НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ (англ. House of Normandy)

Аристократический род, правивший в Нормандии (911-1035 гг.) и Англии (1066-1035 гг.). Основателем династии был викинг Роллон, дан, который получил от французского короля Карла III (898-922 гг.) в лен земли вдоль побережья в Нейстрии, впоследствии ставшие Нормандским герцогством.

В самом начале XI в. нормандская династия породнилась с королем Англии из Уэссекской династии Этельредом II. Когда на английский престол взошел Эдуард Исповедник , который почти все детство провел в Нормандии, перед герцогами появилась маловероятная возможность стать королями. Англо-саксонская знать, конечно, в подавляющем своем большинстве была против усиления чужаков, кроме того она имела своего предводителя – Гарольда, сына эрла Уэссекса Годвина.

Несмотря на опасность авантюры, нормандский герцог Вильгельм после смерти Эдуарда Исповедника решился, на то, чтобы мечом доказать законность своих притязаний на корону Англии. Он высадился с войском на южном ее побережье и дал бой королю Гарольду при местечке Гастингс 14 октября 1066 г. Эта победа положила начало новой эпохе в английской истории. К сожалению, для династии, ее прямая, если прямоту считать по мужской линии, ветвь прервалась с младшим сыном Вильгельма, королем Генрихом I (1100-1135 гг.), правившим после Вильгельма II (1086-1100). Впоследствии, после нескольких лет династических войн престол перешел к Генриху II Плантагенету , сыну Матильды, дочери Генриха I.

Иллюстрация:

Портрет Вильгельма Завоевателя.