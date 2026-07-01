НОРУОЛК
НОРУОЛК (Norwalk) - город на Северо-Востоке США, в Новой Англии, в юго-западной части штата Коннектикут, недалеко от границы со штатом Нью-Йорк.
Население 86,1 тыс. человек (2013 год; в т. ч. 14,2% - афроамериканцы, 4,8% - выходцы из стран Азии). Входит в состав Нью-Йоркского метрополитенского статистичекого ареала (т. н. Большого Нью-Йорка). Расположен в естественной гавани Норуолк на северном побережье прол. Лонг-Айленд. Узел автомобильных и железных дорог. Авиаперевозки обслуживают аэропорты Нью-Йорка.
Основан в сентябре 1651 года выходцами из Хартфорда (колония Коннектикут) на земле, купленной у алгонкинов в 1640-1641 годы. В документах XVII века упоминается под различными названиями (Norwaake, Norwauke, Norwaack, Norwake), происходящими от слова, означающего на алгонкинских языках «место на земле». Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, в 1779 году, захвачен и разрушен британскими войсками. В 1781 году в качестве компенсации жителям Норуолк были выделены земли в т. н. Западном резерве Коннектикута (современный штат Огайо), куда переселилась часть населения города. В XVIII-XIX веках известен как центр производства шляп, лова устриц, гончарного дела. В 1849 году соединён железной дорогой с Нью-Йорком и Нью-Хейвеном, в 1852 году - с Данбери. В 1913 году получил статус города, объединив Саут-Норуолк (город с 1871 года), Норуолк (город с 1893 года), Ист-Норуолк и ряд небольших деревень. В 1955 году пострадал от шторма и наводнения. В 1960-1970-х ггодах переживал упадок из-за загрязнения прибрежных вод и сокращения лова устриц. В начале XXI века предпринимаются попытки ускорить развитие Норуолка за счёт превращения его в туристический центр.
Преобладает двух- и трёхэтажная застройка пригородного типа, много парков (гл. обр. на побережье гавани). В центре города, на восточном берегу гавани, сохранилась застройка XIX - начала XX веков, в т. ч. неоготический особняк Локвуд - Матьюс (1864-1868 годы, арх. Д. Линау), а также комплекс исторического парка Милл-Хилл [здания судебной конторы губернатора Т. Фитча (1740 год), школы (1826 год), быв. Ратуши (1835 год)]. На западном берегу гавани расположен р-н Саут-Норуолк (SoNo) с сохранившейся застройкой 1870-1920-х годов в исторических стилях. Там находятся здания синагоги Бет-Израэл в русле эклектизма (1906 год; ныне баптистская церковь), Ратуши в стиле неоклассицизма (1912 год, архитекторы Дж. Барбер, Ф. Бисселл; ныне Городской музей), почтамта в формах ар деко (1937 год, архитекторы Т. Эллет, Л. Саймон; над входом рельефное изображение орла, скульптор Г. Чечере; в интерьере - росписи работы живописца К. Маклири).
Кампусы ряда университетов штата Коннектикут, общественных колледж Норуолк (1961 год). Музеи: историко-архитектурный Локвуд - Матьюс (1966 год; в одноименном особняке), детский «Степпинг Стонс» (1998 год); историко-архитектурный парковый ансамбль и Краеведческий музей «Милл Хилл»; морской аквариум (1988 год) и др.
Наиболее популярные виды спорта - бейсбол и софтбол. В Американской национальной регбийной лиге выступает команда «Коннектикут Уайлдкатс», которая трижды побеждала в Гранд-финале (2003, 2006, 2007 годы).
Норуолку относится к числу богатых спальных районов метрополитенского ареала Нью- Йорка (доход на душу населения в 1,5 раза выше среднего по США, 2009 год). Основа городской экономики - сфера услуг, в т. ч. оптовая и розничная торговля (около 43% ВРП, 2007 год), административные услуги (22%). В Норуолке базируются головные офисы Комитета по стандартам финансового учёта, многочисленных торговых, транспортных, страховых, рекламных и др. сервисных компаний. Здесь также размещаются штаб-квартиры ряда крупных промышленных компаний: «Xerox Corporation» (в Норуолке с 2007 года; копировальная техника), американская подразделения шведско- швейцарская «Asea Brown Boveri» (ABB; электротехническое и энергетическое оборудование), «Pepperidge Farm» (в составе «Campbell Soup Company»; пищевые добавки), «Dooney & Bourke» (изделия из кожи), «South Beach Beverage Company» («SoBe»; под контролем «PepsiCo»), «Diageo North America» (северо-америкаснкое подразделение британской «Diageo», одного из крупнейших в мире производителей спиртных напитков, в частности водки «Smirnoff», виски «Johnnie Walker», текилы «Jose Cuervo», ликёров «Baileys», «Sheridan’s») и др.
В промышленности производится 8% ВРП, в т. ч. в химической - около 3,2% (в Норуолке - штаб-квартиры и произвенной мощности компаний «R. T. Vanderbilt Company» и «King Industries»), электронной - около 1,3% («Northrop Grumman Norden Systems»; в структуре «Northrop Grumman Corporation»; электронные компоненты для авиаракетно-космического комплекса). В окрестностях Норуолка - фермы по разведению устриц (в городе - штаб-квартира крупнейшего производителя устриц в штате Коннектикут компании «Hillard Bloom Shellfish», 1947 год); ежегодно проводится Фестиваль устриц.