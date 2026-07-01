НОРМАНДИЯ НЕМАН
НОРМАНДИЯ НЕМАН (Normandie-Niemen) - название французского отдельного истребительного авиационного полка, сражавшегося против Германии на советско-германском фронте в 1943-1945 годы, во время Второй мировой войны.
В марте 1942 года Национальный комитет «Свободной Франции» (позднее «Сражающаяся Франция») обратился к советскому правительству с предложением направить в СССР группу французских лётчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях против германских войск.
25 ноября было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. В конце ноября 1942 года французские добровольцы (14 лётчиков и 58 авиамехаников) прибыли в СССР. Формирование эскадрильи проходило на аэродроме г. Иваново. В её состав вошли 17 советских авиамехаников. По желанию личного состава эскадрилья получила наименование «Нормандия» (название французской провинции, наиболее пострадавшей от германских оккупации).
Советское правительство предоставило эскадрилье самолёты-истребители Як-1 (позднее Як-9 и Як-3), взяло на себя её материально-технич. обеспечение, и 4 декабря эскадрилья была включена в состав советской ВВС.
После освоения личным составом боевой техники 22 марта 1943 года направлена на Западный фронт, где вошла 4-й эскадрильей в состав 18-го гв. истребительного авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии и 5 апреля начала боевые действия. 5 июля эскадрилья переформирована в 1-й истребительный авиационный полк «Нормандия» (директива Главного штаба ВВС Красной Армии № 1513619 от 5 июля 1943 года) в составе трёх эскадрилий, носивших названия нормандских городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур». По просьбе командования полка францкзкий технический состав был полностью заменён советскими специалистами.
Полк принимал участие в Курской битве 1943 года и Белорусской операции 1944 года. За боевые заслуги и мужество в период боёв при форсировании р. Неман 28 ноября 1944 года приказом Верховного главнокомандующего полку присвоено почетное наименование Неманского, и он стал называться «Нормандия - Неман». В 1945 году полк «Нормандия - Неман» принял участие в боевых действиях в Восточной Пруссии. Всего лётчики полка совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боёв, сбили 273 и повредили 50 самолётов, уничтожили значительное количество живой силы и боевой техники противника. В боях погибли 42 французского пилота.
Указами Президиума ВС СССР от 19 февраля и 5 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования полк награждён Красного Знамени орденом и Александра Невского орденом. Советским боевыми орденами награждены 83 французских лётчика, а старшие лейтенанты М. Альбер, Р. де ла Пуап, М. Лефевр (посм.) и младший лейт. Ж. Андре удостоены звания Героя Советского Союза. Французское правительство отметило боевые подвиги полка «Нормандия - Неман» Почётного легиона орденом, Боевым крестом с пальмой, Крестом освобождения и Военной медалью. 20 июня 1945 года французский лётчики на 41 боевом самолёте Як-3, переданном советским правительством в дар Франции, улетели на родину. Эскадрильей, с 5 июля 1943 года полком «Нормандия - Неман» командовали: майор Ж. Тюлан (декабрь 1942 - июль 1943 годы), майор П. Пуйяд (июль 1943 - октябрь 1944 годы), майор Л. Дельфино (октябрь 1944 - июнь 1945 годя).
В составе ВВС Франции в середине XX - начале XXI веков истребительная группа 2/6 (GC II/6), базировавшаяся на аэродроме близ г. Кольмар (деп-т Верхний Рейн), носила имя «Нормандия - Неман». Личный состав группы участвовал в боевых действиях в Индокитае (1946-1954 годы), а также в военные операции НАТО против Югославии (1999 год). В июле 2009 года группа расформирована. В феврале 1995 года 18-му гв. штурмовому авиационному полку ВВС РФ присвоено почетное наименование «Нормандия - Неман», в ноябре 2009 года полк расформирован.
В 1956 году на здании бывшей французской военной миссии в Москве установлена мемориальная доска с именами 42 лётчиков полка «Нормандия - Неман», погибших в боях. В 1964 году на Введенском кладбище в Москве на могиле французского лётчика, останки которого были найдены в Орловской обл., установлен памятник Неизвестному лётчику полка «Нормандия - Неман», а в октябре 2007 года в Краснокурсантском сквере открыт памятник лётчикам этого полка.