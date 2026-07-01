НОРМАТИВИЗМ

НОРМАТИВИЗМ - на­прав­ле­ние в раз­ви­тии юри­дической мыс­ли XX века.

Опи­ра­ясь на тот не­со­мнен­ный факт, что нор­ма (об­ра­зец по­ве­де­ния, дей­ст­вий) есть ре­гу­ля­тор всех со­ци­аль­ных про­цес­сов, нормативизм рас­смат­ри­ва­ет нор­му в ка­че­ст­ве при­чи­ны этих про­цес­сов, при­ни­ма­ет нор­му за их фун­да­мент. Тем са­мым нормативизм ото­жде­ст­в­ля­ет раз­но­сущ­но­ст­ные фе­но­ме­ны: пра­во и за­кон. С точ­ки зре­ния нормативизма ре­аль­но су­ще­ст­ву­ют и под­ле­жат ис­сле­до­ва­нию ис­клю­чи­тель­но од­ни лишь внеш­не на­блю­дае­мые (и по­то­му под­лин­но бы­тий­ст­вую­щие) фор­мы за­ко­но­да­тель­ст­ва, а главная за­да­ча юрис­пру­ден­ции - це­ли­ком со­ри­ен­ти­ро­вать­ся на вы­яв­ле­нии, опи­са­нии и сис­те­ма­ти­за­ции един­ст­вен­но этих спо­со­бов ор­га­ни­за­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва, ни­сколь­ко не от­вле­ка­ясь на вы­яс­не­ние свя­зей та­ко­го ро­да форм с ка­ки­ми бы то ни бы­ло ины­ми фак­то­ра­ми (эко­но­мическими, со­ци­аль­ны­ми, кон­фес­сио­наль­ны­ми и др.).

Про­об­раз нормативизма - ис­то­ри­че­ски сло­жив­шая­ся за­дол­го до то­го юри­дическая дог­ма­ти­ка , при­ори­те­ты ко­то­рой впол­не ви­ди­мы, ося­зае­мы, кон­крет­ны - по­ло­же­ния, со­дер­жа­щие­ся в дей­ст­вую­щем (или дей­ст­во­вав­шем ра­нее) за­ко­но­да­тель­ст­ве, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо под­роб­но вос­про­из­ве­сти и тща­тель­но клас­си­фи­ци­ро­вать. Тео­ре­ти­ко-ме­то­до­ло­гическая по­до­п­лё­ка нормативизма - по­зи­ти­ви­ст­ская фи­ло­со­фия.

В XX веке нормативизм об­рёл своё окон­чательное во­пло­ще­ние в «чис­той тео­рии пра­ва» Х. Кель­зе­на . При этом нор­ма­ти­ви­ст­ское уче­ние су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­лось от пред­ше­ст­вую­щих кон­цеп­ций фор­маль­но-дог­ма­тической юрис­пру­ден­ции, по­сколь­ку Кель­зен мо­ди­фи­ци­ро­вал юри­дический по­зи­ти­визм, вклю­чив в не­го тео­ре­тические кон­ст­рук­ции, вы­дви­ну­тые пред­ста­ви­те­ля­ми со­цио­ло­гические пра­во­ве­де­ния и фи­ло­со­фии нео­кан­ти­ан­ст­ва.

Под влия­ни­ем нормативизма пра­во­ве­ды ста­ли боль­ше уде­лять вни­ма­ния про­ти­во­ре­чи­ям в пра­ве, фор­ми­ро­ва­нию строй­ной сис­те­мы за­ко­но­да­тель­ст­ва. С кон­цеп­ция­ми норативизма свя­за­но рас­про­стра­не­ние идеи вер­хо­вен­ст­ва ме­ж­ду­народного пра­ва над национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом го­су­дар­ст­ва, соз­да­ние ин­сти­ту­тов кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля (ор­га­нов кон­сти­ту­ци­он­ной юс­ти­ции) и др.

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