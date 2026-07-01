НОРРЧЁПИНГ

НОРРЧЁПИНГ (Norrköping) - го­род на юго-вос­то­ке Шве­ции, в ле­не Эс­тер­гёт­ланд.

Рас­по­ло­жен на р. Му­та­ла, ме­ж­ду оз. Глан и бух­той Бро­ви­кен Бал­тий­ско­го мо­ря. Население 84,4 тыс. человек (2013 год, с при­го­ро­да­ми св. 130 тыс. человек). С конца 2000-х годов в ре­зуль­та­те ак­тив­ной ин­те­гра­ции (в т. ч. эко­но­ми­че­ской и на­уч­ной) с г. Лин­чёпинг (в 40 км к юго-за­па­ду от Норрчёпинга) фор­ми­ру­ет­ся по­ли­цен­три­че­ская аг­ло­ме­ра­ция Норр­чё­пинг - Лин­чё­пинг (или «го­ро­да-близ­не­цы Шве­ции») с на­се­ле­ни­ем около 500 тыс. человек (чет­вёр­тая по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния аг­ло­ме­ра­ция в стра­не). Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Норрчёпинг про­хо­дят главная железнодорожная ма­ги­ст­раль Шве­ции Сток­гольм - Маль­мё, круп­ные трансъ­ев­ро­пей­ские ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (в т. ч. со­еди­ня­ют северный и южный рай­оны стра­ны). Мор­ской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

По­се­ле­ния на мес­те современного Норрчёпинга су­ще­ст­во­ва­ли с ка­мен­но­го ве­ка. С XIII века из­вес­тен как ры­бац­кий по­сё­лок на р. Му­та­ла, с XIV века - под современное название (в пе­ре­во­де со шведского языка - «ры­ноч­ное мес­теч­ко на се­ве­ре»). С начала XIV века поль­зо­вал­ся ря­дом городских при­ви­ле­гий, в 1384 году по­лу­чил гор. пра­во по гра­мо­те Альб­рех­та Мек­лен­бург­ско­го. На­хо­дил­ся в зо­не Эн­гельб­рек­та Эн­гельб­рект­со­на вос­ста­ния 1434-1436 годов. В пе­ри­од Северной се­ми­лет­ней вой­ны (см. Дат­ско- швед­ские вой­ны XVI-XIX веков ), в декабре 1567 года, ме­сто сра­же­ний датских и шведских войск, го­род был раз­граб­лен и со­жжён.

В 1580-е годы по при­ка­зу Юха­на III по­стро­ен за­мок Норр­чё­пин­гс­хус, став­ший цен­тром куль­тур­ной жиз­ни го­ро­да. В 1604 году ме­сто со­зы­ва рик­сда­га, при­знав­ше­го Кар­ла IX ко­ро­лём Шве­ции и ус­та­но­вив­ше­го ус­ло­вия по­жа­ло­ва­ния дво­ря­нам ко­рон­ных зе­мель (Норр­чё­пинг­ский ре­цесс; на прак­ти­ке не вы­пол­нял­ся). В 1604-1618 годы центр вла­де­ний Юха­на, гер­цо­га Эс­тер­гёт­ланд­ско­го. В рам­ках эко­но­мических и во­енных ре­форм Гус­та­ва II с первой полвины XVII века раз­ви­вал­ся как центр му­ко­моль­но­го, ору­жей­но­го и ла­тун­но­го про­изводства, ор­га­ни­зо­ван­но­го голл. пред­при­ни­ма­те­лем Л. Де Ге­ром.

В середине XVII века один из круп­ней­ших го­ро­дов Шве­ции. В 1655 году по­стра­дал от круп­но­го по­жа­ра. В 1719 году сго­рел в ре­зуль­та­те на­па­де­ния русского га­лер­но­го фло­та в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. С первой половины XVIII века центр та­бач­ной и са­хар­ной промышленности. В 1800 году ме­сто ко­ро­на­ции Гус­та­ва IV. С XIX века в Норрчёпинг по­лу­чи­ла раз­ви­тие тек­стиль­ная промышленность («Шведский Ман­че­стер»; су­кон­ное, шер­стя­ное, чу­лоч­ное про­изводство) и де­ре­во­обра­бот­ка, с конца XIX века так­же су­до­строе­ние (верфь в Норрчёпинг ос­но­ва­на в 1841 году). В 1822 и 1826 годы вновь по­стра­дал от по­жа­ров, по­сле че­го в Норрчёпинг бы­ло за­пре­ще­но строи­тель­ст­во де­ревянных зда­ний. В 1866 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с г. Кат­ри­не­хольм, в 1872 году - с г. Лин­чё­пинг. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны , в ию­не 1916 года, на рей­де Норрчёпинга си­лы российского Бал­тий­ско­го фло­та (в их со­ста­ве - крей­сер «Рю­рик») ата­ко­ва­ли германский кон­вой, пе­ре­во­зив­ший же­лез­ную ру­ду из Шве­ции. До середины XX века ос­та­вал­ся од­ним из круп­ней­ших промышленных цен­тров Шве­ции, в 1940-1950-е годы воз­ник­ли пред­при­ятия по вы­пус­ку элек­тро­тех­нические про­дук­ции. В 1956-1962 годы по­стро­ен ка­нал (Лин­дёка­нал), об­лег­чив­ший вход в порт Норрчёпинга круп­ным ко­раб­лям. Во второй половины XX века пе­ре­жи­вал эко­но­мические труд­но­сти, свя­зан­ные с кри­зи­сом в тек­стиль­ной промышленности и за­кры­ти­ем боль­шин­ст­ва круп­ных пред­при­ятий (свыше 80% за 1950-1970-е годы).

Ос­но­ва ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки цен­тра го­ро­да за­ло­же­на в 1640-е годы. На центральной площади Тюс­ка-тор­гет (Немецкий ры­нок) рас­по­ло­же­ны: лю­те­ран­ская церковь Св. Яд­ви­ги (1670-1673 годы, баш­ня - 1693-1695 годы), по­стро­ен­ные в сти­ле мо­дерн ча­ст­ный банк Эс­тер­гётлан­да (1899-1902 годы, арх. Г. Вик­ман), Гранд-отель (1906 год) и Ра­ту­ша c вы­со­кой баш­ней (1907-1910 годы, арх. И.Г. Кла­сон). Так­же со­хра­ни­лись руи­ны кре­по­сти Йо­хан­нис­борг с над­врат­ной баш­ней (1613-1639 годы), ба­роч­ная церковь Св. Ола­фа (1765-1767 годы, арх. К. Крон­стед), ком­плек­сы фаб­рик - бу­маж­ной (баш­ня Холь­мен, 1750 год) и ткац­кой (вторая половина XIX века). Во второй половине XIX - начале XX веков по­строе­ны так­же си­на­го­га (1858 год), железнодорожный во­кзал в сти­ле нео­ре­нес­санс (1866 год, арх. А. Эдельс­верд), те­атр в сти­ле мо­дерн (1903-1908 годы, арх. А. Ан­дер­берг), нео­го­тическая церковь Св. Ио­ан­на (1904-1906 годы). На северо-западной ок­раи­не го­ро­да, в рай­оне Вост. Эне­бю, - цер­ковь XII века (рос­пи­си XV века).

В Норрчёпинге - Шведский ме­тео­ро­ло­гический и гид­ро­ло­гический институт (SMHI; 1874 год, современное название с 1945 года, с 1975 года в Норрчёпинге). Фи­ли­ал Университета Лин­чё­пин­га. Городская бибилотека (зда­ние - 1971 года).

Норрчёпинг - один из важ­ней­ших но­вых куль­тур­ных цен­тров Шве­ции. С 1990-х годов в цен­тре го­ро­да соз­дан му­зей­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс «Ин­ду­ст­ри­аль­ный ланд­шафт» (на ос­но­ве от­рес­тав­ри­ро­ван­ных зда­ний бывших фаб­рик, скла­дов, тех­нических со­ору­же­ний). Один из круп­ней­ших му­зе­ев го­ро­да - Му­зей Тру­да (рас­по­ло­жен на о. Лакс­холь­мен, в бывшей тек­стиль­ной фаб­ри­ке, 1917 год; се­ми­уголь­ное в пла­не зда­ние по­лу­чи­ло название «утюг»), вклю­ча­ет му­зей по­ли­тической ка­ри­ка­ту­ры Эвер­та Кар­лс­со­на. Сре­ди других му­зе­ев (все­го около 20): ху­до­же­ст­вен­ный (ос­но­ван в 1946 году, современное название с 1980 года; жи­во­пись и скульп­ту­ра XVIII-XXI веков; од­на из круп­ней­ших в Шве­ции кол­лек­ций гра­фи­ки), го­род­ской (1981 год; в по­ме­ще­ни­ях бывшей ткац­кой фаб­ри­ки, один из наи­бо­лее со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры Шве­ции XIX века), хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния KVN (2004 год), му­зей под от­кры­тым не­бом Фер­гар­гор­ден (вос­соз­да­ны кра­силь­ни XVIII века), Холь­менс (в зда­нии быв. де­ре­во­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей фаб­ри­ки; во­зоб­нов­лён про­цесс про­изводства бу­ма­ги начала XX века), птиц «На­ту­ра­ри­ум». Ин­те­рак­тив­ный на­уч­но-му­зей­ный центр (с 2010 года; вклю­ча­ет на­учные ла­бо­ра­то­рии, учеб­ные от­де­ле­ния, ин­тер­ак­тив­ные вы­став­ки на­учных дос­ти­же­ний и др.). Те­атр «Эс­тгё­та­теа­терн» и др. Еже­год­но про­во­дят­ся фольк­лор­ный фес­ти­валь (в ав­гу­сте), ки­но­фес­ти­валь «Флим­мер» и др. Зна­чительная часть го­ро­да за­ни­ма­ют пар­ки и зе­лё­ные зо­ны.

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та - фут­бол (9 клу­бов из различных ди­ви­зио­нов шведского чем­пио­на­та стра­ны), бас­кет­бол, хок­кей с шай­бой, спид­вей, пла­ва­ние, рег­би. Фут­боль­ный клуб «Норр­чё­пинг» (ос­но­ван в 1897 году) 12 раз вы­иг­ры­вал чем­пио­нат стра­ны (в 1943-1989 годы) и 6 раз ста­но­вил­ся об­ла­да­те­лем Куб­ка Шве­ции (1943-1994 годы); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ид­рот­тс­пар­кен» (свыше 17 тыс. мест).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих, начало 2010-х годов), гл. обр. тор­гов­ля (роз­нич­ная и оп­то­вая), со­ци­аль­ные ус­лу­ги, транс­порт­ные и ло­ги­сти­че­ские. В Норрчёпинге - ряд круп­ных тор­го­вых цен­тров; раз­ви­та мел­ко­роз­нич­ная тор­гов­ля (мно­го­численные бу­ти­ки, ан­тик­вар­ные и ре­мес­лен­ные лав­ки, «бло­ши­ные» и фер­мер­ские рын­ки). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­ма­ци­он­ных, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных и ме­диа-тех­но­ло­гий, креа­тив­ный биз­нес (про­изводство ди­зай­нер­ских оде­ж­ды, пред­ме­тов оби­хо­да, ме­бе­ли и др.). Дей­ст­ву­ют: На­учный парк Норрчёпинга [NOSP; около 100 ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся в об­лас­ти ИТ и те­ле­ком­му­ни­ка­ций, кон­сал­тин­га, эко­ло­гич. экс­пер­ти­зы (в т. ч. один из круп­ней­ших ра­бо­то­да­те­лей го­ро­да кон­церн WSP - экс­пер­ти­за и ме­недж­мент при­род­ных и стро­ит. объ­ек­тов), раз­ра­бот­ки тех­но­логий по ох­ра­не здо­ро­вья и ок­ру­жаю­щей сре­ды (вклю­чая пе­ре­ра­бот­ку промышленных и бы­то­вых от­хо­дов) и др.], Биз­нес-ин­ку­ба­тор LEAD. Гру­зо­обо­рот морского пор­та Норрчёпинга около 4 млн. т и около 100 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ в год; вы­воз гл. обр. бу­ма­ги, цел­лю­ло­зы, пи­ло­ма­те­риа­лов, зер­на; ввоз неф­ти и неф­те­про­дук­тов (име­ет­ся 3 неф­тя­ных тер­ми­на­ла). Важ­ный ло­ги­стич. узел (неск. круп­ных рас­пре­де­ли­тель­но- склад­ских ком­плек­сов, в т. ч. «Stadium», 32 тыс. м2). Норрчёпинг - по­пу­ляр­ный центр рек­реационного ту­риз­ма, гл. обр. вод­но­го (ка­та­ние на ях­тах, ка­ноэ; основные объ­ек­ты - ост­ро­ва в бух­те Бро­ви­кен и Гё­та-ка­на­ла, в 5 км юж­нее Норрчёпинга), и шопинг-ту­риз­ма.

В об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности вы­де­ля­ют­ся про­изводство бу­ма­ги, та­ры и упа­ков­ки (пред­при­ятия ком­па­ний «Holmen AB», «Billerud Skärblacka AB»), бы­то­вой элек­тро­тех­ни­ки («Whrilpool Sweden AB»). Про­изводство ор­то­пе­дических из­де­лий, ко­ля­сок, кос­ты­лей и др. для лю­дей с ог­ра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми (ком­па­ния «Otto Bock Scandinavia AB»).

В 10 км к югу от Норрчёпинга рас­по­ло­жен двор­цо­вый ком­плекс Лёф­стад: за­мок (XVII век), парк (XVIII век).

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