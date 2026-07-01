НОРШТЕЙН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

НОРШТЕЙН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ - российский ре­жис­сёр, ху­дож­ник ани­мационного ки­но, народный артист РФ (1996 год).

В 1961 году окон­чил кур­сы ху­дож­ни­ков-муль­ти­п­ли­ка­то­ров при ки­но­сту­дии «Со­юз­мульт­фильм».

Де­бю­ти­ро­вал но­ва­тор­ским фильмом «25-е, пер­вый день» (1968 год, совместно с А.Г. Тю­ри­ным), где пря­мо­ли­ней­ный ре­во­люционный пла­кат со­вмес­тил с тра­ди­ция­ми жи­во­пи­си и гра­фи­ки начала XX века. На ос­но­ве ста­рин­ной русской жи­во­пи­си (фре­ски, ми­ниа­тю­ры , ико­ны и др.) в тех­ни­ке пло­ских ку­кол соз­дан про­ни­зан­ный хри­сти­ан­ски­ми мо­ти­ва­ми фильм «Се­ча при Кер­жен­це» (1971 год, совместно с И.П. Ива­но­вым-Ва­но; Гран-при Мкф в За­гре­бе и Нью-Йор­ке). Ху­дожественными тра­ди­ции яр­ма­роч­но­го луб­ка и иро­ническое современное в ́и­де­ние со­еди­не­ны в фильме «Ли­са и за­яц» (1973 год, премия Мкф в За­гре­бе). В эле­гии «Ца­п­ля и жу­равль» (1974 год, премия Мкф в Ан­си, Нью-Йор­ке , Мель­бур­не и др.; пр. Мкф для де­тей и юно­ше­ст­ва в Те­ге­ра­не) па­ро­дия на «вы­со­кие» от­но­ше­ния, в ко­то­рых пра­ви­ла по­ве­де­ния пре­пят­ст­ву­ют про­яв­ле­нию под­лин­ных чувств.

Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность за­вое­вал фильм «Ёжик в ту­ма­не» (1975 год, Гран-при Мкф для де­тей и юно­ше­ст­ва в Те­ге­ра­не, премия Мкф в Лон­до­не, Сид­нее и др.), в ко­то­ром про­стран­ст­во сказ­ки пред­ста­ёт в про­стран­ст­ве дет­ско­го сна, на­пол­нен­но­го ост­рым чув­ст­вом не­за­щи­щён­но­сти и рас­те­рян­но­сти. Путь ге­роя к дру­гу пре­вра­ща­ет­ся в ду­хов­ный путь в по­ис­ках са­мо­го се­бя.

В ме­та­фи­зической бал­ла­де «Сказ­ка ска­зок» (1979 год, Гран-при Мкф в Лил­ле и в За­гре­бе, премия Мкф в От­та­ве) как ос­кол­ки па­мя­ти всплы­ва­ют об­ра­зы Рос­сии XX века. Ге­рой филь­ма - тро­га­тель­ный Вол­чок из дет­ской ко­лы­бель­ной, вос­при­ни­маю­щий мир как ве­ли­кую тай­ну. Про­шлое и бу­ду­щее, ска­зоч­ное и ре­аль­ное сво­бод­но со­еди­ня­ют­ся на эк­ра­не, соз­да­вая об­раз веч­но­го бы­тия.

Все ра­бо­ты 1970-х годов соз­да­ны в со­дру­же­ст­ве с ху­дож­ни­ком Ф.А. Яр­бу­со­вой (же­на Ю.Б. Норштейна).

Как изящ­ная ли­рическая сти­ли­за­ция на японские мо­ти­вы снят фильм «Зим­ние дни» (2003 год). С 1981 года Ю.Б. Норштейн ра­бо­та­ет над пол­но­мет­раж­ным ани­мационным фильмом «Ши­нель» (по Н.В. Го­го­лю ).

Ас­со­циа­тив­ность мыш­ле­ния, ме­та­фо­рич­ность об­ра­зов, со­пос­тав­ле­ние различных про­стран­ст­вен­но-вре­мен­н ́ых ка­те­го­рий в по­эти­че­ски пре­лом­лён­ной ху­дожественной фор­ме - со­став­ляю­щие уни­каль­но­го ав­тор­ско­го по­чер­ка ,Ю.Б. Норштейн. В сво­их ра­бо­тах ис­поль­зу­ет специальную тех­ни­ку мно­го­ярус­ной пе­ре­клад­ки изо­бра­же­ния, что при­да­ёт ани­мационным филь­мам эф­фект трёх­мер­но­сти.

В 1993 году совместно с А.Ю. Хржа­нов­ским, Э.В. На­за­ро­вым и Ф.С. Хит­ру­ком ос­но­вал в Мо­ск­ве Шко­лу-сту­дию ани­мационных филь­мов ШАР («Шко­ла ани­ма­то­ров-ре­жис­сё­ров»). В 1979-1996 годы пре­по­да­вал на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве (от­де­ле­ние ре­жис­суры ани­мац. ки­но).

Ав­тор сце­на­ри­ев не­ко­то­рых сво­их филь­мов. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии бо­лее 40 ани­мационных филь­мов.

Государственная премия СССР (1979 год).

Сочинения:

Дви­же­ние… // Ис­кус­ст­во ки­но. 1989. № 4;

Сказ­ка ска­зок. М., 2005 (совм. с Ф. Яр­бу­со­вой);

Снег на тра­ве: В 2 кн. М., 2008;

Ежик в ту­ма­не. 5-е изд. М., 2011 (совм. с С. Коз­ло­вым).