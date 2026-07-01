НОРТУМБРИЯ
НОРТУМБРИЯ, Нортамбрия (англ. Northumbria, от др.-англ. Norþanhymbra - «(земля) к северу от р. Хамбер») - историческая область и англосаксонское королевство на севере Англии (в период наибольшего расцвета включало также Южную Шотландию).
Название «Нортумбрия» известно с начала VIII века (впервые встречается у Беды Достопочтенного). Королевство Нортумбрия сложилось в VII веке в результате объединения англосаксонских королевств Дейра (см. Йоркшир) и Берниция (на территории совр. англ. графств Дарем и Нортамберленд и шотланских графств Берикшир и Ист-Лотиан), возникших в V-VI веках в ходе англосаксонского завоевания. Этельфрит из правящей династии Берниции (около 592-616 годы) первым добился власти над обоими королевствами (около 605 года). Он одержал ряд крупных побед над скоттами и бриттами (битва при Честере около 616 года, и др.), но в 616 году был разбит на р. Айдл королём Восточной Англии Редвальдом, который передал трон Нортумбрии представителю династии Дейры Эдвину (616-633 годы). Эдвин принял христианство (627 год), заключил союз с королями Кента. Благодаря активной завоевательной политике он сумел расширить свои владения на север до Адриановой стены и на запад до Ирландского м. (в т. ч. захватил острова Мэн и Англси). Гибель Эдвина в битве на Хатфилде (633 год) против короля Мерсии Пенды и правителя бриттского королевства Гвинеда Кадваллона привела к разделению Дейры и Берниции, но уже в 634 году Освальд, сын Этельфрита, объединил под своей властью всю Нортумбрию. Он сумел превратить Нортумбрию в доминирующую политическую силу в Британии и способствовал дальнейшей христианизации страны. После гибели Освальда (впоследствии канонизирован как мученик) в битве с Пендой на Мазерфельде (642 год) Дейра вновь добилась независимости, но в 651 году Осви, брат Освальда (правил в Берниции с 642 года), окончательно объединил обе части Нортумбрии.
На время правления Осви (651-670 годы) и его сына Эгфрида (670-685 годы) приходится расцвет Нортумбрии. В 655 году Осви в битве на р. Винвед одержал решающую победу над Пендой и установил контроль над Мерсией (окончательная граница между Нортумбрией и Мерсией была установлена в 679 году по р. Хамбер). Его верховную власть признавали и другие англосаксонские королевства, а также правители пиктов, скоттов и северных бриттов. Эгфрид в 684 году первым из англосаксонских королей отправил военную экспедицию в Ирландию. Его гибель во время похода против пиктов привела к ослаблению Нортумбрии, которая в VIII - первой половины IX века вступила в период внутренней нестабильности (из 14 королей, правивших между 705 и 806 годами, 4 были убиты, 6 - свергнуты, 2 - добровольно отреклись от престола).
Вместе с тем в Нортумбрии продолжался расцвет культурной и интеллектуальной жизни, начавшийся одновременно с христианизацией региона. Первоначально ведущую роль в этом процессе играли ирл. монахи- миссионеры из мон. Иона (см. Айона), однако после собора в Уитби (664 год), завершившего спор о времени празднования Пасхи, влияние перешло к партии, ориентировавшейся на тесные контакты с Римом и Кентербери. В монастырях Линдисфарн, Уирмут-и-Ярроу, Рипон, Уитби, а также в кафедральных соборах Йорка и Хексема возникли богатейшие библиотеки, активно действовали скриптории и школы. Труды Беды Достопочтенного, Алкуина и др. нортумбрийских авторов демонстрируют их широкую эрудицию, прекрасное знание латыни, сочинений античных и раннехристианских авторов. Выходцы из Нортумбрии сыграли важную роль на начальном этапе «Каролингского возрождения».
С конца VIII века набеги викингов в сочетании с непрекращавшимися усобицами привели к глубокому кризису в Нортумбрии. В 866 году скандинавы захватили столицу Нортумбрии - Йорк. В результате на территории современного Йоркшира возникло викингское королевство (часть Денло), земли к северу от р. Тис (современное графство Нортамберленд) сохранили англосаксонские правители, признававшие верховную власть скандинавов. В середине X века Нортумбрия вошла в состав объединённого королевства Англия, однако до XII века сохраняла значительную политическую автономию, юридическое и культурное своеобразие.