НОРМАНДИЯ

НОРМАНДИЯ (франц. Normandie - Зем­ля се­вер­ных лю­дей, от др.-сканд. Norð­maðr - се­вер­ный че­ло­век) - ис­то­ри­че­ская об­ласть на се­ве­ро-за­па­де Фран­ции, на по­бе­ре­жье пролива Ла-Манш.

Вклю­ча­ет Ниж­нюю Нор­ман­дию (п-ов Ко­тан­тен, до­ли­на р. Орн) и Верх­нюю Нор­ман­дию (ниж­нее те­че­ние р. Се­на). Главный го­род - Ру­ан.

В IV-III веках до н. э. тер­ри­то­рия Нормандии бы­ла за­се­ле­на кельтскими пле­ме­на­ми, в середине I века до н. э. за­воё­ва­на рим­ля­на­ми, вхо­ди­ла в пров. Лу­гдун­ская Гал­лия. С V века в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, при его раз­де­лах часть Ней­стрии. С IX века под­вер­га­лась на­бе­гам нор­ман­нов, для за­щи­ты от ко­то­рых в начале 860-х годов бы­ла соз­да­на Нор­манн­ская мар­ка.

В 911 году пред­во­ди­тель нор­ман­нов Рол­лон по до­го­во­ру с ко­ро­лём За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Кар­лом III Про­сто­ва­тым (898-923 годы) при­нял кре­ще­ние и по­лу­чил как вас­сал Кар­ла III тер­ри­то­рию граф­ст­ва Ру­ан. Пре­ем­ни­ки Рол­ло­на (см. в статье Нор­манд­ская ди­на­стия) рас­про­стра­ни­ли свою власть на за­пад до п-ова Ко­тан­тен и гра­ни­цы с Бре­та­нью, на ру­бе­же X-XI веков при­ня­ли гер­цог­ский ти­тул. С это­го вре­ме­ни их вла­де­ния ста­ли на­зы­вать­ся Нормандией. За­вое­ва­те­ли-скан­ди­на­вы (гл. обр. дат­ча­не и нор­веж­цы) дос­та­точ­но бы­ст­ро сли­лись с по­ко­рён­ным на­се­ле­ни­ем, при­няв хри­сти­ан­ст­во и ус­во­ив французский язык (сло­жил­ся нор­манд­ский диа­лект).

В первой половине XI века гер­цог­ст­во Нормандия пре­вра­ти­лось в од­но из бо­га­тей­ших и силь­ней­ших феодальных вла­де­ний Фран­ции, оно от­ли­ча­лось вы­со­кой сте­пе­нью цен­тра­ли­за­ции вла­сти. Раз­ви­ва­лось сельское хозяйство; бла­го­да­ря вы­год­но­му гео­гра­фическому по­ло­же­нию (кон­троль над усть­ем Се­ны и по­бе­режь­ем Ла-Ман­ша) про­цве­та­ла тор­гов­ля, с XI века на­чал­ся рост го­ро­дов (Ру­ан, Кан, Эв­рё и др.). В середине XI века гер­цог Нор­ман­дии Виль­гельм (см. Виль­гельм За­вое­ва­тель) по­ко­рил граф­ст­во Мен, а за­тем предъ­я­вил пра­ва на английский пре­стол и со­вер­шил нор­манд­ское за­воева­ние Анг­лии 1066 года. В ре­зуль­та­те за­вое­ва­ния многие нор­манд­ские маг­на­ты по­лу­чи­ли об­шир­ные вла­де­ния в Анг­лии.

Во второй половине XI-XII веках Нормандия, как пра­ви­ло (кро­ме 1087-1096, 1100-1106 и 1144-1154 годов), бы­ла объ­е­ди­не­на лич­ной уни­ей с Анг­ли­ей, во второй половине XII века вхо­ди­ла в со­став об­шир­ной дер­жа­вы План­та­ге­не­тов, вклю­чав­шей так­же Ак­ви­та­нию, Ан­жу, Мен, Пуа­ту и др. При этом английские ко­ро­ли как гер­цо­ги Нормандии фор­маль­но яв­ля­лись вас­са­ла­ми ко­ро­лей Фран­ции. В ре­зуль­та­те не­удач­ных войн английского ко­ро­ля Ио­ан­на Без­зе­мель­но­го про­тив французского ко­ро­ля Фи­лип­па II Ав­гу­ста Нормандия в 1202-1204 годы бы­ла вклю­че­на в до­мен ко­ро­лей Фран­ции (за­кре­п­ле­но Па­риж­ским до­го­во­ром 1259 года).

В XIII веке в Нормандию ста­ли со­зы­вать­ся про­винциальные шта­ты. Уси­ле­ние административного и фис­каль­но­го гнё­та ко­ро­лев­ской вла­сти при­ве­ло к не­до­воль­ст­ву сре­ди круп­ных фео­да­лов и го­ро­жан и ста­ло при­чи­ной ря­да вос­ста­ний. Ко­роль Лю­до­вик Х (1314-1316 годы) вы­ну­ж­ден был из­дать специальную Нор­манд­скую хар­тию (1315 год), под­твер­ждав­шую при­ви­ле­гии Нормандии. В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов Нормандия силь­но по­стра­да­ла от во­енных дей­ст­вий, под­вер­глась дли­тель­ной английской ок­ку­па­ции (1419-1450 годы). В 1515 году соз­дан пар­ла­мент Нормандии (в Руа­не).

В хо­де Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн XVI века в Нормандии про­ис­хо­ди­ли мно­го­численные столк­но­ве­ния ме­ж­ду гу­ге­но­та­ми и ка­то­ли­ка­ми, в конце XVI - начале XVIII веков - кре­сть­ян­ские и городское вос­ста­ния (дви­же­ние го­тье 1586-1589 годов, вос­ста­ние «бо­со­но­гих» 1639 года и др.). Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века на тер­ри­то­рии Нормандии бы­ли об­ра­зо­ва­ны де­пар­та­мен­ты Манш, Каль­ва­дос, Ниж­няя Се­на, Орн и Эр.

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