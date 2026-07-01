НОРРИС ФРЭНК

НОРРИС ФРЭНК (Франк­лин Бенд­жа­мин) - американский пи­са­тель, жур­на­лист.

Ро­дил­ся в се­мье пре­ус­пе­ваю­ще­го биз­нес­ме­на. По­сле окон­ча­ния шко­лы в 1887 году уе­хал в Па­риж, где брал уро­ки жи­во­пи­си. В 1890 году вер­нул­ся в США, учил­ся в Ка­ли­фор­ний­ском (Берк­ли, 1890-1894 годы) и Гар­вард­ском (1894-1895 годы) университетах. В сту­денческие го­ды соз­дал ряд ро­ман­тических про­из­ве­де­ний, в т. ч. по­эму «Ивер­нел: ле­ген­да вре­мён фео­даль­ной Фран­ции» («Yver­nelle: a legend of feudal France», 1892 год). С середины 1890-х годов во­енный кор­рес­пон­дент в Южной Аф­ри­ке и на Ку­бе, ре­дак­тор-кон­суль­тант книж­но­го из­да­тель­ст­ва (с 1899 года).

Влия­ние идей Ч. Дар­ви­на и Г. Спен­се­ра, ли­те­ра­ту­ры ев­ропейского на­ту­ра­лиз­ма , пре­ж­де все­го ро­ма­нов Э. Зо­ля, обу­сло­ви­ло ин­те­рес Ф. Норриса к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке, к про­цес­су де­гра­да­ции лич­ности под воз­дей­ст­ви­ем жиз­нен­ных об­стоя­тельств. В ду­хе на­ту­ра­лиз­ма - пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние В. Норриса - ро­ман «Мак­тиг» («McTeague», создaн в 1893-1897 годы, издан в 1899 году), в ос­но­ве сю­же­та ко­то­ро­го - ис­то­рия на­шу­мев­ше­го пре­сту­п­ле­ния. Уг­луб­ляв­шие­ся со­ци­аль­ные про­ти­во­ре­чия, про­цесс ра­зо­ре­ния фер­мер­ст­ва в ус­ло­ви­ях ус­ко­рен­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции За­па­да США, стре­ми­тель­ный рост влия­ния мо­но­по­лий на­шли от­ра­же­ние в главном про­из­ве­де­нии Ф. Норрис - не­за­вер­шён­ной три­ло­гии «Эпос пше­ни­цы» («The epic of the wheat»), в ко­то­рую во­шли ро­ма­ны «Спрут: Ка­ли­фор­ний­ская ис­то­рия» («The Octopus: a story of California», 1901 год; рус. пер. 1902, 1958 годы) и «Омут: Чи­каг­ская ис­то­рия» («The Pit: a story of Chi­cago», 1903 год, рус. пер. 1903 год). Уси­ле­ние со­ци­аль­но-кри­тической тен­ден­ций в три­ло­гии сви­де­тель­ст­во­ва­ло о сбли­же­нии Ф. Норриса с реа­ли­стическим на­прав­ле­ни­ем.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы, на­пи­сан­ный под пря­мым влия­ни­ем Зо­ля ро­ман «Ван­до­вер и зверь» («Vandover and the brute»; опубликован посмертно в 1914 году), литерутно-кри­тические эс­се, в ко­то­рых вы­сту­пал как тео­ре­тик американского на­ту­ра­лиз­ма, от­стаи­вал идеи прав­ди­во­го изо­бра­же­ния жиз­ни, нрав­ст­вен­ной от­вет­ст­вен­но­сти пи­са­те­ля. Ока­зал за­мет­ное воз­дей­ст­вие на ран­нее твор­че­ст­во Т. Драй­зе­ра , Э. Синк­ле­ра, С. Льюи­са.

Сочинения:

Бликс. Л., 1927; Complete works. N. Y., 1967. Vol. 1–10;

Novels and essays. N. Y., 1986.