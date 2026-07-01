НОРТГЕМПТОН

НОРТГЕМПТОН (Northampton) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в центральной час­ти Анг­лии, в Восточном Мид­лен­де, центр граф­ст­ва Норт­гем­птон­шир.

Население 182,6 тыс. человек (2013 год; в т. ч. свыше 4,5% - вы­ход­цы из стран Южной Азии, около 3% - из стран Аф­ри­ки и бас­сей­на Ка­риб­ско­го м.). Рас­по­ло­жен на р. Нин, ме­ж­ду Лон­до­ном и Бир­мин­ге­мом. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ко­неч­ный пункт от­ветв­ле­ния реч­но­го су­до­ход­но­го ка­на­ла Гранд-Юни­он (1815 год; со­еди­ня­ет Лон­дон и Бир­мин­гем; в XXI веке ис­поль­зу­ет­ся в рек­реационных це­лях).

Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но в VII веке. В VIII-IX веках круп­ный эко­но­мический и цер­ков­ный центр ко­ро­лев­ст­ва Мер­сия . В письменных ис­точ­ни­ках впер­вые упо­ми­на­ет­ся в начале X века как Хам­тун (Hamtun), современное название во­шло в оби­ход в XI-XII веках, что­бы от­ли­чать Нортгемптон от современного Са­ут­гем­пто­на (в анг­ло­сак­сон­скую эпо­ху так­же на­зы­вал­ся Хам­тун).

С конца X века или начала XI века центр граф­ст­ва Норт­гем­птон­шир. По­сле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года в Нортгемптон по­стро­ен за­мок (1084-1086 годы), го­род стал важ­ным тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром, в Нортгемптон не­од­но­крат­но со­би­рал­ся ко­ро­лев­ский двор (в 1176 году Ген­рих II из­дал там Норт­гем­птон­скую ас­си­зу, су­ще­ст­вен­но ре­фор­ми­ро­вав­шую су­до­про­из­вод­ст­во в Анг­лии). В 1189 году Ри­чард Льви­ное Серд­це да­ро­вал Нортгемптону гра­мо­ту о при­ви­ле­ги­ях, в 1215 году уч­ре­ж­де­ны пост мэ­ра и городской со­вет. В 1264 году ар­мия Ген­ри­ха III за­хва­ти­ла Нортгемптон, ко­то­рый за­щи­ща­ли сто­рон­ни­ки С. де Мон­фо­ра.

В 1328 году в Нортгемптоне за­клю­чён анг­ло-шотландский до­го­вор, при­зна­вав­ший Ро­бер­та I Брю­са ко­ро­лём Шот­лан­дии без обя­зан­но­сти при­но­сить вас­саль­ную при­ся­гу английскому мо­нар­ху. В хо­де Алой и Бе­лой ро­зы войн йор­ки­сты в ию­ле 1460 года раз­би­ли близ Нортгемптона ар­мию Ген­ри­ха VI (см. Лан­ка­сте­ры).

В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века Норгемптон под­дер­жи­вал пар­ла­мент, за что по­сле Рес­тав­ра­ции по при­ка­зу Кар­ла II бы­ли раз­ру­ше­ны за­мок и городские сте­ны. Го­род не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров, по­сле наи­бо­лее силь­но­го (1675 год) пе­ре­стро­ен. С XVII века Нортгемптон стал круп­ным цен­тром про­изводства обу­ви и др. из­де­лий из ко­жи (осо­бое раз­ви­тие по­лу­чи­ло в конце XVIII-XIX веков из-за рос­та спро­са на обувь и во­енную аму­ни­цию в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн; к концу XIX века око­ло по­ло­ви­ны за­ня­тых в промышленном про­изводстве при­хо­ди­лось на до­лю обув­ной промышленности).

Наи­бо­лее бы­ст­ро Нортгемптон раз­ви­вал­ся в XIX веке (на­се­ле­ние уве­ли­чи­лось с 7 до 87 тыс. человек). В 1845 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Лон­до­ном и Бир­мин­ге­мом. В первой половине XX века спад в британской обув­ной промышленности при­вёл к рез­ко­му за­мед­ле­нию эко­но­мического раз­ви­тия Нортгемптона. В 1960-е годы, при осу­ще­ст­в­ле­нии об­ще­бри­тан­ской про­грам­мы по ог­ра­ни­че­нию рос­та Лон­до­на (за счёт раз­ви­тия т. н. но­вых го­ро­дов, при­вле­че­ния в них на­се­ле­ния и соз­да­ния хо­зяйственных объ­ек­тов), Нортгемптон во­шёл в чис­ло «но­вых го­ро­дов» (1965 год), что вы­зва­ло при­ток ин­ве­сти­ций в городкую эко­но­ми­ку, ак­тив­ное раз­ви­тие ря­да но­вых от­рас­лей промышленности (ма­ши­но­строе­ние, пар­фю­мер­но-кос­ме­тическая, пи­ще­вая и др.) и сфе­ры ус­луг.

Ис­то­рическую часть Нортгемптон со­хра­ни­ла не­ре­гу­ляр­ную средне-вековую пла­ни­ров­ку, но боль­шин­ст­во зда­ний воз­ве­де­но по­сле по­жа­ра 1675 года. В её цен­тре - ба­роч­ная церковь Всех свя­тых (1680 год, арх. Г. Джонс; пор­тик - 1701 год), с рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг неё административными зда­ния­ми - Се­шенс-ха­ус в сти­ле ба­рок­ко (1676-1678 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Белл, Р. Но­ридж) и Ка­ун­ти-холл (XVIII век, пе­ре­стро­ен в XIX веке), Ра­ту­шей «Гилд­холл» в сти­ле нео­го­ти­ки (1861-1864 годы, арх. Э.У. Го­двин; но­вое кры­ло, 1889-1892 годы, арх. М. Хол­динг и др.) и во­енным ме­мо­риа­лом (1926 год, арх. Э.Л. Ла­ченс). В Ста­ром го­ро­де так­же на­хо­дят­ся: круг­лая в пла­не го­тическая церковь Гро­ба Гос­под­ня (около 1100 года - начала XV века), гос­пи­таль Сент-Джонс-холл (ос­но­ван в 1138 году; XIV-XVIII века; ча­сов­ня Св. Ио­ан­на, XV-XVI века), церк­ви - Св. Пет­ра в нор­манн­ском сти­ле (около 1160 года; западная баш­ня начала XVII века; восточная часть пе­ре­строе­на в 1850 году, арх. Дж.Г. Скотт) и Св. Эги­дия (XII век, пе­ре­строе­на в XVII веке), жи­лой дом Хей­зел­ригг (Кром­вель-ха­ус; 1662 год), дом У.Дж. Бас­сет-Ло­ука (XIX век; ре­кон­ст­руи­ро­ван арх. Ч.Р. Ма­кин­то­шем в рус­ле позд­не­го мо­дер­на в 1916-1919 годы; по­се­ти­тель­ский центр, 2007 год, арх. Дж. Мак-Ас­лан), ки­но­те­атр «Кэн­нон» в сти­ле ар де­ко (1936 год, арх. У.Р. Глен). На ок­раи­нах Нортгемптона: церковь Св. Ми­хаи­ла (XII-XV века, баш­ня - XIV век), аб­бат­ст­во Де­ла­пре (XVI-XVIII века) с го­тическими па­мят­ным кре­стом ко­ро­ле­вы Эле­о­но­ры (1291-1294 годы, зод­чий Джон из Батт­ла), усадь­ба Абинг­тон-аб­би в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (1675-1678 годы, пе­ре­строе­на в середине XVIII века; ны­не му­зей), нео­го­тическая церковь Св. Мат­фея (1891-1894 годы, арх. М. Хол­динг; в ин­терь­е­ре - ста­туя «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем», 1943-1944 годы, скульп­тор Г. Мур; об­раз «Рас­пя­тие» в рус­ле экс­прес­сио­низ­ма, 1946 год, жи­во­пи­сец Г. Са­зер­ленд), вил­ла У.Дж. Бас­сет- Ло­ука «Нью-Уэйс» в фор­мах мо­дер­низ­ма (1925-1926 годы, арх. П. Бе­ренс), пи­во­ва­рен­ный за­вод «Carlsberg» в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1974 год, арх. К. Мунк).

Нортгемптон - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Востоного Мид­лен­да. Норт­гем­птон­ский университет (ос­но­ван в 1975 году как Нин-кол­ледж выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния объ­е­ди­не­ни­ем ря­да учеб­ных за­ве­де­ний го­ро­да, современный ста­тус с 2005 года), Му­зей и ху­дожественная га­ле­рея Нортгемптона (1865 год; круп­ная кол­лек­ция обу­ви, ке­ра­ми­ки, про­из­ве­де­ний искусства), Му­зей ис­то­рии Норт­гем­птон­шир­ско­го пол­ка (в пар­ке Абинг­тон). Те­атр «Рой­ал энд Дерн­гейт» [1999 год; объ­е­ди­нил те­ат­ры «Рой­ал» (1884 год) и «Дерн­гейт» (1983 год)].

Рег­бий­ный клуб «Норт­гемп­тон Сентс» - один из ста­рей­ших в английской пре­мьер-ли­ге (ос­но­ван в 1880 году); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Франк­линс Гар­денс» (свыше 13 тыс. мест). Сре­ди других по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - фут­бол, кри­кет, ав­то­гон­ки. В Нортгемптоне еже­год­но в ию­ле про­во­дит­ся чем­пио­нат Ев­ро­пы в специальном клас­се ав­то­мо­би­лей (stock-car racing).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, где за­ня­то 76% ра­бо­таю­щих (в т. ч. тор­гов­ля, фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­лу­ги 42%, здра­во­охра­не­ние и об­ра­зо­ва­ние 17%, административные и прочие ус­лу­ги 9%, транс­порт и связь 8%; конец 2000-х годов). Круп­ней­шие городские ра­бо­то­да­те­ли - ком­па­нии оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, в т. ч. «Blacks Lei­sure Group» (тор­гов­ля ту­ри­стическими и спор­тив­ным сна­ря­же­ни­ем), «Travis Perkins» (хоз­то­ва­ры), «National Grid» (рас­пре­де­ле­ние при­род­но­го га­за и элек­тро­энер­гии), а так­же сек­тор бан­ков­ско-фи­нан­со­вых ус­луг (в Нортгемптоне - го­лов­ной офис ком­па­нии «Barclay­card», од­но­го из круп­ней­ших по­став­щи­ков кре­дит­ных карт в стра­не; центр фи­нан­со­вой ком­па­нии «Nation­wide Building Society» и др.). В Нортгемптоне раз­ме­ща­ет­ся го­лов­ной офис британского от­де­ле­ния американской кос­ме­тической ком­па­нии «Avon Pro­ducts» (про­из­водственной мощ­но­сти пе­ре­не­се­ны в Поль­шу в 2002 году). В промышленности за­ня­то около 17% ра­бо­таю­щих, строй­ин­ду­ст­рии - около 7%. Пред­при­ятия элек­трон­ной (за­во­ды японской кор­по­ра­ции «Panasonic» и американской «Texas Instruments»), пи­ще­вку­со­вой (в т. ч. про­изводство пи­ва - пред­при­ятия ком­па­нии «Carlsberg», без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков - за­вод «Coca- Cola») промышленности. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для обув­ной промышленности («Spring Line», «Camatec UK» и др.) и ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих («VT Valves»). Тра­ди­ци­он­ная для Нортшемптона обув­ная от­расль пред­став­ле­на гл. обр. не­боль­ши­ми спе­циа­ли­зированными фир­ма­ми («Church’s», «Tricker’s» и др.), вы­пус­каю­щи­ми элит­ную муж­скую обувь.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)