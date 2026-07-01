НОРТАМБЕРЛЕНД

НОРТАМБЕРЛЕНД, Нор­тум­бер­ленд (Nor­thumberland) - ис­то­ри­че­ская об­ласть и це­ре­мо­ни­аль­ное граф­ст­во в Анг­лии.

Главный го­род - Мор­пет. Название Нортамберленд впер­вые встре­ча­ет­ся в Ан­гло­сак­сон­ской хро­ни­ке (XI век).

Пер­вые из­вест­ные по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Нортамберленда от­но­сят­ся к пе­рио­ду ме­зо­ли­та (т. н. Хо­вик­ский дом - од­на из двух ста­рей­ших стоя­нок Анг­лии, около 7800 года до н. э.). К III веку до н. э. Нортамберленд ко­ло­ни­зи­ро­ван брит­та­ми. Во второй полоине I века н. э. Нортамберленд за­воё­ван Гне­ем Юли­ем Аг­ри­ко­лой и во­шёл в со­став римской пров. Бри­та­ния, став важ­ным опор­ным пунк­том в борь­бе с пик­та­ми (по­строе­ны по­гра­нич­ные ук­ре­п­ле­ния, про­ло­же­ны до­ро­ги во­енного на­зна­че­ния).

В ре­зуль­та­те анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния в начало V века за­се­лён анг­ла­ми. К концу VI века раз­де­лён ме­ж­ду ко­ро­лев­ст­ва­ми Бер­ни­ция (северная часть) и Дей­ра (южная часть), во­шед­шими в VII веке в Нор­тум­брию , по­сле рас­па­да ко­то­рой в IX веке Нортамберленд стал ча­стью кон­тро­ли­руе­мой дат­ча­на­ми обл. Ден­ло, а зем­ли к се­ве­ру от р. Ту­ид ото­шли к Шотлан­дии. Пос­ле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 году - граф­ст­во Нортамберленд в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Анг­лия. С конца XI века Нортамберленд по­сто­ян­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям со сто­ро­ны шот­ланд­цев (по­гра­нич­ные столк­но­ве­ния пре­кра­ти­лись толь­ко в 1603 году по­сле за­клю­че­ния лич­ной унии Анг­лии и Шот­лан­дии). С XII века один из основных цен­тров до­бы­чи свин­ца, же­ле­за и уг­ля. Во вре­мя Алой и Бе­лой Ро­зы войн Нортамберленд под­дер­жи­вал Лан­ка­сте­ров.

В XVI-XVII века гра­фы Нортамберленд, при­дер­жи­вав­шие­ся ка­то­ли­циз­ма, не­од­но­крат­но под­ни­ма­ли вос­ста­ния про­тив ко­ро­лев­ской вла­сти. В 1536-1537 годы Ре­фор­ма­ция , про­во­див­шая­ся Ген­ри­хом VIII, вы­зва­ла вос­ста­ние в северных граф­ст­вах (см. «Бла­го­дат­ное па­лом­ни­че­ст­во»), цен­тром ко­то­ро­го стал Нортамберленд. В 1569 году гр. То­мас Пер­си под­нял вос­ста­ние с це­лью сверг­нуть Ели­за­ве­ту I Тю­дор и пе­ре­дать английскую ко­ро­ну Ма­рии Стю­арт.

В XVIII-XIX веках рас­по­ла­гав­ший боль­ши­ми за­па­са­ми ка­менно­го уг­ля Нортамберденд иг­рал важ­ную роль в ин­ду­ст­ри­аль­ном раз­ви­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии. В XX веке эко­но­мическое зна­че­ние Нортамберленда сни­зи­лось: тра­диционные от­рас­ли хо­зяй­ст­ва при­шли в упа­док, Нортамберленд пре­вра­тил­ся в аг­рар­ный ре­ги­он со сла­бо­раз­ви­той про­мыш­лен­но­стью.

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