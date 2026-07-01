НОРМАТИВИЗМ
НОРМАТИВИЗМ - направление в развитии юридической мысли XX века.
Опираясь на тот несомненный факт, что норма (образец поведения, действий) есть регулятор всех социальных процессов, нормативизм рассматривает норму в качестве причины этих процессов, принимает норму за их фундамент. Тем самым нормативизм отождествляет разносущностные феномены: право и закон. С точки зрения нормативизма реально существуют и подлежат исследованию исключительно одни лишь внешне наблюдаемые (и потому подлинно бытийствующие) формы законодательства, а главная задача юриспруденции - целиком сориентироваться на выявлении, описании и систематизации единственно этих способов организации законодательства, нисколько не отвлекаясь на выяснение связей такого рода форм с какими бы то ни было иными факторами (экономическими, социальными, конфессиональными и др.).
Прообраз нормативизма - исторически сложившаяся задолго до того юридическая догматика, приоритеты которой вполне видимы, осязаемы, конкретны - положения, содержащиеся в действующем (или действовавшем ранее) законодательстве, которые необходимо подробно воспроизвести и тщательно классифицировать. Теоретико-методологическая подоплёка нормативизма - позитивистская философия.
В XX веке нормативизм обрёл своё окончательное воплощение в «чистой теории права» Х. Кельзена. При этом нормативистское учение существенно отличалось от предшествующих концепций формально-догматической юриспруденции, поскольку Кельзен модифицировал юридический позитивизм, включив в него теоретические конструкции, выдвинутые представителями социологические правоведения и философии неокантианства.
Под влиянием нормативизма правоведы стали больше уделять внимания противоречиям в праве, формированию стройной системы законодательства. С концепциями норативизма связано распространение идеи верховенства международного права над национальным законодательством государства, создание институтов конституционного контроля (органов конституционной юстиции) и др.