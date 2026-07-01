НОРМАННЫ

(от Nord и mann, букв. «северные люди») – общее название северогерманских племен, проживавших на территории Скандинавии. Норманны были известны как умелые мореплаватели и прославились своими грабительскими набегами.

Тяга к освоению новых территорий была вызвана отсутствием у норманнов необходимого количества ресурсов для поддержания существования быстро развивающихся племен. Достижения норманном в области кораблестроения позволяли северным путешественникам совершать плавание не только в северных морях, но и в Атлантике и Средиземном море.

Экспансия норманнов в Европе началась с конца VIII в. Нападениям на первом этапе подвергались Западно-Франкское королевство, побережье Британии, Исландия. От тактики периодических набегов норманны постепенно перешли к заселению захваченных территорий.

В 911 г. король франков Карл III Простоватый согласился уступить норманнам приморскую часть Нейстрии, при условии, что их предводитель Роллон , признает себя вассалом короля и примет христианскую веру. Таким образом, Роллон (после крещения Роберт) стал родоначальником династии нормандских герцогов. В Нормандии завоеватели быстро ассимилировались под влияние местного франкского населения.

Представителям нормандской династии удалось утвердиться и в Англии. После битвы при Гастингсе и смерти англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона в 1066 г. Вильгельм Нормандский, известный как Вильгельм Завоеватель, стал правителем Англии. Вместе с Вильгельмом Нормандским в Англию были привнесены многие элементы французской культуры, французское государственное устройство, а также французский язык, истинно норманнских составляющих в ментальности завоевателей во второй половине XI в. сохранилось немного. Помимо королевства фраков и англо-саксонских земель норманны проникали в Шотландию, Ирландию, Южную Италию и на Сицилию. Норманны занимались не только грабежами, но и торговлей. Благодаря значительному развитию флота, норманнам удалось дойти до Багдада по рекам Европы и через Каспийское море. Многочисленные археологические находки подтверждают активность ведения норманнами торговых отношений. Вероятно, термин «норманны» можно считать синонимичным к терминам «викинги» и «варяги».

Иллюстрация:

Гобелен из Байё. конец XI века.

Автор статьи: Медведь А.О.