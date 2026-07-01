НОРТА ЗАКОН
НОРТА ЗАКОН - первый акт британского парламента в ряду законов об управлении колониальной Индией.
Принят в 1773 году по инициативе главы кабинета министров Ф. Норта в условиях финансового кризиса Британской Ост-Индской компании (см. Ост-Индские компании).
Норта законом вводилась должность генерал-губернатора и учреждался совет из 4 членов, назначаемых британским королём сроком на 5 лет. Генерал-губернатор и члены совета несли ответственность за сбор налогов, гражданского и военного управление Бенгалией, осуществляли надзор за губернаторами Бомбея (ныне Мумбаи) и Мадраса (ныне Ченнаи) в вопросах объявления войны и заключения мира.
В Калькутте (ныне Колката) создавался верховный суд, юрисдикции которого подлежали все подданные британской короны.
Норта закон обязал также директоров Британской Ост-Индской компании предоставлять казначейству переписку, касавшуюся налоговых поступлений, а государственному секретарю - материалы, относившиеся к управлению Индией.
В результате принятия Норта закона британский кабинет министров впервые получил частичное право контролировать индийские дела.