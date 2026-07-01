НОРШУН-ТЕПЕ
НОРШУН-ТЕПЕ, Норшунтепе (Norșuntepe) - многослойный археологический памятник энеолита - раннего железного века в бассейне верхнего течения р. Евфрат, на востоке Турции (иль Элязиг).
Раскопки немецкого археолога Х. Хауптмана в 1968-1974 годы. Выделено 40 слоёв: 40-31-й - средний и поздний энеолит; 30-6-й - раннего бронзового века (в т. ч. 30-25-й - периода IB, 24-21-й - периода IIA, 20-13-й - IIB, 12-11-й - IIIA, 10-9-й - IIIB, 8-6-й - IIIC); 5-1-й - позднего бронзового и раннего железного веков.
В среднем энеолите - небольшой посёлок; прослеживается влияние культуры Убейд. В позднем энеолите поселение расширяется; зафиксированы прямоугольные постройки из 3 комнат с внутренним двором и сгруппированные вокруг дворов однокомнатные постройки. Расцвет поселения относится к раннему бронзовому веку (вторая половина IV - III тысячилетия до н. э.), когда здесь формируется политический и экономический центр, связанный с культурами Месопотамии (в т. ч., судя по находкам керамики, с культурой Урук) и Закавказья. Для слоёв 30-25-го характерны прямоугольные в плане дома из 1-2 помещений, прослеживаются улицы. Начиная с 26-го слоя отмечены следы металлургии, в т. ч. остатки горнов, фрагменты тиглей, в 19-м слое найдены литейная мастерская, формы для отливки топоров. В слоях 17-16-м изучались однокомнатные прямоугольные в плане дома с глиняными лавками и округлыми в плане очагами. С 13-го слоя прослеживается, как поселение приобретает черты города, площадь которого в дальнейшем увеличивается. Некоторые постройки в слоях 9-6-м, вероятно, были 2-этажными, имели подковообразные в плане очаги. На цитадели (слои 8-7-й) исследованы склад с пифосами и помещение с очагами, имеющими купольное перекрытие, входившие в состав дворцового комплекса.
Особую известность имеют 2 погребения раннего железного века на цитадели. Первое (вероятно, кенотаф) - каменный склеп (3,5×2,2 м, глубина 3 м) с глиняным полом, где найдены: костяки 3 лошадей, 2 собак; бронзовые удила (кольчатые с витыми стержнями и стремечковидные), кольцо (от колесничной упряжи) с обломанной муфтой, застёжка с перехватом, 2 пронизи с рельефными головками «грифобаранов» (мифическое существ с рогами и клювом); железные топор, 2 наконечника копий, 2 изогнутых ножа (рис.). В 22 м от него - склеп из сырцового кирпича на каменном фундаменте (6×7 м, глубина 6 м). Он ограблен в древности, но обнаружены железные пластинки чешуйчатого доспеха, фрагменты топора и ножа. Вне камеры, кроме аналогичных чешуек доспеха, найден бронзовый 3-лопастный наконечник стрелы скифского типа с боковым шипом. Первое погребение перекрыто зданием 7 в. до н. э., некоторые предметы из погребения имеют аналогии в культурах Ирана и Закавказья IX-VII века до н. э. (в т. ч. Урарту), другие - в древностях «киммерийского периода» (см. также Новочеркасский клад) и раннего периода скифской археологической культуры; его наиболее вероятная датировка - в пределах первой половины - середины VII века до н. э. Эти находки (наряду с комплексом из Имирлера близ современного г. Амасья в Турции) соотносят с пребыванием в Передней Азии кочевников, живших до этого к северу от Кавказа, - киммерийцев (А.И. Иванчик и др.) или скифов (Г.Н. Курочкин и др.).