НОРУОЛК

НОРУОЛК (Norwalk) - го­род на Се­ве­ро-Вос­то­ке США , в Но­вой Анг­лии, в юго-западной час­ти шта­та Кон­нек­ти­кут, не­да­ле­ко от гра­ни­цы со шта­том Нью-Йорк.

Население 86,1 тыс. человек (2013 год; в т. ч. 14,2% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 4,8% - вы­ход­цы из стран Азии). Вхо­дит в со­став Нью-Йорк­ско­го мет­ро­по­ли­тен­ско­го ста­ти­стичекого ареа­ла (т. н. Боль­шо­го Нью-Йор­ка). Рас­по­ло­жен в ес­тественной га­ва­ни Но­ру­олк на северном по­бе­ре­жье прол. Лонг-Ай­ленд. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют аэ­ро­пор­ты Нью-Йор­ка.

Ос­но­ван в сентябре 1651 года вы­ход­ца­ми из Харт­фор­да (ко­ло­ния Кон­нек­ти­кут) на зем­ле, ку­п­лен­ной у ал­гон­ки­нов в 1640-1641 годы. В до­ку­мен­тах XVII века упо­ми­на­ет­ся под различными на­зва­ния­ми (Norwaake, Nor­wauke, Norwaack, Norwake), про­ис­хо­дя­щи­ми от сло­ва, оз­на­чаю­ще­го на ал­гон­кин­ских язы­ках «ме­сто на зем­ле». Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, в 1779 году, за­хва­чен и раз­ру­шен британскими вой­ска­ми. В 1781 году в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции жи­те­лям Норуолк бы­ли вы­де­ле­ны зем­ли в т. н. Западном ре­зер­ве Кон­нек­ти­ку­та (современный штат Огайо), ку­да пе­ре­се­ли­лась часть на­се­ле­ния го­ро­да. В XVIII-XIX веках из­вес­тен как центр про­изводства шляп, ло­ва уст­риц, гон­чар­но­го де­ла. В 1849 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Нью-Йор­ком и Нью-Хей­ве­ном, в 1852 году - с Дан­бе­ри. В 1913 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да, объ­еди­нив Са­ут-Но­ру­олк (го­род с 1871 года), Норуолк (го­род с 1893 года), Ист-Но­ру­олк и ряд не­боль­ших де­ре­вень. В 1955 году по­стра­дал от штор­ма и на­вод­не­ния. В 1960-1970-х ггодах пе­ре­жи­вал упа­док из-за за­гряз­не­ния при­бреж­ных вод и со­кра­ще­ния ло­ва уст­риц. В начале XXI века пред­при­ни­ма­ют­ся по­пыт­ки ус­ко­рить раз­ви­тие Норуолка за счёт пре­вра­ще­ния его в ту­ри­стический центр.

Пре­об­ла­да­ет двух- и трёх­этаж­ная за­строй­ка при­го­род­но­го ти­па, мно­го пар­ков (гл. обр. на по­бе­ре­жье га­ва­ни). В цен­тре го­ро­да, на восточном бе­ре­гу га­ва­ни, со­хра­ни­лась за­строй­ка XIX - начала XX веков, в т. ч. нео­го­тический особ­няк Ло­к­вуд - Мать­юс (1864-1868 годы, арх. Д. Ли­нау), а так­же ком­плекс ис­то­рического пар­ка Милл-Хилл [зда­ния су­деб­ной кон­то­ры гу­бер­на­то­ра Т. Фит­ча (1740 год), шко­лы (1826 год), быв. Ра­ту­ши (1835 год)]. На западном бе­ре­гу га­ва­ни рас­по­ло­жен р-н Са­ут-Но­ру­олк (SoNo) с со­хра­нив­шей­ся за­строй­кой 1870-1920-х годов в ис­то­ри­че­ских сти­лях. Там на­хо­дят­ся зда­ния си­на­го­ги Бет-Из­ра­эл в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1906 год; ны­не бап­ти­ст­ская цер­ковь), Ра­ту­ши в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1912 год, ар­хи­тек­то­ры Дж. Бар­бер, Ф. Бис­селл; ны­не Городской му­зей), поч­там­та в фор­мах ар де­ко (1937 год, ар­хи­тек­то­ры Т. Эл­лет, Л. Сай­мон; над вхо­дом рель­еф­ное изо­бра­же­ние ор­ла, скульп­тор Г. Че­че­ре; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си ра­бо­ты жи­во­пис­ца К. Мак­ли­ри).

Кам­пу­сы ря­да уни­вер­си­те­тов шта­та Кон­нек­ти­кут, об­щественных кол­ледж Но­ру­олк (1961 год). Му­зеи: ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный Ло­к­вуд - Мать­юс (1966 год; в од­но­именном особ­ня­ке), дет­ский «Степ­пинг Стонс» (1998 год); ис­то­ри­ко-ар­хитектурный пар­ко­вый ан­самбль и Крае­ведческий му­зей «Милл Хилл»; морской ак­ва­ри­ум (1988 год) и др.

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та - бейс­бол и соф­тбол. В Американской национальной рег­бий­ной ли­ге вы­сту­па­ет ко­ман­да «Кон­нек­ти­кут Уайл­дкатс», ко­то­рая три­ж­ды по­бе­ж­да­ла в Гранд-фи­на­ле (2003, 2006, 2007 годы).

Норуолку от­но­сит­ся к чис­лу бо­га­тых спаль­ных рай­онов ме­тро­по­ли­тен­ско­го ареа­ла Нью- Йор­ка (до­ход на ду­шу на­се­ле­ния в 1,5 раза вы­ше сред­не­го по США, 2009 год). Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в т. ч. оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (около 43% ВРП, 2007 год), административные ус­лу­ги (22%). В Норуолке бази­руются го­лов­ные офи­сы Комитета по стан­дар­там фи­нан­со­во­го учё­та, мно­го­численных тор­го­вых, транс­порт­ных, стра­хо­вых, рек­лам­ных и др. сер­вис­ных ком­па­ний. Здесь так­же раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ных промышленных ком­па­ний: «Xerox Cor­poration» (в Норуолке с 2007 года; ко­пи­ро­валь­ная тех­ни­ка), американская под­раз­де­ле­ния швед­ско- швейцарская «Asea Brown Boveri» (ABB; элек­тро­тех­ническое и энер­ге­тическое обо­ру­до­ва­ние), «Pepperidge Farm» (в со­ста­ве «Campbell Soup Com­pany»; пи­ще­вые до­бав­ки), «Dooney & Bourke» (из­де­лия из ко­жи), «South Beach Beverage Company» («So­Be»; под кон­тро­лем «PepsiCo»), «Dia­geo North America» (северо-америкаснкое под­раз­де­ле­ние британской «Diageo», од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей спирт­ных на­пит­ков, в ча­ст­но­сти вод­ки «Smirnoff», вис­ки «Johnnie Walker», те­ки­лы «Jose Cuer­vo», ли­кё­ров «Baileys», «Sheridan’s») и др.

В промышленности про­из­во­дит­ся 8% ВРП, в т. ч. в хи­ми­че­ской - около 3,2% (в Норуолке - штаб-квар­ти­ры и про­извенной мощ­но­сти ком­па­ний «R. T. Vanderbilt Company» и «King In­dus­tries»), элек­трон­ной - около 1,3% («Nor­t­hrop Grumman Norden Systems»; в струк­ту­ре «Northrop Grumman Corpora­ti­on»; элек­трон­ные ком­по­нен­ты для авиа­ра­кет­но-кос­мического ком­плек­са). В ок­ре­ст­но­стях Норуолка - фер­мы по раз­ве­де­нию уст­риц (в го­ро­де - штаб-квар­ти­ра круп­ней­ше­го про­из­во­ди­те­ля уст­риц в шта­те Кон­нек­ти­кут ком­па­нии «Hillard Bloom Shell­fish», 1947 год); еже­год­но про­во­дит­ся Фес­ти­валь уст­риц.

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