинами крупных рек (долины Эстердален, Гудбраннсдален, Нумедал и др.). В южной, наиболее высокой и широкой части Скандинавских гор преобладают обширные пенепленизированные плоскогорья (видда, или фьельды): Ютунхеймен (выс. до 2469 м, гора Галлхёпигген – высшая точка Н.), Доврефьелль (до 2286 м, гора Снёхетта), Юстедалсбреэн (до 2083 м, гора Лудалскопа), Хардангервидда (до 1691 м, гора Хортейген) и др. Монотонный рельеф плоскогорий местами осложнён конусообразными кряжами и группами заострённых зубчатых вершин – нунатаков. Повсеместно встречаются невысокие холмы типа «бараньих лбов», озовые гряды и окаймляющие их ложбины, частично занятые болотами и озёрами. В северной, наиболее суженной (до 10 км и менее) части Н. Скандинавские горы сильно раздроблены на более низкие массивы: Эльфьеллет (выс. до 1754 м), Бёргефьелль, Свартисен и др. На островах Лофотенских и Вестеролен представлены альпинотипные низковысотные хребты (выс. 1000–1200 м), расчленённые многочисл. карами и цирками. На крайнем севере страны – низкое (выс. 300–500 м) всхолмлённое плоскогорье Финнмаркен с отд. вершинами до 1139 м (гора Чуоккарашша).
Равнинный рельеф представлен в пределах узкой (30–40 км) приморской полосы (странфлат) и небольшими участками – в центре, на юге и востоке страны. Холмистая низменность, окаймляющая Троннхеймс-фьорд, разделяет горы юж. и сев. частей страны; с востока её ограничивают низковысотные массивы Иннхерад, Лиерне и др. выс. до 1160 м. Для рельефа этой низменности характерны моренные гряды, высокие (до 200 м) речные и мор. террасы, расположенные в виде своеобразных «этажей». На юге Н. к Осло- фьорду примыкает низкая холмистая прибрежная равнина с преобладанием ледниково-аккумулятивных форм рельефа. В горах, особенно в сев. части страны, часты сходы лавин; в пределах холмистых низменностей активны оползни.
Геологическое строение и полезные ископаемые. На территории Н. выделяют 2 тектонич. региона: Свеконорвежский блок Балтийского щита древней Восточно-Европейской платформы на юго-востоке и область каледонской складчатости, охватывающую бо́льшую, сев.- зап. часть страны. Свеконорвежский блок образован комплексом глубокометаморфизованных и деформированных первично осадочных и вулканогенных пород протерозоя. Этот комплекс испытал 2 фазы деформаций и метаморфизма – 1,7–1,6 млрд. лет назад (готский тектогенез) и 1,1 млрд. лет назад (дальсландский тектогенез); прорван гранитами и габбро с возрастом 1–0,9 млрд. лет. Свеконорвежский блок пересекает грабен Осло, заполненный нижнепермскими континентальными красноцветными отложениями и толщей вулканич. пород (лавы, агломераты щёлочно-базальтового состава), ассоциирующих с субвулканич. телами.
Область каледонид континентальной H. (от района Ставангера на юго-западе до мыса Нордкап на севере) имеет сложную покровно-надвиговую складчатую структуру. B строении области участвуют позднепротерозойские песчаники, глинистые сланцы, конгломераты и известняки; вендские ледниковые отложения – тиллиты, кварциты, сланцы; кембрийско- силурийские песчаники, конгломераты, вулканогенно-осадочные и карбонатные отложения, офиолиты (фрагменты древней океанич. коры). Широко распространены граниты. Тектонич. покровы норв. каледонид представлены серией перекрывающих друг друга тектонич. пластин, переместившихся к востоку и юго-востоку; из-под них выступают докембрийские метаморфич. породы фундамента платформы, образуя крупные тектонич. окна. Каледониды архипелага Шпицберген, являющиеся обособленными блоками складчатой области, характеризуются складчато-блоковой структурой. Складчатые образования местами перекрыты девонской молассой и отложениями платформенного чехла. Широко распространены четвертичные ледниковые, озёрно- болотные и аллювиальные образования. На побережье Северного, Норвежского и Баренцева морей развиты мop. четвертичные отложения.
H. расположена в пределах зоны со слабой сейсмич. активностью; эпицентры многочисл. землетрясений расположены в осн. вдоль атлантич. побережья. Большинство сейсмич. очагов связано с зонами новейших дифференцированных глыбовых движений вдоль разломов, характеризующихся редкими 7-балльными землетрясениями.
H. располагает значит. запасами нефти, природного горючего газа, руд железа, титана, ванадия, меди, никеля. По запасам нефти и природного горючего газа H. занимает 1-e место среди стран Европы (без учёта России). Б. ч. месторождений приурочена к мезокайнозойским отложениям Северного м. (грабены Вайкинг и Центральный). Наиболее важные месторождения: Экофиск, Гране, Тролль, Снурре, Осеберг (Усеберг), Статфьорд, Слейпнер-Эст и др. В Норвежском м. установлены крупные ресурсы горючего газа (месторождения Снёвит, Гулльфакс, Ормен-Ланге), выявлены нефтяные месторождения (Хейдрун, Нурне). Перспективы нефтегазоносности имеются в Баренцевом море. H. принадлежат наиболее крупные месторождения каменного угля арктич. части Европы, расположенные на oстровах архипелага Шпицберген (основные месторождения близ населённых пунктов Лонгйир и Свеагрува).
Месторождения железных руд в Н. представлены тремя осн. типами: железистыми кварцитами докембрийского возраста (месторождения близ г. Киркенес – Киркенес, Киркенес I, Бьёрневатн, Фискетин-Эст и др.); магнетит-гематитовыми рудами в осадочных породах (месторождения в pайоне г. Му-и-Рана); ильменит-апатит-магнетитовыми рудами в магматич. породах (Кодал на юге и др.). Наиболее крупные в Европе магматич. месторождения титановых (ильменитовых) руд находятся в юж. части Н.; осн. пром. интерес представляет месторождение Телльнес («Титания»), крупные запасы заключены также в ильменит- апатит-магнетитовых рудах месторождения Кодал. Запасы ванадиевых руд сосредоточены гл. обр. в титаномагнетитовых рудах месторождения Рёдсанн. Меднорудные месторождения развиты в Юж. и Сев. H.; пром. значение имеют месторождения близ Тронхейма, Хаммерфеста и Нарвика, руды последнего также содержат значит. количество никеля, кроме того, никель извлекают попутно из руд месторождения Телльнес (Титания). B H. имеются также месторождения руд молибдена (Кнабен, Эрсдален), свинца и цинка (Блейквасли, Муфьеллет), ниобия (Сёве), серебра (Конгсберг и др.), золота (колчеданные месторождения), фосфатных руд (апатиты месторождения Кодал), пирита (в бассейне р. Оркла), графита (Скаланн на o. Сенья), нефелиновых сиенитов (o. Схьернёйа), оливиновых песков (pайон Охейм), полевого шпата (Лиллесанн, Гламсланн), талькa (Алтермарк, Фрамфьорд), известняков (Дален, Бьёрнтведт, Хьёпсвик и др.), доломитов, кварцитов, мрамора.
Климат. Б. ч. территории Н. расположена в пределах умеренного климатич. пояса. В прибрежных районах климат океанический, с очень мягкой для этих широт зимой (ср. темп-ра января от –4 °C на севере до 2 °C на юге), что связано с проходящим у берегов Н. тёплым Северо-Атлантическим течением; лето прохладное (ср. темп-ра июля 10–15 °C), с частыми дождями и сильными ветрами. В межгорных котловинах на вост. склонах Скандинавских гор и во внутр. частях плоскогорья Финнмаркен выражена континентальность климата (ср. темп-ры января составляют соответственно –9 °C и –17 °C, июля 17 °C и 13 °C). На зап. склонах Скандинавских гор выпадает 2000–3000 мм осадков в год (их относительный максимум приходится на осенне-зимний период), на вост. склонах и на крайнем севере страны 400–800 мм и 300–400 мм соответственно (б. ч. осадков выпадает летом).
В горах проявляется вертикальная климатич. зональность: на фьельдах климат суровый (среднегодовые темп-ры опускаются до –7 °C). Снеговая граница в юж. части страны расположена на выс. 1200 м, а к северу опускается до 400–500 м. В Н. насчитывается 1627 ледников общей пл. ок. 2609 км2, в т.ч. 714 ледников (пл. 1592 км2) в юж. части страны и 913 ледников (пл. 1017 км2) – в северной (2006). Развиты ледниковые купола, долинные и каровые ледники. По площади выделяются ледники Юстедалсбреэн (487 км2, крупнейший в материковой Европе), Свартисен, Фолгефонн и др. Б. ч. ледников находится в стадии отступания.
Внутренние воды. Речная сеть густая и разветвлённая. Реки зап. склонов Скандинавских гор короткие, быстрые, с глубокими узкими долинами, большим падением, многочисл. порогами и высокими водопадами, в т. ч. водопады Утигард (выс. 800 м), Монге (774 м), Эспеландс (703 м). Крупнейшие реки в осн. стекают с вост. склонов Скандинавских гор: Гломма, Логен (бассейн Гломмы), Логен (бассейн прол. Скагеррак), а также Тана (Тенойоки). Реки полноводны б. ч. года, имеют преим. снеговое и дождевое питание (местами – ледниковое) и обладают огромным гидроэнергетич. потенциалом (1-е место в Зап. Европе), используемым примерно на 60%. Сток рек в значит. степени зарегулирован как располагающимися в пределах речных долин многочисл. озёрами, так и созданными водохранилищами (крупнейшее – Стургломватнет, объём 3506 млн. м3). Озёра, имеющие преим. ледниково-тектонич. происхождение, занимают ок. 5% территории Н. (Мьёса, пл. 362 км2, Рёсватн, Фемунн и др.), болота – 5,8%.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 382 км3, водообеспеченность – 80,9 тыс. м3/чел. в год (2-е место в Европе после Исландии). Ежегодный водозабор 2,9 км3, из них 42,9% используются в пром-сти, 28,8% – в с. х-ве, 28,3% – в жилищно-коммунальном водоснабжении.
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров характеризуется пестротой и мозаичностью. Преобладают подзолы, часто каменистые и маломощные; широко развиты болотные почвы, литозёмы и горные тундровые почвы. На северо-западе страны сформировались дерновые и дерново-торфянистые почвы, на крайнем юге – бурозёмы; по долинам крупных рек – аллювиальные дерновые почвы. Б. ч. территории Н. расположена в пределах таёжной зоны.
Леса занимают 33% площади страны, 15% площади лесов представлено искусств. насаждениями (2010). В составе флоры 1800 видов сосудистых растений, 1050 видов мохообразных, 1800 видов лишайников. Хвойные таёжные леса доминируют к югу от 70° с. ш. Преобладают сосновые (на севере и востоке) и еловые (на западе) леса, характерны также березняки. В горах на севере страны леса поднимаются до выс. 300–400 м, на юге – до 700–900 м, сменяясь выше берёзовыми криволесьями (на севере – с участием можжевельника, карликовой берёзки, низкорослых ив, в юж. части – с осиной, ольхой, черёмухой, рябиной). Над верхней границей леса развит пояс альпийско-тундровой растительности: травяно-кустарничковые тундры, местами с невысоким можжевельником и карликовой берёзкой, лишайниковые тундры, влажные осоковые луговины, луга из щучки и белоуса, сфагновые болота. Лишайниково-кустарничковые тундры с карликовой берёзкой, кустарниковыми ивами, выше сменяющиеся горными лишайниковыми тундрами, развиты на плоскогорье Финнмаркен, где они сочетаются с берёзовыми криволесьями и хвойными редколесьями по речным долинам. По долине р. Пасвик (Патсойоки, Паз) сохранились массивы самых северных в Европе сосновых лесов. На юге страны до выс. 300–400 м в защищённых от ветра районах в составе лесов появляются широколиств. породы (дубы, бук, липа). На островах (Лофотенские, Вестеролен) и побережье сев.-зап. части Н. распространены верещатники (вереск обыкновенный, эрика, брусника, черника, водяника) в сочетании с разнотравно-злаковыми и осоковыми лугами, берёзовыми криволесьями и торфяными болотами.
В составе фауны 90 видов млекопитающих, 250 видов гнездящихся птиц, 45 видов пресноводных рыб; в Красную книгу Н. внесены находящиеся под угрозой исчезновения 31 вид млекопитающих, 78 видов птиц, 48 видов рыб. Животный мир представлен в осн. лесными видами. Характерны лось, северный олень, заяц-беляк, белка, норвежский лемминг. На юге встречаются благородный олень, косуля. В 20 в. резко снизилась численность популяций крупных хищников – бурого медведя, рыси, волка, песца, росомахи.
Большим разнообразием и высокой биологич. продуктивностью отличаются морские и прибрежные экосистемы Н. На побережьях – крупные колонии мор. птиц (тонкоклювая кайра, клуша, тупик, стеллерова гага и др.) и птичьи базары. В прибрежных водах обитают тюлень- тювяк и обыкновенный тюлень. Из китообразных разрешён промысел только малого полосатика, популяция голубого кита находится под охраной. Значительны промысловые запасы трески, пикши, сельди, мойвы, сайды, атлантического окуня, а также северной ламинарии и непреднамеренно интродуцированного в воды Н. камчатского краба. В мор. водах Н. – одна из крупнейших в мире популяций холодноводных кораллов.
Состояние и охрана окружающей среды. Б. ч. пресноводных экосистем юж. части Н. сильно нарушена в результате асидификации (увеличения кислотности), пик которой пришёлся на 1980-е гг. В наиболее загрязнённых реках и озёрах утрачено до 20% обитавших здесь ранее видов живых организмов, заметно сократилась численность популяций мн. ценных видов (в т. ч. атлантического лосося и европейской жемчужницы). Отмечается постепенное восстановление кислотно-щелочного баланса ок. 40% озёр юж. части Н. в связи с эффективностью общеевропейского регулирования выбросов оксидов серы и азота и мер нац. экологич. политики. Выбросы парниковых газов в атмосферу составляют 53,7 млн. т, сбросы соединений азота и фосфора в водные объекты – 16,7 и 1,2 тыс. т соответственно; из 10,9 тыс. т произведённых отходов 1,1 тыс. т – токсичные (2010). В 2000-е гг. в Н. существенно снижены атмосферные выбросы диоксинов, тяжё- лых металлов, оксидов серы и азота.
В материковой части Н. создано 2712 охраняемых природных территорий, занимающих 15,9% площади страны, в т. ч. 33 нац. парка общей пл. ок. 30 тыс. км2 (2010) – Хардангервидда, Юстедалсбреэн, Эрве-Пасвик и др. В список Всемирного наследия внесены фьорды Зап. Норвегии – Нерёй-фьорд и Ейрангер- фьорд. К водно-болотным угодьям междунар. значения, охраняемым в рамках Рамсарской конвенции, отнесено 37 территорий общей пл. 116,4 тыс. га (2011).
Литература:
Ерамов Р.А. Норвегия. М., 1950;
Statistical yearbook of Norway 2010. Oslo, 2010.
Автор: Н. О. Тельнова (физико-географический очерк).
Население
Норвежцы составляют 87% населения Н., саамы – 0,8%, эмигранты и их потомки – поляки, шведы, пакистанцы, иракцы, сомалийцы, немцы, вьетнамцы и др. – 12,2% (данные Нац. статистич. управления, 2011).
С кон. 19 в. население страны возросло в 2,5 раза (2 млн. чел. в 1890; 3 млн. чел. в 1943; 4 млн. чел. в 1976; 4,5 млн. чел. в 2001). Естественный прирост населения незначителен (1,6 на 1000 чел., 2010). В 20 – нач. 21 вв. рождаемость снизилась почти в 2 раза (12,2 на 1000 чел. в 2011; 25 в нач. 1910-х гг.), смертность сократилась примерно в 1,5 раза (соответственно 8,4 и 13,3); младенческая смертность очень низкая – 2,4 на 1000 живорождённых (2011). Показатель фертильности 1,88 ребёнка на 1 женщину (2011), что ниже среднего для Скандинавских стран (1,96) и выше для государств ЕС (1,51). Население Н. увеличивается, в т. ч. из-за возрастающего с сер. 2000-х гг. притока мигрантов (в осн. из Польши, Швеции, Литвы).
С последней трети 20 в. одна из гл. демографич. проблем – старение населения (ср. возраст ок. 40 лет, 2011); её несколько сглаживает приток мигрантов трудоспособного возраста. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) составляет 18,5% (в ср. для стран ЕС 15,5%; 2010), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 66,3% (соответственно 67,2%), лиц старше 65 лет – 15,2% (17,3%). Ср. ожидаемая продолжительность жизни св. 81 года (мужчины – 79 лет, женщины – 83,3 года). Соотношение мужчин и женщин практически равное (на 100 женщин приходится 99,8 мужчин).
Н. – одна из самых слабозаселённых стран Европы: ср. плотность населения ок. 16 чел./км2 (2012; ср. показатель для стран ЕС 126 чел./км2). Население размещено по территории крайне неравномерно. Наиболее плотно заселены юго- восток (макс. плотность населения в районе столичной агломерации Осло до 1,6 тыс. чел./км2) и зап. часть страны (районы городов Берген, Ставангер, Тронхейм – более 500 чел./км2). Ср. плотность населения в высокогорных долинах в центр. части и на севере страны менее 1 чел./км2.
Гор. население 79% (2010; 27% в 1940); население 50 норв. городов превышает 10 тыс. чел. Ок. 18% нас. сконцентрировано на территории столичной агломерации Осло (906,7 тыс. чел., 2011). Др. крупные гор. агломерации (тыс. чел., 2011): Берген (235), Ставангер – Саннес (197,9), Тронхейм (165,0), Фредрикстад – Сарпсборг (104,4), Драммен (103,0).
Численность экономически активного населения 2,64 млн. чел. (2011). Среди работающих в сфере услуг занято 78% (в т. ч. оптовая и розничная торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, транспорт, связь и телекоммуникации – 25%; финансовые, консалтинговые и др. бизнес-услуги, операции с недвижимостью – 14%), сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте – 3%, пром-сти (включая энергетику) – 13%, строительстве – 7% (2010). Уровень безработицы 3,0% (2012).
Автор: Е. Е. Чиркова.
Религия
Ок. 84% населения Н. – христиане, в т. ч. ок. 79% – лютеране; ок. 4% – приверженцы др. протестантских деноминаций (пятидесятники, методисты, баптисты и др.); ок. 1% – католики; ок. 2% – мусульмане; последователи др. религий малочисленны; св. 13% не причисляют себя ни к одной религ. группе (2010, оценка).
Крупнейшая религ. орг-ция – Лютеранская церковь Н. (основана в 1537), имеет офиц. статус: её главой является король Н., управление осуществляет Мин-во гос. управления и церковных дел (норв. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet). Включает 11 диоцезов. Римско-католич. церковь представлена 1 диоцезом с центром в Осло (подчинён непосредственно папе Римскому). Приходы РПЦ действуют в Осло (с 1996), а также в Бергене, Киркенесе, Ставангере. Имеются также православные приходы в юрисдикции Константинопольской православной церкви (в т. ч. основанный в 1931 приход Свт. Николая в Осло, ныне входящий в Западноевропейский экзархат русских православных приходов), Серб. православной церкви, Рум. православной церкви.
Исторический очерк
Территория Норвегии с древнейших времён до кон. 8 в. Освоение человеком территории совр. Н. началось в 11–8-м тыс. до н. э. – по мере отступления ледника, покрывавшего Скандинавский п-ов. Древнейшие памятники относятся к культуре Фосна и расположенной на севере Фенноскандии культуре Комса. На основе традиций Фосны развивалась культура Нёствет (кон. 7-го – 4-е тыс.). Её сменила культура ямочной керамики (4–2-е тыс.), имевшая контакты с воронковидных кубков культурой и шнуровой керамики культурами; к этому времени относятся древнейшие свидетельства животноводства и земледелия. Сев. районы входили в область лапландской культуры. С распространением культур шнуровой керамики (выделяется их локальная, шведско-норв., группа памятников) связывают появление на территории Н. первых носителей индоевропейских языков. На этой основе складываются культуры «скандинавского бронзового века». С 5-го тыс. появляются петроглифы, некоторые зоны их концентрации продолжали дополняться наскальными изображениями и в бронзовом веке (Альта и др.).
Переход к железному веку (с сер. 1-го тыс. до н. э.) сопровождался развитием земледелия, установлением более прочной оседлости. Памятники этого времени достоверно соотносятся с германцами, вытеснявшими местное население на север. С 1 в. н. э. территория Н. входит в зону распространения рим. металлич. и стеклянных сосудов, монет и др., что свидетельствует об активных связях с др. народами Европы. Эти процессы способствовали социальному расслоению, о чём свидетельствует и формирование зон, где концентрируются погребения с оружием (не исключено, что некоторые воины с территории Н. могли служить в рим. вспомогат. войсках). К поздней части периода рим. влияния относятся наиболее ранние находки рунических надписей в Н. Выходцы с территории Н. участвовали в событиях Великого переселения народов; есть данные и о переселении небольших групп германцев на территорию Н. Находки 5–6 вв. свидетельствуют об усложнении организации общества и его продолжавшейся дифференциации (захоронения вождей с парадным оружием и украшениями, оборонит. сооружения, большие 1-этажные дома). С 5–6 вв. на территории Н. складываются протогосударств. образования, основанные на клановом и племенном единстве. Они возглавлялись родовой аристократией (stormenn – «большие люди») и вождями-хёвдингами. Со временем в них формируются нар. собрания (тинги) для обсуждения спорных вопросов и их разрешения.
Норвегия в кон. 8–15 вв. С кон. 8 в. в Н., как и в др. странах Сев. Европы, начинается период, который принято называть викингов эпохой. Жители тогдашней Н. активно участвовали в многочисл. грабительских мор. походах. Первый зафиксированный набег с участием норв. викингов – разграбление монастыря на о. Линдисфарн (Холи-Айленд) в 793. Результатами походов викингов для Н. стали: развитие контактов с Зап. Европой; усиление имущественного неравенства и социальной роли вождей-хёвдингов, использовавших приобретённые богатства для укрепления своей власти и превращения в «маленьких королей»; значит. миграция населения как внутри Н. (заселение новых территорий в сев., средней и юж. частях страны), так и вовне [норв. поселения появились в Ирландии, Шотландии, Англии, Франции, на Шетландских и Оркнейских о-вах, о. Мэн; выходцы из Н. заселили Фарерские о-ва и Исландию, добрались до Гренландии и Сев. Америки (Винланд)]. К периоду активности викингов относятся богатые подкурганные погребения в ладьях (Осеберг, Гокстад, Туне).
С кон. 8 в. в Н. наблюдались процессы развития торговых факторий [поселение (каупанг) Скирингсаль в Вестфолле] и формирования протогородских поселений. На рубеже 9–10 вв. конунг Харальд Прекрасноволосый из Осло-фьорда в союзе с вождями ряда земель вокруг Троннхеймс-фьорда, Румсдалс-фьорда, Хологаланда и др. подчинил своей власти правителей отд. областей и покорил зап. побережье Н., одержав победу в сражении в Хафрс-фьорде близ Ставангера (не ранее 885 и не позднее 900). После него Харальд провозгласил себя конунгом «всей Н.» (охватывает юго-зап. часть совр. гос-ва), этот титул унаследовал его сын Эйрик I Кровавая Секира (получил своё прозвище из-за того, что убил 7 из 8 своих братьев), правивший в 930–935. Королевство Харальда сохраняло мн. черты племенного союза и представляло собой по сути конфедерацию правителей, не дававших друг другу чрезмерно усилиться. Создание воен.-мор. ополчения (ледунга), успешная борьба с ярлами обл. Трёнделаг, выступавшими за местную автономию, и с дат. королями, претендовавшими на Викен, способствовали укреплению внутр. единства королевства и улучшению его внешнеполитич. положения. К 11 в. складываются 3 осн. региональных тинга (лагтинги, от «lag» – закон), собиравшиеся для решения важнейших вопросов и принятия законов: Фрустатинг (место сбора руководителей области вокруг Троннхеймс-фьорда, а также ярлов местности Ладе, представителей побережья от Румсдалс-фьорда до Лофотенских о-вов), Эйдсватинг (вокруг оз. Мьёса близ Эйдсволла на востоке), Боргартинг (близ Сарпсборга; место сбора представителей поселений, располагавшихся вокруг Осло-фьорда). Наряду с ними существовала судебная область Гулатинглаг (у Согне-фьорда; в последующем границы неоднократно менялись).
Крещение Олафа Трюггвасона и Олафа Харальдссона во время походов викингов на запад содействовало последующей христианизации всей Н. Став королями, они пытались принудить своих подданных к новой вере при помощи англосаксонских миссионеров. Первому из них сделать это в полной мере не удалось, крестителем всей Н. считается Олаф Харальдссон. В 1020-е гг. с целью укрепить внутр. единство Н. он усилил роль Церкви в гос-ве, пожаловав ей земли, изъятые из владений хёвдингов, и присоединив её к архиепископству Гамбургскому и Бременскому. Через год после гибели в 1030 в битве при Стиклестаде против войска лендрманов (см. Лендрман) и бондов Олаф Харальдссон был канонизирован (со 2-й пол. 12 в. культ св. Олафа активно использовался Церковью в целях поднятия авторитета королевской власти). После недолгого подчинения Н. Дании (1028–35) норв. престол занимал сын Олафа Магнус I Добрый (1035–47), разделивший в 1046 власть со своим родственником Харальдом Суровым (1046–1066), быв. предводителем дружины викингов визант. императора. В 1064 в результате долгого конфликта с дат. королём Свеном Эстридсеном (1047–1074/76) Харальд Суровый добился признания Н. самостоят. королевством и отказа Дании от притязаний на её территорию. Харальд был убит при неудачной попытке завоевать Англию в битве при Стамфорд- Бридж, близ Йорка, в 1066 (см. Гарольд), что положило конец экспансии викингов. Последовал столетний период относительно мирного развития Норвегии.
В 12–14 вв. население Н., по приблизит. подсчётам, составляло 300–350 тыс. чел. при ср. продолжительности жизни в 30 лет. В Н. имелось 16 городов, в которых проживало не более 20 тыс. чел.; самый крупный из них – Берген – насчитывал не более 7 тыс. чел. Эпидемия чумы 1349–50 унесла жизни от 1/2 до 2/3 нас. Норвегии.
Политич. ситуация в Н. в сер. 12–13 вв. оставалась нестабильной и осложнялась тем, что все королевские дети, законные и незаконные, считались имеющими равные права на престол при условии их поддержки лагтингом. В 11 – нач. 12 вв. обычно имелось 2 или неск. королей, часто конфликтовавших друг с другом. Олаф III Тихий (1066–93, до 1069 правил совм. с братом Магнусом II), выделяя епархиям новые земли, способствовал развитию первых норв. городов: Нидарос, Берген, Ставангер, Осло. Его сын Магнус III Босоногий (1093–1103) проводил активную внешнюю политику, предпринял 3 экспедиции в Шотландию, Ирландию и сев.-зап. Англию с целью утвердить норв. суверенитет над Оркнейскими и Гебридскими о-вами. Сыновья последнего – Олаф I (1103–15), Эйстейнн (1103–22) и Сигурд Крестоносец (1103–30) – правили вместе. При них была введена церковная десятина, основаны первые норв. монастыри, положено начало строительству соборов, духовенство шотл. островов поставлено под юрисдикцию норв. Церкви. В нач. 12 в. короли добились непосредств. управления над б. ч. провинций Н., что вызвало недовольство местной аристократии. После 1130 разл. группы в их среде поддерживали своих претендентов на престол, Церковь же попыталась воспользоваться социальными волнениями для достижения независимости от королевской власти. В 1152–53 в результате визита в Н. англ. кардинала Николаса Брейкспира (впоследствии папа Римский Адриан IV) учреждено архиепископство в Нидаросе. В 1163 Церковь поддержала притязания на престол Магнуса Эрлингссона взамен на его подчинение папе, гарантии сохранения нововведений 1152–53, а также принятие особой грамоты с привилегиями для Церкви. Коронация Магнуса стала первой, которой руководил архиепископ. Также был разработан писаный закон о престолонаследии (в силу не вступил; действовал лишь с 13 в.), который устанавливал принцип первородства и преимуществ. право на престол законных сыновей короля. Вместо избрания короля тингами планировалось учреждение особого представительства, господствующие позиции в котором занимала бы Церковь. Однако эти планы реализованы не были; Магнусу наследовал Сверрир Сигурдарссон, сын священника с Фарерских о-вов, объявивший себя сыном короля Сигурда II Харальдссона (1136–55). Начав борьбу за престол, Сверрир опирался на движение биркенбейнеров. После признания его королём всей Н. (1184) он намеревался поставить Церковь под королевский контроль и отказался признать реформы и привилегии, принятые после 1152. Архиепископ и большинство епископов отправились в изгнание в Данию, Сверрир был отлучён от Церкви. Изгнанники создали мятежную группировку и объединились с баглерами (baglar, от bagall – епископский жезл) – противниками адм. реформ короля и создания дружины (хирда) в качестве новой аристократии, составленной из придворных чиновников, приближённых короля. Баглеры, закрепившиеся в районе Осло и внутр. областях Н., боролись со Сверриром вплоть до его смерти в 1202. Попытки примирения баглеров и биркенбейнеров в 1217 и окончание восстаний «риббунгов» (погромщиков) в 1227 создали условия для формирования более упорядоченной структуры управления и института сильной королевской власти. Последним эпизодом эпохи гражд. войн в Н. стало подавление восстания герцога Скуле Бордссона в 1240. Во внешней политике Н. этого периода важным событием стало заключение Пертского договора 1266, завершившего норв.-шотл. войну, по которому Н. потеряла Гебридские о-ва. В 13–14 вв. королям Н. удалось подчинить себе фин. население на севере: ещё в 1251 между норв. королём Хоконом IV Старым и Александром Ярославичем Невским велись переговоры о разграничит. линии в Финнмаркене (Финнмарке), а в 1326 был заключён договор, закрепивший право Н. и Новгородской республики собирать дань с саамов в Заполярье.
В социально-экономич. строе Н. в период «высокого Средневековья» (12–14 вв.) произошли важные изменения. К 12 в. большинство бондов из собственников земли превратились в её арендаторов (лейлендингов), имущественное и социальное расслоение в их среде привело к образованию привилегиров. верхушки зажиточных и полноправных собственников (хольдов). На смену родовой знати эпохи викингов, часть которой переселилась в др. страны, а часть погибла в борьбе с королями-объединителями, пришли землевладельч. знать, дружинники и др. служилые люди короля, а также духовенство. Однако складывавшийся господствующий слой был в Н. относительно слабым и не подчинил себе всей массы крестьян. Крупного поместья с барской запашкой в Н. не сложилось; земельные владения Церкви и лендрманов состояли из разбросанных с.-х. дворов, держатели которых платили ренту в форме арендной платы продуктами (ландскюльд) и вели самостоят. хозяйство. Короли собирали подати с населения и принуждали его «кормить» свою дружину во время систематич. объездов разл. областей страны. В дальнейшем право сбора «кормлений» (вейцл) с к.-л. территории стало раздаваться дружинникам и служилым людям, в результате чего вейцлы превращались в ленные пожалования.
В кон. 12 – 13 вв. исл.-норв. культура переживала расцвет. Были созданы латиноязычные хроники, включившие Н. в общеевропейское христианское пространство, жития святых и саги, посвящённые двум королям Олафам, записаны своды «саг о норв. конунгах» (или «королевских саг») – об истории Н. с древнейших времён до сер. 13 в. (среди них – знаменитый «Круг Земной» Снорри Стурлусона). По инициативе короля Хокона IV Хоконссона (которому посвящена одноим. сага Стурлы Тордарсона) в Н. начали переводить франц. рыцарские романы, в 1274 по инициативе короля Магнуса VI был записан первый общенорвежский свод законов «Ландслов» («Закон страны»; обнародован в 1274–76 и утверждён на областных тингах).
Приход Маргрете I к власти в Дании в 1376 и в Н. в 1380 (в обоих случаях в качестве соправительницы сына, дат. и норв. короля Олафа Хоконссона) заложил основы датско-норвежской унии. Провозглашение Маргрете I «полномочной госпожой и законной главой» Швеции в 1388, назначение в 1389 её наследником Богислава Померанского (см. Эрик Померанский) – усыновлённого ею внучатого племянника – и провозглашение его королём Дании, Норвегии и Швеции в 1397 положили начало Кальмарской унии 1397–1523.
В период Кальмарской унии политич. роль Н. на Скандинавском п-ове постепенно снижалась. Маргрете I и Эрик Померанский оставили вакантными высшие адм. посты в Н., большинство др. должностей было передано выходцам из Дании и герм. земель, управление Н. сосредоточено в Копенгагене (после 1450), норв. гос. совет (риксрод) всё больше утрачивал влияние. Протест жителей Н. против дат. господства получил выражение в ряде стихийных крестьянских восстаний. В 1448 норв. представители избрали королём Карла VIII Кнутсона, но под давлением датчан были вынуждены вскоре признать королём Кристиана I и остаться в унии с Данией. В 1468 Н. потеряла Оркнейские и Шетландские о-ва, заложенные Кристианом I королю Шотландии для обеспечения приданого своей дочери.
Вопрос о причинах политич. слабости норв. аристократии в 15 в. остаётся дискуссионным. Одни исследователи считают это следствием политики сокрушения родовой элиты, проводившейся с 12 в. норв. королями и лишившей Н. социального слоя, аналогичного дат. и швед. аристократии. Др. авторы утверждают, что гл. роль сыграла скудость почв, препятствовавшая экономич. усилению аристократии путём создания крупных поместий. Этот географич. фактор, а также демографич. потери во время эпидемий чумы, лишившие аристократию б. ч. рабочей силы, привели к запустению дворов и превращению мн. дворян в крестьян.
Норвегия в 16–19 вв. После выхода Швеции из Кальмарской унии в 1523 норв. гос. совет пытался добиться большей независимости Н. в рамках унии с Данией. Однако в условиях проведения королевской Реформации в Дании (1536) и отсутствия поддержки со стороны Швеции, король которой Густав I сам склонялся к лютеранству, гос. совету, в котором доминировали католич. епископы, не удалось добиться поставленных целей. После поражения восстания под рук. еп. Олафа Энгельбректссона, пытавшегося отстоять норв. католич. церковь, в 1537 он был изгнан из Н. и уехал в Нидерланды, забрав с собой раку с мощами св. Олафа, а Н. была провозглашена Кристианом III дат. провинцией. Несмотря на это, в силу социальных и географич. причин, а также историч. традиции (норв. корона считалась отд. монархией) Н. удалось сохранить б. ч. своих институтов и законов и добиться учёта специфики страны при принятии новых постановлений. Увеличение экономич. значения Н. для дат. королевства (с 1550 она превратилась в важного экспортёра железа, меди, рыбы, леса в страны Балт. региона и Зап. Европы), опасения по поводу швед. планов аннексии Н., становление норв. буржуазии – всё это способствовало проявлению особого внимания со стороны дат. монархов к этой провинции и их заботе о лояльности норв. населения. Наиболее яркий пример – политика Кристиана IV, основавшего в Н. ряд новых городов: Кристиансанн для контроля над прол. Скагеррак; Конгсберг близ важных серебряных рудников; Кристианию – после разрушит. пожара в Осло в 1624.
Хотя наместнику Х. Сехестеду, зятю Кристиана IV, удалось сформировать норв. армию путём набора крестьян и создать отд. финансовую администрацию, настроений в пользу отделения от Дании у норв. населения не было. После его отстранения от должности в 1651 управление финансами вновь перешло к Копенгагену. Наместник Н. в 1664–99 У. Ф. Гюльденлёве, внебрачный сын Фредерика III, провёл ряд мероприятий в пользу норв. крестьян, а также передал монополию на торговлю и экспорт леса узкому кругу купцов. Особое внимание он уделял состоянию норв. вооруж. сил, участвовавших в войнах со Швецией. По итогам дат.-швед. войн 1658–60, 1675–79 (см. Датско-шведские войны 16–19 вв.) Швеция присоединила и закрепила за собой области Сконе, Халланд и Бохуслен, в результате чего сформировались совр. границы Н. Попытки Карла XII захватить Н. в 1716, 1718 в ходе дат.-швед. войны 1709–20 не увенчались успехом. В итоге границы Н. были окончательно закреплены Стрёмстадским договором 1751, по которому к ней была присоединена внутр. часть Финнмарка. С 1760–70-х гг. в среде норв. элиты возникли сепаратистские тенденции, развивавшиеся параллельно с аннексионистскими планами швед. королей Густава III и Густава IV.
Население Н. в 18 в. состояло почти исключительно из крестьян и рыбаков, ни один город или поселение гор. типа не превышали по численности 15 тыс. жит. На востоке Н. социально-экономич. ситуация отличалась: крестьяне получали значит. прибыли от лесного промысла, в районе Трёнделага существовал класс богатых купцов и крестьян, а также широкий слой безземельного сельского населения. 18 в. характеризовался новыми миграциями норв. населения и возобновлением активной колонизации Гренландии.
Попытки дат.-норв. гос-ва придерживаться нейтралитета в ходе наполеоновских войн потерпели неудачу после начала англо-датской войны 1807–14. Присоединение Дании к континентальной блокаде в окт. 1807 и последовавшие за ним прекращение экспорта леса и рыбы, импорта зерна имели для Н. тяжелейшие последствия. В стране наступил экономич. кризис и голод. В этих условиях норв. элита всё активнее склонялась к мысли о необходимости иметь собств. независимое правительство. В это время в Швеции с приходом к власти наполеоновского маршала Ж. Б.Ж. Бернадота (см. Карл XIV Юхан) возродились планы присоединения Н. В апр. 1812 Швеция заключила с Рос. империей союзный договор, направленный против Франции, в одном из пунктов которого было зафиксировано согласие России на аннексию Н. Швецией. В марте – апр. 1813 своё согласие на присоединение Н. к Швеции дали Великобритания и Пруссия. Дания и Н. оставались союзниками Франции до 1814. После поражения войск Наполеона I в Лейпцигском сражении 1813 в дат. владения вступила Сев. армия под команд. Карла Юхана (включала швед., рос. и прус. соединения). По дат.-швед. мирному договору от 14.1.1814 (см. Кильские мирные договоры 1814) дат. король Фредерик VI отказался от своих прав на Н. в пользу короля Швеции, сохранив за собой быв. норв. колонии Исландию, Фарерские о-ва и Гренландию. Однако решения, принятые в Киле, вызвали сопротивление норв. народа, во главе которого встал наместник (штатгальтер) Н. дат. кронпринц Кристиан Фредерик (будущий король Дании Кристиан VIII). Он возглавил врем. правительство, созданное 19.2.1814 одновременно с провозглашением независимости Н. 10.4.1814 в м. Эйдсволл начались заседания избранного гос. (учредит.) собрания, принявшего 17.5.1814 Конституцию Н. (см. Эйдсволльское государственное собрание 1814). Она провозглашала Н. конституц. монархией (королём Н. 19.5.1814 избран Кристиан Фредерик) и предполагала создание норв. парламента (стортинга), в сферу компетенции которого передавались законодательство, налогообложение и бюджет; за королём оставались исполнит. власть и право назначать министров, он также обладал правом отлагательного вето на законы, принимаемые стортингом. Выборы в стортинг ограничивались возрастным, имущественным и др. цензами.
Завершение наполеоновских войн в Европе вновь привлекло к Н. внимание великих держав, не собиравшихся отказываться от данных Швеции обязательств. Несмотря на их попытки мирного посредничества, швед. наследный принц Карл Юхан вторгся во главе войска в Н., что положило начало норвежско-шведской войне 1814. По её результатам Кристиан Фредерик отрёкся от норв. престола, чрезвычайный стортинг, созванный в Кристиании 7 окт., принял новую редакцию конституции и определил основы Шведско-норвежской унии 1814–1905, которая формально была провозглашена 4 нояб. с избранием швед. короля Карла XIII на норв. престол под именем Карла II. В рамках унии Швеция и Н., официально называвшиеся Соединённые королевства Швеция и Н., имели общего короля (с 1818 из династии Бернадотов) и проводили единую внешнюю политику: общее (фактически швед.) мин-во ин. дел размещалось в Стокгольме, все представительства за рубежом также объявлялись общими для двух королевств. Норв. правительство в Кристиании занималось в осн. внутр. делами. Король объявлялся главнокоманд. вооруж. силами Н., которые не могли, однако, использоваться за её пределами без согласия норв. стортинга. Показателем зависимости Н. от Швеции была должность швед. наместника в Н. (существовала до 1859).
Население Н. росло в 19 в. быстрее, чем в к.-л. др. период её истории (с 833 тыс. чел. в 1801 до 2240 тыс. чел. в 1900). При этом по численности эмигрантов Н. занимала второе (после Ирландии) место в Европе: в 1840–1914 из страны выехало ок. 750 тыс. чел. (прежде всего на Ср. Запад США).
Экономич. история Н. в 19 в. началась с кризиса, последовавшего за окончанием наполеоновских войн и связанного с ограничением экспорта леса в Великобританию (брит. правительство ввело льготные тарифы для экспорта лесных товаров из Канады). Экспорт рыбы, второго по значению экспортного товара, пострадал меньше, с 1820-х гг. сельдяной промысел на зап. побережье вступил в стадию активного развития. С 1850-х гг. ускорилось развитие земледелия и животноводства. Строительство железных дорог (первая из них – между Осло и Эйдсволлом, проложена в 1854) положило конец изоляции малых общин и открыло путь для продажи с.-х. продуктов. Важнейший вклад в развитие экономики Н. внесло развитие торгового мореплавания (особенно в 1850–80). Доля Н. в мировом тоннаже торговых судов достигла 6,1%, к кон. 19 в. Н. имела третий по величине (после Великобритании и США) торговый флот в мире. Активное развитие торговли и флота создало предпосылки для быстрого роста пром-сти (с 1860-х гг.).
Политич. развитие Н. в 19 в. характеризовалось борьбой за утверждение большей независимости от Швеции в рамках унии, преодоление её подчинённого положения, столкновениями короля и стортинга. Стремление Карла XIV Юхана (правил в Н. под именем Карла III) получить право абсолютного вето в стортинге не увенчалось успехом, несмотря на попытки устрашить Н. демонстрациями воен. силы. В 19 в. стортинг стал осн. инструментом борьбы против швед. стремлений объединить Н. и Швецию. С 1820-х гг. в качестве нац. праздника в Н. стало отмечаться 17 мая – день принятия Эйдсволльской конституции. Инициативы короля по запрету празднования привели к протестам, в результате чего в 1830-х гг. он уступил в этом вопросе. В 1840-х гг. Н. получила собств. флаг для торгового и воен. флота с небольшой эмблемой унии в углу. В 1898 под влиянием Венстре и Норвежской рабочей партии (НРП) принят закон о всеобщем избират. праве для мужчин (в 1907; в 1913 распространено и на женщин).
Важными вехами в истории Н. этого периода стали делимитация границы с Рос. империей (1826), а также заключение в ходе Крымской войны 1853–56 союзного договора с Великобританией и Францией (см. Ноябрьский договор 1855), которые обязались оказать помощь швед.-норв. королевству в случае выдвижения Россией территориальных требований на Севере.
Быстрое экономич. развитие Н. в 19 в. привело к снижению роли крупных поместий и упразднению дворянства (1821). Положение высшего чиновничества, напротив, укрепилось, со 2-й пол. 19 в. оно заняло господствующее положение в политич. жизни Н. Помимо 2 традиционных социально-политич. сил (крестьянство и монарх), к кон. 19 в. в Н. усилились позиции судовладельцев и предпринимателей, начавших играть всё бо- лее активную роль в жизни страны.
В 19 в. предпринимались усилия по развитию собств. норв. культуры, преодолению дат. культурного господства. В этот период шёл процесс «норвегизации» элиты Н., хотя до нач. 20 в. она продолжала говорить на дат. или дат.- норв. языке, тогда как осн. масса населения говорила на разл. местных диалектах [на их основе в сер. 19 в. был составлен т. н. ланнсмол (landsmål – «язык страны», нар. язык)]. Начиная с 1880–90-х гг. дат.-норв. яз., употреблявшийся в прессе и гор. речи и подвергшийся значит. изменениям, стал называться риксмолом (гос. языком) и наряду с ланнсмолом получил офиц. признание. В 1929 риксмол был переименован в букмол (книжный язык), а ланнсмол – в нюнорск (новонорвежский яз.).
Норвегия в 1905–45. В нач. 20 в. борьба за независимость в Н. усилилась. В 1905 серия переговоров между правительством К. Микельсена и Оскаром II по созданию независимой норв. консульской службы закончилась неудачей. Стортинг решил действовать самостоятельно и принял законопроект о собств. консульской службе. После отказа короля санкционировать его правительство Микельсена ушло в отставку. Политич. кризис, в ходе которого король не смог сформировать новое норв. правительство, привёл 7.6.1905 к объявлению стортингом о расторжении унии со Швецией «из-за прекращения исполнения королём его обязанностей короля Норвегии». За отказом швед. риксдага признать это решение последовали частичная мобилизация в обеих странах и угрозы воен. вторжения в Н. В итоге норв. представители вступили в переговоры об условиях расторжения унии, завершившиеся подписанием Карлстадских соглашений 1905. Швед.-норв. уния была расторгнута, дат. принц Карл избран на референдуме новым королём Н. и взошёл на престол под именем Хокона VII. Рос. империя первой из вел. держав признала независимость Н. (29.10.1905).
В нач. 20 в. экономика Н. продолжала быстро развиваться, большую роль в ней стала играть гидроэнергетика. К 1906 3/4 норв. гидроэлектростанций находилось в руках иностр. капитала, что привело к бурным дебатам в стортинге вокруг законопроекта о концессиях для защиты собств. пром-сти. Поддержанный большинством членов партии Венстре, а также НРП, он был принят в 1909. В 1907 упрочилось междунар. положение Н., заключившей с Россией, Великобританией, Францией и Германией договор, обеспечивавший её независимость и территориальную целостность и фактически заменивший Ноябрьский договор 1855 (см. Христианийская конвенция 1907). Одно из его положений обязывало Н. придерживаться нейтралитета. В дек. 1912 Н. вместе со Швецией и Данией подписала декларацию о постоянном нейтралитете.
В авг. 1914 с началом 1-й мировой войны Н. объявила о своём нейтралитете. Однако державы Антанты, почти полностью контролировавшие внешнюю торговлю Н., обязали её прекратить экспорт в Германию рыбы, а также товаров стратегич. значения (пирит, медь). В ходе войны Н. потеряла ок. 1/2 торгового флота, пострадала от «неограниченной подводной войны», что вызвало серьёзные антигерманские настроения в обществе. Однако правительство Г. Кнудсена настаивало на сохранении видимости нейтралитета. В годы войны положение широких слоёв населения Н. ухудшилось, усилилось влияние НРП, укрепились позиции её левого крыла. 6.6.1917 в стране прошла всеобщая забастовка. Перед лицом нарастания обществ. недовольства правительство Н. провело ряд социальных реформ, в 1915 установило 10-часовой рабочий день, в 1919 – 48-часовую рабочую неделю (переход на 40-часовую рабочую неделю состоялся только в 1977).
Вплоть до 1935 норв. правительства, формировавшиеся консерваторами, Венстре, Крестьянской партией, проводили либеральную экономич. политику. Их гл. целью являлось восстановление довоенной стоимости кроны. Однако сокращение внешних рынков и усиление конкуренции на них привели к возникновению безработицы в Н. (в 1927 – 20% организованных рабочих), увеличившейся в период мирового экономич. кризиса 1929–33 до 33%. Правительства П. Колстада, Й. Хундсейда (1931–33; Крестьянская партия) и Ю. Л. Мувинкеля (1933–1935; Венстре) пытались преодолеть кризис за счёт сокращения гос. расходов, однако успеха не добились. В 1935 было сформировано правительство НРП во главе с Ю. Нюгорсволлом. Оно осуществило реформу пенсионного и фабричного законодательства, ввело страхование по безработице, увеличило гос. капиталовложения. Это позволило улучшить ситуацию в экономике, однако безработица продолжала оставаться на высоком уровне (св. 20% в 1938).
В межвоенный период Н. играла заметную роль в междунар. отношениях, активно участвовала в работе Лиги Наций, её представитель Ф. Нансен руководил реализацией целого ряда гуманитарных программ. В 1920-х гг. Н. пыталась расширить свою территорию за счёт присоединения новых земель – архипелага Шпицберген (Свальбард), о. Ян-Майен; норв. охотники и рыболовы попытались подчинить своему контролю вост. побережье Гренландии, что, однако, привело к конфликту с Данией (разрешён в 1933 в пользу Дании Постоянной палатой междунар. правосудия). Во 2-й пол. 1930-х гг. активную деятельность по координации политики малых государств с целью сохранения мира в Европе развернул норв. мин. ин. дел Х. Кут. В 1939 суверенитет Н. был установлен над Землёй Королевы Мод в Антарктике.
Н. последовательно проводила политику нейтралитета. В апр. 1939 она отказалась от подписания договора о ненападении с Германией, с началом 2-й мировой войны объявила себя нейтральным гос-вом. Осенью 1939 – зимой 1940 отклонила требование Великобритании и Франции пропустить англо-франц. экспедиционные силы через её территорию в Финляндию. В результате Норвежской операции 1940 Н. была оккупирована гитлеровской Германией. В июне 1940 норв. правительство эмигрировало в Лондон, откуда управляло торговым флотом, обслуживавшим нужды союзников по антигитлеровской коалиции. На территории самой Н. ещё в апр. 1940 В. Квислинг объявил о создании «нац. правительства», однако уже через неск. дней оно было распущено оккупац. властями, сформировавшими Адм. совет, фактически подконтрольный герм. комиссару Й. Тербовену. В сент. 1940 Адм. совет был заменён советом «коммисаров- министров» и сформировано прогерманское правительство во главе с Квислингом (с февр. 1942 «нац. правительство» Н.). В ответ на политику нацификации и репрессий в стране нарастало Движение Сопротивления. Первоначально оно имело форму пассивного протеста и забастовок, но после образования в 1943 Фронта Родины, объединившего значит. часть групп Сопротивления, норв. патриоты перешли к организации крупных актов саботажа. Им, в частности, удалось сорвать произ-во тяжёлой воды в Рьюкане на юге Н. После объявления правительством Квислинга войны СССР в авг. 1943 Движение Сопротивления сумело воспрепятствовать мобилизации норв. молодёжи в герм. армию. В ходе Петсамо-Киркенесской операции 1944 Красная Армия нанесла поражение герм. войскам в Н.; 8.5.1945 герм. части на территории Н. капитулировали. В ходе войны Н. потеряла ок. 10 тыс. чел., более половины своего торгового флота, гос-ву был нанесён существенный экономич. ущерб. В 1941–45 на территорию Н. герм. властями были доставлены ок. 80 тыс. сов. военнопленных для использования на строит. работах, ок. 14 тыс. из них погибли.
Норвегия после 1945. Послевоенное экономич. восстановление Н. шло быстрыми темпами: к 1949 торговый флот достиг уровня 1940, индексы пром. произ-ва и строительства жилья превысили показатели 1930-х гг. В стране прошли суды над коллаборационистами: 24 чел., включая В. Квислинга, были казнены, 19 тыс. чел. получили разл. сроки тюремного заключения.
В 1945–65 ведущую роль в политич. жизни Н. играла НРП, продолжившая проведение социальных реформ, начатых в 1930-е гг. В 1957 был принят закон о всеобщей пенсии (вступил в действие в 1959), в 1964 – новый «закон о социальном благополучии» вместо устаревшего «закона о бедных». Социально-экономич. ситуация в Н. оставалась благоприятной: была обеспечена практически полная занятость населения, быстро рос уровень жизни. С кон. 1960-х гг. благодаря интенсивному освоению месторождений нефти и газа на норв. шельфе в Северном м. страна вышла на одно из первых мест в мире по ряду экономич. показателей. После смерти Хокона VII в 1957 ему наследовал его сын Улаф V.
По результатам выборов 1965 было сформировано коалиц. правительство несоциалистич. партий [Хёйре, Венстре, Партия центра, Христианская нар. партия (ХНП)] во главе с П. Бортеном. В марте 1971 оно распалось, к власти вернулась НРП. Новое правительство (пред. – Т. Браттели) поддерживало вступление Н. в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Однако после провала референдума о членстве в ЕЭС в 1972 на смену НРП вновь пришла несоциалистич. коалиция (Партия центра, ХНП, Венстре) во главе с Л. Корваллом. Победа на выборах 1973 позволила НРП сформировать очередное правительство во главе с Браттели. После его ухода с поста лидера партии должность пред. правительства в 1976–81 занимал О. Нурдли, затем Г. Харлем-Брунтланн – первая женщина – премьер-мин. в Н. После поражения на выборах в окт. 1981 НРП вплоть до 1986 не участвовала в формировании правительств: К. Виллок из партии Хёйре возглавлял сначала однопартийный кабинет министров (до июня 1983), а затем коалиц. правительство из членов Хёйре, ХНП и Партии центра.
После 1945 Н. продолжала играть важную роль в междунар. организациях, первым Генеральным секретарём ООН был избран бывший норв. мин. ин. дел Т. Х. Ли. Н. отказалась от довоенной политики нейтралитета и после неудачных переговоров 1948–49 о создании сканд. оборонит. союза вступила в НАТО (1949), что привело к ухудшению отношений с СССР. В 1949–57 правительства НРП выступали против размещения ракетно- ядерного оружия и постоянного базирования иностр. войск на своей территории в мирное время. Однако в 1963, после решения стортинга об участии Н. в общей системе ПВО НАТО в Европе, норв. позиция изменилась. Негативное отношение к ЕЭС Великобритании и тесно связанных с ней экономически государств (Дании, Н. и др.) привело к образованию в 1960 Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ; Н. оставалась её членом и после присоединения Великобритании к ЕЭС в 1973).
В 1986 НРП вернулась к власти и формировала правительств. кабинеты до 1997 (с перерывом в 1989–90; председатели правительства – Г. Харлем-Брунтланн, с окт. 1996 – Т. Ягланн). Правительство НРП возобновило переговоры о вступлении Н. в ЕЭС [с 1993 Европейский союз (ЕС)]. В этом вопросе его поддержали Консервативная партия, а также Партия прогресса, представлявшие интересы гор. жителей юга страны; против выступили Партия центра, выражающая интересы сельского населения и фермеров, христианские демократы и крайне левые партии. На референдуме в нояб. 1994 св. 52% участников голосования высказались против членства Н. в ЕС (несмотря на положит. результаты аналогичных референдумов в Швеции и Финляндии). Хотя политика НРП способствовала росту нац. экономики, сокращению безработицы и уменьшению инфляции, противоречия в норв. обществе по вопросам о членстве страны в ЕС, иммиграц. политике и др. не позволили ей одержать победу на выборах 1997. Правительство НРП сменила правительств. коалиция меньшинства (ХНП, Партия центра, Венстре) во главе с К. М. Бундевиком. НРП (с 2009 пред. Е. Столтенберг), вернувшейся во главе левоцентристской коалиции к власти в 2005, пришлось бороться с последствиями мирового финансово-экономич. кризиса 2008–09 (темпы роста норв. экономики снизились на 2,75%), а также с нарастанием ксенофобии в норв. обществе. 22.7. 2011 правым экстремистом в знак протеста против иммиграц. политики правительства был совершён двойной теракт, в результате которого погибли 77 чел. Выборы в местные и региональные органы власти 14.9.2011 укрепили позиции НРП и правительства Столтенберга.
В 1990-е гг. Н. продолжала играть важную роль в системе междунар. отношений. В 1990 мин. ин. дел Н. Т. Столтенберг занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 1993 в Осло под эгидой Н. проходили мирные переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины, завершившиеся подписанием соглашений. В 1998 Г. Харлем-Брунтланн была назначена генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. В 2001 Н. присоединилась к Шенгенскому соглашению. Н. принимала участие в междунар. акциях НАТО в Боснии и Герцеговине (1992–95), её воен. контингент входит в состав Междунар. сил содействия безопасности в Афганистане (с 2001).
Отношения между Н. и РФ развиваются поступательно, их характеризует насыщенный политич. диалог. 16.12.1991 Н. в числе первых признала РФ как суверенное государство. В марте 1995 состоялся офиц. визит в Н. президента РФ Б. Н. Ельцина, в ходе которого была подписана Декларация об основах отношений между РФ и Н. В мае 1995 Россию с ответным визитом посетили король Н. Харальд V и королева Соня. 12.11.2002 состоялся офиц. визит в Н. президента РФ В. В. Путина. В 2000-х гг. был достигнут ряд рос.- норв. договорённостей по вопросу о разграничении шельфа и экономич. зон двух стран. 11.7.2007 в Москве заключено Соглашение о разграничении мор. пространств в районе Варангер- фьорда (вступило в силу 9.7.2008). 26–27.4.2010 президент РФ Д. А. Медведев в ходе гос. визита в Н. подписал с норв. стороной ряд совместных документов, в т. ч. заявление о предварительной договорённости по вопросу о разграничении мор. пространств двух государств в Баренцевом м. и Сев. Ледовитом океане (договор по этому вопросу заключён 15.9.2010 в Мурманске, ратифицирован рос. стороной 8.4.2011). Двусторонний товарооборот между Н. и РФ составляет ок. 2,3 млрд. долл. (2008), действует Межправительственная рос.- норв. комиссия по экономич., пром. и научно-технич. сотрудничеству. В России зарегистрировано ок. 120 предприятий с участием норв. капитала.
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Автор: В. В. Рогинский.
Хозяйство
Н. относится к группе малых высокоразвитых государств Зап. Европы. Объём ВВП 265,5 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2011); по объёму ВВП на душу населения (54,2 тыс. долл.) страна с 1980-х гг. входит в десятку мировых лидеров. Индекс человеческого развития 0,943 (2011; самый высокий показатель в мире); с 2000 Н. лишь дважды (в 2007 и 2008) уступала первенство Исландии. Страна не имеет внешнего долга, является активным участником междунар. рынка капиталов, товаров и услуг.
Ключевую роль в экономике, в отличие от большинства развитых государств мира, играет производств. сектор: нефтегазовая пром-сть, обслуживающее её машиностроение и рыбохозяйств. комплекс. Активное развитие сферы услуг в кон. 1980-х – 1990-е гг. сопровождалось ещё более стремительным ростом добычи углеводородов. На рубеже 20–21 вв. в экономике Н. шёл процесс «неоиндустриализации»: в структуре ВВП наблюдался рост доли пром-сти (добывающей и обрабатывающей, а также новейших отраслей) при одновременном сокращении доли сферы услуг (72% ВВП в 1998; ок. 58% в 2011).
Сочетаются рыночные методы ведения хозяйства и гос. плановое регулирование. Гос-во играет важнейшую роль в экономике Н., в т. ч. осуществляет контроль над отраслями нефтегазового комплекса; ему принадлежит контрольный пакет акций крупнейшей нац. компании «Statoil ASA» [совр. назв. с 2009; создана в 2007 как «StatoilHydro» объединением гос. компании «Statoil» (основана в 1972) и нефтегазовых активов компании «Norsk Hydro» (основана в 1905 как гидроэнергетическая, одна из старейших в стране)]. Жёстко соблюдается принцип «Углеводороды – достояние нации», согласно которому расширение нефте- и газодобычи должно стимулировать развитие сопряжённых отраслей хозяйства и социальной сферы близлежащих континентальных территорий. В частности, добывающие компании облагаются дополнит. налогами: на этапе пром. эксплуатации выплачивают обычный подоходный (28%) и специальный (50%) налоги, а также территориальный взнос и налог на выбросы углекислого газа; часть контрактов нефтегазовые компании, в т. ч. иностранные, обязаны заключать с местными производителями и поставщиками.
Для компенсации возможных негативных последствий колебания мировых цен на энергоносители в 1990 был создан Гос. нефтяной фонд (с 2006 входит в состав Гос. пенсионного фонда страны Глобал; объём накоплений св. 500 млрд. долл., 2010). Гос. пенсионный фонд – один из крупнейших европ. инвесторов: ему принадлежат акции более 7 тыс. крупных компаний, зарегистрированных на глобальных фондовых биржах (всего ок. 1% акций). Средства фонда используются также для поддержки отд. отраслей хозяйства (инновационные капиталоёмкие отрасли, рыболовство, аграрное произ-во и др.), на социальные нужды.
Гос. экономич. политика считается одной из самых эффективных в мире: для Н. характерны низкий уровень инфляции (0,5% в 2007; 1,3% в 2011) и безработицы (ок. 2,5% в 2007; 3,0% в 2012, один из самых низких показателей для стран Зап. Европы).
В структуре ВВП доля сферы услуг 57,8%, пром-сти (включая энергетику) и строительства – 39,5% (макс. показатель 42% достигнут в 2008; впервые с начала освоения нефтегазовых месторождений наметилась тенденция к его снижению), сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 2,7% (2011). В кон. 2000-х гг. следствием мирового экономич. кризиса стало сокращение реального объёма ВВП (–1,4% в 2009), затем ситуация несколько улучшилась (1,5% в 2011).
Промышленность. Важнейший и динамично развивающийся сектор, основа экономич. роста страны. Ведущие позиции занимает нефтегазовый комплекс. Среди отраслей обрабатывающей пром-сти наиболее развиты машиностроение, химическая (включая нефтехимическую), пищевая (в осн. рыбоперерабатывающая), цветная металлургия и деревообрабатывающая. Одно из важных совр. направлений развития – ориентированное на экспорт произ-во т. н. нишевых потребительских товаров (рыбопродукты, некоторые виды диетич. продуктов, спортивное снаряжение, спец. одежда и трикотаж, подарочные изделия из дерева и камня, мебель, элитные яхты и др.). Их высокая востребованность обусловлена сочетанием давних традиций, совр. технологий и экологически чистого сырья. Б. ч. предприятий обрабатывающей пром-сти относится к категории средних и малых, они активно используют систему аутсорсинга и привлечения субподрядчиков.
Норв. статистика условно выделяет 2 территориально-производств. сектора: «шельфовый» (включает добычу и переработку нефти и газа) и «континентальный» (остальные отрасли добывающей и обрабатывающей пром-сти). В нач. 21 в. доля «континентальных» отраслей в структуре пром. произ-ва сокращается (25% в 1950-е гг.; ок. 9% в нач. 2010-х гг.). Наибольший спад отмечается в пищевкусовой (гл. обр. в произ-ве напитков, табака), лёгкой (текстильной) и деревообрабатывающей отраслях.
Во 2-й пол. 20 в. изменилось территориальное размещение пром. мощностей. Если в 1970–80-х гг. до 4/5 пром. продукции Н. производилось в юж. и юго- вост. районах страны, преим. в районе Осло-фьорда (Столичный регион, фюльке Акерсхус, Бускеруд, Вестфолл), то к нач. 2010-х гг. значит. часть индустриального потенциала сосредоточена на юго-западе Н. [фюльке Хордаланн (осн. центр – Берген с пригородами), Ругаланн (Ставангер)] и в центр. части страны [фюльке Мёре-ог-Ромсдал (центр – Олесунн) и Сёр-Трёнделаг (центр – Тронхейм)]. Район Осло-фьорда отличается высокой концентрацией высокотехнологичных наукоёмких производств и предприятий пищевой пром-сти.
Топливно-энергетический комплекс. С 1970-х гг. основа экономики страны – нефтегазодобывающая пром-сть (всего в отрасли занято 21,7 тыс. чел., из них св. 6 тыс. чел. работают на шельфовых месторождениях, нач. 2010-х гг.).
В 1965, после раздела континентального шельфа Северного м. между рядом европ. государств, Н. получила 27% территории; в 1966 в норв. секторе пробурена первая глубоководная скважина, в 1969 открыто первое крупное нефтегазовое месторождение Экофиск (к юго-западу от г. Ставангер; пром. добыча нефти начата в 1971, газа в 1977). К кон. 1970-х гг. были открыты и введены в эксплуатацию месторождения к северо-западу от Бергена: газовое Фригг (введено в 1978, закрыто в 2004) и нефтегазовое Статфьорд (введено в 1979; одно из крупнейших в Северном м., на границе норв. и брит. секторов, разрабатывается обеими странами).
К сер. 1970-х гг. добыча нефти и газа превысила нац. потребление, Н. стала активно экспортировать углеводороды. Были проложены первые трубопроводы, связывающие месторождение Экофиск с осн. европ. потребителями – Великобританией (нефтепровод до Тиссайда) и Германией (газопровод до г. Эмден). Первый трубопровод «Статпипе» в континентальную Н. (месторождение Эко- фиск – Корстё на юго-западе страны) из-за сложных технич. условий (вдоль побережья проходит жёлоб глубиной до 700 м) был проложен в 1985.
В 1980-х гг. открыто и введено в эксплуатацию ок. 55 месторождений (из них 32 нефтяных и нефтегазовых, 23 газовых и газоконденсатных), крупнейшие – Гулльфакс (нефтегазовое, введено в 1986) в Норвежском м. и Осеберг (Усеберг; нефтегазовое, введено в 1988) в сев. части Северного м. К нач. 1990-х гг. 4 осн. месторождения (Экофиск, Статфьорд, Гулльфакс, Осеберг) вышли на макс. уровень, обеспечивая ок. 80% добычи нефти и газа. Во 2-й пол. 1990-х гг. начата эксплуатация крупных газовых месторождений Тролль (введено в 1995–96 в сев. части Северного м., в 80 км к северо-западу от Бергена), Слейпнер-Эст (1993, в центр. части Северного м., близ Ставангера), Асгард (Осгард; 1999, на шельфе Норвежского м., в 200 км от побережья).
К нач. 21 в. Н. располагала крупнейшими в Зап. Европе запасами углеводородов (на кон. 2000-х гг. доказанные запасы нефти оценивались в 0,5% мировых, газа – св. 19%). Активно разрабатывались ок. 60 месторождений нефти и газа (открыто более 200 новых), в осн. в центр. и сев. частях шельфа Северного моря. Неск. месторождений разрабатываются в Норвежском м.; шельф Баренцева м. освоен слабо (с 1970 был зоной экономич. споров между Норвегией и Россией; граница между норв. и рос. секторами проведена в 2011; первая исследовательская скважина пробурена в 2000). В 2001–2002 добыча нефти достигла макс. показателей (160–162 млн. т в год; возросла по сравнению с уровнем 1980-х гг. в 6 раз), объём добычи газа составил 54 млн. м3 (увеличился только вдвое).
С сер. 2000-х гг. добыча нефти в Северном м. сократилась, гл. обр. из-за истощения и закрытия старых месторождений и недостаточной освоенности новых. В 2011 объём добычи нефти составил 97,5 млн. т (ок. 2,3% мировой; 15-е место в мире); св. 50% обеспечили 9 осн. месторождений: Экофиск, Гране (в 200 км западнее Ставангера; введено в эксплуатацию в 2003), Тролль, Снурре (1992), Осеберг, Гулльфакс, Хейдрун (1995, в Норвежском м., к западу от Тронхейма), Нурне (1997, в Норвежском м., к северо- западу от Тронхейма) и Статфьорд.
Ок. 90% нефти экспортируется (86 млн. т в 2011), осн. покупатели – США, Нидерланды, Великобритания, Дания и Швеция. В нач. 21 в. Н. входила в пятёрку крупнейших нефтеэкспортёров, однако со 2-й пол. 2000-х гг. объёмы экспорта сокращаются (7-е место в мире в 2011).
Объём добычи газа (101,4 млрд. м3 в 2011) по сравнению с нач. 2000-х гг. практически удвоился. Ок. 87% добычи приходится на 9 осн. месторождений: Ормен-Ланге [эксплуатируется с 2007; в Норвежском м., в 130 километрах к северо-западу от Кристиансунна; обеспечивает ок. 30% общей добычи; трубопроводами соединено с городами Нюхамна и Изингтон (Великобритания)], Тролль (ок. 24% добычи), Асгард, Слейпнер- Эст, Квитебьёрн (2004, в Северном м., северо-западнее Бергена), Осеберг, Статфьорд, Экофиск. Одно из наиболее перспективных месторождений – Снёвит (в Норвежском м., в 140 км северо-западнее г. Хаммерфест, открыто в 1984, разрабатывается с 2001, активная эксплуатация с 2006). В 2011 Н. экспортировала ок. 98 млрд. м3 природного газа (2-е место в мире после России), объёмы экспорта стабильно растут (48,5 млрд. м3 в 2000; 82,5 млрд. м3 в 2005). По трубопроводам газ поступает в 11 европ. стран; крупнейшие импортёры – Германия (ок. 28%), Великобритания (28%), Франция (12%), Нидерланды (ок. 10%), Бельгия (4,5%). На начальном этапе развития осн. роль в нефтегазодобыче играли иностранные (главным образом амер. и брит.) компании; ныне ведущие позиции занимает норвежская «Statoil».
Нефтеперерабатывающая промышленность отличается высокой концентрацией произ-ва. Более 95% производств. мощностей приходится на 2 нефтеперерабатывающих завода: в Монгстаде (фюльке Хордаланн, к северу от Бергена; мощность 10 млн. т нефти в год; принадлежит компаниям «Statoil» и нидерл.- брит. «Royal Dutch Shell») и Слагене (фюльке Вестфолл, севернее г. Тёнсберг; мощность 6 млн. т нефти в год; принадлежит амер. «ExxonMobil»). В нач. 2010-х гг. сокращаются объёмы первичной переработки нефти (12,9 млн. т в 2010; макс. показатели – св. 15 млн. т в год – достигнуты в 2006–07) и произ-ва нефтепродуктов (14,3 млн. т в 2010; св. 16 млн. т в год в 2006–07; более 60% нефтепродуктов производится в Монгстаде). Одновременно наблюдается некоторый рост потребления нефтепродуктов внутри страны (всего 6,7 млн. т в 2010, в т. ч. дизельное топливо – св. 25%, флотский газойль – 18%, автомобильные бензины – 16%, авиац. керосин – 10%).
Предприятия по сжижению природного газа (произ-во ок. 7 млн. т в год) действуют при месторождении Снёвит (с 2007), в городах Корстё (к северу от Ставангера; с 1985; преим. переработка и хранение газа с месторождения Асгард), Колснес (близ Бергена; с 1999; газ в осн. с месторождения Тролль), Хьельдбергодден (с 1997), Нюхамна (с 2007). Осн. покупатели сжиженного природного газа – Испания, США, Франция и Великобритания.
Ведётся добыча каменного угля; гл. регион – о. Зап. Шпицберген: месторождения Свеа (одно из крупнейших месторождений антрацита в Зап. Европе) и Лонгйир разрабатываются компанией «Store Norske Spitsbergen Kulkompani» (общий объём добычи ок. 2 млн. т в год).
Н. располагает большим гидроэнергетич. потенциалом (горные озёра в сочетании с небольшими бурными реками и водопадами) и полностью удовлетворяет свои потребности в электроэнергии. Произ-во электроэнергии 128,1 млрд. кВт·ч (2011); по выработке электроэнергии на душу населения (ок. 26 тыс. кВт·ч на 1 чел. в год; более чем в 3 раза выше среднего для стран ЕС) Н. входит в число мировых лидеров (2-е место в мире после Исландии). Более 95% электроэнергии вырабатывается на ГЭС (всего 766 общей мощностью 29,7 тыс. МВт, 2010); около половины произ-ва обеспечивают крупные ГЭС (мощностью св. 200 МВт), в т. ч. «Kvilldal» (1240 МВт; расположена в фюльке Ругаланн), «Sima» (1120 МВт, фюльке Хордаланн), «Tonstad» (960 МВт, фюльке Вест-Агдер). Ок. 3,7% электроэнергии производится на ТЭС (всего 31 в 2009, в т. ч. газовая ТЭС в Монгстаде, введена в эксплуатацию в 2010, мощность 280 МВт), ок. 1% – на ветровых энергоустановках (всего 17 общей мощностью ок. 420 МВт в нач. 21 в.; 3 из них мощностью 3 МВт в нач. 1990-х гг.). Активно наращивается произ-во электроэнергии на основе нетрадиционных возобновляемых источников (энергии Солнца, приливов и др.). В 2009 в г. Тофте (на побережье Осло-фьорда) построена единственная в мире осмотическая электростанция (основана на принципе выделения энергии при диффузии жидкостей разной плотности – в данном случае солёной и пресной воды; в нач. 2010-х гг. работает как экспериментальная). Осн. частью генерирующих мощностей владеет компания «Statkraft» (б. ч. акций принадлежит гос-ву); ведущий нац. оператор электросетей – гос. компания «Statnett».
Одна из важнейших черт норв. металлургии (13,7% стоимости пром. продукции, 37 тыс. занятых, 2009) – высокое развитие электрометаллургич. произ-ва на базе дешёвой электроэнергии. Страна входит в десятку крупнейших мировых производителей ферросплавов и алюминия; значительна роль Н. в произ-ве титана (ок. 7% мирового), никеля и кобальта. Б. ч. продукции экспортируется.
В чёрной металлургии используется привозное и собств. сырьё. Осн. район добычи железных руд (всего ок. 900 тыс. т в 2009) – север Н. Крупнейшие месторождения находятся вблизи городов Киркенес (месторождения Киркенес, Киркенес I, Бьёрневатн и др., разрабатываются норв. компаниями «Аrctic Bulk Minerals», «Northern Iron»), Му-и-Рана («Rana Gruber»). Добыча пирита ведётся в фюльке Сёр-Трёнделаг (бассейн р. Оркла, г. Ерхинн). Произ-во (тыс. т, 2009): сталь ок. 550, прокат св. 600, ферросплавы св. 800 (в т. ч. силикомарганец св. 250, ферросилиций св. 230, металлич. кремний 171, ферромарганец св. 130). Осн. центры произ-ва стали (в т. ч. специальной и легированной) и ферросплавов – Мандал (Столичный регион) и Му-и-Рана. Ведущие компании отрасли: «Elkem» (одна из крупнейших пром. компаний Н., в структуре концерна «Orkla») и FESIL.
В цветной металлургии ведущая отрасль – алюминиевая пром-сть, базируется на переработке импортных бокситов и алюминиевых концентратов. Выплавка алюминия более 1 млн. т в 2009. Гл. заводы (расположены вдоль зап. побережья) – в городах Листа (к западу от Кристиансанна), Ордал (северо-восточнее Ставангера), Кармёй (северо-западнее Ставангера), Сунндал (севернее Ставангера), Хуснес (близ Бергена), Хёйангер (севернее Бергена), Мушёэн (к юго-западу от Му-и-Рана). Крупнейшие производители – норв. компания «Norsk Hydro» и амер. «Alcoa Inc.».
В Н. ведётся добыча руд никеля (на юге страны, близ г. Телльнес, и на севере близ Нарвика; св. 850 тыс. обогащённых никелевых руд в 2009), меди (близ Тронхейма, Хаммерфеста, Нарвика). Медно- никелевые месторождения разрабатываются компанией «Nikkel og Olivin». Один из крупнейших центров цветной металлургии – Кристиансанн; завод компании «Nikkelverk» (в структуре брит.-швейц. концерна «Xstrata») ежегодно производит ок. 90 тыс. т никеля, ок. 40 тыс. т катодной меди, ок. 3 тыс. т кобальтовых катодов. Осн. центр добычи, обогащения титановых руд (ок. 700 тыс. т титанового концентрата в 2009; компания «Titania») и выплавки титана – район г. Телльнес.
Машиностроение (31,1% стоимости пром. продукции, 94,2 тыс. занятых) – важнейшая из «континентальных» отраслей, ориентирована гл. обр. на обслуживание нефтегазодобычи, гидроэнергетики, рыбохозяйств. комплекса. Наиболее развиты произ-во морских буровых установок и агрегатов к ним (небольшое число предприятий выпускает малосерийную продукцию; как правило, выполняет неск. крупных заказов в год, в т. ч. для иностр. компаний), судостроение и судоремонт, выпуск оборудования для произ-ва и передачи электроэнергии, судового оборудования, технологич. линий для переработки рыбы.
В произ-ве мор. буровых систем и установок лидирующие позиции занимают крупный норв. концерн «Aker Solutions» (разработка методов и технологий глубоководного бурения, произ-во газовых и нефтяных платформ и их обслуживание; завод в пригороде Осло), норв. подразделения междунар. компаний «Subsea 7» (в 2011 объединена с компанией «Аcergy»; разработка, произ-во и установка оборудования для мор. добычи нефти и газа, строительство специализир. судов; производств. мощности в г. Вигра к северу от Олесунна), «DOF Subsea» (произв-во подводных аппаратов с дистанц. управлением для обслуживания нефтегазодобычи). Произ-во, обслуживание и ремонт бурового оборудования осуществляют также норв. подразделение амер. компании «Dril-Quip» (Ставангер) и «NorDrill» (Берген).
Судостроение – одна из старейших отраслей, в нач. 2010-х гг. из-за сокращения спроса на новые суда находится в состоянии стагнации. Насчитывается более 50 верфей (расположены вдоль зап. побережья страны), специализирующихся гл. обр. на строительстве небольших и сложных судов для обслуживания мор. нефтегазодобычи, а также рыболовных судов и пассажирских паромов. Среди ведущих судостроит. компаний: «STX Norway Offshore» (верфи в районе городов Флурё и Браттвог, севернее Бергена; произ-во и обслуживание круизных паромов, кораблестроение), «Ulstein Group» (Ульстейн, к юго-западу от Олесунна; разработка, произ-во и комплексное обслуживание судов, консалтинговые услуги), «Kleven Verft» (Ульстейн и Ларснес; обслуживание танкеров, произ-во рыболовецких судов, небольших пассажирских паромов, судоремонт), профильное подразделение «Umoe» (Мандал), «Simek» (Флеккефьорд, к северо- западу от Кристиансанна; произ-во и обслуживание гражд. и воен. судов), «Brø drene Hukkelberg» (к юго-западу от Молде; произ-во быстроходных катамаранов, малых специализир. судов), «Fiskerstrand Verft» (близ Олесунна; в т. ч. судоремонт).
Предприятия электротехнич. и электронной пром-сти выпускают гидроагрегаты, насосы, компрессоры, дизельные двигатели, трансмиссионные валы, газотурбинные установки, сортировочные машины, пром. системы кондиционирования, холодильные установки, генераторы, трансформаторы и мн. другое. Один из ведущих производителей – компания «Alstom Norway» (завод в Осло выпускает пром. генераторы, турбины, системы контроля для электростанций, фильтры и очистные системы для добывающей пром-сти). Для нужд рыбохозяйств. комплекса производятся палубные моторные лебёдки, оборудование для погрузки рыбы, охлаждающие и морозильные камеры. Среди др. значимой продукции отрасли – бытовые электроприборы (в т. ч. электроводонагреватели, отопит. приборы, электрич. духовки, грили), мед. и оптич. техника.
В нач. 21 в. очень активно развиваются произ-во информационно-коммуникац. оборудования (новейшие спутниковые коммуникац. и навигац. системы, системы сетевого и дистанционного управления и др.; б. ч. предприятий сосредоточена в Столичном регионе), высокоточных измерит. приборов (компания «Sensonor» – один из ведущих норв. разработчиков и производителей микроэлектромеханич. систем и датчиков, гироскопов, элементов приборов ночного видения и др.; завод в районе Осло- фьорда, к югу от Драммена).
Автомобилестроение представлено выпуском отд. узлов и агрегатов, элементов салона (сидений, приборных панелей и пр.). Компания «Kongsberg Automotive» – одна из ведущих, продукция её 4 заводов в городах Роллаг, Конгсберг, Виттингфосс, Рёуфосс в юж. части страны поставляется крупнейшим европ., амер. и япон. автопроизводителям.
Среди продукции воен. назначения (часть экспортируется) – противокорабельные ракетные комплексы, боеприпасы (гранаты, мины, снаряды).
Химическая промышленность (20,5% стоимости пром. продукции, ок. 31 тыс. занятых) развивается на базе местного сырья, наибольшее значение имеют нефтехимич. и электрохимич. произ-во. Центры нефтехимии привязаны к крупным пунктам нефтепереработки (Монгстад, Слаген). Производится широкая гамма нефтехимич. продуктов и полупродуктов для химии органич. синтеза: метан, этан, пропан, аминовые и фенол-альдегидные смолы (используются в т. ч. для получения искусств. волокон, в деревообрабатывающей и мебельной пром-сти), полиэтилен, полиуретан, поливинилхлорид. Одно из приоритетных направлений развития норв. электрохимии – улавливание и хранение диоксида углерода с последующей химич. переработкой (крупные хранилища углекислого газа расположены в Монгстаде, Корстё). На базе дешёвой гидроэлектроэнергии налажено произ-во аммиака и его производных (азот извлекается из воздуха). Н. – заметный европ. производитель азотных и комплексных удобрений, взрывчатых веществ пром. назначения, винилхлоридных мономеров и поливинилхлорида, лаков и красок; среди др. продукции – разл. клеи, резиновые изделия, пластиковые трубы, упаковочные материалы. Предприятия химич. пром-сти расположены гл. обр. в прибрежных районах юго-востока и запада Н. Среди крупнейших производителей – «Statoil» (нефтехимич. продукция), «Norsk Hydro» (нефтехимич. продукция, а также азотные, в т. ч. аммиак и мочевина, и комплексные удобрения), «Jotun» (лакокрасочная продукция), «Yara International» (один из мировых лидеров по произ-ву минер. удобрений и др. агрохимич. продукции), «Borealis» (входит в группу компаний INEOS; пластмассы), «Lilleborg» (чистящие средства, бытовая химия), «Dyno Nobel» (взрывчатые вещества). Экспортируется до 2/3 продукции отрасли.
Фармацевтич. пром-сть в нач. 21 в. интенсивно развивается на базе достижений норв. науки и биотехнологий; б. ч. предприятий – средние и мелкие. К числу крупнейших компаний относятся «Weifa» (произ-во широкого ассортимента лекарственных средств, в т. ч. обезболивающих, для лечения диабета, а также активных фармацевтич. ингредиентов; 2 завода в Крагерё на юго-востоке Н., к юго-западу от г. Шиен), «Nycomed» (препараты, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, хирургии; заводы в городах Эльверум к северо-востоку от Осло и Аскер в Столичном регионе; крупнейший рынок сбыта продукции – Россия), «Alpharma» (активные фармацевтич. препараты и ингредиенты для использования в ветеринарии; предприятие в Осло), «Pronova BioPharma» (разработка и выпуск препаратов на основе рыбьего жира; завод в Саннефьорде). В секторе биотехнологий выделяется компания «GE Healthcare AS» (Осло).
На базе заготовок древесины сложилась крупная деревообрабатывающая промышленность (5,5% стоимости пром. продукции, ок. 21,6 тыс. занятых); с кон. 20 в. доля отрасли в экономике Н. сокращается. Заготовки древесины рассредоточены по территории страны, традиционно их наибольшая концентрация отмечается в районах лесных массивов Вост. и Средней Н. В 2009 произведено св. 1,8 млн. м3 пиломатериалов, ок. 1 млн. м3 древесных плит, 1,8 млн. т древесной массы. К ведущим компаниям относится «Moelven» (произ-во клеёного бруса, дерев. конструкций и модульных систем, дерев. отделочных материалов и др.; заводы расположены на востоке страны в фюльке Оппланн). В составе отрасли наибольшее значение имеет целлюлозно-бумажное произ-во, в нач. 21 в. направлено на расширение выпуска высококачественных и спец. сортов бумаги [всего 1,6 млн. т бумаги и картона, в т. ч. 1,2 млн. т бумаги для полиграфии (из них 0,44 млн. т газетной, 0,74 млн. т печатной) и 0,33 млн. т упаковочных материалов]. Предприятия размещены гл. обр. в устье р. Гломма; один из осн. центров – Драммен (за 2000–10 его значение как «целлюлозно-бумажной столицы Н.» существенно снизилось). Одна из крупнейших компаний – «Norske Skog» (произ-во бумаги: печатной, газетной и особых сортов – т. н. лёгких, высокосатинированных и др.; предприятия в пригородах Осло и Хёнефоссе). При некотором спаде нац. произ-ва Н. остаётся важным поставщиком целлюлозы и бумаги на междунар. рынок (экспортируется до 90% произведённой продукции).
Произ-во мебели ориентировано в осн. на внутр. рынок; в товарной структуре растёт доля специализир. мебели – эргономичной, детской, элитной и др. Среди экспортно ориентированных компаний – «Stokke AS» (мебель для детей и др.).
Активно развиваются полиграфич. пром-сть и издательское дело (по стоимости продукции и числу занятых практически сравнялись с деревообрабатывающей пром-стью); осн. мощности сконцентрированы в Столичном регионе.
Стекольная, фарфоро-фаянсовая и керамическая промышленность представлена в осн. небольшими семейными предприятиями, специализирующимися на выпуске высококачественных (дизайнерских, часто ручной работы) изделий из фарфора, стекла, хрусталя. Наиболее известны компании «Porsgrunds Porselænsfabrik» (основана в 1885 в г. Порсгрунн, фюльке Телемарк; первая продукция выпущена в 1887), «Hadeland Glassverk» (1762; к северу от Осло) и «Magnor Glassverk» (основана в 1830, выпуск продукции под маркой «Magnor» с 1896; на юге фюльке Хедмарк).
Ведущая отрасль лёгкой промышленности (0,9% стоимости пром. продукции, 5,6 тыс. занятых) – текстильная, ориентирована преим. на норв. потребителей. Часть продукции востребована на междунар. рынке, в т. ч. спец. одежда для работы в сложных климатич. условиях, спортивное и термобельё (производитель – «Helly Hansen»), термоодежда для детей («Tillson»), особо мягкий детский текстиль («Stokke AS»), высококачественные шерстяные изделия с традиц. орнаментом в виде снежинок, звёзд, оленей в белых, синих, красных цветах (свитера, кардиганы, шарфы, перчатки; изготовлены гл. обр. на мелких ремесл. предприятиях). Осн. центры произ-ва – Осло, Берген.
Пищевая промышленность (19,1% стоимости пром. продукции, 49,6 тыс. занятых) входит в тройку крупнейших норв. «континентальных» отраслей, специализируется на переработке рыбы – морской и выращенной в рыборазводных хозяйствах (экспортируется св. 90% продукции) и произ-ве продуктов питания из норв. с.-х. сырья (для внутр. рынка; практически полностью удовлетворяет потребности населения). Осн. сектора рыбоперерабатывающей пром-сти: первичная обработка (очистка, потрошение, разделка; занято более 35% работающих в рыбопереработке, ок. 15% всех предприятий отрасли); упаковка свежей рыбы, произ-во пресно-сушёной (стокфиск), солёно-сушёной (клиппфиск), солёной, вяленой рыбы (ок. 20% занятых, ок. 40% предприятий); произ-во рыбьего жира и др. продуктов для использования в пищевой и фармацевтич. пром-сти; выпуск рыбных консервов, переработка креветок; переработка сельдевых на рыбную муку и рыбий жир для использования в качестве кормов в рыборазводных хозяйствах. В отрасли представлены крупные междунар. производители (в т. ч. «Aker Seafoods ASA» – имеет 8 заводов в Н., а также «Seafood AS», «Atlantic Seafood AS», «West Products AS», «Ottofish A/S»), а также ср. и мелкие частные фирмы. Предприятия отрасли рассредоточены вдоль зап. побережья страны (от Вардё на севере до Ставангера на юге). Осн. районы рыбопереработки – северные фюльке Финнмарк, Тромс, а также Мёре-ог-Ромсдал; крупнейшие центры – Олесунн, Берген, Тронхейм, Тромсё.
Н. – один из крупнейших мировых поставщиков рыбы и рыбопродуктов, занимает 2-е место после Китая по объёму (более 2 млн. т в год) и стоимости экспорта (ок. 7% мирового). Ок. 3 тыс. видов рыбных и мор. продуктов экспортируется в 150 стран мира. Свежая и свежемороженая рыба поставляется гл. обр. в страны Зап. Европы, Россию; солёная и сушёная, а также креветки, рыбные полуфабрикаты экспортируются в Сев. и Юж. Европу, Лат. Америку, Юго-Вост. Азию. Осн. организационные вопросы находятся в ведении Норв. к-та по вопросам экспорта рыбы («Eksportutvalget for fisk AS»; штаб-квартира – в Тромсё).
В секторе произ-ва продуктов питания для внутр. рынка действуют крупные объединения (кооперативы; решают в т. ч. проблемы финансирования, обеспечения сырьём, закупки оборудования, переработки, реализации конечной продукции). Среди ведущих – «Nortura» [в его составе «Gilde» (произ-во свинины, говядины) и «Prior» (произ-во мяса птицы и яиц)], TINE (молоко и молочные продукты; включает «Diplom-Is» – произ-во мороженого), «Norsvin» (свиноводство, произ-во свинины, продуктов из неё), «HOFF Norske Potetindustrier» (продукция из картофеля), «Honningcentralen» (импорт мёда, его упаковка; выпуск продуктов, содержащих мёд), «Gartnerhallen» (переработка фруктов, ягод и овощей).
Среди др. значимой продукции – кисломолочные продукты, сливочное масло, сыр (экспортируются сорта «Ярлсберг» и козий «Снёфриск»), разл. напитки (в т. ч. слабоалкогольные), хлебобулочные и кондитерские изделия. Б. ч. предприятий расположена в пределах Столичного региона, вокруг крупных городов (Берген, Ставангер и др.).
Сельское хозяйство. Развитие аграрного произ-ва ограничивают суровые природно-климатич. условия; ежегодный объём гос. субсидий в сектор составляет ок. 2 млрд. долл. Нац. произ-во полностью удовлетворяет внутр. потребности в продукции животноводства и некоторых зерновых (овёс, ячмень) культурах; сохраняется зависимость Н. от импорта пшеницы (ок. 50% в нач. 2000-х гг.).
С сер. 20 в. происходит массовое сокращение числа фермерских хозяйств (ок. 70 тыс. за 1950–2000) при одноврем. концентрации производства, создании крупных узкопрофильных предприятий. К нач. 2010-х гг. в Н. зарегистрировано ок. 48 тыс. с.-х. предприятий, из них ок. 12 тыс. специализируются на молочном скотоводстве, ок. 15 тыс. – на овцеводстве. Ср. размер ферм увеличился более чем в 2,5 раза: ок. 60% с.-х. предприятий имели до 200 га, ок. 40% – более 200 га (2010).
Пл. с.-х. угодий ок. 10 млн. га (ок. 3% территории страны), из них ок. 65% приходится на луга и пастбища, ок. 32% – под посевами зерновых и бобовых культур, картофеля, ок. 3% – территории т. н. экологич. земледелия (практикуется выращивание продукции без применения минер. удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, генетически модифицированных организмов).
Ведущая отрасль с.-х. произ-ва – животноводство; традиционно его осн. направления – молочное скотоводство и овцеводство. Поголовье (2010): крупного рогатого скота 863,2 тыс. голов (в т. ч. ок. 305 тыс. – молочное стадо), овец 920 тыс., свиней 96 тыс., коз ок. 36 тыс., лошадей св. 36 тыс., домашней птицы (кур) 3,85 млн. голов. Осн. животноводч. районы – юго-запад (фюльке Ругаланн) и центр. часть (фюльке Оппланн) страны, где производится более 1/3 всей продукции отрасли. Развиты фермерское звероводство (норка, лисица, песец), оленеводство (на севере Н.). Произ-во осн. видов продукции (тыс. т, 2011): мясо 324 (в т. ч. свинина 129, птица 85, говядина и телятина 82, баранина и ягнятина 24), яйца 60, молоко коровье 1,5 млн. л. В нач. 21 в. увеличивается число хозяйств, в которых на базе использования только натуральных кормов производится экологически чистая продукция (более 2 тыс. в нач. 2010-х гг., специализируются гл. обр. на разведении крупного рогатого скота).
Растениеводство в значит. степени ориентировано на произ-во кормов для животноводства. Осн. зерновая культура – ячмень (сбор ок. 460 тыс. т в 2011; ок. 44% общего сбора зерновых); среди других – овёс (220 тыс. т.), пшеница (460 тыс. т), рожь, ржано-пшеничные гибриды, масличные культуры. Выращивают картофель (ок. 298 тыс. т в 2011; имеет кормовое и продовольств. значение). Гл. «житница» Н. – юго-вост. часть страны (у границы со Швецией) и район Осло- фьорда. Близ крупных городов (Осло, Ставангер, Тронхейм) – тепличные хозяйства (овощи, цветы). С нач. 21 в. в прибрежных районах на юго-западе и западе Н. активно внедряется произ-во экологически чистой продукции (часть урожая экспортируется). Более мягкий климат зап. побережья (сказывается влияние гл. ветви Гольфстрима – Северо- Атлантического течения) позволяет выращивать в открытом грунте клубнику (в фюльке Тромс плантации т. н. арктической клубники – одни из самых северных в мире), черешню.
Рыбохозяйств. комплекс (включает мор. рыболовство, рыборазведение и рыбопереработку) – вторая важнейшая отрасль экономики и междунар. специализации Н. после нефтегазодобычи; его традиц. основа – мор. рыболовство. Из-за резкого снижения объёмов мор. улова в 1960-х гг. (вызван в т. ч. неограниченным выловом рыбы) с нач. 1970-х гг. (частично как компенсационная мера) активно развивается искусств. рыборазведение (гл. обр. лососёвых пород; осн. район – юго-зап. побережье); с сер. 1990-х гг. продукция рыбоводства начала занимать важное место в норв. экспорте. Сохраняется (несмотря на многократные попытки запрета со стороны ЕС и междунар. природоохранных организаций) промысел китов (ок. 1 тыс. в 2010, в осн. малые полосатики) и тюленей (8 тыс.); в нач. 2010-х гг. квоты на вылов китов и тюленей растут. Рыбные ресурсы рек и озёр Н. не имеют важного пром. значения (улов 2–3 тыс. т в год), однако являются важным объектом любительского и спортивного рыболовства.
Рыболовный флот насчитывает 6,5 тыс. судов (из них 5,4 тыс. – суда круглогодичного лова), б. ч. составляют малые суда (длиной до 11 м). За 1950–2010 число проф. рыбаков сократилось почти в 8 раз (12,7 тыс. чел. в 2009, из них 2,5 тыс. – сезонные рабочие); одновременно растёт число занятых в рыборазводных хозяйствах (более 6 тыс. чел. в нач. 2010-х гг.). Число предприятий (2010) по мор. лову и первичной обработке рыбы и морепродуктов – ок. 800; рыборазводных хозяйств – 1300 (из них ок. 800 разводят сёмгу и форель); ок. 100 предприятий специализируются на забое китов и тюленей. Осн. район рыболовства – прибрежные воды центр. части Н. (напротив фюльке Мёре-ог- Ромсдал, район Олесунна; преим. лов сельди) и на севере страны (у фюльке Финнмарк и Лофотенских о-вов; в осн. треска и креветки). Гл. объект промысла – сельдь (всего 633,5 тыс. т, 2011). В акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей ведётся лов (тыс. т, 2011): мойвы 361, трески 340, скумбрии 221, сайды 190,3, путассу, ракообразных и моллюсков и др.
Основа рыбоводства – разведение т. н. норв. лосося (Norwegian Salmon, искусственно выращенная сёмга; ок. 940 тыс. т в 2010, 1-е место в мире) и радужной форели (ок. 70 тыс. т в год). Н. также является мировым лидером по разведению атлантич. трески, атлантич. палтуса, пёстрой зубатки; растут объёмы произ-ва мидий, разл. моллюсков, омаров, устриц и др. Осн. районы концентрации рыборазводных хозяйств – фюльке Нурланн, Хордаланн, Мёре-ог-Ромсдал.
Общий объём выловленной и искусственно выращенной рыбы и морепродуктов 3,6 млн. т (2011, ок. 2% мирового объёма). В нач. 2010-х гг. объём продукции рыборазводных хозяйств более чем в 2 раза меньше мор. улова (в стоимостном выражении практически равны), в экспорте с 2005 по объёму преобладает выращенная рыба.
Важная составляющая рыбохозяйств. комплекса – переработка побочных продуктов рыболовства и рыбоводства (произ-во рыбьего жира и др. биохимич. веществ, рыбокостной муки и пр.) для дальнейшего использования, в т. ч. в с. х-ве (как добавки к кормам, удобрения и др.).
Лесное хозяйство в экономике Н. имеет существенно меньшее значение, чем в соседних Швеции и Финляндии. Пл. лесов 12 млн. га, из них частные владения – ок. 80%, государственные – 12%, обществ. леса – 4%, леса на территориях, принадлежащих компаниям, – 4%. Ок. 47% лесопокрытой площади занимает ель, ок. 33% – сосна, ок. 18% – берёза. Продуктивная лесная площадь составляет 7 млн. га (из них только половина относится к территориям экономически выгодного лесного хозяйства). В нач. 2010-х гг. насчитывается св. 120 тыс. лесохозяйств. предприятий, большинство – мелкие семейные фирмы. В 2009 заготовлено 9 млн. м3 круглого леса; осн. район – Вост. Норвегия.
Сфера услуг. Один из важнейших секторов норв. экономики. Общее число предприятий превышает 400 тыс. (учёт ведётся по каждому виду деятельности: так, 1 предприятие, осуществляющее, напр., консалтинговые и аудиторские услуги, учитывается за 2), число занятых ок. 630 тыс. чел. (2009). Ведущие позиции (по числу занятых) занимают следующие сектора: адм. управление (осн. работодатели – учреждения гос. и регионального уровня), обществ. и социальные услуги (включая здравоохранение, НИОКР и образование), оптовая и розничная торговля, деловые и проф. услуги, туристич. бизнес, финансовая деятельность, стройиндустрия.
В нач. 21 в. активно развивается сектор НИОКР. При высоких абсолютных показателях расходов на НИОКР (св. 7,5 млрд. долл. в 2009; 4,3 млрд. долл. в нач. 2000-х гг.) доля сектора в ВВП страны (1,8% в 2009; 1,6% в 2001) – самая низкая среди Скандинавских стран. 52% работ ведётся на базе пром. предприятий, 28% – в исследовательских учреждениях, 20% – в вузах.
Сектор финансовых услуг насчитывает ок. 3 тыс. организаций, в т. ч. ок. 150 гос. и частных коммерч. банков (функции центр. банка страны выполняет Norges Bank; среди крупных банков – DNB, SpareBank 1 SR-Bank, Nordea Bank Norge), ок. 250 страховых компаний, ок. 90 кредитно-ипотечных организаций, св. 400 инвестиц. фондов.
Опережающими темпами развивается сектор деловых и проф. услуг. Н., имея давние традиции в судоходстве и активно разрабатывая шельфовые месторождения нефти и газа, специализируется на предоставлении профильных междунар. услуг: транспортных (мор. грузовые перевозки – гл. обр. танкерные, в осн. нефти, нефтепродуктов, газа, химич. продуктов; паромные, круизные перевозки пассажиров), в области мор. консалтинга (включая проектно-конструкторские работы в судостроении, разработку мор. инж. технологий, разл. технич. консультирование), а также услуг по обслуживанию морской нефте- и газодобычи (включая обеспечение необходимых поставок, а также осуществление сейсморазведки, разл. инж.-технич. исследований, в т. ч. по оценке безопасности). Возрастает междунар. значение такого сегмента, как услуги в области гидротехнич., горнорудных технологий, лова, разведения и переработки рыбы и морепродуктов.
Туристич. бизнес обеспечивает ок. 3,5% ВВП (ок. 6% занятых в экономике; ок. 1,8 тыс. предприятий; нач. 2010-х гг.), является одним из приоритетных направлений диверсификации сферы услуг. Для увеличения притока иностр. туристов с нач. 2000-х гг. осуществляются масштабные рекламные программы. Важное значение для привлекательности Н. имеет действующее Право общего доступа к природе: гражданам, в т. ч. иностранным, разрешено свободно перемещаться по невозделываемым территориям, включая частные владения (если нет спец. ограничений).
В развитии совр. туристич. рынка большое значение имеет как внутр. туризм (74% от общего числа турдней), так и международный (26%). В 2011 в Н. функционировало св. 1,1 тыс. гостиниц с общим числом мест более 168 тыс.; количество зарегистрированных ночёвок составило ок. 29 млн., в т. ч. ок. 21 млн. – норвежцы, ок. 8 млн. – иностранцы. Среди посещающих Н. иностранцев преобладают немцы (21%), датчане (12%), шведы (12%), голландцы и англичане, предпочитающие останавливаться в крупных сетевых отелях (представлены междунар. брендами – «Radisson Blu» и др., а также преим. скандинавскими «Scandic», «Thon Hotels» и др.). Среди спец. услуг – размещение в сезонных ледяных гостиницах, рыбацких хижинах (рорбу), проживание в маяке. Норвежцы, как правило, выбирают семейные мини-гостиницы, хостелы, кемпинги. Осн. виды туризма: культурно-познавательный (наиболее часто посещаемые туристами города – Осло и Берген; особой популярностью пользуются мор. экскурсии, гл. объекты – фьорды Ярангер- фьорд, Люсе-фьорд, Согне-фьорд, Хардангер-фьорд, Ставангер-фьорд, Глом- фьорд, Ейрангер-фьорд и др., горные водопады и озёра), спортивный [в т. ч. горнолыжный (крупные курорты Ейлу, Лиллехаммер, Хафьелль, Трюсиль, Хемседал в центр. и вост. части страны), охота (в т. ч. на лосей, пятнистых оленей, косуль, куропаток; развивается «сев. охота» на тюленей) и рыбалка (озёрная, речная, морская), парусный спорт], экологический. Всё больший интерес Н. вызывает у любителей экстремального туризма, включая спелеотуризм (путешествие по пещерам; гл. район – фюльке Нурланн), рафтинг (сплав по порожистым рекам на больших надувных судах) и ривербординг (сплав по бурным рекам лёжа на доске с ластами на ногах), каньонинг (путешествие по горным ущельям), восхождение на ледники (гл. обр. на Шпицбергене и в фюльке Согн-ог-Фьюране, Нурланн).
Значит. часть средств Гос. пенсионного фонда направляется на развитие новых и новейших технологий. Один из наиболее динамично развивающихся секторов – информационные и коммуникационные технологии. В нач. 2010-х гг. функционирует св. 15 тыс. предприятий (всего ок. 85 тыс. сотрудников), специализирующихся преим. в области телекоммуникаций, программного и технич. обеспечения, пром. электроники и консалтинговых услуг. Значит. часть ведущих компаний сосредоточена в Столичном регионе, в т. ч. «Tandberg Data» (разработка и произ-во систем видеоконференций и др. видов телекоммуникационной связи), «Opera Software ASA» (программные продукты), «Funcom» (разработка и производство видеоигр, в т. ч. многопользовательских ролевых онлайн-игр), «Chipcon AS» (разработка и производство микрочипов для средств связи; с 2006 подразделение амер. «Texas Instruments»), «Kongsberg Gruppen» (разработка и производство высокотехнологичных систем для воен. целей, мор. судоходства). Среди ведущих операторов связи Н. – «Telenor Group» (один из крупнейших операторов сотовой связи в мире; св. 140 млн. абонентов в 2012; головной офис – в г. Форнебу, пригороде Осло), «NextGenTel» (сотовая связь, IP-телефония, цифровое ТВ, высокоскоростной Интернет; с 2006 подразделение швед.-фин. «TeliaSonera»; головной офис – в Бергене), «ELTEL Networks AS» (стационарная и мобильная связь, предоставление скоростных каналов доступа в Интернет и др.) и шведская «Tele2». Тесно связана с ИТ-сектором компания «Eltek» (произ-во энергетич. систем для обеспечения бесперебойной деятельности телекоммуникационных сетей; действует собственное подразделение информационных и телекоммуникационных систем «Nera Telecommunications»; штаб-квартира – в Драммене). Динамично развивается стройиндустрия и сопутствующие услуги в области архитектуры и ландшафтного дизайна.
Транспорт. В секторе производится ок. 3% ВВП и занято ок. 7% работающих (2011; без учёта трубопроводного транспорта). Особенности транспортной системы определяются спецификой конфигурации территории (Н. узкой полосой протянулась вдоль зап. побережья Скандинавского п-ова), рельеф обусловил наличие большого числа дополнит. сооружений (ок. 800 тоннелей, в осн. в скалах; более 15 тыс. мостов; 2010). Протяжённая береговая линия способствовала развитию мор. транспорта и портового хозяйства: между островами и материковой частью страны развито паромное сообщение. Наиболее плотная транспортная сеть характерна для Столичного региона и юго-зап. части Н. Гл. транспортный узел – Осло, от него радиально расходятся автомобильные и ж.-д. трассы.
Автомобильный транспорт играет главную роль во внутр. перевозках (ок. 75% грузов, 93% пассажиров). Длина автодорог ок. 94 тыс. км (из них 72 тыс. км имеют асфальтовое покрытие), в т. ч. 664 км – скоростные автомагистрали. По территории Н. полностью или частично проходят 13 трансъевропейских автодорог, в т. ч. меридиональные Треллеборг (Швеция) – Осло – Тронхейм – Нарвик – Киркенес и частично проходящая по юго-зап. побережью трасса Ольборг (Дания; паромная переправа) – Кристансанн – Ставангер – Тронхейм. Автопарк насчитывает ок. 3 млн. автотранспортных средств (в т. ч. 2,3 млн. единиц – легковые автомобили); на 1000 жит. приходится ок. 455 автомобилей.
Ж.-д. транспортом осуществляется ок. 1,5 грузовых и ок. 3% пассажирских перевозок. Длина железных дорог св. 4,2 тыс. км (ок. 2,5 тыс. км электрифицировано), из них 64 км – высокоскоростные ж.-д. магистрали. Главный ж.-д. узел – Осло, от него лучами расходятся железные дороги на Кристиансанн – Ставангер, Берген, Лиллехаммер – Тронхейм – Му-и-Рана – Будё. Б. ч. железных дорог принадлежит гос-ву, находится в ведении Управления железными дорогами Н. (Jernbaneverket); осн. часть грузоперевозок осуществляется гос. компанией «Norges Statsbaner».
Традиционно существенна роль внутр. водного (включая паромное сообщение) транспорта, который обеспечивает ок. 22% грузовых (св. 40 млн. т в год) и 2% пассажирских (более 6 млн. чел. в год) перевозок внутри страны. Гл. паромные порты: Осло, Кристиансанн, Саннефьорд. Наиболее интенсивный и протяжённый паромный маршрут Берген – Киркенес (ок. 450 тыс. чел. в год).
Авиатранспорт преобладает в междунар. перевозках (пассажирооборот 33,5 млн. чел. в 2011); его доля во внутр. перевозках менее 1%. Насчитывается 98 аэропортов (в т. ч. 67 с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы), регулярные рейсы осуществляются из 52. Крупнейшие междунар. аэропорты (пассажирооборот, млн. чел., 2011): Гардермуэн (Осло; 21,1), Флесланн (Берген; св. 5,7), Сула (Ставангер; св. 3,9), Вернес (Тронхейм; ок. 3,9). Ведущие авиакомпании: дат.-норв.-швед. SAS (крупнейшая в странах Скандинавии; её подразделение «Scandinavian Airlines Norge» обслуживает гл. обр. внутр. рейсы), «Norwegian Air Shuttle» и «Widerøe’s Flyveselskap» (в осн. внутр. сообщение).
Мор. транспорт осуществляет подавляющую часть внешнеторговых грузоперевозок. Мор. торговый флот Н. – самый крупный в странах Скандинавии, насчитывает ок. 1,8 тыс. судов (св. 100 рег. бр.-т каждое; общий тоннаж ок. 16 млн. рег. бр.-т – ок. 3,5% мирового). Б. ч. судов составляют наливные суда (для перевозки нефти и нефтепродуктов, сжижен- ного природного газа, химич. веществ), пассажирско-грузовые суда и сухогрузы. Всего в портах страны в 2011 обработано 180,2 млн. т грузов. Крупнейшие мор. порты (грузооборот, млн. т, 2011): Берген 52,3, Нарвик 17,7, Кармсунн (фюльке Ругаланн, к северо-западу от Ставангера; обслуживает неск. городов, в т. ч. Корстё, Хёугесунн) 13,2, Тёнсберг (фюльке Вестфолл, район Осло-фьорда) 10,2, Гренлан (на юго-востоке Н., обслуживает города Порсгрунн, Шиен и др.) 10,1, Молде 7,2, Осло 5,7, Кристиансунн 5,65.
Разветвлённая сеть трубопроводов соединяет мор. нефтегазовые платформы с береговыми терминалами в самой Н. и др. странах Зап. Европы. Действуют 8 магистральных нефтепроводов (общая длина св. 1,2 тыс. км; в т. ч. нефтепроводы: месторождение Тролль – Монгстад, месторождение Гране – Стуре, месторождение Осеберг – Стуре; осн. оператор – «Statoil») и 14 газопроводов (общая длина св. 5,5 тыс. км; б. ч. внутр. газопроводов принадлежит гос. компании «Gassco»).
Среди индивидуальных транспортных средств большое значение в Н. имеют лодки (в т. ч. моторные), яхты и велосипеды.
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 253 млрд. долл. (2011), в т. ч. экспорт 164 млрд. долл., импорт 89 млрд. долл. В товарной структуре экспорта преобладают: нефть и природный газ (ок. 50% стоимости), цветные металлы (в осн. алюминий; ок. 6%); др. наиболее значимые товары – буровые платформы, суда и их компоненты, судовое оборудование, гидроэнергетич. установки, рыба и морепродукты. Гл. страны – импортёры товаров из Н. (% стоимости, 2011): Великобритания 27, Нидерланды 12, Германия 11, Франция 7, Швеция 6. Структура норв. импорта традиционно более диверсифицирована; более 80% стоимости приходится на готовые изделия, св. 10% – на продовольств. товары и сырьё. Среди готовых изделий: разл. пром. оборудование, транспортные средства (автомобили, суда), офисное оборудование (компьютеры, принтеры и др.), бытовая техника, средства связи, мед. оборудование. Важное значение для удовлетворения потребностей внутр. рынка имеет ввоз товаров повседневного спроса (одежда, обувь, мебель, парфюмерия и косметика, медикаменты) и продуктов питания. В значит. объёмах импортируются пром. сырьё и полуфабрикаты (бокситы и алюминиевый концентрат, никелевая руда и концентраты, продукты органич. и неорганич. химии, полуфабрикаты из пластмассы, металлоконструкции, круглый лес и др.). Гл. поставщики товаров в Н. (% стоимости, 2011): Швеция 13, Германия 12, Китай 9, Дания 6, Великобритания 6.
Литература:
Бринкен А. О. Освоение ресурсов нефти и газа норвежского континентального шельфа. СПб., 2004;
Воронов К. В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., 2008.
Автор: Е. Е. Чиркова.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) Н. насчитывают 15,3 тыс. чел. (2011) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС, кроме того, имеются военизир. формирования (св. 10 тыс. чел.) и организованный резерв (св. 45,2 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет св. 6 млрд. долл. (2010, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – король, осуществляющий общее руководство через Мин-во обороны, осн. задачи которого – выработка политики в области обороны и безопасности, стратегич. руководство и управление ВС. Главнокомандующий ВС, являющийся советником мин. обороны, возглавляет штаб обороны [входят командующие (инспекторы) видов ВС], который осуществляет непосредств. руководство ВС. Инспекторы отвечают за боеготовность подчинённых им частей и подразделений и организуют повседневную деятельность. Строительство ВС проводится в соответствии с коалиционной воен. стратегией НАТО.
В состав СВ (8,9 тыс. чел.) входят штаб армии, командование спец. операций, командование учебное и доктрин, механизир. бригада, полк спец. назначения (рейнджеры), батальоны (горнопехотной охраны границ, королевской гвардии), центр тылового обеспечения. На вооружении СВ находятся 72 осн. танка, 104 БМП, 390 БТР и им подобных, 54 орудия полевой артиллерии, 262 миномёта, 12 РСЗО, 514 ПУ ПТУР, ок. 2500 безоткатных орудий (часть на хранении), 300 ПЗРК (из них 120 на хранении), зенитные арт. установки.
ВВС (ок. 2,7 тыс. чел.) организационно сведены в 10 авиац. эскадрилий (3 истребительно-бомбардировочные, базовой патрульной авиации, поисково-спасательная, радиоэлектронной борьбы, транспортная, учебная и 2 вертолётные) и усиленную батарею ЗУР. На вооружении: 52 боевых, 6 базовых патрульных, 2 транспортных, 3 радиоэлектронной борьбы и 15 учебных самолётов; 12 поисково-спасательных, 6 противолодочных/поисково-спасательных и 18 транспортных вертолётов; буксируемые ПУ ЗУР. Осн. воен.-возд. базы: Рюгге, Будё, Эрланн, Бардуфосс, Аннёйа, Гардермуэн.
ВМС (3,7 тыс. чел.) включают флот (флотилии подводных, надводных, минно-тральных сил и флотилия береговой обороны, в т. ч. отряд спец. назначения) и службу береговой охраны (2 дивизиона патрульных кораблей и внутр. береговая инспекция, выполняющая полицейские и таможенные функции). На вооружении состоят 6 ПЛ, 3 фрегата УРО, 6 минно-тральных кораблей, 6 ракетных катеров, 20 десантных катеров береговой обороны, 1 разведыват. корабль, 2 учебных корабля, 5 гидрографич., 1 транспортное и 7 вспомогат. судов. Базирование: гл. воен.-мор. база Хоконсверн, воен.-мор. база Рамсунн, пункт базирования Суртланн, а также пункт ремонта и обслуживания ПЛ Улавсверн. В районе г. Ставангер действует объединённый научно-учебный центр НАТО.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по призыву, срок службы 12 мес, затем 4–5 учебных сборов военнообязанных до 35–60 лет в зависимости от специальности и звания. Мобилизац. ресурсы 1,1 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе св. 900 тыс. чел.
Автор: В. Д. Нестёркин.
Здравоохранение
В Н. на 100 тыс. жит. приходится 400 врачей, 3200 лиц ср. мед. персонала (2010), 89 стоматологов; 335 больничных коек (2009). Общие расходы на здравоохранение составляют 9% ВВП (бюджетное финансирование – 80%, частный сектор – 20%) (2010). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1814, 1995 – поправки); законы о психиатрич. помощи (1961, 1997), мед. персонале (1999), правах пациента (1999), больничной помощи (1970, 2000), мед. использовании биотехнологий (2003), мед. службах (1982, 2003), мед. документации (2001), о биобанках (трансплантации) (1973, 2003), защите от вредного влияния табака (1973, 2003), кооперативной конкуренции в частном секторе здравоохранения (2004), альтернативном лечении (2003), личных сведениях в здравоохранении (2000); Положения о местной системе постоянной врачебной помощи (2000), праве на мед. помощь (2000), внутр. контроле служб здравоохранения (2002), госпитализации детей (2000), прекращении беременности (2001, 2007). Система здравоохранения: развитая сеть гос. учреждений оказания мед. помощи является частью нац. системы социальной поддержки. Мед. помощь децентрализована до уровня муниципалитетов. В каждом муниципалитете существует гос. мед. центр (клиника), гос. больница (оказание стационарной и специализир. мед. помощи), центр здорового ребёнка для детей дошкольного возраста (иммунизация, мониторинг физич. развития, консультации родителей), станция первой мед. помощи (круглосуточной) для оказания неотложной помощи в случаях болезни или травмы, не угрожающих жизни. Частные мед. клиники оказывают общую и специализир. помощь. Стоматологич. помощь частная (детям, пожилым и инвалидам оплачивает гос-во). Мед. страхование осуществляется в рамках Нац. схемы страхования. Осн. причины смерти: сердечно- сосудистые, онкологич., цереброваскулярные заболевания (2010). Курорты: бальнеоклиматический – Мудум, бальнеогрязевые и приморские климатические – Ларвик, Саннефьорд и др.
Автор: В. С. Нечаев.
Спорт
С древних времён в стране особой популярностью пользовались лыжи и коньки, служившие повседневным средством передвижения по снегу и льду. В средние века среди привилегиров. классов развивались фехтование, стрельба из лука, охота, борьба, конные состязания и игра в мяч, а массовыми нар. развлечениями были катание на коньках, лыжные гонки, бег, прыжки, метание камней, перетягивание каната, плавание.
В 1861 создан Норв. союз пропаганды физич. культуры; 18.2.1864 открыт первый конькобежный клуб в Христиании (ныне Осло) – «Шейте-клуб». В кон. 19 – нач. 20 вв. основаны федерации гимнастики (1890), конькобежного спорта (1893), лёгкой атлетики (1896), лыжного спорта (1908) и др. В 1919 по инициативе стортинга образован Всенорвежский спортивный союз, объединивший все спортивные федерации; в 1946 он преобразован в Центр. норв. спортивный союз. Спортивных специалистов и тренеров готовит Норв. ин-т спорта (близ Осло); основан в 1870 как Гимнастич. центр. школа атлетики и оружейного пользования.
Норв. олимпийский и паралимпийский к-т и Конфедерация спорта (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit ́e) объединяют ок. 2 млн. членов, 1200 спортивных клубов и 56 нац. спортивных федераций. Основан и признан МОК в 1900. Спортсмены Н. принимают участие в Олимпийских играх с 1900 (за исключением 1904 и 1980); завоёваны 148 медалей (Париж, 1900 – Лондон, 2012), в т. ч. 56 золотых, 49 серебряных и 43 бронзовые.
Первым призёром Олимпиад стал О. Эстму, удостоенный в 1900 двух серебряных и двух бронзовых наград в разл. дисциплинах по пулевой стрельбе. Первыми олимпийскими чемпионами в 1908 (Лондон) стали А. Хельгеруд в пулевой стрельбе из армейской винтовки с 300 м и в том же упражнении сборная команда Н., возглавляемая Хельгерудом. Наибольшее число наград норв. спортсмены завоевали в пулевой стрельбе – 32 медали (13 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых); парусном спорте – 31 (17, 11, 3); лёгкой атлетике – 20 (7, 5, 8); академич. гребле – 14 (3, 6, 5) и гребле на каноэ – 14 (6, 4, 4). С 1924 спортсмены Н. участвуют в Олимпийских зимних играх (Шамони, 1924 – Ванкувер, 2010); завоёвано 303 медали (107 золотых, 106 серебряных, 90 бронзовых). Дважды в Н. проводились Белые олимпиады. Столицами Олимпийских зимних игр были Осло (1952) и Лиллехаммер (1994). Наибольшее количество медалей по зимним видам спорта норв. спортсмены выиграли в лыжном спорте – 96 (35 золотых, 36 серебряных, 25 бронзовых); конькобежном – 80 (25, 28, 27); биатлоне – 29 (12, 11, 6); северном двоеборье – 26 (11, 8, 7); прыжках с трамплина – 29 (9, 9, 11); горнолыжном – 26 (9, 9, 8). Неоднократными олимпийскими чемпионами становились: лыжник Б. Дели (8 золотых медалей), биатлонист О. Э. Бьёрндален (6), лыжник Т. Альсгорд (5), конькобежцы И. Баллангруд, Ю. У. Косс и горнолыжник Ч. А. Омодт (по 4), конькобежец Я. Андерсен, лыжник В. Ульванг, биатлонист Х. Ханеволль, в гребле на каноэ К. Хольманн, лыжник Ю. Грёттумсбротен, лыжница М. Бьёрген и фигуристка С. Хени (по 3), прыгун с трамплина Б. Рууд, копьеметатель А. Торкильдсен, в академич. гребле О. Туфте, борец греко-рим. стиля Й. Рённинген, лыжник П. Нортуг, биатлонист Э. Х. Свендсен (по 2).
В историю спорта страны вошли олимпийские победы многократного чемпиона страны велосипедиста К. Кнудсена в индивидуальной гонке преследования (Мюнхен, 1972); а также легкоатлетов – В. Родаля в беге на 800 м с олимпийским рекордом в Атланте (1996) и участницы пяти Олимпиад (1984–2000) Т. Хаттестад в метании копья в Сиднее (2000); представительниц парусного спорта – Л. Андерсен (Барселона, 1992) и С. Сюндбю (Афины, 2004); знаменитого гребца Э. В. Ларсена, ставшего 2-кратным олимпийским чемпионом (2004, 2012), серебряным (2008) и бронзовым олимпийским призёром (2004) в гонках на каноэ и 5-кратным чемпионом мира (2001–05).
Среди неоднократных чемпионов мира, кроме перечисленных спортсменов: Л. Г. Шельбрейд-Пуаре (биатлон, 8 золотых медалей); Т. Бё и Т. Бергер (биатлон, по 4), Э. Рённинг (лыжные гонки, 3); Г. М. Истад-Кристиансен, Л. Груббен (обе – биатлон, по 2).
Наиболее популярные виды спорта – лыжный, конькобежный, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный, лёгкая атлетика, парусный, футбол, гандбол, хоккей с шайбой и хоккей с мячом, гребля, велосипедный, теннис, шахматы, фигурное катание и др. Среди традиц. состязаний известны зимние Холменколленские игры, проходящие с 1892 на лыжном стадионе в пригороде Осло – Холменколлене. Многофункц. стадион «Бислетт» в Осло – один из старейших в мире. Открыт в 1922 как конькобежный, в 2004 снесён и в 2005 построен вновь как легкоатлетический и футбольный (св. 15 тыс. мест).
В Осло, Хамаре и Тронхейме и др. норв. городах состоялось (в 1895–2012) 44 чемпионата мира по классич. многоборью в скоростном беге на коньках среди мужчин и женщин. В 1992 в Хамаре открыт новый крытый ледовый дворец «Викингскипет» (10 тыс. мест).
В кон. 19 в. конькобежец и фигурист Аксель Паульсен вошёл в историю фигурного катания, совершив прыжок на 1,5 оборота, названный впоследствии его именем. Победные традиции норв. конькобежцев начинались с выигрышей чемпионатов мира П. Эстлундом (1898 и 1899) и О. Матисеном (5 раз в 1908–14). Первым чемпионом мира по лыжному спорту среди норв. спортсменов стал Ю. Грёттумсбротен, трижды выигрывавший титул сильнейшего в северном двоеборье (1926, 1931) и в гонке на 18 км (1928).
Н. – родина таких популярных совр. видов зимнего спорта, как прыжки на лыжах с трамплина и северное двоеборье. В 1866 К. Нордхайм совершил прыжок на 19 м. Самым знаменитым среди норв. прыгунов с трамплина стал Б. Рууд. Он трижды выиграл чемпионат мира (1931, 1935, 1937) и первым в мире исполнил сальто на лыжах во время прыжка с трамплина.
Сборная команда Н. по футболу стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Берлине (1936), трижды выступала в финальных стадиях чемпионатов мира (1938, 1994, 1998); принимает соперников в Осло на стадионе «Уллевол» (построен в 1925; св. 25 тыс. мест). Женская сборная Н. по футболу – чемпион Олимпийских игр в Сиднее (2000) и бронзовый призёр Олимпийских игр в Атланте (1996). Лучшие футболисты страны с успехом играют за сильнейшие европ. клубы, в т. ч. Х. Берг (выступал за «Манчестер Юнайтед», 1997–2000), Э. Леонардсен («Ливерпуль», 1997–99); Э. Торстведт («Тоттенхэм Хотспур», 1988–96), Т. А. Фло («Челси», 1997–2000); У. Г. Сульшер («Манчестер Юнайтед», 1996–2007) – автор победного гола в финале Лиги чемпионов (1999) в ворота «Баварии» (Мюнхен); Й. А. Риисе («Ливерпуль», 2001–2008); Дж. Карью («Валенсия», 2000–04).
Сильнейшая футбольная команда Н. – «Русенборг» из Тронхейма – 22-кратный чемпион страны (1967–2010) и 9-кратный обладатель Кубка Норвегии (1960–2003). Наибольших успехов команда добилась под рук. тренера Н. А. Эггена, в т. ч. в сезоне 1996/97 в Лиге чемпионов вышла в 1/4 финала. Принимает соперников на стадионе «Леркендал» (св. 21 тыс. мест).
Женская сборная команда Н. по гандболу – 2-кратный чемпион Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012), 2-кратный чемпион мира (1999, 2011), 2-кратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сеуле (1988) и Барселоне (1992), бронзовый призёр Олимпийских игр в Сиднее (2000), многократный призёр чемпионатов мира. Дважды в 1993 и 1999 в стране проходили женские чемпионаты мира по гандболу, в 2008 – мужской чемпионат Европы по гандболу.
Сборная команда Н. по хоккею с мячом – постоянный участник чемпионатов мира (с 1961); лучшие результаты – 2-е место в 1965 и 3-е место в 1993.
В 1887 впервые на норв. яз. изданы правила игры в лаун-теннис. Норв. теннисный союз основан в 1909. Самой титулованной теннисисткой страны является М. Маллори – бронзовый призёр Олимпийских игр в Стокгольме (1912) и 8-кратная победительница нац. чемпионатов США (1915–18, 1920–22, 1926) в одиночном разряде.
Сборная команда Н. по шахматам с 1930 (Гамбург) участвует во Всемирных шахматных олимпиадах (до 1940 «Турниры наций»), лучший результат – в 1976 (Хайфа): 11-е место из 48 участников. По решению ФИДЕ 41-я Всемирная шахматная олимпиада состоится в 2014 в г. Тромсё. Первым междунар. гроссмейстером страны в 1985 стал 18-летний С. Агдестейн, с юных лет совмещавший успешные выступления в шахматных соревнованиях с футболом. В 1989 он играл в составе футбольной сборной команды Н. в отборочных матчах чемпионата мира и входил в число 20 лучших шахматистов мира. Из-за ряда серьёзных травм прекратил футбольную карьеру в возрасте 25 лет. Продолжателем шахматных традиций в стране в нач. 2000-х гг. стал один из воспитанников Агдестейна – Магнус Карлсен (р. 30.11.1990). В 13 лет Карлсен удостоен звания междунар. гроссмейстера, в 19 лет возглавил список сильнейших шахматистов мира. В 2009–12 выиграл 11 междунар. турниров, в т. ч. 3 в Лондоне, 2 в Нанкине, мемориал Таля в Москве; в 2013 победил на турнире претендентов в Лондоне и получил право сыграть матч на первенство мира с В. Анандом. В 2009, 2010 и 2011 удостоен приза «Оскар» как лучший шахматист года.
Литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Шахматы: Энциклопедический словарь. М., 1990;
Большая олимпийская энциклопедия: В 2 т./ Авт.-сост. В. Л. Штейнбах. М., 2006;
Парсонс Дж. Большая энциклопедия тенниса / При участии Г. Уонке. М., 2008;
Большая энциклопедия футбола / Под ред. К. Ханта. М., 2008.
Автор: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление системой образования осуществляет Мин-во образования и науки. Осн. регламентирующие документы в области образования: Закон о начальном и среднем образовании (1998, последнее дополнение 2011), Закон о высшем образовании (2005), Закон о детских садах (2005). Система образования включает: обязательное школьное 13-летнее обучение (10 лет – начальная и неполная средняя школы и 3 года – полная средняя школа, имеющая 2 отделения: академическое и проф. мастерства; существуют также школы с дополнит. третьим отделением для учащихся-инвалидов), высшее образование. Большинство школ – государственные, обучение в них бесплатное. Характерной особенностью норв. школы является жёсткое разделение возрастных групп, каждая из которых учится в отд. здании. После окончания полной средней школы можно продолжить обучение в ун-те, колледже или в высшей нар. школе. Этот тип учебного заведения иногда называют «сев. феноменом». Первая норв. нар. школа основана в 1864. В нач. 21 в. их насчитывается 82; каждая имеет свою специализацию (спорт, туризм, иностр. языки, музыка и сценич. иск-во, журналистика, педагогика и пр.). В задачу нар. школ входит не столько обучение, сколько формирование личности и помощь в выборе профессии. В систему высшего образования входят 6 ун-тов – науч. центров, 6 специализир. ун-тов, 25 университетских колледжей, 2 гос. ун-та искусств и ок. 30 негосударств. вузов. Крупные ун-ты, музеи, б-ки и науч. учреждения находятся в Бергене, Кристиансанне, Лиллехаммере, Осло, Ставангере, Тромсё, Тронхейме, в т. ч. Публичная б-ка (1785), Ун-т (1811), Норв. АН (1857), Норв. Нобелевский ин-т (1904), Норв. об-во междунар. права (1925), Междунар. ин-т исследования проблем мира (1959) – все в Осло. Действуют также Ун-т наук о жизни в Осе (основан в 1859 как с.-х. школа), Ин-т исследований в области технологии энергетики (1948) и Норв. ин-т исследований воздуха (1969) – оба в Хьеллере, Ун-т в Будё (1970, совр. статус с 2011). Среди музеев: музей Драммена [создан в 1996 при объединении быв. Музея Драммена (основан в 1908), Музея изобразит. искусств (основан в 1867) и др.]; Музей фюльке Нурланн в Будё (1888), музейный комплекс в Эйдсволле (включает церковь эпохи викингов, Музей нар. зодчества, творч. мастерские, старый металлургич. завод, Музей оккупации и здание, в котором оглашалась Конституция 1814), Музей лесоводства в Эльверуме (1954), Музей викингов «Лофотр» (открыт в 1995 в дер. Борг, о. Вествогёй), Музей Аскер в пригороде Осло (творч. наследие норв. худ. О. Валстада и его супруги Тиллы), Музей-заповедник в Фетсунне (история лесной пром-сти Н.), Музей совр. иск-ва и Культурный центр «Хени-Унстад». Нац. н.-и. центр саами в Кёутукейну.
Средства массовой информации
Первая норв. газ. «Norske Intelligenz- Seddeler» вышла в свет в 1763, издавалась до 1920. Старейшая из ныне существующих – газ. «Adresseavisen» (с 1767, г. Тронхейм, тираж 73 тыс. экз.; здесь и далее тиражи по состоянию на 2010). Первая ежедневная газета – «Morgenbladet» (с 1819; г. Осло, ныне еженедельник, ок. 23,7 тыс. экз.). Крупнейшая из ныне существующих – «Aftenposten» [с 1860; г. Осло, 239 тыс. экз. (утренний выпуск) и 105 тыс. экз. (вечерний выпуск)]. С момента основания принадлежала компании «Schibsted», ныне – компании «Media Norge ASA» (основана в 2009), осн. акционер которой – медиаконцерн «Schibsted». Еженедельное приложение «A-magasinet» выходит с 1926 (с перерывами). Тому же издателю принадлежит крупнейший общенациональный таблоид «Verdens Gang» («VG», с 1945; г. Осло, 233 тыс. экз.). Общенац. газ. «Dagbladet» (с 1869; г. Осло, 98 тыс. экз.) принадлежит компании «Berner Gruppen AS» (основана в 1990 как «Avishuset Dagbladet AS», с 2007 совр. назв.). С 1990 выходит воскресный выпуск, с 1999 – еженедельное приложение «Dagbladet Magasinet». «Dagbladet» первой из норв. общенациональных газет открыла свой сайт в Интернете (1995).
Местная пресса появилась в нач. 19 в. [первая местная газ. «Norsk Landboeblad» издавалась в 1810–16 (с перерывом)]. Наиболее крупные местные газеты: «Bergens tidende» (с 1868, Берген; 82 тыс. экз., принадлежит «Media Norge ASA»); «Stavanger Aftenblad» (с 1893, Ставангер; ок. 64 тыс. экз.). Первая газ. на саамском яз. – «Muittalægje» (издавалась в 1873–75), в 2011 на саамском яз. выходят 2 газеты: «Ságat» (с 1956, Лаксэльв; 2,7 тыс. экз.) и «Ávvir» (с 2008, Карасйок, Кёутукейну; ок. 1,3 тыс. экз.). Также имеются периодич. издания на др. языках, в т. ч. газета на квенском (финском) и норв. языках «Ruijan Kaiku» (с 1995; Тромсё).
В 1984 появился новый вид прессы – бесплатные местные газеты (на 2010 – 26 наименований) с общим еженедельным тиражом св. 900 тыс. экз. Старейшая и крупнейшая из них – «Byavisen Bergen» (с 1984, Берген; 100 тыс. экз. в 2011). Газ. «Klar Tale» (с 1990) – еженедельное издание, адаптированное для иммигрантов и изучающих норв. яз. (12,8 тыс. экз.).
По данным на 2010, в Н. издавались 226 газет общим тиражом ок. 2,8 млн. экз., из них 12 общенациональных, 5 газет, имеющих воскресные выпуски, 4 таблоида. 75 еженедельных и ежемесячных журналов имеют общий тираж 90 млн. экз. (2008). С 2005 издаётся ж. «Соотечественник» («Landsmann») на рус. и норв. языках.
В 2010 в стране насчитывалось также 216 интернет-газет. Существуют газеты, имеющие только интернет-версию, старейшая из них – «Nettavisen» (с 1996, Осло).
Радиовещание с сер. 1920-х гг. В 1933 создана норв. гос. вещательная компания – NRK («Norsk rikskringkasting»), контролируемая Мин-вом культуры. В 1981 отменена гос. монополия на теле- и радиовещание. В 2010 NRK имеет 16 радиоканалов (в т. ч. доступных в Интернете), ведёт вещание на норв. яз., есть отд. канал на саамском яз. («NRK Sápmi»). Крупнейшая независимая радиокомпания – «P4» (с 1993 ведёт вещание в общенациональном масштабе, штаб-квартира – в Лиллехаммере, имеет 1 радиоканал и 5 интернет-каналов).
Телевидение с 1960. NRK имеет 3 телеканала: «NRK1» (с 1960; новостные, научно-популярные и развлекат. программы), «NRK2» (с 1996; информац., обществ.-политич. и культурные программы), «NRK3/NRK Super» (с 2007; детские, молодёжные и развлекат. программы). Многие передачи доступны для просмотра на сайте nrk.no, есть также онлайн-вещание. С 1988 работает коммерч. телеканал TVNorge (Осло, спутниковое вещание), с 1992 – телеканал TV2 (Берген, имеет 7 каналов, в т. ч. 1 канал в формате HD; программы преим. развлекат. характера). С 1990 NRK ведёт передачи на саамском яз. Действуют также св. 20 местных телеканалов.
Гл. информац. агентство – независимое акционерное об-во Норв. телеграфное бюро (НТБ; Norsk Telegrambyrå AS, NTB). НТБ основано в 1867, работает в тесном контакте с др. сканд. информагентствами. Штаб-квартира – в Осло, редакции – в Тромсё, Будё, Тронхейме, Молде, Бергене, Ставангере и Брюсселе.
Автор: А. А. Сельницин.
Литература
Литература норв. народа развивается на норв. яз. Древнейшая норв. словесность, мн. черты которой восстановлены по данным древней лит-ры Исландии, теснейшим образом связана с общескандинавской традицией. Наиболее ранние памятники письменности – рунические надписи. С 9 в. получает развитие скальдическая поэзия. Первый известный скальд – Браги Старый, последним считается Харальд Суровый (ум. 1066). К 13 в. относится дидактич. диалог норвежское «Королевское зерцало». После заключения унии с Данией (1380) офиц. и лит. языком Н. являлся датский, развитие лит-ры было подорвано. Первым значит. произведением после длительного перерыва стала поэма «Глас Нурланна» П. Дасса (17 в.), воссоздающая быт и обряды норв. народа. В 1642 открылась первая типография. В 1772 в Копенгагене основано Норв. об-во, ставившее себе задачу возрождения нац. традиций. В 18 в. выходцы из Н. – драматурги Л. Хольберг, Ю. Г. Вессель, Ю. Н. Брун, связанные с классицизмом и идеями Просвещения, – внесли значит. вклад в дат. культуру.
Подъём норв. лит-ры, наметившийся после расторжения унии с Данией и принятия Конституции в 1814, совпал с эпохой романтизма. Патриотич. и нац.-освободит. пафосом проникнута поэзия Х. А. Вергеланна; интерес к нар. культуре и языку и в то же время ориентация на дат. и европ. образцы присущи лирике Ю. С. Вельхавена. Зарождается фольклористика: П. К. Асбьёрнсен и Й. Э. Му издают нар. сказки и предания (1831–44), М. Б. Ланстад – «Норвежские народные песни» (1852–53). Драма представлена творчеством А. Мунка («Донна Клара», 1840; «Герцог Скуле», 1864, и др.); роман находит воплощение в творчестве Я. К. Коллетт («Дочери амтманна», 1854–55).
В сер. 19 в. наибольшее развитие получила драматургия; в 1850-х гг. открылись театры в Бергене и Кристиании. Ключевую роль в развитии нац. культуры сыграло творчество Г. Ибсена, знаменующее переход от романтизма к реализму и в поздний период сближающееся с символизмом и натурализмом (филос.- символич. драматич. поэмы «Бранд», 1865; «Пер Гюнт», 1867; драмы «Кукольный дом», 1879; «Гедда Габлер», 1890; «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся», 1899, и др.), а также Б. Бьёрнсона, от романтич. пьес на историч. сюжет («Между битвами», 1858; «Хульда Хромоножка», 1858) и рассказов из крестьянской жизни обратившегося к реалистич. драмам («Банкротство», 1875; «Редактор», 1875). В драматургии Г. Э. Хейберга социальный психологизм в духе Ибсена и Э. Золя («Тётя Ульрикка», 1883, и «Король Мидас», 1890) сменяется тяготением к символизму и резкостью сатирич. красок: комедии «Балкон» (1894) и «Трагедия любви» (1904).
В прозе кон. 19 в. доминировал реализм. Актуальной социальной проблематикой и критич. направленностью отмечены романы А. Хьелланна («Гарман и Ворше», 1880), Й. Ли («Пожизненно осуждённый»), А. Э. Гарборга («Крестьяне-студенты», оба 1883), А. Скрам («Кольцо Констанции», 1885). Черты натурализма проявились в романах Х. Х. Йегера, испытавшего влияние идей Ф. Ницше («Из жизни богемы Кристиании», 1885), и К. Крога («Альбертина», 1886). Углублённый психологизм, воздействие Ницше и импрессионистич. поэтики характерно для творчества Х. Кинка: роман «Доктор Габриэль Яр» (1908), романная трилогия «Лавина» (1918–19), драма «Гуртовщик» (1908). Заметная черта норв. лит-ры 1890-х гг. – тесное переплетение реализма и неоромантизма: проза А. Гарборга, Т. Андерсена, а также мастера психологич. романа К. Гамсуна: «Голод» (1890), «Виктория» (1898) и др. Символизм и импрессионизм показательны для лирики В. Крага и С. Обстфеллера.
В 1-й пол. 20 в. реалистич. тенденции получили развитие в романах о жизни простых тружеников: «Великий голод» Ю. Бойера (1916), «Жертва огня» Ю. Фалькбергета (1917), «Люди из Ювика» У. Дууна (1918–23), Я. Кристенсена. С. Унсет в своих романах обращается к нац. истории и уделяет особое внимание нравств. проблематике: роман «Кристин, дочь Лавранса» (1920–1922) и др. Положение женщины в обществе – в центре творчества К. Сандель: трилогия об Альберте (1926–39). Влияние З. Фрейда ощутимо в психологич. романах С. Хуля «Грешники на летнем солнце» (1927), «Сезам-сезам» (1938); драмах Х. Крога («Разрыв», 1936, и др.). Черты реализма и модернизма сочетаются в эксперим. романах А. Сандемусе о Йеспене Арнаке (1931–38), романах «Великая игра» (1934), «Птицы» (1957) Т. Весоса, «Уик-энд в вечности» Г. Ларсена (1934). В поэзии заметным явлением стала филос. лирика Х. Вильденвея и У. Булля; социальный радикализм отличает творчество поэтов Р. Нильсена и А. Эверланна, испытавших влияние марксизма. Гуманистич. пафос и антифашистская тематика присущи лирике и драматургии Н. Грига.
Герм. оккупация заставила мн. писателей покинуть страну; большинство из них активно сотрудничали с подпольной прессой. Тема войны и Движения Сопротивления нашла отражение в рассказах Т. Недреос, романах С. Эвенсму («Беглецы», 1945), Ю. Боргена («Тропа любви», 1946), Н. Ю. Руда («Дети мира», 1947). Социально-критич. направленность проявилась в романах и рассказах Э. Болстада.
В послевоенные годы в лит-ре Н. доминировал психологич. роман: трилогия Ю. Боргена о Вильфреде Сагене (1955–1957), «Оборотень» А. Сандемусе (1958). Анархич. воззрения Е. Бьёрнебу нашли отражение в его романах («Пока не запел петух», 1952; «Злой пастырь», 1960) и драмах с элементами эпического театра и абсурда театра («Друзья птиц», 1966, и др.). Вызовом обществ. морали стал эротич. роман А. Мюкле «Песнь о красном рубине» (1956). В 1960-х гг. традиции модернистской прозы проявились в творчестве Д. Сульстада, Т. Убрестада, Э. Ховардсхольма. К эпохе Средневековья обращены историч. романы К. Холта (трилогия «Конунг», 1965–69) и В. Хенриксена («Серебряный молот», 1961). Поэзия этого периода представлена лирикой И. Хагерупа, развивающего в своём творчестве традиц. формы. Эксперим. характер носят стихи Р. Якобсена; к модернизму тяготеют поэты П. Х. Хауген и Т. Хёднебё. Значит. вклад в развитие детской лит-ры внесли С. Хопп, А. К. Вестли, Т. Хауген.
Лит-ре кон. 20 – нач. 21 вв. присуще тематич. и стилистич. многообразие. Известность получили психологич. романы «Книга Дины» (1989), «Стакан молока, пожалуйста» (2006) Х. Вассму; в жанре интеллектуальной историч. прозы пишет Т. Стен (роман «Дон Карлос», 1993); к постмодернизму тяготеет Н. Фробениус (роман «Каталог Латура», 1996). Сочетание подчёркнуто упрощённого стиля с психологич. углублённостью нашло отражение в романах Э. Лу: «Наивно. Супер» (1996), «Тихие дни в Перемешках» (2009). Стремление сочетать остросюжетность с филос. осмыслением проблем совр. жизни характерно для романов «Полубрат» (2001) и «Похороны» (2008) Л. С. Кристенсена, а также для прозы Я. Хьерстада, автора трилогии о Йонасе Вергеланне (1993–99), внёсшей значит. вклад в обновление норв. романа. Усложнённая форма отличает прозу Р. Якобсена (роман «Ангел зимней войны», 2005, и др.). Детективный роман представлен творчеством К. Фалдбаккена («Ночной мороз», 2006), К. Фоссума («Кто любит по-другому», 2007), Ю. Несбё («Призрак», 2011). Лит-ру для детей создают Ю. Гордер (роман «Мир Софии», 1991) и М. Парр (роман «Вафельное сердце», 2005).
Изд.: Современная скандинавская поэзия. М., 1959; В стороне: сб. скандинавских радиопьес. М., 1974; Норвежская новелла XIX– XX вв. Л., 1974; Современная норвежская новелла. М., 1977; Стихи норвежских поэтов, XIX в. М., 1984; Современный норвежский детектив. М., 1986.
Литература:
Горн Ф.В. История скандинавской литературы от древнейших времен до наших дней. М., 1894;
Downs B.W. Modern Norwegian literature. 1860–1918. Camb., 1966;
Norges litteraturhistorie. Oslo, 1974–1975. Bd 1–6;
Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870–1970). М., 1980;
A history of Norwegian literature. Lincoln; L., 1993;
Tveterås A., Hanssen P.V., Nøklestad H.O. Fra saga til samtid: nosk litteraturhistorie. 3 utg. Oslo, 1996;
Norsk litteraturhistorie. Oslo, 1998. Bd 1–2;
Andersen P.T. Norsk litteraturhistorie. Oslo, 2001;
Den norske litterære kanon 1900–1960. Oslo, 2007;
Eydoux E. Histoire de la littérature norvégienne. Caen, 2007;
Den norske litterære kanon 1700–1900. Oslo, 2009;
Norwegian writers, 1500 to 1900 / Ed. L. H. Isaacson. Detroit, 2010.
Автор: А. В. Коровин.
Архитектура и изобразительное искусство
К древнейшим памятникам иск-ва Н. относятся петроглифы, датируемые неолитом и бронзовым веком (Альта и др.). На них изображены животные (медведи, олени, рыбы), длинные корабли с людьми; люди также показаны дующими в рог, несущими убитого быка, бегущими на лыжах и др. Самые ранние реконструированные дерев. строения – дом из Форсанна, датируемый поздним бронзовым веком, и усадьба Улланнхёуг в Ставангере (5 в. н. э.). Во 2-й пол. 1-го – нач. 2-го тыс. н. э. развивался звериный стиль (см. также в ст. Германцы), украшавший ювелирные изделия, оружие, предметы из дерева, боевые корабли [из погребений Осеберг (Усеберг), Гокстад, Туна], памятные камни, порталы и др. детали дерев. церквей (норв. stavkirka – ставкирка).
После принятия христианства в нач. 11 в. в Н. появляются каменные сооружения, преим. церкви, строившиеся под влиянием англ. зодчества того времени, в т. ч. норманнского стиля: Нидаросский собор в Тронхейме, строительство которого начато в романском стиле и завершено в формах зрелой готики (ок. 1070 – 1300; перестроен), романские собор в Ставангере (ок. 1100 – ок. 1150; хор, 1272–1303), церкви Гамле-Акер в Осло (нач. 12 в.) и Св. Марии в Бергене (12 в.). Старейшие гражд. каменные сооружения – дворец архиепископа (1173–1203) и крепость Сверресборг в Тронхейме (с 1180-х гг.), готич. резиденция и зал приёмов Хоконсхаллен в Бергене (Зал короля Хокона V, 1246–1261), замок Акерсхус в Осло (1290 – 1300-е гг.; перестроен).
Среди ср.-век. дерев. сооружений ключевое место занимают ставкирки (строились преим. в 12–13 вв., всего возведено св. 1 тыс.; сохр. 28), украшенные снаружи и внутри резьбой «столбовые церкви» на каркасе из установленных вертикально брёвен-столбов, часто укреплённых дерев. перекладинами в виде андреевских крестов. В ранних ставкирках столбы укреплялись непосредственно в земле и поэтому быстро сгнивали; позднее церкви возводились на каменном фундаменте. Они завершались крытыми лемехом двускатными крышами с остроконечным профилем, подчёркивающими общую пирамидальную композицию здания. Использовался как прямоугольный план, так и крестообразный. Каркас из брёвен-столбов либо соответствует внешним стенам, либо (особенно в больших церквах) в интерьере разделяет пространство на 3 нефа. Самые известные – 3-нефные ставкирки с прямоугольным планом в Урнесе (между 1130 и 1140, резьба сев. портала 11 в.; включена в список Всемирного наследия; см. иллюстрации к ст. Викингов эпоха), Хопперстад (ныне – в коммуне Вик; ок. 1140); ставкирки с крестообразным планом – Св. Андрея в Боргунне (ок. 1180) и самая большая, с 26 столбами и 3 башнями, Девы Марии в Хеддале (освящена в 1242, предположительно хор 12 в.) и др. Более редкий тип церквей – крестообразные однонефные с центр. столбом (ставкирки в Нуре, Увдале, обе кон. 12 в.). Ср.-век. города были малы по размерам, с низкой хаотичной застройкой, преим. из дерева (дерев. дома преобладали в городах Н. вплоть до 19–20 вв.); архит. доминантами служили церкви. Ср.-век. планировка сохранилась в р-не Брюгген (немецкой, или ганзейской, набережной) в Бергене, где улицы проложены вдоль береговой линии бухты, очень тесно друг к другу.
К первым образцам норв. живописи относятся алтари и росписи сводов ставкирок, авторы которых ориентировались на англ. и франц. иллюминированные манускрипты (роспись свода кивория ставкирки в Торпо со сценами мученичества св. Маргариты и евангельскими сюжетами, 2-я пол. 13 в.; киворий церкви Хопперстад, 1-я пол. 14 в., и др.). Ср.-век. скульптура включает в себя дерев. кресты, образы, преим. Богоматери с Младенцем (напр., раннеготич. статуя из Энебакка, сер. 13 в.) и декор Нидаросского собора в Тронхейме (романские и готич. каменные статуи, 13–14 вв.; сохранились фрагментарно, ныне – в дворце архиепископа).
Из-за вызванного эпидемией чумы 1349–50 катастрофич. сокращения населения новое строительство и худож. деятельность практически остановились почти на два века, поэтому первым значит. сооружением эпохи Возрождения стала Башня Розенкранца в Бергене (1562–68; реставрирована в 19 и в сер. 20 вв.), возведённая с использованием ср.-век. основания как крепостное сооружение и резиденция губернатора города. В 17 в. города Н. получили ренессансную регулярную планировку: основанные в этот период Конгсберг (1624) и Кристиансанн (1641), пострадавший от пожара и перенесённый на новое место Осло (1624). Все города застраивались дерев. сооружениями (районы такой застройки сохранились в Рёрусе, Ларвике и др.), за ис- ключением Осло, где также возводились полностью каменные дома и жилища на дерев. каркасе с заполнением из кирпича. Строились крепости (в Конгсвингере, Фредрикстаде), замок Акерсхус в Осло был превращён при Кристиане IV в королевскую резиденцию в стиле Возрождения. Среди немногих сохранившихся дворянских усадеб 17 в. – Росендал (1665) и Эустротт (сер. 17 в.) в стиле барокко. Возводились каменные и дерев. церкви; распространился план в форме равноконечного креста (кирпичный собор Св. Троицы в Осло, 1639, не сохр.; собор в Осло, 1694–97, перестроен).
В 18 в. в русле норв. рококо возведены: Новая церковь в Бергене (1759–61, арх. Й. И. Райхборн), церкви в Конгсберге (1739–61, арх. Й. А. фон Стукенброк), Рёрусе (1780–84), Сёр-Фруне (1787, обе – арх. С. Х. Аспос), дерев. дворец Шёлеров в Тронхейме (Стифтсгорден; 1774–78, арх. Г. Ф. фон Крог; ныне королевская резиденция), вилла Дамсгорд в Бергене (1770-е гг.). Среди первых построек в стиле классицизма – школа при соборе в Тронхейме (1787, арх. К. Ф. Харсдорф). На рубеже 18–19 вв. в городах возводятся дерев. особняки в стилях барокко, рококо и ампир, строятся усадьбы (Богстад в Осло, 1762, перестроена 1773–80, пейзажный парк, 1785; Улефосс в стиле ампир, с 1807, арх. Й. Х. Раверт). В 17–18 вв. в Н. работали преим. зарубежные мастера декоративной живописи и портретисты, реже создававшие пейзажи и жанровые сценки (семья живописцев ван Хавен из Нидерландов, М. Блументаль и Х. Хезенфеллер из Германии и др.). Развивалась резьба по дереву, включившая в себя мотивы барокко и рококо («стиль аканта»).
После возвращения Осло статуса столицы в 1814 там началось активное строительство обществ. зданий в стиле зрелого классицизма под влиянием К. Ф. Шинкеля: королевский дворец (1824–48, арх. Х. Д. Ф. Линстов), здания Биржи (1826–28), Норвежского банка (1826–30) и ун-та (1841–54; все – арх. К. Х. Грош). В неороманском стиле возведены торговые ряды (1841–58) и примыкающее к ним здание гл. пожарной части (1854–56, арх. Грош), тюрьма (1843–51), в формах неоготики – психиатрич. больница в р-не Гаустад (1847–1855, обе – арх. Х. Э. Ширмер; все – в Осло) и королевская резиденция Оскарсхалл на п-ове Бюгдёй (ныне Осло; 1852, арх. Й. Х. Небелонг), в стиле неоренессанс – здания Сберегат. банка в Тронхейме (1860, арх. А. Ширмер) и Нац. галереи в Осло (1880-е гг., архитекторы Х. Э. и А. Ширмеры). В крупных городах (Осло, Тронхейм и др.) в 19 в. строятся 3–4-этажные доходные и частные дома в русле эклектизма и исторических стилей («Терраса Виктории» в Осло, 1884–90, архитекторы П. Дюе и Г. Трап-Майер), на их окраинах появляются многочисл. виллы (р-н Хумансбюэн в Осло, 1860-е гг., арх. Г. А. Булль).
Как реакция на общеевропейские историч. стили в Н. возникают основанные на традициях дерев. зодчества архит. направления. В дерев. строительстве распространяется «швейцарский стиль» [Sveitserstil; также известен как «железнодорожный стиль» (Jernbanestil); назв. от строительства в этом стиле вдоль новых железных дорог], для которого характерны резные карнизы и балконы, выделенные щипцы, консоли и др. элементы (отель «Квикнес» в Балестранне, 1886, арх. Ф. В. Ширц, и др.). Арх. Х. Мунте создаёт на его основе «драконий стиль» («северный», или «древнесеверный»), вариант норв. нац. романтизма, основанный на трактовке звериного орнамента эпохи викингов и архит. элементов ставкирок (ресторан «Фрогнерсетерен» близ Осло, 1891, арх. Мунте, мн. гостиницы, рестораны, вокзалы). Это направление связано с возникшим к сер. 19 в. широким интересом норвежцев к собств. нац. культуре и наследию. Среди ведущих мастеров «драконьего стиля» в декоративно-прикладном иск-ве в этот период – создававшие предметы мебели резчики по дереву Л. Кинсарвик и его последователи М. Дагестад и Ю. Боргерсен. В кон. 19 в. Х. Синдинг- Ларсен, У. Сверре и Х. Булль соединяли в своих проектах мебели «драконий стиль» с принципами стиля модерн.
Господство историч. стилей (преим. необарокко) и утяжелённого варианта модерна (норв. югендстиля; застройка г. Олесунн после пожара 1904; Историч. музей в Осло, 1902, архитекторы К. А. Хенриксен, Х. Булль; ж.-д. вокзал в Бергене, 1909–13, арх. Е. Хьеланн; здание Норв. высшей технич. школы в Тронхейме, 1914, арх. Б. Греве) в Н. нач. 20 в. побуждает молодое поколение архитекторов, обучавшихся в Германии и Швеции, обратиться к неоклассицизму как варианту обновления нац. архитектуры. Среди ключевых неоклассицистич. сооружений – Ратуша в Хёугесунне (1922–1931, архитекторы Г. Блакстад и Х. Мюнте-Кос), здание Норв. кредитного банка в Осло (1925–26, арх. К. Бионг), комплекс Ун-та Осло в р-не Блиндерн (проект и генплан – 1926; здания – 1931–66, архитекторы Ф. Брюн и Ф. Эллефсен). Контакты с Баухаузом привели к распространению функционализма: первое здание в этом стиле – ресторан «Скансен» (1927, арх. Л. Баккер, не сохр.); также были возведены: обществ. центр (1934–41, арх. О. Банг; оба – в Осло), универмаг «Суннт» в Бергене (1938, арх. П. Григ), жилые комплексы, спроектированные архитекторами А. Корсмо и С. Осландом (1929 – сер. 1930-х гг.), и виллы по проектам Корсмо в русле современного движения под влиянием Ле Корбюзье (2-я пол. 1930-х гг.; все – в Осло). К нац. варианту модерна с элементами ар деко относится Ратуша в Осло, богато украшенная живописью и скульптурой (проект, с 1916; здание – 1931–50, архитекторы А. Арнеберг и М. Поульсон).
После 2-й мировой войны в городах возводились жилые массивы из многоквартирных домов в стиле модернизма, для Осло был разработан план «зелёного города» с панельными домами, первые образцы которых появились ещё в 1930-х гг., а также планы городов-спутников. В этот период продолжают работать модернисты – архитекторы К. Кнутсен (здание Норв. рабочей федерации в Осло, 1959–60) и А. Корсмо (реконструкция гостиницы «Британния» в Тронхейме, 1961–63; совм. с арх. К. Нурум). Последний также был главой (1951–56) норв. отделения Междунар. конгрессов совр. архитектуры (CIAM) – группы PAGON, куда входили архитекторы С. Фен, Г. Грунг, О. Эстбюе, Х. Мьелва и К. Норберг-Шульц. Постройки послевоенного модернизма – Экернский дом престарелых в Осло (1955) и корпус Музейного комплекса Майхёуген в Лиллехаммере (1956; оба – архитекторы Фен и Грунг), комплекс правительств. зданий (1946–59) и адм. здание «Hydro» в Осло (1962; оба – арх. Э. Викшё) и др. Черты символич. трактовки архит. форм свойственны таким постройкам Фена, как Хедмаркский музей в Хамаре (1974), школа для глухих в Осло (1977). Среди построек в стиле брутализма – работы архитекторов Х. Лунда и Н. Слотто (церковь и мон. Св. Хальвара в Осло, 1966, и др.). В стиле постмодернизма сооружены здания изд-ва «Universitetsforlaget» (1980, архитекторы Я. Дигеруд и Й. Лундберг), банка «Kreditkassen» (1987, Лунд и Слотто совм. с архит. бюро ØKAW; оба – в Осло) и др. С 1990-х гг. норв. архитекторы вернулись к наследию современного движения в рамках неомодернизма (здание норв. Палаты мер и весов в Хьеллере, 1997, арх. К. Ярмунд) и хай-тека (аэропорт Гардермуэн близ Осло, 1998, арх. Н. Торп и др.). Линию архит. «символизма» развивает бюро «Снохетта» (Худож. музей в Лиллехаммере, 1994; здание Нац. оперы в Осло, 2007). Среди крупных градостроит. проектов – реконструкция гавани Осло (превращённый из пром. зоны в жилой и деловой р-н Акер-Брюгге, 1980–90-е гг., генплан Торпа; план «Город у фьорда», предполагающий строительство культурных учреждений и жилья, а также выведение транспортной инфраструктуры из прибрежной зоны города, реализуется с 2000-х гг.).
В 19 в. работали портретисты Я. Мунк и М. Столтенберг, но после упразднения в 1821 дворянского сословия, что резко сократило число заказчиков, а также под влиянием романтизма место ведущего жанра норв. живописи занял пейзаж, основоположником которого стал Й. К.К. Даль; его линию продолжили его ученики Т. Фернли и П. Бальке. Мастера-романтики сер. 19 в. – пейзажисты Х. Гуде, А. Каппелен, Л. Хертервиг, изображавшие сцены крестьянской жизни А. Тидеманн, К. Сундт-Хансен, О. Исаксен – известны как «дюссельдорфцы» по месту получения ими худож. образования. В 1870–80-х гг. новое поколение норв. художников – портретисты и жанристы Э. Петерсен и Х. Хейердал, график Т. Киттельсен, живописец и график Г. Мунте, пейзажист Ф. Таулов, а также первые норв. художницы – пейзажистка К. Хьелланн и писавшая интерьеры Х. Баккер – учились и работали в Мюнхене, а затем в Париже, обратившись к достижениям совр. европ. живописи. На рубеже 19–20 вв. в Н. работали под влиянием импрессионизма мастера «Скагенской группы» во главе с К. Крогом, в своих произведениях затрагивающие острые социальные темы. В оппозиции к ним находились художники «Лисакерского кружка» (Э. Вереншёлль, Г. Мунте, Т. Эриксен и др.), разрабатывавшие сюжеты нац. мифологии и сказок, занимавшиеся дизайном предметов быта в духе движения «Искусства и ремёсла». К ним примыкал Т. Киттельсен, развивавший в своих работах темы норв. фольклора. Работал пейзажист Х. О. Сольберг. Ключевым живописцем кон. 19 – нач. 20 вв. был Э. Мунк, творивший в русле эстетики символизма. Ученики А. Матисса – Х. Сёренсен, Ж. Хейберг, П. Крог, А. Револль (группа «De 14») представляют направление норв. экспрессионизма. Выполненные Мунком росписи актового зала Ун-та в Осло (1908–16) вызвали интерес к монументальной живописи как к социально значимому виду творчества: в 1-й пол. 20 в. были расписаны интерьеры Бергенской фондовой биржи (1918–1923, Револль), Школы моряков (1921–1924, Крог), Нового крематория (1933–37, А. Рольфсен), а также Ратуши (завершены в 1950-е гг.; Револль, Крог, Рольфсен, Сёренсен и др.; все – в Осло). В русле экспрессионизма работал Р. Аули, влиянием сюрреализма отмечено творчество К. Фьелля и А. Экеланна.
После 2-й мировой войны норв. живописцы обратились к абстрактному экспрессионизму (Я. Вейдеман, Й. Риан и др.), работали в духе неоэкспрессионизма (Ф. Видерберг и др.). С сер. 1960-х гг. в Н. появился поп-арт, в т. ч. политич. тематики (П. Клейва, А. Хьер). В русле абстракционизма создавал свои произведения Х. Э. Олсен.
Среди ведущих графиков 1-й пол. 20 в. – В. Петерс, Э. Мунк, Н. Аструп, Й. Нордхаген, Р. Неш. В 1970-е гг., когда в норв. графике появились новые техники (включая трафаретную печать), а также возрос интерес к офорту, работали П. Клейва и А. Хьер.
В норв. скульптуре 1-й пол. 19 в. ведущее положение занимали последователи Б. Торвальдсена – Х. Микельсен и Ю. Миддельтун. Во 2-й пол. 19 в. такие мастера, как С. Лексов-Хансе и С. Синдинг, обращаются к эстетике романтизма. Крупнейший скульптор кон. 19 – нач. 20 вв. – Г. Вигеланн, сочетавший мотивы модерна с элементами натурализма и экспрессионизма. В 1-й пол. 20 в. Д. Во трактовал наследие Средневековья и нац. традиции резьбы по дереву, однако преобладала неоклассицистич. линия (Э. Ли, П. Хурум), проявившаяся в скульптурном декоре Ратуши в Осло (завершён в 1950-е гг.). Первым норв. скульптором-абстракционистом стал А. Хёукеланн, работавший в сер. – 2-й пол. 20 в. В последней трети 20 в. в рамках «неотрадиционализма» возрос интерес к резьбе по дереву как виду худож. творчества (Л. Бловарп и др.).
Литература:
Parmann O. Norwegian sculpture. Oslo, 1969;
Lindholm D. Stave churches in Norway. L., 1969;
Skovgaard J.A. A king’s architecture. Christian IV and his buildings. L., 1973;
Miller M.M., Aarseth S. Norwegian rosemaling; decorative painting on wood. N. Y., 1974;
Askeland J. Norwegian printmakers: a hundred years of graphic arts. Oslo, 1978;
idem. Norsk malerkunst. Oslo, 1981;
Мухина Т.Д. Русско- скандинавские художественные связи конца XIX – начала XX в. М., 1984;
Norberg- Schulz Ch. Modern Norwegian architecture. Oslo; Oxf., 1986;
Valebrokk E., Thiis-Evensen T. Norway’s stave churches: architecture, history and legends. [S. l.], 1994;
One hundred years of Norwegian painting. (Cat.). Oslo, 2000;
Almaas I.H. Norway: a guide to recent architecture. L., 2002;
Brekke N.G., Nordhagen P. J., Lexau S. S. Norsk arkitekturhistorie: fråsteinalder og bronsealder til det 21. hundreåret. Oslo, 2003;
Blindheim M. Gothic painted wooden sculpture in Norway 1220–1350. Oslo, 2004;
Прайс У. Архитектура в дереве. М., 2006;
Danbolt G. Norsk kunsthistorie. Oslo, 2009.
Музыка
Древнейшие памятники муз. культуры Н. – луры (духовые амбушюрные инструменты позднего бронзового века). Сведения о ср.-век. формах музицирования, муз.-поэтич. жанрах (песни скальдов) восстанавливаются по общескандинавским лит. памятникам («Старшая Эдда», саги и др.). В нар. музыке норвежцев, наиболее специфичной среди муз. фольклора сканд. народов, поныне сохранились архаич. черты (особенности мелодики, гармонии, ритмики) и значит. локальное разнообразие. Сохраняется нар. музыка саамов и др. нац. меньшинств.
С проникновением христианства (2-я пол. 10 в.) в Н. начал распространяться григорианский хорал, в 12 в. открыты школы церковного пения в Нидаросе (ныне Тронхейм), Осло, Бергене и Ставангере; в 14 в. в богослужение введена органная музыка. Один из центров ср.- век. церковной музыки Скандинавии – Нидаросский собор. В 14–19 вв. норв. церковная и светская музыка находилась под влиянием муз. культуры Дании. После принятия лютеранства (1536) постепенно стал распространяться протестантский хорал. Муз. памятники датско-норв. Реформации – «Датская книга псалмов» Х. Томиссёна (1569), «Градуал» Н. Есперсена (1573) и др. С кон. 16 в. в Осло, Бергене и Тронхейме работали преим. дат. и нем. музыканты: придворные композиторы, певцы и капельмейстеры, церковные органисты и др. Среди композиторов 17–18 вв. – Г. фон Бертух (был знаком с И. С. Бахом и И. Маттезоном), Й. Д. Берлин (также органист и автор первого норв. учебника теории музыки, 1744), Й. Х. Фрейтхофф (1713–67, также скрипач). В кон. 18 в. начала развиваться гор. муз. жизнь, были созданы муз. об-во и оркестр «Гармония» в Бергене (1765, существует поныне), Об-во любителей музыки в Тронхейме (1768), Муз. об-во в Кристиании (ныне Осло; ок. 1780).
Период романтизма в норв. музыке в значит. степени связан с движением за нац. независимость, композиторы стали обращаться к нац. лит-ре, нар. легендам, сканд. эпосу. В 1824 норв. композитор и скрипач В. Тране и поэт Х. Бьеррегор создали первое нац. муз.-сценич. произведение – зингшпиль «Приключение в горах» («Fjeldeventyret», пост. в 1825, Кристиания). В 1841 в Кристиании издан один из первых сб-ков норв. нар. мелодий, составленный композитором и органистом Л. М. Линнеманом; с кон. 19 в. муз. фольклор разных областей Н. записывал композитор и фольклорист К. Эллинг. Среди крупнейших норв. музыкантов эпохи романтизма – завоевавший всемирную славу скрипач- виртуоз У. Булль, композиторы Х. Хьерульф и Р. Нурдрок (последний – автор нац. гимна Норвегии на слова Б. Бьёрнсона, 1864), в творчестве которых нашла воплощение идея обновления нац. музыки. Кульминация развития норв. романтич. музыки – творчество Э. Грига (фп. и симфонич. произведения, камерные ансамбли, романсы и песни и др.), в котором мн. стилистич. приё- мы и особенности языка сложились под влиянием норв. фольклора; важное значение для норв. культуры имело творч. общение Грига с Б. Бьёрнсоном. С именем Грига связано основание концертной организации Муз. об-во в Кристиании и фестивалей норв. музыки в Бергене. Вторым по значению (после Грига) норв. музыкантом кон. 19 в. был композитор и дирижёр Ю. Свенсен. Последователи Грига и Свенсена в кон. 19 – нач. 20 вв. – композиторы К. Синдинг, Ю. Сельмер, Ю. Хальворсен, Г. Шельдеруп, А. Эгген (автор первой значит. норв. оперы «Улаф Лильекранс», по Г. Ибсену, пост. в 1940, Осло), Э. Альнес (романсы, песни), Ю. Хорклоу, С. Юрдан. В зап.-европ. романтич. стиле сочиняла фп. пьесы и песни А. Грёндал, известная пианистка. Влияниями импрессионизма отмечены сочинения А. Хурума, тяготением к неоклассицизму – творчество Л. И. Йенсена, черты неофольклоризма заметны в сочинениях Э. Грувена, С. Ульсена, Г. Твейтта. Ф. Вален – единственный норв. композитор 1-й пол. 20 в., воспринявший влияние новой венской школы. Значит. роль в развитии всей сканд. музыки сыграли композиторы-симфонисты К. Эгге и X. Северуд; их сочинения характеризуются сочетанием новаторского письма с нац. чертами, гражданственная направленность (ряд произведений посвящён событиям 2-й мировой войны).
В 1920–30-х гг. появились многочисл. гос. и гор. оркестры, распространились джаз, эстрадная музыка амер. образца, нем. оперетта. В 1930–40-е гг. выдвинулись композиторы франц. ориентации, в 1940–50-е гг. при продолжающемся франц. влиянии в произведениях норв. композиторов отразился нем. неоклассицизм. После 2-й мировой войны нац. тематика и стилистика временно утратили актуальность, мн. норв. композиторы обучались в Париже, Дармштадте и др. центрах междунар. муз. авангардизма. В 1950–60-е гг. норв. авангардисты работали под влиянием польск. композиторской школы. В новейших техниках сочиняли Ф. Мортенсен, Э. Ховланн, Ю. Квандал, Г. Сёнстевольд, А. Нурхейм, Э. Ф. Брейн, Э. Соммерфельдт, А. Бибало и др. С 1950-х гг. стала возрождаться церковная музыка. В 1953 в Осло основан Норв. джазовый союз. Ок. 1970 в творчестве К. Кольберга и А. Янсона, затем у Р. Сёдерлинна проявилась эстетика «новой простоты». Среди авторов эстрадной музыки – Б. Амдал, Р. Даниельсен, В. Саннбек. С 1960–70-х гг. интерес к нац. традициям стал возрастать, активизировалось муз. образование.
В разное время в Н. работали музыканты-исполнители: дирижёры – К. Андерсен, О. Р. Грюнер-Хегге, М. Каридис, Э. Фьельстад; певицы – К. Флагстад, О. Нурму-Лёвберг, Э. Таллауг, певцы – К. Скрум, У. Эриксен; пианисты – Х. Беккелунн, Р. Левин, Й. Братли; скрипач А. Теллефсен; эстрадные исполнители – дирижёры Э. Берг, С. Янсен, певицы Н. Брокстедт, Г. Молвиг, певец П. Асплин; джазовые музыканты – саксофонист Я. Гарбарек, пианист К. Бьёрнстад. Среди музыковедов – Н. Гринде, автор широко известного труда по истории музыки Н. (1971). Среди крупнейших совр. музыкантов – дирижёр Т. Миккельсен, пианист Э. Стен- Нёклеберг.
В Н. функционируют: оперные театры – Нац. опера (Осло, 1959, с 2008 в новом здании), Бергенская опера (1982); Гос. концертное агентство (Осло, 1967; совр. назв. «NorConcert»); Филармонич. оркестр (1980; основан при Филармонич. об-ве в 1919) и Филармонич. хор (1921), Норв. камерный оркестр (1977) в Осло; Филармонич. оркестр в Бергене (1765; до 1987 Оркестр филармонич. об-ва «Гармония»); Симфонич. оркестр Тронхейма (1909) и др. Кафедральный собор в Тронхейме – один из крупнейших в Скандинавии центров хорового и органного иск-ва (с 1946 работает постоянный соборный хор). Муз. образование дают Высшая школа музыки в Осло (1973), Ин-т музыковедения при Ун-те Осло (1958), муз. отделение Ун-та Тронхейма (1995) и др. В Осло работают также: Союз норв. органистов (1904), Союз норв. музыкантов (1911), Норв. ассоциация учителей музыки (1914), Союз композиторов Н. (1917), нац. отделение Международного общества современной музыки (1938). В Норв. ин-те нар. музыки в Осло (1951) собрана коллекция образцов традиц. муз. иск-ва, в Музее «Рингве» в Тронхейме (1952) – большая коллекция муз. инструментов. Многочисленны фольклорные коллективы и исполнители авторской песни в нар. стиле, среди последних – Одд Нурдстуга, Кари Бремнес. Норв. певица саамского происхождения Мари Бойне поёт в традиц. саамском стиле с инструментальным сопровождением (стиль йойк). Популярностью пользуются джазовые музыканты – гитарист и композитор Терье Рюпдаль, пианист и композитор Бугге Вессельтофт, группа «Jaga Jazzist» (1994). Наиболее известные рок-группы – «a-ha» (1982–2010, Осло), «Turbonegro» (1990, Осло), «Kaizers Orchestra» (2000, Брюне), поп-группа – «R ̈oyksopp» (1998, Тромсё). Междунар. муз. фестивали: в Бергене (с 1953), камерной музыки в Осло (с 1989); в 1983–1992 функционировал Летний оперный фестиваль в Осло, на котором впервые в Н. были показаны мн. знаменитые оперы. Проводится Междунар. конкурс музыкантов-исполнителей им. королевы Сони (с 1988, Осло). Крупнейшие фестивали нар. музыки: им. Йорна Хильме в долине Вальдрес (с 1966); в Фёрде (с 1990). Норв. музыковедч. об-во (1964, Осло) издаёт ежегодник «Studia Musicologica Norvegica», выпустило «Историю норвежской музыки» в 5 томах (1999–2003).
Литература:
Norges musikhistorie / Red. O. M. Sandvik, G. Schjelderup. Kristiania, 1921. Bd 1–2;
Norsk folkemusikk. Serie 1. Hardingfelesl ̊attar / Red. O. Gurvin a. o. Oslo, 1958–1981;
Ланге К., Эствед А. Норвежская музыка. М., 1967;
Norske komponister / Red. K. Bæ kkelund. [Oslo, 1977];
Левашева О.Е. Музыка // История Норвегии. М., 1980;
Гриндэ Н. История норвежской музыки. М., 1982;
Herresthal H. Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Oslo, 1987;
Norsk folkemusikk. Serie 2. Slåtter for vanlig fele / Red. R. Sevåg, O. Sæta. Oslo, 1992–1997;
Fanitullen: innføring i norsk og samisk folkemusikk / Red. B. Aksdal, S. Nyhus. Oslo, 1993;
Korsten B. Glimt fra norsk musikkhistorie fra de eldste tider til i dag. Bergen, 2001;
Norges musik historie / Red. A. O. Vollsnes. Oslo, 2001. Bd 1–5.
Театр
В период Реформации возникновение лат. школ обусловило появление в Н. школьной драмы. С нач. 16 в. в Бергене, а затем в Осло и Кристиансанне ставились спектакли на библейские cюжеты на латыни и норв. языке. К сер. 18 в. в Кристиании и в Бергене возникли первые любительские труппы. Крупнейшая из них – Драматич. об-во, основанное в 1780 в Кристиании и существовавшее ок. 60 лет. Его возглавляли Б. Анкер, Э. Фаллесена и К. Павельс, ставшие впоследствии проф. актёрами. Репертуар составляли пьесы У. Шекспира, К. Гольдони, а также норв. драматурга Ю. Н. Бруна. С 1794 работал постоянный театр в Бергене, с 1827 – в Кристиании, однако эти труппы не создали нац. сценич. традиции, т. к. спектакли ставились на дат. яз. и участвовали в них преим. дат. актёры. Борьба с дат. засильем завершилась в 1899 созданием Нац. театра в Кристиании. В его репертуаре большое место заняла драматургия Г. Ибсена и Б. Бьёрнсона, в труппу вошли крупнейшие норв. актёры (Х. Кристенсен, А. Одвар, Х. Стурмоэн, Д. Кнудсен, Х. Обель, Г. Григ, Т. Сегельке, А. Маурстад, А. Мувинкель, Ю. Дюбвад и др.). На 1880–90-е гг. приходится расцвет творчества драматурга и режиссёра Г. Хейберга. В кон. 19 – нач. 20 вв. возникли новые театры в Кристиании, Бергене, Тронхейме, Ставангере. В 1920–30-х гг. в Н. широко ставились драмы Х. Крога, Н. Грига. В годы 2-й мировой войны театры Н. переживали кризис. Многие актёры эмигрировали в Швецию. В 1945–51 в Осло работал «Студио-театр», ориентировавшийся на Станиславского систему. В 1953 в Осло открыта Гос. театральная школа. К нач. 1960-х гг. благодаря творчеству драматурга Т. Эгнера большое значение приобрёл театр для детей. Среди драматургов 1940–60-х гг. также: Х. Хейберг, Ф. Хавревольд, Т. Скагестад, Э. Орвил, С. Кристов. В 1964 Э. Барба вместе с норв. драматургом и писателем Е. Бьёрнебу организовал в Осло независимую театральную группу «Один-театр», объединившую молодых актёров из разных стран в поисках новых путей развития театрального иск-ва. Результатом работы в том же году стал спектакль «Любитель птиц» по пьесе Бьёрнебу, показанный в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании. В нач. 1970-х гг. с увеличением правительств. субсидии на развитие сценич. иск-ва начали открываться региональные театры: «Холугаланн театер» в Тромсё (1971), «Наш театр» в Молде (1972), Театр Ибсена в Шиене (1975) и др. В 1985 в Осло создан Открытый театр (в осн. постановки нац. драматургии). С сер. 1990-х гг. в Н. работает один из самых востребованных совр. драматургов Й. Фоссе. В 1985 в Осло впервые прошёл Норв. фестиваль драмы. С 1990 в Нац. театре в Осло ежегодно проводится Междунар. Ибсеновский фестиваль. Среди ведущих театров нач. 21 в.: Норв. театр (основан в 1912, открыт в 1913), Новый театр (1929), Театр Ибсена (1975, совр. назв. с 1990) – Осло; Нац. сцена (основана в 1850; возглавляли драматурги Г. Ибсен, затем Б. Бьёрнсон) – Берген.
Литература:
Det Norske Teatret: 75 Ar. Oslo, 1963–1988. [Bd 1–2];
Anker Ø. Scenekunsten i Norge fra fortid til nutid. Oslo, 1968;
Юрьев А.А. Между Светом и Тьмой. (Мистериальная традиция в творчестве Х. Ибсена) // Ибсен Х. Кесарь и Галилеянин. Росмерсхольм. СПб., 2006.
Автор: П. М. Степанова.
Кино
Первый киносеанс в Н. состоялся в янв. 1896 в Кристиании. В 1904 там же открылся первый кинотеатр (выкупленный управляющим-норвежцем Х. Хермансеном у швед. владельцев). В 1906 Хермансен снял первый документальный фильм-репортаж «Коронационное путешествие королевской четы из Кристиании в Тронхейм», а в 1908 – первый норв. игровой ф. «Опасности рыбацкой жизни, или Драма на море». Второй норв. игровой фильм («Проклятие нищеты» Х. Н. Роеде) появился только в 1911. В 1913 принят Закон об обществ. демонстрации кинематографа, установивший обязат. цензуру для всех отеч. и зарубежных фильмов (в т. ч. запрещавшую порнографию и насилие на экране). В 1917 в Кристиании создана Нац. ассоциация муниципальных кинотеатров (Kommunale Kinematografers Landsforbund, в 1998 переименована в «FILM and KINO»), в 1919 там же открылась прокатная компания «Муниципальный киноцентр» (выпуск и прокат фильмов перешёл в ведение муниципалитетов). В 1920 вышла мелодрама «Цыганка Анна» Р. Брейстейна (по роману К. Янсона, др. назв. – «Анна-подкидыш»), с которой берёт начало нац. традиция экранизаций норв. лит-ры.
Подъём в кинопроизводстве наметился в 1930-х гг. с выходом первого звукового ф. «Великое крещение» Т. Ибсена (по пьесе О. Бротена, 1931). Среди др. экранизаций – «Хорошие люди» Л. Синдинга (1937), «Ребёнок» Брейстейна (1938), «Славная Марен» К. Хергеля (1940) – все по Бротену. В 1932 в Осло создано акционерное об-во «Norsk Film AS», в 1935 открывшее крупнейшую в стране студию «Norsk Film» (действовала до 2001). Во время 2-й мировой войны и герм. оккупации Н. кинопроизводство подвергалось цензуре (в осн. выпускались комедии). Возрождение нац. кино началось в послевоенный период: «Беглецы в Англию» Т. Саннё (1946), «Борьба за тяжёлую воду» Ж. Древиля и Т. Вибе-Мюллера (1948), «Девять жизней» А. Скоуэна (1957). В 1948 И. Каприно начал эксперименты с кукольной анимацией (впоследствии стал одним из крупнейших режиссёров-аниматоров Скандинавии). В 1950 Вибе-Мюллер снял первый норв. короткометражный ф. «Марианна в больнице», заложивший традицию нац. детского кино. Документальное кино Н. завоевало мировое признание благодаря деятельности Т. Хейердала («Кон Тики», 1950, пр. «Оскар»; фильм снят во время экспедиции на плоту через Тихий ок.). Первая в Н. женщина-режиссёр Э. Карлмар в 1949–59 сняла 10 фильмов (в т. ч. «Бегство девчонки», 1959), увлекательных по форме и затрагивавших серьёзные социальные проблемы.
В кон. 1950-х – 1960-х гг. благодаря гос. поддержке в кино пришли молодые режиссёры, испытывавшие влияние «новой волны»: Э. Лёкен («Охота», 1959), П. Лёккеберг («Лив», 1967; «Выход», 1970). В 1970-х гг. активизировалось социально-критич. направление: «Забастовка!» О. Булла Тухуса (1975), «Молчаливое большинство» С. Вама и П. Веннерёда (1977); применялся «репортажный» стиль («Закрытое отделение» А. Берга, 1972). Видное место заняла реж. А. Брейен с трилогией о судьбах женщин: «Изнасилование» (1971), «Жёны: десять лет спустя» (1985), «Жёны-3» (1996).
В 1980–90-х гг. в Н. получило распространение жанровое коммерч. кино: «Пояс Ориона» (1985), «Скитальцы» (1990) О. Солума, «Проводник» Н. Гаупа (1987), «Горсть времени» М. Аспхауга (1989), «Выше неба» Б. Несхейм (1993), «Яйца» Б. Хамера (1995) и др. Ключевой фигурой в норв. кино 1990–2000-х гг. стал реж. Х. П. Моланд (получил образование в США; дебютировал в 1993 ф. «Последний лейтенант»), чьи фильмы «Абердин» (2000), «Страна надежды» (2004), «Довольно добрый человек» (2010) завоевали мировое признание. Среди значит. режиссёров рубежа 20–21 вв. – Б. Несхейм («Другая сторона воскресенья»), П. Слетаун («Посыльный»), Э. Скьолдбьерг («Бессонница»), все 1997, П. Нэсс («Эллинг», 2001). В 2000-х гг. выпущен ряд заметных документальных фильмов: «Классный и безумный» К. Э. Йенсена (2001), «Всё о моём отце» Э. Бенестада (2002), «Жестокая молодёжь» М. Олин (2004), «Всё для Норвегии» Р. Д. Ланглу и С. Эндресена (2005). Фильмы для детей: «Фиа!» Э. Квамме (2003), «Цвет молока» Т. Лиана (2004), «Вратарь "Ливерпуля"» А. Андресена (2010, пр. Мкф в Берлине) и др. В 2008 на экраны вышел ф. «Макс Манус» Й. Рённинга и Э. Сандберга (о герое Сопротивления). Среди значит. фильмов 2-й пол. 2000-х гг. – «Ответный удар» (2006, пр. Мкф в Карлови-Вари) и «Осло, 31 августа» (2011) Й. Трира. Среди крупных актёров – Л. Ульман, М. Бонневи, Б. Сундквист, А. Хенни. В 2001 создан Норв. фонд кино и телевидения (преемник «Norsk film»), принята гос. программа школьного кинообразования. В 2002 в Осло основана Нац. комиссия классификации фильмов (NBFC; в 2003 снят цензурный запрет более чем на 13000 норв. и зарубежных фильмов). С 1955 в Осло работает Музей кино. Ежегодно проводятся Междунар. кинофестивали: в Хёугесунне (с 1973), в Тромсё (с 1991), детского кино в Кристиансанне (с 1998), «Косморама» в Тронхейме (с 2004) и др.
Литература:
Evensmo S. Det store Tivoli: film og kino i Norge. Oslo, 1967;
Николаева М.А. Норвежское кино сегодня // Актуальные проблемы зарубежного кино. М., 1979;
Holst J.E. Det lille sirkus. Oslo, 2006.
Автор: Н. А. Цыркун.