НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ 1066 ГОДА

НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ АНГЛИИ 1066 ГОДА - во­ен­ное втор­же­ние в Анг­лию ар­мии гер­цо­га Нор­ман­дии Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля, при­вед­шее к ут­вер­жде­нию на английской пре­сто­ле Нор­манд­ской ди­на­стии и пе­ре­ме­нам в по­ли­тическом и со­ци­аль­но-эко­но­мическом уст­рой­ст­ве Английского ко­ро­лев­ст­ва.

В ночь на 5 ягваря 1066 года скон­чал­ся английский ко­роль Эду­ард Ис­по­вед­ник , не ос­та­вив­ший пря­мых на­след­ни­ков. По­след­ний пред­ста­ви­тель анг­ло­сак­сон­ской ко­ро­лев­ской ди­на­стии - вну­ча­тый пле­мян­ник Эду­ар­да Эд­гар Эте­линг был мо­лод (около 15 лет) и не поль­зо­вал­ся под­держ­кой зна­ти. Ко­ро­лём был про­воз­гла­шён эрл Уэс­сек­са Га­рольд, яв­ляв­ший­ся фак­тическим пра­ви­те­лем Анг­лии в по­след­ние го­ды прав­ле­ния Эду­ар­да Ис­по­вед­ни­ка (со­глас­но английским ис­точ­ни­кам, Эду­ард пе­ред смер­тью объ­явил его сво­им на­след­ни­ком). Од­на­ко пра­ва на английский пре­стол предъ­я­вил и гер­цог Нор­ман­дии Виль­гельм, со­сто­яв­ший в от­да­лён­ном род­ст­ве с Эм­мой, ма­те­рью Эду­ар­да. Со­глас­но нор­манд­ским ис­точ­ни­кам, Га­рольд около 1064 года по­бы­вал в Нор­ман­дии, где по­клял­ся под­дер­жать при­тя­за­ния Виль­гель­ма на английский пре­стол. Виль­гельм смог за­ру­чить­ся под­держ­кой па­пы Рим­ско­го Алек­сан­д­ра II (1061-1073 годы), по­слав­ше­го гер­цо­гу «зна­мя св. Пет­ра». Это по­зво­ли­ло Виль­гель­му при­влечь в своё вой­ско не толь­ко нор­манд­ских вас­са­лов, но и ры­ца­рей из других ре­гио­нов кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы (Бре­та­ни, Флан­д­рии, Ло­та­рин­гии , Пи­кар­дии, Ме­на, Ак­ви­та­нии и др.). К ле­ту 1066 года Виль­гельм со­брал ар­мию (по разл. оцен­кам, 4-7 тыс. человек) и стал го­то­вить­ся к пе­ре­пра­ве че­рез Ла-Манш. Од­но­вре­мен­но с этим по­ход на Анг­лию вы­на­ши­вал и норвежский ко­роль Ха­ральд Су­ро­вый, в со­юз с ко­то­рым всту­пил млад­ший брат Га­роль­да Тос­ти, объ­яв­лен­ный в 1065 году вне за­ко­на и за­ни­мав­ший­ся пи­рат­ст­вом у южных и восточных бе­ре­гов Анг­лии.

В сентябре 1066 года норвежское вой­ско вы­са­ди­лось в северной Анг­лии, раз­би­ло в бит­ве при Фул­фор­де (20 сентября) объ­е­ди­нён­ные си­лы анг­ло­сак­сон­ских эр­лов Эд­ви­на и Мор­ка­ра и за­ня­ло Йорк. Уз­нав об этом, Гарольд, на­хо­див­ший­ся на юге Анг­лии, ожи­дая втор­же­ния Виль­гель­ма, вы­сту­пил с вой­ском на се­вер и в кро­во­про­лит­ной бит­ве при Стам­форд-Брид­же (25 сентября) раз­бил нор­веж­цев (Ха­ральд Су­ро­вый и Тос­ти по­гиб­ли в бит­ве). До­ж­дав­шись бла­го­при­ят­ной по­го­ды, Виль­гельм 28-29 сентября вы­са­дил­ся в Анг­лии. Га­рольд с вой­ском (ве­ро­ят­но, около 7 тыс. человек) со­вер­шил марш-бро­сок на юг. В сра­же­нии близ г. Гас­тингс 14 октября нор­манд­ское вой­ско одер­жа­ло по­бе­ду, Га­рольд и его бра­тья по­гиб­ли. Ис­точ­ни­ки не по­зво­ляют од­но­знач­но ре­кон­ст­руи­ро­вать ход бит­вы, но, по-ви­ди­мо­му, в ус­пе­хе нор­манд­цев важ­ную роль сыг­ра­ло на­ли­чие у них ка­ва­ле­рии, ко­то­рой не бы­ло у анг­ло­сак­сов (Виль­гельм су­мел пе­ре­пра­вить ло­ша­дей на специальных транс­пор­тах). Сра­зу по­сле бит­вы при Гас­тинг­се часть свет­ских и ду­хов­ных анг­ло­сак­сон­ских маг­на­тов в Лон­до­не про­воз­гла­си­ли ко­ро­лём Эд­га­ра Эте­лин­га, од­на­ко при при­бли­же­нии ар­мии Виль­гель­ма они ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли и при­нес­ли ему при­ся­гу как за­кон­но­му пра­ви­те­лю Анг­лии (ко­нец но­яб­ря или на­ча­ло де­каб­ря). 25 декабря 1066 года ар­хи­еп. Йор­ка Эальд­ред ко­ро­но­вал Виль­гель­ма в со­бо­ре Вест­мин­стер­ско­го аб­бат­ст­ва.

Отдельные вос­ста­ния про­тив вла­сти Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля про­дол­жа­лись до 1071 года (в Западной Анг­лии с цен­тром в г. Эк­се­тер, в об­лас­ти Фе­нов с цен­тром в монстыре Или и др.). Круп­ней­шим ста­ло вос­ста­ние в Северной Анг­лии (ле­то 1069 года). Его под­дер­жал флот, при­слан­ный ко­ро­лём Да­нии Свей­ном (Све­ном) II (1047-1074 или 1076 годы), так­же пре­тен­до­вав­шим на английскую ко­ро­ну, ос­но­вы­ва­ясь на сво­ём род­ст­ве с Кну­дом Ве­ли­ким. Од­на­ко Виль­гельм с вой­ском зи­мой 1069/1070 года со­вер­шил по­ход на се­вер, раз­бил вос­став­ших и опус­то­шил зна­чит. тер­ри­то­рии в Йорк­шире, Нор­там­бер­лен­де и граф­ст­ве Да­рем (т. н. Ра­зо­ре­ние Се­ве­ра). Уча­ст­вовав­ший в вос­ста­нии Эд­гар Эте­линг бе­жал в Шот­лан­дию, а в 1074 году сдал­ся Виль­гель­му, при­не­ся ему ом­маж (це­ре­мо­ния за­клю­че­ния вас­саль­но­го до­го­во­ра) и при­знав за­кон­ным пра­ви­те­лем Анг­лии. Сим­во­лич. за­кре­п­ле­ни­ем вла­сти Виль­гель­ма над Анг­ли­ей ста­ла зе­мель­ная пере­пись, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ла со­став­ле­на Кни­га Страш­но­го су­да , а так­же при­ся­га ему всех сво­бод­ных дер­жа­те­лей земли (т. н. Сол­сбе­рий­ская при­ся­га 1086 года).

Нормандское завоевание Англии при­ве­ло к бы­ст­ро­му и рез­ко­му из­ме­не­нию со­ста­ва свет­ской эли­ты Анг­лии. За счёт кон­фи­ска­ций зе­мель анг­ло­сак­сов, сра­жав­ших­ся про­тив не­го при Гас­тинг­се и в по­след­них вос­ста­ни­ях, Виль­гельм со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках об­шир­ные вла­де­ния, ко­то­рые ак­тив­но раз­да­вал сво­им при­бли­жён­ным. Од­на­ко они, как пра­ви­ло, по­лу­ча­ли зем­ли в различных час­тях стра­ны, по­это­му в Анг­лии, в от­ли­чие от Фран­ции, не сло­жи­лись об­шир­ные тер­ри­то­ри­аль­ные ба­ро­нии. К 1080-м гг. у зе­мель­ных дер­жа­те­лей анг­ло­сак­сон­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, по-ви­ди­мо­му, на­хо­ди­лось ме­нее 10% па­хот­ной зем­ли. Из­ме­нил­ся и эт­нический со­став выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва: в 1070-1175 годы на английские епи­скоп­ские ка­фед­ры на­зна­ча­лись ис­клю­чи­тель­но вы­ход­цы с кон­ти­нен­та или их по­том­ки. Важ­ным по­след­ст­ви­ем нормандского завоевания Ангилии ста­ла ут­ра­та древне-английским язы­ком официального ста­ту­са (уже к кон­цу прав­ле­ния Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля). Вме­сте с тем за­вое­ва­те­ли со­хра­ни­ли сло­жив­шую­ся в анг­ло­сак­сон­скую эпо­ху пе­ре­до­вую для ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья сис­те­му центрального и ме­ст­но­го управ­ле­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва. Не бы­ли фор­маль­но от­ме­не­ны су­деб­ни­ки и др. пра­во­вые ак­ты анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­лей, сыг­рав­шие важ­ную роль в скла­ды­ва­нии во второй половине XII века сис­те­мы «об­ще­го пра­ва» (Common Law). По­след­ст­вия нормандского завоевания Ангилии с точ­ки зре­ния оформ­ле­ния сень­о­ри­аль­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян­ст­ва ос­та­ют­ся дис­кус­си­он­ным во­про­сом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)