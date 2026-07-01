НОРТА ЗАКОН

НОРТА ЗАКОН - пер­вый акт бри­тан­ско­го пар­ла­мен­та в ря­ду за­ко­нов об управ­ле­нии ко­ло­ни­аль­ной Ин­ди­ей .

При­нят в 1773 году по ини­циа­ти­ве гла­вы ка­би­не­та ми­ни­ст­ров Ф. Нор­та в ус­ло­ви­ях фи­нан­со­во­го кри­зи­са Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии (см. Ост-Инд­ские ком­па­нии ).

Норта законом вво­ди­лась долж­ность генерал-гу­бер­на­то­ра и уч­ре­ж­дал­ся со­вет из 4 чле­нов, на­зна­чае­мых британским ко­ро­лём сро­ком на 5 лет. Генерал-гу­бер­на­тор и чле­ны со­ве­та не­сли от­вет­ствен­ность за сбор на­ло­гов, гражданского и во­енного управ­ле­ние Бен­га­ли­ей, осу­ще­ст­в­ля­ли над­зор за гу­бер­на­то­ра­ми Бом­бея (ны­не Мум­баи) и Мад­ра­са (ны­не Чен­наи) в во­про­сах объ­яв­ле­ния вой­ны и за­клю­че­ния ми­ра.

В Каль­кут­те (ны­не Кол­ка­та) соз­да­вал­ся вер­хов­ный суд, юрис­дик­ции ко­то­ро­го под­ле­жа­ли все под­дан­ные британской ко­ро­ны.

Норта закон обя­зал так­же ди­рек­то­ров Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии пре­дос­тав­лять ка­зна­чей­ст­ву пе­ре­пис­ку, ка­сав­шую­ся на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний, а государственному сек­ре­та­рю - ма­те­риа­лы, от­но­сив­шие­ся к управ­ле­нию Ин­ди­ей.

В ре­зуль­та­те при­ня­тия Норта закона британский ка­би­нет ми­ни­ст­ров впер­вые по­лу­чил час­тич­ное пра­во кон­тро­ли­ро­вать индийские де­ла.

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