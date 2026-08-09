Норве́гия

Норве́гия (Королевство Норвегия) — государство в Сев. Европе общей площадью 385 178 кв. км. Численность населения — более 5,5 млн человек (2022). Занимает западную и крайне северную части Скандинавского ­п-ова, включает также ряд прилегающих и отдаленных островов, архипелаг Шпицберген, омывается морями Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Форма правления — конституционная монархия, унитарное государство, король — Харальд V (2022). Столица — Осло. Государственный язык — норвежский.

Территория Н. с древнейших времен до конца VIII в. Освоение человеком территории современной Н. началось в XI–VIII тысячелетиях до н. э. — по мере отступления ледника, покрывавшего Скандинавский п-ов. Древнейшие памятники относятся к культуре Фосна и расположенной на крайнем севере Н. культуре Комса. Паулер I считается самым старым из обнаруженных норвежских поселений. На основе традиций Фосны развивалась культура Нёствет (конец VII — IV тысячелетия до н. э.), которая представляет собой длительный переходный период к освоению земледелия и животноводства. В IV–II тысячелетиях до н. э. формируется культура ямочной керамики, вступавшая в контакты с культурой воронковидных кубков и шнуровой керамики (выделяется локальная, шведско-­норвежская, группа памятни­ков). Северные районы Н. являлись ­областью лапландской ­культуры. ­Население Н. данного периода характеризуется «культурой боевых топоров» и причисляется к индоевропейцам. Первые из обнаруженных наскальных рисунков — петроглифы появляются с V в. до н. э. и продолжают создаваться в бронзовом веке (Альта и др.). На этой основе складываются культуры «скандинавского бронзового века» (с середины II тысячелетия до н. э.). Период бронзового века (1700–500 до н. э.) — время дальнейшего распространения земледелия, скотоводства, расширения видов предметов труда, в том числе сделанных из бронзы. Железный век (с середины I тысячелетия до н. э.) характеризуется развитием земледелия и установлением более прочной оседлости. Доримский период (примерно 500 до н. э. — I в. н. э.) — время господства кельтской культуры и первых письменных свидетельств о жителях Скандинавского п-ова (грек Пифей из Массилии). Памятники этого времени свидетельствуют, что германцы постепенно вытесняли местное население на север. Найденные в захоронениях римского периода (I в. н. э. — 400 н. э.) римские металлические и стеклянные сосуды, монеты и другие предметы свидетельствуют об активных связях с другими народами Европы. Происходит социальное расслоение населения, вероятно возникли понятия собственности на землю, свидетельством чему являются зоны концентрации погребений с оружием (возможно, некоторые воины с территории Н. могли служить в римских вспомогательных вой­сках). К концу периода относятся наиболее ранние находки рунических надписей в Н. Период Великого переселения народов (400–550) — время, когда выходцы с территории Н. участвовали в общеевропейском миграционном процессе, с конца IV в. усилилось проникновение германских племен в Н. Произошел окончательный переход к оседлости, организация общества еще более усложнилась и продолжилась его дифференциация (захоронения вождей с парадным оружием и украшениями, оборонительные сооружения, большие одноэтажные дома). С V–VI вв. на территории Н. складываются образования, основанные на клановом и племенном единстве, которые возглавлялись родовой аристократией (stormenn — «большие люди») и вождями-­хёвдингами. Со временем формируются народные собрания (тинги) для обсуждения и решения спорных вопросов.

Н. в конце VIII — XV в. С конца VIII в. начинается период, который принято называть эпохой викингов. Одним из основных занятий жителей Н. были многочисленные грабительские морские походы, результатами которых стало развитие контактов с народами Зап. Европы, знакомство с их культурой, обычаями и государственным устройством. Первый зафиксированный набег — разграбление монастыря на о. Линдисфарн (Холи-­Айленд) в 793. Как следствие походов происходит усиление имущественного неравенства в норвежском обществе, возрастает социальная роль вождей-­хёвдингов за счет приобретенных богатств, расширяется миграция населения как внутри территории, так и за ее пределами — учреждение поселений в Ирландии, Шотландии, Англии, Франции, Исландии, о. Мен, Шетландских, Оркнейских, Фарерских о-вах, вплоть до Гренландии и Сев. Америки (Винланд). Наряду с разбоем, викинги занимались и торговлей. Следы их присутствия обнаруживаются в Англии, Ирландии, Франции, Испании, Южн. Италии, Германии, на Руси и в Византии. Значительное количество артефактов периода викингов было обнаружено в богатых подкурганных погребениях в ладьях (Гокстад, Туне, Осеберг). С конца VIII в. в Н. идет процесс развития торговых факторий (поселение (каупанг) Скирингсаль в Вестфолле) и формирования протогородских поселений. На рубеже IX–X вв. появляются первые сведения о начале объединения Н. Конунг Харальд Прекрасноволосый ( Харальд I Хорфагер ), центр правления которого находился на юго-западе страны, в Осло-фьорде, в союзе с вождями ряда земель вокруг Троннхеймс-­фьорда, Румсдалс-­фьорда, Хологаланда и др., распространил свою власть дальше на север и покорил западное побе­режье Н. Решающая победа была одержана в битве в Хаврсфьорде близ Ставангера (между 885 и 900). После него Харальд провозгласил себя конунгом «всей Н.» (личная власть над преимущественно приморскими территориями юго-западной части Н.), этот титул унаследовал его сын Эйрик I Кровавая Секира (930–935). Королевство Харальда сохраняло ряд черт племенного союза и представляло собой, по сути, конфедерацию правителей, объединенных личностью правителя и сдерживающих усиление друг друга. До середины XI в. королевство пыталось консолидировать отдельные регионы страны, одержав победу над ярлами области Трёнделаг, выступавшими за местную автономию, и борясь с датскими королями, претендовавшими на область Вик (Викен) и ряд других районов Н. В качестве военной помощи в кризисные периоды собирался лейданг — военно-­морское ополчение. Большую роль в политической структуре скандинавского общества играл тинг — народное собрание, собиравшееся для решения важнейших вопросов и принятия законов. К XI в. складываются три основных региональных тинга (лагтинги): Фрустатинг (Трёнделаг), Эйдсватинг и Боргартинг (Эстланд), Гулатинг (Зап. Норвегия). Христианизации Н. способствовало крещение Олава Трюггвасона и Олава Харальдссона ( Олава Святого ) во время их походов на запад. Они последовательно боролись с местным самоуправлением, в том числе с помощью новой веры, в чем им помогали англосаксонские миссионеры, решительно искореняли языческие культы и заложили основу церковной организации. Крестителем всей Н. считается Олав Харальдссон. В 1020‑е он пожаловал церкви земли, изъятые из владений хёвдингов, присоединив их к архиепископству Гамбургскому и Бременскому. Как покровитель и глава церкви король приобрел власть и возвысился над обществом. Олав Харальдссон погиб в 1030 в битве при Стикластадире при попытке вернуть себе престол, вскоре он был канонизирован и объявлен покровителем всех норвежских королей (со 2‑й половины XII в. культ св. Олава активно использовался церковью для поднятия авторитета королевской власти). Период датского владычества (1028–1035) закончился с правлением Магнуса I Доброго (1035–1047) и разделившего с ним власть Харальда Сурового (1046–1066), последний значительно расширил границы королевства (включая Трёнделаг и Уппланн). В 1064 Харальд добился признания Н. самостоятельным королевством и отказа Дании от притязаний на ее территорию. Он был убит в 1066 при неудачной попытке завоевать Англию в битве при Стамфорд-­Бридж, что ознаменовало конец эпохи викингов. До середины XII в. наступил мирный период, во время которого отмечается рост населения и городов. В XI–XIV вв. население Н., по приблизительным подсчетам, составляло 300–350 тыс. человек. Всего насчитывалось 16 городов, в которых проживало не более 20 тыс. человек; самый крупный из них (Берген) насчитывал не более 7 тыс. жителей. Открытие новых епархий с крупными земельными пожалованиями способствовало развитию первых норвежских городов: Нидарос, Берген, Ставангер, Осло. Эпидемия чумы 1349–1350 унесла жизни от 1/2 до 2/3 населения страны.

Неупорядоченность процедуры престолонаследия, когда все королевские законные и незаконные дети обладали равными правами на престол при условии их поддержки лагтингом, послужила причиной политической нестабильности в Н. в середине XII — XIII вв. Магнус III Босоногий (1093–1103) проводил активную внешнюю политику, подчинил Оркнейские о-ва, предпринял ряд экспедиций в Шотландию, Ирландию и Сев.-Зап. Англию. Его сыновья — Олав I (1103–1115), Эйстейнн (1103–1122) и Сигурд Крестоносец (1103–1130) — правили вместе. При них была введена церковная десятина, основаны первые норвежские монастыри, положено начало строительству каменных соборов, духовенство шотландских островов поставлено под юрисдикцию норвежской церкви. Под властью королей в начале XII в. была большая часть территории Н., что неизбежно приводило к конфликтам с местной аристократией, каждый клан поддерживал своего претендента на трон. Церковь попыталась воспользоваться кризисом для достижения независимости от королевской власти. Первый этап гражданских вой­н (1170‑е — начало 1180‑х) — борьба между королем Магнусом Эрлингссоном (Магнус V), которого поддерживал клир и часть аристократии, и самозванцем Сверриром Сигурдарсоном ( новонорв . Сигурдссон), при поддержке части знати. В 1152–1153 в результате визита в Н. английского кардинала Николаса Брейкспира (впоследствии папа римский Адриан IV ) было учреждено архиепископство в Нидаросе. В 1163 церковь поддержала притязания Магнуса Эрлингссона (1161–1184) при условии его подчинения папе и принятия особой грамоты с привилегиями для Церкви. Коронация Магнуса стала первой, которой руководил архиепископ. В его правление был разработан и записан закон о престолонаследии (в силу не вступил; действовал лишь с XIII в.), по которому устанавливался принцип первородства и преимущественное право на престол законных сыновей короля. Однако власть захватил Сверрир Сигурдарсон (1184–1202), сын священника с Фарерских о-вов, объявивший себя сыном короля Сигурда II Харальдссона (1136–1155). Начался второй этап гражданских вой­н. В своей борьбе за престол Сверрир опирался на движение биркебейнеров . Взойдя на трон, он отказался признать реформы и привилегии, полученные церковью при Магнусе, потребовал подчинения церкви королевской власти, отправил архиепископа и часть епископов в изгнание в Данию. В результате он был отлучен от церкви. На протяжении своего правления Сверрир боролся с мятежными группировками, состоявшими из объединения изгнанных групп с баглерами (baglar, от bagall — «епископский жезл») — противниками административных реформ короля. В качестве новой аристократии была создана дружина (хирда), составленная из придворных и приближенных к монарху чиновников. В результате примирения баглеров и биркебейнеров в 1217 и окончания восстаний «риббунгов» («погромщиков») к 1227 сложилась привилегированная верхушка общества, в которую входили светские и церковные крупные землевладельцы, приближенные короля, обладатели королевских пожалований и пр., была сформирована упорядоченная структура управления и институт сильной королевской власти. В 1240 было подавлено восстание герцога Скуле Бордссона, что ознаменовало собой конец эпохи гражданских вой­н.

Результатом норвежско-­шотландской вой­ны (1262–1266) стала потеря Гебридских о-вов согласно Пертскому договору 1266. В XIII–XIV вв. Н. достигает своих максимальных территориальных размеров: было подчинено финское население на севере, под власть короля перешла Исландия и Гренландия. В 1251 между норвежским королем Хоконом IV Старым и князем Александром Ярославичем Невским состоялись переговоры в Тронхейме о разграничительной линии в Финнмарке, а в 1326 был заключен договор, закрепивший право Н. и Новгородской республики собирать дань с саамов в Заполярье. Попытка норвежских властей ограничить экономическую деятельность немцев ( Ганза ) в Бергене привела к полной блокаде всей германской торговли с Н. (1284–1285). В 1294 королевской хартией были закреплены права и привилегии немцев.

В период «высокого Средневековья» (XII–XIV вв.) произошли важные социально-­экономические изменения. К XII в. бонды из собственников земли превратились в ее арендаторов (лейлендингов), росло их имущественное и социальное расслоение, в результате которого образовалась верхушка зажиточных и полноправных собственников (хольдов). Родовая знать эпохи викингов сменилась новой элитой: землевладельческой знатью, духовенством, служилыми людьми короля. Однако складывавшийся господствующий слой был в Н. относительно слабым. В начале XIV в. норвежская аристократия (хирд) насчитывала едва ли 300 человек. Земельные владения церкви и лендрманов (землевладельцев) состояли из разбросанных дворов, держатели которых платили ренту в форме арендной платы продуктами (ландскюльд) и вели самостоятельное хозяйство. Королевское налогообложение представляло из себя подати с населения и «кормлений» (вейцл) дружины во время систематических объездов различных областей страны. В дальнейшем право сбора «кормлений» стало раздаваться дружинникам и служилым людям, и вейцлы таким образом превращались в ленные пожалования. Ремесленники и мелкие розничные торговцы составляли основу среднего слоя городского общества.

Конец XII — XIII вв. — время расцвета норвежской культуры. Создаются латиноязычные хроники, включившие Н. в общеевропейское христианское пространство, жития святых, под влиянием которых создавались легенды о святом конунге Олаве, были записаны своды «саг о норвежских конунгах» («королевские саги») — об истории Н. с древнейших времен до середины XIII в. (среди них — знаменитый «Круг Земной» Снорри Стурлусона). Переводятся первые французские рыцарские романы (по инициативе короля Хокона IV Старого ), норвежское общество знакомится и перенимает куртуазные этические нормы. Процедуры коронации монарха и сопровождавшие их пиры обставляются с большой пышностью. В 1274 по инициативе короля Магнуса VI был записан первый общенорвежский свод законов «Ландслов» («Закон страны»; обнародован в 1274–1276 и утвержден на областных тингах), в котором было покончено с рядом правовых норм периода родового общества.

В 1347–1351 большую часть Европы опустошила эпидемия чумы. В Берген чума была завезена летом 1349 из Англии и быстро распространилась по всей стране, она также свирепствовала в Дании и Швеции. Финляндия и Исландия в тот момент не пострадали. Упадок экономической и политической жизни страны отрицательно сказался на ее самостоятельности. Еще в 1319 была провозглашена личная уния Швеции и Норвегии под властью короля Магнуса II Эрикссона (1319–1355). Женитьба Хокона VI (1355–1380, с 1362 до 1371 король Швеции) на Маргрете (см. Маргарита ), дочери датского короля Вальдемара IV, втянула страну в вой­ну северогерманских ганзейских городов против Дании (закончилась поражением Дании в 1370 и заключением Штральзундского мира). Приход Маргрете I (1380–1412) к власти в качестве соправительницы сына, датского и норвежского короля Олава IV Хоконссона (1370–1387), в 1376 в Дании и в 1380 в Н. положил начало датско-­норвежской унии. В 1388 она стала «законной главой» Швеции и в 1389 наследницей Эрика Померанского , усыновленного ею внучатого племянника. Провозглашение последнего королем Дании, Норвегии и Швеции в 1397 ознаменовало начало Кальмарской унии 1397–1523. В период Кальмарской унии политическая роль Н. постепенно снижалась. Высшие административные посты в Н. оставались вакантными, а большинство других должностей перешли выходцам из Дании и германских земель, центром управления страной стал Копенгаген (после 1450), а норвежский государственный совет (риксрод) терял свое влияние, обязанности канцлера Н. стал исполнять епископ Осло — датчанин. Н. оказалась вовлечена в невыгодные для себя вой­ны, в частности с Ганзой, неся бремя высоких расходов. Протест жителей Н. против датского господства получил выражение в ряде стихийных крестьянских восстаний (1436, 1438). В 1448 норвежские представители под давлением датчан были вынуждены признать королем Кристиана I и остаться в унии с Данией. В 1450 был заключен договор о вечной унии между датским и норвежским королевствами, однако формально в Н. устанавливалась выборная монархия. В 1468 Н. потеряла Оркнейские и Шетландские о-ва, заложенные Кристианом I королю Шотландии для обеспечения приданого своей дочери. Церковь представляла собой значимую политическую силу и располагала определенной внутренней самостоятельностью, значительными средствами и военными силами. Вопрос о причинах политической слабости норвежской аристократии в XV в. является дис­куссионным. Одни исследователи объясняют это политикой норвежской короны, разрушившей родовую знать, но не создавшей аристократии по примеру датской или шведской. Другие считают это следствием совокупности экономических факторов: общая скудность почв привела к отсутствию крупных поместий, демографические потери во время чумы снизили количество рабочей силы и стали причиной разорения многих дворян.

Н. в XVI–XIX вв. После выхода Швеции из Кальмарской унии в 1523 норвежский риксрод пытался добиться большей независимости Н. в рамках унии с Данией. Однако из-за внутренних противоречий в условиях проведения реформации в Дании (1536) и отсутствия поддержки со стороны Швеции поставленных целей добиться не удалось. Восстание под руководством архиепископа Олава Энгельбректссона, пытавшегося отстоять интересы Католической церкви, потерпело поражение, и в 1537 он был изгнан из Н. Олав уехал в Нидерланды, забрав с собой раку с мощами св. Олава. 30 октября 1536 было издано постановление короля Кристиана III о лишении Н. статуса самостоятельного государства, однако в силу социальных и географических причин, а также исторической традиции норвежская корона считалась отдельной монархией. Были сохранены значительная часть норвежских институтов и законов, при принятии новых постановлений учитывалась специфика страны. В ходе проведения в Н. лютеранской реформации на Н. было распространено датское церковное устройство, богослужение также велось на датском языке. Был отменен культ святых, введена церковная десятина и принят еще ряд мер, вызывавших протест у широких слоев населения Н. Позиции церкви усилились лишь к концу XVI в. с развитием норвежского бюргерства, склонного принять протестантское вероучение. Экономический подъем, начавшийся в XVI в. и продолжавшийся в XVII, способствовал развитию отечественного предпринимательства и повышению уровня жизни населения. С другой стороны, социальные контрасты стали еще резче — Н. оставалась страной крестьянства, испытывавшего давление со стороны датского дворянства, что приводило к крестьянским выступлениям. Опасения датской короны по поводу шведских планов аннексии Н. (стремление установить контроль над Сев. Н. и Финнмарком) способствовали проявлению особого внимания монархов к этой провинции и их заботе о лояльности норвежского населения. Примером служит политика Кристиана IV (1588–1648), расширившего привилегии норвежских дворян и предоставившего им ряд государственных постов. При нем был основан ряд новых городов: Кристиансанн для контроля над проливом Скагеррак; Конгсберг близ важных серебряных рудников; Осло был переименован в Кристианию после разрушительного пожара в 1624. В результате Кальмарской вой­ны 1611–1613 , часть боевых действий которой проходила на норвежской территории, Дания смогла удержать свои владения. Норвежские солдаты были задействованы в неудачной для Дании Тридцатилетней вой­не. Хотя наместнику Х. Сехестеду, зятю Кристиана IV, удалось сформировать норвежскую армию путем набора крестьян и создать отдельную финансовую администрацию, настроений в пользу отделения от Дании у норвежского населения не было. После его отстранения от должности в 1651 управление финансами вновь перешло к Копенгагену. Наместник Н. в 1664–1699 У. Ф. Гюльденлёве, внебрачный сын Фредерика III , провел ряд мероприятий в пользу норвежских крестьян, передал монополию на торговлю и экспорт леса узкому кругу купцов, особое внимание уделял состоянию норвежских вооруженных сил. По итогам датско-­шведских вой­н 1658–1660, 1675–1679 Швеция присоединила и закрепила за собой области Сконе, Халланд и Бохуслен, в результате чего сформировались современные границы Н. В 1661 представители норвежских сословий подписали «Акт суверенитета», подтвердив таким образом установление в датско-­норвежском королевстве абсолютизма. Выдвинутые ими условия были проигнорированы датскими властями. Табелями о рангах (1671, 1693) в Н. были созданы два графства — Ларвик и Ярлсберг и один баронат — Розендаль. Н. оказалась еще более интегрирована в составе двуединой монархии. В 1666 окончательное решение судебных дел было перенесено в Копенгаген, общенорвежский свод законов 1687 имел датское происхождение. Вместо средневековых ленов были введены более крупные единицы — амты, во главе которых стояли амтманы, высшие правительственные чиновники. Последние находились в подчинении стифтамтманов, главам четырех крупных областей страны.

Поступательное развитие экономики Н., рост производительных сил и внешней торговли (особенно во 2‑й половине XVIII в.), появление частных производств и торговых компаний привели к формированию к началу XIX в. социальной структуры общества, представленной торгово-­мануфактурной буржуазией, средними городскими слоями (бюргерством), крестьянством. Государственное управление осуществлялось через чиновничество. С 1739 пост наместника оставался свободным, с перерывом в 1751–1771, когда его занимал вице-наместник. Большая часть населения Н. в XVIII в. была представлена крестьянами и рыбаками, численность населения городов не превышала 15 тыс. человек. В восточных частях страны были развиты лесные промыслы, составлявшие значительную часть дохода местных крестьян, в районе Трёнделага существовал класс богатых купцов и крестьян, а также широкий слой безземельного сельского населения. С XVII в. формируется сложный социальный институт хусманов — арендаторов. Шел процесс постепенного слияния местного королевского чиновничества с городской буржуазией и верхним сельским слоем, в этой среде стало формироваться понимание норвежской самобытности. В 1760 в Тронхейме было создано Королевское научное общество, объединившее интеллигенцию страны. Рос интерес к древней истории Н. В 1770‑е вышла «История норвежского государства» Г. Шёнинга. Благодаря введенной И. Ф. Струэнзе свободе печати был выпущен в свет ряд брошюр, книг и газет, на страницах которых нашла отражение критика центральной власти с точки зрения расширения автономии страны. В правление регента кронпринца Фредерика (1784, с 1808 Фредерик VI ) больше должностей стало предоставляться норвежцам, был принят новый либеральный таможенный тариф (1797), основаны города на севере Н. — Хаммерфест и Вардё (1789), Тромсё (1794). Взаимные претензии Дании и Швеции вылились в ряд кровопролитных столкновений и политических соглашений, в которые так или иначе была втянута и Н. ( Сконская вой­на (1675–1679), Северная лига (1699) и пр.). Попытки Карла XII захватить Н. в 1716, 1718 в ходе Датско-­шведской вой­ны 1709–1720 провалились. Границы Н. были окончательно закреплены Стрёмстадским договором 1751, по которому к ней была присоединена внутренняя часть Финнмарка. С 1760–1770‑х в среде норвежской элиты возникли сепаратистские тенденции, развивавшиеся параллельно с аннексионистскими планами шведских королей Густава III и Густава IV .

Начало Англо-датской вой­ны 1807–1814 стало толчком к выходу Дании из нейтралитета в ходе Наполеоновских вой­н и ее присоединению к Франции. Участие Дании в континентальной блокаде с октября 1807 и последовавшее за ним прекращение экспорта леса и рыбы, импорта зерна имели для Н. тяжелейшие последствия. В стране наступил экономический кризис и голод. Сложившиеся условия подтолкнули норвежскую элиту к мысли о формировании собственного независимого правительства. В Швеции же власть перешла в руки маршала Ж. Б. Ж. Бернадота ( Карл XIV Юхан с 1818), который вынашивал планы присоединения Н. к Швеции. В апреле 1812 Швеция заключила с Российской империей союзный договор, направленный против Франции, в одном из пунктов которого было зафиксировано согласие России на аннексию Н. Швецией. В марте — апреле 1813 с присоединением Н. к Швеции согласились Великобритания и Пруссия. Датско-­норвежское королевство оставалось союзником Франции до 1814. Пытаясь воспрепятствовать переходу Н. Швеции, с мая 1813 датский кронпринц Кристиан Фредерик (будущий король Дании Кристиан VIII ) стал норвежским вице-королем (наместником). Поражение вой­ск Наполеона в сражении у Лейпцига 1813 привело к вторжению на датскую территорию Северной армии под командованием Карла Юхана (включала шведские, российские и прусские соединения). По Кильскому мирному договору 1814 между Данией и Швецией датский король Фредерик VI уступал Н. в пользу короля Швеции, сохранив за собой Исландию, Фарерские о-ва и Гренландию, бывшие норвежскими колониями. Принятые в Киле решения вызвали сопротивление со стороны норвежцев. Наместник (штатгальтер) Н. Кристиан Фредерик возглавил временное норвежское правительство, созданное 19 февраля 1814 одновременно с провозглашением независимости Н. В Эйдсволле в ходе заседаний избранного государственного собрания («собрание нотаблей») 17 мая 1814 была принята конституция страны, согласно которой Н. провозглашалась конституционной монархией (королем Н. 19 мая 1814 был избран Кристиан Фредерик), предполагалось создание норвежского парламента (стортинга) с законодательной, фискальной, финансовой властью. Королю предоставлялась исполнительная власть, право назначать министров, отлагательное вето на законы, принимаемые стортингом. Выборы в представительный орган ограничивались возрастным, имущественным и другими цензами. Мирное посредничество по урегулированию шведско-­норвежского конфликта со стороны делегаций союзников Швеции было прервано вторжением вой­ск Карла Юхана на норвежскую территорию, что привело к Норвежско-­шведской вой­не 1814. По ее результатам, зафиксированным в положениях Мосской конвенции 1814 , Кристиан Фредерик отрекся от норвежского престола. Чрезвычайный стортинг, созванный 7 октября, принял новую редакцию конституции и определил основы Шведско-­норвежской унии 1814–1905 . Формально уния была провозглашена 4 ноября с избранием шведского короля Карла XIII на норвежский престол под именем Карла II. Новое государство получило официальное название Соединенные королевства Швеция и Н., оно имело общего короля и проводило единую внешнюю политику. Общее министерство иностранных дел (фактически шведское) располагалось в Стокгольме, представители за рубежом являлись также общими. Король являлся верховным главнокомандующим, но был ограничен в использовании норвежских вооруженных сил в наступательных вой­нах согласием стортинга. Власть монарха была также ограничена отлагательным, а не абсолютным правом вето на законодательные инициативы норвежского правительства. Решение внутренних вопросов оставалось в компетенции норвежских властей. Должность шведского наместника как символ зависимости Н. от Швеции сохранялась до 1859. За окончанием Наполеоновских вой­н последовал экономический кризис, вызванный ограничением экспорта леса, одного из главных норвежских товаров в Великобританию. Продажи рыбы, другого ведущего норвежского экспортного товара, пострадали меньше, а с 1820‑х постоянно росли. С середины XIX в. успешно развивается земледелие и животноводство, а строительство железных дорог (первая из них — между Осло и Эйдсволлом, проложена в 1854, к 1875 действовало уже 594 км железных дорог) ликвидировало изолированность отдельных районов страны и способствовало складыванию внутреннего рынка. Следование по пути либерализма оказало благотворное воздействие на развитие многих отраслей норвежской экономики. Особое значение имело торговое мореплавание. Предоставление фрахтовых услуг по всему миру стало к концу века одной из главных составляющих бюджета страны, и норвежский торговый флот был третьим по величине в мире (после Великобритании и США). Активное развитие торговли и флота создало предпосылки для быстрого роста промышленности (с 1860‑х). Между Швецией и Норвегией с 1874 по 1897 действовала таможенная конвенция, обеспечивавшая беспошлинную торговлю рядом товаров местного производства. В свою очередь экономическое благосостояние способствовало росту населения Н. — с 833 тыс. человек в 1801 до 2240 тыс. в 1900, несмотря на интенсивную эмиграцию жителей. За 1840—1914 из страны уехало около 750 тыс. человек, преимущественно на Средний Запад США (Н. занимала по уровню эмиграции второе место после Ирландии).

Со 2‑й половины XIX в. господствующая роль в политической жизни Н. стала принадлежать высшему чиновничеству, дворянство же было вовсе упразднено (1821). С развитием экономики и промышленности усилились позиции крупных судовладельцев и предпринимателей, интересы которых учитывали норвежские власти при принятии политических решений. Индустриализация вывела на политическую арену новую силу — рабочих. Политическая жизнь страны характеризовалась борьбой за расширение прав и приобретение большей самостоятельности в рамках унии. Попытка Карла XIV Юхана (правил в Н. под именем Карла III) получить право абсолютного вето не увенчалась успехом. Стортинг выступал главной силой в отстаивании норвежских прав и в борьбе со шведской короной. С 1820‑х в качестве национального праздника в Н. стало отмечаться 17 мая — день принятия Эйдсволльской конституции, несмотря на инициативы короля запретить празднования (официально с 1830‑х). В 1844 была принята резолюция об изображении на шведском и норвежском флагах (торговых и военных) знака унии. В 1899, путем проведения закона через три законодательные сессии парламента и преодолев отлагательное вето короля, норвежцы добились удаления эмблемы с торговых флагов (Швеция сохранила этот знак вплоть до расторжения унии в 1905). В 1898 под влиянием либеральной партии Венстре и Норвежской рабочей партии (НРП) был принят закон о всеобщем избирательном праве для мужчин (в 1913 распространено и на женщин). 1890‑е — начало 1900‑х — время нарастания внутренних противоречий между Швецией и Норвегией. Шведская парламентская реформа 1885, согласно которой ограничивались внешнеполитические функции монарха, привела к возникновению в Н. т. н. «консульского вопроса» — требования отдельного от Швеции норвежского консульского представительства за границей для отстаивания собственных интересов. В шведско-­норвежскую полемику вокруг этой проблемы вплетались и другие вопросы, все они были тесно связаны с ростом норвежского национализма и внутриполитическим противостоянием двух ведущих партий Н. (Венстре и Хёйре ). Решения по внешней политике Н. принимались в это время в Стокгольме. Важными вехами в истории Н. стали демилитаризация границы с Российской империей в 1826 и заключение Ноябрьского договора 1855 с Великобританией и Францией в ходе Крымской вой­ны 1853–1856. По договору великие державы являлись гарантами территориальной целостности Соединенных королевств.

XIX в. прошел под знаком роста норвежского национализма и формирования национальной идентичности. Импульсы конца XVIII в. по пробуждению интереса к собственной самобытной культуре и истории получили новое звучание. Главной задачей было преодоление датского культурного господства и обращение к норвежским корням. Шел процесс «норвегизации» элиты страны (Х. Вергеланн, П. К. Асбьёрнсен, Й. Му). Интеллектуальные и государственные круги продолжали говорить на датском или датско-­норвежском языке, в то время как основная масса населения изъяснялась на различных диалектах (на их основе в середине XIX в. был составлен так называемый ланнсмол (landsmål — «язык страны»), народный язык). С 1880–1890‑х датско-­норвежский язык, употреблявшийся в прессе и городской речи и подвергшийся значительным изменениям, стал называться риксмолом (государственным языком) и наряду с ланнсмолом получил официальное признание. В 1929 риксмол был переименован в букмол (книжный язык), а ланнсмол — в нюнорск (новонорвежский). Политическое звучание получили исследования и путешествия известного норвежского ученого Ф. Нансена , национального героя страны. Началась перестройка столицы в русле европейских архитектурных тенденций.

Н. в 1905–1945. К 1905 шведско-­норвежский кризис, начавшийся с 1890‑х, крайне обострился. В 1905 серия переговоров между правительством К. Микельсена и Оскаром II по созданию независимой норвежской консульской службы, которые велись с начала 1890‑х, закончилась неудачей. Стортинг в одностороннем порядке принял законопроект о собственной консульской службе, и после отказа короля санкционировать его правительство Микельсена ушло в отставку. Политический кризис, в ходе которого король не смог сформировать новое правительство, стал поводом к объявлению стортингом 7 июня 1905 расторжения унии со Швецией в связи с неспособностью монарха выполнить свои прямые функции. Шведский риксдаг отказался принять это решение. Возникла угроза военного столкновения, и обе страны объявили о частичной мобилизации. Компромисс был достигнут в ходе переговоров по решению спорных вопросов и условий выхода Н. из унии, которые состоялись в Карлстаде (31 августа — 23 сентября 1905). Новым норвежским королем был выбран датский принц Карл (хотя правительство Н. обращалось с предложением к дому Бернадотов принять норвежский престол одному из его представителей), взошедший на трон под именем Хокона VII (25 ноября 1905, коронация 22 июня 1906). Российская империя первой из великих держав признала независимость Н. (29 октября 1905).

В начале XX в. экономика Н. продолжала быстро развиваться, большую роль в ней стала играть гидроэнергетика. К 1906 три четверти норвежских гидроэлектростанций находились в руках иностранного капитала. Для защиты собственной промышленности в 1909 был принят закон о концессиях (поддержан Венстре и НРП). В целях обеспечения гарантий территориальной целостности и неприкосновенности в 1907 был заключен договор с Россией, Великобританией, Францией и Германией (Христианийская конвенция 1907), что упрочило положение страны на международной арене. Согласно одной из его статей, Н. обязывалась придерживаться нейтралитета. В 1912 Н. вместе со Швецией и Данией подписала декларацию о постоянном нейтралитете.

С началом Первой мировой вой­ны в августе 1914 Н. объявила о своем нейтралитете. Однако фактически она действовала в интересах стран Антанты, в значительной мере кон­тролировавших ее внешнюю торговлю. Норвежцы поставляли немцам руду, другие товары стратегического значения и рыбу, но под давлением союзников Н. была вынуждена свернуть экспорт в 1916. В результате «неограниченной подводной вой­ны» Н. потеряла почти половину своего торгового флота, что вызвало рост антигерманских настроений в обществе. С другой стороны, Великобритания осуществляла пристальный контроль за возможной контрабандой в пользу Германии. Постепенно нейтралитет Н. приобретал все более проанглийский характер. В 1917 значительный торговый тоннаж был передан англичанам и французам. Правительство Г. Кнудсена настаивало на сохранении видимости нейтралитета. С 1916 вследствие блокады закончился период «процветающего нейтралитета». Экономическое развитие Н. пошло на спад, а социальные противоречия возросли. В годы вой­ны положение широких слоев населения Н. ухудшилось, усилилось влияние НРП, укрепились позиции ее левого крыла. 6 июня 1917 в стране прошла всеобщая забастовка. Правительство Н. провело ряд социальных реформ — в 1915 установило 10‑часовой рабочий день, в 1919 — 48‑часовую рабочую неделю (переход на 40‑часовую рабочую неделю состоялся только в 1977).

Межвоенные годы характеризуются преодолением стагнации экономики после окончания Первой мировой вой­ны, попытками восстановить довоенную стоимость национальной валюты и преодолеть масштабную безработицу (в 1927 — 20 % организованных рабочих, в период мирового экономического кризиса 1929–1933 — до 33 %). Государственный долг вырос с 357 млн крон в 1914 до 1,73 млрд крон в 1925. Вплоть до 1935 норвежские правительства, формировавшиеся консерваторами, Венстре, Крестьянской партией, проводили либеральную экономическую политику. Правительства П. Колстада, Й. Хундсейда (1931–1933; Крестьянская партия) и Ю. Л. Мувинкеля (1933–1935; Венстре) пытались преодолеть кризис за счет сокращения государственных расходов, однако успеха не добились. Пришедшее к власти правительство НРП (Ю. Нюгорсволл) в 1935 провело ряд реформ: пенсионного (1936) и фабричного законодательства, ввело страхование по безработице (1938), внедрило элементы плановой экономики, что позволило улучшить ситуацию в стране. Однако безработица сохранялась на высоком уровне (свыше 20 % в 1938). В данный период Н. проводила активную внешнюю политику. Принимала участие в работе Лиги Наций, где ее представитель Ф. Нансен руководил целым рядом гуманитарных программ (нансеновские паспорта). В 1920 был урегулирован вопрос о статусе Шпицбергена, переговоры о котором начались еще до Первой мировой вой­ны. Согласно Шпицбергенскому трактату (Парижский договор) Н. установила суверенитет над архипелагом и о. Медвежий с рядом оговорок. Норвежские охотники и рыболовы попытались подчинить своему контролю восточное побережье Гренландии, что привело к конфликту с Данией (разрешен в 1933 в пользу Дании). Со второй половины 1930‑х Н. проводила политику «невмешательства», продолжала держаться курса на нейтралитет и предприняла попытки скоординировать политику малых стран с целью сохранения мира. В 1939 был установлен суверенитет Н. над Землей Королевы Мод в Антарктике.

В апреле 1939 Н. отказалась от подписания договора о ненападении с Германией и с началом Второй мировой вой­ны объявила о своем нейтралитете. Осенью 1939 — зимой 1940 Н. отклонила требование Великобритании и Франции пропустить англо-­французские экспедиционные силы через ее территорию в Финляндию. В результате Норвежской операции 1940 Н. была оккупирована гитлеровской Германией, а в июне 1940 норвежское правительство эмигрировало в Лондон. Оттуда осуществлялось управление торговым флотом, обслуживавшим нужды союзников по антигитлеровской коалиции. В апреле 1940 в Н. было создано «национальное правительство» (В. Квислинг ), однако через несколько дней оно было распущено оккупационными властями. Управление территорией Н. осуществлялось Административным советом, находящимся фактически под контролем германского комиссара Й. Тербовена. В сентябре 1940 Административный совет был заменен советом «комиссаров-министров» и сформировано прогерманское правительство во главе с Квислингом (с февраля 1942 «национальное правительство» Н.), главной задачей которого была нацификация страны. В качестве ответной реакции общества на политику властей в стране нарастало Движение Сопротивления, сначала спонтанно, в виде пассивного протеста и забастовок, но после образования в 1943 Фронта Родины оно приобрело военный характер и перешло к организации крупных актов саботажа. В ходе Петсамо-­Киркенесской операции 1944 вой­ска Красной армии нанесли поражение германским вой­скам, и 8 мая 1945 части вермахта на территории Н. капитулировали. Потери Н. в ходе вой­ны составили около 10 тыс. человек, более половины торгового флота, была разрушена инфраструктура страны, ей нанесен существенный экономический ущерб.

Н. после 1945. В стране прошли суды над коллаборационистами: 24 человек, включая В. Квислинга, были казнены, 19 тыс. человек получили различные сроки тюремного заключения. Экономическое восстановление Н. в послевоенные годы шло быстрыми темпами: уже к 1949 торговый флот достиг уровня 1940, а индексы промышленного производства и строительства жилья превысили показатели 1930‑х. Концепция «восстановления страны», принятая за основу экономики после вой­ны, сменилась концепцией построения «государства всеобщего благосостояния» (1950–1960). Общим было государственное регулирование различных секторов экономики. Урбанизация оказала значительное воздействие на различные аспекты экономики, культуры и социального сектора. С конца 1960‑х интенсивное освоение месторождений нефти и газа на норвежском шельфе в Северном море положило начало «нефтяной эре» в Н. и вывело страну на одно из первых мест в мире по ряду экономических показателей. Наивысшей точки развития «государство всеобщего благосостояния» достигло в 1970‑е.

В 1945–1965 ведущую роль в политической жизни Н. играла НРП (премьер-­министр Э. Герхардсен , кроме 1951–1955), продолжившая проведение социальных реформ, начатых в 1930‑е: закон о всеобщей пенсии (принят в 1957, вступил в действие в 1959), «закон о социальном благополучии» (1964). Была обеспечена практически полная занятость населения, быстро рос уровень жизни. После смерти Хокона VII в 1957 ему наследовал его сын Улаф V . На выборах 1965 большинство голосов получили буржуазные партии, сформировавшие коалиционное правительство (Хёйре, Венстре, Партия центра, Христианская народная партия (ХНП) во главе с П. Бортеном), просуществовавшее до 1971. К власти вернулась НРП (правительство Т. Браттели). Провал референдума о вступлении Н. в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) привел к смене власти в 1972. Было сформировано новое коалиционное правительство (Партия центра, ХНП, Венстре) во главе с Л. Корваллом. Дискуссии по поводу вступления в ЕЭС были ведущими в политике с 1969 по 1972. В 1973 НРП вновь оказывается у руля (глава правительства Браттели, 1976–1981 — О. Нурдли, февраль—октябрь 1981 — Г. Харлем-­Брутланн — первая женщина премьер-­министр в Н.). После поражения на выборах в 1981 НРП вплоть до 1986 не участвовала в формировании правительств. К. Виллок из партии Хёйре возглавлял сначала однопартийный кабинет министров (до июня 1983), а затем коалиционное правительство из членов Хёйре, ХНП и Партии центра.

Направление внешней политики Н. после 1945 значительно изменилось: от сохранения нейтралитета к активному участию в международных организациях («политика наведения мостов» до 1947). Первым Генеральным секретарем ООН был избран бывший норвежский министр иностранных дел Т. Х. Ли. После неудачных переговоров 1948–1949 о создании скандинавского оборонительного союза Н. вступила в НАТО (1949), что привело к ухудшению отношений с СССР. Однако даже в рамках НАТО Н. пыталась придерживаться политики неприсоединения. В 1949–1957 правительства НРП выступали против размещения ракетно-­ядерного оружия и постоянного базирования иностранных вой­ск на своей территории в мирное время. Однако в 1963 было принято решение стортинга об участии Н. в общей системе ПВО НАТО в Европе. В 1945 Н. присоединилась к Международному валютному фонду (МВФ) и Международному банку реконструкции и развития (МБРР). Негативное отношение к ЕЭС Великобритании и тесно связанных с ней экономически государств (Дании, Н. и др.) привело к образованию в 1960 Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ; Н. оставалась ее членом и после присоединения Великобритании к ЕЭС в 1973). С 1973 Н. — член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ).

В 1986 НРП вернулась к власти и формировала правительственные кабинеты до 1997 (с перерывом в 1989–1990; председатели правительства — Г. Харлем-­Брунтланн, с октября 1996 — Т. Ягланн). В это время были возобновлены переговоры о вступлении Н. в ЕЭС (с 1993 Европейский союз ). На референдуме в ноябре 1994 свыше 52 % участников голосования высказались против членства Н. в ЕС. Сторонниками вступления в ЕС были Консервативная партия, Партия прогресса, представлявшие интересы городских жителей юга страны, противниками — Партия центра, выражающая интересы сельского населения и фермеров, христианские демократы и крайне левые партии. Несмотря на успехи НРП по содействию развитию экономики, сокращению безработицы и уменьшению инфляции, отсутствие поддержки всего населения в вопросах членства Н. в ЕС и иммиграционной политике привели к поражению партии на выборах 1997. На смену пришла правительственная коалиция меньшинства (ХНП, Партия центра, Венстре) во главе с К. М. Бундевиком (2001–2005). НРП (с 2009 председатель Й. Столтенберг, премьер-­министр в 2005–2013), вернувшейся во главе левоцентристской коалиции к власти в 2005, пришлось бороться с последствиями мирового финансово-­экономического кризиса 2008–2009 (темпы роста норвежской экономики снизились на 2,75 %), а также с нарастанием ксенофобии в норвежском обществе. Большим потрясением для страны стал двой­ной теракт 22 июля 2011, совершенный правым экстремистом А. Б. Брейвиком в знак протеста против иммиграционной политики правительства, в результате которого погибли 77 человек. С конца 1990‑х был сформирован «нефтяной фонд», куда направляются доходы от продажи энергоресурсов, что позволило стране стать более устойчивой к колебаниям мировой экономики и не сворачивать социальные программы. С марта 2014 по настоящее время (2022) Й. Столтенберг занимает должность Генерального секретаря НАТО и председателя Совета НАТО, где он выступил против присоединения Крыма к России. Внимание НРП во время нахождения у власти было сосредоточено на социальных и экономических преобразованиях — в области пенсионного страхования, налогообложения, здравоохранения, а также на решении экологических проблем. В 2013 к власти пришло новое коалиционное правительство (Хёйре, Партия прогресса, Венстре, ХНП, до 2021), которое возглавила Э. Сульберг. Проведенные законопроекты преследовали цель повышения образования в стране, в том числе развития системы инклюзивного обучения, улучшения работы службы здравоохранения, были увеличены инвестиции в инфраструктуру и проведены реформы в области экологии (переход на «зеленый» бизнес). На протяжении последних 30 лет в Н. сложились государственные механизмы по преодолению дискриминации по признаку пола и обеспечению равных возможностей для всех членов общества. С октября 2021 у власти находится коалиционное правительство НРП и Партии Центра во главе с Й. Г. Стёре. В 2021 был принят закон о пособиях на электроэнергию в связи с ростом цен, закон о доступе к информации о злоупотреблениях медицинского персонала, закон о норвежском континентальном шельфе и др. В 2020 с началом распространения пандемии коронавируса (COVID‑19) власти следовали политике жесткого контроля над перемещением граждан — были ограничены перемещения внутри страны, въезд и выезд из нее, выделены дотации на здравоохранение, была проведена массовая вакцинация населения. С сентября 2021 большая часть ковид-­ограничений были сняты.

В 1990 министр иностранных дел Н. Т. Столтенберг занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 1993 в Осло под эгидой Н. проходили мирные переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины, завершившиеся подписанием соглашений. С 2000 по 2009 Н. выступала главным посредником на переговорах между правительством Шри-­Ланки и тамильскими сепаратистами. В 1993 был учрежден Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) (прекратил сотрудничество с Россией в марте 2022) как форум регионального сотрудничества, приоритетными задачами которого стала охрана окружающей среды и развитие региона. В 1995 Н. вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). В 1998 Г. Харлем-­Брунтланн была назначена генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. В марте 1995 состоялся официальный визит в Н. президента РФ Б. Н. Ельцина , в ходе которого была подписана Декларация об основах отношений между РФ и Н. В мае 1995 Россию с ответным визитом посетили король Н. Харальд V и королева Соня. 12 ноября 2002 состоялся официальный визит в Н. президента РФ В. В. Путина . В 2001 Н. присоединилась к Шенгенскому соглашению. Н. принимала участие в военных операциях НАТО в Боснии и Герцеговине (1992–1995), ее военный контингент входил в состав Международных сил содействия безопасности в Афганистане (2001–2021). В 2009 состоялось оформление сотрудничества северных стран в области обороны (NORDEFCO). В 2007 в Москве заключено Соглашение о разграничении морского пространства в районе Варангер-­фьорда (вступило в силу 9 июля 2008). 26–27 апреля 2010 президент РФ Д. А. Медведев в ходе государственного визита в Н. подписал с норвежской стороной ряд совместных документов, в том числе заявление о предварительной договоренности по вопросу о разграничении морских пространств двух государств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (договор по этому вопросу заключен в сентябре в Мурманске, ратифицирован российской стороной 8 апреля 2011). В 2015 Н. ввела меры пограничного контроля Шенгенской зоны из-за увеличения потока беженцев. С 2016–2017, согласно документу «Выбор линии в норвежской внешней политике и безопасности», политическое внимание Н. будет обращено на ближайших соседей, в частности на арктический регион, и на европейский континент. Еще в 2007–2009 Н. провела первое председательство в Арктическом совете (СБЕР) (второй раз будет в 2023–2025), а в мае 2011 государства-­члены подписали соглашение об обязательном поисково-­спасательном сотрудничестве. Развертывание российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 вызвало осуждение правительства Н., которое присоединилось к европейским санкциям в отношении России и политике поддержки Украины.

Лит. : Det norske folks liv og historie gjennem tidende. Bd. 1–11. Oslo, 1929–1938; Derry T. K. A history of modern Norway. 1814–1972. Oxford, 1973; Norges historie / Red. K. Mykland. Oslo, 1976–1980. Bd. 1–15; История Норвегии. М., 1980; Berg R. Profession-­union-nasjon. Norsk forsvarhistorie. Bd. 2. Bergen, 2001; История Норвегии: от викингов до наших дней. Пер. с англ. М., 2003; Ристе У. История внешней политики Норвегии. М., 2003; Рогинский В. В. Борьба за Скандинавию: международные отношения на Севере Европы в эпоху Наполеоновских войн, 1805–1815. М., 2012; Солейм М. Н. Советские военнопленные в Норвегии в 1941–1945 годах. М., 2012; Сванидзе А. А. Викинги — люди саги: жизнь и нравы. М., 2014; Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014. Oslo, 2015; Сближение: Россия и Норвегия в 1814–1917 гг. М., 2017. В. В. Рогинский, Л. А. Садова .