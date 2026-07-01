НОРВЕГИЯ (Norge), Королевство Норвегия (Kongeriket Norge).

Го­су­дар­ст­во в Сев. Ев­ро­пе, на за­па­де и край­нем се­ве­ре Скан­ди­нав­ско­го п-ова.

Об­щие све­де­ния

Око­ло 1/3 тер­ри­то­рии на­хо­дит­ся се­вер­нее Сев. по­ляр­но­го кру­га. Н. уз­кой по­ло­сой (макс. ши­ри­на ок. 430 км на юге центр. час­ти, ми­ни­маль­ная ок. 6–7 км на се­ве­ре в рай­оне г. Нар­вик) про­тя­ну­лась вдоль зап. по­бе­ре­жья по­лу­ост­ро­ва на 1750 км. Гра­ни­чит на юго-вос­то­ке и вос­то­ке со Шве­ци­ей, на се­ве­ро-вос­то­ке с Фин­лян­ди­ей и Рос­си­ей (Мур­ман­ская обл.); об­щая про­тя­жён­ность су­хо­пут­ных гра­ниц бо­лее 2,54 тыс. км, дли­на бе­ре­го­вой ли­нии бо­лее 25 тыс. км. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся во­да­ми Ба­рен­це­ва м., на за­па­де – Нор­веж­ско­го и Се­вер­но­го мо­рей, на юге – прол. Ска­гер­рак. Пл. 323,8 тыс. км2 (ма­те­ри­ко­вая часть стра­ны; в т. ч. внутр. во­ды 19,5 тыс. км2). Н. при­над­ле­жат ар­хи­пе­лаг Шпиц­бер­ген, о. Мед­ве­жий и о. Ян-Май­ен в Сев. Ле­до­ви­том ок. (об­щая пл. 61,4 тыс. км2; име­ют ста­тус са­мо­управ­ляе­мых еди­ниц, не вклю­че­ны в со­став фюль­ке). Нас. 5,05 млн. чел. (кон. 2012). Сто­ли­ца – Ос­ло. Офиц. язык – нор­веж­ский; в 6 му­ни­ци­па­ли­те­тах сев. рай­онов Н. (в фюль­ке Тромс, Фин­нмарк) офи­ци­аль­ным при­знан са­ам­ский язык. Де­неж­ная еди­ни­ца – норв. кро­на. В адм. от­но­ше­нии Н. раз­де­ле­на на 19 фюль­ке (гу­бер­ний; табл. см. на стр. 286), вклю­чаю­щих 429 му­ни­ци­па­ли­те­тов.

Н. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), НАТО (1949), Со­ве­та Ев­ро­пы (1949), Ев­роп. ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли (1960), ОБСЕ (1973), ВТО (1995).

Автор: Е. Е. Чир­ко­ва.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Н. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17.5.1814. Фор­ма прав­ле­ния – кон­сти­туц. мо­нар­хия .

Гла­ва гос-ва – ко­роль. Осо­ба ко­ро­ля свя­щен­на; он не мо­жет под­вер­гать­ся осу­ж­де­нию или об­ви­не­нию. От­вет­ст­вен­ность воз­ла­га­ет­ся на его Со­вет. Пре­стол на­сле­ду­ет­ся по пря­мой ли­нии деть­ми, ро­див­ши­ми­ся в за­кон­ном бра­ке от ко­ро­ле­вы или ко­ро­ля, или тем, кто сам име­ет пра­во на­сле­до­ва­ния; при этом бли­жай­шей ли­нии от­да­ёт­ся пред­поч­те­ние пе­ред от­да­лён­ной или стар­шей ли­нии пе­ред млад­шей. При от­сут­ст­вии на­след­ных прин­цес­сы или прин­ца ко­роль дол­жен пред­ло­жить стор­тин­гу сво­его пре­ем­ни­ка, ко­то­рый име­ет пра­во и сам сде­лать вы­бор в том слу­чае, ес­ли пред­ло­же­ние ко­ро­ля не бу­дет при­ня­то. В слу­чае ес­ли ко­ро­лев­ская ли­ния пре­рва­лась и не су­ще­ст­ву­ет ни од­но­го на­след­ни­ка тро­на, но­вый ко­роль или ко­ро­ле­ва вы­би­ра­ет­ся стор­тин­гом. Для осу­ще­ст­в­ле­ния воз­ло­жен­ной на не­го ис­пол­нит. вла­сти ко­роль са­мо­стоя­тель­но вы­би­ра­ет Гос. со­вет (пре­мьер- ми­нистр и по край­ней ме­ре 7 чле­нов) и рас­пре­де­ля­ет обя­зан­но­сти сре­ди его чле­нов по сво­ему ус­мот­ре­нию. По­сле кон­суль­та­ций с Гос. со­ве­том ко­роль про­из­во­дит на­зна­че­ние на все выс­шие гражд., ду­хов­ные и во­ен. долж­но­сти. Ко­роль яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим су­хо­пут­ны­ми и во­ен.-мор. си­ла­ми ко­ро­лев­ст­ва. Все при­ня­тые ко­ро­лём ре­ше­ния ну­ж­да­ют­ся в кон­тра­сиг­на­ции: ре­ше­ния по во­про­сам во­ен. ко­ман­до­ва­ния кон­тра­сиг­ну­ют­ся док­лад­чи­ком по это­му во­про­су; ре­ше­ния по др. во­про­сам – пре­мьер-ми­ни­ст­ром, а в слу­чае его от­сут­ст­вия – пер­во­при­сут­ст­вую­щим чле­ном Гос. со­ве­та. Ко­роль дол­жен ис­по­ве­до­вать еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­скую ре­ли­гию, под­дер­жи­вать и за­щи­щать её.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (стор­тинг). Со­сто­ит из 169 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 4 го­да пу­тём все­об­ще­го де­мо­кра­тич. тай­но­го го­ло­со­ва­ния по про­пор­цио­наль­ной из­би­рат. сис­те­ме (150 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся по парт. спи­скам от гу­бер­ний – фюль­ке, а ос­тав­шие­ся 19 по­лу­ча­ют т. н. урав­ни­тель­ные ман­да­ты, обес­пе­чи­ваю­щие прин­цип про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва ме­ж­ду по­ли­тич. пар­тия­ми).

В Н. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Ра­бо­чая пар­тия, Пар­тия про­грес­са, Хёй­ре, Со­циа­ли­стич. ле­вая пар­тия, Хри­сти­ан­ская нар. пар­тия, Пар­тия цен­тра, Вен­ст­ре.

При­ро­да

Бе­ре­га. Зап. по­бе­ре­жье Н. силь­но из­ре­за­но уз­ки­ми про­тя­жён­ны­ми и глу­бо­ки­ми фьор­да­ми, б. ч. с кру­ты­ми, вы­со­ки­ми, ска­ли­сты­ми бе­ре­га­ми – Со­гне-фьорд (дли­на 204 км), Хар­дан­гер-фьорд и др.; бо­лее ши­ро­кие Тронн­хеймс-фьорд и Ос­ло-фьорд мес­та­ми име­ют по­ло­гие бе­ре­га. У бе­ре­гов Н. рас­по­ло­же­но боль­шое ко­ли­че­ст­во круп­ных ост­ро­вов (Ло­фо­тен­ские, Вес­те­ро­лен, Се­нья, Ма­ге­рёйа, Сё­рёйа, их пло­щадь со­став­ля­ет ок. 22% пло­ща­ди стра­ны), а так­же мно­го­числ. мел­кие ост­ро­ва, в т. ч. шхе­ры. На се­ве­ре ши­ро­кие, б. ч. имею­щие суб­ме­ри­дио­наль­ное про­сти­ра­ние, фьор­ды (Пор­сан­гер-фьорд, Лак­се-фьорд, Та­на-фьорд, Ва­ран­гер-фьорд) раз­де­ля­ют по­бе­ре­жье на круп­ные по­лу­ост­ро­ва – Пор­сан­гер, Норд­кин и Ва­ран­гер.

Рель­еф. В Н. пре­об­ла­да­ет гор­ный рель­еф. Б. ч. стра­ны за­ни­ма­ют Скан­ди­нав­ские го­ры, их зап. скло­ны кру­тые, глу­бо­ко из­ре­за­ны фьор­да­ми, вос­точ­ные – ши­ро­кие и бо­лее по­ло­гие, рас­чле­нён­ные до­ли­на­ми круп­ных рек (до­ли­ны Эс­тер­да­лен, Гуд­бран­нс­да­лен, Ну­ме­дал и др.). В юж­ной, наи­бо­лее вы­со­кой и ши­ро­кой час­ти Скан­ди­нав­ских гор пре­обла­да­ют об­шир­ные пе­не­п­ле­ни­зи­ро­ван­ные плос­ко­го­рья (вид­да, или фьель­ды): Ютун­хей­мен (выс. до 2469 м, го­ра Галл­хё­пиг­ген – выс­шая точ­ка Н.), Дов­рефь­елль (до 2286 м, го­ра Снё­хет­та), Юс­те­дал­сб­ре­эн (до 2083 м, го­ра Лу­дал­ско­па), Хар­дан­гер­вид­да (до 1691 м, го­ра Хор­тей­ген) и др. Мо­но­тон­ный рель­еф плос­ко­го­рий мес­та­ми ос­лож­нён ко­ну­со­об­раз­ны­ми кря­жа­ми и груп­па­ми за­ост­рён­ных зуб­ча­тых вер­шин – ну­на­та­ков. По­все­ме­ст­но встре­ча­ют­ся не­вы­со­кие хол­мы ти­па «ба­рань­их лбов», озо­вые гря­ды и окайм­ляю­щие их лож­би­ны, час­тич­но за­ня­тые бо­ло­та­ми и озё­ра­ми. В се­вер­ной, наи­бо­лее су­жен­ной (до 10 км и ме­нее) час­ти Н. Скан­ди­нав­ские го­ры силь­но раз­дроб­ле­ны на бо­лее низ­кие мас­си­вы: Эль­фьел­лет (выс. до 1754 м), Бёр­гефь­елль, Свар­ти­сен и др. На ост­ро­вах Ло­фо­тен­ских и Вес­те­ро­лен пред­став­ле­ны аль­пи­но­тип­ные низ­ко­вы­сот­ные хреб­ты (выс. 1000–1200 м), рас­чле­нён­ные мно­го­числ. ка­ра­ми и цир­ка­ми. На край­нем се­ве­ре стра­ны – низ­кое (выс. 300–500 м) всхолм­лён­ное плос­ко­го­рье Фин­нмар­кен с отд. вер­ши­на­ми до 1139 м (го­ра Чу­ок­ка­раш­ша).

Рав­нин­ный рель­еф пред­став­лен в пре­де­лах уз­кой (30–40 км) при­мор­ской по­ло­сы (стран­флат) и не­боль­ши­ми уча­ст­ка­ми – в цен­тре, на юге и вос­то­ке стра­ны. Хол­ми­стая низ­мен­ность, окайм­ляю­щая Трон­нхеймс-фьорд, раз­де­ля­ет го­ры юж. и сев. час­тей стра­ны; с вос­то­ка её ог­ра­ни­чи­ва­ют низ­ко­вы­сот­ные мас­си­вы Иннхе­рад, Ли­ер­не и др. выс. до 1160 м. Для рель­е­фа этой низ­мен­но­сти ха­рак­тер­ны мо­рен­ные гря­ды, вы­со­кие (до 200 м) реч­ные и мор. тер­ра­сы, рас­по­ло­жен­ные в ви­де свое­образ­ных «эта­жей». На юге Н. к Ос­ло- фьор­ду при­мы­ка­ет низ­кая хол­ми­стая при­бреж­ная рав­ни­на с пре­об­ла­да­ни­ем лед­ни­ко­во-ак­ку­му­ля­тив­ных форм рель­е­фа. В го­рах, осо­бен­но в сев. час­ти стра­ны, час­ты схо­ды ла­вин; в пре­де­лах хол­ми­стых низ­мен­но­стей ак­тив­ны ополз­ни.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. На тер­ри­то­рии Н. вы­де­ля­ют 2 тек­то­нич. ре­гио­на: Све­ко­нор­веж­ский блок Бал­тий­ско­го щи­та древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы на юго-вос­то­ке и об­ласть ка­ле­дон­ской склад­ча­то­сти, ох­ва­ты­ваю­щую бо́ль­шую, сев.- зап. часть стра­ны. Све­ко­нор­веж­ский блок об­ра­зо­ван ком­плек­сом глу­бо­ко­ме­та­мор­фи­зо­ван­ных и де­фор­ми­ро­ван­ных пер­вич­но оса­доч­ных и вул­ка­но­ген­ных по­род про­те­ро­зоя. Этот ком­плекс ис­пы­тал 2 фа­зы де­фор­ма­ций и ме­та­мор­физ­ма – 1,7–1,6 млрд. лет на­зад (гот­ский тек­то­ге­нез) и 1,1 млрд. лет на­зад (дальс­ланд­ский тек­то­ге­нез); про­рван гра­ни­та­ми и габб­ро с воз­рас­том 1–0,9 млрд. лет. Све­ко­нор­веж­ский блок пе­ре­се­ка­ет гра­бен Ос­ло, за­пол­нен­ный ниж­не­перм­ски­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми крас­но­цвет­ны­ми от­ло­же­ния­ми и тол­щей вул­ка­нич. по­род (ла­вы, аг­ло­ме­ра­ты щё­лоч­но-ба­заль­то­во­го со­ста­ва), ас­со­ции­рую­щих с суб­вул­ка­нич. те­ла­ми.

Об­ласть ка­ле­до­нид кон­ти­нен­таль­ной H. (от рай­она Ста­ван­ге­ра на юго-за­па­де до мы­са Норд­кап на се­ве­ре) име­ет слож­ную по­кров­но-над­ви­го­вую склад­ча­тую струк­ту­ру. B строе­нии об­лас­ти уча­ст­ву­ют позд­не­про­те­ро­зой­ские пес­ча­ни­ки, гли­ни­стые слан­цы, конг­ло­ме­ра­ты и из­вест­ня­ки; венд­ские лед­ни­ко­вые от­ло­же­ния – тил­ли­ты, квар­ци­ты, слан­цы; кем­брий­ско- си­лу­рий­ские пес­ча­ни­ки, конг­ло­ме­ра­ты, вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ные и кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния, офио­ли­ты (фраг­мен­ты древ­ней океа­нич. ко­ры). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны гра­ни­ты. Тек­то­нич. по­кро­вы норв. ка­ле­до­нид пред­став­ле­ны се­ри­ей пе­ре­кры­ваю­щих друг дру­га тек­то­нич. пла­стин, пе­ре­мес­тив­ших­ся к вос­то­ку и юго-вос­то­ку; из-под них вы­сту­па­ют до­кем­брий­ские ме­та­мор­фич. по­ро­ды фун­да­мен­та плат­фор­мы, об­ра­зуя круп­ные тек­то­нич. ок­на. Ка­ле­до­ни­ды ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген, яв­ляю­щие­ся обо­соб­лен­ны­ми бло­ка­ми склад­ча­той об­лас­ти, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся склад­ча­то-бло­ко­вой струк­ту­рой. Склад­ча­тые об­ра­зо­ва­ния мес­та­ми пе­ре­кры­ты де­вон­ской мо­лас­сой и от­ло­же­ния­ми плат­фор­мен­но­го чех­ла. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны чет­вер­тич­ные лед­ни­ко­вые, озёр­но- бо­лот­ные и ал­лю­ви­аль­ные об­ра­зо­ва­ния. На по­бе­ре­жье Се­вер­но­го, Нор­веж­ско­го и Ба­рен­це­ва мо­рей раз­ви­ты мop. чет­вер­тич­ные от­ло­же­ния.

H. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах зо­ны со сла­бой сейс­мич. ак­тив­но­стью; эпи­цен­тры мно­го­числ. зем­ле­тря­се­ний рас­по­ло­же­ны в осн. вдоль ат­лан­тич. по­бе­ре­жья. Боль­шин­ст­во сейс­мич. оча­гов свя­за­но с зо­на­ми но­вей­ших диф­фе­рен­ци­ро­ван­ных глы­бо­вых дви­же­ний вдоль раз­ло­мов, ха­рак­те­ри­зую­щих­ся ред­ки­ми 7-балль­ны­ми зем­ле­тря­се­ния­ми.

H. рас­по­ла­га­ет зна­чит. за­па­са­ми неф­ти, при­род­но­го го­рю­че­го га­за, руд же­ле­за, ти­та­на, ва­на­дия, ме­ди, ни­ке­ля. По за­па­сам неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за H. за­ни­ма­ет 1-e ме­сто сре­ди стран Ев­ро­пы (без учё­та Рос­сии). Б. ч. ме­сто­ро­ж­де­ний при­уро­че­на к ме­зо­кай­но­зой­ским от­ло­же­ни­ям Се­вер­но­го м. (гра­бе­ны Вай­кинг и Цен­траль­ный). Наи­бо­лее важ­ные ме­сто­ро­ж­де­ния: Эко­фиск, Гра­не, Тролль, Снур­ре, Осе­берг (Усе­берг), Стат­фь­орд, Слейп­нер-Эст и др. В Нор­веж­ском м. ус­та­нов­ле­ны круп­ные ре­сур­сы го­рю­че­го га­за (ме­сто­рож­де­ния Снёвит, Гулль­факс, Ор­мен-Лан­ге), вы­яв­ле­ны неф­тя­ные ме­сто­рож­де­ния (Хей­друн, Нур­не). Пер­спек­ти­вы неф­те­га­зо­нос­но­сти име­ют­ся в Ба­рен­це­вом мо­ре. H. при­над­ле­жат наи­бо­лее круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля арк­тич. час­ти Ев­ро­пы, рас­по­ло­жен­ные на oстровах ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген (ос­нов­ные ме­сто­ро­ж­де­ния близ на­се­лён­ных пунк­тов Лонгйир и Све­аг­ру­ва).

Ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд в Н. пред­став­ле­ны тре­мя осн. ти­па­ми: же­ле­зи­сты­ми квар­ци­та­ми до­кем­брий­ско­го воз­рас­та (ме­сто­ро­ж­де­ния близ г. Кир­ке­нес – Кир­ке­нес, Кир­ке­нес I, Бьёр­не­ватн, Фис­ке­тин-Эст и др.); маг­не­тит-ге­ма­ти­то­вы­ми ру­да­ми в оса­доч­ных по­ро­дах (ме­сто­ро­ж­де­ния в pай­оне г. Му-и-Ра­на); иль­ме­нит-апа­тит-маг­не­ти­то­вы­ми ру­да­ми в маг­ма­тич. по­ро­дах (Ко­дал на юге и др.). Наи­бо­лее круп­ные в Ев­ро­пе маг­ма­тич. ме­сто­ро­ж­де­ния ти­та­но­вых (иль­ме­ни­то­вых) руд на­хо­дят­ся в юж. час­ти Н.; осн. пром. ин­те­рес пред­став­ля­ет ме­сто­ро­ж­де­ние Телль­нес («Ти­та­ния»), круп­ные за­па­сы за­клю­че­ны так­же в иль­ме­нит- апа­тит-маг­не­тито­вых ру­дах ме­сто­ро­ж­де­ния Ко­дал. За­па­сы ва­на­дие­вых руд со­сре­до­то­че­ны гл. обр. в ти­та­но­маг­не­ти­то­вых ру­дах ме­сто­ро­ж­де­ния Рёд­санн. Мед­но­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния раз­ви­ты в Юж. и Сев. H.; пром. зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния близ Трон­хей­ма, Хам­мер­фе­ста и Нар­ви­ка, ру­ды пос­лед­не­го так­же со­дер­жат зна­чит. ко­ли­че­ст­во ни­ке­ля, кро­ме то­го, ни­кель из­вле­ка­ют по­пут­но из руд ме­сто­рож­де­ния Телль­нес (Ти­та­ния). B H. име­ют­ся так­же ме­сто­ро­ж­де­ния руд мо­либ­де­на (Кна­бен, Эр­сда­лен), свин­ца и цин­ка (Блейк­вас­ли, Муфь­ел­лет), нио­бия (Сё­ве), се­реб­ра (Конгс­берг и др.), зо­ло­та (кол­че­дан­ные ме­сто­ро­ж­де­ния), фос­фат­ных руд (апа­ти­ты ме­сто­ро­ж­де­ния Ко­дал), пи­ри­та (в бас­сей­не р. Орк­ла), гра­фи­та (Ска­ланн на o. Се­нья), не­фе­ли­но­вых сие­ни­тов (o. Схьер­нёйа), оли­ви­но­вых пес­ков (pайон Охейм), по­ле­во­го шпа­та (Лил­ле­санн, Гламс­ланн), талькa (Ал­тер­марк, Фрам­фь­орд), из­вест­ня­ков (Да­лен, Бьёрн­т­ведт, Хьёп­свик и др.), до­ло­ми­тов, квар­ци­тов, мра­мо­ра.

Кли­мат. Б. ч. тер­ри­то­рии Н. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах уме­рен­но­го кли­ма­тич. поя­са. В при­бреж­ных рай­онах кли­мат океа­ни­че­ский, с очень мяг­кой для этих ши­рот зи­мой (ср. темп-ра ян­ва­ря от –4 °C на се­ве­ре до 2 °C на юге), что свя­за­но с про­хо­дя­щим у бе­ре­гов Н. тё­п­лым Се­ве­ро-Ат­лан­ти­чес­ким те­че­ни­ем; ле­то про­хлад­ное (ср. темп-ра ию­ля 10–15 °C), с час­ты­ми до­ж­дя­ми и силь­ны­ми вет­ра­ми. В меж­гор­ных кот­ло­ви­нах на вост. скло­нах Скан­ди­нав­ских гор и во внутр. час­тях плос­ко­го­рья Фин­нмар­кен вы­ра­же­на кон­ти­нен­таль­ность кли­ма­та (ср. темп-ры ян­ва­ря со­став­ля­ют со­от­вет­ст­вен­но –9 °C и –17 °C, ию­ля 17 °C и 13 °C). На зап. скло­нах Скан­ди­нав­ских гор вы­па­да­ет 2000–3000 мм осад­ков в год (их от­но­си­тель­ный мак­си­мум при­хо­дит­ся на осен­не-зим­ний пе­ри­од), на вост. скло­нах и на край­нем се­ве­ре стра­ны 400–800 мм и 300–400 мм со­от­вет­ст­вен­но (б. ч. осад­ков вы­па­да­ет ле­том).

В го­рах про­яв­ля­ет­ся вер­ти­каль­ная кли­ма­тич. зо­наль­ность: на фьель­дах кли­мат су­ро­вый (сред­не­го­до­вые темп-ры опус­ка­ют­ся до –7 °C). Сне­го­вая гра­ни­ца в юж. час­ти стра­ны рас­по­ло­же­на на выс. 1200 м, а к се­ве­ру опус­ка­ет­ся до 400–500 м. В Н. на­счи­ты­ва­ет­ся 1627 лед­ни­ков об­щей пл. ок. 2609 км2, в т.ч. 714 лед­ни­ков (пл. 1592 км2) в юж. час­ти стра­ны и 913 лед­ни­ков (пл. 1017 км2) – в се­вер­ной (2006). Раз­ви­ты лед­ни­ко­вые ку­по­ла, до­лин­ные и ка­ро­вые лед­ни­ки. По пло­ща­ди вы­де­ля­ют­ся лед­ни­ки Юс­те­дал­сб­ре­эн (487 км2, круп­ней­ший в ма­те­ри­ко­вой Ев­ро­пе), Свар­ти­сен, Фол­гефонн и др. Б. ч. лед­ни­ков на­хо­дит­ся в ста­дии от­сту­па­ния.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть гус­тая и раз­ветв­лён­ная. Ре­ки зап. скло­нов Скан­ди­нав­ских гор ко­рот­кие, бы­ст­рые, с глу­бо­ки­ми уз­ки­ми до­ли­на­ми, боль­шим па­де­ни­ем, мно­го­числ. по­ро­га­ми и вы­со­ки­ми во­до­па­да­ми, в т. ч. во­до­па­ды Ути­гард (выс. 800 м), Мон­ге (774 м), Эс­пе­ландс (703 м). Круп­ней­шие ре­ки в осн. сте­ка­ют с вост. скло­нов Скан­ди­нав­ских гор: Глом­ма, Ло­ген (бас­сейн Глом­мы), Ло­ген (бас­сейн прол. Ска­гер­рак), а так­же Та­на (Тенойоки). Ре­ки пол­но­вод­ны б. ч. го­да, име­ют пре­им. сне­го­вое и до­ж­де­вое пи­та­ние (мес­та­ми – лед­ни­ко­вое) и об­ла­да­ют ог­ром­ным гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом (1-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе), ис­поль­зуе­мым при­мер­но на 60%. Сток рек в зна­чит. сте­пе­ни за­ре­гу­ли­ро­ван как рас­по­ла­гаю­щи­ми­ся в пре­де­лах реч­ных до­лин мно­го­числ. озё­ра­ми, так и соз­дан­ны­ми во­до­хра­ни­ли­ща­ми (круп­ней­шее – Стург­лом­ват­нет, объ­ём 3506 млн. м3). Озё­ра, имею­щие пре­им. лед­ни­ко­во-тек­то­нич. про­ис­хо­ж­де­ние, за­ни­ма­ют ок. 5% тер­ри­то­рии Н. (Мьё­са, пл. 362 км2, Рёс­ватн, Фе­мунн и др.), бо­ло­та – 5,8%.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 382 км3, во­до­обес­пе­чен­ность – 80,9 тыс. м3/чел. в год (2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Ис­лан­дии). Еже­год­ный во­до­за­бор 2,9 км3, из них 42,9% ис­поль­зу­ют­ся в пром-сти, 28,8% – в с. х-ве, 28,3% – в жи­лищ­но-ком­му­наль­ном во­до­снаб­же­нии.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пе­ст­ро­той и мо­за­ич­но­стью. Пре­об­ла­да­ют под­зо­лы, час­то ка­ме­ни­стые и ма­ло­мощ­ные; ши­ро­ко раз­ви­ты бо­лот­ные поч­вы, ли­то­зё­мы и гор­ные тун­д­ро­вые поч­вы. На се­ве­ро-за­па­де стра­ны сфор­ми­ро­ва­лись дер­но­вые и дер­но­во-тор­фя­ни­стые поч­вы, на край­нем юге – бу­ро­зё­мы; по до­ли­нам круп­ных рек – ал­лю­ви­аль­ные дер­но­вые поч­вы. Б. ч. тер­ри­то­рии Н. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах та­ёж­ной зо­ны.

Ле­са за­ни­ма­ют 33% пло­ща­ди стра­ны, 15% пло­ща­ди ле­сов пред­став­ле­но ис­кусств. на­са­ж­де­ния­ми (2010). В со­ста­ве фло­ры 1800 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний, 1050 ви­дов мо­хо­об­раз­ных, 1800 ви­дов ли­шай­ни­ков. Хвой­ные та­ёж­ные ле­са до­ми­ни­ру­ют к югу от 70° с. ш. Пре­об­ла­да­ют со­сно­вые (на се­ве­ре и вос­то­ке) и ело­вые (на за­па­де) ле­са, ха­рак­тер­ны так­же бе­рез­ня­ки. В го­рах на се­ве­ре стра­ны ле­са под­ни­ма­ют­ся до выс. 300–400 м, на юге – до 700–900 м, сме­ня­ясь вы­ше бе­рё­зо­вы­ми кри­во­лесь­я­ми (на се­ве­ре – с уча­сти­ем мож­же­вель­ни­ка, кар­ли­ко­вой бе­рёз­ки, низ­ко­рос­лых ив, в юж. час­ти – с оси­ной, оль­хой, че­рё­му­хой, ря­би­ной). Над верх­ней гра­ни­цей ле­са раз­вит по­яс аль­пий­ско-тун­д­ро­вой рас­ти­тель­но­сти: тра­вя­но-кус­тар­нич­ко­вые тун­д­ры, мес­та­ми с не­вы­со­ким мож­же­вель­ни­ком и кар­ли­ко­вой бе­рёз­кой, ли­шай­ни­ко­вые тун­д­ры, влаж­ные осо­ко­вые лу­го­ви­ны, лу­га из щуч­ки и бе­ло­уса, сфаг­но­вые бо­ло­та. Ли­шай­ни­ко­во-кус­тар­нич­ко­вые тун­д­ры с кар­ли­ко­вой бе­рёз­кой, кус­тар­ни­ко­вы­ми ива­ми, вы­ше сме­няю­щие­ся гор­ны­ми ли­шай­ни­ко­вы­ми тун­д­ра­ми, раз­ви­ты на плос­ко­го­рье Фин­нмар­кен, где они со­че­та­ют­ся с бе­рё­зо­вы­ми кри­во­лесь­я­ми и хвой­ны­ми ред­ко­лесь­я­ми по реч­ным до­ли­нам. По до­ли­не р. Пас­вик (Пат­сой­о­ки, Паз) со­хра­ни­лись мас­си­вы са­мых се­вер­ных в Ев­ро­пе со­сно­вых ле­сов. На юге стра­ны до выс. 300–400 м в за­щи­щён­ных от вет­ра рай­онах в со­ста­ве ле­сов по­яв­ля­ют­ся ши­ро­ко­листв. по­ро­ды (ду­бы, бук, ли­па). На ост­ро­вах (Ло­фо­тен­ские, Вес­те­ро­лен) и по­бе­ре­жье сев.-зап. час­ти Н. рас­про­стра­не­ны ве­ре­щат­ни­ки (ве­реск обык­но­вен­ный, эри­ка, брус­ни­ка, чер­ни­ка, во­дя­ни­ка) в со­че­та­нии с раз­но­трав­но-зла­ко­вы­ми и осо­ко­вы­ми лу­га­ми, бе­рё­зо­вы­ми кри­во­лесь­я­ми и тор­фя­ны­ми бо­ло­та­ми.

В со­ста­ве фау­ны 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 250 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц, 45 ви­дов пре­сно­вод­ных рыб; в Крас­ную кни­гу Н. вне­се­ны на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния 31 вид мле­ко­пи­таю­щих, 78 ви­дов птиц, 48 ви­дов рыб. Жи­вот­ный мир пред­став­лен в осн. лес­ны­ми ви­да­ми. Ха­рак­тер­ны лось, се­вер­ный олень, за­яц-бе­ляк, бел­ка, нор­веж­ский лем­минг. На юге встре­ча­ют­ся бла­го­род­ный олень, ко­су­ля. В 20 в. рез­ко сни­зи­лась чис­лен­ность по­пу­ля­ций круп­ных хищ­ни­ков – бу­ро­го мед­ве­дя, ры­си, вол­ка, пес­ца, ро­со­ма­хи.

Боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем и вы­со­кой био­ло­гич. про­дук­тив­но­стью от­ли­ча­ют­ся мор­ские и при­бреж­ные эко­си­сте­мы Н. На по­бе­режь­ях – круп­ные ко­ло­нии мор. птиц (тон­кок­лю­вая кай­ра, клу­ша, ту­пик, стел­ле­ро­ва га­га и др.) и пти­чьи ба­за­ры. В при­бреж­ных во­дах оби­та­ют тю­лень- тю­вяк и обык­но­вен­ный тю­лень. Из ки­то­об­раз­ных раз­ре­шён про­мы­сел толь­ко ма­ло­го по­ло­са­ти­ка, по­пу­ля­ция го­лу­бо­го ки­та на­хо­дит­ся под ох­ра­ной. Зна­чи­тель­ны про­мы­сло­вые за­па­сы трес­ки, пик­ши, сель­ди, мой­вы, сай­ды, ат­лан­ти­че­ско­го оку­ня, а так­же се­вер­ной ла­ми­на­рии и не­пред­на­ме­рен­но ин­тро­ду­ци­ро­ван­но­го в во­ды Н. кам­чат­ско­го кра­ба. В мор. во­дах Н. – од­на из круп­ней­ших в ми­ре по­пу­ля­ций хо­лод­но­вод­ных ко­рал­лов.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Б. ч. пре­сно­вод­ных эко­си­стем юж. час­ти Н. силь­но на­ру­ше­на в ре­зуль­та­те аси­ди­фи­ка­ции (уве­ли­че­ния ки­слот­но­сти), пик ко­то­рой при­шёл­ся на 1980-е гг. В наи­бо­лее за­гряз­нён­ных ре­ках и озё­рах ут­ра­че­но до 20% оби­тав­ших здесь ра­нее ви­дов жи­вых ор­га­низ­мов, за­мет­но со­кра­ти­лась чис­лен­ность по­пу­ля­ций мн. цен­ных ви­дов (в т. ч. ат­лан­ти­че­ско­го ло­со­ся и ев­ро­пей­ской жем­чуж­ни­цы). От­ме­ча­ет­ся по­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние ки­слот­но-ще­лоч­но­го ба­лан­са ок. 40% озёр юж. час­ти Н. в свя­зи с эф­фек­тив­но­стью об­ще­ев­ро­пей­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния вы­бро­сов ок­си­дов се­ры и азо­та и мер нац. эко­ло­гич. по­ли­ти­ки. Вы­бро­сы пар­ни­ко­вых га­зов в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 53,7 млн. т, сбро­сы со­еди­не­ний азо­та и фос­фо­ра в вод­ные объ­ек­ты – 16,7 и 1,2 тыс. т со­от­вет­ст­вен­но; из 10,9 тыс. т про­из­ве­дён­ных от­ходов 1,1 тыс. т – ток­сич­ные (2010). В 2000-е гг. в Н. су­ще­ст­вен­но сни­же­ны ат­мо­сфер­ные вы­бро­сы ди­ок­си­нов, тя­жё- лых ме­тал­лов, ок­си­дов се­ры и азо­та.

В ма­те­ри­ко­вой час­ти Н. соз­да­но 2712 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 15,9% пло­ща­ди стра­ны, в т. ч. 33 нац. пар­ка об­щей пл. ок. 30 тыс. км2 (2010) – Хар­дан­гер­вид­да, Юс­те­дал­сб­ре­эн, Эр­ве-Пас­вик и др. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вне­се­ны фьор­ды Зап. Нор­ве­гии – Нерёй-фьорд и Ей­ран­гер- фьорд. К вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния, ох­ра­няе­мым в рам­ках Рам­сар­ской кон­вен­ции, от­не­се­но 37 тер­ри­то­рий об­щей пл. 116,4 тыс. га (2011).

Литература:

Ера­мов Р.А. Нор­ве­гия. М., 1950;

Statistical yearbook of Norway 2010. Oslo, 2010.

Автор: Н. О. Тель­но­ва (фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк).

На­се­ле­ние

Нор­веж­цы со­став­ля­ют 87% на­се­ле­ния Н., саа­мы – 0,8%, эмиг­ран­ты и их по­том­ки – по­ля­ки, шве­ды, па­ки­стан­цы, ирак­цы, со­ма­лий­цы, нем­цы, вьет­нам­цы и др. – 12,2% (дан­ные Нац. ста­ти­стич. управ­ле­ния, 2011).

С кон. 19 в. на­се­ле­ние стра­ны воз­рос­ло в 2,5 раза (2 млн. чел. в 1890; 3 млн. чел. в 1943; 4 млн. чел. в 1976; 4,5 млн. чел. в 2001). Ес­те­ст­вен­ный при­рост на­се­ле­ния не­зна­чи­те­лен (1,6 на 1000 чел., 2010). В 20 – нач. 21 вв. ро­ж­дае­мость сни­зи­лась поч­ти в 2 раза (12,2 на 1000 чел. в 2011; 25 в нач. 1910-х гг.), смерт­ность со­кра­ти­лась при­мер­но в 1,5 раза (со­от­вет­ст­вен­но 8,4 и 13,3); мла­ден­че­ская смерт­ность очень низ­кая – 2,4 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2011). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,88 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2011), что ниже сред­не­го для Скан­ди­нав­ских стран (1,96) и выше для го­су­дарств ЕС (1,51). На­се­ле­ние Н. уве­ли­чи­ва­ет­ся, в т. ч. из-за воз­ра­ста­юще­го с сер. 2000-х гг. при­то­ка ми­гран­тов (в осн. из Поль­ши, Шве­ции, Ли­твы).

С по­след­ней тре­ти 20 в. од­на из гл. де­мо­гра­фич. про­блем – ста­ре­ние на­се­ле­ния (ср. воз­раст ок. 40 лет, 2011); её не­сколь­ко сгла­жи­ва­ет при­ток ми­гран­тов тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та. В воз­рас­тной струк­ту­ре до­ля де­тей (до 15 лет) со­став­ля­ет 18,5% (в ср. для стран ЕС 15,5%; 2010), лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–65 лет) – 66,3% (со­от­вет­ст­вен­но 67,2%), лиц стар­ше 65 лет – 15,2% (17,3%). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни св. 81 го­да (муж­чи­ны – 79 лет, жен­щи­ны – 83,3 го­да). Со­от­но­ше­ние муж­чин и жен­щин прак­ти­че­ски рав­ное (на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 99,8 муж­чин).

Н. – од­на из са­мых сла­бо­за­се­лён­ных стран Ев­ро­пы: ср. плот­ность на­се­ле­ния ок. 16 чел./км2 (2012; ср. по­ка­за­тель для стран ЕС 126 чел./км2). На­се­ле­ние раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии край­не не­рав­но­мер­но. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны юго- вос­ток (макс. плот­ность на­се­ле­ния в рай­оне сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции Ос­ло до 1,6 тыс. чел./км2) и зап. часть стра­ны (рай­оны го­ро­дов Бер­ген, Ста­ван­гер, Трон­хейм – бо­лее 500 чел./км2). Ср. плот­ность на­се­ле­ния в вы­со­ко­гор­ных до­ли­нах в центр. час­ти и на се­ве­ре стра­ны ме­нее 1 чел./км2.

Гор. на­се­ле­ние 79% (2010; 27% в 1940); на­се­ле­ние 50 норв. го­ро­дов пре­вы­ша­ет 10 тыс. чел. Ок. 18% нас. скон­цен­три­ро­ва­но на тер­ри­то­рии сто­лич­ной аг­ло­мера­ции Ос­ло (906,7 тыс. чел., 2011). Др. круп­ные гор. аг­ло­ме­ра­ции (тыс. чел., 2011): Бер­ген (235), Ста­ван­гер – Сан­нес (197,9), Трон­хейм (165,0), Фред­рик­стад – Сар­пс­борг (104,4), Драм­мен (103,0).

Чис­лен­ность эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния 2,64 млн. чел. (2011). Сре­ди ра­бо­таю­щих в сфе­ре ус­луг за­ня­то 78% (в т. ч. оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, рес­то­ран­ный и гос­ти­нич­ный биз­нес, транс­порт, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции – 25%; фи­нан­со­вые, кон­сал­тин­го­вые и др. биз­нес-ус­лу­ги, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью – 14%), сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве, ры­бо­лов­ст­ве и охо­те – 3%, пром-сти (вклю­чая энер­ге­ти­ку) – 13%, строи­тель­ст­ве – 7% (2010). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 3,0% (2012).

Автор: Е. Е. Чир­ко­ва.

Ре­ли­гия

Ок. 84% на­се­ле­ния Н. – хри­стиа­не, в т. ч. ок. 79% – лю­те­ра­не; ок. 4% – при­вер­жен­цы др. про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (пя­ти­де­сят­ни­ки, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты и др.); ок. 1% – ка­то­ли­ки; ок. 2% – му­суль­ма­не; по­сле­до­ва­те­ли др. ре­ли­гий ма­ло­чис­лен­ны; св. 13% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лиг. груп­пе (2010, оцен­ка).

Круп­ней­шая ре­лиг. орг-ция – Лю­те­ран­ская цер­ковь Н. (ос­но­ва­на в 1537), име­ет офиц. ста­тус: её гла­вой яв­ля­ет­ся ко­роль Н., управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во гос. управ­ле­ния и цер­ков­ных дел (норв. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet). Вклю­ча­ет 11 дио­це­зов. Рим­ско-ка­то­лич. цер­ковь пред­став­ле­на 1 дио­це­зом с цен­тром в Ос­ло (под­чи­нён не­по­сред­ст­вен­но па­пе Рим­ско­му). При­хо­ды РПЦ дей­ст­ву­ют в Ос­ло (с 1996), а так­же в Бер­ге­не, Кир­ке­не­се, Ста­ван­ге­ре. Име­ют­ся так­же пра­во­слав­ные при­хо­ды в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви (в т. ч. ос­но­ван­ный в 1931 при­ход Свт. Ни­ко­лая в Ос­ло, ны­не вхо­дя­щий в За­пад­но­ев­ро­пей­ский эк­зар­хат рус­ских пра­во­слав­ных при­хо­дов), Серб. пра­во­слав­ной церк­ви, Рум. пра­во­слав­ной церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Нор­ве­гии с древ­ней­ших вре­мён до кон. 8 в. Ос­вое­ние че­ло­ве­ком тер­ри­то­рии совр. Н. на­ча­лось в 11–8-м тыс. до н. э. – по ме­ре от­ступ­ле­ния лед­ни­ка, по­кры­вав­ше­го Скан­ди­нав­ский п-ов. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки от­но­сят­ся к куль­ту­ре Фос­на и рас­по­ло­жен­ной на се­ве­ре Фен­но­скан­дии куль­ту­ре Ком­са. На ос­но­ве тра­ди­ций Фос­ны раз­ви­ва­лась куль­ту­ра Нёст­вет (кон. 7-го – 4-е тыс.). Её сме­ни­ла куль­ту­ра ямоч­ной ке­ра­ми­ки (4–2-е тыс.), имев­шая кон­так­ты с во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­рой и шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ра­ми; к это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва жи­вот­но­вод­ст­ва и зем­ле­де­лия. Сев. райо­ны вхо­ди­ли в об­ласть лап­ланд­ской куль­ту­ры. С рас­про­стра­не­ни­ем куль­тур шну­ро­вой ке­ра­ми­ки (вы­де­ля­ет­ся их ло­каль­ная, швед­ско-норв., груп­па па­мят­ни­ков) свя­зы­ва­ют по­яв­ле­ние на тер­ри­то­рии Н. пер­вых но­си­те­лей ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков. На этой ос­но­ве скла­ды­ва­ют­ся куль­ту­ры «скан­ди­нав­ско­го брон­зо­во­го ве­ка». С 5-го тыс. по­яв­ля­ют­ся пе­тро­гли­фы, не­ко­то­рые зо­ны их кон­цент­ра­ции про­дол­жа­ли до­пол­нять­ся на­скаль­ны­ми изо­бра­же­ния­ми и в брон­зо­вом ве­ке (Аль­та и др.).

Пе­ре­ход к же­лез­но­му ве­ку (с сер. 1-го тыс. до н. э.) со­про­во­ж­дал­ся раз­ви­ти­ем зем­ле­де­лия, ус­та­нов­ле­ни­ем бо­лее проч­ной осед­ло­сти. Па­мят­ни­ки это­го вре­ме­ни до­сто­вер­но со­от­но­сят­ся с гер­ман­ца­ми, вы­те­сняв­ши­ми ме­ст­ное на­се­ле­ние на се­вер. С 1 в. н. э. тер­ри­то­рия Н. вхо­дит в зо­ну рас­про­стра­не­ния рим. ме­тал­лич. и стек­лян­ных со­су­дов, мо­нет и др., что сви­де­тель­ст­ву­ет об ак­тив­ных свя­зях с др. на­ро­да­ми Ев­ро­пы. Эти про­цес­сы спо­соб­ст­во­ва­ли со­ци­аль­но­му рас­слое­нию, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет и фор­ми­ро­ва­ние зон, где кон­цент­ри­ру­ют­ся по­гре­бе­ния с ору­жи­ем (не ис­клю­че­но, что не­ко­то­рые вои­ны с тер­ри­то­рии Н. мог­ли слу­жить в рим. вспо­мо­гат. вой­сках). К позд­ней ча­сти пе­рио­да рим. влия­ния от­но­сят­ся наи­бо­лее ран­ние на­ход­ки ру­ни­чес­ких над­пи­сей в Н. Вы­ход­цы с тер­ри­то­рии Н. участ­во­ва­ли в со­бы­ти­ях Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов; есть дан­ные и о пе­ре­се­ле­нии не­боль­ших групп гер­ман­цев на тер­ри­то­рию Н. На­ход­ки 5–6 вв. сви­де­тель­ст­ву­ют об ус­лож­не­нии ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­ва и его про­дол­жав­шей­ся диф­фе­рен­циа­ции (за­хо­ро­не­ния во­ж­дей с па­рад­ным ору­жи­ем и ук­ра­ше­ния­ми, обо­ро­нит. со­ору­же­ния, боль­шие 1-этаж­ные до­ма). С 5–6 вв. на тер­ри­то­рии Н. скла­ды­ва­ют­ся про­то­го­су­дарств. об­ра­зо­ва­ния, ос­но­ван­ные на кла­но­вом и пле­мен­ном един­ст­ве. Они воз­глав­ля­лись ро­до­вой ари­сто­кра­ти­ей (stor­menn – «боль­шие лю­ди») и во­ж­дя­ми-хёв­дин­га­ми. Со вре­ме­нем в них фор­ми­ру­ют­ся нар. со­б­ра­ния (тин­ги) для об­су­ж­де­ния спор­ных во­про­сов и их раз­ре­ше­ния.

Нор­ве­гия в кон. 8–15 вв. С кон. 8 в. в Н., как и в др. стра­нах Сев. Ев­ро­пы, на­чи­на­ет­ся пе­ри­од, ко­то­рый при­ня­то на­зы­вать ви­кин­гов эпо­хой. Жи­те­ли то­гдаш­ней Н. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в мно­го­числ. гра­би­тель­ских мор. по­хо­дах. Пер­вый за­фик­си­ро­ван­ный на­бег с учас­ти­ем норв. ви­кин­гов – раз­граб­ле­ние мо­на­сты­ря на о. Лин­дис­фарн (Холи-Айленд) в 793. Ре­зуль­та­та­ми по­хо­дов ви­кин­гов для Н. ста­ли: раз­ви­тие кон­так­тов с Зап. Ев­ро­пой; уси­ле­ние иму­ще­ст­вен­но­го не­ра­вен­ст­ва и со­ци­аль­ной ро­ли во­ж­дей-хёв­дин­гов, ис­поль­зо­вав­ших при­об­ре­тён­ные бо­гат­ст­ва для ук­ре­п­ле­ния сво­ей вла­сти и пре­вра­ще­ния в «ма­лень­ких ко­ро­лей»; зна­чит. ми­гра­ция на­се­ле­ния как внут­ри Н. (за­се­ле­ние но­вых тер­ри­то­рий в сев., сред­ней и юж. час­тях стра­ны), так и во­вне [норв. по­се­ле­ния поя­ви­лись в Ир­лан­дии, Шот­лан­дии, Анг­лии, Фран­ции, на Шет­ланд­ских и Орк­ней­ских о-вах, о. Мэн; вы­ход­цы из Н. за­се­ли­ли Фа­рер­ские о-ва и Ис­лан­дию, до­б­ра­лись до Грен­лан­дии и Сев. Аме­ри­ки (Вин­ланд)]. К пе­рио­ду ак­тив­но­сти ви­кин­гов от­но­сят­ся бо­га­тые под­кур­ган­ные по­гре­бе­ния в ла­дьях (Осе­берг, Гок­стад, Ту­не).

С кон. 8 в. в Н. на­блю­да­лись про­цес­сы раз­ви­тия тор­го­вых фак­то­рий [по­се­ле­ние (кау­панг) Ски­ринг­саль в Вест­фол­ле] и фор­ми­ро­ва­ния про­то­го­род­ских по­се­ле­ний. На ру­бе­же 9–10 вв. ко­нунг Ха­ральд Пре­крас­но­во­ло­сый из Ос­ло-фьор­да в сою­зе с во­ж­дя­ми ря­да зе­мель во­круг Тронн­хеймс-фьор­да, Рум­сда­лс-фьор­да, Хо­ло­га­лан­да и др. под­чи­нил сво­ей вла­сти пра­ви­те­лей отд. об­лас­тей и по­ко­рил зап. по­бе­ре­жье Н., одер­жав по­бе­ду в сра­же­нии в Хафрс-фьор­де близ Ста­ван­ге­ра (не ра­нее 885 и не позд­нее 900). По­сле не­го Ха­ральд про­воз­гла­сил се­бя ко­нун­гом «всей Н.» (ох­ва­ты­ва­ет юго-зап. часть совр. гос-ва), этот ти­тул унас­ле­до­вал его сын Эй­рик I Кро­ва­вая Се­ки­ра (по­лу­чил своё про­зви­ще из-за то­го, что убил 7 из 8 сво­их брать­ев), пра­вив­ший в 930–935. Ко­ро­лев­ст­во Ха­раль­да со­хра­ня­ло мн. чер­ты пле­мен­но­го сою­за и пред­став­ля­ло со­бой по су­ти кон­фе­дера­цию пра­ви­те­лей, не да­вав­ших друг дру­гу чрез­мер­но уси­лить­ся. Соз­да­ние во­ен.-мор. опол­че­ния (ле­дун­га), ус­пеш­ная борь­ба с яр­ла­ми обл. Трён­де­лаг, вы­сту­пав­ши­ми за ме­ст­ную ав­то­но­мию, и с дат. ко­ро­ля­ми, пре­тен­до­вав­ши­ми на Ви­кен, спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию внутр. един­ст­ва ко­ро­лев­ст­ва и улуч­ше­нию его внеш­не­по­ли­тич. по­ло­же­ния. К 11 в. скла­ды­ва­ют­ся 3 осн. ре­гио­наль­ных тин­га (лаг­тин­ги, от «lag» – за­кон), со­би­рав­шие­ся для ре­ше­ния важ­ней­ших во­про­сов и при­ня­тия за­ко­нов: Фру­ста­тинг (ме­сто сбо­ра ру­ко­во­ди­те­лей об­лас­ти во­круг Тронн­хеймс-фьор­да, а так­же яр­лов ме­ст­но­сти Ла­де, пред­ста­ви­те­лей по­бе­ре­жья от Рум­сда­лс-фьор­да до Ло­фо­тен­ских о-вов), Эйд­сва­тинг (во­круг оз. Мьё­са близ Эйд­свол­ла на вос­то­ке), Бор­гар­тинг (близ Сар­пс­бор­га; ме­сто сбо­ра пред­ста­ви­те­лей по­се­ле­ний, рас­по­ла­гав­ших­ся во­круг Ос­ло-фьор­да). На­ря­ду с ни­ми су­ще­ст­во­ва­ла су­деб­ная об­ласть Гу­ла­тинг­лаг (у Со­гне-фьор­да; в по­сле­дую­щем гра­ни­цы не­од­но­крат­но ме­ня­лись).

Кре­ще­ние Ола­фа Трюг­гва­со­на и Ола­фа Ха­ральд­ссо­на во вре­мя по­хо­дов ви­кин­гов на за­пад со­дей­ст­во­ва­ло по­сле­дую­щей хри­стиа­ни­за­ции всей Н. Став ко­роля­ми, они пы­та­лись принудить сво­их под­данных к но­вой ве­ре при по­мо­щи анг­ло­сак­сон­ских мис­сио­не­ров. Пер­во­му из них сде­лать это в пол­ной ме­ре не уда­лось, кре­сти­те­лем всей Н. счи­та­ет­ся Олаф Ха­ральдс­сон. В 1020-е гг. с це­лью ук­ре­пить внутр. един­ст­во Н. он уси­лил роль Церк­ви в гос-ве, по­жа­ло­вав ей зем­ли, изъ­я­тые из вла­де­ний хёв­дин­гов, и при­со­еди­нив её к ар­хи­епи­скоп­ст­ву Гам­бург­ско­му и Бре­мен­ско­му. Че­рез год по­сле ги­бе­ли в 1030 в бит­ве при Стик­ле­ста­де про­тив вой­ска лендр­ма­нов (см. Лендр­ман) и бон­дов Олаф Ха­ральдс­сон был ка­но­ни­зи­ро­ван (со 2-й пол. 12 в. культ св. Ола­фа ак­тив­но ис­поль­зо­вал­ся Цер­ко­вью в це­лях под­ня­тия ав­то­ри­те­та ко­ро­лев­ской вла­сти). По­сле недолгого под­чи­не­ния Н. Да­нии (1028–35) норв. пре­стол за­ни­мал сын Ола­фа Маг­нус I До­б­рый (1035–47), раз­де­лив­ший в 1046 власть со сво­им род­ствен­ни­ком Ха­раль­дом Су­ро­вым (1046–1066), быв. пред­во­ди­те­лем дру­жи­ны ви­кин­гов ви­зант. им­пера­то­ра. В 1064 в ре­зуль­та­те дол­го­го кон­флик­та с дат. ко­ро­лём Све­ном Эс­т­рид­се­ном (1047–1074/76) Ха­ральд Су­ро­вый до­бил­ся при­зна­ния Н. са­мо­сто­ят. ко­ро­лев­ст­вом и от­ка­за Да­нии от при­тя­за­ний на её тер­ри­то­рию. Ха­ральд был убит при не­удач­ной по­пыт­ке за­вое­вать Анг­лию в бит­ве при Стам­форд- Бридж, близ Йор­ка, в 1066 (см. Га­рольд), что по­ло­жи­ло ко­нец экс­пан­сии ви­кин­гов. По­сле­до­вал сто­лет­ний пе­ри­од от­но­си­тель­но мир­но­го раз­ви­тия Нор­ве­гии.

В 12–14 вв. на­се­ле­ние Н., по при­бли­зит. под­счё­там, со­став­ля­ло 300–350 тыс. чел. при ср. про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни в 30 лет. В Н. име­лось 16 го­ро­дов, в ко­то­рых про­жи­ва­ло не бо­лее 20 тыс. чел.; са­мый круп­ный из них – Бер­ген – на­счи­ты­вал не бо­лее 7 тыс. чел. Эпи­де­мия чу­мы 1349–50 унес­ла жиз­ни от 1/2 до 2/3 нас. Нор­ве­гии.

По­ли­тич. си­туа­ция в Н. в сер. 12–13 вв. ос­та­ва­лась не­ста­биль­ной и ос­лож­ня­лась тем, что все ко­ро­лев­ские де­ти, за­кон­ные и не­за­кон­ные, счи­та­лись имею­щи­ми рав­ные пра­ва на пре­стол при ус­ло­вии их под­держ­ки лаг­тин­гом. В 11 – нач. 12 вв. обыч­но име­лось 2 или неск. ко­ро­лей, час­то кон­флик­то­вав­ших друг с дру­гом. Олаф III Ти­хий (1066–93, до 1069 пра­вил совм. с бра­том Маг­ну­сом II), вы­де­ляя епар­хи­ям но­вые зем­ли, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию пер­вых норв. го­ро­дов: Ни­да­рос, Бер­ген, Ста­ван­гер, Ос­ло. Его сын Маг­нус III Бо­со­но­гий (1093–1103) про­во­дил ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, пред­при­нял 3 экс­пе­ди­ции в Шот­лан­дию, Ир­лан­дию и сев.-зап. Анг­лию с це­лью ут­вер­дить норв. су­ве­ре­ни­тет над Орк­ней­ски­ми и Геб­рид­ски­ми о-ва­ми. Сы­новья пос­лед­не­го – Олаф I (1103–15), Эй­стейнн (1103–22) и Си­гурд Кре­сто­но­сец (1103–30) – пра­ви­ли вме­сте. При них бы­ла вве­де­на цер­ков­ная де­ся­ти­на, ос­но­ва­ны пер­вые норв. мо­на­сты­ри, по­ло­же­но на­ча­ло строи­тель­ст­ву со­бо­ров, ду­хо­вен­ст­во шотл. ост­ро­вов по­став­ле­но под юрис­дик­цию норв. Церк­ви. В нач. 12 в. ко­ро­ли до­би­лись не­по­средств. управ­ле­ния над б. ч. про­вин­ций Н., что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во ме­ст­ной ари­сто­кра­тии. По­сле 1130 разл. груп­пы в их сре­де под­дер­жи­ва­ли сво­их пре­тен­ден­тов на пре­стол, Цер­ковь же по­пы­та­лась вос­поль­зо­вать­ся со­ци­аль­ны­ми вол­не­ния­ми для дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти от ко­ро­лев­ской вла­сти. В 1152–53 в ре­зуль­та­те ви­зи­та в Н. англ. кар­ди­на­ла Ни­ко­ла­са Брейк­спи­ра (впо­след­ст­вии па­па Рим­ский Ад­ри­ан IV) уч­ре­ж­де­но ар­хи­епи­скоп­ст­во в Ни­да­ро­се. В 1163 Цер­ковь под­дер­жа­ла при­тя­за­ния на пре­стол Маг­ну­са Эр­лин­гс­со­на вза­мен на его под­чи­не­ние па­пе, га­ран­тии со­хра­не­ния но­во­вве­де­ний 1152–53, а так­же при­ня­тие осо­бой гра­мо­ты с при­ви­ле­гия­ми для Церк­ви. Ко­ро­на­ция Маг­ну­са ста­ла пер­вой, ко­то­рой ру­ко­во­дил ар­хи­епи­скоп. Так­же был раз­ра­бо­тан пи­са­ный за­кон о пре­сто­ло­на­сле­дии (в си­лу не всту­пил; дей­ст­во­вал лишь с 13 в.), ко­то­рый ус­та­нав­ли­вал прин­цип пер­во­род­ст­ва и пре­иму­ществ. пра­во на пре­стол за­кон­ных сы­но­вей ко­ро­ля. Вме­сто из­бра­ния ко­ро­ля тин­га­ми пла­ни­ро­ва­лось уч­ре­ж­де­ние осо­бо­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, гос­под­ствую­щие по­зи­ции в ко­то­ром за­ни­ма­ла бы Цер­ковь. Од­на­ко эти пла­ны реа­ли­зо­ва­ны не бы­ли; Маг­ну­су на­сле­до­вал Свер­рир Си­гур­дарс­сон, сын свя­щен­ни­ка с Фа­рер­ских о-вов, объ­явив­ший се­бя сы­ном ко­ро­ля Си­гур­да II Ха­ральд­ссо­на (1136–55). На­чав борь­бу за пре­стол, Свер­рир опи­рал­ся на дви­же­ние бир­кен­бей­не­ров. По­сле при­зна­ния его ко­ро­лём всей Н. (1184) он на­ме­ре­вал­ся по­ста­вить Цер­ковь под ко­ро­лев­ский кон­троль и от­казал­ся при­знать ре­фор­мы и при­ви­ле­гии, при­ня­тые по­сле 1152. Ар­хи­епи­скоп и боль­шин­ст­во епи­ско­пов от­пра­ви­лись в из­гна­ние в Да­нию, Свер­рир был от­лучён от Церк­ви. Из­гнан­ни­ки соз­да­ли мя­теж­ную груп­пи­ров­ку и объ­еди­ни­лись с баг­ле­ра­ми (baglar, от bagall – епи­скоп­ский жезл) – про­тив­ни­ка­ми адм. ре­форм ко­ро­ля и соз­да­ния дру­жи­ны (хир­да) в ка­че­ст­ве но­вой ари­сто­кра­тии, со­став­лен­ной из при­двор­ных чи­нов­ни­ков, при­бли­жён­ных ко­ро­ля. Баг­ле­ры, за­кре­пив­шие­ся в рай­оне Ос­ло и внутр. об­лас­тях Н., бо­ро­лись со Свер­ри­ром вплоть до его смер­ти в 1202. По­пыт­ки при­ми­ре­ния баг­ле­ров и бир­кен­бей­не­ров в 1217 и окон­ча­ние вос­ста­ний «риб­бун­гов» (по­гром­щи­ков) в 1227 соз­да­ли ус­ло­вия для фор­ми­ро­ва­ния бо­лее упо­ря­до­чен­ной струк­ту­ры управ­ле­ния и ин­сти­ту­та силь­ной ко­ро­лев­ской вла­сти. По­след­ним эпи­зо­дом эпо­хи гражд. войн в Н. ста­ло по­дав­ле­ние вос­ста­ния гер­цо­га Ску­ле Бор­дс­со­на в 1240. Во внеш­ней по­ли­ти­ке Н. это­го пе­рио­да важ­ным со­бы­ти­ем ста­ло за­клю­че­ние Перт­ско­го до­го­во­ра 1266, за­вер­шив­ше­го норв.-шотл. вой­ну, по ко­то­ро­му Н. по­те­ря­ла Геб­рид­ские о-ва. В 13–14 вв. ко­ро­лям Н. уда­лось под­чи­нить се­бе фин. на­се­ле­ние на се­ве­ре: ещё в 1251 ме­ж­ду норв. ко­ро­лём Хо­ко­ном IV Ста­рым и Алек­сан­дром Яро­сла­ви­чем Нев­ским ве­лись пе­ре­го­во­ры о раз­гра­ни­чит. ли­нии в Финн­мар­ке­не (Финн­мар­ке), а в 1326 был за­клю­чён до­го­вор, за­кре­пив­ший пра­во Н. и Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки со­би­рать дань с саа­мов в За­по­ля­рье.

В со­ци­аль­но-эко­но­мич. строе Н. в пе­ри­од «вы­со­ко­го Сред­не­ве­ко­вья» (12–14 вв.) про­изош­ли важ­ные из­ме­не­ния. К 12 в. боль­шин­ст­во бон­дов из соб­ст­вен­ни­ков зем­ли пре­вра­ти­лись в её арен­да­то­ров (лей­лен­дин­гов), иму­ще­ст­вен­ное и со­ци­аль­ное рас­слое­ние в их сре­де при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию при­ви­ле­ги­ров. вер­хуш­ки за­жи­точ­ных и пол­но­прав­ных соб­ст­вен­ни­ков (холь­дов). На сме­ну ро­до­вой зна­ти эпо­хи ви­кин­гов, часть ко­то­рой пе­ре­се­ли­лась в др. стра­ны, а часть по­гиб­ла в борь­бе с ко­ро­ля­ми-объ­е­ди­ни­те­ля­ми, при­шли зем­ле­вла­дельч. знать, дру­жин­ни­ки и др. слу­жи­лые лю­ди ко­ро­ля, а так­же ду­хо­вен­ст­во. Од­на­ко скла­ды­вав­ший­ся гос­под­ствую­щий слой был в Н. от­но­си­тель­но сла­бым и не под­чи­нил се­бе всей мас­сы кре­сть­ян. Круп­но­го по­ме­стья с бар­ской за­паш­кой в Н. не сло­жи­лось; зе­мель­ные вла­де­ния Церк­ви и лендр­ма­нов со­стоя­ли из раз­бро­сан­ных с.-х. дво­ров, дер­жа­те­ли ко­то­рых пла­ти­ли рен­ту в фор­ме аренд­ной пла­ты про­дук­та­ми (ланд­скюльд) и ве­ли са­мо­сто­ят. хо­зяй­ст­во. Ко­ро­ли со­би­ра­ли по­да­ти с на­се­ле­ния и при­ну­ж­да­ли его «кор­мить» свою дру­жи­ну во вре­мя сис­те­матич. объ­ез­дов разл. об­лас­тей стра­ны. В даль­ней­шем пра­во сбо­ра «корм­ле­ний» (вейцл) с к.-л. тер­ри­то­рии ста­ло раз­да­вать­ся дру­жин­ни­кам и слу­жи­лым лю­дям, в ре­зуль­та­те че­го вейц­лы пре­вра­ща­лись в лен­ные по­жа­ло­ва­ния.

В кон. 12 – 13 вв. исл.-норв. куль­ту­ра пе­ре­жи­ва­ла рас­цвет. Бы­ли соз­да­ны ла­ти­ноя­зыч­ные хро­ни­ки, вклю­чив­шие Н. в об­ще­ев­ро­пей­ское хри­сти­ан­ское про­стран­ст­во, жи­тия свя­тых и са­ги, по­свя­щён­ные двум ко­ро­лям Ола­фам, за­пи­са­ны сво­ды «саг о норв. ко­нун­гах» (или «ко­ро­лев­ских саг») – об ис­то­рии Н. с древ­ней­ших вре­мён до сер. 13 в. (сре­ди них – зна­ме­ни­тый «Круг Зем­ной» Снор­ри Стур­лу­со­на). По ини­циа­ти­ве ко­ро­ля Хо­ко­на IV Хо­конс­со­на (ко­то­ро­му по­свя­ще­на од­но­им. са­га Стур­лы Тор­дар­со­на) в Н. на­ча­ли пе­ре­во­дить франц. ры­цар­ские ро­ма­ны, в 1274 по ини­циа­ти­ве ко­ро­ля Маг­ну­са VI был за­пи­сан пер­вый об­ще­нор­веж­ский свод за­ко­нов «Ланд­слов» («За­кон стра­ны»; об­на­ро­до­ван в 1274–76 и ут­вер­ждён на об­ла­ст­ных тин­гах).

При­ход Мар­гре­те I к вла­сти в Да­нии в 1376 и в Н. в 1380 (в обо­их слу­ча­ях в ка­че­ст­ве со­пра­ви­тель­ни­цы сы­на, дат. и норв. ко­ро­ля Ола­фа Хо­конс­со­на) за­ло­жил ос­но­вы дат­ско-нор­веж­ской унии. Про­воз­гла­ше­ние Мар­гре­те I «пол­но­моч­ной гос­по­жой и за­кон­ной гла­вой» Шве­ции в 1388, на­зна­че­ние в 1389 её на­след­ни­ком Бо­ги­сла­ва По­ме­ран­ско­го (см. Эрик По­ме­ран­ский) – усы­нов­лён­но­го ею вну­ча­то­го пле­мян­ни­ка – и про­воз­гла­ше­ние его ко­ро­лём Да­нии, Нор­ве­гии и Шве­ции в 1397 по­ло­жи­ли на­ча­ло Каль­мар­ской унии 1397–1523.

В пе­ри­од Каль­мар­ской унии по­ли­тич. роль Н. на Скан­ди­нав­ском п-ове по­сте­пен­но сни­жа­лась. Мар­гре­те I и Эрик По­ме­ран­ский ос­та­ви­ли ва­кант­ны­ми выс­шие адм. по­сты в Н., боль­шин­ст­во др. долж­но­стей бы­ло пе­ре­да­но вы­ход­цам из Да­нии и герм. зе­мель, управ­ле­ние Н. со­сре­до­то­че­но в Ко­пен­га­ге­не (по­сле 1450), норв. гос. со­вет (рик­срод) всё боль­ше ут­ра­чи­вал влия­ние. Про­тест жи­те­лей Н. про­тив дат. гос­под­ства по­лу­чил вы­ра­же­ние в ря­де сти­хий­ных кре­сть­ян­ских вос­ста­ний. В 1448 норв. пред­ста­ви­те­ли из­бра­ли ко­ро­лём Кар­ла VIII Кнут­со­на, но под дав­ле­ни­ем дат­чан бы­ли вы­ну­ж­де­ны вско­ре при­знать ко­ро­лём Кри­стиа­на I и ос­тать­ся в унии с Да­нией. В 1468 Н. по­те­ря­ла Орк­ней­ские и Шет­ланд­ские о-ва, за­ло­жен­ные Кри­стиа­ном I ко­ро­лю Шот­лан­дии для обес­пе­че­ния при­да­но­го сво­ей до­че­ри.

Во­прос о при­чи­нах по­ли­тич. сла­бо­сти норв. ари­сто­кра­тии в 15 в. ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным. Од­ни ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют это след­ст­ви­ем по­ли­ти­ки со­кру­ше­ния ро­до­вой эли­ты, про­во­див­шей­ся с 12 в. норв. ко­ро­ля­ми и ли­шив­шей Н. со­ци­аль­но­го слоя, ана­ло­гич­но­го дат. и швед. ари­сто­кра­тии. Др. ав­то­ры ут­вер­жда­ют, что гл. роль сыг­ра­ла ску­дость почв, пре­пят­ст­во­вав­шая эко­но­мич. уси­ле­нию ари­сто­кра­тии пу­тём соз­да­ния круп­ных по­мес­тий. Этот гео­гра­фич. фак­тор, а так­же де­мо­гра­фич. по­те­ри во вре­мя эпи­демий чу­мы, ли­шив­шие ари­сто­кра­тию б. ч. ра­бо­чей си­лы, при­ве­ли к за­пу­сте­нию дво­ров и пре­вра­ще­нию мн. дво­рян в кре­сть­ян.

Нор­ве­гия в 16–19 вв. По­сле вы­хо­да Шве­ции из Каль­мар­ской унии в 1523 норв. гос. со­вет пы­тал­ся до­бить­ся боль­шей не­за­ви­си­мо­сти Н. в рам­ках унии с Да­ни­ей. Од­на­ко в ус­ло­ви­ях про­ве­де­ния ко­ро­лев­ской Ре­фор­ма­ции в Да­нии (1536) и от­сут­ст­вия под­держ­ки со сто­ро­ны Шве­ции, ко­роль ко­то­рой Гус­тав I сам скло­нял­ся к лю­те­ран­ст­ву, гос. со­ве­ту, в ко­то­ром до­ми­ни­ро­ва­ли ка­то­лич. епи­ско­пы, не уда­лось до­бить­ся по­став­лен­ных це­лей. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния под рук. еп. Ола­фа Эн­гельб­ректс­со­на, пы­тав­ше­го­ся от­сто­ять норв. ка­то­лич. цер­ковь, в 1537 он был из­гнан из Н. и уе­хал в Ни­дер­лан­ды, за­брав с со­бой ра­ку с мо­ща­ми св. Ола­фа, а Н. бы­ла про­воз­гла­ше­на Кри­стиа­ном III дат. про­вин­ци­ей. Не­смот­ря на это, в си­лу со­ци­аль­ных и гео­гра­фич. при­чин, а так­же ис­то­рич. тра­ди­ции (норв. ко­ро­на счи­та­лась отд. мо­нар­хи­ей) Н. уда­лось со­хра­нить б. ч. сво­их ин­сти­ту­тов и за­ко­нов и до­бить­ся учё­та спе­ци­фи­ки стра­ны при при­ня­тии но­вых по­ста­нов­ле­ний. Уве­ли­че­ние эко­но­мич. зна­че­ния Н. для дат. ко­ро­лев­ст­ва (с 1550 она пре­вра­ти­лась в важ­но­го экс­пор­тё­ра же­ле­за, ме­ди, ры­бы, ле­са в стра­ны Балт. ре­гио­на и Зап. Ев­ро­пы), опа­се­ния по по­во­ду швед. пла­нов ан­нек­сии Н., ста­нов­ле­ние норв. бур­жуа­зии – всё это спо­соб­ст­во­ва­ло про­явле­нию осо­бо­го вни­ма­ния со сто­ро­ны дат. мо­нар­хов к этой про­вин­ции и их за­бо­те о ло­яль­но­сти норв. на­се­ле­ния. Наи­бо­лее яр­кий при­мер – по­ли­ти­ка Кри­стиа­на IV, ос­но­вав­ше­го в Н. ряд но­вых го­ро­дов: Кри­сти­ан­санн для кон­тро­ля над прол. Ска­гер­рак; Конгс­берг близ важ­ных се­реб­ря­ных руд­ни­ков; Кри­стиа­нию – по­сле раз­ру­шит. по­жа­ра в Ос­ло в 1624.

Хо­тя на­ме­ст­ни­ку Х. Се­хе­сте­ду, зя­тю Кри­стиа­на IV, уда­лось сфор­ми­ро­вать норв. ар­мию пу­тём на­бо­ра кре­сть­ян и соз­дать отд. фи­нан­со­вую ад­ми­ни­ст­ра­цию, на­строе­ний в поль­зу от­де­ле­ния от Да­нии у норв. на­се­ле­ния не бы­ло. По­сле его от­стра­не­ния от долж­но­сти в 1651 управ­ле­ние фи­нан­са­ми вновь пе­ре­шло к Ко­пен­га­ге­ну. На­ме­ст­ник Н. в 1664–99 У. Ф. Гюль­ден­лё­ве, вне­брач­ный сын Фре­де­ри­ка III, про­вёл ряд ме­ро­прия­тий в поль­зу норв. кре­сть­ян, а так­же пе­ре­дал мо­но­по­лию на тор­гов­лю и экс­порт ле­са уз­ко­му кру­гу куп­цов. Осо­бое вни­ма­ние он уде­лял со­стоя­нию норв. во­оруж. сил, уча­ст­во­вав­ших в вой­нах со Шве­ци­ей. По ито­гам дат.-швед. войн 1658–60, 1675–79 (см. Дат­ско-швед­ские вой­ны 16–19 вв.) Шве­ция при­сое­ди­ни­ла и за­кре­пи­ла за со­бой об­лас­ти Ско­не, Хал­ланд и Бо­хус­лен, в ре­зуль­та­те че­го сфор­ми­ро­ва­лись совр. гра­ни­цы Н. По­пыт­ки Кар­ла XII за­хва­тить Н. в 1716, 1718 в хо­де дат.-швед. вой­ны 1709–20 не увен­ча­лись ус­пе­хом. В ито­ге гра­ни­цы Н. бы­ли окон­ча­тель­но за­кре­п­ле­ны Стрём­стад­ским до­го­во­ром 1751, по ко­то­ро­му к ней бы­ла при­сое­ди­не­на внутр. часть Финн­мар­ка. С 1760–70-х гг. в сре­де норв. эли­ты воз­ник­ли се­па­ра­ти­ст­ские тен­ден­ции, раз­ви­вав­шие­ся па­рал­лель­но с ан­нек­сио­ни­ст­ски­ми пла­на­ми швед. ко­ро­лей Гус­та­ва III и Гус­та­ва IV.

На­се­ле­ние Н. в 18 в. со­стоя­ло поч­ти ис­клю­чи­тель­но из кре­сть­ян и ры­ба­ков, ни один го­род или по­се­ле­ние гор. ти­па не пре­вы­ша­ли по чис­лен­но­сти 15 тыс. жит. На вос­то­ке Н. со­ци­аль­но-эко­но­мич. си­туа­ция от­ли­ча­лась: кре­сть­я­не по­лу­ча­ли зна­чит. при­бы­ли от лес­но­го про­мыс­ла, в рай­оне Трён­де­ла­га су­ще­ст­во­вал класс бо­га­тых куп­цов и кре­сть­ян, а так­же ши­ро­кий слой без­зе­мель­но­го сель­ско­го на­се­ле­ния. 18 в. ха­рак­те­ри­зо­вал­ся но­вы­ми ми­гра­ция­ми норв. на­се­ле­ния и во­зоб­нов­ле­ни­ем ак­тив­ной ко­ло­ни­за­ции Грен­лан­дии.

По­пыт­ки дат.-норв. гос-ва при­дер­жи­вать­ся ней­тра­ли­те­та в хо­де на­по­ле­о­нов­ских войн по­тер­пе­ли не­уда­чу по­сле на­ча­ла анг­ло-дат­ской вой­ны 1807–14. При­сое­ди­не­ние Да­нии к кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де в окт. 1807 и по­сле­до­вав­шие за ним пре­кра­ще­ние экс­пор­та ле­са и ры­бы, им­пор­та зер­на име­ли для Н. тя­же­лей­шие по­след­ст­вия. В стра­не на­сту­пил эко­но­мич. кри­зис и го­лод. В этих ус­ло­ви­ях норв. эли­та всё ак­тив­нее скло­ня­лась к мыс­ли о не­об­хо­ди­мо­сти иметь собств. не­за­ви­си­мое пра­ви­тель­ст­во. В это вре­мя в Шве­ции с при­хо­дом к вла­сти на­по­ле­о­нов­ско­го мар­ша­ла Ж. Б.Ж. Бер­на­до­та (см. Карл XIV Юхан) воз­ро­ди­лись пла­ны при­сое­ди­не­ния Н. В апр. 1812 Шве­ция за­клю­чи­ла с Рос. им­пе­ри­ей со­юз­ный до­го­вор, на­прав­лен­ный про­тив Фран­ции, в од­ном из пунк­тов ко­то­ро­го бы­ло за­фик­си­ро­ва­но со­гла­сие Рос­сии на ан­нек­сию Н. Шве­ци­ей. В мар­те – апр. 1813 своё со­гла­сие на при­сое­ди­не­ние Н. к Шве­ции да­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния и Прус­сия. Да­ния и Н. ос­та­ва­лись со­юз­ни­ка­ми Фран­ции до 1814. По­сле по­ра­же­ния войск На­по­ле­о­на I в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 в дат. вла­де­ния всту­пи­ла Сев. ар­мия под ко­манд. Кар­ла Юха­на (вклю­ча­ла швед., рос. и прус. со­еди­не­ния). По дат.-швед. мир­но­му до­го­во­ру от 14.1.1814 (см. Киль­ские мир­ные до­го­во­ры 1814) дат. ко­роль Фре­де­рик VI от­ка­зал­ся от сво­их прав на Н. в поль­зу ко­ро­ля Шве­ции, со­хра­нив за со­бой быв. норв. ко­ло­нии Ис­лан­дию, Фа­рер­ские о-ва и Грен­лан­дию. Од­на­ко ре­ше­ния, при­ня­тые в Ки­ле, вы­зва­ли со­про­тив­ле­ние норв. на­ро­да, во гла­ве ко­то­ро­го встал на­ме­ст­ник (штат­галь­тер) Н. дат. крон­принц Кри­сти­ан Фре­де­рик (бу­ду­щий ко­роль Да­нии Кри­сти­ан VIII). Он воз­гла­вил врем. пра­ви­тель­ст­во, соз­дан­ное 19.2.1814 од­но­вре­мен­но с про­воз­гла­ше­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти Н. 10.4.1814 в м. Эйд­сволл на­ча­лись за­се­да­ния из­бран­но­го гос. (уч­ре­дит.) со­б­ра­ния, при­няв­ше­го 17.5.1814 Кон­сти­ту­цию Н. (см. Эйд­сволль­ское го­су­дар­ст­вен­ное со­б­ра­ние 1814). Она про­воз­гла­ша­ла Н. кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей (ко­ро­лём Н. 19.5.1814 из­бран Кри­сти­ан Фре­де­рик) и пред­по­ла­га­ла соз­да­ние норв. пар­ла­мен­та (стор­тин­га), в сфе­ру ком­пе­тен­ции ко­то­ро­го пе­ре­да­ва­лись за­ко­но­да­тель­ст­во, на­ло­го­об­ло­же­ние и бюд­жет; за ко­ро­лём ос­та­ва­лись ис­пол­нит. власть и пра­во на­значать ми­ни­ст­ров, он так­же об­ла­дал пра­вом от­ла­га­тель­но­го ве­то на за­ко­ны, при­ни­мае­мые стор­тин­гом. Вы­бо­ры в стор­тинг ог­ра­ни­чи­ва­лись воз­рас­тным, иму­щест­вен­ным и др. цен­за­ми.

За­вер­ше­ние на­по­ле­о­нов­ских войн в Ев­ро­пе вновь при­влек­ло к Н. вни­ма­ние ве­ли­ких дер­жав, не со­би­рав­ших­ся от­казы­вать­ся от дан­ных Шве­ции обя­за­тельств. Не­смот­ря на их по­пыт­ки мир­но­го по­сред­ни­че­ст­ва, швед. на­след­ный принц Карл Юхан вторг­ся во гла­ве вой­ска в Н., что по­ло­жи­ло на­ча­ло нор­веж­ско-швед­ской вой­не 1814. По её ре­зуль­та­там Кри­сти­ан Фре­де­рик от­рёк­ся от норв. пре­сто­ла, чрез­вы­чай­ный стор­тинг, со­зван­ный в Кри­стиа­нии 7 окт., при­нял но­вую ре­дак­цию кон­сти­ту­ции и оп­ре­делил ос­но­вы Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814–1905, ко­то­рая фор­маль­но бы­ла про­воз­гла­ше­на 4 но­яб. с из­бра­ни­ем швед. ко­ро­ля Кар­ла XIII на норв. пре­стол под име­нем Кар­ла II. В рам­ках унии Шве­ция и Н., офи­ци­аль­но на­зы­вав­шие­ся Со­еди­нён­ные ко­ро­лев­ст­ва Шве­ция и Н., име­ли об­ще­го ко­ро­ля (с 1818 из ди­на­стии Бер­на­до­тов) и про­во­ди­ли еди­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку: об­щее (фак­ти­че­ски швед.) мин-во ин. дел раз­ме­ща­лось в Сток­голь­ме, все пред­ста­ви­тель­ст­ва за ру­бе­жом так­же объ­яв­ля­лись об­щи­ми для двух ко­ро­левств. Норв. пра­ви­тель­ст­во в Кри­стиа­нии за­ни­ма­лось в осн. внутр. де­ла­ми. Ко­роль объ­яв­лял­ся глав­но­ко­манд. воо­руж. си­ла­ми Н., ко­то­рые не мог­ли, од­на­ко, ис­поль­зо­вать­ся за её пре­де­ла­ми без со­гла­сия норв. стор­тин­га. По­ка­за­те­лем за­ви­си­мо­сти Н. от Шве­ции бы­ла долж­ность швед. на­ме­ст­ни­ка в Н. (су­ще­ст­во­ва­ла до 1859).

На­се­ле­ние Н. рос­ло в 19 в. бы­ст­рее, чем в к.-л. др. пе­ри­од её ис­то­рии (с 833 тыс. чел. в 1801 до 2240 тыс. чел. в 1900). При этом по чис­лен­но­сти эмиг­ран­тов Н. за­ни­ма­ла вто­рое (по­сле Ир­лан­дии) ме­сто в Ев­ро­пе: в 1840–1914 из стра­ны вы­еха­ло ок. 750 тыс. чел. (пре­ж­де все­го на Ср. За­пад США).

Эко­но­мич. ис­то­рия Н. в 19 в. на­ча­лась с кри­зи­са, по­сле­до­вав­ше­го за окон­ча­ни­ем на­по­ле­о­нов­ских войн и свя­зан­но­го с ог­ра­ни­че­ни­ем экс­пор­та ле­са в Ве­ли­ко­бри­та­нию (брит. пра­ви­тель­ст­во вве­ло льгот­ные та­ри­фы для экс­пор­та лес­ных то­ва­ров из Ка­на­ды). Экс­порт ры­бы, вто­ро­го по зна­че­нию экс­порт­но­го то­ва­ра, по­стра­дал мень­ше, с 1820-х гг. сель­дя­ной про­мы­сел на зап. по­бе­ре­жье всту­пил в ста­дию ак­тив­но­го раз­ви­тия. С 1850-х гг. ус­ко­ри­лось раз­ви­тие зем­ле­де­лия и жи­вот­но­вод­ст­ва. Строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог (пер­вая из них – ме­ж­ду Ос­ло и Эйд­свол­лом, про­ло­же­на в 1854) по­ло­жи­ло ко­нец изо­ля­ции ма­лых об­щин и от­кры­ло путь для про­да­жи с.-х. про­дук­тов. Важ­ней­ший вклад в раз­ви­тие эко­но­ми­ки Н. вне­сло раз­ви­тие тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния (осо­бен­но в 1850–80). До­ля Н. в ми­ро­вом тон­на­же тор­го­вых су­дов дос­тиг­ла 6,1%, к кон. 19 в. Н. име­ла тре­тий по ве­ли­чи­не (по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии и США) тор­го­вый флот в ми­ре. Ак­тивное раз­ви­тие тор­гов­ли и фло­та соз­да­ло пред­по­сыл­ки для бы­ст­ро­го рос­та пром-сти (с 1860-х гг.).

По­ли­тич. раз­ви­тие Н. в 19 в. ха­рак­тери­зо­ва­лось борь­бой за ут­вер­жде­ние боль­шей не­за­ви­си­мо­сти от Шве­ции в рам­ках унии, пре­одо­ле­ние её под­чи­нён­но­го по­ло­же­ния, столк­но­ве­ния­ми ко­ро­ля и стор­тин­га. Стрем­ле­ние Кар­ла XIV Юха­на (пра­вил в Н. под име­нем Кар­ла III) по­лу­чить пра­во аб­со­лют­но­го ве­то в стор­тин­ге не увен­ча­лось ус­пе­хом, не­смот­ря на по­пыт­ки уст­ра­шить Н. де­мон­ст­ра­ция­ми во­ен. си­лы. В 19 в. стор­тинг стал осн. ин­ст­ру­мен­том борь­бы про­тив швед. стрем­ле­ний объ­е­ди­нить Н. и Шве­цию. С 1820-х гг. в ка­че­ст­ве нац. празд­ни­ка в Н. ста­ло от­ме­чать­ся 17 мая – день при­ня­тия Эйд­сволль­ской кон­сти­ту­ции. Ини­циа­ти­вы ко­ро­ля по за­пре­ту празд­но­ва­ния при­ве­ли к про­тес­там, в ре­зуль­та­те че­го в 1830-х гг. он ус­ту­пил в этом во­про­се. В 1840-х гг. Н. по­лу­чи­ла собств. флаг для тор­го­во­го и во­ен. фло­та с не­боль­шой эмб­ле­мой унии в уг­лу. В 1898 под влия­ни­ем Вен­ст­ре и Нор­веж­ской ра­бо­чей пар­тии (НРП) при­нят за­кон о все­об­щем из­би­рат. пра­ве для муж­чин (в 1907; в 1913 рас­про­стра­не­но и на жен­щин).

Важ­ны­ми ве­ха­ми в ис­то­рии Н. это­го пе­рио­да ста­ли де­ли­ми­та­ция гра­ни­цы с Рос. им­пе­ри­ей (1826), а так­же за­клю­че­ние в хо­де Крым­ской вой­ны 1853–56 со­юз­но­го до­го­во­ра с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей (см. Но­ябрь­ский до­го­вор 1855), ко­то­рые обя­за­лись ока­зать по­мощь швед.-норв. ко­ро­лев­ст­ву в слу­чае вы­дви­же­ния Рос­си­ей тер­ри­то­ри­аль­ных тре­бо­ва­ний на Се­ве­ре.

Бы­строе эко­но­мич. раз­ви­тие Н. в 19 в. при­ве­ло к сни­же­нию ро­ли круп­ных по­мес­тий и уп­разд­не­нию дво­рян­ст­ва (1821). По­ло­же­ние выс­ше­го чи­нов­ни­че­ст­ва, на­про­тив, ук­ре­пи­лось, со 2-й пол. 19 в. оно за­ня­ло гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в по­ли­тич. жиз­ни Н. По­ми­мо 2 тра­ди­ци­он­ных со­ци­аль­но-по­ли­тич. сил (кре­сть­ян­ст­во и мо­нарх), к кон. 19 в. в Н. уси­ли­лись по­зи­ции су­дов­ла­дель­цев и пред­при­ни­ма­те­лей, на­чав­ших иг­рать всё бо- лее ак­тив­ную роль в жиз­ни стра­ны.

В 19 в. пред­при­ни­ма­лись уси­лия по раз­ви­тию соб­ств. норв. куль­ту­ры, пре­одо­ле­нию дат. куль­тур­но­го гос­под­ства. В этот пе­ри­од шёл про­цесс «нор­ве­ги­за­ции» эли­ты Н., хо­тя до нач. 20 в. она про­дол­жа­ла го­во­рить на дат. или дат.- норв. язы­ке, то­гда как осн. мас­са на­се­ле­ния го­во­ри­ла на разл. ме­ст­ных диа­лек­тах [на их ос­но­ве в сер. 19 в. был со­став­лен т. н. лан­нс­мол (landsmål – «язык стра­ны», нар. язык)]. На­чи­ная с 1880–90-х гг. дат.-норв. яз., упот­реб­ляв­ший­ся в прес­се и гор. ре­чи и под­верг­ший­ся зна­чит. из­ме­не­ни­ям, стал на­зы­вать­ся рик­смо­лом (гос. язы­ком) и на­ря­ду с ланн­с­мо­лом по­лу­чил офиц. при­зна­ние. В 1929 рик­с­мол был пе­ре­име­но­ван в бук­мол (книж­ный язык), а лан­нс­мол – в ню­норск (но­во­нор­веж­ский яз.).

Нор­ве­гия в 1905–45. В нач. 20 в. борь­ба за не­за­ви­си­мость в Н. уси­ли­лась. В 1905 се­рия пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом К. Ми­кель­се­на и Ос­ка­ром II по соз­да­нию не­за­ви­си­мой норв. кон­суль­ской служ­бы за­кон­чи­лась не­уда­чей. Стор­тинг ре­шил дей­ст­во­вать са­мо­стоя­тель­но и при­нял за­ко­но­про­ект о собств. кон­суль­ской служ­бе. По­сле от­ка­за ко­ро­ля санк­цио­ни­ро­вать его пра­ви­тель­ст­во Ми­кель­се­на уш­ло в от­став­ку. По­ли­тич. кри­зис, в хо­де ко­то­ро­го ко­роль не смог сфор­ми­ро­вать но­вое норв. пра­ви­тель­ст­во, при­вёл 7.6.1905 к объ­яв­ле­нию стор­тин­гом о рас­тор­же­нии унии со Шве­ци­ей «из-за пре­кра­ще­ния ис­пол­не­ния ко­ро­лём его обя­зан­но­стей ко­ро­ля Нор­ве­гии». За от­ка­зом швед. рик­сда­га при­знать это ре­ше­ние по­сле­до­ва­ли час­тич­ная мо­би­ли­за­ция в обе­их стра­нах и уг­ро­зы во­ен. втор­же­ния в Н. В ито­ге норв. пред­ста­ви­те­ли всту­пи­ли в пе­ре­го­во­ры об ус­ло­ви­ях рас­тор­же­ния унии, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Кар­л­стад­ских со­гла­ше­ний 1905. Швед.-норв. уния бы­ла рас­торг­ну­та, дат. принц Карл из­бран на ре­фе­рен­ду­ме но­вым ко­ро­лём Н. и взо­шёл на пре­стол под име­нем Хо­ко­на VII. Рос. им­пе­рия пер­вой из вел. дер­жав при­зна­ла не­за­ви­си­мость Н. (29.10.1905).

В нач. 20 в. эко­но­ми­ка Н. про­дол­жа­ла бы­ст­ро раз­ви­вать­ся, боль­шую роль в ней ста­ла иг­рать гид­ро­энер­ге­ти­ка. К 1906 3/4 норв. гид­ро­элек­тро­стан­ций на­хо­ди­лось в ру­ках иностр. ка­пи­та­ла, что при­ве­ло к бур­ным де­ба­там в стор­тин­ге во­круг за­ко­но­про­ек­та о кон­цес­си­ях для за­щи­ты собств. пром-сти. Под­дер­жан­ный боль­шин­ст­вом чле­нов пар­тии Вен­ст­ре, а так­же НРП, он был при­нят в 1909. В 1907 уп­ро­чи­лось ме­ж­ду­нар. по­ло­же­ние Н., за­клю­чив­шей с Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и Гер­ма­ни­ей до­го­вор, обес­пе­чи­вав­ший её не­за­ви­си­мость и тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность и фак­ти­че­ски за­ме­нив­ший Но­ябрь­ский до­го­вор 1855 (см. Хри­стиа­ний­ская кон­вен­ция 1907). Од­но из его по­ло­же­ний обя­зы­вало Н. при­дер­жи­вать­ся ней­тра­ли­те­та. В дек. 1912 Н. вме­сте со Шве­ци­ей и Да­ни­ей под­пи­са­ла дек­ла­ра­цию о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те.

В авг. 1914 с на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны Н. объ­я­ви­ла о сво­ём ней­тра­ли­те­те. Од­на­ко дер­жа­вы Ан­тан­ты, поч­ти пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вав­шие внеш­нюю тор­гов­лю Н., обя­за­ли её пре­кра­тить экс­порт в Гер­ма­нию ры­бы, а так­же то­ва­ров стра­те­гич. зна­че­ния (пи­рит, медь). В хо­де вой­ны Н. по­те­ря­ла ок. 1/2 тор­го­во­го фло­та, по­стра­да­ла от «не­ог­ра­ни­чен­ной под­вод­ной вой­ны», что вы­зва­ло серь­ёз­ные ан­ти­гер­ман­ские на­строе­ния в об­ще­ст­ве. Од­на­ко пра­ви­тель­ст­во Г. Кнуд­се­на на­стаи­ва­ло на со­хра­не­нии ви­ди­мо­сти ней­тра­ли­те­та. В го­ды вой­ны по­ло­же­ние ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния Н. ухуд­ши­лось, уси­ли­лось влия­ние НРП, ук­ре­пи­лись по­зи­ции её ле­во­го кры­ла. 6.6.1917 в стра­не про­шла все­об­щая за­бас­тов­ка. Пе­ред ли­цом на­рас­та­ния об­ществ. не­до­воль­ст­ва пра­ви­тель­ст­во Н. про­ве­ло ряд со­ци­аль­ных ре­форм, в 1915 ус­та­но­ви­ло 10-ча­со­вой ра­бо­чий день, в 1919 – 48-ча­со­вую ра­бо­чую не­де­лю (пе­ре­ход на 40-ча­со­вую ра­бо­чую не­де­лю со­сто­ял­ся толь­ко в 1977).

Вплоть до 1935 норв. пра­ви­тель­ст­ва, фор­ми­ро­вав­шие­ся кон­сер­ва­то­ра­ми, Вен­ст­ре, Кре­сть­ян­ской пар­ти­ей, про­во­ди­ли ли­бе­раль­ную эко­но­мич. по­ли­ти­ку. Их гл. це­лью яв­ля­лось вос­ста­нов­ле­ние до­во­ен­ной стои­мо­сти кро­ны. Од­на­ко со­кра­ще­ние внеш­них рын­ков и уси­ле­ние кон­ку­рен­ции на них при­ве­ли к воз­ник­но­ве­нию без­ра­бо­ти­цы в Н. (в 1927 – 20% ор­га­ни­зо­ван­ных ра­бо­чих), уве­ли­чив­шей­ся в пе­ри­од ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са 1929–33 до 33%. Пра­ви­тель­ст­ва П. Кол­ста­да, Й. Хун­дсей­да (1931–33; Кре­сть­ян­ская пар­тия) и Ю. Л. Му­вин­ке­ля (1933–1935; Вен­ст­ре) пы­та­лись пре­одо­леть кри­зис за счёт со­кра­ще­ния гос. рас­хо­дов, од­на­ко ус­пе­ха не до­би­лись. В 1935 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во НРП во гла­ве с Ю. Ню­гор­свол­лом. Оно осу­ще­ст­ви­ло ре­фор­му пен­си­он­но­го и фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, вве­ло стра­хо­ва­ние по без­ра­бо­ти­це, уве­ли­чи­ло гос. ка­пи­та­ло­вло­же­ния. Это по­зво­ли­ло улуч­шить си­туа­цию в эко­но­ми­ке, од­на­ко без­ра­бо­ти­ца про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся на вы­со­ком уров­не (св. 20% в 1938).

В меж­во­ен­ный пе­ри­од Н. иг­ра­ла за­мет­ную роль в ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ях, ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те Ли­ги На­ций, её пред­ста­ви­тель Ф. Нан­сен ру­ково­дил реа­ли­за­ци­ей це­ло­го ря­да гу­мани­тар­ных про­грамм. В 1920-х гг. Н. пы­та­лась рас­ши­рить свою тер­ри­то­рию за счёт при­сое­ди­не­ния но­вых зе­мель – ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген (Сваль­бард), о. Ян-Май­ен; норв. охот­ни­ки и ры­бо­ло­вы по­пы­та­лись под­чи­нить сво­ему кон­тро­лю вост. по­бе­ре­жье Грен­лан­дии, что, од­на­ко, при­ве­ло к кон­флик­ту с Да­ни­ей (раз­ре­шён в 1933 в поль­зу Да­нии По­сто­ян­ной па­ла­той ме­ж­ду­нар. пра­во­су­дия). Во 2-й пол. 1930-х гг. ак­тив­ную дея­тель­ность по ко­ор­ди­на­ции по­ли­ти­ки ма­лых го­су­дарств с це­лью со­хра­не­ния ми­ра в Ев­ро­пе раз­вер­нул норв. мин. ин. дел Х. Кут. В 1939 су­ве­ре­ни­тет Н. был ус­та­нов­лен над Зем­лёй Ко­ро­ле­вы Мод в Ан­тарк­ти­ке.

Н. по­сле­до­ва­тель­но про­во­ди­ла по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та. В апр. 1939 она от­ка­за­лась от под­пи­са­ния до­го­во­ра о не­на­па­де­нии с Гер­ма­ни­ей, с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны объ­я­ви­ла се­бя ней­траль­ным гос-вом. Осе­нью 1939 – зи­мой 1940 от­кло­ни­ла тре­бо­ва­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции про­пус­тить анг­ло-франц. экс­пе­ди­ци­он­ные си­лы че­рез её тер­ри­то­рию в Фин­лян­дию. В ре­зуль­та­те Нор­веж­ской опе­ра­ции 1940 Н. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей. В ию­не 1940 норв. пра­ви­тель­ст­во эмиг­ри­ро­ва­ло в Лон­дон, от­ку­да управ­ля­ло тор­го­вым фло­том, об­слу­жи­вав­шим ну­ж­ды со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. На тер­ри­то­рии са­мой Н. ещё в апр. 1940 В. Квис­линг объ­я­вил о соз­да­нии «нац. пра­ви­тель­ст­ва», од­на­ко уже че­рез неск. дней оно бы­ло рас­пу­ще­но ок­ку­пац. вла­стя­ми, сфор­ми­ро­вав­ши­ми Адм. со­вет, фак­ти­че­ски под­кон­троль­ный герм. ко­мис­са­ру Й. Тер­бо­ве­ну. В сент. 1940 Адм. со­вет был за­ме­нён со­ве­том «ком­ми­са­ров- ми­ни­ст­ров» и сфор­ми­ро­ва­но про­гер­ман­ское пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Квис­лин­гом (с февр. 1942 «нац. пра­ви­тель­ст­во» Н.). В от­вет на по­ли­ти­ку на­ци­фи­ка­ции и ре­прес­сий в стра­не на­рас­та­ло Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния. Пер­во­на­чаль­но оно име­ло фор­му пас­сив­но­го про­тес­та и за­бас­то­вок, но по­сле об­ра­зо­ва­ния в 1943 Фрон­та Ро­ди­ны, объ­е­ди­нив­ше­го зна­чит. часть групп Со­про­тив­ле­ния, норв. пат­рио­ты пе­ре­шли к ор­га­ни­за­ции круп­ных ак­тов са­бо­та­жа. Им, в ча­ст­но­сти, уда­лось со­рвать про­из-во тя­жё­лой во­ды в Рью­ка­не на юге Н. По­сле объ­яв­ле­ния пра­ви­тель­ст­вом Квис­лин­га вой­ны СССР в авг. 1943 Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния су­ме­ло вос­пре­пят­ст­во­вать мо­би­ли­за­ции норв. мо­ло­дё­жи в герм. ар­мию. В хо­де Пет­са­мо-Кир­ке­нес­ской опе­ра­ции 1944 Крас­ная Ар­мия на­нес­ла по­ра­же­ние герм. вой­скам в Н.; 8.5.1945 герм. час­ти на тер­ри­то­рии Н. ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли. В хо­де вой­ны Н. по­те­ря­ла ок. 10 тыс. чел., бо­лее по­ло­ви­ны сво­его тор­го­во­го фло­та, гос-ву был на­не­сён су­ще­ст­вен­ный эко­но­мич. ущерб. В 1941–45 на тер­ри­то­рию Н. герм. вла­стя­ми бы­ли дос­тав­ле­ны ок. 80 тыс. сов. во­ен­но­плен­ных для ис­поль­зо­ва­ния на стро­ит. ра­бо­тах, ок. 14 тыс. из них по­гиб­ли.

Нор­ве­гия по­сле 1945. По­сле­во­ен­ное эко­но­мич. вос­ста­нов­ле­ние Н. шло бы­ст­ры­ми тем­па­ми: к 1949 тор­го­вый флот дос­тиг уров­ня 1940, ин­дек­сы пром. про­из-ва и строи­тель­ст­ва жи­лья пре­вы­си­ли по­ка­за­те­ли 1930-х гг. В стра­не про­шли су­ды над кол­ла­бо­ра­цио­ни­ста­ми: 24 чел., вклю­чая В. Квис­лин­га, бы­ли каз­не­ны, 19 тыс. чел. по­лу­чи­ли разл. сро­ки тю­рем­но­го за­клю­че­ния.

В 1945–65 ве­ду­щую роль в по­ли­тич. жиз­ни Н. иг­ра­ла НРП, про­дол­жив­шая про­ве­де­ние со­ци­аль­ных ре­форм, на­ча­тых в 1930-е гг. В 1957 был при­нят за­кон о все­об­щей пен­сии (всту­пил в дей­ствие в 1959), в 1964 – но­вый «за­кон о со­ци­аль­ном бла­го­по­лу­чии» вме­сто ус­та­рев­ше­го «за­ко­на о бед­ных». Со­ци­аль­но-эко­но­мич. си­туа­ция в Н. ос­та­ва­лась бла­го­при­ят­ной: бы­ла обес­пе­че­на прак­ти­че­ски пол­ная за­ня­тость на­се­ле­ния, бы­ст­ро рос уро­вень жиз­ни. С кон. 1960-х гг. бла­го­да­ря ин­тен­сив­но­му ос­вое­нию ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за на норв. шель­фе в Се­вер­ном м. стра­на вы­шла на од­но из пер­вых мест в ми­ре по ря­ду эко­но­мич. по­ка­за­те­лей. По­сле смер­ти Хо­ко­на VII в 1957 ему на­сле­до­вал его сын Улаф V.

По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 1965 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во не­со­циа­ли­стич. пар­тий [Хёй­ре, Вен­ст­ре, Пар­тия цен­тра, Хри­сти­ан­ская нар. пар­тия (ХНП)] во гла­ве с П. Бор­те­ном. В мар­те 1971 оно рас­па­лось, к вла­сти вер­ну­лась НРП. Но­вое пра­ви­тель­ст­во (пред. – Т. Брат­те­ли) под­дер­жи­ва­ло всту­п­ле­ние Н. в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во (ЕЭС). Од­на­ко по­сле про­ва­ла ре­фе­рен­ду­ма о член­ст­ве в ЕЭС в 1972 на сме­ну НРП вновь при­шла не­со­циа­ли­стич. коа­ли­ция (Пар­тия цен­тра, ХНП, Вен­ст­ре) во гла­ве с Л. Кор­вал­лом. По­бе­да на вы­бо­рах 1973 по­зво­ли­ла НРП сфор­ми­ро­вать оче­ред­ное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Брат­те­ли. По­сле его ухо­да с по­ста ли­де­ра пар­тии долж­ность пред. пра­ви­тель­ст­ва в 1976–81 за­ни­мал О. Нурд­ли, за­тем Г. Хар­лем-Брунт­ланн – пер­вая жен­щи­на – пре­мьер-мин. в Н. По­сле по­ра­же­ния на вы­бо­рах в окт. 1981 НРП вплоть до 1986 не уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тельств: К. Вил­лок из пар­тии Хёй­ре воз­глав­лял сна­ча­ла од­но­пар­тий­ный ка­би­нет ми­ни­ст­ров (до ию­ня 1983), а за­тем коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во из чле­нов Хёй­ре, ХНП и Пар­тии цен­тра.

По­сле 1945 Н. про­дол­жа­ла иг­рать важ­ную роль в ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ци­ях, пер­вым Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ООН был из­бран быв­ший норв. мин. ин. дел Т. Х. Ли. Н. от­ка­за­лась от до­во­ен­ной по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та и по­сле не­уда­чных пе­ре­го­во­ров 1948–49 о соз­да­нии сканд. обо­ро­нит. сою­за всту­пи­ла в НАТО (1949), что при­ве­ло к ухуд­ше­нию от­но­ше­ний с СССР. В 1949–57 пра­ви­тель­ст­ва НРП вы­сту­па­ли про­тив раз­ме­ще­ния ра­кет­но- ядер­но­го ору­жия и по­сто­ян­но­го ба­зи­ро­ва­ния иностр. войск на сво­ей тер­ри­то­рии в мир­ное вре­мя. Од­на­ко в 1963, по­сле ре­ше­ния стор­тин­га об уча­стии Н. в об­щей сис­те­ме ПВО НАТО в Ев­ро­пе, норв. по­зи­ция из­ме­ни­лась. Не­га­тив­ное от­но­ше­ние к ЕЭС Ве­ли­ко­бри­та­нии и тес­но свя­зан­ных с ней эко­но­ми­че­ски го­сударств (Да­нии, Н. и др.) при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию в 1960 Ев­ро­пей­ской ас­со­циа­ции сво­бод­ной тор­гов­ли (ЕАСТ; Н. ос­та­ва­лась её чле­ном и по­сле при­сое­ди­не­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии к ЕЭС в 1973).

В 1986 НРП вер­ну­лась к вла­сти и фор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тельств. ка­би­не­ты до 1997 (с пе­ре­ры­вом в 1989–90; пред­се­да­те­ли пра­ви­тель­ст­ва – Г. Хар­лем-Брунт­ланн, с окт. 1996 – Т. Яг­ланн). Пра­ви­тель­ст­во НРП во­зоб­но­ви­ло пе­ре­го­во­ры о всту­п­ле­нии Н. в ЕЭС [с 1993 Ев­ро­пей­ский со­юз (ЕС)]. В этом во­про­се его под­дер­жа­ли Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, а так­же Пар­тия про­грес­са, пред­став­ляв­шие ин­те­ре­сы гор. жи­те­лей юга стра­ны; про­тив вы­сту­пи­ли Пар­тия цен­тра, вы­ра­жаю­щая ин­те­ре­сы сель­ско­го на­се­ле­ния и фер­ме­ров, хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты и край­не ле­вые пар­тии. На ре­фе­рен­ду­ме в но­яб. 1994 св. 52% уча­ст­ни­ков го­ло­со­ва­ния вы­ска­за­лись про­тив член­ст­ва Н. в ЕС (не­смот­ря на по­ло­жит. ре­зуль­та­ты ана­ло­гич­ных ре­фе­рен­ду­мов в Шве­ции и Фин­лян­дии). Хо­тя по­ли­ти­ка НРП спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту нац. эко­но­ми­ки, со­кра­ще­нию без­ра­бо­ти­цы и умень­ше­нию ин­фля­ции, про­ти­во­ре­чия в норв. об­щест­ве по во­про­сам о член­ст­ве стра­ны в ЕС, им­ми­грац. по­ли­ти­ке и др. не по­зво­ли­ли ей одер­жать по­бе­ду на вы­бо­рах 1997. Пра­ви­тель­ст­во НРП сме­ни­ла пра­ви­тельств. коа­ли­ция мень­шин­ст­ва (ХНП, Пар­тия цен­тра, Вен­ст­ре) во гла­ве с К. М. Бун­де­ви­ком. НРП (с 2009 пред. Е. Сто­л­тен­берг), вер­нув­шей­ся во гла­ве ле­во­цен­три­ст­ской коа­ли­ции к вла­сти в 2005, при­шлось бо­роть­ся с по­след­ст­вия­ми ми­ро­во­го фи­нан­со­во-эко­но­мич. кри­зи­са 2008–09 (тем­пы рос­та норв. эко­но­ми­ки сни­зи­лись на 2,75%), а так­же с на­рас­та­ни­ем ксе­но­фо­бии в норв. об­ще­ст­ве. 22.7. 2011 пра­вым экс­тре­ми­стом в знак про­тес­та про­тив им­ми­грац. по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва был со­вер­шён двой­ной те­ракт, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб­ли 77 чел. Вы­бо­ры в ме­ст­ные и ре­гио­наль­ные ор­га­ны вла­сти 14.9.2011 ук­ре­пи­ли по­зи­ции НРП и пра­ви­тель­ст­ва Сто­лтен­бер­га.

В 1990-е гг. Н. про­дол­жа­ла иг­рать важ­ную роль в сис­те­ме ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний. В 1990 мин. ин. дел Н. Т. Стол­тен­берг за­ни­мал долж­ность Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра ООН по де­лам бе­жен­цев. В 1993 в Ос­ло под эги­дой Н. про­хо­ди­ли мир­ные пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду Из­раи­лем и Ор­га­ни­за­ци­ей ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем со­гла­ше­ний. В 1998 Г. Хар­лем-Брунт­ланн бы­ла на­зна­че­на ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­охра­не­ния. В 2001 Н. при­сое­ди­ни­лась к Шен­ген­ско­му со­гла­ше­нию. Н. при­ни­ма­ла уча­стие в ме­ж­ду­нар. ак­ци­ях НАТО в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не (1992–95), её во­ен. кон­тин­гент вхо­дит в со­став Ме­ж­ду­нар. сил со­дей­ст­вия безо­пас­но­сти в Аф­га­ни­ста­не (с 2001).

От­но­ше­ния ме­ж­ду Н. и РФ раз­ви­ва­ют­ся по­сту­па­тель­но, их ха­рак­те­ри­зу­ет на­сы­щен­ный по­ли­тич. диа­лог. 16.12.1991 Н. в чис­ле пер­вых при­зна­ла РФ как суве­рен­ное го­су­дар­ст­во. В мар­те 1995 со­сто­ял­ся офиц. ви­зит в Н. пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ель­ци­на, в хо­де ко­то­ро­го бы­ла под­пи­са­на Дек­ла­ра­ция об ос­но­вах от­но­ше­ний ме­ж­ду РФ и Н. В мае 1995 Рос­сию с от­вет­ным ви­зи­том по­се­ти­ли ко­роль Н. Ха­ральд V и ко­ро­ле­ва Со­ня. 12.11.2002 со­сто­ял­ся офи­ц. ви­зит в Н. пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­тина. В 2000-х гг. был дос­тиг­нут ряд рос.- норв. до­го­во­рён­но­стей по во­про­су о раз­гра­ни­че­нии шель­фа и эко­но­мич. зон двух стран. 11.7.2007 в Мо­ск­ве за­клю­че­но Со­гла­ше­ние о раз­гра­ни­че­нии мор. про­странств в рай­оне Ва­ран­гер- фьор­да (всту­пи­ло в си­лу 9.7.2008). 26–27.4.2010 пре­зи­дент РФ Д. А. Мед­ве­дев в хо­де гос. ви­зи­та в Н. под­пи­сал с норв. сто­ро­ной ряд со­вме­ст­ных до­ку­мен­тов, в т. ч. за­яв­ле­ние о пред­ва­ри­тель­ной до­го­во­рён­но­сти по во­про­су о раз­гра­ни­че­нии мор. про­странств двух го­су­дарств в Ба­рен­це­вом м. и Сев. Ле­до­ви­том океа­не (до­го­вор по это­му во­про­су за­клю­чён 15.9.2010 в Мур­ман­ске, ра­ти­фи­ци­ро­ван рос. сто­ро­ной 8.4.2011). Дву­сто­рон­ний то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду Н. и РФ со­став­ля­ет ок. 2,3 млрд. долл. (2008), дей­ст­ву­ет Меж­пра­ви­тель­ст­вен­ная рос.- норв. ко­мис­сия по эко­но­мич., пром. и на­уч­но-тех­нич. со­труд­ни­че­ст­ву. В Рос­сии за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ок. 120 пред­при­ятий с уча­сти­ем норв. ка­пи­та­ла.

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Автор: В. В. Ро­гин­ский.

Хо­зяй­ст­во

Н. от­но­сит­ся к груп­пе ма­лых вы­со­ко­раз­ви­тых го­су­дарств Зап. Ев­ро­пы. Объ­ём ВВП 265,5 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2011); по объ­ё­му ВВП на ду­шу на­се­ле­ния (54,2 тыс. долл.) стра­на с 1980-х гг. вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,943 (2011; са­мый вы­со­кий по­ка­за­тель в ми­ре); с 2000 Н. лишь два­ж­ды (в 2007 и 2008) ус­ту­па­ла пер­вен­ст­во Ис­лан­дии. Стра­на не име­ет внеш­не­го дол­га, яв­ля­ет­ся ак­тив­ным уча­ст­ни­ком ме­ж­ду­нар. рын­ка ка­пи­та­лов, то­ва­ров и ус­луг.

Клю­че­вую роль в эко­но­ми­ке, в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва раз­ви­тых го­су­дарств ми­ра, иг­ра­ет про­из­водств. сек­тор: неф­те­га­зо­вая пром-сть, об­слу­жи­ваю­щее её ма­ши­но­строе­ние и ры­бо­хо­зяйств. ком­плекс. Ак­тив­ное раз­ви­тие сфе­ры ус­луг в кон. 1980-х – 1990-е гг. со­про­во­ж­да­лось ещё бо­лее стре­ми­тель­ным рос­том до­бы­чи уг­ле­во­до­ро­дов. На ру­бе­же 20–21 вв. в эко­но­ми­ке Н. шёл про­цесс «не­оин­ду­ст­риа­ли­за­ции»: в струк­ту­ре ВВП на­блю­дал­ся рост до­ли пром-сти (до­бы­ваю­щей и об­ра­ба­ты­ваю­щей, а так­же но­вей­ших от­рас­лей) при од­но­вре­мен­ном со­кра­ще­нии до­ли сфе­ры ус­луг (72% ВВП в 1998; ок. 58% в 2011).

Со­че­та­ют­ся ры­ноч­ные ме­то­ды ве­де­ния хо­зяй­ст­ва и гос. пла­но­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние. Гос-во иг­ра­ет важ­ней­шую роль в эко­но­ми­ке Н., в т. ч. осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль над от­рас­ля­ми неф­те­га­зо­во­го ком­плек­са; ему при­над­ле­жит кон­троль­ный па­кет ак­ций круп­ней­шей нац. ком­па­нии «Statoil ASA» [совр. назв. с 2009; соз­да­на в 2007 как «StatoilHydro» объ­е­ди­не­ни­ем гос. ком­па­нии «Statoil» (ос­но­ва­на в 1972) и неф­те­га­зо­вых ак­ти­вов ком­па­нии «Norsk Hydro» (ос­но­ва­на в 1905 как гид­ро­энер­ге­ти­че­ская, од­на из ста­рей­ших в стра­не)]. Жё­ст­ко со­блю­да­ет­ся прин­цип «Уг­ле­во­до­ро­ды – дос­тоя­ние на­ции», со­глас­но ко­то­ро­му рас­ши­ре­ние неф­те- и га­зо­до­бычи долж­но сти­му­ли­ро­вать раз­ви­тие со­пря­жён­ных от­рас­лей хо­зяй­ст­ва и со­ци­аль­ной сфе­ры близ­ле­жа­щих кон­ти­нен­таль­ных тер­ри­то­рий. В ча­ст­но­сти, до­бы­ваю­щие ком­па­нии об­ла­га­ют­ся до­пол­нит. на­ло­га­ми: на эта­пе пром. экс­плуа­та­ции вы­плачи­ва­ют обыч­ный по­до­ход­ный (28%) и спе­ци­аль­ный (50%) на­ло­ги, а так­же тер­ри­то­ри­аль­ный взнос и на­лог на вы­бро­сы уг­ле­ки­сло­го га­за; часть кон­трак­тов неф­те­га­зо­вые ком­па­нии, в т. ч. ино­стран­ные, обя­за­ны за­клю­чать с ме­ст­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми и по­став­щи­ка­ми.

Для ком­пен­са­ции воз­мож­ных не­га­тив­ных по­след­ст­вий ко­ле­ба­ния ми­ро­вых цен на энер­го­но­си­те­ли в 1990 был соз­дан Гос. неф­тя­ной фонд (с 2006 вхо­дит в со­став Гос. пен­си­он­но­го фон­да стра­ны Гло­бал; объ­ём на­ко­п­ле­ний св. 500 млрд. долл., 2010). Гос. пен­си­он­ный фонд – один из круп­ней­ших ев­роп. ин­ве­сто­ров: ему при­над­ле­жат ак­ции бо­лее 7 тыс. круп­ных ком­па­ний, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных на гло­баль­ных фон­до­вых бир­жах (все­го ок. 1% ак­ций). Сред­ст­ва фон­да ис­поль­зу­ют­ся так­же для под­держ­ки отд. от­рас­лей хо­зяй­ст­ва (ин­но­ва­ци­он­ные ка­пи­та­ло­ём­кие от­рас­ли, ры­бо­лов­ст­во, аг­рар­ное про­из-во и др.), на со­ци­аль­ные ну­ж­ды.

Гос. эко­но­мич. по­ли­ти­ка счи­та­ет­ся од­ной из са­мых эф­фек­тив­ных в ми­ре: для Н. ха­рак­тер­ны низ­кий уро­вень ин­фля­ции (0,5% в 2007; 1,3% в 2011) и без­ра­бо­ти­цы (ок. 2,5% в 2007; 3,0% в 2012, один из са­мых низ­ких по­ка­за­те­лей для стран Зап. Ев­ро­пы).

В струк­ту­ре ВВП до­ля сфе­ры ус­луг 57,8%, пром-сти (вклю­чая энер­ге­ти­ку) и строи­тель­ст­ва – 39,5% (макс. по­ка­затель 42% дос­тиг­нут в 2008; впер­вые с на­ча­ла ос­вое­ния неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний на­ме­ти­лась тен­ден­ция к его сни­же­нию), сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва – 2,7% (2011). В кон. 2000-х гг. след­ст­ви­ем ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са ста­ло со­кра­ще­ние ре­аль­но­го объ­ё­ма ВВП (–1,4% в 2009), за­тем си­туа­ция не­сколь­ко улуч­ши­лась (1,5% в 2011).

Про­мыш­лен­ность. Важ­ней­ший и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор, ос­но­ва эко­но­мич. рос­та стра­ны. Ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ет неф­те­га­зо­вый ком­плекс. Сре­ди от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние, хи­ми­че­ская (вклю­чая неф­те­хи­ми­че­скую), пи­ще­вая (в осн. ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая), цвет­ная ме­тал­лур­гия и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая. Од­но из важ­ных совр. на­прав­ле­ний раз­ви­тия – ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт про­из-во т. н. ни­ше­вых по­тре­би­тель­ских то­ва­ров (ры­бо­про­дук­ты, не­ко­то­рые ви­ды дие­тич. про­дук­тов, спор­тив­ное сна­ря­же­ние, спец. оде­ж­да и три­ко­таж, по­да­роч­ные из­де­лия из де­ре­ва и кам­ня, ме­бель, элит­ные ях­ты и др.). Их вы­со­кая вос­тре­бо­ван­ность обу­слов­ле­на со­че­та­ни­ем дав­них тра­ди­ций, совр. тех­но­ло­гий и эко­ло­ги­че­ски чис­то­го сы­рья. Б. ч. пред­при­ятий об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти от­но­сит­ся к ка­те­го­рии сред­них и ма­лых, они ак­тив­но ис­поль­зу­ют сис­те­му аут­сор­син­га и при­вле­че­ния суб­под­ряд­чи­ков.

Норв. ста­ти­сти­ка ус­лов­но вы­де­ля­ет 2 тер­ри­то­ри­аль­но-про­из­водств. сек­то­ра: «шель­фо­вый» (вклю­ча­ет до­бы­чу и пе­ре­ра­бот­ку неф­ти и га­за) и «кон­ти­нен­таль­ный» (ос­таль­ные от­рас­ли до­бы­ваю­щей и об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти). В нач. 21 в. до­ля «кон­ти­нен­таль­ных» от­рас­лей в струк­ту­ре пром. про­из-ва со­кра­ща­ет­ся (25% в 1950-е гг.; ок. 9% в нач. 2010-х гг.). Наи­боль­ший спад от­ме­ча­ет­ся в пи­ще­вку­со­вой (гл. обр. в про­из-ве на­пит­ков, та­ба­ка), лёг­кой (тек­стиль­ной) и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей от­рас­лях.

Во 2-й пол. 20 в. из­ме­ни­лось тер­ри­то­ри­аль­ное раз­ме­ще­ние пром. мощ­но­стей. Ес­ли в 1970–80-х гг. до 4/5 пром. про­дук­ции Н. про­из­во­ди­лось в юж. и юго- вост. рай­онах стра­ны, пре­им. в рай­оне Ос­ло-фьор­да (Сто­лич­ный ре­ги­он, фюль­ке Акерс­хус, Бус­ке­руд, Вест­фолл), то к нач. 2010-х гг. зна­чит. часть ин­ду­ст­ри­аль­но­го по­тен­циа­ла со­сре­до­то­че­на на юго-за­па­де Н. [фюль­ке Хор­да­ланн (осн. центр – Бер­ген с при­го­ро­да­ми), Ру­га­ланн (Ста­ван­гер)] и в центр. час­ти стра­ны [фюль­ке Мё­ре-ог-Ром­сдал (центр – Оле­сунн) и Сёр-Трён­де­лаг (центр – Трон­хейм)]. Рай­он Ос­ло-фьор­да от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой кон­цен­тра­ци­ей вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных нау­ко­ём­ких про­из­водств и пред­при­ятий пи­ще­вой пром-сти.

То­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс. С 1970-х гг. ос­но­ва эко­но­ми­ки стра­ны – неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щая пром-сть (все­го в от­рас­ли за­ня­то 21,7 тыс. чел., из них св. 6 тыс. чел. ра­бо­та­ют на шель­фо­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях, нач. 2010-х гг.).

В 1965, по­сле раз­де­ла кон­ти­нен­таль­но­го шель­фа Се­вер­но­го м. ме­ж­ду ря­дом ев­роп. го­су­дарств, Н. по­лу­чи­ла 27% тер­ри­то­рии; в 1966 в норв. сек­то­ре про­буре­на пер­вая глу­бо­ко­вод­ная сква­жи­на, в 1969 от­кры­то пер­вое круп­ное неф­те­га­зо­вое ме­сто­ро­ж­де­ние Эко­фиск (к юго-за­па­ду от г. Ста­ван­гер; пром. до­бы­ча неф­ти на­ча­та в 1971, га­за в 1977). К кон. 1970-х гг. бы­ли от­кры­ты и вве­де­ны в экс­плуа­та­цию ме­сто­ро­ж­де­ния к се­ве­ро-за­па­ду от Бер­ге­на: га­зо­вое Фригг (вве­де­но в 1978, за­кры­то в 2004) и неф­те­га­зо­вое Стат­фь­орд (вве­де­но в 1979; од­но из круп­ней­ших в Се­вер­ном м., на гра­ни­це норв. и брит. сек­то­ров, раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся обеи­ми стра­на­ми).

К сер. 1970-х гг. до­бы­ча неф­ти и га­за пре­вы­си­ла нац. по­треб­ле­ние, Н. ста­ла ак­тив­но экс­пор­ти­ро­вать уг­ле­во­до­ро­ды. Бы­ли про­ло­же­ны пер­вые тру­бо­про­во­ды, свя­зы­ваю­щие ме­сто­ро­ж­де­ние Эко­фиск с осн. ев­роп. по­тре­би­те­ля­ми – Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (неф­те­про­вод до Тис­сай­да) и Гер­ма­ни­ей (га­зо­про­вод до г. Эм­ден). Пер­вый тру­бо­про­вод «Стат­пи­пе» в кон­ти­нен­таль­ную Н. (ме­сто­ро­ж­де­ние Эко- фиск – Кор­стё на юго-за­па­де стра­ны) из-за слож­ных тех­нич. ус­ло­вий (вдоль по­бе­ре­жья про­хо­дит жё­лоб глу­би­ной до 700 м) был про­ло­жен в 1985.

В 1980-х гг. от­кры­то и вве­де­но в экс­плуа­та­цию ок. 55 ме­сто­ро­ж­де­ний (из них 32 неф­тя­ных и неф­те­га­зо­вых, 23 га­зо­вых и га­зо­кон­ден­сат­ных), круп­ней­шие – Гулль­факс (неф­те­га­зо­вое, вве­де­но в 1986) в Норвежском м. и Осе­берг (Усе­берг; неф­те­га­зо­вое, вве­де­но в 1988) в сев. час­ти Се­вер­но­го м. К нач. 1990-х гг. 4 осн. ме­сто­ро­ж­де­ния (Эко­фиск, Стат­фь­орд, Гулль­факс, Осе­берг) вы­шли на макс. уро­вень, обес­пе­чи­вая ок. 80% до­бы­чи неф­ти и га­за. Во 2-й пол. 1990-х гг. на­ча­та экс­плуа­та­ция круп­ных га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний Тролль (вве­де­но в 1995–96 в сев. час­ти Се­вер­но­го м., в 80 км к се­ве­ро-за­па­ду от Бер­ге­на), Слейп­нер-Эст (1993, в центр. час­ти Се­вер­но­го м., близ Ста­ван­ге­ра), Ас­гард (Осгард; 1999, на шель­фе Нор­веж­ско­го м., в 200 км от по­бе­ре­жья).

К нач. 21 в. Н. рас­по­ла­га­ла круп­ней­ши­ми в Зап. Ев­ро­пе за­па­са­ми уг­ле­во­до­ро­дов (на кон. 2000-х гг. до­ка­зан­ные за­па­сы неф­ти оце­ни­ва­лись в 0,5% ми­ро­вых, га­за – св. 19%). Ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­лись ок. 60 ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за (от­кры­то бо­лее 200 но­вых), в осн. в центр. и сев. час­тях шель­фа Се­вер­но­го мо­ря. Неск. ме­сто­ро­ж­де­ний раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся в Нор­веж­ском м.; шельф Ба­рен­це­ва м. ос­во­ен сла­бо (с 1970 был зо­ной эко­но­мич. спо­ров ме­ж­ду Нор­ве­ги­ей и Рос­си­ей; гра­ни­ца ме­ж­ду норв. и рос. сек­то­ра­ми про­ве­де­на в 2011; пер­вая ис­сле­до­ва­тель­ская сква­жи­на про­бу­ре­на в 2000). В 2001–2002 до­бы­ча неф­ти до­стиг­ла макс. по­ка­за­те­лей (160–162 млн. т в год; воз­рос­ла по срав­не­нию с уров­нем 1980-х гг. в 6 раз), объ­ём до­бы­чи га­за со­ста­вил 54 млн. м3 (уве­ли­чил­ся толь­ко вдвое).

С сер. 2000-х гг. до­бы­ча неф­ти в Се­вер­ном м. со­кра­ти­лась, гл. обр. из-за ис­то­ще­ния и за­кры­тия ста­рых ме­сто­ро­ж­де­ний и не­дос­та­точ­ной ос­во­ен­но­сти но­вых. В 2011 объ­ём до­бы­чи неф­ти со­ста­вил 97,5 млн. т (ок. 2,3% ми­ро­вой; 15-е ме­сто в ми­ре); св. 50% обес­пе­чи­ли 9 осн. ме­сто­ро­ж­де­ний: Эко­фиск, Гра­не (в 200 км за­пад­нее Ста­ван­ге­ра; вве­де­но в эксплуа­тацию в 2003), Тролль, Снур­ре (1992), Осе­берг, Гулль­факс, Хейд­рун (1995, в Нор­веж­ском м., к за­па­ду от Трон­хей­ма), Нур­не (1997, в Нор­веж­ском м., к се­ве­ро- за­па­ду от Трон­хей­ма) и Стат­фь­орд.

Ок. 90% неф­ти экс­пор­ти­ру­ет­ся (86 млн. т в 2011), осн. по­ку­па­те­ли – США, Ни­дер­лан­ды, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Да­ния и Шве­ция. В нач. 21 в. Н. вхо­ди­ла в пя­тёр­ку круп­ней­ших неф­те­экс­пор­тё­ров, од­на­ко со 2-й пол. 2000-х гг. объ­ё­мы экс­пор­та со­кра­ща­ют­ся (7-е ме­сто в ми­ре в 2011).

Объ­ём до­бы­чи га­за (101,4 млрд. м3 в 2011) по срав­не­нию с нач. 2000-х гг. прак­ти­че­ски уд­во­ил­ся. Ок. 87% до­бы­чи при­хо­дит­ся на 9 осн. ме­сто­ро­ж­де­ний: Ор­мен-Лан­ге [экс­плуа­ти­ру­ет­ся с 2007; в Нор­веж­ском м., в 130 ки­ло­мет­рах к се­ве­ро-за­па­ду от Кри­сти­ан­сун­на; обес­пе­чи­ва­ет ок. 30% об­щей до­бы­чи; тру­бо­про­во­да­ми со­еди­не­но с го­ро­да­ми Ню­хам­на и Изинг­тон (Ве­ли­ко­бри­та­ния)], Тролль (ок. 24% до­бы­чи), Ас­гард, Слейп­нер- Эст, Кви­тебь­ёрн (2004, в Се­вер­ном м., се­ве­ро-за­пад­нее Бер­ге­на), Осе­берг, Стат­фь­орд, Эко­фиск. Од­но из наи­бо­лее пер­спек­тив­ных ме­сто­ро­ж­де­ний – Снё­вит (в Норвежском м., в 140 км се­ве­ро-за­пад­нее г. Хам­мер­фест, от­кры­то в 1984, раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся с 2001, ак­тив­ная экс­плуа­та­ция с 2006). В 2011 Н. экс­пор­ти­ро­ва­ла ок. 98 млрд. м3 при­род­но­го га­за (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Рос­сии), объ­ё­мы экс­пор­та ста­биль­но рас­тут (48,5 млрд. м3 в 2000; 82,5 млрд. м3 в 2005). По тру­бо­про­во­дам газ по­сту­па­ет в 11 ев­роп. стран; круп­ней­шие им­пор­тё­ры – Гер­ма­ния (ок. 28%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (28%), Фран­ция (12%), Ни­дер­лан­ды (ок. 10%), Бель­гия (4,5%). На на­чаль­ном эта­пе раз­ви­тия осн. роль в неф­те­га­зо­до­бы­че иг­ра­ли ино­стран­ные (глав­ным об­ра­зом амер. и брит.) ком­па­нии; ны­не ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ет нор­веж­ская «Statoil».

Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая про­мыш­лен­ность от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой кон­цен­тра­ци­ей про­из-ва. Бо­лее 95% про­из­водств. мощ­но­стей при­хо­дит­ся на 2 неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­да: в Монг­ста­де (фюль­ке Хор­да­ланн, к се­ве­ру от Бер­ге­на; мощ­ность 10 млн. т неф­ти в год; при­над­ле­жит ком­па­ни­ям «Sta­toil» и ни­дерл.- брит. «Royal Dutch Shell») и Сла­ге­не (фюль­ке Вест­фолл, се­вер­нее г. Тёнс­берг; мощ­ность 6 млн. т неф­ти в год; при­надле­жит амер. «ExxonMo­bil»). В нач. 2010-х гг. со­кра­ща­ют­ся объ­ё­мы пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти (12,9 млн. т в 2010; макс. по­ка­за­те­ли – св. 15 млн. т в год – дос­тиг­ну­ты в 2006–07) и про­из-ва неф­те­про­дук­тов (14,3 млн. т в 2010; св. 16 млн. т в год в 2006–07; бо­лее 60% неф­те­про­дук­тов про­из­во­дит­ся в Мон­г­ста­де). Од­но­вре­мен­но на­блю­да­ет­ся не­ко­то­рый рост по­треб­ле­ния неф­те­про­дук­тов внут­ри стра­ны (все­го 6,7 млн. т в 2010, в т. ч. ди­зель­ное топ­ли­во – св. 25%, флот­ский га­зойль – 18%, ав­то­мо­биль­ные бен­зи­ны – 16%, авиац. ке­ро­син – 10%).

Пред­при­ятия по сжи­же­нию при­род­но­го га­за (про­из-во ок. 7 млн. т в год) дей­ст­ву­ют при ме­сто­ро­ж­де­нии Снё­вит (с 2007), в го­ро­дах Кор­стё (к се­ве­ру от Ста­ван­ге­ра; с 1985; пре­им. пе­ре­ра­бот­ка и хра­не­ние га­за с ме­сто­ро­ж­де­ния Ас­гард), Колс­нес (близ Бер­ге­на; с 1999; газ в осн. с ме­сто­ро­ж­де­ния Тролль), Хьельд­бер­год­ден (с 1997), Ню­хам­на (с 2007). Осн. по­ку­па­те­ли сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за – Ис­па­ния, США, Фран­ция и Ве­ли­ко­бри­та­ния.

Ве­дёт­ся до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля; гл. ре­ги­он – о. Зап. Шпиц­бер­ген: ме­сто­ро­ж­де­ния Свеа (од­но из круп­ней­ших ме­сто­ро­ж­де­ний ан­тра­ци­та в Зап. Ев­ро­пе) и Лонгйир раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «Store Nor­ske Spitsbergen Kulkompani» (об­щий объ­ём до­бы­чи ок. 2 млн. т в год).

Н. рас­по­ла­га­ет боль­шим гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом (гор­ные озё­ра в со­че­та­нии с не­боль­ши­ми бур­ны­ми ре­ка­ми и во­до­па­да­ми) и пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ет свои по­треб­но­сти в элек­тро­энер­гии. Про­из-во элек­тро­энер­гии 128,1 млрд. кВт·ч (2011); по вы­ра­бот­ке элек­тро­энер­гии на ду­шу на­се­ле­ния (ок. 26 тыс. кВт·ч на 1 чел. в год; бо­лее чем в 3 раза вы­ше сред­не­го для стран ЕС) Н. вхо­дит в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ис­лан­дии). Бо­лее 95% элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ГЭС (все­го 766 об­щей мощ­но­стью 29,7 тыс. МВт, 2010); око­ло по­ло­ви­ны про­из-ва обес­пе­чи­ва­ют круп­ные ГЭС (мощ­но­стью св. 200 МВт), в т. ч. «Kvilldal» (1240 МВт; рас­по­ло­же­на в фюль­ке Ру­га­ланн), «Si­ma» (1120 МВт, фюль­ке Хор­да­ланн), «Tonstad» (960 МВт, фюль­ке Вест-Аг­дер). Ок. 3,7% элек­тро­энер­гии про­из­во­дит­ся на ТЭС (все­го 31 в 2009, в т. ч. га­зо­вая ТЭС в Мон­г­ста­де, вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 2010, мощ­ность 280 МВт), ок. 1% – на вет­ро­вых энер­го­ус­та­нов­ках (все­го 17 об­щей мощ­но­стью ок. 420 МВт в нач. 21 в.; 3 из них мощ­но­стью 3 МВт в нач. 1990-х гг.). Ак­тив­но на­ра­щи­ва­ет­ся про­из-во элек­тро­энер­гии на ос­но­ве не­тра­ди­ци­он­ных во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков (энер­гии Солн­ца, при­ли­вов и др.). В 2009 в г. Тоф­те (на по­бе­ре­жье Ос­ло-фьор­да) по­строе­на един­ст­вен­ная в ми­ре ос­мо­ти­че­ская элек­тро­стан­ция (ос­но­ва­на на прин­ци­пе вы­де­ле­ния энер­гии при диф­фу­зии жид­ко­стей раз­ной плот­но­сти – в дан­ном слу­чае со­лё­ной и пре­сной во­ды; в нач. 2010-х гг. ра­бо­та­ет как экс­пе­ри­мен­таль­ная). Осн. ча­стью ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей вла­де­ет ком­па­ния «Statkraft» (б. ч. ак­ций при­над­ле­жит гос-ву); ве­ду­щий нац. опе­ра­тор элек­тро­се­тей – гос. ком­па­ния «Statnett».

Од­на из важ­ней­ших черт норв. ме­тал­лур­гии (13,7% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 37 тыс. за­ня­тых, 2009) – вы­со­кое раз­ви­тие элек­тро­ме­тал­лур­гич. про­из-ва на ба­зе де­шё­вой элек­тро­энер­гии. Стра­на вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей фер­ро­спла­вов и алю­ми­ния; зна­чи­тель­на роль Н. в про­из-ве ти­та­на (ок. 7% ми­ро­во­го), ни­ке­ля и ко­баль­та. Б. ч. про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся.

В чёр­ной ме­тал­лур­гии ис­поль­зу­ет­ся при­воз­ное и собств. сы­рьё. Осн. рай­он до­бы­чи же­лез­ных руд (все­го ок. 900 тыс. т в 2009) – се­вер Н. Круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся вбли­зи го­ро­дов Кир­ке­нес (ме­сто­ро­ж­де­ния Кир­ке­нес, Кир­ке­нес I, Бьёр­не­ватн и др., раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся норв. ком­па­ния­ми «Аrc­tic Bulk Minerals», «Northern Iron»), Му-и-Ра­на («Rana Gruber»). До­бы­ча пи­ри­та ве­дёт­ся в фюль­ке Сёр-Трён­де­лаг (бас­сейн р. Орк­ла, г. Ер­хинн). Про­из-во (тыс. т, 2009): сталь ок. 550, про­кат св. 600, фер­ро­спла­вы св. 800 (в т. ч. си­ли­ко­мар­га­нец св. 250, фер­ро­си­ли­ций св. 230, ме­тал­лич. крем­ний 171, фер­ро­мар­га­нец св. 130). Осн. цен­тры про­из-ва ста­ли (в т. ч. спе­ци­аль­ной и ле­ги­ро­ван­ной) и фер­ро­спла­вов – Ман­дал (Сто­лич­ный ре­ги­он) и Му-и-Ра­на. Ве­ду­щие ком­па­нии от­рас­ли: «Elkem» (од­на из круп­ней­ших пром. ком­па­ний Н., в струк­ту­ре кон­цер­на «Orkla») и FESIL.

В цвет­ной ме­тал­лур­гии ве­ду­щая от­расль – алю­ми­ние­вая пром-сть, ба­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке им­порт­ных бок­си­тов и алю­ми­ние­вых кон­цен­тра­тов. Вы­плав­ка алю­ми­ния бо­лее 1 млн. т в 2009. Гл. за­во­ды (рас­по­ло­же­ны вдоль зап. по­бе­ре­жья) – в го­ро­дах Лис­та (к за­па­ду от Кри­сти­ан­сан­на), Ор­дал (се­ве­ро-вос­точ­нее Ста­ван­ге­ра), Кар­мёй (се­ве­ро-за­пад­нее Ста­ван­ге­ра), Сун­ндал (се­вер­нее Ста­ван­ге­ра), Хус­нес (близ Бер­ге­на), Хёй­ан­гер (се­вер­нее Бер­ге­на), Му­шё­эн (к юго-за­па­ду от Му-и-Ра­на). Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли – норв. ком­па­ния «Norsk Hydro» и амер. «Alcoa Inc.».

В Н. ве­дёт­ся до­бы­ча руд ни­ке­ля (на юге стра­ны, близ г. Телль­нес, и на се­ве­ре близ Нар­ви­ка; св. 850 тыс. обо­га­щён­ных ни­ке­ле­вых руд в 2009), ме­ди (близ Трон­хей­ма, Хам­мер­фе­ста, Нар­ви­ка). Мед­но- ни­ке­ле­вые ме­сто­ро­ж­де­ния раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ком­па­ни­ей «Nikkel og Olivin». Один из круп­ней­ших цен­тров цвет­ной ме­тал­лур­гии – Кри­сти­ан­санн; за­вод ком­па­нии «Nikkelverk» (в струк­ту­ре брит.-швейц. кон­цер­на «Xstrata») еже­год­но про­из­во­дит ок. 90 тыс. т ни­ке­ля, ок. 40 тыс. т ка­тод­ной ме­ди, ок. 3 тыс. т ко­баль­то­вых ка­то­дов. Осн. центр до­бы­чи, обо­га­ще­ния ти­та­но­вых руд (ок. 700 тыс. т ти­та­но­во­го кон­цен­тра­та в 2009; ком­па­ния «Titania») и вы­плав­ки ти­та­на – рай­он г. Телль­нес.

Ма­ши­но­строе­ние (31,1% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 94,2 тыс. за­ня­тых) – важ­ней­шая из «кон­ти­нен­таль­ных» от­рас­лей, ори­ен­ти­ро­ва­на гл. обр. на об­слу­жи­ва­ние неф­те­га­зо­до­бы­чи, гид­ро­энер­ге­ти­ки, ры­бо­хо­зяйств. ком­плек­са. Наи­бо­лее раз­ви­ты про­из-во мор­ских бу­ро­вых ус­та­но­вок и аг­ре­га­тов к ним (не­боль­шое чис­ло пред­при­ятий вы­пус­ка­ет ма­ло­се­рий­ную про­дук­цию; как пра­ви­ло, вы­пол­ня­ет неск. круп­ных за­ка­зов в год, в т. ч. для иностр. ком­па­ний), су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для про­из-ва и пе­ре­да­чи элек­тро­энер­гии, су­до­во­го обо­ру­до­ва­ния, тех­но­ло­гич. ли­ний для пе­ре­ра­бот­ки ры­бы.

В про­из-ве мор. бу­ро­вых сис­тем и ус­та­но­вок ли­ди­рую­щие по­зи­ции за­ни­ма­ют круп­ный норв. кон­церн «Aker Solutions» (раз­ра­бот­ка ме­то­дов и тех­но­ло­гий глу­бо­ко­вод­но­го бу­ре­ния, про­из-во га­зо­вых и неф­тя­ных плат­форм и их об­слу­жи­ва­ние; за­вод в при­го­ро­де Ос­ло), норв. под­раз­де­ле­ния ме­ж­ду­нар. ком­па­ний «Subsea 7» (в 2011 объ­е­ди­не­на с ком­па­ни­ей «Аcergy»; раз­ра­бот­ка, про­из-во и ус­та­нов­ка обо­ру­до­ва­ния для мор. до­бы­чи неф­ти и га­за, строи­тель­ст­во спе­циа­ли­зир. су­дов; про­из­водств. мощ­но­сти в г. Ви­гра к се­ве­ру от Оле­сун­на), «DOF Subsea» (про­изв-во под­вод­ных ап­па­ра­тов с дис­танц. управ­ле­ни­ем для об­слу­жи­вания неф­те­га­зо­до­бы­чи). Про­из-во, об­слу­жи­ва­ние и ре­монт бу­ро­во­го обо­ру­до­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ют так­же норв. под­раз­де­ле­ние амер. ком­па­нии «Dril-Quip» (Ста­ван­гер) и «NorDrill» (Бер­ген).

Су­до­строе­ние – од­на из ста­рей­ших от­рас­лей, в нач. 2010-х гг. из-за со­кра­ще­ния спро­са на но­вые су­да на­хо­дит­ся в со­стоя­нии стаг­на­ции. На­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 50 вер­фей (рас­по­ло­же­ны вдоль зап. по­бе­ре­жья стра­ны), спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся гл. обр. на строи­тель­ст­ве не­боль­ших и слож­ных су­дов для об­слу­жи­ва­ния мор. неф­те­га­зо­до­бы­чи, а так­же ры­бо­лов­ных су­дов и пас­са­жир­ских па­ро­мов. Сре­ди ве­ду­щих су­до­строит. ком­па­ний: «STX Norway Offshore» (вер­фи в рай­оне го­ро­дов Флу­рё и Брат­твог, се­вер­нее Бер­ге­на; про­из-во и об­слу­жи­ва­ние кру­из­ных па­ро­мов, ко­раб­ле­строе­ние), «Ulstein Group» (Уль­стейн, к юго-за­па­ду от Оле­сун­на; раз­ра­бот­ка, про­из-во и ком­плекс­ное об­слу­жи­ва­ние су­дов, кон­сал­тин­го­вые ус­лу­ги), «Kleven Verft» (Уль­стейн и Ларс­нес; об­слу­жи­ва­ние тан­ке­ров, про­из-во ры­бо­ло­вец­ких су­дов, не­боль­ших пас­са­жир­ских па­ро­мов, су­до­ре­монт), про­филь­ное под­раз­де­ле­ние «Umoe» (Ман­дал), «Simek» (Флек­ке­фьорд, к се­ве­ро- за­па­ду от Кри­сти­ан­сан­на; про­из-во и об­слу­жи­ва­ние гражд. и во­ен. су­дов), «Brø drene Hukkelberg» (к юго-за­па­ду от Мол­де; про­из-во бы­ст­ро­ход­ных ка­та­ма­ра­нов, ма­лых спе­циа­ли­зир. су­дов), «Fiskerstrand Verft» (близ Оле­сун­на; в т. ч. су­до­ре­монт).

Пред­при­ятия элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ной пром-сти вы­пус­ка­ют гид­ро­аг­ре­га­ты, на­со­сы, ком­прес­со­ры, ди­зель­ные дви­га­те­ли, транс­мис­си­он­ные ва­лы, га­зо­тур­бин­ные ус­та­нов­ки, сор­ти­ро­воч­ные ма­ши­ны, пром. сис­те­мы кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния, хо­ло­диль­ные ус­та­нов­ки, ге­не­ра­то­ры, транс­фор­ма­то­ры и мн. дру­гое. Один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей – ком­па­ния «Alstom Norway» (за­вод в Ос­ло вы­пус­ка­ет пром. ге­не­ра­то­ры, тур­би­ны, сис­те­мы кон­тро­ля для элек­тро­стан­ций, фильт­ры и очи­ст­ные сис­те­мы для до­бываю­щей пром-сти). Для нужд ры­бо­хо­зяйств. ком­плек­са про­из­во­дят­ся па­луб­ные мо­тор­ные ле­бёд­ки, обо­ру­до­ва­ние для по­груз­ки ры­бы, ох­ла­ж­даю­щие и мо­ро­зиль­ные ка­ме­ры. Сре­ди др. зна­чи­мой про­дук­ции от­рас­ли – бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры (в т. ч. элек­тро­во­до­на­гре­ва­те­ли, ото­пит. при­бо­ры, элек­трич. ду­хов­ки, гри­ли), мед. и оп­тич. тех­ни­ка.

В нач. 21 в. очень ак­тив­но раз­ви­ва­ются про­из-во ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния (но­вей­шие спут­ни­ко­вые ком­му­ни­кац. и на­ви­гац. сис­те­мы, сис­те­мы се­те­во­го и дис­тан­ци­он­но­го управ­ле­ния и др.; б. ч. пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в Сто­лич­ном ре­гио­не), вы­со­ко­точ­ных из­ме­рит. при­бо­ров (ком­па­ния «Sensonor» – один из ве­ду­щих норв. раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей мик­ро­элек­тро­ме­ха­нич. сис­тем и дат­чи­ков, ги­ро­ско­пов, эле­мен­тов при­бо­ров ноч­но­го ви­де­ния и др.; за­вод в рай­оне Ос­ло- фьор­да, к югу от Драм­ме­на).

Ав­то­мо­би­ле­строе­ние пред­став­ле­но вы­пус­ком отд. уз­лов и аг­ре­га­тов, эле­мен­тов са­ло­на (си­де­ний, при­бор­ных па­не­лей и пр.). Ком­па­ния «Kongsberg Automotive» – од­на из ве­ду­щих, про­дук­ция её 4 за­во­дов в го­ро­дах Рол­лаг, Конгс­берг, Вит­тинг­фосс, Рё­уфосс в юж. час­ти стра­ны по­став­ля­ет­ся круп­ней­шим ев­роп., амер. и япон. ав­то­про­из­во­ди­те­лям.

Сре­ди про­дук­ции во­ен. на­зна­че­ния (часть экс­пор­ти­ру­ет­ся) – про­ти­во­ко­ра­бель­ные ра­кет­ные ком­плек­сы, бо­е­при­па­сы (гра­на­ты, ми­ны, сна­ря­ды).

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность (20,5% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, ок. 31 тыс. за­ня­тых) раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе ме­ст­но­го сы­рья, наи­боль­шее зна­че­ние име­ют неф­те­хи­мич. и элек­тро­хи­мич. про­из-во. Цен­тры неф­те­хи­мии при­вя­за­ны к круп­ным пунк­там неф­те­пе­ре­ра­бот­ки (Мон­г­стад, Сла­ген). Про­из­во­дит­ся ши­ро­кая гам­ма неф­те­хи­мич. про­дук­тов и по­лу­про­дук­тов для хи­мии ор­га­нич. син­те­за: ме­тан, этан, про­пан, ами­но­вые и фе­нол-аль­де­гид­ные смо­лы (ис­поль­зу­ют­ся в т. ч. для по­лу­че­ния ис­кусств. во­ло­кон, в де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ме­бель­ной пром-сти), по­ли­эти­лен, по­ли­уре­тан, по­ли­ви­нил­хло­рид. Од­но из при­ори­тет­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия норв. элек­тро­хи­мии – улав­ли­ва­ние и хра­не­ние ди­ок­си­да уг­ле­ро­да с по­сле­дую­щей хи­мич. пе­ре­ра­бот­кой (круп­ные хра­ни­ли­ща уг­ле­ки­сло­го га­за рас­поло­же­ны в Мон­г­ста­де, Кор­стё). На ба­зе де­шёвой гид­ро­элек­тро­энер­гии на­ла­же­но про­из-во ам­миа­ка и его про­из­вод­ных (азот из­вле­ка­ет­ся из воз­ду­ха). Н. – за­мет­ный ев­роп. про­из­во­ди­тель азот­ных и ком­плекс­ных удоб­ре­ний, взрыв­ча­тых ве­ществ пром. на­зна­че­ния, ви­нил­хло­рид­ных мо­но­ме­ров и по­ли­ви­нил­хло­ри­да, ла­ков и кра­сок; сре­ди др. про­дук­ции – разл. клеи, ре­зи­но­вые из­де­лия, пла­сти­ко­вые тру­бы, упа­ко­воч­ные ма­те­риа­лы. Пред­при­ятия хи­мич. пром-сти рас­по­ло­же­ны гл. обр. в при­бреж­ных рай­онах юго-вос­то­ка и за­па­да Н. Сре­ди круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей – «Statoil» (неф­те­хи­мич. про­дук­ция), «Norsk Hydro» (неф­те­хи­мич. про­дук­ция, а так­же азот­ные, в т. ч. ам­ми­ак и мо­че­ви­на, и ком­плекс­ные удоб­ре­ния), «Jotun» (ла­ко­кра­соч­ная про­дук­ция), «Yara International» (один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву ми­нер. удоб­ре­ний и др. аг­ро­хи­мич. про­дук­ции), «Borealis» (вхо­дит в груп­пу ком­па­ний INEOS; пла­ст­мас­сы), «Lilleborg» (чис­тя­щие сред­ст­ва, бы­то­вая хи­мия), «Dyno Nobel» (взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва). Экс­пор­ти­ру­ет­ся до 2/3 про­дук­ции от­рас­ли.

Фар­ма­цев­тич. пром-сть в нач. 21 в. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе дос­ти­же­ний норв. нау­ки и био­тех­но­ло­гий; б. ч. пред­при­ятий – сред­ние и мел­кие. К чис­лу круп­ней­ших ком­па­ний от­но­сят­ся «We­i­fa» (про­из-во ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та ле­кар­ст­вен­ных средств, в т. ч. обез­бо­ли­ваю­щих, для ле­че­ния диа­бе­та, а так­же ак­тив­ных фар­ма­цев­тич. ин­гре­ди­ен­тов; 2 за­во­да в Кра­ге­рё на юго-вос­то­ке Н., к юго-за­па­ду от г. Ши­ен), «Nyco­med» (пре­па­ра­ты, при­ме­няе­мые в га­ст­ро­эн­те­ро­ло­гии, кар­дио­ло­гии, нев­ро­ло­гии, хи­рур­гии; за­во­ды в го­ро­дах Эль­ве­рум к се­ве­ро-вос­то­ку от Ос­ло и Ас­кер в Сто­лич­ном ре­гио­не; круп­ней­ший ры­нок сбы­та про­дук­ции – Рос­сия), «Alpharma» (ак­тив­ные фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­ты и ин­гре­ди­ен­ты для ис­поль­зо­ва­ния в ве­те­ри­на­рии; пред­при­ятие в Ос­ло), «Pronova BioPharma» (раз­ра­бот­ка и вы­пуск пре­па­ра­тов на ос­но­ве рыбь­е­го жи­ра; за­вод в Сан­нефь­ор­де). В сек­то­ре био­тех­но­ло­гий вы­де­ля­ет­ся ком­па­ния «GE Health­care AS» (Ос­ло).

На ба­зе за­го­то­вок дре­ве­си­ны сло­жи­лась круп­ная де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая про­мыш­лен­ность (5,5% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, ок. 21,6 тыс. за­ня­тых); с кон. 20 в. до­ля от­рас­ли в эко­но­ми­ке Н. со­кра­ща­ет­ся. За­го­тов­ки дре­ве­си­ны рас­сре­до­то­че­ны по тер­ри­то­рии стра­ны, тра­ди­ци­он­но их наи­боль­шая кон­цен­тра­ция от­ме­ча­ет­ся в рай­онах лес­ных мас­си­вов Вост. и Сред­ней Н. В 2009 про­из­ве­де­но св. 1,8 млн. м3 пи­ло­ма­те­риа­лов, ок. 1 млн. м3 дре­вес­ных плит, 1,8 млн. т дре­вес­ной мас­сы. К ве­ду­щим ком­па­ни­ям от­но­сит­ся «Moel­ven» (про­из-во клеё­но­го бру­са, де­рев. кон­ст­рук­ций и мо­дуль­ных сис­тем, де­рев. от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов и др.; за­во­ды рас­по­ло­же­ны на вос­то­ке стра­ны в фюль­ке Оп­планн). В со­ста­ве от­рас­ли наи­боль­шее зна­че­ние име­ет цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­из-во, в нач. 21 в. на­прав­ле­но на рас­ши­ре­ние вы­пус­ка вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных и спец. сор­тов бу­ма­ги [все­го 1,6 млн. т бу­ма­ги и кар­то­на, в т. ч. 1,2 млн. т бу­ма­ги для по­ли­гра­фии (из них 0,44 млн. т га­зет­ной, 0,74 млн. т пе­чат­ной) и 0,33 млн. т упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов]. Пред­при­ятия раз­ме­ще­ны гл. обр. в устье р. Глом­ма; один из осн. цен­тров – Драм­мен (за 2000–10 его зна­че­ние как «цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной сто­ли­цы Н.» су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось). Од­на из круп­ней­ших ком­па­ний – «Norske Skog» (про­из-во бу­маги: пе­чат­ной, га­зет­ной и осо­бых сор­тов – т. н. лёг­ких, вы­со­ко­са­ти­ни­ро­ван­ных и др.; пред­при­ятия в при­го­ро­дах Ос­ло и Хё­не­фос­се). При не­ко­то­ром спа­де нац. про­из-ва Н. ос­та­ёт­ся важ­ным по­став­щи­ком цел­лю­ло­зы и бу­ма­ги на ме­ж­ду­нар. ры­нок (экс­пор­ти­ру­ет­ся до 90% про­из­ве­дён­ной про­дук­ции).

Про­из-во ме­бе­ли ори­ен­ти­ро­ва­но в осн. на внутр. ры­нок; в то­вар­ной струк­ту­ре рас­тёт до­ля спе­циа­ли­зир. ме­бе­ли – эр­го­но­мич­ной, дет­ской, элит­ной и др. Сре­ди экс­порт­но ори­ен­ти­ро­ван­ных ком­па­ний – «Stokke AS» (ме­бель для де­тей и др.).

Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся по­ли­гра­фич. пром-сть и из­да­тель­ское де­ло (по стои­мо­сти про­дук­ции и чис­лу за­ня­тых прак­ти­че­ски срав­ня­лись с де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-стью); осн. мощ­но­сти скон­цен­три­ро­ва­ны в Сто­лич­ном ре­гио­не.

Сте­коль­ная, фар­фо­ро-фа­ян­со­вая и ке­ра­ми­че­ская про­мыш­лен­ность пред­став­ле­на в осн. не­боль­ши­ми се­мей­ны­ми пред­при­ятия­ми, спе­циа­ли­зи­рую­щи­ми­ся на вы­пус­ке вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных (ди­зай­нер­ских, час­то руч­ной ра­бо­ты) из­де­лий из фар­фо­ра, стек­ла, хру­ста­ля. Наи­бо­лее из­вест­ны ком­па­нии «Porsgrunds Por­selænsfabrik» (ос­но­ва­на в 1885 в г. Пор­сг­рунн, фюль­ке Те­ле­марк; пер­вая про­дук­ция вы­пу­ще­на в 1887), «Hadeland Glassverk» (1762; к се­ве­ру от Ос­ло) и «Magnor Glass­verk» (ос­но­ва­на в 1830, вы­пуск про­дук­ции под мар­кой «Magnor» с 1896; на юге фюль­ке Хед­марк).

Ве­ду­щая от­расль лёг­кой про­мыш­лен­но­сти (0,9% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 5,6 тыс. за­ня­тых) – тек­стиль­ная, ори­ен­ти­ро­ва­на пре­им. на норв. по­тре­би­те­лей. Часть про­дук­ции вос­тре­бо­ва­на на ме­ж­ду­нар. рын­ке, в т. ч. спец. оде­ж­да для ра­бо­ты в слож­ных кли­ма­тич. ус­ло­ви­ях, спор­тив­ное и тер­мо­бе­льё (про­из­во­ди­тель – «Helly Hansen»), тер­мо­оде­ж­да для де­тей («Tillson»), осо­бо мяг­кий дет­ский тек­стиль («Stokke AS»), вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные шер­стя­ные из­де­лия с тра­диц. ор­на­мен­том в ви­де сне­жи­нок, звёзд, оле­ней в бе­лых, си­них, крас­ных цве­тах (сви­те­ра, кар­ди­га­ны, шар­фы, пер­чат­ки; из­го­тов­ле­ны гл. обр. на мел­ких ре­месл. пред­при­яти­ях). Осн. цен­тры про­из-ва – Ос­ло, Бер­ген.

Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность (19,1% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 49,6 тыс. за­ня­тых) вхо­дит в трой­ку круп­ней­ших норв. «кон­ти­нен­таль­ных» от­рас­лей, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­ра­бот­ке ры­бы – мор­ской и вы­ра­щен­ной в ры­бо­раз­вод­ных хо­зяй­ст­вах (экс­пор­ти­ру­ет­ся св. 90% про­дук­ции) и про­из-ве про­дук­тов пи­та­ния из норв. с.-х. сы­рья (для внутр. рын­ка; прак­ти­че­ски пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­сти на­се­ле­ния). Осн. сек­то­ра ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти: пер­вич­ная об­ра­бот­ка (очи­ст­ка, по­тро­ше­ние, раз­дел­ка; за­ня­то бо­лее 35% ра­бо­таю­щих в ры­бо­пе­ре­ра­бот­ке, ок. 15% всех пред­при­ятий от­рас­ли); упа­ков­ка све­жей ры­бы, про­из-во пре­сно-су­шё­ной (сто­к­фиск), со­лёно-су­шё­ной (клип­пфиск), со­лё­ной, вя­ле­ной ры­бы (ок. 20% за­нятых, ок. 40% пред­при­ятий); про­из-во рыбь­е­го жи­ра и др. про­дук­тов для ис­поль­зо­ва­ния в пи­ще­вой и фар­ма­цев­тич. пром-сти; вы­пуск рыб­ных кон­сер­вов, пе­ре­ра­бот­ка кре­ве­ток; пе­ре­ра­бот­ка сель­де­вых на рыб­ную му­ку и ры­бий жир для ис­поль­зо­ва­ния в ка­че­ст­ве кор­мов в ры­бо­раз­вод­ных хо­зяй­ст­вах. В от­рас­ли пред­став­ле­ны круп­ные ме­ж­ду­нар. про­из­во­ди­те­ли (в т. ч. «Aker Seafoods ASA» – име­ет 8 за­во­дов в Н., а так­же «Seafood AS», «Atlantic Seafood AS», «West Pro­ducts AS», «Ottofish A/S»), а так­же ср. и мел­кие ча­ст­ные фир­мы. Пред­при­ятия от­рас­ли рас­сре­до­то­че­ны вдоль зап. по­бе­ре­жья стра­ны (от Вар­дё на се­ве­ре до Ста­ван­ге­ра на юге). Осн. рай­оны ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки – се­вер­ные фюль­ке Финн­марк, Тромс, а так­же Мё­ре-ог-Ром­сдал; круп­ней­шие цен­тры – Оле­сунн, Бер­ген, Трон­хейм, Тром­сё.

Н. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых по­став­щи­ков ры­бы и ры­бо­про­дук­тов, за­ни­ма­ет 2-е ме­сто по­сле Ки­тая по объ­ё­му (бо­лее 2 млн. т в год) и стои­мо­сти экс­пор­та (ок. 7% ми­ро­во­го). Ок. 3 тыс. ви­дов рыб­ных и мор. про­дук­тов экс­пор­ти­ру­ет­ся в 150 стран ми­ра. Све­жая и све­же­мо­ро­же­ная ры­ба по­став­ля­ет­ся гл. обр. в стра­ны Зап. Ев­ро­пы, Рос­сию; со­лё­ная и су­шё­ная, а так­же кре­вет­ки, рыб­ные по­лу­фаб­ри­ка­ты экс­пор­ти­ру­ют­ся в Сев. и Юж. Ев­ро­пу, Лат. Аме­ри­ку, Юго-Вост. Азию. Осн. ор­га­ни­за­ци­он­ные во­про­сы на­хо­дят­ся в ве­де­нии Норв. к-та по во­про­сам экс­пор­та ры­бы («Ekspor­tut­val­get for fisk AS»; штаб-квар­ти­ра – в Тром­сё).

В сек­то­ре про­из-ва про­дук­тов пи­та­ния для внутр. рын­ка дей­ст­ву­ют круп­ные объ­е­ди­не­ния (коо­пе­ра­ти­вы; ре­ша­ют в т. ч. про­бле­мы фи­нан­си­ро­ва­ния, обес­пе­че­ния сырь­ём, за­куп­ки обо­ру­до­ва­ния, пе­ре­ра­бот­ки, реа­ли­за­ции ко­неч­ной про­дук­ции). Сре­ди ве­ду­щих – «Nortura» [в его со­ста­ве «Gilde» (про­из-во сви­ни­ны, го­вя­ди­ны) и «Prior» (про­из-во мя­са пти­цы и яиц)], TINE (мо­ло­ко и мо­лоч­ные про­дук­ты; вклю­ча­ет «Diplom-Is» – про­из-во мо­ро­же­но­го), «Norsvin» (сви­но­вод­ст­во, про­из-во сви­ни­ны, про­дук­тов из неё), «HOFF Norske Potetindustrier» (про­дук­ция из кар­то­фе­ля), «Honning­centralen» (им­порт мё­да, его упа­ков­ка; вы­пуск про­дук­тов, со­дер­жа­щих мёд), «Gartnerhallen» (пе­ре­ра­бот­ка фрук­тов, ягод и ово­щей).

Сре­ди др. зна­чи­мой про­дук­ции – ки­сло­мо­лоч­ные про­дук­ты, сли­воч­ное мас­ло, сыр (экс­пор­ти­ру­ют­ся сор­та «Ярлсберг» и ко­зий «Снёф­риск»), разл. на­пит­ки (в т. ч. сла­бо­ал­ко­голь­ные), хле­бо­бу­лоч­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия. Б. ч. пред­при­ятий рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Сто­лич­но­го ре­гио­на, во­круг круп­ных го­ро­дов (Бер­ген, Ста­ван­гер и др.).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Раз­ви­тие аг­рар­но­го про­из-ва ог­ра­ни­чи­ва­ют су­ро­вые при­род­но-кли­ма­тич. ус­ло­вия; еже­год­ный объ­ём гос. суб­си­дий в сек­тор со­став­ля­ет ок. 2 млрд. долл. Нац. про­из-во пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ет внутр. по­треб­но­сти в про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва и не­ко­то­рых зер­но­вых (овёс, яч­мень) куль­ту­рах; со­хра­ня­ет­ся за­ви­си­мость Н. от им­пор­та пше­ни­цы (ок. 50% в нач. 2000-х гг.).

С сер. 20 в. про­ис­хо­дит мас­со­вое со­кра­ще­ние чис­ла фер­мер­ских хо­зяйств (ок. 70 тыс. за 1950–2000) при од­но­врем. кон­цен­тра­ции про­из­вод­ст­ва, соз­да­нии круп­ных уз­ко­про­филь­ных пред­при­ятий. К нач. 2010-х гг. в Н. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но ок. 48 тыс. с.-х. пред­при­ятий, из них ок. 12 тыс. спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на мо­лоч­ном ско­то­вод­ст­ве, ок. 15 тыс. – на ов­це­вод­ст­ве. Ср. раз­мер ферм уве­ли­чил­ся бо­лее чем в 2,5 раза: ок. 60% с.-х. пред­при­ятий име­ли до 200 га, ок. 40% – бо­лее 200 га (2010).

Пл. с.-х. уго­дий ок. 10 млн. га (ок. 3% тер­ри­то­рии стра­ны), из них ок. 65% при­хо­дит­ся на лу­га и па­ст­би­ща, ок. 32% – под по­се­ва­ми зер­но­вых и бо­бо­вых куль­тур, кар­то­фе­ля, ок. 3% – тер­ри­то­рии т. н. эко­ло­гич. зем­ле­де­лия (прак­ти­ку­ет­ся вы­ра­щи­ва­ние про­дук­ции без при­ме­не­ния ми­нер. удоб­ре­ний, пес­ти­ци­дов, сти­му­ля­то­ров рос­та, ге­не­ти­че­ски мо­ди­фи­ци­ро­ван­ных ор­га­низ­мов).

Ве­ду­щая от­расль с.-х. про­из-ва – жи­вот­но­вод­ст­во; тра­ди­ци­он­но его осн. на­прав­ле­ния – мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во и ов­це­вод­ст­во. По­го­ло­вье (2010): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 863,2 тыс. го­лов (в т. ч. ок. 305 тыс. – мо­лоч­ное ста­до), овец 920 тыс., сви­ней 96 тыс., коз ок. 36 тыс., ло­ша­дей св. 36 тыс., до­маш­ней пти­цы (кур) 3,85 млн. го­лов. Осн. жи­вот­но­водч. рай­оны – юго-за­пад (фюль­ке Ру­га­ланн) и центр. часть (фюль­ке Оп­планн) стра­ны, где про­из­во­дит­ся бо­лее 1/3 всей про­дук­ции от­рас­ли. Раз­ви­ты фер­мер­ское зве­ро­вод­ст­во (нор­ка, ли­си­ца, пе­сец), оле­не­вод­ст­во (на се­ве­ре Н.). Про­из-во осн. ви­дов про­дук­ции (тыс. т, 2011): мя­со 324 (в т. ч. сви­ни­на 129, пти­ца 85, го­вя­ди­на и те­ля­ти­на 82, ба­ра­ни­на и яг­ня­ти­на 24), яйца 60, мо­ло­ко ко­ро­вье 1,5 млн. л. В нач. 21 в. уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло хо­зяйств, в ко­то­рых на ба­зе ис­поль­зо­ва­ния толь­ко на­ту­раль­ных кор­мов про­из­во­дит­ся эко­ло­ги­че­ски чис­тая про­дук­ция (бо­лее 2 тыс. в нач. 2010-х гг., спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся гл. обр. на раз­ве­де­нии круп­но­го ро­га­то­го ско­та).

Рас­те­ние­вод­ст­во в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на про­из-во кор­мов для жи­вот­но­вод­ст­ва. Осн. зер­но­вая куль­ту­ра – яч­мень (сбор ок. 460 тыс. т в 2011; ок. 44% об­ще­го сбо­ра зер­но­вых); сре­ди дру­гих – овёс (220 тыс. т.), пше­ни­ца (460 тыс. т), рожь, ржа­но-пше­нич­ные гиб­ри­ды, мас­лич­ные куль­ту­ры. Вы­ра­щи­ва­ют кар­то­фель (ок. 298 тыс. т в 2011; име­ет кор­мо­вое и про­до­вольств. зна­че­ние). Гл. «жит­ни­ца» Н. – юго-вост. часть стра­ны (у гра­ни­цы со Шве­ци­ей) и рай­он Ос­ло- фьор­да. Близ круп­ных го­ро­дов (Ос­ло, Ста­ван­гер, Трон­хейм) – те­п­лич­ные хо­зяй­ст­ва (ово­щи, цве­ты). С нач. 21 в. в при­бреж­ных рай­онах на юго-за­па­де и за­па­де Н. ак­тив­но вне­дря­ет­ся про­из-во эко­ло­ги­че­ски чис­той про­дук­ции (часть уро­жая экс­пор­ти­ру­ет­ся). Бо­лее мяг­кий кли­мат зап. по­бе­ре­жья (ска­зы­ва­ет­ся влия­ние гл. вет­ви Гольф­ст­ри­ма – Се­ве­ро- Ат­лан­ти­че­ско­го те­че­ния) по­зво­ля­ет вы­ра­щи­вать в от­кры­том грун­те клуб­ни­ку (в фюль­ке Тромс план­та­ции т. н. арк­ти­че­ской клуб­ни­ки – од­ни из са­мых се­вер­ных в ми­ре), че­реш­ню.

Ры­бо­хо­зяйств. ком­плекс (вклю­ча­ет мор. ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­раз­ве­де­ние и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ку) – вто­рая важ­ней­шая от­расль эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции Н. по­сле неф­те­га­зо­до­бы­чи; его тра­диц. ос­но­ва – мор. ры­бо­лов­ст­во. Из-за рез­ко­го сни­же­ния объ­ё­мов мор. уло­ва в 1960-х гг. (вы­зван в т. ч. не­ог­ра­ни­чен­ным вы­ло­вом ры­бы) с нач. 1970-х гг. (час­тич­но как ком­пен­са­ци­он­ная ме­ра) ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ис­кусств. ры­бо­раз­ве­де­ние (гл. обр. ло­со­сё­вых по­род; осн. рай­он – юго-зап. по­бе­ре­жье); с сер. 1990-х гг. про­дук­ция ры­бо­вод­ст­ва на­ча­ла за­ни­мать важ­ное ме­сто в норв. экс­пор­те. Со­хра­ня­ет­ся (не­смот­ря на много­крат­ные по­пыт­ки за­пре­та со сто­ро­ны ЕС и ме­ж­ду­нар. при­ро­до­охран­ных ор­га­ни­за­ций) про­мы­сел ки­тов (ок. 1 тыс. в 2010, в осн. ма­лые по­ло­са­ти­ки) и тю­ле­ней (8 тыс.); в нач. 2010-х гг. кво­ты на вы­лов ки­тов и тю­ле­ней рас­тут. Рыб­ные ре­сур­сы рек и озёр Н. не име­ют важ­но­го пром. зна­че­ния (улов 2–3 тыс. т в год), од­на­ко яв­ля­ют­ся важ­ным объ­ек­том лю­би­тель­ско­го и спор­тив­но­го ры­бо­лов­ст­ва.

Ры­бо­лов­ный флот на­счи­ты­ва­ет 6,5 тыс. су­дов (из них 5,4 тыс. – су­да круг­ло­го­дич­но­го ло­ва), б. ч. со­став­ля­ют ма­лые су­да (дли­ной до 11 м). За 1950–2010 чис­ло проф. ры­ба­ков со­кра­ти­лось поч­ти в 8 раз (12,7 тыс. чел. в 2009, из них 2,5 тыс. – се­зон­ные ра­бо­чие); од­но­вре­мен­но рас­тёт чис­ло за­ня­тых в ры­бо­раз­вод­ных хо­зяй­ст­вах (бо­лее 6 тыс. чел. в нач. 2010-х гг.). Чис­ло пред­при­ятий (2010) по мор. ло­ву и пер­вич­ной об­ра­бот­ке ры­бы и мо­ре­про­дук­тов – ок. 800; ры­бо­раз­вод­ных хо­зяйств – 1300 (из них ок. 800 раз­во­дят сём­гу и фо­рель); ок. 100 пред­при­ятий спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на за­бое ки­тов и тю­ле­ней. Осн. рай­он ры­бо­лов­ст­ва – при­бреж­ные во­ды центр. час­ти Н. (на­про­тив фюль­ке Мё­ре-ог- Ром­сдал, рай­он Оле­сун­на; пре­им. лов сель­ди) и на се­ве­ре стра­ны (у фюль­ке Фин­нмарк и Ло­фо­тен­ских о-вов; в осн. трес­ка и кре­вет­ки). Гл. объ­ект про­мыс­ла – сельдь (все­го 633,5 тыс. т, 2011). В ак­ва­то­ри­ях Ба­рен­це­ва, Нор­веж­ско­го и Се­вер­но­го мо­рей ве­дёт­ся лов (тыс. т, 2011): мой­вы 361, трес­ки 340, скум­брии 221, сай­ды 190,3, пу­тас­су, ра­ко­образ­ных и мол­лю­сков и др.

Ос­но­ва ры­бо­вод­ст­ва – раз­ве­де­ние т. н. норв. ло­со­ся (Norwegian Salmon, ис­кус­ст­вен­но вы­ра­щен­ная сём­га; ок. 940 тыс. т в 2010, 1-е ме­сто в ми­ре) и ра­дуж­ной фо­ре­ли (ок. 70 тыс. т в год). Н. так­же яв­ля­ет­ся ми­ро­вым ли­де­ром по раз­ве­де­нию ат­лан­тич. трес­ки, ат­лан­тич. пал­ту­са, пё­ст­рой зу­бат­ки; рас­тут объ­ё­мы про­из-ва ми­дий, разл. мол­лю­сков, ома­ров, уст­риц и др. Осн. рай­оны кон­центра­ции ры­бо­раз­вод­ных хо­зяйств – фюль­ке Нур­ланн, Хор­да­ланн, Мё­ре-ог-Ром­сдал.

Об­щий объ­ём вы­лов­лен­ной и ис­кус­ствен­но вы­ра­щен­ной ры­бы и мо­ре­про­дук­тов 3,6 млн. т (2011, ок. 2% ми­ро­во­го объ­ё­ма). В нач. 2010-х гг. объ­ём про­дук­ции ры­бо­раз­вод­ных хо­зяйств бо­лее чем в 2 раза мень­ше мор. уло­ва (в стои­мо­ст­ном вы­ра­же­нии прак­ти­че­ски рав­ны), в экс­пор­те с 2005 по объ­ё­му пре­об­ла­да­ет вы­ра­щен­ная ры­ба.

Важ­ная со­став­ляю­щая ры­бо­хо­зяйств. ком­плек­са – пе­ре­ра­бот­ка по­боч­ных про­дук­тов ры­бо­лов­ст­ва и ры­бо­вод­ст­ва (про­из-во рыбь­е­го жи­ра и др. био­хи­мич. ве­ществ, ры­бо­ко­ст­ной му­ки и пр.) для даль­ней­ше­го ис­поль­зо­ва­ния, в т. ч. в с. х-ве (как до­бав­ки к кор­мам, удоб­ре­ния и др.).

Лес­ное хо­зяй­ст­во в эко­но­ми­ке Н. име­ет су­ще­ст­вен­но мень­шее зна­че­ние, чем в со­сед­них Шве­ции и Фин­лян­дии. Пл. ле­сов 12 млн. га, из них ча­ст­ные вла­де­ния – ок. 80%, го­су­дар­ст­вен­ные – 12%, об­ществ. ле­са – 4%, леса на тер­ри­то­ри­ях, при­над­ле­жа­щих ком­па­ни­ям, – 4%. Ок. 47% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди за­ни­ма­ет ель, ок. 33% – со­сна, ок. 18% – бе­рё­за. Про­дук­тив­ная лес­ная пло­щадь со­став­ля­ет 7 млн. га (из них толь­ко по­ло­ви­на от­но­сит­ся к тер­ри­то­ри­ям эко­номи­че­ски вы­год­но­го лес­но­го хо­зяй­ст­ва). В нач. 2010-х гг. на­счи­ты­ва­ет­ся св. 120 тыс. ле­со­хо­зяйств. пред­при­ятий, боль­шин­ст­во – мел­кие се­мей­ные фир­мы. В 2009 за­го­тов­ле­но 9 млн. м3 круг­ло­го ле­са; осн. рай­он – Вост. Нор­ве­гия.

Сфе­ра ус­луг. Один из важ­ней­ших сек­то­ров норв. эко­но­ми­ки. Об­щее чис­ло пред­при­ятий пре­вы­ша­ет 400 тыс. (учёт ве­дёт­ся по ка­ж­до­му ви­ду дея­тель­но­сти: так, 1 пред­при­ятие, осу­ще­ст­в­ляю­щее, напр., кон­сал­тин­го­вые и ау­ди­тор­ские ус­лу­ги, учи­ты­ва­ет­ся за 2), чис­ло за­ня­тых ок. 630 тыс. чел. (2009). Ве­ду­щие по­зи­ции (по чис­лу за­ня­тых) за­ни­ма­ют сле­дую­щие сек­то­ра: адм. управ­ле­ние (осн. ра­бо­то­да­те­ли – уч­ре­ж­де­ния гос. и ре­гио­наль­но­го уров­ня), об­ществ. и со­ци­аль­ные ус­лу­ги (вклю­чая здра­во­охра­не­ние, НИОКР и об­ра­зо­ва­ние), оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, де­ло­вые и проф. ус­лу­ги, ту­ри­стич. биз­нес, фи­нан­со­вая дея­тель­ность, строй­ин­ду­ст­рия.

В нач. 21 в. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор НИОКР. При вы­со­ких аб­со­лют­ных по­ка­за­те­лях рас­хо­дов на НИОКР (св. 7,5 млрд. долл. в 2009; 4,3 млрд. долл. в нач. 2000-х гг.) до­ля сек­то­ра в ВВП стра­ны (1,8% в 2009; 1,6% в 2001) – са­мая низ­кая сре­ди Скан­ди­нав­ских стран. 52% ра­бот ве­дёт­ся на ба­зе пром. пред­при­ятий, 28% – в ис­сле­до­ва­тель­ских уч­ре­ж­де­ни­ях, 20% – в ву­зах.

Сек­тор фи­нан­со­вых ус­луг на­счи­ты­вает ок. 3 тыс. ор­га­ни­за­ций, в т. ч. ок. 150 гос. и ча­ст­ных ком­мерч. бан­ков (функ­ции центр. бан­ка стра­ны вы­пол­ня­ет Nor­ges Bank; сре­ди круп­ных бан­ков – DNB, SpareBank 1 SR-Bank, Nor­dea Bank Norge), ок. 250 стра­хо­вых ком­па­ний, ок. 90 кре­дит­но-ипо­теч­ных ор­га­ни­за­ций, св. 400 ин­ве­стиц. фон­дов.

Опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся сек­тор де­ло­вых и проф. ус­луг. Н., имея дав­ние тра­ди­ции в су­до­ход­ст­ве и ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вая шель­фо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и га­за, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пре­дос­тав­ле­нии про­филь­ных ме­ж­ду­нар. ус­луг: транс­порт­ных (мор. гру­зо­вые пе­ре­воз­ки – гл. обр. тан­кер­ные, в осн. неф­ти, неф­те­про­дук­тов, га­за, хи­мич. про­дук­тов; па­ром­ные, кру­из­ные пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров), в об­лас­ти мор. кон­сал­тин­га (вклю­чая про­ект­но-кон­ст­рук­тор­ские ра­бо­ты в су­до­строе­нии, раз­ра­бот­ку мор. инж. тех­но­ло­гий, разл. тех­нич. кон­суль­ти­ро­ва­ние), а так­же ус­луг по об­служи­ва­нию мор­ской неф­те- и га­зо­до­бы­чи (вклю­чая обес­пе­че­ние не­об­хо­ди­мых по­ста­вок, а так­же осу­ще­ст­в­ле­ние сейс­мо­раз­вед­ки, разл. инж.-тех­нич. ис­сле­до­ва­ний, в т. ч. по оцен­ке безо­пас­ности). Воз­рас­та­ет ме­ж­ду­нар. зна­че­ние та­ко­го сег­мен­та, как ус­лу­ги в об­лас­ти гид­ро­тех­нич., гор­но­руд­ных тех­но­ло­гий, ло­ва, раз­ве­де­ния и пе­ре­ра­бот­ки ры­бы и мо­ре­про­дук­тов.

Ту­ри­стич. биз­нес обес­пе­чи­ва­ет ок. 3,5% ВВП (ок. 6% за­ня­тых в эко­но­ми­ке; ок. 1,8 тыс. пред­при­ятий; нач. 2010-х гг.), яв­ля­ет­ся од­ним из при­ори­тет­ных на­прав­ле­ний ди­вер­си­фи­ка­ции сфе­ры ус­луг. Для уве­ли­че­ния при­то­ка иностр. ту­ри­стов с нач. 2000-х гг. осу­ще­ст­в­ля­ют­ся мас­штаб­ные рек­лам­ные про­грам­мы. Важ­ное зна­че­ние для при­вле­ка­тель­но­сти Н. име­ет дей­ст­вую­щее Пра­во об­ще­го дос­ту­па к при­ро­де: гра­ж­да­нам, в т. ч. ино­стран­ным, раз­ре­ше­но сво­бод­но пе­ре­ме­щать­ся по не­воз­де­лы­вае­мым тер­ри­то­ри­ям, вклю­чая ча­ст­ные вла­де­ния (ес­ли нет спец. ог­ра­ни­че­ний).

В раз­ви­тии совр. ту­ри­стич. рын­ка боль­шое зна­че­ние име­ет как внутр. ту­ризм (74% от об­ще­го чис­ла турд­ней), так и ме­ж­ду­на­род­ный (26%). В 2011 в Н. функ­цио­ни­ро­ва­ло св. 1,1 тыс. гос­ти­ниц с об­щим чис­лом мест бо­лее 168 тыс.; ко­личе­ст­во за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных но­чё­вок со­ста­ви­ло ок. 29 млн., в т. ч. ок. 21 млн. – нор­веж­цы, ок. 8 млн. – ино­стран­цы. Сре­ди по­се­щаю­щих Н. ино­стран­цев пре­об­ла­да­ют нем­цы (21%), дат­ча­не (12%), шве­ды (12%), гол­ланд­цы и анг­ли­ча­не, пред­по­чи­таю­щие ос­та­нав­ли­вать­ся в круп­ных се­те­вых оте­лях (пред­став­ле­ны ме­ж­ду­нар. брен­да­ми – «Radisson Blu» и др., а так­же пре­им. скан­ди­нав­ски­ми «Scan­dic», «Thon Hotels» и др.). Сре­ди спец. ус­луг – раз­ме­ще­ние в се­зон­ных ле­дя­ных гос­ти­ни­цах, ры­бац­ких хи­жи­нах (рор­бу), про­жи­ва­ние в мая­ке. Нор­веж­цы, как пра­ви­ло, вы­би­ра­ют се­мей­ные ми­ни-гос­ти­ни­цы, хос­те­лы, кем­пин­ги. Осн. ви­ды ту­риз­ма: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (наи­бо­лее час­то по­се­щае­мые ту­ри­ста­ми го­ро­да – Ос­ло и Бер­ген; осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся мор. экс­кур­сии, гл. объ­ек­ты – фьор­ды Яран­гер- фьорд, Лю­се-фьорд, Со­гне-фьорд, Хар­дан­гер-фьорд, Ста­ван­гер-фьорд, Глом- фьорд, Ей­ран­гер-фьорд и др., гор­ные во­до­па­ды и озё­ра), спор­тив­ный [в т. ч. гор­но­лыж­ный (круп­ные ку­рор­ты Ей­лу, Лил­ле­хам­мер, Хафь­елль, Трю­силь, Хем­се­дал в центр. и вост. час­ти стра­ны), охо­та (в т. ч. на ло­сей, пят­ни­стых оле­ней, ко­суль, ку­ро­па­ток; раз­ви­ва­ет­ся «сев. охо­та» на тю­ле­ней) и ры­бал­ка (озёр­ная, реч­ная, мор­ская), па­рус­ный спорт], эко­ло­ги­че­ский. Всё боль­ший ин­те­рес Н. вы­зы­ва­ет у лю­би­те­лей экс­тре­маль­но­го ту­риз­ма, вклю­чая спе­ле­о­ту­ризм (пу­те­ше­ст­вие по пе­ще­рам; гл. рай­он – фюль­ке Нур­ланн), раф­тинг (сплав по по­ро­жи­стым ре­кам на боль­ших на­дув­ных су­дах) и ри­вер­бор­динг (сплав по бур­ным ре­кам лё­жа на дос­ке с лас­та­ми на но­гах), кань­о­нинг (пу­те­ше­ст­вие по гор­ным ущель­ям), вос­хо­ж­де­ние на лед­ни­ки (гл. обр. на Шпиц­бер­ге­не и в фюль­ке Согн-ог-Фью­ра­не, Нур­ланн).

Зна­чит. часть средств Гос. пен­си­он­но­го фон­да на­прав­ля­ет­ся на раз­ви­тие но­вых и но­вей­ших тех­но­ло­гий. Один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров – ин­фор­ма­ци­он­ные и ком­му­ни­ка­ци­он­ные тех­но­ло­гии. В нач. 2010-х гг. функ­цио­ни­ру­ет св. 15 тыс. пред­прия­тий (все­го ок. 85 тыс. со­труд­ни­ков), спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся пре­им. в об­ла­сти те­ле­ком­му­ни­ка­ций, про­грам­мно­го и тех­нич. обес­пе­че­ния, пром. эле­кт­ро­ни­ки и кон­сал­тин­го­вых ус­луг. Зна­чит. часть ве­ду­щих ком­па­ний со­сре­до­то­че­на в Сто­лич­ном ре­гио­не, в т. ч. «Tand­berg Da­ta» (раз­ра­бот­ка и про­из-во си­стем ви­део­кон­фе­рен­ций и др. ви­дов те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной свя­зи), «Ope­ra Sof­tware ASA» (про­грам­мные про­дук­ты), «Funcom» (раз­ра­бот­ка и про­из­вод­ст­во ви­део­игр, в т. ч. многопользовательских ролевых онлайн-игр), «Chipcon AS» (раз­ра­бот­ка и про­из­вод­ст­во мик­ро­чи­пов для средств свя­зи; с 2006 под­раз­де­ле­ние амер. «Te­xas In­stru­ments»), «Kong­sberg Grup­pen» (раз­ра­бот­ка и про­из­вод­ст­во вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных си­стем для во­ен. це­лей, мор. су­до­ход­ст­ва). Сре­ди ве­ду­щих опе­ра­то­ров свя­зи Н. – «Te­le­nor Gro­up» (один из круп­ней­ших опе­ра­то­ров со­то­вой свя­зи в ми­ре; св. 140 млн. або­нен­тов в 2012; го­лов­ной офис – в г. Фор­не­бу, при­го­ро­де Ос­ло), «NextGenTel» (со­то­вая связь, IP-те­ле­фо­ния, циф­ро­вое ТВ, вы­со­ко­ско­ро­ст­ной Ин­тер­нет; с 2006 под­раз­де­ле­ние швед.-фин. «TeliaSo­ne­ra»; го­лов­ной офис – в Бер­ге­не), «ELTEL Net­works AS» (ста­цио­нар­ная и мо­биль­ная связь, пре­до­став­ле­ние ско­ро­ст­ных ка­на­лов до­сту­па в Ин­тер­нет и др.) и швед­ская «Tele2». Тес­но свя­за­на с ИТ-сек­то­ром ком­па­ния «Eltek» (про­из-во энер­ге­тич. си­стем для обес­пе­че­ния бес­пе­ре­бой­ной дея­тель­но­сти те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных се­тей; дей­ст­ву­ет соб­ст­вен­ное под­раз­де­ле­ние ин­фор­ма­ци­он­ных и те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных си­стем «Ne­ra Te­le­com­mu­ni­ca­tions»; штаб-квар­ти­ра – в Драм­ме­не). Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся строй­ин­ду­ст­рия и со­пут­ст­вую­щие ус­лу­ги в об­лас­ти ар­хи­тек­ту­ры и ланд­шафт­но­го ди­зай­на.

Транс­порт. В сек­то­ре про­из­во­дит­ся ок. 3% ВВП и за­ня­то ок. 7% ра­бо­тающих (2011; без учёта тру­бо­про­вод­но­го транс­пор­та). Осо­бен­но­сти транс­порт­ной сис­те­мы оп­ре­де­ля­ют­ся спе­ци­фи­кой кон­фи­гу­ра­ции тер­ри­то­рии (Н. уз­кой по­ло­сой про­тя­ну­лась вдоль зап. по­бе­ре­жья Скан­ди­нав­ско­го п-ова), рель­еф обу­сло­вил на­ли­чие боль­шо­го чис­ла до­пол­нит. со­ору­же­ний (ок. 800 тон­не­лей, в осн. в ска­лах; бо­лее 15 тыс. мос­тов; 2010). Про­тя­жён­ная бе­ре­го­вая ли­ния спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию мор. транс­пор­та и пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва: ме­ж­ду ост­ро­ва­ми и ма­те­ри­ко­вой ча­стью стра­ны раз­ви­то па­ром­ное со­об­ще­ние. Наи­бо­лее плот­ная транс­порт­ная сеть ха­рак­тер­на для Сто­лич­но­го ре­гио­на и юго-зап. час­ти Н. Гл. транс­порт­ный узел – Ос­ло, от не­го ра­ди­аль­но рас­хо­дят­ся ав­то­мо­биль­ные и ж.-д. трас­сы.

Ав­то­мо­биль­ный транс­порт иг­ра­ет глав­ную роль во внутр. пе­ре­воз­ках (ок. 75% гру­зов, 93% пас­са­жи­ров). Дли­на ав­то­до­рог ок. 94 тыс. км (из них 72 тыс. км име­ют ас­фаль­то­вое по­кры­тие), в т. ч. 664 км – ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли. По тер­ри­то­рии Н. пол­но­стью или час­тич­но про­хо­дят 13 трансъ­ев­ро­пей­ских ав­то­до­рог, в т. ч. ме­ри­дио­наль­ные Трел­ле­борг (Шве­ция) – Ос­ло – Трон­хейм – Нар­вик – Кир­ке­нес и час­тич­но про­хо­дя­щая по юго-зап. по­бе­ре­жью трас­са Оль­борг (Да­ния; па­ром­ная пе­ре­пра­ва) – Кри­стан­санн – Ста­ван­гер – Трон­хейм. Ав­то­парк на­счи­ты­ва­ет ок. 3 млн. ав­то­транс­порт­ных средств (в т. ч. 2,3 млн. еди­ниц – лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли); на 1000 жит. при­хо­дит­ся ок. 455 ав­то­мо­би­лей.

Ж.-д. транс­пор­том осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ок. 1,5 гру­зо­вых и ок. 3% пас­са­жир­ских пере­во­зок. Дли­на же­лез­ных до­рог св. 4,2 тыс. км (ок. 2,5 тыс. км элек­три­фи­ци­ро­ва­но), из них 64 км – вы­со­ко­ско­ро­ст­ные ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли. Глав­ный ж.-д. узел – Ос­ло, от не­го лу­ча­ми рас­хо­дят­ся же­лез­ные до­ро­ги на Кри­сти­ан­санн – Ста­ван­гер, Бер­ген, Лил­ле­хам­мер – Трон­хейм – Му-и-Ра­на – Бу­дё. Б. ч. же­лез­ных до­рог при­над­ле­жит гос-ву, на­хо­дит­ся в ве­де­нии Управ­ле­ния же­лез­ны­ми до­ро­га­ми Н. (Jernbaneverket); осн. часть гру­зо­пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гос. ком­па­нией «Norges Statsbaner».

Тра­ди­ци­он­но су­ще­ст­вен­на роль внутр. вод­но­го (вклю­чая па­ром­ное со­об­ще­ние) транс­пор­та, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет ок. 22% гру­зо­вых (св. 40 млн. т в год) и 2% пас­са­жир­ских (бо­лее 6 млн. чел. в год) пе­ре­во­зок внут­ри стра­ны. Гл. па­ром­ные пор­ты: Ос­ло, Кри­сти­ан­санн, Сан­нефь­орд. Наи­бо­лее ин­тен­сив­ный и про­тя­жён­ный па­ром­ный мар­шрут Бер­ген – Кир­ке­нес (ок. 450 тыс. чел. в год).

Авиа­транс­порт пре­об­ла­да­ет в ме­ж­ду­нар. пе­ре­воз­ках (пас­са­жи­ро­обо­рот 33,5 млн. чел. в 2011); его до­ля во внутр. пе­ре­воз­ках ме­нее 1%. На­счи­ты­ва­ет­ся 98 аэ­ро­пор­тов (в т. ч. 67 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы), ре­гу­ляр­ные рей­сы осу­ще­ст­в­ля­ют­ся из 52. Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэро­пор­ты (пас­са­жи­ро­обо­рот, млн. чел., 2011): Гар­дер­му­эн (Ос­ло; 21,1), Флес­ланн (Бер­ген; св. 5,7), Су­ла (Ста­ван­гер; св. 3,9), Вер­нес (Трон­хейм; ок. 3,9). Ве­ду­щие авиа­ком­па­нии: дат.-норв.-швед. SAS (круп­ней­шая в стра­нах Скан­ди­на­вии; её под­раз­де­ле­ние «Scandinavian Airlines Norge» об­слу­жи­ва­ет гл. обр. внутр. рей­сы), «Norwegian Air Shuttle» и «Widerøe’s Flyveselskap» (в осн. внутр. со­об­ще­ние).

Мор. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет по­дав­ляю­щую часть внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок. Мор. тор­го­вый флот Н. – са­мый круп­ный в стра­нах Скан­ди­на­вии, на­счи­ты­ва­ет ок. 1,8 тыс. су­дов (св. 100 рег. бр.-т ка­ж­дое; об­щий тон­наж ок. 16 млн. рег. бр.-т – ок. 3,5% ми­ро­во­го). Б. ч. су­дов со­став­ля­ют на­лив­ные су­да (для пе­ре­воз­ки неф­ти и неф­те­про­дук­тов, сжи­жен- но­го при­род­но­го га­за, хи­мич. ве­ществ), пас­са­жир­ско-гру­зо­вые су­да и су­хо­гру­зы. Все­го в пор­тах стра­ны в 2011 об­ра­бо­та­но 180,2 млн. т гру­зов. Круп­ней­шие мор. пор­ты (гру­зо­обо­рот, млн. т, 2011): Бер­ген 52,3, Нар­вик 17,7, Карм­сунн (фюль­ке Ру­га­ланн, к се­ве­ро-за­па­ду от Ста­ван­ге­ра; об­слу­жи­ва­ет неск. го­ро­дов, в т. ч. Кор­стё, Хё­уге­сунн) 13,2, Тёнс­берг (фюль­ке Вест­фолл, рай­он Ос­ло-фьор­да) 10,2, Грен­лан (на юго-вос­то­ке Н., об­слу­жи­ва­ет го­ро­да Пор­сг­рунн, Ши­ен и др.) 10,1, Мол­де 7,2, Ос­ло 5,7, Кри­сти­ан­сунн 5,65.

Раз­ветв­лён­ная сеть тру­бо­про­во­дов со­еди­ня­ет мор. неф­те­га­зо­вые плат­фор­мы с бе­ре­го­вы­ми тер­ми­на­ла­ми в са­мой Н. и др. стра­нах Зап. Ев­ро­пы. Дей­ст­ву­ют 8 ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов (об­щая дли­на св. 1,2 тыс. км; в т. ч. неф­те­про­во­ды: ме­сто­ро­ж­де­ние Тролль – Мон­г­стад, ме­сто­ро­ж­де­ние Гра­не – Сту­ре, ме­сто­ро­ж­де­ние Осе­берг – Сту­ре; осн. опе­ра­тор – «Statoil») и 14 га­зо­про­во­дов (об­щая дли­на св. 5,5 тыс. км; б. ч. внутр. га­зо­про­во­дов при­над­ле­жит гос. ком­па­нии «Gassco»).

Сре­ди ин­ди­ви­ду­аль­ных транс­порт­ных средств боль­шое зна­че­ние в Н. име­ют лод­ки (в т. ч. мо­тор­ные), ях­ты и ве­ло­си­пе­ды.

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 253 млрд. долл. (2011), в т. ч. экс­порт 164 млрд. долл., им­порт 89 млрд. долл. В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют: нефть и при­род­ный газ (ок. 50% стои­мости), цвет­ные ме­тал­лы (в осн. алю­ми­ний; ок. 6%); др. наи­бо­лее зна­чи­мые то­ва­ры – бу­ро­вые плат­фор­мы, су­да и их ком­по­нен­ты, су­до­вое обо­ру­до­ва­ние, гид­ро­энер­ге­тич. ус­та­нов­ки, ры­ба и море­про­дук­ты. Гл. стра­ны – им­пор­тё­ры то­ва­ров из Н. (% стои­мо­сти, 2011): Ве­ли­ко­бри­та­ния 27, Ни­дер­лан­ды 12, Гер­ма­ния 11, Фран­ция 7, Шве­ция 6. Струк­ту­ра норв. им­пор­та тра­ди­ци­он­но бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ва­на; бо­лее 80% стои­мо­сти при­хо­дит­ся на го­то­вые из­де­лия, св. 10% – на про­до­вольств. то­ва­ры и сы­рьё. Сре­ди го­то­вых из­де­лий: разл. пром. обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва (ав­то­мо­би­ли, су­да), офис­ное обо­ру­до­ва­ние (ком­пь­ю­те­ры, прин­те­ры и др.), бы­то­вая тех­ни­ка, сред­ст­ва свя­зи, мед. обо­ру­до­ва­ние. Важ­ное зна­че­ние для удов­ле­тво­ре­ния по­треб­но­стей внутр. рын­ка име­ет ввоз то­ва­ров по­все­днев­но­го спро­са (оде­ж­да, обувь, ме­бель, пар­фю­ме­рия и кос­ме­ти­ка, ме­ди­ка­мен­ты) и про­дук­тов пи­та­ния. В зна­чит. объ­ё­мах им­пор­ти­ру­ют­ся пром. сы­рьё и по­лу­фаб­ри­ка­ты (бок­си­ты и алю­ми­ние­вый кон­цен­трат, ни­ке­ле­вая ру­да и кон­цен­тра­ты, про­дук­ты ор­га­нич. и не­ор­га­нич. хи­мии, по­лу­фаб­ри­ка­ты из пла­ст­мас­сы, ме­тал­ло­кон­струк­ции, круг­лый лес и др.). Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в Н. (% стои­мо­сти, 2011): Шве­ция 13, Гер­ма­ния 12, Ки­тай 9, Да­ния 6, Ве­ли­ко­бри­та­ния 6.

Литература:

Брин­кен А. О. Ос­вое­ние ре­сур­сов неф­ти и га­за нор­веж­ско­го кон­ти­нен­таль­но­го шель­фа. СПб., 2004;

Во­рон­ов К. В. Ев­ро­ин­тег­ра­ция Нор­ве­гии: осо­бый курс ма­лой стра­ны. М., 2008.

Автор: Е. Е. Чир­ко­ва.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) Н. на­счи­ты­ва­ют 15,3 тыс. чел. (2011) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС, кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния (св. 10 тыс. чел.) и ор­га­ни­зо­ван­ный ре­зерв (св. 45,2 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет св. 6 млрд. долл. (2010, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва гос-ва – ко­роль, осу­щест­в­ляю­щий об­щее ру­ко­во­дство че­рез Мин-во обо­ро­ны, осн. за­да­чи ко­то­ро­го – вы­ра­бот­ка по­ли­ти­ки в об­лас­ти обо­ро­ны и безо­пас­но­сти, стра­те­гич. ру­ко­во­дство и управ­ле­ние ВС. Глав­но­ко­ман­дую­щий ВС, яв­ляю­щий­ся со­вет­ни­ком мин. обо­ро­ны, воз­глав­ля­ет штаб обо­ро­ны [вхо­дят ко­ман­дую­щие (ин­спек­то­ры) ви­дов ВС], ко­то­рый осу­ще­ст­в­ля­ет не­по­средств. ру­ко­во­дство ВС. Ин­спек­то­ры от­ве­ча­ют за бое­го­тов­ность под­чи­нён­ных им час­тей и под­раз­де­ле­ний и ор­га­ни­зу­ют по­все­днев­ную дея­тель­ность. Строи­тель­ст­во ВС про­во­дит­ся в со­от­вет­ст­вии с коа­ли­ци­он­ной во­ен. стра­те­ги­ей НАТО.

В со­став СВ (8,9 тыс. чел.) вхо­дят штаб ар­мии, ко­ман­до­ва­ние спец. опе­ра­ций, ко­ман­до­ва­ние учеб­ное и док­трин, ме­ха­ни­зир. бри­га­да, полк спец. на­зна­че­ния (рейнд­же­ры), ба­таль­о­ны (гор­но­пе­хот­ной ох­ра­ны гра­ниц, ко­ро­лев­ской гвар­дии), центр ты­ло­во­го обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 72 осн. тан­ка, 104 БМП, 390 БТР и им по­доб­ных, 54 ору­дия по­ле­вой ар­тил­ле­рии, 262 ми­но­мё­та, 12 РСЗО, 514 ПУ ПТУР, ок. 2500 без­от­кат­ных ору­дий (часть на хра­не­нии), 300 ПЗРК (из них 120 на хра­не­нии), зе­нит­ные арт. ус­та­нов­ки.

ВВС (ок. 2,7 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в 10 авиац. эс­кад­ри­лий (3 ис­тре­би­тель­но-бом­бар­ди­ро­воч­ные, ба­зо­вой пат­руль­ной авиа­ции, по­ис­ко­во-спа­са­тель­ная, ра­дио­элек­трон­ной борь­бы, транс­порт­ная, учеб­ная и 2 вер­то­лёт­ные) и уси­лен­ную ба­та­рею ЗУР. На воо­ру­же­нии: 52 бое­вых, 6 ба­зо­вых пат­руль­ных, 2 транс­порт­ных, 3 ра­дио­элек­трон­ной борь­бы и 15 учеб­ных са­мо­лё­тов; 12 по­ис­ко­во-спа­са­тель­ных, 6 про­ти­во­ло­доч­ных/по­ис­ко­во-спа­са­тель­ных и 18 транс­порт­ных вер­то­лё­тов; бук­си­руе­мые ПУ ЗУР. Осн. во­ен.-возд. ба­зы: Рюг­ге, Бу­дё, Эр­ланн, Бар­ду­фосс, Ан­нёйа, Гар­дер­му­эн.

ВМС (3,7 тыс. чел.) вклю­ча­ют флот (фло­ти­лии под­вод­ных, над­вод­ных, мин­но-траль­ных сил и фло­ти­лия бе­ре­го­вой обо­ро­ны, в т. ч. от­ряд спец. на­зна­че­ния) и служ­бу бе­ре­го­вой ох­ра­ны (2 ди­ви­зио­на пат­руль­ных ко­раб­лей и внутр. бе­ре­го­вая ин­спек­ция, вы­пол­няю­щая по­ли­цей­ские и та­мо­жен­ные функ­ции). На во­ору­же­нии со­сто­ят 6 ПЛ, 3 фре­га­та УРО, 6 мин­но-траль­ных ко­раб­лей, 6 ра­кет­ных ка­те­ров, 20 де­сант­ных ка­те­ров бе­ре­го­вой обо­ро­ны, 1 раз­ве­ды­ват. ко­рабль, 2 учеб­ных ко­раб­ля, 5 гид­ро­гра­фич., 1 транс­порт­ное и 7 вспо­мо­гат. су­дов. Ба­зи­ро­ва­ние: гл. во­ен.-мор. ба­за Хо­кон­сверн, во­ен.-мор. ба­за Рам­сунн, пункт ба­зи­ро­ва­ния Сурт­ланн, а так­же пункт ре­мон­та и об­слу­жи­ва­ния ПЛ Улав­сверн. В рай­оне г. Ста­ван­гер дей­ст­ву­ет объ­е­ди­нён­ный на­уч­но-учеб­ный центр НАТО.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву, срок служ­бы 12 мес, за­тем 4–5 учеб­ных сбо­ров во­ен­но­обя­зан­ных до 35–60 лет в за­ви­си­мо­сти от спе­ци­аль­но­сти и зва­ния. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 1,1 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе св. 900 тыс. чел.

Автор: В. Д. Не­стёр­кин.

Здра­во­охра­не­ние

В Н. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 400 вра­чей, 3200 лиц ср. мед. пер­со­на­ла (2010), 89 сто­ма­то­ло­гов; 335 боль­нич­ных ко­ек (2009). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 80%, ча­ст­ный сек­тор – 20%) (2010). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1814, 1995 – по­прав­ки); за­ко­ны о пси­хи­ат­рич. по­мо­щи (1961, 1997), мед. пер­со­на­ле (1999), пра­вах па­ци­ен­та (1999), боль­нич­ной по­мощи (1970, 2000), мед. ис­поль­зо­ва­нии био­тех­но­ло­гий (2003), мед. служ­бах (1982, 2003), мед. до­ку­мен­та­ции (2001), о био­бан­ках (транс­план­та­ции) (1973, 2003), за­щи­те от вред­но­го влия­ния та­ба­ка (1973, 2003), коо­пе­ра­тив­ной кон­ку­рен­ции в ча­ст­ном сек­то­ре здра­во­охра­не­ния (2004), аль­тер­на­тив­ном ле­че­нии (2003), лич­ных све­де­ни­ях в здра­во­охра­не­нии (2000); По­ло­же­ния о ме­ст­ной сис­те­ме по­сто­ян­ной вра­чеб­ной по­мо­щи (2000), пра­ве на мед. по­мощь (2000), внутр. кон­тро­ле служб здра­во­охра­не­ния (2002), гос­пи­та­ли­за­ции де­тей (2000), пре­кра­ще­нии бе­ре­мен­но­сти (2001, 2007). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния: раз­ви­тая сеть гос. уч­ре­ж­де­ний ока­за­ния мед. по­мо­щи яв­ля­ет­ся ча­стью нац. сис­те­мы со­ци­аль­ной под­держ­ки. Мед. по­мощь де­цен­тра­ли­зо­ва­на до уров­ня му­ни­ци­па­ли­те­тов. В ка­ж­дом му­ни­ци­па­ли­те­те су­ще­ст­ву­ет гос. мед. центр (кли­ни­ка), гос. боль­ни­ца (ока­за­ние ста­цио­нар­ной и спе­циа­ли­зир. мед. по­мо­щи), центр здо­ро­во­го ре­бён­ка для де­тей до­шко­ль­но­го воз­рас­та (им­му­ни­за­ция, мо­ни­то­ринг фи­зич. раз­ви­тия, кон­суль­та­ции ро­ди­те­лей), стан­ция пер­вой мед. по­мо­щи (круг­ло­су­точ­ной) для ока­за­ния не­от­лож­ной по­мо­щи в слу­ча­ях бо­лез­ни или трав­мы, не уг­ро­жаю­щих жиз­ни. Ча­ст­ные мед. кли­ни­ки ока­зы­ва­ют об­щую и спе­циа­ли­зир. по­мощь. Сто­ма­то­ло­гич. по­мощь ча­ст­ная (де­тям, по­жи­лым и ин­ва­ли­дам оп­ла­чи­ва­ет гос-во). Мед. стра­хо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в рам­ках Нац. схе­мы стра­хо­ва­ния. Осн. при­чи­ны смер­ти: сер­деч­но- со­су­ди­стые, он­ко­ло­гич., це­реб­ро­ва­ску­ляр­ные за­бо­ле­ва­ния (2010). Ку­рор­ты: баль­не­о­к­ли­ма­ти­че­ский – Му­дум, баль­нео­г­ря­зе­вые и при­мор­ские кли­ма­ти­че­ские – Лар­вик, Сан­нефь­орд и др.

Автор: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

С древ­них вре­мён в стра­не осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись лы­жи и конь­ки, слу­жив­шие по­все­днев­ным сред­ст­вом пе­ре­дви­же­ния по сне­гу и льду. В сред­ние ве­ка сре­ди при­ви­ле­ги­ров. клас­сов раз­ви­ва­лись фех­то­ва­ние, стрель­ба из лу­ка, охо­та, борь­ба, кон­ные со­стя­за­ния и иг­ра в мяч, а мас­со­вы­ми нар. раз­вле­че­ния­ми бы­ли ка­та­ние на конь­ках, лыж­ные гон­ки, бег, прыж­ки, ме­та­ние кам­ней, пе­ре­тя­ги­ва­ние ка­на­та, пла­ва­ние.

В 1861 соз­дан Норв. со­юз про­па­ган­ды фи­зич. куль­ту­ры; 18.2.1864 от­крыт пер­вый конь­ко­беж­ный клуб в Хри­стиа­нии (ны­не Ос­ло) – «Шей­те-клуб». В кон. 19 – нач. 20 вв. ос­но­ва­ны фе­де­ра­ции гим­на­сти­ки (1890), конь­ко­беж­но­го спор­та (1893), лёг­кой ат­ле­ти­ки (1896), лыж­но­го спор­та (1908) и др. В 1919 по ини­циа­ти­ве стор­тин­га об­ра­зо­ван Все­нор­веж­ский спор­тив­ный со­юз, объ­е­ди­нив­ший все спор­тив­ные фе­де­ра­ции; в 1946 он пре­об­ра­зо­ван в Центр. норв. спор­тив­ный со­юз. Спор­тив­ных спе­циа­ли­стов и тре­не­ров го­то­вит Норв. ин-т спор­та (близ Ос­ло); ос­но­ван в 1870 как Гим­на­стич. центр. шко­ла ат­ле­ти­ки и ору­жей­но­го поль­зо­ва­ния.

Норв. олим­пий­ский и па­ра­лим­пий­ский к-т и Кон­фе­де­ра­ция спор­та (Norges idrettsforbund og olympiske og paralym­piske komit ́e) объ­е­ди­ня­ют ок. 2 млн. чле­нов, 1200 спор­тив­ных клу­бов и 56 нац. спор­тив­ных фе­де­ра­ций. Ос­но­ван и при­знан МОК в 1900. Спорт­сме­ны Н. при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах с 1900 (за ис­клю­че­ни­ем 1904 и 1980); за­воё­ва­ны 148 ме­да­лей (Па­риж, 1900 – Лон­дон, 2012), в т. ч. 56 зо­ло­тых, 49 се­реб­ря­ных и 43 брон­зо­вые.

Пер­вым при­зё­ром Олим­пи­ад стал О. Эс­т­му, удо­сто­ен­ный в 1900 двух се­ре­бря­ных и двух брон­зо­вых на­град в разл. дис­ци­п­ли­нах по пу­ле­вой стрель­бе. Пер­вы­ми олим­пий­ски­ми чем­пио­на­ми в 1908 (Лон­дон) ста­ли А. Хель­ге­руд в пу­ле­вой стрель­бе из ар­мей­ской вин­тов­ки с 300 м и в том же уп­раж­не­нии сбор­ная ко­ман­да Н., воз­глав­ляе­мая Хель­ге­ру­дом. Наи­боль­шее чис­ло на­град норв. спорт­сме­ны за­вое­ва­ли в пу­ле­вой стрель­бе – 32 ме­да­ли (13 зо­ло­тых, 8 се­реб­ря­ных, 11 брон­зо­вых); па­рус­ном спор­те – 31 (17, 11, 3); лёг­кой ат­ле­ти­ке – 20 (7, 5, 8); ака­де­мич. греб­ле – 14 (3, 6, 5) и греб­ле на ка­ноэ – 14 (6, 4, 4). С 1924 спорт­сме­ны Н. уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских зим­них иг­рах (Ша­мо­ни, 1924 – Ван­ку­вер, 2010); за­воё­ва­но 303 ме­да­ли (107 зо­ло­тых, 106 се­реб­ря­ных, 90 брон­зо­вых). Два­ж­ды в Н. про­во­ди­лись Бе­лые олим­пиа­ды. Сто­ли­ца­ми Олим­пий­ских зим­них игр бы­ли Ос­ло (1952) и Лил­ле­хам­мер (1994). Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во ме­да­лей по зим­ним ви­дам спор­та норв. спорт­сме­ны вы­иг­ра­ли в лыж­ном спор­те – 96 (35 зо­ло­тых, 36 се­реб­ря­ных, 25 брон­зо­вых); конь­ко­беж­ном – 80 (25, 28, 27); би­ат­ло­не – 29 (12, 11, 6); се­вер­ном двое­бо­рье – 26 (11, 8, 7); прыж­ках с трам­пли­на – 29 (9, 9, 11); гор­но­лыж­ном – 26 (9, 9, 8). Не­од­но­крат­ны­ми олим­пий­ски­ми чем­пио­на­ми ста­но­ви­лись: лыж­ник Б. Де­ли (8 зо­ло­тых ме­да­лей), би­ат­ло­нист О. Э. Бьёрн­да­лен (6), лыж­ник Т. Альс­горд (5), конь­ко­беж­цы И. Бал­лан­груд, Ю. У. Косс и гор­но­лыж­ник Ч. А. Омодт (по 4), конь­ко­бе­жец Я. Ан­дер­сен, лыж­ник В. Уль­ванг, би­атло­нист Х. Ха­не­волль, в греб­ле на ка­ноэ К. Холь­манн, лыж­ник Ю. Грёттумс­бро­тен, лыж­ни­ца М. Бьёр­ген и фи­гу­ри­ст­ка С. Хе­ни (по 3), пры­гун с трам­пли­на Б. Ру­уд, копь­е­ме­та­тель А. Тор­кильд­сен, в ака­де­мич. греб­ле О. Туф­те, бо­рец гре­ко-рим. сти­ля Й. Рён­нин­ген, лыж­ник П. Нор­туг, би­ат­ло­нист Э. Х. Свенд­сен (по 2).

В ис­то­рию спор­та стра­ны во­шли олим­пий­ские по­бе­ды мно­го­крат­но­го чем­пио­на стра­ны ве­ло­си­пе­ди­ста К. Кнуд­се­на в ин­ди­ви­ду­аль­ной гон­ке пре­сле­до­ва­ния (Мюн­хен, 1972); а так­же лег­ко­ат­ле­тов – В. Ро­да­ля в бе­ге на 800 м с олим­пий­ским ре­кор­дом в Ат­лан­те (1996) и уча­ст­ни­цы пяти Олим­пи­ад (1984–2000) Т. Хат­те­стад в ме­та­нии ко­пья в Сид­нее (2000); пред­ста­ви­тель­ниц па­рус­но­го спор­та – Л. Ан­дер­сен (Бар­се­ло­на, 1992) и С. Сюн­дбю (Афи­ны, 2004); зна­ме­ни­то­го греб­ца Э. В. Лар­се­на, став­ше­го 2-крат­ным олим­пий­ским чем­пио­ном (2004, 2012), се­реб­ря­ным (2008) и брон­зо­вым олим­пий­ским при­зё­ром (2004) в гон­ках на ка­ноэ и 5-крат­ным чем­пио­ном ми­ра (2001–05).

Сре­ди не­од­но­крат­ных чем­пио­нов ми­ра, кро­ме пе­ре­чис­лен­ных спорт­сме­нов: Л. Г. Шельб­рейд-Пуа­ре (би­ат­лон, 8 зо­ло­тых ме­да­лей); Т. Бё и Т. Бер­гер (би­ат­лон, по 4), Э. Рён­нинг (лыж­ные гон­ки, 3); Г. М. Ис­тад-Кри­сти­ан­сен, Л. Груб­бен (обе – би­ат­лон, по 2).

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та – лыж­ный, конь­ко­беж­ный, би­ат­лон, прыж­ки на лы­жах с трам­пли­на, гор­но­лыж­ный, лёг­кая ат­ле­ти­ка, па­рус­ный, фут­бол, ганд­бол, хок­кей с шай­бой и хок­кей с мя­чом, греб­ля, ве­ло­си­пед­ный, тен­нис, шах­ма­ты, фи­гур­ное ка­та­ние и др. Сре­ди тра­диц. со­стя­за­ний из­вест­ны зим­ние Хол­мен­кол­лен­ские иг­ры, про­хо­дя­щие с 1892 на лыж­ном ста­дио­не в при­го­ро­де Ос­ло – Хол­мен­кол­ле­не. Мно­го­функц. ста­ди­он «Бис­летт» в Ос­ло – один из ста­рей­ших в ми­ре. От­крыт в 1922 как конь­ко­беж­ный, в 2004 сне­сён и в 2005 по­стро­ен вновь как лег­ко­ат­ле­ти­че­ский и фут­боль­ный (св. 15 тыс. мест).

В Ос­ло, Ха­ма­ре и Трон­хей­ме и др. норв. го­ро­дах со­стоя­лось (в 1895–2012) 44 чем­пио­на­та ми­ра по клас­сич. мно­го­бо­рью в ско­ро­ст­ном бе­ге на конь­ках сре­ди муж­чин и жен­щин. В 1992 в Ха­ма­ре от­крыт но­вый кры­тый ле­до­вый дво­рец «Викинг­ски­пет» (10 тыс. мест).

В кон. 19 в. конь­ко­бе­жец и фи­гу­рист Ак­сель Па­уль­сен во­шёл в ис­то­рию фи­гур­но­го ка­та­ния, со­вер­шив пры­жок на 1,5 обо­ро­та, на­зван­ный впо­след­ст­вии его име­нем. По­бед­ные тра­ди­ции норв. конь­ко­беж­цев на­чи­на­лись с вы­иг­ры­шей чем­пио­на­тов ми­ра П. Эс­т­лун­дом (1898 и 1899) и О. Ма­ти­се­ном (5 раз в 1908–14). Пер­вым чем­пио­ном ми­ра по лыж­но­му спор­ту сре­ди норв. спорт­сме­нов стал Ю. Грёт­тум­сб­ро­тен, три­ж­ды вы­иг­ры­вав­ший ти­тул силь­ней­ше­го в се­вер­ном двое­бо­рье (1926, 1931) и в гон­ке на 18 км (1928).

Н. – ро­ди­на та­ких по­пу­ляр­ных совр. ви­дов зим­не­го спор­та, как прыж­ки на лы­жах с трам­пли­на и се­вер­ное двое­борье. В 1866 К. Норд­хайм со­вер­шил пры­жок на 19 м. Са­мым зна­ме­ни­тым сре­ди норв. пры­гу­нов с трам­пли­на стал Б. Ру­уд. Он триж­ды вы­иг­рал чем­пио­нат ми­ра (1931, 1935, 1937) и пер­вым в ми­ре ис­пол­нил саль­то на лы­жах во вре­мя прыж­ка с трам­пли­на.

Сбор­ная ко­ман­да Н. по фут­бо­лу ста­ла брон­зо­вым при­зё­ром Олим­пий­ских игр в Бер­ли­не (1936), три­ж­ды вы­сту­па­ла в фи­наль­ных ста­ди­ях чем­пио­на­тов ми­ра (1938, 1994, 1998); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в Ос­ло на ста­дио­не «Ул­ле­вол» (по­стро­ен в 1925; св. 25 тыс. мест). Жен­ская сбор­ная Н. по фут­бо­лу – чем­пи­он Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000) и брон­зо­вый при­зёр Олим­пий­ских игр в Ат­лан­те (1996). Луч­шие фут­бо­ли­сты стра­ны с ус­пе­хом иг­ра­ют за силь­ней­шие ев­роп. клу­бы, в т. ч. Х. Берг (вы­сту­пал за «Ман­че­стер Юнай­тед», 1997–2000), Э. Ле­о­нард­сен («Ли­вер­пуль», 1997–99); Э. Тор­стведт («Тот­тен­хэм Хот­спур», 1988–96), Т. А. Фло («Чел­си», 1997–2000); У. Г. Суль­шер («Ман­че­стер Юнай­тед», 1996–2007) – ав­тор по­бед­но­го го­ла в фи­на­ле Ли­ги чем­пио­нов (1999) в во­ро­та «Ба­ва­рии» (Мюн­хен); Й. А. Рии­се («Ли­вер­пуль», 2001–2008); Дж. Ка­рью («Ва­лен­сия», 2000–04).

Силь­ней­шая фут­боль­ная ко­ман­да Н. – «Ру­сен­борг» из Трон­хей­ма – 22-крат­ный чем­пи­он стра­ны (1967–2010) и 9-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Нор­ве­гии (1960–2003). Наи­боль­ших ус­пе­хов ко­ман­да до­би­лась под рук. тре­не­ра Н. А. Эг­ге­на, в т. ч. в се­зо­не 1996/97 в Ли­ге чем­пио­нов вы­шла в 1/4 фи­на­ла. При­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Лер­кен­дал» (св. 21 тыс. мест).

Жен­ская сбор­ная ко­ман­да Н. по ганд­бо­лу – 2-крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских игр в Пе­ки­не (2008) и Лон­до­не (2012), 2-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1999, 2011), 2-крат­ный се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в Се­уле (1988) и Бар­се­ло­не (1992), брон­зо­вый при­зёр Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000), мно­го­крат­ный при­зёр чем­пио­на­тов ми­ра. Два­ж­ды в 1993 и 1999 в стра­не про­хо­ди­ли жен­ские чем­пио­на­ты ми­ра по ганд­бо­лу, в 2008 – муж­ской чем­пио­нат Ев­ро­пы по ганд­бо­лу.

Сбор­ная ко­ман­да Н. по хок­кею с мя­чом – по­сто­ян­ный уча­ст­ник чем­пио­на­тов ми­ра (с 1961); луч­шие ре­зуль­та­ты – 2-е ме­сто в 1965 и 3-е ме­сто в 1993.

В 1887 впер­вые на норв. яз. из­да­ны пра­ви­ла иг­ры в ла­ун-тен­нис. Норв. тен­нис­ный со­юз ос­но­ван в 1909. Са­мой ти­ту­ло­ван­ной тен­ни­си­ст­кой стра­ны яв­ля­ет­ся М. Мал­ло­ри – брон­зо­вый при­зёр Олим­пий­ских игр в Сток­голь­ме (1912) и 8-крат­ная по­бе­ди­тель­ни­ца нац. чем­пио­на­тов США (1915–18, 1920–22, 1926) в оди­ноч­ном раз­ря­де.

Сбор­ная ко­ман­да Н. по шах­ма­там с 1930 (Гам­бург) уча­ст­ву­ет во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (до 1940 «Тур­ни­ры на­ций»), луч­ший ре­зуль­тат – в 1976 (Хай­фа): 11-е ме­сто из 48 уча­ст­ни­ков. По ре­ше­нию ФИДЕ 41-я Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да со­сто­ит­ся в 2014 в г. Тром­сё. Пер­вым ме­ж­ду­нар. гросс­мей­стером стра­ны в 1985 стал 18-лет­ний С. Агде­стейн, с юных лет со­вме­щав­ший ус­пеш­ные вы­сту­п­ле­ния в шах­мат­ных со­рев­но­ва­ни­ях с фут­бо­лом. В 1989 он иг­рал в со­ста­ве фут­боль­ной сбор­ной ко­ман­ды Н. в от­бо­роч­ных мат­чах чем­пио­на­та ми­ра и вхо­дил в чис­ло 20 луч­ших шах­ма­ти­стов ми­ра. Из-за ря­да серь­ёз­ных травм пре­кра­тил фут­боль­ную карь­е­ру в воз­рас­те 25 лет. Про­дол­жа­те­лем шах­мат­ных тра­ди­ций в стра­не в нач. 2000-х гг. стал один из вос­пи­тан­ни­ков Агде­стей­на – Маг­нус Карл­сен (р. 30.11.1990). В 13 лет Карл­сен удо­сто­ен зва­ния меж­ду­нар. гросс­мей­сте­ра, в 19 лет воз­гла­вил спи­сок силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра. В 2009–12 вы­иг­рал 11 ме­ж­ду­нар. тур­ни­ров, в т. ч. 3 в Лон­до­не, 2 в Нан­ки­не, ме­мо­ри­ал Та­ля в Мо­ск­ве; в 2013 победил на тур­нире претендентов в Лондоне и получил право сыграть матч на первенство мира с В. Анандом. В 2009, 2010 и 2011 удо­сто­ен при­за «Ос­кар» как луч­ший шах­ма­тист го­да.

Литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Шах­ма­ты: Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Боль­шая олим­пий­ская эн­цик­ло­пе­дия: В 2 т./ Авт.-сост. В. Л. Штейн­бах. М., 2006;

Пар­сонс Дж. Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия тен­ни­са / При уча­стии Г. Уон­ке. М., 2008;

Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия фут­бо­ла / Под ред. К. Хан­та. М., 2008.

Автор: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния: За­кон о на­чаль­ном и сред­нем об­ра­зо­ва­нии (1998, по­след­нее до­пол­не­ние 2011), За­кон о выс­шем об­ра­зо­ва­нии (2005), За­кон о дет­ских са­дах (2005). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: обя­за­тель­ное школь­ное 13-лет­нее обу­че­ние (10 лет – на­чаль­ная и не­пол­ная сред­няя шко­лы и 3 го­да – пол­ная сред­няя шко­ла, имею­щая 2 от­де­ле­ния: ака­де­ми­че­ское и проф. мас­тер­ст­ва; су­ще­ст­ву­ют так­же шко­лы с до­пол­нит. треть­им от­де­ле­ни­ем для уча­щих­ся-ин­ва­ли­дов), выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Боль­шин­ст­во школ – го­су­дар­ст­вен­ные, обу­че­ние в них бес­плат­ное. Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью норв. шко­лы яв­ля­ет­ся жё­ст­кое раз­де­ле­ние воз­рас­тных групп, ка­ж­дая из ко­то­рых учит­ся в отд. зда­нии. По­сле окон­ча­ния пол­ной сред­ней шко­лы мож­но про­дол­жить обу­че­ние в ун-те, кол­лед­же или в выс­шей нар. шко­ле. Этот тип учеб­но­го за­ве­де­ния ино­гда на­зы­ва­ют «сев. фе­но­ме­ном». Пер­вая норв. нар. шко­ла ос­но­ва­на в 1864. В нач. 21 в. их на­счи­ты­ва­ет­ся 82; ка­ж­дая име­ет свою спе­циа­ли­за­цию (спорт, ту­ризм, иностр. язы­ки, му­зы­ка и сце­нич. иск-во, жур­на­ли­сти­ка, пе­да­го­ги­ка и пр.). В за­да­чу нар. школ вхо­дит не столь­ко обу­че­ние, сколь­ко фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти и по­мощь в вы­бо­ре про­фес­сии. В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят 6 ун-тов – на­уч. цен­тров, 6 спе­циа­ли­зир. ун-тов, 25 уни­верси­тет­ских кол­лед­жей, 2 гос. ун-та ис­кусств и ок. 30 не­го­су­дарств. ву­зов. Круп­ные ун-ты, му­зеи, б-ки и на­уч. учре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в Бер­ге­не, Кри­сти­ан­сан­не, Лил­ле­хам­ме­ре, Ос­ло, Ста­ван­ге­ре, Тром­сё, Трон­хей­ме, в т. ч. Публич­ная б-ка (1785), Ун-т (1811), Норв. АН (1857), Норв. Но­бе­лев­ский ин-т (1904), Норв. об-во ме­ж­ду­нар. пра­ва (1925), Ме­ж­ду­нар. ин-т ис­сле­до­ва­ния про­блем ми­ра (1959) – все в Ос­ло. Дей­ст­ву­ют так­же Ун-т на­ук о жиз­ни в Осе (ос­но­ван в 1859 как с.-х. шко­ла), Ин-т ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти тех­но­ло­гии энер­ге­ти­ки (1948) и Норв. ин-т ис­сле­до­ва­ний воз­ду­ха (1969) – оба в Хьел­ле­ре, Ун-т в Бу­дё (1970, совр. ста­тус с 2011). Сре­ди му­зе­ев: му­зей Драм­ме­на [соз­дан в 1996 при объ­еди­не­нии быв. Му­зея Драм­ме­на (ос­но­ван в 1908), Му­зея изо­бра­зит. ис­кусств (ос­но­ван в 1867) и др.]; Му­зей фюль­ке Нур­ланн в Бу­дё (1888), му­зей­ный ком­плекс в Эйд­с­вол­ле (вклю­ча­ет цер­ковь эпо­хи ви­кин­гов, Му­зей нар. зод­че­ст­ва, творч. мас­тер­ские, старый ме­таллургич. завод, Му­зей ок­ку­па­ции и зда­ние, в ко­то­ром ог­ла­ша­лась Кон­сти­ту­ция 1814), Му­зей ле­со­во­дства в Эль­ве­ру­ме (1954), Му­зей ви­кин­гов «Ло­фотр» (от­крыт в 1995 в дер. Борг, о. Вест­вогёй), Му­зей Ас­кер в при­го­ро­де Ос­ло (творч. на­сле­дие норв. худ. О. Вал­ста­да и его суп­ру­ги Тил­лы), Му­зей-за­по­вед­ник в Фет­сун­не (ис­то­рия лес­ной пром-сти Н.), Му­зей совр. иск-ва и Куль­тур­ный центр «Хе­ни-Ун­стад». Нац. н.-и. центр саа­ми в Кёуту­кей­ну.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вая норв. газ. «Norske Intelli­genz- Seddeler» вы­шла в свет в 1763, из­да­ва­лась до 1920. Ста­рей­шая из ны­не су­ще­ст­вую­щих – газ. «Adresseavisen» (с 1767, г. Трон­хейм, ти­раж 73 тыс. экз.; здесь и да­лее ти­ра­жи по со­стоя­нию на 2010). Пер­вая еже­днев­ная га­зе­та – «Morgen­bla­det» (с 1819; г. Ос­ло, ны­не еже­не­дель­ник, ок. 23,7 тыс. экз.). Круп­ней­шая из ны­не су­ще­ст­вую­щих – «Aften­posten» [с 1860; г. Ос­ло, 239 тыс. экз. (ут­рен­ний вы­пуск) и 105 тыс. экз. (ве­чер­ний вы­пуск)]. С мо­мен­та ос­но­ва­ния при­над­ле­жа­ла ком­па­нии «Schibsted», ны­не – ком­па­нии «Media Norge ASA» (ос­но­ва­на в 2009), осн. ак­цио­нер ко­то­рой – ме­диа­кон­церн «Schibsted». Еже­не­дель­ное при­ло­же­ние «A-magasinet» вы­хо­дит с 1926 (с пе­ре­ры­ва­ми). То­му же из­да­те­лю при­над­ле­жит круп­ней­ший об­ще­на­цио­наль­ный таб­ло­ид «Verdens Gang» («VG», с 1945; г. Ос­ло, 233 тыс. экз.). Об­ще­нац. газ. «Dagbladet» (с 1869; г. Ос­ло, 98 тыс. экз.) при­над­ле­жит ком­па­нии «Ber­ner Gruppen AS» (ос­но­ва­на в 1990 как «Avishuset Dagbladet AS», с 2007 совр. назв.). С 1990 вы­хо­дит вос­крес­ный вы­пуск, с 1999 – еже­не­дель­ное при­ло­же­ние «Dagbladet Magasinet». «Dagbladet» пер­вой из норв. об­ще­на­цио­наль­ных га­зет от­кры­ла свой сайт в Ин­тер­не­те (1995).

Ме­ст­ная прес­са поя­ви­лась в нач. 19 в. [пер­вая ме­ст­ная газ. «Norsk Landboe­blad» из­да­ва­лась в 1810–16 (с пе­ре­ры­вом)]. Наи­бо­лее круп­ные ме­ст­ные га­зе­ты: «Bergens tidende» (с 1868, Бер­ген; 82 тыс. экз., при­над­ле­жит «Media Norge ASA»); «Stavanger Aftenblad» (с 1893, Ста­ван­гер; ок. 64 тыс. экз.). Пер­вая газ. на са­ам­ском яз. – «Muittalægje» (из­да­ва­лась в 1873–75), в 2011 на са­ам­ском яз. вы­хо­дят 2 га­зе­ты: «Ságat» (с 1956, Лак­сэльв; 2,7 тыс. экз.) и «Áv­vir» (с 2008, Ка­расйок, Кёу­тукей­ну; ок. 1,3 тыс. экз.). Так­же име­ют­ся пе­рио­дич. из­да­ния на др. язы­ках, в т. ч. га­зе­та на квен­ском (фин­ском) и норв. язы­ках «Ruijan Kaiku» (с 1995; Тром­сё).

В 1984 поя­вил­ся но­вый вид прес­сы – бес­плат­ные ме­ст­ные га­зе­ты (на 2010 – 26 на­име­но­ва­ний) с об­щим еже­не­дель­ным ти­ра­жом св. 900 тыс. экз. Ста­рей­шая и круп­ней­шая из них – «Byavisen Bergen» (с 1984, Бер­ген; 100 тыс. экз. в 2011). Газ. «Klar Tale» (с 1990) – еже­не­дель­ное из­да­ние, адап­ти­ро­ван­ное для им­ми­гран­тов и изу­чаю­щих норв. яз. (12,8 тыс. экз.).

По данным на 2010, в Н. из­да­ва­лись 226 га­зет об­щим ти­ра­жом ок. 2,8 млн. экз., из них 12 об­ще­на­цио­наль­ных, 5 га­зет, имею­щих вос­крес­ные вы­пус­ки, 4 таб­лои­да. 75 еже­не­дель­ных и еже­ме­сяч­ных жур­на­лов име­ют об­щий ти­раж 90 млн. экз. (2008). С 2005 из­да­ёт­ся ж. «Со­оте­че­ст­вен­ник» («Landsmann») на рус. и норв. язы­ках.

В 2010 в стра­не на­счи­ты­ва­лось так­же 216 ин­тер­нет-га­зет. Су­ще­ст­ву­ют га­зе­ты, имею­щие толь­ко ин­тер­нет-вер­сию, ста­рей­шая из них – «Nettavisen» (с 1996, Ос­ло).

Ра­дио­ве­ща­ние с сер. 1920-х гг. В 1933 соз­да­на норв. гос. ве­ща­тель­ная ком­па­ния – NRK («Norsk rikskringkasting»), кон­тро­ли­руе­мая Мин-вом куль­ту­ры. В 1981 от­ме­не­на гос. мо­но­по­лия на те­ле- и ра­дио­ве­ща­ние. В 2010 NRK име­ет 16 ра­дио­ка­на­лов (в т. ч. дос­туп­ных в Ин­тер­не­те), ве­дёт ве­ща­ние на норв. яз., есть отд. ка­нал на са­ам­ском яз. («NRK Sápmi»). Круп­ней­шая не­за­ви­си­мая ра­дио­ком­па­ния – «P4» (с 1993 ве­дёт ве­ща­ние в об­ще­на­цио­наль­ном мас­шта­бе, штаб-квар­ти­ра – в Лил­ле­хам­ме­ре, име­ет 1 ра­дио­ка­нал и 5 ин­тер­нет-ка­на­лов).

Те­ле­ви­де­ние с 1960. NRK име­ет 3 те­ле­ка­на­ла: «NRK1» (с 1960; но­во­ст­ные, на­уч­но-по­пу­ляр­ные и раз­вле­кат. про­грам­мы), «NRK2» (с 1996; ин­фор­мац., обществ.-по­ли­тич. и куль­тур­ные про­грам­мы), «NRK3/NRK Super» (с 2007; дет­ские, мо­ло­дёж­ные и раз­вле­кат. про­грам­мы). Мно­гие пе­ре­да­чи дос­туп­ны для про­смот­ра на сай­те nrk.no, есть так­же он­лайн-ве­ща­ние. С 1988 ра­бо­та­ет ком­мерч. те­ле­ка­нал TVNorge (Ос­ло, спут­ни­ко­вое ве­ща­ние), с 1992 – те­ле­ка­нал TV2 (Бер­ген, име­ет 7 ка­на­лов, в т. ч. 1 ка­нал в фор­ма­те HD; про­грам­мы пре­им. раз­вле­кат. ха­рак­те­ра). С 1990 NRK ве­дёт пе­ре­да­чи на са­ам­ском яз. Дей­ст­ву­ют так­же св. 20 ме­ст­ных те­ле­ка­на­лов.

Гл. ин­фор­мац. агент­ст­во – не­за­ви­си­мое ак­цио­нер­ное об-во Норв. те­ле­граф­ное бю­ро (НТБ; Norsk Telegram­byrå AS, NTB). НТБ ос­но­ва­но в 1867, ра­бо­та­ет в тес­ном кон­так­те с др. сканд. ин­фор­м­а­гент­ст­ва­ми. Штаб-квар­ти­ра – в Ос­ло, ре­дак­ции – в Тром­сё, Бу­дё, Трон­хей­ме, Мол­де, Бер­ге­не, Ста­ван­ге­ре и Брюс­се­ле.

Автор: А. А. Сель­ни­цин.

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра норв. на­ро­да раз­ви­ва­ет­ся на норв. яз. Древ­ней­шая норв. сло­вес­ность, мн. чер­ты ко­то­рой вос­ста­нов­ле­ны по дан­ным древ­ней лит-ры Ис­лан­дии, тес­ней­шим об­ра­зом свя­за­на с об­ще­скан­ди­нав­ской тра­ди­ци­ей. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти – ру­ни­че­ские над­пи­си. С 9 в. по­лу­ча­ет раз­ви­тие скаль­ди­че­ская по­эзия. Пер­вый из­вест­ный скальд – Бра­ги Ста­рый, по­след­ним счи­та­ет­ся Ха­ральд Су­ро­вый (ум. 1066). К 13 в. от­но­сит­ся ди­дак­тич. диа­лог нор­веж­ское «Ко­ро­лев­ское зер­ца­ло». По­сле за­клю­че­ния унии с Да­ни­ей (1380) офиц. и лит. язы­ком Н. яв­лял­ся дат­ский, раз­ви­тие лит-ры бы­ло по­дор­ва­но. Пер­вым зна­чит. про­из­ве­де­ни­ем по­сле дли­тель­но­го пе­ре­ры­ва ста­ла по­эма «Глас Нур­лан­на» П. Дас­са (17 в.), вос­соз­даю­щая быт и об­ря­ды норв. на­ро­да. В 1642 от­кры­лась пер­вая ти­по­гра­фия. В 1772 в Ко­пен­га­ге­не ос­но­ва­но Норв. об-во, ста­вив­шее се­бе за­да­чу воз­ро­ж­де­ния нац. тра­ди­ций. В 18 в. вы­ход­цы из Н. – дра­ма­тур­ги Л. Холь­берг, Ю. Г. Вес­сель, Ю. Н. Брун, свя­зан­ные с клас­си­циз­мом и идея­ми Про­све­ще­ния, – вне­сли зна­чит. вклад в дат. куль­ту­ру.

Подъ­ём норв. лит-ры, на­ме­тив­ший­ся по­сле рас­тор­же­ния унии с Да­ни­ей и при­ня­тия Кон­сти­ту­ции в 1814, сов­пал с эпо­хой ро­ман­тиз­ма. Пат­рио­тич. и нац.-ос­во­бо­дит. па­фо­сом про­ник­ну­та по­эзия Х. А. Вер­ге­лан­на; ин­те­рес к нар. куль­ту­ре и язы­ку и в то же вре­мя ори­ен­та­ция на дат. и ев­роп. об­раз­цы при­су­щи ли­ри­ке Ю. С. Вель­ха­ве­на. За­ро­ж­да­ет­ся фольк­ло­ри­сти­ка: П. К. Ас­бь­ёрн­сен и Й. Э. Му из­да­ют нар. сказ­ки и пре­да­ния (1831–44), М. Б. Лан­стад – «Нор­веж­ские на­род­ные пес­ни» (1852–53). Дра­ма пред­став­ле­на твор­че­ст­вом А. Мун­ка («Дон­на Кла­ра», 1840; «Гер­цог Ску­ле», 1864, и др.); ро­ман на­хо­дит во­пло­ще­ние в твор­че­ст­ве Я. К. Кол­летт («До­че­ри амт­ман­на», 1854–55).

В сер. 19 в. наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ла дра­ма­тур­гия; в 1850-х гг. от­кры­лись те­ат­ры в Бер­ге­не и Кри­стиа­нии. Клю­че­вую роль в раз­ви­тии нац. куль­ту­ры сыг­ра­ло твор­че­ст­во Г. Иб­се­на, зна­ме­ную­щее пе­ре­ход от ро­ман­тиз­ма к реа­лиз­му и в позд­ний пе­ри­од сбли­жаю­щее­ся с сим­во­лиз­мом и на­ту­ра­лиз­мом (фи­лос.- сим­во­лич. дра­ма­тич. по­эмы «Бранд», 1865; «Пер Гюнт», 1867; дра­мы «Ку­коль­ный дом», 1879; «Гед­да Габ­лер», 1890; «Ко­гда мы, мёрт­вые, про­бу­ж­да­ем­ся», 1899, и др.), а так­же Б. Бьёрн­со­на, от ро­ман­тич. пьес на ис­то­рич. сю­жет («Ме­ж­ду бит­ва­ми», 1858; «Хуль­да Хро­мо­нож­ка», 1858) и рас­ска­зов из кре­сть­ян­ской жиз­ни об­ра­тив­ше­го­ся к реа­ли­стич. дра­мам («Бан­крот­ст­во», 1875; «Ре­дак­тор», 1875). В дра­ма­тур­гии Г. Э. Хей­бер­га со­ци­аль­ный пси­хо­ло­гизм в ду­хе Иб­се­на и Э. Зо­ля («Тётя Уль­рик­ка», 1883, и «Ко­роль Ми­дас», 1890) сме­ня­ет­ся тя­го­те­ни­ем к сим­во­лиз­му и рез­ко­стью са­ти­рич. кра­сок: ко­ме­дии «Бал­кон» (1894) и «Тра­ге­дия люб­ви» (1904).

В про­зе кон. 19 в. до­ми­ни­ро­вал реа­лизм. Ак­ту­аль­ной со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой и кри­тич. на­прав­лен­но­стью от­ме­че­ны ро­ма­ны А. Хьел­лан­на («Гар­ман и Вор­ше», 1880), Й. Ли («По­жиз­нен­но осу­ж­дён­ный»), А. Э. Гар­бор­га («Кре­сть­я­не-сту­ден­ты», оба 1883), А. Скрам («Коль­цо Кон­стан­ции», 1885). Чер­ты на­ту­ра­лиз­ма про­яви­лись в ро­ма­нах Х. Х. Йе­ге­ра, ис­пы­тав­ше­го влия­ние идей Ф. Ниц­ше («Из жиз­ни бо­ге­мы Кри­стиа­нии», 1885), и К. Кро­га («Аль­бер­ти­на», 1886). Уг­луб­лён­ный пси­хо­логизм, воз­дей­ст­вие Ниц­ше и им­прес­сио­ни­стич. по­эти­ки ха­рак­тер­но для твор­че­ст­ва Х. Кин­ка: ро­ман «Док­тор Габ­риэль Яр» (1908), ро­ман­ная три­ло­гия «Ла­ви­на» (1918–19), дра­ма «Гур­тов­щик» (1908). За­мет­ная чер­та норв. лит-ры 1890-х гг. – тес­ное пе­ре­пле­те­ние реа­лиз­ма и нео­ро­ман­тиз­ма: про­за А. Гар­бор­га, Т. Ан­дер­се­на, а так­же мас­те­ра пси­хо­ло­гич. ро­ма­на К. Гам­су­на: «Го­лод» (1890), «Вик­то­рия» (1898) и др. Сим­во­лизм и им­прес­сио­низм по­ка­за­тель­ны для ли­ри­ки В. Кра­га и С. Об­стфел­ле­ра.

В 1-й пол. 20 в. реа­ли­стич. тен­ден­ции по­лу­чи­ли раз­ви­тие в ро­ма­нах о жиз­ни про­стых тру­же­ни­ков: «Ве­ли­кий го­лод» Ю. Бой­е­ра (1916), «Жерт­ва ог­ня» Ю. Фальк­бер­ге­та (1917), «Лю­ди из Юви­ка» У. Дуу­на (1918–23), Я. Кри­стен­се­на. С. Ун­сет в сво­их ро­ма­нах об­ра­ща­ет­ся к нац. ис­то­рии и уде­ля­ет осо­бое вни­ма­ние нравств. про­бле­ма­ти­ке: ро­ман «Кри­стин, дочь Лав­ран­са» (1920–1922) и др. По­ло­же­ние жен­щи­ны в об­ще­ст­ве – в цен­тре твор­че­ст­ва К. Сан­дель: три­ло­гия об Аль­бер­те (1926–39). Влия­ние З. Фрей­да ощу­ти­мо в пси­хо­ло­гич. ро­ма­нах С. Ху­ля «Греш­ни­ки на лет­нем солн­це» (1927), «Се­зам-се­зам» (1938); дра­мах Х. Кро­га («Раз­рыв», 1936, и др.). Чер­ты реа­лиз­ма и мо­дер­низ­ма со­че­та­ют­ся в экс­пе­рим. ро­ма­нах А. Сан­де­му­се о Йес­пе­не Ар­на­ке (1931–38), ро­ма­нах «Ве­ли­кая иг­ра» (1934), «Пти­цы» (1957) Т. Ве­со­са, «Уик-энд в веч­но­сти» Г. Лар­се­на (1934). В по­эзии за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ла фи­лос. ли­ри­ка Х. Виль­ден­вея и У. Бул­ля; со­ци­аль­ный ра­ди­ка­лизм от­ли­ча­ет твор­че­ст­во по­этов Р. Ниль­се­на и А. Эвер­лан­на, ис­пы­тав­ших влия­ние мар­ксиз­ма. Гу­ма­ни­стич. па­фос и ан­ти­фа­ши­ст­ская те­ма­ти­ка при­су­щи ли­ри­ке и дра­ма­тур­гии Н. Гри­га.

Герм. ок­ку­па­ция за­ста­ви­ла мн. пи­са­те­лей по­ки­нуть стра­ну; боль­шин­ст­во из них ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли с под­поль­ной прес­сой. Те­ма вой­ны и Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния на­шла от­ра­же­ние в рас­ска­зах Т. Не­дре­ос, ро­ма­нах С. Эвен­сму («Бег­ле­цы», 1945), Ю. Бор­ге­на («Тро­па люб­ви», 1946), Н. Ю. Ру­да («Де­ти ми­ра», 1947). Со­ци­аль­но-кри­тич. на­прав­лен­ность про­яви­лась в ро­ма­нах и рас­ска­зах Э. Бол­ста­да.

В по­сле­во­ен­ные го­ды в лит-ре Н. до­ми­ни­ро­вал пси­хо­ло­гич. ро­ман: три­ло­гия Ю. Бор­ге­на о Вильф­ре­де Са­ге­не (1955–1957), «Обо­ро­тень» А. Сан­де­му­се (1958). Анар­хич. воз­зре­ния Е. Бьёр­не­бу на­шли от­ра­же­ние в его ро­ма­нах («По­ка не за­пел пе­тух», 1952; «Злой пас­тырь», 1960) и дра­мах с эле­мен­та­ми эпи­чес­ко­го те­ат­ра и аб­сур­да те­ат­ра («Дру­зья птиц», 1966, и др.). Вы­зо­вом об­ществ. мо­ра­ли стал эро­тич. ро­ман А. Мюк­ле «Песнь о крас­ном ру­би­не» (1956). В 1960-х гг. тра­ди­ции мо­дер­ни­ст­ской про­зы про­яви­лись в твор­че­ст­ве Д. Суль­ста­да, Т. Убре­ста­да, Э. Хо­вар­дс­холь­ма. К эпо­хе Сред­не­ве­ко­вья об­ра­ще­ны ис­то­рич. ро­ма­ны К. Хол­та (три­ло­гия «Ко­нунг», 1965–69) и В. Хен­рик­се­на («Се­реб­ря­ный мо­лот», 1961). По­эзия это­го пе­рио­да пред­став­ле­на ли­ри­кой И. Ха­ге­ру­па, раз­ви­ваю­ще­го в сво­ём твор­че­ст­ве тра­диц. фор­мы. Экс­пе­рим. ха­рак­тер но­сят сти­хи Р. Якоб­сена; к мо­дер­низ­му тя­го­те­ют по­эты П. Х. Хау­ген и Т. Хёд­не­бё. Зна­чит. вклад в раз­ви­тие дет­ской лит-ры вне­сли С. Хопп, А. К. Вест­ли, Т. Хау­ген.

Лит-ре кон. 20 – нач. 21 вв. при­су­ще те­ма­тич. и сти­ли­стич. мно­го­об­ра­зие. Из­вест­ность по­лу­чи­ли пси­хо­ло­гич. ро­ма­ны «Кни­га Ди­ны» (1989), «Ста­кан мо­ло­ка, по­жа­луй­ста» (2006) Х. Вас­сму; в жан­ре ин­тел­лек­ту­аль­ной ис­то­рич. про­зы пи­шет Т. Стен (ро­ман «Дон Кар­лос», 1993); к по­стмо­дер­низ­му тя­го­те­ет Н. Фро­бе­ни­ус (ро­ман «Ка­та­лог Ла­ту­ра», 1996). Со­че­та­ние под­чёрк­ну­то уп­ро­щён­но­го сти­ля с пси­хо­ло­гич. уг­луб­лён­но­стью на­шло от­ра­же­ние в ро­ма­нах Э. Лу: «На­ив­но. Су­пер» (1996), «Ти­хие дни в Пе­ре­меш­ках» (2009). Стрем­ле­ние со­че­тать ост­ро­сю­жет­ность с фи­лос. ос­мыс­ле­ни­ем про­блем совр. жиз­ни ха­рак­тер­но для ро­ма­нов «По­лу­брат» (2001) и «По­хо­ро­ны» (2008) Л. С. Кри­стен­се­на, а так­же для про­зы Я. Хьер­ста­да, ав­то­ра три­ло­гии о Йо­на­се Вер­ге­лан­не (1993–99), внёс­шей зна­чит. вклад в об­нов­ле­ние норв. ро­ма­на. Ус­лож­нён­ная фор­ма от­ли­ча­ет про­зу Р. Якоб­се­на (ро­ман «Ан­гел зим­ней вой­ны», 2005, и др.). Де­тек­тив­ный ро­ман пред­став­лен твор­че­ст­вом К. Фал­дбак­ке­на («Ноч­ной мо­роз», 2006), К. Фос­су­ма («Кто лю­бит по-дру­го­му», 2007), Ю. Не­сбё («При­зрак», 2011). Лит-ру для де­тей соз­да­ют Ю. Гор­дер (ро­ман «Мир Со­фии», 1991) и М. Парр (ро­ман «Ва­фель­ное серд­це», 2005).

Изд.: Со­вре­мен­ная скан­ди­нав­ская по­эзия. М., 1959; В сто­ро­не: сб. скан­ди­нав­ских ра­дио­пьес. М., 1974; Нор­веж­ская но­вел­ла XIX– XX вв. Л., 1974; Со­вре­мен­ная нор­веж­ская но­вел­ла. М., 1977; Сти­хи нор­веж­ских по­этов, XIX в. М., 1984; Со­вре­мен­ный нор­веж­ский де­тек­тив. М., 1986.

Литература:

Горн Ф.В. Ис­то­рия скан­ди­нав­ской ли­те­ра­ту­ры от древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней. М., 1894;

Downs B.W. Modern Norwegian literature. 1860–1918. Camb., 1966;

Nor­ges litteraturhistorie. Oslo, 1974–1975. Bd 1–6;

Не­уст­ро­ев В.П. Ли­те­ра­ту­ра скан­ди­нав­ских стран (1870–1970). М., 1980;

A history of Nor­wegian literature. Lincoln; L., 1993;

Tve­terås A., Hanssen P.V., Nøklestad H.O. Fra saga til samtid: nosk litteraturhistorie. 3 utg. Oslo, 1996;

Norsk litteraturhistorie. Oslo, 1998. Bd 1–2;

Andersen P.T. Norsk litteraturhistorie. Oslo, 2001;

Den norske litterære kanon 1900–1960. Oslo, 2007;

Eydoux E. Histoire de la littéra­ture norvégienne. Caen, 2007;

Den norske litte­rære kanon 1700–1900. Oslo, 2009;

Nor­wegian writers, 1500 to 1900 / Ed. L. H. Isaac­son. Detroit, 2010.

Автор: А. В. Ко­ро­вин.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам иск-ва Н. от­но­сят­ся пет­рог­ли­фы, да­ти­руе­мые нео­ли­том и брон­зо­вым ве­ком (Аль­та и др.). На них изо­бра­же­ны жи­вот­ные (мед­ве­ди, оле­ни, ры­бы), длин­ные ко­раб­ли с людь­ми; лю­ди так­же по­ка­за­ны дую­щи­ми в рог, не­су­щи­ми уби­то­го бы­ка, бе­гу­щи­ми на лы­жах и др. Са­мые ран­ние ре­кон­ст­руи­ро­ван­ные де­рев. строе­ния – дом из Фор­сан­на, да­ти­руе­мый позд­ним брон­зо­вым ве­ком, и усадь­ба Ул­ланн­хё­уг в Ста­ван­ге­ре (5 в. н. э.). Во 2-й пол. 1-го – нач. 2-го тыс. н. э. раз­ви­вал­ся зве­ри­ный стиль (см. так­же в ст. Гер­ман­цы), ук­ра­шав­ший юве­лир­ные из­де­лия, ору­жие, пред­ме­ты из де­ре­ва, бое­вые ко­раб­ли [из по­гре­бе­ний Осе­берг (Усе­берг), Гок­стад, Ту­на], па­мят­ные кам­ни, пор­та­лы и др. де­та­ли де­рев. церк­вей (норв. stav­kir­ka – став­кир­ка).

По­сле при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва в нач. 11 в. в Н. по­яв­ля­ют­ся ка­мен­ные со­оруже­ния, пре­им. церк­ви, стро­ив­шие­ся под влия­ни­ем англ. зод­че­ст­ва то­го вре­ме­ни, в т. ч. нор­манн­ско­го сти­ля: Ни­да­рос­ский со­бор в Трон­хей­ме, строи­тель­ст­во ко­то­ро­го на­ча­то в ро­ман­ском сти­ле и за­вер­ше­но в фор­мах зре­лой го­ти­ки (ок. 1070 – 1300; пе­ре­стро­ен), ро­ман­ские со­бор в Ста­ван­ге­ре (ок. 1100 – ок. 1150; хор, 1272–1303), церк­ви Гам­ле-Акер в Ос­ло (нач. 12 в.) и Св. Ма­рии в Бер­ге­не (12 в.). Ста­рей­шие гражд. ка­мен­ные со­ору­же­ния – дво­рец ар­хи­епи­ско­па (1173–1203) и кре­пость Свер­рес­борг в Трон­хей­ме (с 1180-х гг.), го­тич. ре­зи­ден­ция и зал приё­мов Хо­конс­хал­лен в Бер­ге­не (Зал ко­ро­ля Хо­ко­на V, 1246–1261), за­мок Акерс­хус в Ос­ло (1290 – 1300-е гг.; пе­ре­стро­ен).

Сре­ди ср.-век. де­рев. со­ору­же­ний клю­че­вое ме­сто за­ни­ма­ют став­кир­ки (строи­лись пре­им. в 12–13 вв., все­го воз­ве­де­но св. 1 тыс.; сохр. 28), ук­ра­шен­ные сна­ру­жи и внут­ри резь­бой «стол­бо­вые церк­ви» на кар­ка­се из ус­та­нов­лен­ных вер­ти­каль­но брё­вен-стол­бов, час­то ук­ре­п­лён­ных де­рев. пе­ре­кла­ди­на­ми в ви­де ан­д­ре­ев­ских кре­стов. В ран­них став­кир­ках стол­бы ук­ре­п­ля­лись не­по­сред­ст­вен­но в зем­ле и по­это­му бы­ст­ро сгни­ва­ли; позд­нее церк­ви воз­во­ди­лись на ка­мен­ном фун­да­мен­те. Они за­вер­ша­лись кры­ты­ми ле­ме­хом дву­скат­ны­ми кры­ша­ми с ост­ро­ко­неч­ным про­фи­лем, под­чёр­ки­ваю­щи­ми об­щую пи­ра­ми­даль­ную ком­по­зи­цию зда­ния. Ис­поль­зо­вал­ся как пря­мо­уголь­ный план, так и кре­сто­об­раз­ный. Кар­кас из брё­вен-стол­бов ли­бо со­от­вет­ст­ву­ет внеш­ним сте­нам, ли­бо (осо­бен­но в боль­ших церк­вах) в ин­терь­е­ре раз­де­ля­ет про­стран­ст­во на 3 не­фа. Са­мые из­вест­ные – 3-не­фные став­кир­ки с пря­мо­уголь­ным пла­ном в Ур­не­се (ме­ж­ду 1130 и 1140, резь­ба сев. пор­та­ла 11 в.; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; см. иллю­ст­ра­ции к ст. Ви­кин­гов эпо­ха), Хоп­пер­стад (ны­не – в ком­му­не Вик; ок. 1140); став­кир­ки с кре­сто­об­раз­ным пла­ном – Св. Ан­д­рея в Бор­гун­не (ок. 1180) и са­мая боль­шая, с 26 стол­ба­ми и 3 баш­ня­ми, Де­вы Ма­рии в Хед­да­ле (ос­вя­ще­на в 1242, пред­по­ло­жи­тель­но хор 12 в.) и др. Бо­лее ред­кий тип церк­вей – кре­сто­об­раз­ные од­но­не­фные с центр. стол­бом (став­кир­ки в Ну­ре, Ув­да­ле, обе кон. 12 в.). Ср.-век. го­ро­да бы­ли ма­лы по раз­ме­рам, с низ­кой хао­тич­ной за­строй­кой, пре­им. из де­ре­ва (де­рев. до­ма пре­об­ла­да­ли в го­ро­дах Н. вплоть до 19–20 вв.); ар­хит. до­ми­нан­та­ми слу­жи­ли церк­ви. Ср.-век. пла­ни­ров­ка со­хра­ни­лась в р-не Брюг­ген (не­мец­кой, или ган­зей­ской, на­бе­реж­ной) в Бер­ге­не, где ули­цы про­ло­же­ны вдоль бе­ре­го­вой ли­нии бух­ты, очень тес­но друг к дру­гу.

К пер­вым об­раз­цам норв. жи­во­пи­си от­но­сят­ся ал­та­ри и рос­пи­си сво­дов став­ки­рок, ав­то­ры ко­то­рых ори­ен­ти­ро­ва­лись на англ. и франц. ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ма­ну­ск­рип­ты (рос­пись сво­да ки­во­рия став­кир­ки в Тор­по со сце­на­ми му­че­ни­че­ст­ва св. Мар­га­ри­ты и еван­гель­ски­ми сю­же­та­ми, 2-я пол. 13 в.; ки­во­рий церк­ви Хоп­пер­стад, 1-я пол. 14 в., и др.). Ср.-век. скульп­ту­ра вклю­ча­ет в се­бя де­рев. кре­сты, об­ра­зы, пре­им. Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем (напр., ран­не­го­тич. ста­туя из Эне­бак­ка, сер. 13 в.) и де­кор Ни­да­рос­ско­го со­бо­ра в Трон­хей­ме (ро­ман­ские и го­тич. ка­мен­ные ста­туи, 13–14 вв.; со­хра­ни­лись фраг­мен­тар­но, ны­не – в двор­це ар­хи­епис­ко­па).

Из-за вы­зван­но­го эпи­де­ми­ей чу­мы 1349–50 ка­та­ст­ро­фич. со­кра­ще­ния на­се­ле­ния но­вое строи­тель­ст­во и ху­дож. дея­тель­ность прак­ти­че­ски ос­та­но­ви­лись поч­ти на два ве­ка, по­это­му пер­вым зна­чит. со­ору­же­ни­ем эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния ста­ла Баш­ня Ро­зен­кран­ца в Бер­ге­не (1562–68; рес­тав­ри­ро­ва­на в 19 и в сер. 20 вв.), воз­ве­дён­ная с ис­поль­зо­ва­ни­ем ср.-век. ос­но­ва­ния как кре­по­ст­ное со­ору­же­ние и ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра го­ро­да. В 17 в. го­ро­да Н. по­лу­чи­ли ре­нес­санс­ную ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку: ос­но­ван­ные в этот пе­ри­од Конгс­берг (1624) и Кри­сти­ан­санн (1641), постра­дав­ший от по­жа­ра и пе­ре­не­сён­ный на но­вое ме­сто Ос­ло (1624). Все го­ро­да за­страи­ва­лись де­рев. со­ору­же­ния­ми (рай­оны та­кой за­строй­ки со­хра­нились в Рё­ру­се, Лар­ви­ке и др.), за ис- ключе­ни­ем Ос­ло, где так­же воз­во­ди­лись пол­но­стью ка­мен­ные до­ма и жи­ли­ща на де­рев. кар­ка­се с за­пол­не­ни­ем из кир­пи­ча. Строи­лись кре­по­сти (в Кон­гс­вин­ге­ре, Фред­рик­ста­де), за­мок Акерс­хус в Ос­ло был пре­вра­щён при Кри­стиа­не IV в ко­ро­лев­скую ре­зи­ден­цию в сти­ле Воз­рож­де­ния. Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся дво­рян­ских уса­деб 17 в. – Ро­сен­дал (1665) и Эус­т­ротт (сер. 17 в.) в сти­ле ба­рок­ко. Воз­во­ди­лись ка­мен­ные и де­рев. церк­ви; рас­про­стра­нил­ся план в фор­ме рав­но­ко­неч­но­го кре­ста (кир­пич­ный со­бор Св. Трои­цы в Ос­ло, 1639, не сохр.; со­бор в Ос­ло, 1694–97, пе­ре­стро­ен).

В 18 в. в рус­ле норв. ро­ко­ко воз­ве­де­ны: Но­вая цер­ковь в Бер­ге­не (1759–61, арх. Й. И. Райх­борн), церк­ви в Конгс­бер­ге (1739–61, арх. Й. А. фон Сту­кен­брок), Рё­ру­се (1780–84), Сёр-Фру­не (1787, обе – арх. С. Х. Аспос), де­рев. дво­рец Шё­ле­ров в Трон­хей­ме (Стиф­тс­гор­ден; 1774–78, арх. Г. Ф. фон Крог; ны­не ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция), вил­ла Дамс­горд в Бергене (1770-е гг.). Сре­ди пер­вых по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма – шко­ла при со­бо­ре в Трон­хей­ме (1787, арх. К. Ф. Харс­дорф). На ру­бе­же 18–19 вв. в го­ро­дах воз­во­дят­ся де­рев. особ­ня­ки в сти­лях ба­рок­ко, ро­ко­ко и ам­пир, стро­ят­ся усадь­бы (Бог­стад в Ос­ло, 1762, пе­ре­строе­на 1773–80, пей­заж­ный парк, 1785; Уле­фосс в сти­ле ам­пир, с 1807, арх. Й. Х. Ра­верт). В 17–18 вв. в Н. ра­бо­та­ли пре­им. за­ру­беж­ные мас­те­ра де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си и порт­ре­ти­сты, ре­же со­з­да­вав­шие пей­за­жи и жан­ро­вые сцен­ки (се­мья жи­во­пис­цев ван Ха­вен из Ни­дер­лан­дов, М. Блу­мен­таль и Х. Хе­зен­фел­лер из Гер­ма­нии и др.). Раз­ви­ва­лась резь­ба по де­ре­ву, вклю­чив­шая в се­бя мо­ти­вы ба­рок­ко и ро­ко­ко («стиль акан­та»).

По­сле воз­вра­ще­ния Ос­ло ста­ту­са сто­ли­цы в 1814 там на­ча­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во об­ществ. зда­ний в сти­ле зре­ло­го клас­си­циз­ма под влия­ни­ем К. Ф. Шин­ке­ля: ко­ро­лев­ский дво­рец (1824–48, арх. Х. Д. Ф. Лин­стов), зда­ния Бир­жи (1826–28), Нор­веж­ско­го бан­ка (1826–30) и ун-та (1841–54; все – арх. К. Х. Грош). В нео­ро­ман­ском сти­ле воз­ве­де­ны тор­го­вые ря­ды (1841–58) и при­мы­каю­щее к ним зда­ние гл. по­жар­ной час­ти (1854–56, арх. Грош), тюрь­ма (1843–51), в фор­мах нео­го­ти­ки – пси­хи­ат­рич. боль­ни­ца в р-не Гау­стад (1847–1855, обе – арх. Х. Э. Шир­мер; все – в Ос­ло) и ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция Ос­карс­халл на п-ове Бю­гдёй (ны­не Ос­ло; 1852, арх. Й. Х. Не­бе­лонг), в сти­ле нео­ре­нес­санс – зда­ния Сбе­ре­гат. бан­ка в Трон­хей­ме (1860, арх. А. Шир­мер) и Нац. га­ле­реи в Ос­ло (1880-е гг., ар­хи­тек­то­ры Х. Э. и А. Шир­ме­ры). В круп­ных го­ро­дах (Ос­ло, Трон­хейм и др.) в 19 в. стро­ят­ся 3–4-этаж­ные до­ход­ные и ча­ст­ные до­ма в рус­ле эк­лек­тиз­ма и ис­то­ри­че­ских сти­лей («Тер­ра­са Вик­то­рии» в Ос­ло, 1884–90, ар­хи­тек­то­ры П. Дюе и Г. Трап-Май­ер), на их ок­раи­нах по­яв­ля­ют­ся мно­го­числ. вил­лы (р-н Ху­ман­сбю­эн в Ос­ло, 1860-е гг., арх. Г. А. Булль).

Как ре­ак­ция на об­ще­ев­ро­пей­ские ис­то­рич. сти­ли в Н. воз­ни­ка­ют ос­но­ван­ные на тра­ди­ци­ях де­рев. зод­че­ст­ва ар­хит. на­прав­ле­ния. В де­рев. строи­тель­ст­ве рас­про­стра­ня­ет­ся «швей­цар­ский стиль» [Sveitserstil; так­же из­вес­тен как «же­лез­но­до­рож­ный стиль» (Jernbanestil); назв. от строи­тель­ст­ва в этом сти­ле вдоль но­вых же­лез­ных до­рог], для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны рез­ные кар­ни­зы и бал­ко­ны, вы­де­лен­ные щип­цы, кон­со­ли и др. эле­мен­ты (отель «Квик­нес» в Ба­ле­ст­ран­не, 1886, арх. Ф. В. Ширц, и др.). Арх. Х. Мун­те соз­да­ёт на его ос­но­ве «дра­ко­ний стиль» («се­вер­ный», или «древ­не­се­вер­ный»), ва­ри­ант норв. нац. ро­ман­тиз­ма, ос­но­ван­ный на трак­тов­ке зве­ри­но­го ор­на­мен­та эпо­хи ви­кин­гов и ар­хит. эле­мен­тов став­ки­рок (рес­то­ран «Фрог­нер­се­те­рен» близ Ос­ло, 1891, арх. Мун­те, мн. гос­ти­ни­цы, рес­то­ра­ны, вок­за­лы). Это на­прав­ле­ние свя­за­но с воз­ник­шим к сер. 19 в. ши­ро­ким ин­те­ре­сом нор­веж­цев к собств. нац. куль­ту­ре и на­сле­дию. Сре­ди ве­ду­щих мас­те­ров «дра­конь­е­го сти­ля» в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном иск-ве в этот пе­ри­од – соз­да­вав­шие пред­ме­ты ме­бе­ли рез­чи­ки по де­ре­ву Л. Кин­сар­вик и его по­сле­до­ва­те­ли М. Да­ге­стад и Ю. Бор­гер­сен. В кон. 19 в. Х. Син­динг- Лар­сен, У. Свер­ре и Х. Булль со­еди­ня­ли в сво­их про­ек­тах ме­бе­ли «дра­ко­ний стиль» с прин­ци­па­ми сти­ля мо­дерн.

Гос­под­ство ис­то­рич. сти­лей (пре­им. нео­ба­рок­ко) и утя­же­лён­но­го ва­ри­ан­та мо­дер­на (норв. югенд­стиля; за­строй­ка г. Оле­сунн пос­ле по­жа­ра 1904; Ис­то­рич. му­зей в Ос­ло, 1902, ар­хи­тек­то­ры К. А. Хен­рик­сен, Х. Булль; ж.-д. во­кзал в Бер­ге­не, 1909–13, арх. Е. Хье­ланн; зда­ние Норв. выс­шей тех­нич. шко­лы в Трон­хей­ме, 1914, арх. Б. Гре­ве) в Н. нач. 20 в. по­бу­ж­да­ет мо­ло­дое по­ко­ле­ние ар­хи­тек­то­ров, обу­чав­ших­ся в Гер­ма­нии и Шве­ции, об­ра­тить­ся к не­оклас­си­циз­му как ва­ри­ан­ту об­нов­ле­ния нац. ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди клю­че­вых не­оклас­си­ци­стич. со­ору­же­ний – Ра­ту­ша в Хё­уге­сун­не (1922–1931, ар­хи­тек­то­ры Г. Блак­стад и Х. Мюн­те-Кос), зда­ние Норв. кре­дит­но­го бан­ка в Ос­ло (1925–26, арх. К. Бионг), ком­плекс Ун-та Ос­ло в р-не Блин­дерн (про­ект и ген­план – 1926; зда­ния – 1931–66, ар­хи­тек­то­ры Ф. Брюн и Ф. Эл­леф­сен). Кон­так­ты с Бау­хау­зом при­ве­ли к рас­про­стра­не­нию функ­цио­на­лиз­ма: пер­вое зда­ние в этом сти­ле – рес­то­ран «Скан­сен» (1927, арх. Л. Бак­кер, не сохр.); так­же бы­ли воз­ве­де­ны: об­ществ. центр (1934–41, арх. О. Банг; оба – в Ос­ло), уни­вер­маг «Суннт» в Бер­ге­не (1938, арх. П. Григ), жи­лые ком­плек­сы, спро­ек­ти­ро­ван­ные ар­хи­тек­то­ра­ми А. Кор­смо и С. Ос­лан­дом (1929 – сер. 1930-х гг.), и вил­лы по про­ек­там Кор­смо в рус­ле со­вре­мен­но­го дви­же­ния под влия­ни­ем Ле Кор­бю­зье (2-я пол. 1930-х гг.; все – в Ос­ло). К нац. ва­ри­ан­ту мо­дер­на с эле­мен­та­ми ар де­ко от­но­сит­ся Ра­ту­ша в Ос­ло, бо­га­то ук­ра­шен­ная жи­во­пи­сью и скульп­ту­рой (про­ект, с 1916; зда­ние – 1931–50, ар­хи­тек­то­ры А. Ар­не­берг и М. По­уль­сон).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в го­ро­дах воз­во­ди­лись жи­лые мас­си­вы из мно­го­квар­тир­ных до­мов в сти­ле мо­дер­низ­ма, для Ос­ло был раз­ра­бо­тан план «зе­лё­но­го го­ро­да» с па­нель­ны­ми до­ма­ми, пер­вые об­раз­цы ко­то­рых поя­ви­лись ещё в 1930-х гг., а так­же пла­ны го­ро­дов-спут­ни­ков. В этот пе­ри­од про­дол­жа­ют ра­бо­тать мо­дер­ни­сты – ар­хи­тек­то­ры К. Кнут­сен (зда­ние Норв. ра­бо­чей фе­де­ра­ции в Ос­ло, 1959–60) и А. Кор­смо (ре­кон­струк­ция гос­ти­ни­цы «Бри­тан­ния» в Трон­хей­ме, 1961–63; совм. с арх. К. Ну­рум). По­след­ний так­же был гла­вой (1951–56) норв. от­де­ле­ния Ме­ж­ду­нар. кон­грес­сов совр. ар­хи­тек­ту­ры (CIAM) – груп­пы PAGON, ку­да вхо­ди­ли ар­хи­тек­то­ры С. Фен, Г. Грунг, О. Эст­бюе, Х. Мьел­ва и К. Нор­берг-Шульц. По­строй­ки по­сле­во­ен­но­го мо­дер­низ­ма – Экерн­ский дом пре­ста­ре­лых в Ос­ло (1955) и кор­пус Му­зей­но­го ком­плек­са Май­хё­уген в Лил­ле­хам­ме­ре (1956; оба – ар­хи­тек­то­ры Фен и Грунг), ком­плекс пра­ви­тельств. зда­ний (1946–59) и адм. зда­ние «Hydro» в Ос­ло (1962; оба – арх. Э. Вик­шё) и др. Чер­ты сим­во­лич. трак­тов­ки ар­хит. форм свой­ст­вен­ны та­ким по­строй­кам Фе­на, как Хед­марк­ский му­зей в Ха­ма­ре (1974), шко­ла для глу­хих в Ос­ло (1977). Сре­ди по­стро­ек в сти­ле бру­та­лиз­ма – ра­бо­ты ар­хи­текто­ров Х. Лун­да и Н. Слот­то (цер­ковь и мон. Св. Халь­ва­ра в Ос­ло, 1966, и др.). В сти­ле по­стмо­дер­низ­ма со­оруже­ны зда­ния изд-ва «Universitets­for­la­get» (1980, ар­хи­тек­то­ры Я. Ди­ге­руд и Й. Лунд­берг), бан­ка «Kreditkassen» (1987, Лунд и Слот­то совм. с ар­хит. бю­ро ØKAW; оба – в Ос­ло) и др. С 1990-х гг. норв. ар­хи­тек­то­ры вер­ну­лись к на­сле­дию со­вре­мен­но­го дви­же­ния в рам­ках не­омо­дер­низ­ма (зда­ние норв. Па­ла­ты мер и ве­сов в Хьел­ле­ре, 1997, арх. К. Яр­мунд) и хай-те­ка (аэ­ро­порт Гар­дер­му­эн близ Ос­ло, 1998, арх. Н. Торп и др.). Ли­нию ар­хит. «сим­во­лиз­ма» раз­ви­ва­ет бю­ро «Сно­хет­та» (Ху­дож. му­зей в Лил­ле­хам­ме­ре, 1994; зда­ние Нац. опе­ры в Ос­ло, 2007). Сре­ди круп­ных гра­до­стро­ит. про­ек­тов – ре­кон­ст­рук­ция га­ва­ни Ос­ло (пре­вра­щён­ный из пром. зоны в жи­лой и де­ло­вой р-н Акер-Брюг­ге, 1980–90-е гг., ген­план Тор­па; план «Го­род у фьор­да», пред­по­ла­гаю­щий строи­тель­ст­во куль­тур­ных уч­ре­ж­де­ний и жи­лья, а так­же вы­ве­де­ние транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры из при­бреж­ной зо­ны го­ро­да, реа­ли­зу­ет­ся с 2000-х гг.).

В 19 в. ра­бо­та­ли порт­ре­ти­сты Я. Мунк и М. Сто­лтен­берг, но по­сле уп­разд­не­ния в 1821 дво­рян­ско­го со­сло­вия, что рез­ко со­кра­ти­ло чис­ло за­каз­чи­ков, а так­же под влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма ме­сто ве­ду­ще­го жан­ра норв. жи­во­пи­си за­нял пей­заж, ос­но­во­по­лож­ни­ком ко­то­ро­го стал Й. К.К. Даль; его ли­нию про­дол­жи­ли его уче­ни­ки Т. Ферн­ли и П. Баль­ке. Мас­те­ра-ро­ман­ти­ки сер. 19 в. – пей­за­жи­сты Х. Гу­де, А. Кап­пе­лен, Л. Хер­тер­виг, изо­бра­жав­шие сце­ны кре­сть­ян­ской жиз­ни А. Ти­де­манн, К. Сундт-Хан­сен, О. Исак­сен – из­вест­ны как «дюс­сель­дорф­цы» по мес­ту по­лу­че­ния ими ху­дож. об­ра­зо­ва­ния. В 1870–80-х гг. но­вое по­ко­ле­ние норв. ху­дож­ни­ков – порт­ре­ти­сты и жан­ри­сты Э. Пе­тер­сен и Х. Хей­ер­дал, гра­фик Т. Кит­тель­сен, жи­во­пи­сец и гра­фик Г. Мун­те, пей­за­жист Ф. Тау­лов, а так­же пер­вые норв. ху­дож­ни­цы – пей­за­жи­ст­ка К. Хьел­ланн и пи­сав­шая ин­терь­е­ры Х. Бак­кер – учи­лись и ра­бо­та­ли в Мюн­хе­не, а за­тем в Па­ри­же, об­ра­тив­шись к дос­ти­же­ни­ям совр. ев­роп. жи­во­пи­си. На ру­бе­же 19–20 вв. в Н. ра­бо­та­ли под влия­ни­ем им­прес­сио­низ­ма мас­те­ра «Ска­ген­ской груп­пы» во гла­ве с К. Кро­гом, в сво­их про­из­ве­де­ни­ях за­тра­ги­ваю­щие ост­рые со­ци­аль­ные те­мы. В оп­по­зи­ции к ним на­хо­ди­лись ху­дож­ни­ки «Ли­са­кер­ско­го круж­ка» (Э. Ве­рен­шёлль, Г. Мун­те, Т. Эрик­сен и др.), раз­ра­ба­ты­вав­шие сю­же­ты нац. ми­фо­ло­гии и ска­зок, за­ни­мав­шие­ся ди­зай­ном пред­ме­тов бы­та в ду­хе дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла». К ним при­мы­кал Т. Кит­тель­сен, раз­ви­вав­ший в сво­их ра­бо­тах те­мы норв. фольк­ло­ра. Ра­бо­тал пей­за­жист Х. О. Соль­берг. Клю­че­вым жи­во­пис­цем кон. 19 – нач. 20 вв. был Э. Мунк, тво­рив­ший в рус­ле эс­те­ти­ки сим­во­лиз­ма. Уче­ни­ки А. Ма­тис­са – Х. Сё­рен­сен, Ж. Хей­берг, П. Крог, А. Ре­волль (груп­па «De 14») пред­став­ля­ют на­прав­ле­ние норв. экс­прес­сио­низ­ма. Вы­пол­нен­ные Мун­ком рос­пи­си ак­то­во­го за­ла Ун-та в Ос­ло (1908–16) вы­зва­ли ин­те­рес к мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си как к со­ци­аль­но зна­чи­мо­му ви­ду твор­че­ст­ва: в 1-й пол. 20 в. бы­ли рас­пи­са­ны ин­терь­е­ры Бер­ген­ской фон­до­вой бир­жи (1918–1923, Ре­волль), Шко­лы мо­ря­ков (1921–1924, Крог), Но­во­го кре­ма­то­рия (1933–37, А. Рольф­сен), а так­же Ра­ту­ши (за­вер­ше­ны в 1950-е гг.; Ре­волль, Крог, Рольф­сен, Сё­рен­сен и др.; все – в Ос­ло). В рус­ле экс­прес­сио­низ­ма ра­бо­тал Р. Ау­ли, влия­ни­ем сюр­реа­лиз­ма от­ме­че­но твор­че­ст­во К. Фьел­ля и А. Эке­лан­на.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны норв. жи­во­пис­цы об­ра­ти­лись к аб­ст­ракт­но­му экс­прес­сио­низ­му (Я. Вей­де­ман, Й. Ри­ан и др.), ра­бо­та­ли в ду­хе не­оэкс­прес­сио­низ­ма (Ф. Ви­дер­берг и др.). С сер. 1960-х гг. в Н. поя­вил­ся поп-арт, в т. ч. по­ли­тич. те­ма­ти­ки (П. Клей­ва, А. Хьер). В рус­ле аб­ст­рак­цио­низ­ма соз­да­вал свои про­из­ве­де­ния Х. Э. Ол­сен.

Сре­ди ве­ду­щих гра­фи­ков 1-й пол. 20 в. – В. Пе­терс, Э. Мунк, Н. Ас­т­руп, Й. Норд­ха­ген, Р. Неш. В 1970-е гг., ко­гда в норв. гра­фи­ке поя­ви­лись но­вые тех­ни­ки (вклю­чая тра­фа­рет­ную пе­чать), а так­же воз­рос ин­те­рес к офор­ту, ра­бо­та­ли П. Клей­ва и А. Хьер.

В норв. скульп­ту­ре 1-й пол. 19 в. ве­ду­щее по­ло­же­ние за­ни­ма­ли по­сле­до­ва­те­ли Б. Тор­вальд­се­на – Х. Ми­кель­сен и Ю. Мид­дель­тун. Во 2-й пол. 19 в. та­кие мас­те­ра, как С. Лек­сов-Хан­се и С. Син­динг, об­ра­ща­ют­ся к эс­те­ти­ке ро­ман­тиз­ма. Круп­ней­ший скульп­тор кон. 19 – нач. 20 вв. – Г. Ви­ге­ланн, со­че­тав­ший мо­ти­вы мо­дер­на с эле­мен­та­ми на­ту­ра­лиз­ма и экс­прес­сио­низ­ма. В 1-й пол. 20 в. Д. Во трак­то­вал на­сле­дие Сред­не­ве­ковья и нац. тра­ди­ции резь­бы по де­ре­ву, од­на­ко пре­об­ла­да­ла не­оклас­си­ци­стич. ли­ния (Э. Ли, П. Ху­рум), про­явив­шая­ся в скульп­тур­ном де­ко­ре Ра­ту­ши в Ос­ло (за­вер­шён в 1950-е гг.). Пер­вым норв. скульп­то­ром-аб­ст­рак­цио­ни­стом стал А. Хё­уке­ланн, ра­бо­тав­ший в сер. – 2-й пол. 20 в. В по­след­ней тре­ти 20 в. в рам­ках «не­от­ра­ди­цио­на­лиз­ма» воз­рос ин­те­рес к резь­бе по де­ре­ву как ви­ду ху­дож. твор­че­ст­ва (Л. Бло­варп и др.).

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Му­зы­ка

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки муз. куль­ту­ры Н. – лу­ры (ду­хо­вые ам­бу­шюр­ные ин­ст­ру­мен­ты позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка). Све­де­ния о ср.-век. фор­мах му­зи­ци­ро­ва­ния, муз.-по­этич. жан­рах (пес­ни скаль­дов) вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по об­ще­скан­ди­нав­ским лит. па­мят­ни­кам («Стар­шая Эд­да», са­ги и др.). В нар. му­зы­ке нор­веж­цев, наи­бо­лее спе­ци­фич­ной сре­ди муз. фольк­ло­ра сканд. на­ро­дов, по­ны­не со­хра­ни­лись ар­ха­ич. чер­ты (осо­бен­но­сти ме­ло­ди­ки, гар­мо­нии, рит­ми­ки) и зна­чит. ло­каль­ное раз­но­об­ра­зие. Со­хра­ня­ет­ся нар. му­зы­ка саа­мов и др. нац. мень­шинств.

С про­ник­но­ве­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва (2-я пол. 10 в.) в Н. на­чал рас­про­стра­нять­ся гри­го­ри­ан­ский хо­рал, в 12 в. от­кры­ты шко­лы цер­ков­но­го пе­ния в Ни­да­ро­се (ны­не Трон­хейм), Ос­ло, Бер­ге­не и Ста­ван­ге­ре; в 14 в. в бо­го­слу­же­ние вве­де­на ор­ган­ная му­зы­ка. Один из цен­тров ср.- век. цер­ков­ной му­зы­ки Скан­ди­на­вии – Ни­да­рос­ский со­бор. В 14–19 вв. норв. цер­ков­ная и свет­ская му­зы­ка на­хо­ди­лась под влия­ни­ем муз. куль­ту­ры Да­нии. По­сле при­ня­тия лю­те­ран­ст­ва (1536) по­сте­пен­но стал рас­про­стра­нять­ся про­тес­тант­ский хо­рал. Муз. па­мят­ни­ки дат­ско-норв. Ре­фор­ма­ции – «Дат­ская кни­га псал­мов» Х. То­мис­сё­на (1569), «Гра­ду­ал» Н. Ес­пер­се­на (1573) и др. С кон. 16 в. в Ос­ло, Бер­ге­не и Трон­хей­ме ра­бо­та­ли пре­им. дат. и нем. му­зы­кан­ты: при­двор­ные ком­по­зи­то­ры, пев­цы и ка­пель­мей­сте­ры, цер­ков­ные ор­га­ни­сты и др. Сре­ди ком­по­зи­то­ров 17–18 вв. – Г. фон Бер­тух (был зна­ком с И. С. Ба­хом и И. Мат­те­зо­ном), Й. Д. Бер­лин (так­же ор­га­нист и ав­тор пер­во­го норв. учеб­ни­ка тео­рии му­зы­ки, 1744), Й. Х. Фрейт­хофф (1713–67, так­же скри­пач). В кон. 18 в. на­ча­ла раз­ви­вать­ся гор. муз. жизнь, бы­ли соз­да­ны муз. об-во и ор­кестр «Гар­мо­ния» в Бер­ге­не (1765, су­ще­ст­ву­ет по­ны­не), Об-во лю­би­те­лей му­зы­ки в Трон­хей­ме (1768), Муз. об-во в Кри­стиа­нии (ны­не Ос­ло; ок. 1780).

Пе­ри­од ро­ман­тиз­ма в норв. му­зы­ке в зна­чит. сте­пе­ни свя­зан с дви­же­ни­ем за нац. не­за­ви­си­мость, ком­по­зи­то­ры ста­ли об­ра­щать­ся к нац. лит-ре, нар. ле­ген­дам, сканд. эпо­су. В 1824 норв. ком­по­зи­тор и скри­пач В. Тра­не и по­эт Х. Бьер­ре­гор соз­да­ли пер­вое нац. муз.-сце­нич. про­из­ве­де­ние – зин­гш­пиль «При­клю­че­ние в го­рах» («Fjeldeventyret», пост. в 1825, Кри­стиа­ния). В 1841 в Кри­стиа­нии из­дан один из пер­вых сб-ков норв. нар. ме­ло­дий, со­став­лен­ный ком­по­зи­то­ром и ор­га­ни­стом Л. М. Лин­не­ма­ном; с кон. 19 в. муз. фольк­лор раз­ных об­лас­тей Н. за­пи­сы­вал ком­по­зи­тор и фольк­ло­рист К. Эл­линг. Сре­ди круп­ней­ших норв. му­зы­кан­тов эпо­хи ро­ман­тиз­ма – за­вое­вав­ший все­мир­ную сла­ву скри­пач- вир­ту­оз У. Булль, ком­по­зи­то­ры Х. Хье­рульф и Р. Нур­д­рок (по­след­ний – ав­тор нац. гим­на Нор­ве­гии на сло­ва Б. Бьёрн­со­на, 1864), в твор­че­ст­ве ко­то­рых на­шла во­пло­ще­ние идея об­нов­ле­ния нац. му­зы­ки. Куль­ми­на­ция раз­ви­тия норв. ро­ман­тич. му­зы­ки – твор­че­ст­во Э. Гри­га (фп. и сим­фо­нич. про­из­ве­де­ния, ка­мер­ные ан­самб­ли, ро­ман­сы и пес­ни и др.), в ко­то­ром мн. сти­ли­стич. приё­- мы и осо­бен­но­сти язы­ка сло­жи­лись под вли­я­ни­ем норв. фольк­ло­ра; важ­ное зна­че­ние для норв. куль­ту­ры име­ло творч. об­ще­ние Гри­га с Б. Бьёрн­со­ном. С име­нем Гри­га свя­за­но ос­но­ва­ние кон­церт­ной ор­га­ни­за­ции Муз. об-во в Кри­стиа­нии и фес­ти­ва­лей норв. му­зы­ки в Бер­ге­не. Вто­рым по зна­че­нию (по­сле Гри­га) норв. му­зы­кан­том кон. 19 в. был ком­пози­тор и ди­ри­жёр Ю. Свен­сен. По­сле­до­ва­те­ли Гри­га и Свен­се­на в кон. 19 – нач. 20 вв. – ком­по­зи­то­ры К. Син­динг, Ю. Сель­мер, Ю. Халь­вор­сен, Г. Шель­де­руп, А. Эг­ген (ав­тор пер­вой зна­чит. норв. опе­ры «Улаф Лилье­кранс», по Г. Иб­се­ну, пост. в 1940, Ос­ло), Э. Аль­нес (ро­ман­сы, пес­ни), Ю. Хорк­лоу, С. Юр­дан. В зап.-ев­роп. ро­ман­тич. сти­ле со­чи­ня­ла фп. пье­сы и пес­ни А. Грён­дал, из­вест­ная пиа­ни­ст­ка. Влия­ния­ми им­прес­сио­низ­ма от­ме­че­ны со­чи­не­ния А. Ху­ру­ма, тя­го­те­ни­ем к не­оклас­си­циз­му – твор­че­ст­во Л. И. Йен­се­на, чер­ты не­офольк­ло­риз­ма за­мет­ны в со­чи­не­ни­ях Э. Гру­ве­на, С. Уль­се­на, Г. Твейт­та. Ф. Ва­лен – един­ст­вен­ный норв. ком­по­зи­тор 1-й пол. 20 в., вос­при­няв­ший влия­ние но­вой вен­ской шко­лы. Зна­чит. роль в раз­ви­тии всей сканд. му­зы­ки сыг­ра­ли ком­по­зи­то­ры-сим­фо­ни­сты К. Эг­ге и X. Се­ве­руд; их со­чи­не­ния ха­рак­те­ри­зу­ют­ся со­че­та­ни­ем но­ва­тор­ско­го пись­ма с нац. чер­та­ми, гра­ж­дан­ст­вен­ная на­прав­лен­ность (ряд про­из­ве­де­ний по­свя­щён со­бы­ти­ям 2-й ми­ро­вой вой­ны).

В 1920–30-х гг. поя­ви­лись мно­го­числ. гос. и гор. ор­ке­ст­ры, рас­про­стра­ни­лись джаз, эс­т­рад­ная му­зы­ка амер. об­раз­ца, нем. опе­рет­та. В 1930–40-е гг. вы­дви­ну­лись ком­по­зи­то­ры франц. ори­ен­та­ции, в 1940–50-е гг. при про­дол­жаю­щем­ся франц. влия­нии в про­из­ве­де­ни­ях норв. ком­по­зи­то­ров от­ра­зил­ся нем. нео­клас­си­цизм. После 2-й ми­ро­вой вой­ны нац. те­ма­ти­ка и сти­ли­сти­ка вре­мен­но ут­ра­ти­ли ак­ту­аль­ность, мн. норв. ком­по­зи­то­ры обу­ча­лись в Па­ри­же, Дарм­штад­те и др. цен­трах ме­ж­ду­нар. муз. аван­гар­диз­ма. В 1950–60-е гг. норв. аван­гар­ди­сты ра­бо­та­ли под влия­ни­ем польск. ком­по­зи­тор­ской шко­лы. В но­вей­ших тех­ни­ках со­чи­ня­ли Ф. Мор­тен­сен, Э. Хов­ланн, Ю. Кван­дал, Г. Сён­сте­вольд, А. Нур­хейм, Э. Ф. Брейн, Э. Сом­мер­фельдт, А. Би­ба­ло и др. С 1950-х гг. ста­ла воз­ро­ж­дать­ся цер­ков­ная му­зы­ка. В 1953 в Ос­ло ос­но­ван Норв. джа­зо­вый со­юз. Ок. 1970 в твор­че­ст­ве К. Коль­бер­га и А. Ян­со­на, за­тем у Р. Сё­дер­лин­на про­яви­лась эс­те­ти­ка «но­вой про­сто­ты». Сре­ди ав­то­ров эс­т­рад­ной му­зы­ки – Б. Ам­дал, Р. Да­ни­ель­сен, В. Сан­нбек. С 1960–70-х гг. ин­те­рес к нац. тра­ди­ци­ям стал воз­рас­тать, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось муз. об­ра­зо­ва­ние.

В раз­ное вре­мя в Н. ра­бо­та­ли му­зы­кан­ты-ис­пол­ни­те­ли: ди­ри­жё­ры – К. Ан­дер­сен, О. Р. Грю­нер-Хег­ге, М. Ка­ри­дис, Э. Фьель­стад; пе­ви­цы – К. Флаг­стад, О. Нур­му-Лёв­берг, Э. Тал­ла­уг, пев­цы – К. Скрум, У. Эрик­сен; пиа­ни­сты – Х. Бек­ке­лунн, Р. Ле­вин, Й. Брат­ли; скри­пач А. Тел­леф­сен; эс­т­рад­ные ис­пол­ни­те­ли – ди­ри­жё­ры Э. Берг, С. Ян­сен, пе­ви­цы Н. Брок­стедт, Г. Мол­виг, пе­вец П. Ас­плин; джа­зо­вые му­зы­кан­ты – сак­со­фо­нист Я. Гар­ба­рек, пиа­нист К. Бьёрн­стад. Сре­ди му­зы­ко­ве­дов – Н. Грин­де, ав­тор ши­ро­ко из­вест­но­го тру­да по ис­то­рии му­зы­ки Н. (1971). Сре­ди круп­ней­ших совр. му­зы­кан­тов – ди­ри­жёр Т. Мик­кель­сен, пиа­нист Э. Стен- Нёк­ле­берг.

В Н. функ­цио­ни­ру­ют: опер­ные те­ат­ры – Нац. опе­ра (Ос­ло, 1959, с 2008 в но­вом зда­нии), Бер­ген­ская опе­ра (1982); Гос. кон­церт­ное агент­ст­во (Ос­ло, 1967; совр. назв. «NorConcert»); Фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1980; ос­но­ван при Фи­лар­мо­нич. об-ве в 1919) и Фи­лар­мо­нич. хор (1921), Норв. ка­мер­ный ор­кестр (1977) в Ос­ло; Фи­лар­мо­нич. ор­кестр в Бер­ге­не (1765; до 1987 Ор­кестр фи­лар­мо­нич. об-ва «Гар­мо­ния»); Сим­фо­нич. ор­кестр Трон­хей­ма (1909) и др. Ка­фед­раль­ный со­бор в Трон­хей­ме – один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии цен­тров хо­ро­во­го и ор­ган­но­го иск-ва (с 1946 ра­бо­та­ет по­сто­ян­ный со­бор­ный хор). Муз. об­ра­зо­ва­ние да­ют Выс­шая шко­ла му­зы­ки в Ос­ло (1973), Ин-т му­зы­ко­ве­де­ния при Ун-те Ос­ло (1958), муз. от­де­ле­ние Ун-та Трон­хей­ма (1995) и др. В Ос­ло ра­бо­та­ют так­же: Со­юз норв. ор­га­ни­стов (1904), Со­юз норв. му­зы­кан­тов (1911), Норв. ас­со­циа­ция учи­те­лей му­зы­ки (1914), Со­юз ком­по­зи­то­ров Н. (1917), нац. от­де­ле­ние Ме­ж­ду­на­род­но­го об­ще­ст­ва со­вре­мен­ной му­зы­ки (1938). В Норв. ин-те нар. му­зы­ки в Ос­ло (1951) со­б­ра­на кол­лек­ция об­раз­цов тра­диц. муз. иск-ва, в Му­зее «Рин­гве» в Трон­хей­ме (1952) – боль­шая кол­лек­ция муз. ин­ст­ру­мен­тов. Мно­го­чис­лен­ны фольк­лор­ные кол­лек­ти­вы и ис­пол­ни­те­ли ав­тор­ской пес­ни в нар. сти­ле, сре­ди по­след­них – Одд Нурд­сту­га, Ка­ри Брем­нес. Норв. пе­ви­ца саам­ско­го про­ис­хож­де­ния Ма­ри Бой­не по­ёт в тра­диц. саам­ском сти­ле с ин­стру­мен­таль­ным со­про­вож­де­ни­ем (стиль йойк). По­пу­ляр­ностью поль­зу­ют­ся джа­зо­вые му­зы­кан­ты – ги­та­рист и ком­по­зи­тор Те­рье Рюп­даль, пиа­нист и ком­по­зи­тор Буг­ге Вес­сель­тофт, груп­па «Jaga Jazzist» (1994). Наи­бо­лее из­ве­ст­ные рок-груп­пы – «a-ha» (1982–2010, Ос­ло), «Turbonegro» (1990, Ос­ло), «Kaizers Orchestra» (2000, Брю­не), поп-груп­па – «R ̈oyksopp» (1998, Тром­сё). Ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: в Бер­ге­не (с 1953), ка­мер­ной му­зы­ки в Ос­ло (с 1989); в 1983–1992 функ­цио­ни­ро­вал Лет­ний опер­ный фес­ти­валь в Ос­ло, на ко­то­ром впер­вые в Н. бы­ли по­ка­за­ны мн. зна­ме­ни­тые опе­ры. Про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей им. ко­ро­ле­вы Со­ни (с 1988, Ос­ло). Круп­ней­шие фе­сти­ва­ли нар. му­зы­ки: им. Йорна Хиль­ме в долине Вальд­рес (с 1966); в Фёр­де (с 1990). Норв. му­зы­ко­ведч. об-во (1964, Ос­ло) из­да­ёт еже­год­ник «Studia Musicologica Norvegica», вы­пус­ти­ло «Ис­то­рию нор­веж­ской му­зы­ки» в 5 то­мах (1999–2003).

Литература:

Norges musikhistorie / Red. O. M. Sand­vik, G. Schjelderup. Kristiania, 1921. Bd 1–2;

Norsk folkemusikk. Serie 1. Hardingfeles­l ̊attar / Red. O. Gurvin a. o. Oslo, 1958–1981;

Лан­ге К., Эс­т­вед А. Нор­веж­ская му­зы­ка. М., 1967;

Norske komponister / Red. K. Bæ kkelund. [Os­lo, 1977];

Ле­ва­ше­ва О.Е. Му­зы­ка // Ис­то­рия Нор­ве­гии. М., 1980;

Грин­дэ Н. Ис­то­рия нор­веж­ской му­зы­ки. М., 1982;

Herresthal H. Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2. Aufl. Oslo, 1987;

Norsk folke­mu­sikk. Serie 2. Slåtter for vanlig fele / Red. R. Sevåg, O. Sæta. Oslo, 1992–1997;

Fanitul­len: innføring i norsk og samisk folkemusikk / Red. B. Aksdal, S. Nyhus. Oslo, 1993;

Kor­sten B. Glimt fra norsk musikkhistorie fra de eldste tider til i dag. Bergen, 2001;

Norges musik historie / Red. A. O. Vollsnes. Oslo, 2001. Bd 1–5.

Те­атр

В пе­ри­од Ре­фор­ма­ции воз­ник­но­ве­ние лат. школ обу­сло­ви­ло по­яв­ле­ние в Н. школь­ной дра­мы. С нач. 16 в. в Бер­ге­не, а за­тем в Ос­ло и Кри­сти­ан­сан­не ста­ви­лись спек­так­ли на биб­лей­ские cюжеты на ла­ты­ни и норв. язы­ке. К сер. 18 в. в Кри­стиа­нии и в Бер­ге­не воз­ник­ли пер­вые лю­би­тель­ские труп­пы. Круп­ней­шая из них – Дра­ма­тич. об-во, ос­но­ван­ное в 1780 в Кри­стиа­нии и су­ще­ст­во­вав­шее ок. 60 лет. Его воз­глав­ля­ли Б. Ан­кер, Э. Фал­ле­се­на и К. Па­вельс, став­шие впо­след­ст­вии проф. ак­тё­ра­ми. Ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли пье­сы У. Шек­спи­ра, К. Голь­до­ни, а так­же норв. дра­ма­тур­га Ю. Н. Бру­на. С 1794 ра­бо­тал по­сто­ян­ный те­атр в Бер­ге­не, с 1827 – в Кри­стиа­нии, од­на­ко эти труп­пы не соз­да­ли нац. сце­нич. тра­ди­ции, т. к. спек­так­ли ста­ви­лись на дат. яз. и уча­ст­во­ва­ли в них пре­им. дат. ак­тё­ры. Борь­ба с дат. за­силь­ем за­вер­ши­лась в 1899 соз­да­ни­ем Нац. те­ат­ра в Кри­стиа­нии. В его ре­пер­туа­ре боль­шое ме­сто за­ня­ла дра­ма­тур­гия Г. Иб­се­на и Б. Бьёрн­со­на, в труп­пу во­шли круп­ней­шие норв. ак­тё­ры (Х. Кри­стен­сен, А. Од­вар, Х. Стур­мо­эн, Д. Кнуд­сен, Х. Обель, Г. Григ, Т. Се­гель­ке, А. Ма­ур­стад, А. Му­вин­кель, Ю. Дюб­вад и др.). На 1880–90-е гг. при­хо­дит­ся рас­цвет твор­че­ст­ва дра­ма­тур­га и ре­жис­сё­ра Г. Хей­бер­га. В кон. 19 – нач. 20 вв. воз­ник­ли но­вые те­ат­ры в Кри­стиа­нии, Бер­ге­не, Трон­хей­ме, Ста­ван­ге­ре. В 1920–30-х гг. в Н. ши­ро­ко ста­ви­лись дра­мы Х. Кро­га, Н. Гри­га. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны те­ат­ры Н. пе­ре­жи­ва­ли кри­зис. Мно­гие ак­тё­ры эмиг­ри­ро­ва­ли в Шве­цию. В 1945–51 в Ос­ло ра­бо­тал «Сту­дио-те­атр», ори­ен­ти­ро­вав­ший­ся на Ста­ни­слав­ско­го сис­те­му. В 1953 в Ос­ло от­кры­та Гос. те­ат­раль­ная шко­ла. К нач. 1960-х гг. бла­го­да­ря твор­че­ст­ву дра­ма­тур­га Т. Эг­не­ра боль­шое зна­че­ние при­об­рёл те­атр для де­тей. Сре­ди дра­ма­тур­гов 1940–60-х гг. так­же: Х. Хей­берг, Ф. Хав­ре­вольд, Т. Ска­ге­стад, Э. Ор­вил, С. Кри­стов. В 1964 Э. Бар­ба вме­сте с норв. дра­ма­тур­гом и пи­са­те­лем Е. Бьёр­не­бу ор­га­ни­зо­вал в Ос­ло не­за­ви­си­мую те­ат­раль­ную груп­пу «Один-те­атр», объ­еди­нив­шую мо­лодых ак­тё­ров из раз­ных стран в по­ис­ках но­вых пу­тей раз­ви­тия те­ат­раль­но­го иск-ва. Ре­зуль­та­том ра­бо­ты в том же го­ду стал спек­такль «Лю­би­тель птиц» по пье­се Бьёр­не­бу, по­ка­зан­ный в Нор­ве­гии, Шве­ции, Фин­лян­дии, Да­нии. В нач. 1970-х гг. с уве­ли­че­ни­ем пра­ви­тельств. суб­си­дии на раз­ви­тие сце­нич. иск-ва на­ча­ли от­кры­вать­ся ре­гио­наль­ные те­ат­ры: «Хо­лу­га­ланн теа­тер» в Тром­сё (1971), «Наш те­атр» в Мол­де (1972), Те­атр Иб­се­на в Шие­не (1975) и др. В 1985 в Ос­ло соз­дан От­кры­тый те­атр (в осн. по­ста­нов­ки нац. дра­ма­тур­гии). С сер. 1990-х гг. в Н. ра­бо­та­ет один из са­мых вос­тре­бован­ных совр. дра­ма­тур­гов Й. Фос­се. В 1985 в Ос­ло впер­вые про­шёл Норв. фес­ти­валь дра­мы. С 1990 в Нац. те­ат­ре в Ос­ло еже­год­но про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. Иб­се­нов­ский фес­ти­валь. Сре­ди ве­ду­щих те­ат­ров нач. 21 в.: Норв. те­атр (ос­но­ван в 1912, от­крыт в 1913), Но­вый те­атр (1929), Те­атр Иб­се­на (1975, совр. назв. с 1990) – Ос­ло; Нац. сце­на (осно­ва­на в 1850; воз­глав­ля­ли дра­ма­тур­ги Г. Иб­сен, за­тем Б. Бьёрн­сон) – Бер­ген.

Литература:

Det Norske Teatret: 75 Ar. Oslo, 1963–1988. [Bd 1–2];

Anker Ø. Scenekunsten i Norge fra fortid til nutid. Oslo, 1968;

Юрь­ев А.А. Ме­ж­ду Све­том и Тьмой. (Мис­те­ри­аль­ная тра­ди­ция в твор­че­ст­ве Х. Иб­се­на) // Иб­сен Х. Ке­сарь и Га­ли­лея­нин. Рос­мерс­хольм. СПб., 2006.

Автор: П. М. Сте­па­но­ва.

Ки­но

Пер­вый ки­но­се­анс в Н. со­сто­ял­ся в янв. 1896 в Кри­стиа­нии. В 1904 там же от­крыл­ся пер­вый ки­но­те­атр (вы­ку­п­лен­ный управ­ляю­щим-нор­веж­цем Х. Хер­ман­се­ном у швед. вла­дель­цев). В 1906 Хер­ман­сен снял пер­вый до­ку­мен­таль­ный фильм-ре­пор­таж «Ко­ро­на­ци­он­ное пу­те­ше­ст­вие ко­ро­лев­ской че­ты из Кри­стиа­нии в Трон­хейм», а в 1908 – пер­вый норв. иг­ро­вой ф. «Опас­но­сти ры­бац­кой жиз­ни, или Дра­ма на мо­ре». Вто­рой норв. иг­ро­вой фильм («Про­кля­тие ни­ще­ты» Х. Н. Рое­де) поя­вил­ся толь­ко в 1911. В 1913 при­нят За­кон об об­ществ. де­мон­ст­ра­ции ки­не­ма­то­гра­фа, ус­та­но­вив­ший обя­зат. цен­зу­ру для всех отеч. и за­ру­беж­ных филь­мов (в т. ч. запре­щав­шую пор­но­гра­фию и на­си­лие на эк­ра­не). В 1917 в Кри­стиа­нии соз­да­на Нац. ас­со­циа­ция му­ни­ци­паль­ных ки­но­те­ат­ров (Kommunale Kinematografers Land­sforbund, в 1998 пе­ре­име­но­ва­на в «FILM and KINO»), в 1919 там же от­кры­лась про­кат­ная ком­па­ния «Му­ни­ци­паль­ный ки­но­центр» (вы­пуск и про­кат филь­мов пе­ре­шёл в ве­де­ние му­ни­ци­па­ли­те­тов). В 1920 вы­шла ме­ло­дра­ма «Цы­ган­ка Ан­на» Р. Брей­стей­на (по ро­ма­ну К. Ян­со­на, др. назв. – «Ан­на-под­ки­дыш»), с ко­то­рой бе­рёт на­ча­ло нац. тра­ди­ция эк­ра­ни­за­ций норв. лит-ры.

Подъ­ём в ки­но­про­из­вод­ст­ве на­ме­тил­ся в 1930-х гг. с вы­хо­дом пер­во­го зву­ко­во­го ф. «Ве­ли­кое кре­ще­ние» Т. Иб­се­на (по пье­се О. Бро­те­на, 1931). Сре­ди др. эк­ра­ни­за­ций – «Хо­ро­шие лю­ди» Л. Син­дин­га (1937), «Ре­бё­нок» Брей­стей­на (1938), «Слав­ная Ма­рен» К. Хер­ге­ля (1940) – все по Бро­те­ну. В 1932 в Ос­ло соз­да­но ак­цио­нер­ное об-во «Norsk Film AS», в 1935 от­крыв­шее круп­ней­шую в стра­не сту­дию «Norsk Film» (дей­ст­во­ва­ла до 2001). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны и герм. ок­ку­па­ции Н. ки­но­про­из­вод­ст­во под­вер­га­лось цен­зу­ре (в осн. вы­пус­ка­лись ко­ме­дии). Воз­ро­ж­де­ние нац. ки­но на­ча­лось в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од: «Бег­ле­цы в Анг­лию» Т. Сан­нё (1946), «Борь­ба за тя­жё­лую во­ду» Ж. Дре­ви­ля и Т. Ви­бе-Мюл­ле­ра (1948), «Де­вять жиз­ней» А. Скоу­эна (1957). В 1948 И. Ка­при­но на­чал экс­пе­ри­мен­ты с ку­коль­ной ани­ма­ци­ей (впо­след­ст­вии стал од­ним из круп­ней­ших ре­жис­сё­ров-ани­ма­то­ров Скан­ди­на­вии). В 1950 Ви­бе-Мюл­лер снял пер­вый норв. ко­рот­ко­мет­раж­ный ф. «Ма­ри­ан­на в боль­ни­це», за­ло­жив­ший тра­ди­цию нац. дет­ско­го ки­но. До­ку­мен­таль­ное ки­но Н. за­вое­ва­ло ми­ро­вое при­зна­ние бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Т. Хей­ер­да­ла («Кон Ти­ки», 1950, пр. «Ос­кар»; фильм снят во вре­мя экс­пе­ди­ции на пло­ту че­рез Ти­хий ок.). Пер­вая в Н. жен­щи­на-ре­жис­сёр Э. Кар­л­мар в 1949–59 сня­ла 10 филь­мов (в т. ч. «Бег­ст­во дев­чон­ки», 1959), ув­ле­ка­тель­ных по фор­ме и за­тра­ги­вав­ших серь­ёз­ные со­ци­аль­ные про­бле­мы.

В кон. 1950-х – 1960-х гг. бла­го­да­ря гос. под­держ­ке в ки­но при­шли мо­ло­дые ре­жис­сё­ры, ис­пы­ты­вав­шие влия­ние «но­вой вол­ны»: Э. Лё­кен («Охо­та», 1959), П. Лёк­ке­берг («Лив», 1967; «Вы­ход», 1970). В 1970-х гг. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось со­ци­аль­но-кри­тич. на­прав­ле­ние: «За­бас­тов­ка!» О. Бул­ла Ту­ху­са (1975), «Мол­ча­ли­вое боль­шин­ст­во» С. Ва­ма и П. Вен­не­рё­да (1977); при­ме­нял­ся «ре­пор­таж­ный» стиль («За­кры­тое от­де­ле­ние» А. Бер­га, 1972). Вид­ное ме­сто за­ня­ла реж. А. Брей­ен с три­ло­ги­ей о судь­бах жен­щин: «Из­на­си­ло­ва­ние» (1971), «Жё­ны: де­сять лет спус­тя» (1985), «Жё­ны-3» (1996).

В 1980–90-х гг. в Н. по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние жан­ро­вое ком­мерч. ки­но: «По­яс Орио­на» (1985), «Скитальцы» (1990) О. Со­лу­ма, «Про­вод­ник» Н. Гау­па (1987), «Горсть вре­ме­ни» М. Асп­хау­га (1989), «Вы­ше не­ба» Б. Не­схейм (1993), «Яй­ца» Б. Ха­ме­ра (1995) и др. Клю­че­вой фи­гу­рой в норв. ки­но 1990–2000-х гг. стал реж. Х. П. Мо­ланд (по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в США; де­бю­ти­ро­вал в 1993 ф. «По­след­ний лей­те­нант»), чьи филь­мы «Абер­дин» (2000), «Стра­на на­де­ж­ды» (2004), «До­воль­но до­б­рый че­ло­век» (2010) за­вое­ва­ли ми­ро­вое при­зна­ние. Сре­ди зна­чит. ре­жис­сё­ров ру­бежа 20–21 вв. – Б. Не­схейм («Дру­гая сто­ро­на вос­кре­се­нья»), П. Сле­та­ун («По­сыль­ный»), Э. Скьолд­бьерг («Бес­сон­ни­ца»), все 1997, П. Нэсс («Эл­линг», 2001). В 2000-х гг. вы­пу­щен ряд за­мет­ных до­ку­мен­таль­ных филь­мов: «Класс­ный и бе­зум­ный» К. Э. Йен­се­на (2001), «Всё о мо­ём от­це» Э. Бе­не­ста­да (2002), «Жес­то­кая мо­ло­дёжь» М. Олин (2004), «Всё для Нор­ве­гии» Р. Д. Ланг­лу и С. Эн­д­ре­се­на (2005). Филь­мы для де­тей: «Фиа!» Э. Квам­ме (2003), «Цвет мо­ло­ка» Т. Лиа­на (2004), «Вра­тарь "Ли­вер­пу­ля"» А. Ан­д­ре­се­на (2010, пр. Мкф в Бер­ли­не) и др. В 2008 на эк­ра­ны вы­шел ф. «Макс Ма­нус» Й. Рён­нин­га и Э. Санд­бер­га (о ге­рое Со­про­тив­ле­ния). Сре­ди зна­чит. филь­мов 2-й пол. 2000-х гг. – «От­вет­ный удар» (2006, пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри) и «Ос­ло, 31 ав­гу­ста» (2011) Й. Три­ра. Сре­ди круп­ных ак­тё­ров – Л. Уль­ман, М. Бон­не­ви, Б. Сун­дк­вист, А. Хен­ни. В 2001 соз­дан Норв. фонд ки­но и те­ле­ви­де­ния (пре­ем­ник «Norsk film»), при­ня­та гос. про­грам­ма школь­но­го ки­но­об­ра­зо­ва­ния. В 2002 в Ос­ло ос­но­ва­на Нац. ко­мис­сия клас­си­фи­ка­ции филь­мов (NBFC; в 2003 снят цен­зур­ный за­прет бо­лее чем на 13000 норв. и за­ру­беж­ных филь­мов). С 1955 в Ос­ло ра­бо­та­ет Му­зей ки­но. Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: в Хё­уге­сун­не (с 1973), в Тром­сё (с 1991), дет­ско­го ки­но в Кри­сти­ан­сан­не (с 1998), «Кос­мо­ра­ма» в Трон­хей­ме (с 2004) и др.

Литература:

Evensmo S. Det store Tivoli: film og ki­no i Norge. Oslo, 1967;

Ни­ко­лае­ва М.А. Нор­веж­ское ки­но се­го­дня // Ак­ту­аль­ные про­бле­мы за­ру­беж­но­го ки­но. М., 1979;

Holst J.E. Det lille sirkus. Oslo, 2006.

Автор: Н. А. Цыр­кун.

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