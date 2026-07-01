НОРТГЕМПТОН
НОРТГЕМПТОН (Northampton) - город в Великобритании, в центральной части Англии, в Восточном Мидленде, центр графства Нортгемптоншир.
Население 182,6 тыс. человек (2013 год; в т. ч. свыше 4,5% - выходцы из стран Южной Азии, около 3% - из стран Африки и бассейна Карибского м.). Расположен на р. Нин, между Лондоном и Бирмингемом. Узел железных и автомобильных дорог. Конечный пункт ответвления речного судоходного канала Гранд-Юнион (1815 год; соединяет Лондон и Бирмингем; в XXI веке используется в рекреационных целях).
Возник предположительно в VII веке. В VIII-IX веках крупный экономический и церковный центр королевства Мерсия. В письменных источниках впервые упоминается в начале X века как Хамтун (Hamtun), современное название вошло в обиход в XI-XII веках, чтобы отличать Нортгемптон от современного Саутгемптона (в англосаксонскую эпоху также назывался Хамтун).
С конца X века или начала XI века центр графства Нортгемптоншир. После нормандского завоевания Англии 1066 года в Нортгемптон построен замок (1084-1086 годы), город стал важным торгово-ремесленным центром, в Нортгемптон неоднократно собирался королевский двор (в 1176 году Генрих II издал там Нортгемптонскую ассизу, существенно реформировавшую судопроизводство в Англии). В 1189 году Ричард Львиное Сердце даровал Нортгемптону грамоту о привилегиях, в 1215 году учреждены пост мэра и городской совет. В 1264 году армия Генриха III захватила Нортгемптон, который защищали сторонники С. де Монфора.
В 1328 году в Нортгемптоне заключён англо-шотландский договор, признававший Роберта I Брюса королём Шотландии без обязанности приносить вассальную присягу английскому монарху. В ходе Алой и Белой розы войн йоркисты в июле 1460 года разбили близ Нортгемптона армию Генриха VI (см. Ланкастеры).
В период Английской революции XVII века Норгемптон поддерживал парламент, за что после Реставрации по приказу Карла II были разрушены замок и городские стены. Город неоднократно страдал от пожаров, после наиболее сильного (1675 год) перестроен. С XVII века Нортгемптон стал крупным центром производства обуви и др. изделий из кожи (особое развитие получило в конце XVIII-XIX веков из-за роста спроса на обувь и военную амуницию в период наполеоновских войн; к концу XIX века около половины занятых в промышленном производстве приходилось на долю обувной промышленности).
Наиболее быстро Нортгемптон развивался в XIX веке (население увеличилось с 7 до 87 тыс. человек). В 1845 году соединён железной дорогой с Лондоном и Бирмингемом. В первой половине XX века спад в британской обувной промышленности привёл к резкому замедлению экономического развития Нортгемптона. В 1960-е годы, при осуществлении общебританской программы по ограничению роста Лондона (за счёт развития т. н. новых городов, привлечения в них населения и создания хозяйственных объектов), Нортгемптон вошёл в число «новых городов» (1965 год), что вызвало приток инвестиций в городкую экономику, активное развитие ряда новых отраслей промышленности (машиностроение, парфюмерно-косметическая, пищевая и др.) и сферы услуг.
Историческую часть Нортгемптон сохранила нерегулярную средне-вековую планировку, но большинство зданий возведено после пожара 1675 года. В её центре - барочная церковь Всех святых (1680 год, арх. Г. Джонс; портик - 1701 год), с расположенными вокруг неё административными зданиями - Сешенс-хаус в стиле барокко (1676-1678 годы, архитекторы Г. Белл, Р. Норидж) и Каунти-холл (XVIII век, перестроен в XIX веке), Ратушей «Гилдхолл» в стиле неоготики (1861-1864 годы, арх. Э.У. Годвин; новое крыло, 1889-1892 годы, арх. М. Холдинг и др.) и военным мемориалом (1926 год, арх. Э.Л. Лаченс). В Старом городе также находятся: круглая в плане готическая церковь Гроба Господня (около 1100 года - начала XV века), госпиталь Сент-Джонс-холл (основан в 1138 году; XIV-XVIII века; часовня Св. Иоанна, XV-XVI века), церкви - Св. Петра в норманнском стиле (около 1160 года; западная башня начала XVII века; восточная часть перестроена в 1850 году, арх. Дж.Г. Скотт) и Св. Эгидия (XII век, перестроена в XVII веке), жилой дом Хейзелригг (Кромвель-хаус; 1662 год), дом У.Дж. Бассет-Лоука (XIX век; реконструирован арх. Ч.Р. Макинтошем в русле позднего модерна в 1916-1919 годы; посетительский центр, 2007 год, арх. Дж. Мак-Аслан), кинотеатр «Кэннон» в стиле ар деко (1936 год, арх. У.Р. Глен). На окраинах Нортгемптона: церковь Св. Михаила (XII-XV века, башня - XIV век), аббатство Делапре (XVI-XVIII века) с готическими памятным крестом королевы Элеоноры (1291-1294 годы, зодчий Джон из Баттла), усадьба Абингтон-абби в георгианском стиле (1675-1678 годы, перестроена в середине XVIII века; ныне музей), неоготическая церковь Св. Матфея (1891-1894 годы, арх. М. Холдинг; в интерьере - статуя «Богоматерь с Младенцем», 1943-1944 годы, скульптор Г. Мур; образ «Распятие» в русле экспрессионизма, 1946 год, живописец Г. Сазерленд), вилла У.Дж. Бассет- Лоука «Нью-Уэйс» в формах модернизма (1925-1926 годы, арх. П. Беренс), пивоваренный завод «Carlsberg» в русле позднего модернизма (1974 год, арх. К. Мунк).
Нортгемптон - важный центр образования и культуры Востоного Мидленда. Нортгемптонский университет (основан в 1975 году как Нин-колледж высшего образования объединением ряда учебных заведений города, современный статус с 2005 года), Музей и художественная галерея Нортгемптона (1865 год; крупная коллекция обуви, керамики, произведений искусства), Музей истории Нортгемптонширского полка (в парке Абингтон). Театр «Ройал энд Дернгейт» [1999 год; объединил театры «Ройал» (1884 год) и «Дернгейт» (1983 год)].
Регбийный клуб «Нортгемптон Сентс» - один из старейших в английской премьер-лиге (основан в 1880 году); принимает соперников на стадионе «Франклинс Гарденс» (свыше 13 тыс. мест). Среди других популярных видов спорта - футбол, крикет, автогонки. В Нортгемптоне ежегодно в июле проводится чемпионат Европы в специальном классе автомобилей (stock-car racing).
Основа городской экономики - сфера услуг, где занято 76% работающих (в т. ч. торговля, финансовые и бизнес-услуги 42%, здравоохранение и образование 17%, административные и прочие услуги 9%, транспорт и связь 8%; конец 2000-х годов). Крупнейшие городские работодатели - компании оптовой и розничной торговли, в т. ч. «Blacks Leisure Group» (торговля туристическими и спортивным снаряжением), «Travis Perkins» (хозтовары), «National Grid» (распределение природного газа и электроэнергии), а также сектор банковско-финансовых услуг (в Нортгемптоне - головной офис компании «Barclaycard», одного из крупнейших поставщиков кредитных карт в стране; центр финансовой компании «Nationwide Building Society» и др.). В Нортгемптоне размещается головной офис британского отделения американской косметической компании «Avon Products» (производственной мощности перенесены в Польшу в 2002 году). В промышленности занято около 17% работающих, стройиндустрии - около 7%. Предприятия электронной (заводы японской корпорации «Panasonic» и американской «Texas Instruments»), пищевкусовой (в т. ч. производство пива - предприятия компании «Carlsberg», безалкогольных напитков - завод «Coca- Cola») промышленности. Производство оборудования для обувной промышленности («Spring Line», «Camatec UK» и др.) и автомобильных комплектующих («VT Valves»). Традиционная для Нортшемптона обувная отрасль представлена гл. обр. небольшими специализированными фирмами («Church’s», «Tricker’s» и др.), выпускающими элитную мужскую обувь.