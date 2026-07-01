НОРМАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
НОРМАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ - учебные заведения, готовящие учителей для школ различных ступеней.
Как тип педагогического учебного заведения впервые созданы в Австрии во второй половине XVIII века по инициативе И.И. Фельбигера.
В конце XVIII века нормальные школы появились во Франции, а в XIX веке получили распространение и в англосаксонских странах, где позднее стали называться учительскими или педагогическими колледжами.
Действуют во Франции, Бельгии, Люксембурге, французских районах Швейцарии и Канады, в большинстве стран Латинской Америки, в ряде африканских государств.
Распорядок работы, сроки обучения, учебные планы и программы в каждой стране различны, но главное внимание во всех нормальных школах уделяется конкретной профессиональной подготовке будущего учителя, дисциплинам психологического цикла, педагогической практике.
Наибольшей известностью пользуется основанная в 1794 году в Париже Высшая нормальная школа (École normale supérieure).