НОРМАНДИЯ
НОРМАНДИЯ (франц. Normandie - Земля северных людей, от др.-сканд. Norðmaðr - северный человек) - историческая область на северо-западе Франции, на побережье пролива Ла-Манш.
Включает Нижнюю Нормандию (п-ов Котантен, долина р. Орн) и Верхнюю Нормандию (нижнее течение р. Сена). Главный город - Руан.
В IV-III веках до н. э. территория Нормандии была заселена кельтскими племенами, в середине I века до н. э. завоёвана римлянами, входила в пров. Лугдунская Галлия. С V века в составе Франкского государства, при его разделах часть Нейстрии. С IX века подвергалась набегам норманнов, для защиты от которых в начале 860-х годов была создана Норманнская марка.
В 911 году предводитель норманнов Роллон по договору с королём Западно-Франкского королевства Карлом III Простоватым (898-923 годы) принял крещение и получил как вассал Карла III территорию графства Руан. Преемники Роллона (см. в статье Нормандская династия) распространили свою власть на запад до п-ова Котантен и границы с Бретанью, на рубеже X-XI веков приняли герцогский титул. С этого времени их владения стали называться Нормандией. Завоеватели-скандинавы (гл. обр. датчане и норвежцы) достаточно быстро слились с покорённым населением, приняв христианство и усвоив французский язык (сложился нормандский диалект).
В первой половине XI века герцогство Нормандия превратилось в одно из богатейших и сильнейших феодальных владений Франции, оно отличалось высокой степенью централизации власти. Развивалось сельское хозяйство; благодаря выгодному географическому положению (контроль над устьем Сены и побережьем Ла-Манша) процветала торговля, с XI века начался рост городов (Руан, Кан, Эврё и др.). В середине XI века герцог Нормандии Вильгельм (см. Вильгельм Завоеватель) покорил графство Мен, а затем предъявил права на английский престол и совершил нормандское завоевание Англии 1066 года. В результате завоевания многие нормандские магнаты получили обширные владения в Англии.
Во второй половине XI-XII веках Нормандия, как правило (кроме 1087-1096, 1100-1106 и 1144-1154 годов), была объединена личной унией с Англией, во второй половине XII века входила в состав обширной державы Плантагенетов, включавшей также Аквитанию, Анжу, Мен, Пуату и др. При этом английские короли как герцоги Нормандии формально являлись вассалами королей Франции. В результате неудачных войн английского короля Иоанна Безземельного против французского короля Филиппа II Августа Нормандия в 1202-1204 годы была включена в домен королей Франции (закреплено Парижским договором 1259 года).
В XIII веке в Нормандию стали созываться провинциальные штаты. Усиление административного и фискального гнёта королевской власти привело к недовольству среди крупных феодалов и горожан и стало причиной ряда восстаний. Король Людовик Х (1314-1316 годы) вынужден был издать специальную Нормандскую хартию (1315 год), подтверждавшую привилегии Нормандии. В ходе Столетней войны 1337-1453 годов Нормандия сильно пострадала от военных действий, подверглась длительной английской оккупации (1419-1450 годы). В 1515 году создан парламент Нормандии (в Руане).
В ходе Религиозных (гугенотских) войн XVI века в Нормандии происходили многочисленные столкновения между гугенотами и католиками, в конце XVI - начале XVIII веков - крестьянские и городское восстания (движение готье 1586-1589 годов, восстание «босоногих» 1639 года и др.). Во время Французской революции XVIII века на территории Нормандии были образованы департаменты Манш, Кальвадос, Нижняя Сена, Орн и Эр.