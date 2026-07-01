НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ 1066 ГОДА
НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ 1066 ГОДА - военное вторжение в Англию армии герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя, приведшее к утверждению на английской престоле Нормандской династии и переменам в политическом и социально-экономическом устройстве Английского королевства.
В ночь на 5 ягваря 1066 года скончался английский король Эдуард Исповедник, не оставивший прямых наследников. Последний представитель англосаксонской королевской династии - внучатый племянник Эдуарда Эдгар Этелинг был молод (около 15 лет) и не пользовался поддержкой знати. Королём был провозглашён эрл Уэссекса Гарольд, являвшийся фактическим правителем Англии в последние годы правления Эдуарда Исповедника (согласно английским источникам, Эдуард перед смертью объявил его своим наследником). Однако права на английский престол предъявил и герцог Нормандии Вильгельм, состоявший в отдалённом родстве с Эммой, матерью Эдуарда. Согласно нормандским источникам, Гарольд около 1064 года побывал в Нормандии, где поклялся поддержать притязания Вильгельма на английский престол. Вильгельм смог заручиться поддержкой папы Римского Александра II (1061-1073 годы), пославшего герцогу «знамя св. Петра». Это позволило Вильгельму привлечь в своё войско не только нормандских вассалов, но и рыцарей из других регионов континентальной Европы (Бретани, Фландрии, Лотарингии, Пикардии, Мена, Аквитании и др.). К лету 1066 года Вильгельм собрал армию (по разл. оценкам, 4-7 тыс. человек) и стал готовиться к переправе через Ла-Манш. Одновременно с этим поход на Англию вынашивал и норвежский король Харальд Суровый, в союз с которым вступил младший брат Гарольда Тости, объявленный в 1065 году вне закона и занимавшийся пиратством у южных и восточных берегов Англии.
В сентябре 1066 года норвежское войско высадилось в северной Англии, разбило в битве при Фулфорде (20 сентября) объединённые силы англосаксонских эрлов Эдвина и Моркара и заняло Йорк. Узнав об этом, Гарольд, находившийся на юге Англии, ожидая вторжения Вильгельма, выступил с войском на север и в кровопролитной битве при Стамфорд-Бридже (25 сентября) разбил норвежцев (Харальд Суровый и Тости погибли в битве). Дождавшись благоприятной погоды, Вильгельм 28-29 сентября высадился в Англии. Гарольд с войском (вероятно, около 7 тыс. человек) совершил марш-бросок на юг. В сражении близ г. Гастингс 14 октября нормандское войско одержало победу, Гарольд и его братья погибли. Источники не позволяют однозначно реконструировать ход битвы, но, по-видимому, в успехе нормандцев важную роль сыграло наличие у них кавалерии, которой не было у англосаксов (Вильгельм сумел переправить лошадей на специальных транспортах). Сразу после битвы при Гастингсе часть светских и духовных англосаксонских магнатов в Лондоне провозгласили королём Эдгара Этелинга, однако при приближении армии Вильгельма они капитулировали и принесли ему присягу как законному правителю Англии (конец ноября или начало декабря). 25 декабря 1066 года архиеп. Йорка Эальдред короновал Вильгельма в соборе Вестминстерского аббатства.
Отдельные восстания против власти Вильгельма Завоевателя продолжались до 1071 года (в Западной Англии с центром в г. Эксетер, в области Фенов с центром в монстыре Или и др.). Крупнейшим стало восстание в Северной Англии (лето 1069 года). Его поддержал флот, присланный королём Дании Свейном (Свеном) II (1047-1074 или 1076 годы), также претендовавшим на английскую корону, основываясь на своём родстве с Кнудом Великим. Однако Вильгельм с войском зимой 1069/1070 года совершил поход на север, разбил восставших и опустошил значит. территории в Йоркшире, Нортамберленде и графстве Дарем (т. н. Разорение Севера). Участвовавший в восстании Эдгар Этелинг бежал в Шотландию, а в 1074 году сдался Вильгельму, принеся ему оммаж (церемония заключения вассального договора) и признав законным правителем Англии. Символич. закреплением власти Вильгельма над Англией стала земельная перепись, в результате которой была составлена Книга Страшного суда, а также присяга ему всех свободных держателей земли (т. н. Солсберийская присяга 1086 года).
Нормандское завоевание Англии привело к быстрому и резкому изменению состава светской элиты Англии. За счёт конфискаций земель англосаксов, сражавшихся против него при Гастингсе и в последних восстаниях, Вильгельм сосредоточил в своих руках обширные владения, которые активно раздавал своим приближённым. Однако они, как правило, получали земли в различных частях страны, поэтому в Англии, в отличие от Франции, не сложились обширные территориальные баронии. К 1080-м гг. у земельных держателей англосаксонского происхождения, по-видимому, находилось менее 10% пахотной земли. Изменился и этнический состав высшего духовенства: в 1070-1175 годы на английские епископские кафедры назначались исключительно выходцы с континента или их потомки. Важным последствием нормандского завоевания Ангилии стала утрата древне-английским языком официального статуса (уже к концу правления Вильгельма Завоевателя). Вместе с тем завоеватели сохранили сложившуюся в англосаксонскую эпоху передовую для раннего Средневековья систему центрального и местного управления и судопроизводства. Не были формально отменены судебники и др. правовые акты англосаксонских королей, сыгравшие важную роль в складывании во второй половине XII века системы «общего права» (Common Law). Последствия нормандского завоевания Ангилии с точки зрения оформления сеньориальной зависимости крестьянства остаются дискуссионным вопросом.