НОРШТЕЙН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
НОРШТЕЙН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ - российский режиссёр, художник анимационного кино, народный артист РФ (1996 год).
В 1961 году окончил курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм».
Дебютировал новаторским фильмом «25-е, первый день» (1968 год, совместно с А.Г. Тюриным), где прямолинейный революционный плакат совместил с традициями живописи и графики начала XX века. На основе старинной русской живописи (фрески, миниатюры, иконы и др.) в технике плоских кукол создан пронизанный христианскими мотивами фильм «Сеча при Керженце» (1971 год, совместно с И.П. Ивановым-Вано; Гран-при Мкф в Загребе и Нью-Йорке). Художественными традиции ярмарочного лубка и ироническое современное в ́идение соединены в фильме «Лиса и заяц» (1973 год, премия Мкф в Загребе). В элегии «Цапля и журавль» (1974 год, премия Мкф в Анси, Нью-Йорке, Мельбурне и др.; пр. Мкф для детей и юношества в Тегеране) пародия на «высокие» отношения, в которых правила поведения препятствуют проявлению подлинных чувств.
Широкую популярность завоевал фильм «Ёжик в тумане» (1975 год, Гран-при Мкф для детей и юношества в Тегеране, премия Мкф в Лондоне, Сиднее и др.), в котором пространство сказки предстаёт в пространстве детского сна, наполненного острым чувством незащищённости и растерянности. Путь героя к другу превращается в духовный путь в поисках самого себя.
В метафизической балладе «Сказка сказок» (1979 год, Гран-при Мкф в Лилле и в Загребе, премия Мкф в Оттаве) как осколки памяти всплывают образы России XX века. Герой фильма - трогательный Волчок из детской колыбельной, воспринимающий мир как великую тайну. Прошлое и будущее, сказочное и реальное свободно соединяются на экране, создавая образ вечного бытия.
Все работы 1970-х годов созданы в содружестве с художником Ф.А. Ярбусовой (жена Ю.Б. Норштейна).
Как изящная лирическая стилизация на японские мотивы снят фильм «Зимние дни» (2003 год). С 1981 года Ю.Б. Норштейн работает над полнометражным анимационным фильмом «Шинель» (по Н.В. Гоголю).
Ассоциативность мышления, метафоричность образов, сопоставление различных пространственно-временн ́ых категорий в поэтически преломлённой художественной форме - составляющие уникального авторского почерка ,Ю.Б. Норштейн. В своих работах использует специальную технику многоярусной перекладки изображения, что придаёт анимационным фильмам эффект трёхмерности.
В 1993 году совместно с А.Ю. Хржановским, Э.В. Назаровым и Ф.С. Хитруком основал в Москве Школу-студию анимационных фильмов ШАР («Школа аниматоров-режиссёров»). В 1979-1996 годы преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве (отделение режиссуры анимац. кино).
Автор сценариев некоторых своих фильмов. Участвовал в создании более 40 анимационных фильмов.
Государственная премия СССР (1979 год).
Сочинения:
Движение… // Искусство кино. 1989. № 4;
Сказка сказок. М., 2005 (совм. с Ф. Ярбусовой);
Снег на траве: В 2 кн. М., 2008;
Ежик в тумане. 5-е изд. М., 2011 (совм. с С. Козловым).