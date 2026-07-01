НОРМАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

НОРМАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - учеб­ные за­ве­де­ния, го­то­вя­щие учи­те­лей для школ различных сту­пе­ней.

Как тип пе­да­го­гического учеб­но­го за­ве­де­ния впер­вые соз­да­ны в Ав­ст­рии во второй половине XVIII века по ини­циа­ти­ве И.И. Фель­би­ге­ра.

В конце XVIII века нормальные школы поя­ви­лись во Фран­ции , а в XIX веке по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние и в анг­ло­сак­сон­ских стра­нах, где позд­нее ста­ли на­зы­вать­ся учи­тель­ски­ми или пе­да­го­гическими кол­лед­жа­ми.

Дей­ст­ву­ют во Фран­ции, Бель­гии, Люк­сем­бур­ге , французских рай­онах Швей­ца­рии и Ка­на­ды, в боль­шин­ст­ве стран Латинской Аме­ри­ки, в ря­де африканских го­су­дарств.

Рас­по­ря­док ра­бо­ты, сро­ки обу­че­ния, учеб­ные пла­ны и про­грам­мы в ка­ж­дой стра­не раз­лич­ны, но главное вни­ма­ние во всех нормальных школах уде­ля­ет­ся кон­крет­ной профессиональной под­го­тов­ке бу­ду­ще­го учи­те­ля, дис­ци­п­ли­нам пси­хо­ло­гического цик­ла, пе­да­го­гической прак­ти­ке.

Наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зу­ет­ся ос­но­ван­ная в 1794 году в Па­ри­же Выс­шая нор­маль­ная шко­ла (École normale supérieure).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)