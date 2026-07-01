НОРРИС ФРЭНК
НОРРИС ФРЭНК (Франклин Бенджамин) - американский писатель, журналист.
Родился в семье преуспевающего бизнесмена. После окончания школы в 1887 году уехал в Париж, где брал уроки живописи. В 1890 году вернулся в США, учился в Калифорнийском (Беркли, 1890-1894 годы) и Гарвардском (1894-1895 годы) университетах. В студенческие годы создал ряд романтических произведений, в т. ч. поэму «Ивернел: легенда времён феодальной Франции» («Yvernelle: a legend of feudal France», 1892 год). С середины 1890-х годов военный корреспондент в Южной Африке и на Кубе, редактор-консультант книжного издательства (с 1899 года).
Влияние идей Ч. Дарвина и Г. Спенсера, литературы европейского натурализма, прежде всего романов Э. Золя, обусловило интерес Ф. Норриса к социальной проблематике, к процессу деградации личности под воздействием жизненных обстоятельств. В духе натурализма - первое крупное произведение В. Норриса - роман «Мактиг» («McTeague», создaн в 1893-1897 годы, издан в 1899 году), в основе сюжета которого - история нашумевшего преступления. Углублявшиеся социальные противоречия, процесс разорения фермерства в условиях ускоренной индустриализации Запада США, стремительный рост влияния монополий нашли отражение в главном произведении Ф. Норрис - незавершённой трилогии «Эпос пшеницы» («The epic of the wheat»), в которую вошли романы «Спрут: Калифорнийская история» («The Octopus: a story of California», 1901 год; рус. пер. 1902, 1958 годы) и «Омут: Чикагская история» («The Pit: a story of Chicago», 1903 год, рус. пер. 1903 год). Усиление социально-критической тенденций в трилогии свидетельствовало о сближении Ф. Норриса с реалистическим направлением.
Среди др. произведений: рассказы, написанный под прямым влиянием Золя роман «Вандовер и зверь» («Vandover and the brute»; опубликован посмертно в 1914 году), литерутно-критические эссе, в которых выступал как теоретик американского натурализма, отстаивал идеи правдивого изображения жизни, нравственной ответственности писателя. Оказал заметное воздействие на раннее творчество Т. Драйзера, Э. Синклера, С. Льюиса.
Сочинения:
Бликс. Л., 1927; Complete works. N. Y., 1967. Vol. 1–10;
Novels and essays. N. Y., 1986.