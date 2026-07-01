НОРРЧЁПИНГ
НОРРЧЁПИНГ (Norrköping) - город на юго-востоке Швеции, в лене Эстергётланд.
Расположен на р. Мутала, между оз. Глан и бухтой Бровикен Балтийского моря. Население 84,4 тыс. человек (2013 год, с пригородами св. 130 тыс. человек). С конца 2000-х годов в результате активной интеграции (в т. ч. экономической и научной) с г. Линчёпинг (в 40 км к юго-западу от Норрчёпинга) формируется полицентрическая агломерация Норрчёпинг - Линчёпинг (или «города-близнецы Швеции») с населением около 500 тыс. человек (четвёртая по численности населения агломерация в стране). Важный транспортный узел. Через Норрчёпинг проходят главная железнодорожная магистраль Швеции Стокгольм - Мальмё, крупные трансъевропейские автомагистрали (в т. ч. соединяют северный и южный районы страны). Морской порт. Международный аэропорт.
Поселения на месте современного Норрчёпинга существовали с каменного века. С XIII века известен как рыбацкий посёлок на р. Мутала, с XIV века - под современное название (в переводе со шведского языка - «рыночное местечко на севере»). С начала XIV века пользовался рядом городских привилегий, в 1384 году получил гор. право по грамоте Альбрехта Мекленбургского. Находился в зоне Энгельбректа Энгельбректсона восстания 1434-1436 годов. В период Северной семилетней войны (см. Датско- шведские войны XVI-XIX веков), в декабре 1567 года, место сражений датских и шведских войск, город был разграблен и сожжён.
В 1580-е годы по приказу Юхана III построен замок Норрчёпингсхус, ставший центром культурной жизни города. В 1604 году место созыва риксдага, признавшего Карла IX королём Швеции и установившего условия пожалования дворянам коронных земель (Норрчёпингский рецесс; на практике не выполнялся). В 1604-1618 годы центр владений Юхана, герцога Эстергётландского. В рамках экономических и военных реформ Густава II с первой полвины XVII века развивался как центр мукомольного, оружейного и латунного производства, организованного голл. предпринимателем Л. Де Гером.
В середине XVII века один из крупнейших городов Швеции. В 1655 году пострадал от крупного пожара. В 1719 году сгорел в результате нападения русского галерного флота в ходе Северной войны 1700-1721 годов. С первой половины XVIII века центр табачной и сахарной промышленности. В 1800 году место коронации Густава IV. С XIX века в Норрчёпинг получила развитие текстильная промышленность («Шведский Манчестер»; суконное, шерстяное, чулочное производство) и деревообработка, с конца XIX века также судостроение (верфь в Норрчёпинг основана в 1841 году). В 1822 и 1826 годы вновь пострадал от пожаров, после чего в Норрчёпинг было запрещено строительство деревянных зданий. В 1866 году соединён железной дорогой с г. Катринехольм, в 1872 году - с г. Линчёпинг. Во время Первой мировой войны, в июне 1916 года, на рейде Норрчёпинга силы российского Балтийского флота (в их составе - крейсер «Рюрик») атаковали германский конвой, перевозивший железную руду из Швеции. До середины XX века оставался одним из крупнейших промышленных центров Швеции, в 1940-1950-е годы возникли предприятия по выпуску электротехнические продукции. В 1956-1962 годы построен канал (Линдёканал), облегчивший вход в порт Норрчёпинга крупным кораблям. Во второй половины XX века переживал экономические трудности, связанные с кризисом в текстильной промышленности и закрытием большинства крупных предприятий (свыше 80% за 1950-1970-е годы).
Основа регулярной планировки центра города заложена в 1640-е годы. На центральной площади Тюска-торгет (Немецкий рынок) расположены: лютеранская церковь Св. Ядвиги (1670-1673 годы, башня - 1693-1695 годы), построенные в стиле модерн частный банк Эстергётланда (1899-1902 годы, арх. Г. Викман), Гранд-отель (1906 год) и Ратуша c высокой башней (1907-1910 годы, арх. И.Г. Класон). Также сохранились руины крепости Йоханнисборг с надвратной башней (1613-1639 годы), барочная церковь Св. Олафа (1765-1767 годы, арх. К. Кронстед), комплексы фабрик - бумажной (башня Хольмен, 1750 год) и ткацкой (вторая половина XIX века). Во второй половине XIX - начале XX веков построены также синагога (1858 год), железнодорожный вокзал в стиле неоренессанс (1866 год, арх. А. Эдельсверд), театр в стиле модерн (1903-1908 годы, арх. А. Андерберг), неоготическая церковь Св. Иоанна (1904-1906 годы). На северо-западной окраине города, в районе Вост. Энебю, - церковь XII века (росписи XV века).
В Норрчёпинге - Шведский метеорологический и гидрологический институт (SMHI; 1874 год, современное название с 1945 года, с 1975 года в Норрчёпинге). Филиал Университета Линчёпинга. Городская бибилотека (здание - 1971 года).
Норрчёпинг - один из важнейших новых культурных центров Швеции. С 1990-х годов в центре города создан музейно-выставочный комплекс «Индустриальный ландшафт» (на основе отреставрированных зданий бывших фабрик, складов, технических сооружений). Один из крупнейших музеев города - Музей Труда (расположен на о. Лаксхольмен, в бывшей текстильной фабрике, 1917 год; семиугольное в плане здание получило название «утюг»), включает музей политической карикатуры Эверта Карлссона. Среди других музеев (всего около 20): художественный (основан в 1946 году, современное название с 1980 года; живопись и скульптура XVIII-XXI веков; одна из крупнейших в Швеции коллекций графики), городской (1981 год; в помещениях бывшей ткацкой фабрики, один из наиболее сохранившихся памятников промышленной архитектуры Швеции XIX века), холодильного оборудования KVN (2004 год), музей под открытым небом Фергаргорден (воссозданы красильни XVIII века), Хольменс (в здании быв. деревоперерабатывающей фабрики; возобновлён процесс производства бумаги начала XX века), птиц «Натурариум». Интерактивный научно-музейный центр (с 2010 года; включает научные лаборатории, учебные отделения, интерактивные выставки научных достижений и др.). Театр «Эстгётатеатерн» и др. Ежегодно проводятся фольклорный фестиваль (в августе), кинофестиваль «Флиммер» и др. Значительная часть города занимают парки и зелёные зоны.
Наиболее популярные виды спорта - футбол (9 клубов из различных дивизионов шведского чемпионата страны), баскетбол, хоккей с шайбой, спидвей, плавание, регби. Футбольный клуб «Норрчёпинг» (основан в 1897 году) 12 раз выигрывал чемпионат страны (в 1943-1989 годы) и 6 раз становился обладателем Кубка Швеции (1943-1994 годы); принимает соперников на стадионе «Идроттспаркен» (свыше 17 тыс. мест).
Основа экономики города - сфера услуг (занято около 80% работающих, начало 2010-х годов), гл. обр. торговля (розничная и оптовая), социальные услуги, транспортные и логистические. В Норрчёпинге - ряд крупных торговых центров; развита мелкорозничная торговля (многочисленные бутики, антикварные и ремесленные лавки, «блошиные» и фермерские рынки). Активно развивается сектор информационных, телекоммуникационных и медиа-технологий, креативный бизнес (производство дизайнерских одежды, предметов обихода, мебели и др.). Действуют: Научный парк Норрчёпинга [NOSP; около 100 компаний, специализирующихся в области ИТ и телекоммуникаций, консалтинга, экологич. экспертизы (в т. ч. один из крупнейших работодателей города концерн WSP - экспертиза и менеджмент природных и строит. объектов), разработки технологий по охране здоровья и окружающей среды (включая переработку промышленных и бытовых отходов) и др.], Бизнес-инкубатор LEAD. Грузооборот морского порта Норрчёпинга около 4 млн. т и около 100 тыс. контейнеров ДФЭ в год; вывоз гл. обр. бумаги, целлюлозы, пиломатериалов, зерна; ввоз нефти и нефтепродуктов (имеется 3 нефтяных терминала). Важный логистич. узел (неск. крупных распределительно- складских комплексов, в т. ч. «Stadium», 32 тыс. м2). Норрчёпинг - популярный центр рекреационного туризма, гл. обр. водного (катание на яхтах, каноэ; основные объекты - острова в бухте Бровикен и Гёта-канала, в 5 км южнее Норрчёпинга), и шопинг-туризма.
В обрабатывающей промышленности выделяются производство бумаги, тары и упаковки (предприятия компаний «Holmen AB», «Billerud Skärblacka AB»), бытовой электротехники («Whrilpool Sweden AB»). Производство ортопедических изделий, колясок, костылей и др. для людей с ограниченными возможностями (компания «Otto Bock Scandinavia AB»).
В 10 км к югу от Норрчёпинга расположен дворцовый комплекс Лёфстад: замок (XVII век), парк (XVIII век).