НОРОВ АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ

НОРОВ АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, пу­те­ше­ст­вен­ник, ли­те­ра­тор, биб­лио­фил, действительный тайный советник (1856 год), почетный член (1841 год), ака­де­мик (1851 год) Пе­тербургской Академии наук.

Дво­ря­нин. Вос­пи­ты­вал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Московском университете (курс не окон­чил).

С 1810 года на служ­бе в лейб-гвардии Арт. бри­га­де, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии тя­же­ло ра­нен в но­гу, по­пал в плен. По­сле ам­пу­та­ции но­ги, про­из­ве­дён­ной французскими вра­ча­ми в Мо­ск­ве, и ос­во­бо­ж­де­ния из пле­на чис­лил­ся на во­енной служ­бе (до 1820 года). В 1821-1822 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. С 1827 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при МВД, до 1830 года со­сто­ял при адмирале Д.Н. Се­ня­ви­не и со­вер­шил два за­гра­нич­ных пла­ва­ния.

Пуб­ли­ко­вал сти­хи, про­зу, пе­ре­во­ды в альманахе «По­ляр­ная звез­да», журнале «Сын оте­че­ст­ва» и др. из­да­ни­ях, час­то различной идео­ло­гической на­прав­лен­но­сти, был бли­зок к круж­ку лю­бо­муд­ров. Ис­пы­ты­вая глу­бо­кий ин­те­рес к Вос­то­ку, А.С. Норов в 1834-1835 годы по­се­тил Па­ле­сти­ну (ез­дил ту­да так­же в 1861 году), Еги­пет, Ну­бию , при­об­рёл ряд цен­ней­ших ру­ко­пи­сей, в т. ч. древне-египетский по­гре­баль­ный па­пи­рус, Псал­тирь IX века и др.

Центральную часть литературного на­сле­дия А.С. Норова со­став­ля­ют пу­те­вые очер­ки: «Пу­те­ше­ст­вие по Си­ци­лии в 1822 году» (ч. 1-2, 1828 год), «Пу­те­ше­ст­вие по Свя­той Зем­ле в 1835 году» (ч. 1-2, 1838 год, 3-е изд., 1854 год, пе­ре­изд. в 2008 году), «Пу­те­ше­ст­вие по Егип­ту и Ну­бии в 1834-1835 годы» (ч. 1-2, 1840 год, 3-е изд., 1853 год) и др. В 1836 году пе­ре­вёл на русский язык пер­вое из «Фи­ло­со­фи­че­ских пи­сем» П.Я. Ча­ада­ева для пуб­ли­ка­ции в журнале «Те­ле­скоп».

Пра­ви­тель кан­це­ля­рии статс-сек­ре­та­ря Его Императорского Величества у при­ня­тия про­ше­ний (1839-1840 годы), по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния ве­дом­ст­ва - член Ко­мис­сии при­ня­тия про­ше­ний, на Вы­со­чай­шее имя при­но­си­мых (1840-1850 годы). Член Российской ака­де­мии (1840 год). Се­на­тор (с 1849 года). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра (с 1850 года), ми­нистр народного про­све­ще­ния [7(19) апреля 1853 год - 23 марта (4 апреля) 1858 год; до 1854 года и. д.]. Член Государственного со­ве­та (с 1854 года).

По ини­циа­ти­ве А.С. Норова и при­гла­шён­но­го им в то­ва­ри­щи ми­ни­ст­ра кн. П.А. Вя­зем­ско­го управ­ле­ние учеб­ны­ми ок­ру­га­ми изъ­я­то из ве­де­ния генерал-гу­бер­на­то­ров (1855 год, кро­ме Си­би­ри и Кав­ка­за), от­ме­не­ны ог­ра­ни­че­ния на при­ём сту­ден­тов в университеты (1855 год), вос­ста­нов­ле­ны Главное прав­ле­ние учи­лищ и Учё­ный комитет министерства (1856 год), вы­пу­ск­ни­кам выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний доз­во­ле­но по­сту­пать на служ­бу не­по­сред­ст­вен­но в центральные государственные уч­ре­ж­де­ния, ми­нуя обя­за­тель­ную служ­бу в про­вин­ции (1858 год). В 1856 году А.С. Норов вы­дви­нул идею вос­ста­нов­ле­ния ши­ро­ко­го гу­ма­ни­тар­но­го, в ча­ст­но­сти клас­сического, сред­не­го об­ра­зо­ва­ния, по­лу­чив­шую во­пло­ще­ние в 1864-1871 годы. В 1857 году А.С. Норов и Вя­зем­ский вы­сту­пи­ли с про­ек­том об­лег­че­ния и уп­ро­ще­ния цен­зур­ных пра­вил (не реа­ли­зо­ван). Вы­шел в от­став­ку в свя­зи с не­до­воль­ст­вом императора Алек­сан­д­ра II сту­денческими бес­по­ряд­ка­ми и дея­тель­но­стью цен­зу­ры.

Стра­ст­ный биб­лио­фил, А.С. Норов к 1830-м годам со­брал зна­чительную биб­лио­те­ку. Снаб­жал А.С. Пуш­ки­на кни­га­ми по русской ис­то­рии, в т. ч. при ра­бо­те над «Ис­то­ри­ей Пу­га­чё­ва». Пер­вую биб­лио­те­ку про­дал кн. Н.И. Тру­бец­ко­му. Вто­рая биб­лио­те­ка А.С. Норова на­счи­ты­ва­ла 14-16 тыс. то­мов книг, бро­шюр и ру­ко­пи­сей и под­раз­де­ля­лась на 25 раз­де­лов: со­б­ра­ние греческих и латинских ру­ко­пи­сей, опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий по Свя­той зем­ле, кни­ги о Вос­то­ке, около 160 ин­ку­на­бул, кол­лек­ция при­жиз­нен­ных из­да­ний Дж. Бру­но и на­пи­сан­ный им сборник трак­та­тов («Мо­с­ков­ский ко­декс»), под­бор­ка эль­зе­ви­ров, со­б­ра­ние русских ста­ро­пе­чат­ных из­да­ний XVI-XVII веков и др. (ка­та­лог: «Биб­лио­те­ка А.С. Но­ро­ва», ч. 1, 1868 год). Председатель Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии (1850-1869 годы).

Вла­дея не­сколь­ки­ми ино­стран­ны­ми, а так­же латинскими, древне-греческими и древне-еврейскими язы­ка­ми, А.С. Норов са­мо­сто­ятельно ос­во­ил ме­то­ды па­лео­гра­фического ана­ли­за ру­ко­пи­сей. По­мес­тил в из­да­ни­ях Ко­мис­сии ряд бо­го­слов­ских со­чи­не­ний в сво­их пе­ре­во­дах, ре­дак­ти­ро­вал 7-й том «Пол­но­го со­б­ра­ния рус­ских ле­то­пи­сей» (1856 год) и 6-й том «До­пол­не­ний к Ак­там ис­то­ри­че­ским» (1857 год; совместно с М.А. Кор­ку­но­вым), в 1864 году из­дал «Пу­те­ше­ст­вие игу­ме­на Да­нии­ла по Свя­той Зем­ле...» (по спи­ску из сво­его со­б­ра­ния). В конце 1860-х годов А.С. Норов по­жерт­во­вал своё со­б­ра­ние биб­лио­те­ке Московского пуб­лич­но­го и Ру­мян­цев­ско­го му­зе­ев (ны­не РГБ) при ус­ло­вии вы­пла­ты по­име­но­ван­ным в его за­ве­ща­нии ли­цам 17 тыс. руб. (це­на в неск. раз ни­же стои­мо­сти со­б­ра­ния). Биб­лио­те­ка А.С. Норова раз­ме­ща­лась в осо­бом «Но­ров­ском» за­ле до­ма Паш­ко­ва.

Член императорского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (1849 год), РГО (1846 год; член Со­ве­та общества в 1849-1850 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1856 год) и др.

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вие к се­ми церк­вам, упо­ми­нае­мым в Апо­ка­лип­си­се. СПб., 1847. М., 2005;

Пу­те­ше­ст­вия А. С. Но­ро­ва. СПб., 1853–1854. Ч. 1–5;

Ис­сле­до­ва­ния об Ат­лан­ти­де. СПб., 1854;

Вой­на и мир 1805–1812 с ис­то­ри­че­ской точ­ки зре­ния и по вос­по­ми­на­ни­ям со­вре­мен­ни­ка: По по­во­ду соч. гр. Л. Н. Тол­сто­го «Вой­на и мир». СПб., 1868;

Ие­ру­са­лим и Си­най: За­пис­ки вто­ро­го пу­те­ше­ст­вия на Вос­ток. СПб., 1878.