НОРТУМБРИЯ

НОРТУМБРИЯ, Нор­тамб­рия (англ. Nor­thumbria, от др.-англ. Norþanhymbra - «(зем­ля) к се­ве­ру от р. Хам­бер») - ис­то­рическая об­ласть и анг­ло­сак­сон­ское ко­ро­лев­ст­во на се­ве­ре Анг­лии (в пе­ри­од наи­боль­ше­го рас­цве­та вклю­ча­ло так­же Южную Шот­лан­дию).

Название «Нортумбрия» из­вест­но с начала VIII века (впер­вые встре­ча­ет­ся у Бе­ды Дос­то­поч­тен­но­го). Ко­ро­лев­ст­во Нортумбрия сло­жи­лось в VII веке в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­левств Дей­ра (см. Йорк­шир) и Бер­ни­ция (на тер­ри­то­рии совр. англ. графств Да­рем и Нор­там­бер­ленд и шотланских графств Бе­рик­шир и Ист-Ло­ти­ан), воз­ник­ших в V-VI веках в хо­де анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния. Этельф­рит из пра­вя­щей ди­на­стии Бер­ни­ции (около 592-616 годы) пер­вым до­бил­ся вла­сти над обо­и­ми ко­ро­лев­ст­ва­ми (около 605 года). Он одер­жал ряд круп­ных по­бед над скот­та­ми и брит­та­ми (бит­ва при Чес­те­ре около 616 года, и др.), но в 616 году был раз­бит на р. Айдл ко­ро­лём Вос­точ­ной Анг­лии Ред­валь­дом, ко­то­рый пе­ре­дал трон Нортумбрии пред­ста­ви­те­лю ди­на­стии Дей­ры Эд­ви­ну (616-633 годы). Эд­вин при­нял хри­сти­ан­ст­во (627 год), за­клю­чил со­юз с ко­ро­ля­ми Кен­та. Бла­го­да­ря ак­тив­ной за­вое­вательной по­ли­ти­ке он су­мел рас­ши­рить свои вла­де­ния на се­вер до Ад­риа­но­вой сте­ны и на за­пад до Ир­ланд­ско­го м. (в т. ч. за­хва­тил ост­ро­ва Мэн и Анг­л­си). Ги­бель Эд­ви­на в бит­ве на Хат­фил­де (633 год) про­тив ко­ро­ля Мер­сии Пен­ды и пра­ви­те­ля бритт­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Гви­не­да Кад­вал­ло­на при­ве­ла к раз­де­ле­нию Дей­ры и Бер­ни­ции, но уже в 634 году Ос­вальд, сын Этельф­ри­та, объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью всю Нортумбрию. Он су­мел пре­вра­тить Нортумбрию в до­ми­ни­рую­щую по­ли­тическую си­лу в Бри­та­нии и спо­соб­ст­во­вал даль­ней­шей хри­стиа­ни­за­ции стра­ны. По­сле ги­бе­ли Ос­валь­да (впо­след­ст­вии ка­но­ни­зи­ро­ван как му­че­ник) в бит­ве с Пен­дой на Ма­зер­фель­де (642 год) Дей­ра вновь до­би­лась не­за­ви­си­мо­сти, но в 651 году Ос­ви, брат Ос­валь­да (пра­вил в Бер­ни­ции с 642 года), окон­ча­тель­но объ­е­ди­нил обе час­ти Нор­тум­брии.

На вре­мя прав­ле­ния Ос­ви (651-670 годы) и его сы­на Эг­фри­да (670-685 годы) при­хо­дит­ся рас­цвет Нортумбрии. В 655 году Ос­ви в бит­ве на р. Вин­вед одер­жал ре­шаю­щую по­бе­ду над Пен­дой и ус­та­но­вил кон­троль над Мер­си­ей (окон­ча­тель­ная гра­ни­ца ме­ж­ду Нортумбрией и Мер­си­ей бы­ла ус­та­нов­ле­на в 679 году по р. Хам­бер). Его вер­хов­ную власть при­зна­ва­ли и другие анг­ло­сак­сон­ские ко­ро­лев­ст­ва, а так­же пра­ви­те­ли пик­тов, скот­тов и северных брит­тов. Эг­фрид в 684 году пер­вым из анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­лей от­пра­вил во­енную экс­пе­ди­цию в Ир­лан­дию. Его ги­бель во вре­мя по­хо­да про­тив пик­тов при­ве­ла к ос­лаб­ле­нию Нортумбрии, ко­то­рая в VIII - первой половины IX века всту­пи­ла в пе­ри­од внутренней не­ста­биль­но­сти (из 14 ко­ро­лей, пра­вив­ших ме­ж­ду 705 и 806 годами, 4 бы­ли уби­ты, 6 - сверг­ну­ты, 2 - доб­ро­воль­но от­рек­лись от пре­сто­ла).

Вме­сте с тем в Нортумбрии про­дол­жал­ся рас­цвет куль­тур­ной и ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни, на­чав­ший­ся од­но­вре­мен­но с хри­стиа­ни­за­ци­ей ре­гио­на. Пер­во­на­чаль­но ве­ду­щую роль в этом про­цес­се иг­ра­ли ирл. мо­на­хи- мис­сио­не­ры из мон. Ио­на (см. Ай­о­на), од­на­ко по­сле со­бо­ра в Уит­би (664 год), за­вер­шив­ше­го спор о вре­ме­ни празд­но­ва­ния Пас­хи, влия­ние пе­ре­шло к пар­тии, ори­ен­ти­ро­вав­шей­ся на тес­ные кон­так­ты с Ри­мом и Кен­тер­бе­ри. В мо­на­сты­рях Лин­дис­фарн, Уир­мут-и-Яр­роу, Ри­пон, Уит­би, а так­же в ка­фед­раль­ных со­бо­рах Йор­ка и Хек­се­ма воз­ник­ли бо­га­тей­шие биб­лио­те­ки, ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли скрип­то­рии и шко­лы. Тру­ды Бе­ды До­сто­поч­тен­но­го, Ал­куи­на и др. нор­тум­брий­ских ав­то­ров де­мон­ст­ри­ру­ют их ши­ро­кую эру­ди­цию, пре­крас­ное зна­ние ла­ты­ни, со­чи­не­ний ан­тич­ных и ран­не­хри­сти­ан­ских ав­то­ров. Вы­ход­цы из Нортумбрии сыг­ра­ли важ­ную роль на на­чаль­ном эта­пе «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния».

С конца VIII века на­бе­ги ви­кин­гов в со­че­та­нии с не­пре­кра­щав­ши­ми­ся усо­би­ца­ми при­ве­ли к глу­бо­ко­му кри­зи­су в Нортумбрии. В 866 году скан­ди­на­вы за­хва­ти­ли сто­ли­цу Нортумбрии - Йорк. В ре­зуль­та­те на тер­ри­то­рии современного Йорк­шира воз­ник­ло ви­кинг­ское ко­ро­лев­ст­во (часть Ден­ло), зем­ли к се­ве­ру от р. Тис (современное граф­ст­во Нор­там­бер­ленд) со­хра­ни­ли анг­ло­сак­сон­ские пра­ви­те­ли, при­зна­вав­шие вер­хов­ную власть скан­ди­на­вов. В середине X века Нортумбрия во­шла в со­став объ­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Анг­лия, од­на­ко до XII века со­хра­ня­ла зна­чительную по­ли­тическую ав­то­но­мию, юри­дическое и куль­тур­ное свое­об­ра­зие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)