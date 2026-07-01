НОРМАННЫ В АНГЛИИ

Общее название для обозначения взаимодействия англо-саксонского мира и викингов до Нормандского завоевания. Традиционно началом "эпохи викингов" принято считать 793 г., когда отряд воинов-скандинавов разграбил и сжег монастырь Линдисфарн у берегов Нортумбрии (см. Гептархия ).

"Северные люди", норамнны, викинги - свирепые и мужественные воины, покидавшие родные места в поисках славы и добычи. Уже через столетие, в 886 г., после того как король Уэссекса Альфред Великий остановил экспансию викингов в Англии, образовалась область Датского Права. Влияние норманнов распространялось по всей Западной Европе, но Англии оно оставило, пожалуй, самый значительный отпечаток.

Область Датского Права или Дэнло (англ. Danlaw) занимала значительную территорию острова, в нее входила вся Нортумбрия, Мерсия и Восточная Англия (см. Гептархия ). Не будучи крепкой политическим единством, она сформировала ряд, прежде всего, правовых институтов, которые войдут затем в практики Общего права Англии. Кроме того, англосаксонский мир политически сформировался во многом противостоя экспансии норманнов. Не случайно первый бесспорный Король Англии - Альфред Великий - отметился именно в борьбе с ними, мечом спаяв разрозненные королевства.

Норманны осевшие на Британских островах сохраняли политические связи со своими скандинавскими родичами. Помимо Дэнло, они захватили Оркнейские и Шетландские острова, оказываям значительное влияние на политогенез Шотландии, как с Севера, так и с Юга.

В X в. Дэнло был практически подчинен королю Англии в политическом отношении. Последней крупной завоевательной волной со стороны Скандинавии было отмеченно начало XI в., когда англосаксонские короли Англии были свергнуты сначала Свейном Вилобородым, а затем его сыном Кнутом Великим.

Иллюстрация:

Развалины монастыря Линдисфарн. Фотография, XIX в.

Автор статьи: Боварь В. В.