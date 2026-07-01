НОРШУН-ТЕПЕ

НОРШУН-ТЕПЕ, Норшунтепе (Nor­șun­te­pe) - мно­го­слой­ный ар­хео­ло­гический па­мят­ник энео­ли­та - ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния р. Ев­фрат, на во­сто­ке Тур­ции (иль Эля­зиг).

Рас­коп­ки немецкого ар­хео­ло­га Х. Ха­упт­ма­на в 1968-1974 годы. Вы­де­ле­но 40 сло­ёв: 40-31-й - сред­ний и позд­ний энео­лит; 30-6-й - ран­него брон­зо­во­го ве­ка (в т. ч. 30-25-й - пе­рио­да IB, 24-21-й - пе­рио­да IIA, 20-13-й - IIB, 12-11-й - IIIA, 10-9-й - IIIB, 8-6-й - IIIC); 5-1-й - позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков.

В сред­нем энео­ли­те - не­боль­шой по­сё­лок; про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние куль­ту­ры Убейд. В позд­нем энео­ли­те по­се­ле­ние рас­ши­ря­ет­ся; за­фик­си­ро­ва­ны пря­мо­уголь­ные по­строй­ки из 3 ком­нат с внутренним дво­ром и сгруп­пи­ро­ван­ные во­круг дво­ров од­но­ком­нат­ные по­строй­ки. Расц­вет по­се­ле­ния от­но­сит­ся к ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку (вторая половина IV - III тысячилетия до н. э.), ког­да здесь фор­ми­ру­ет­ся по­ли­тический и эко­но­мический центр, свя­зан­ный с куль­ту­ра­ми Ме­со­по­та­мии (в т. ч., су­дя по на­ход­кам ке­ра­ми­ки, с куль­ту­рой Урук) и За­кав­ка­зья. Для сло­ёв 30-25-го ха­рак­тер­ны пря­мо­уголь­ные в пла­не до­ма из 1-2 по­ме­ще­ний, про­сле­жи­ва­ют­ся ули­цы. На­чи­ная с 26-го слоя от­ме­че­ны сле­ды ме­тал­лур­гии, в т. ч. ос­тат­ки гор­нов, фраг­мен­ты тиг­лей, в 19-м слое най­де­ны ли­тей­ная ма­стер­ская, фор­мы для от­лив­ки то­по­ров. В сло­ях 17-16-м изу­ча­лись од­но­ком­нат­ные пря­мо­уголь­ные в пла­не до­ма с гли­ня­ны­ми лав­ка­ми и ок­руг­лы­ми в пла­не оча­га­ми. С 13-го слоя про­сле­жи­ва­ет­ся, как по­се­ле­ние при­об­ре­та­ет чер­ты го­ро­да, пло­щадь ко­то­ро­го в даль­ней­шем уве­ли­чи­ва­ет­ся. Не­ко­то­рые по­строй­ки в сло­ях 9-6-м, ве­ро­ят­но, бы­ли 2-этаж­ны­ми, име­ли под­ко­во­образ­ные в пла­не оча­ги. На ци­та­де­ли (слои 8-7-й) ис­сле­до­ва­ны склад с пи­фо­са­ми и по­ме­ще­ние с оча­га­ми, имею­щи­ми ку­поль­ное пе­ре­кры­тие, вхо­див­шие в со­став двор­цо­во­го комп­лек­са.

Осо­бую из­вест­ность име­ют 2 по­гре­бе­ния ран­не­го же­лез­но­го ве­ка на ци­та­де­ли. Пер­вое (ве­ро­ят­но, ке­но­таф) - ка­мен­ный склеп (3,5×2,2 м, глу­би­на 3 м) с гли­ня­ным по­лом, где най­де­ны: кос­тя­ки 3 ло­ша­дей, 2 со­бак; брон­зо­вые уди­ла (коль­ча­тые с ви­ты­ми стерж­ня­ми и стре­меч­ко­вид­ные), коль­цо (от ко­лес­нич­ной уп­ря­жи) с об­ло­ман­ной муф­той, за­стёж­ка с пе­ре­хва­том, 2 про­ни­зи с рель­еф­ны­ми го­лов­ка­ми «гри­фо­ба­ра­нов» (ми­фическое су­ществ с ро­га­ми и клю­вом); же­лез­ные то­пор, 2 на­ко­неч­ни­ка ко­пий, 2 изо­гну­тых но­жа (рис.). В 22 м от не­го - склеп из сыр­цо­во­го кир­пи­ча на ка­мен­ном фун­да­мен­те (6×7 м, глу­би­на 6 м). Он ог­раб­лен в древ­но­сти, но об­на­ру­же­ны же­лез­ные пла­стин­ки че­шуй­ча­то­го до­спе­ха, фраг­мен­ты то­по­ра и но­жа. Вне ка­ме­ры, кро­ме ана­ло­гич­ных че­шу­ек до­спе­ха, най­ден брон­зо­вый 3-ло­па­ст­ный на­ко­неч­ник стре­лы скиф­ско­го ти­па с бо­ко­вым ши­пом. Пер­вое по­гре­бе­ние пе­ре­кры­то зда­ни­ем 7 в. до н. э., не­ко­то­рые пред­ме­ты из по­гре­бе­ния име­ют ана­ло­гии в куль­ту­рах Ира­на и За­кав­ка­зья IX-VII века до н. э. (в т. ч. Урар­ту), дру­гие - в древ­но­стях «ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да» (см. так­же Но­во­чер­кас­ский клад ) и ран­не­го пе­рио­да скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры; его наи­бо­лее ве­ро­ят­ная да­ти­ров­ка - в пре­де­лах первой половины - середины VII века до н. э. Эти на­ход­ки (на­ря­ду с ком­плек­сом из Имир­ле­ра близ современного г. Ама­сья в Тур­ции) со­от­но­сят с пре­бы­ва­ни­ем в Пе­ред­ней Азии ко­чев­ни­ков, жив­ших до это­го к се­ве­ру от Кав­ка­за, - ким­ме­рий­цев (А.И. Иван­чик и др.) или ски­фов (Г.Н. Ку­роч­кин и др.).

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