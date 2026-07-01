НОРМАНДИЯ НЕМАН

НОРМАНДИЯ НЕМАН (Normandie-Nie­men) - на­зва­ние французского от­дель­но­го ис­тре­би­тель­но­го авиационного пол­ка, сра­жав­ше­го­ся про­тив Гер­ма­нии на советско-германском фрон­те в 1943-1945 годы, во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны .

В мар­те 1942 года Национальный комитет «Сво­бод­ной Фран­ции» (позд­нее «Сра­жаю­щая­ся Фран­ция») об­ра­тил­ся к советскому пра­ви­тель­ст­ву с пред­ло­же­ни­ем на­пра­вить в СССР груп­пу французских лёт­чи­ков и авиа­ме­ха­ни­ков для уча­стия в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив германских войск.

25 но­ября бы­ло под­пи­са­но советско-французское со­гла­ше­ние о фор­ми­ро­ва­нии на тер­ри­то­рии СССР французской авиационной эс­кад­ри­льи. В кон­це но­ября 1942 года французские доб­ро­воль­цы (14 лёт­чи­ков и 58 авиа­ме­ха­ни­ков) при­бы­ли в СССР. Фор­ми­ро­ва­ние эс­кад­ри­льи про­хо­ди­ло на аэ­ро­дро­ме г. Ива­но­во. В её со­став во­шли 17 советских авиа­ме­ха­ни­ков. По же­ла­нию лич­но­го со­ста­ва эс­кад­ри­лья по­лу­чи­ла на­име­но­ва­ние «Нор­ман­дия» (на­зва­ние французской про­вин­ции, наи­бо­лее по­стра­дав­шей от германских ок­ку­па­ции).

Советское пра­ви­тель­ст­во пре­до­с­та­ви­ло эс­кад­ри­лье са­мо­лё­ты-ис­тре­би­те­ли Як-1 (позд­нее Як-9 и Як-3), взя­ло на се­бя её ма­те­ри­аль­но-тех­нич. обес­пе­че­ние, и 4 декабря эс­кад­ри­лья бы­ла вклю­че­на в со­став советской ВВС.

По­сле ос­вое­ния лич­ным со­ста­вом бое­вой тех­ни­ки 22 марта 1943 года на­прав­ле­на на Западный фронт, где во­шла 4-й эс­кад­риль­ей в со­став 18-го гв. ис­тре­бительного авиационного пол­ка 303-й ис­тре­бительной авиационной ди­ви­зии 1-й воздушной ар­мии и 5 апреля на­ча­ла бое­вые дей­ст­вия. 5 ию­ля эс­кад­ри­лья пе­ре­фор­ми­ро­ва­на в 1-й ис­тре­бительный авиационный полк «Нор­ман­дия» (ди­рек­ти­ва Главного шта­ба ВВС Крас­ной Ар­мии № 1513619 от 5 июля 1943 года) в со­ста­ве трёх эс­кад­ри­лий, но­сив­ших на­зва­ния нор­манд­ских го­ро­дов: «Ру­ан», «Гавр» и «Шер­бур». По прось­бе ко­ман­до­ва­ния пол­ка францкзкий тех­нический со­став был пол­но­стью за­ме­нён советскими спе­циа­ли­ста­ми.

Полк при­ни­мал уча­стие в Кур­ской бит­ве 1943 года и Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года. За бое­вые за­слу­ги и му­же­ст­во в пе­ри­од бо­ёв при фор­си­ро­ва­нии р. Не­ман 28 ноября 1944 года при­ка­зом Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го пол­ку при­свое­но почетное на­име­но­ва­ние Не­ман­ско­го, и он стал на­зы­вать­ся «Нормандия - Неман». В 1945 году полк «Нормандия - Неман» при­нял уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях в Восточной Прус­сии. Все­го лёт­чи­ки пол­ка со­вер­ши­ли 5240 бое­вых вы­ле­тов, про­ве­ли 869 воздушных бо­ёв, сби­ли 273 и по­вре­ди­ли 50 са­мо­лё­тов, унич­то­жи­ли зна­чительное ко­ли­че­ст­во жи­вой си­лы и бое­вой тех­ни­ки про­тив­ни­ка. В бо­ях по­гиб­ли 42 французского пи­ло­та.

Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19 февраля и 5 июня 1945 года за об­раз­цо­вое вы­пол­не­ние за­да­ний ко­ман­до­ва­ния полк на­гра­ж­дён Крас­но­го Зна­ме­ни ор­де­ном и Алек­сан­д­ра Нев­ско­го ор­де­ном. Советским бое­вы­ми ор­де­на­ми на­гра­ж­де­ны 83 французских лёт­чика, а стар­шие лей­те­нан­ты М. Аль­бер, Р. де ла Пу­ап, М. Ле­февр (посм.) и млад­ший лейт. Ж. Ан­д­ре удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Советского Сою­за. Французское пра­ви­тель­ст­во от­ме­ти­ло бое­вые под­ви­ги пол­ка «Нормандия - Неман» По­чёт­но­го ле­гио­на ор­де­ном, Бое­вым кре­стом с паль­мой, Кре­стом ос­во­бо­ж­де­ния и Во­енной ме­да­лью. 20 июня 1945 года французский лёт­чи­ки на 41 бое­вом са­мо­лё­те Як-3, пе­ре­дан­ном советским пра­ви­тель­ст­вом в дар Фран­ции, уле­те­ли на ро­ди­ну. Эс­кад­риль­ей, с 5 июля 1943 года пол­ком «Нормандия - Неман» ко­ман­до­ва­ли: май­ор Ж. Тю­лан (декабрь 1942 - июль 1943 годы), май­ор П. Пуй­яд (июль 1943 - октябрь 1944 годы), май­ор Л. Дель­фи­но (октябрь 1944 - июнь 1945 годя).

В со­ста­ве ВВС Фран­ции в середине XX - начале XXI веков ис­тре­бительная груп­па 2/6 (GC II/6), ба­зи­ро­вав­шая­ся на аэ­ро­дро­ме близ г. Коль­мар (деп-т Верх­ний Рейн), но­си­ла имя «Нормандия - Неман». Лич­ный со­став груп­пы уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях в Ин­до­ки­тае (1946-1954 годы), а так­же в во­енные опе­ра­ции НАТО про­тив Юго­сла­вии (1999 год). В ию­ле 2009 года груп­па рас­фор­ми­ро­ва­на. В феврале 1995 года 18-му гв. штур­мо­во­му авиационному пол­ку ВВС РФ при­свое­но почетное на­име­но­ва­ние «Нормандия - Неман», в но­ябре 2009 года полк рас­фор­ми­ро­ван.

В 1956 году на зда­нии быв­шей французской во­енной мис­сии в Мо­ск­ве ус­та­нов­ле­на ме­мо­ри­аль­ная дос­ка с име­на­ми 42 лёт­чи­ков пол­ка «Нормандия - Неман», по­гиб­ших в бо­ях. В 1964 году на Вве­ден­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве на мо­ги­ле французского лёт­чи­ка, ос­тан­ки ко­то­ро­го бы­ли най­де­ны в Ор­лов­ской обл., ус­та­нов­лен па­мят­ник Не­из­вест­но­му лёт­чи­ку пол­ка «Нормандия - Неман», а в октябре 2007 года в Крас­но­кур­сант­ском скве­ре от­крыт па­мят­ник лёт­чи­кам это­го пол­ка.

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