НОРТАМБЕРЛЕНД
НОРТАМБЕРЛЕНД, Нортумберленд (Northumberland) - историческая область и церемониальное графство в Англии.
Главный город - Морпет. Название Нортамберленд впервые встречается в Англосаксонской хронике (XI век).
Первые известные поселения на территории Нортамберленда относятся к периоду мезолита (т. н. Ховикский дом - одна из двух старейших стоянок Англии, около 7800 года до н. э.). К III веку до н. э. Нортамберленд колонизирован бриттами. Во второй полоине I века н. э. Нортамберленд завоёван Гнеем Юлием Агриколой и вошёл в состав римской пров. Британия, став важным опорным пунктом в борьбе с пиктами (построены пограничные укрепления, проложены дороги военного назначения).
В результате англосаксонского завоевания в начало V века заселён англами. К концу VI века разделён между королевствами Берниция (северная часть) и Дейра (южная часть), вошедшими в VII веке в Нортумбрию, после распада которой в IX веке Нортамберленд стал частью контролируемой датчанами обл. Денло, а земли к северу от р. Туид отошли к Шотландии. После нормандского завоевания Англии 1066 году - графство Нортамберленд в составе королевства Англия. С конца XI века Нортамберленд постоянно подвергался нападениям со стороны шотландцев (пограничные столкновения прекратились только в 1603 году после заключения личной унии Англии и Шотландии). С XII века один из основных центров добычи свинца, железа и угля. Во время Алой и Белой Розы войн Нортамберленд поддерживал Ланкастеров.
В XVI-XVII века графы Нортамберленд, придерживавшиеся католицизма, неоднократно поднимали восстания против королевской власти. В 1536-1537 годы Реформация, проводившаяся Генрихом VIII, вызвала восстание в северных графствах (см. «Благодатное паломничество»), центром которого стал Нортамберленд. В 1569 году гр. Томас Перси поднял восстание с целью свергнуть Елизавету I Тюдор и передать английскую корону Марии Стюарт.
В XVIII-XIX веках располагавший большими запасами каменного угля Нортамберденд играл важную роль в индустриальном развитии Великобритании. В XX веке экономическое значение Нортамберленда снизилось: традиционные отрасли хозяйства пришли в упадок, Нортамберленд превратился в аграрный регион со слаборазвитой промышленностью.