НОРОВ АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ
НОРОВ АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный деятель, путешественник, литератор, библиофил, действительный тайный советник (1856 год), почетный член (1841 год), академик (1851 год) Петербургской Академии наук.
Дворянин. Воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете (курс не окончил).
С 1810 года на службе в лейб-гвардии Арт. бригаде, участник Отечественной войны 1812 года, в Бородинском сражении тяжело ранен в ногу, попал в плен. После ампутации ноги, произведённой французскими врачами в Москве, и освобождения из плена числился на военной службе (до 1820 года). В 1821-1822 годы путешествовал по Европе. С 1827 года чиновник особых поручений при МВД, до 1830 года состоял при адмирале Д.Н. Сенявине и совершил два заграничных плавания.
Публиковал стихи, прозу, переводы в альманахе «Полярная звезда», журнале «Сын отечества» и др. изданиях, часто различной идеологической направленности, был близок к кружку любомудров. Испытывая глубокий интерес к Востоку, А.С. Норов в 1834-1835 годы посетил Палестину (ездил туда также в 1861 году), Египет, Нубию, приобрёл ряд ценнейших рукописей, в т. ч. древне-египетский погребальный папирус, Псалтирь IX века и др.
Центральную часть литературного наследия А.С. Норова составляют путевые очерки: «Путешествие по Сицилии в 1822 году» (ч. 1-2, 1828 год), «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» (ч. 1-2, 1838 год, 3-е изд., 1854 год, переизд. в 2008 году), «Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 годы» (ч. 1-2, 1840 год, 3-е изд., 1853 год) и др. В 1836 году перевёл на русский язык первое из «Философических писем» П.Я. Чаадаева для публикации в журнале «Телескоп».
Правитель канцелярии статс-секретаря Его Императорского Величества у принятия прошений (1839-1840 годы), после преобразования ведомства - член Комиссии принятия прошений, на Высочайшее имя приносимых (1840-1850 годы). Член Российской академии (1840 год). Сенатор (с 1849 года). Товарищ министра (с 1850 года), министр народного просвещения [7(19) апреля 1853 год - 23 марта (4 апреля) 1858 год; до 1854 года и. д.]. Член Государственного совета (с 1854 года).
По инициативе А.С. Норова и приглашённого им в товарищи министра кн. П.А. Вяземского управление учебными округами изъято из ведения генерал-губернаторов (1855 год, кроме Сибири и Кавказа), отменены ограничения на приём студентов в университеты (1855 год), восстановлены Главное правление училищ и Учёный комитет министерства (1856 год), выпускникам высших учебных заведений дозволено поступать на службу непосредственно в центральные государственные учреждения, минуя обязательную службу в провинции (1858 год). В 1856 году А.С. Норов выдвинул идею восстановления широкого гуманитарного, в частности классического, среднего образования, получившую воплощение в 1864-1871 годы. В 1857 году А.С. Норов и Вяземский выступили с проектом облегчения и упрощения цензурных правил (не реализован). Вышел в отставку в связи с недовольством императора Александра II студенческими беспорядками и деятельностью цензуры.
Страстный библиофил, А.С. Норов к 1830-м годам собрал значительную библиотеку. Снабжал А.С. Пушкина книгами по русской истории, в т. ч. при работе над «Историей Пугачёва». Первую библиотеку продал кн. Н.И. Трубецкому. Вторая библиотека А.С. Норова насчитывала 14-16 тыс. томов книг, брошюр и рукописей и подразделялась на 25 разделов: собрание греческих и латинских рукописей, описания путешествий по Святой земле, книги о Востоке, около 160 инкунабул, коллекция прижизненных изданий Дж. Бруно и написанный им сборник трактатов («Московский кодекс»), подборка эльзевиров, собрание русских старопечатных изданий XVI-XVII веков и др. (каталог: «Библиотека А.С. Норова», ч. 1, 1868 год). Председатель Археографической комиссии (1850-1869 годы).
Владея несколькими иностранными, а также латинскими, древне-греческими и древне-еврейскими языками, А.С. Норов самостоятельно освоил методы палеографического анализа рукописей. Поместил в изданиях Комиссии ряд богословских сочинений в своих переводах, редактировал 7-й том «Полного собрания русских летописей» (1856 год) и 6-й том «Дополнений к Актам историческим» (1857 год; совместно с М.А. Коркуновым), в 1864 году издал «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле...» (по списку из своего собрания). В конце 1860-х годов А.С. Норов пожертвовал своё собрание библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев (ныне РГБ) при условии выплаты поименованным в его завещании лицам 17 тыс. руб. (цена в неск. раз ниже стоимости собрания). Библиотека А.С. Норова размещалась в особом «Норовском» зале дома Пашкова.
Член императорского Человеколюбивого общества (1849 год), РГО (1846 год; член Совета общества в 1849-1850 годы). Награждён орденом Св. Александра Невского (1856 год) и др.
Сочинения:
Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе. СПб., 1847. М., 2005;
Путешествия А. С. Норова. СПб., 1853–1854. Ч. 1–5;
Исследования об Атлантиде. СПб., 1854;
Война и мир 1805–1812 с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника: По поводу соч. гр. Л. Н. Толстого «Война и мир». СПб., 1868;
Иерусалим и Синай: Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878.