НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - установленная законом численность населения или (реже) число избирателей одномандатного или многомандатного избирательного округа, избирающих одного или нескольких депутатов (иных членов) в высший (парламент) или местные представительные органы.
Представительство при выборах может быть прямым (граждане избирают представит. орган непосредственно), многостепенным (депутатов в вышестоящий представительный орган избирают нижестоящие представительственные органы), косвенным (членов верхней палаты парламента избирают группы, коллегии избирателей).
В зависимости от способа выборов нормы представительства определяются по-разному. При прямых выборах обычно устанавливается численность населения специально создаваемых избирательных округов, от которых избирается один или, в пропорции к численности населения, неск. депутатов (напр., в СССР до принятия Конституции 1977 года Совет Союза избирался по норме 1 депутат на 300 тыс. жителей, в дальнейшем точное число было исключено, устанавливалось лишь, что избирательного округа по выборам одного депутата должны быть равными - их численность изменялась в связи с изменениями численности населения).
В Российской Федерации нет одномандатных округов, при выборах Государственной думы Федерального собрания применяется пропорциональная система; одномандатные избирательного округа создаются в некоторых субъектах РФ, в этих случаях каждый субъект РФ определяет свои нормы представительства в зависимости от численности населения.
В тех зарубежных странах, где выборы в нижнюю палату парламента проводятся по одномандатным избират. округам (напр., Великобритания, США, Франция), в конституциях или законах установлено точное число депутатов палаты (напр., 646 в Великобритании после реформы 2001 года, 435 в США), поэтому нормы представительства (1 депутат от населения избирательного округа) периодически изменяются (1 раз в 8-12 лет в связи с движением населения происходит «перекройка» избират. округов, но в течение определённого времени избирательного округа бывают фактически неравными, единой нормы предстватительства фактически не существует).
При многостепенных выборах норма предстватительства устанавливается особо. Представительные органы административно-территориальных единиц посылают определённое число депутатов в вышестоящий представительный орган. Так было в России при системе съездов Советов до принятия Конституции СССР 1936 год; такая система существует в Китае, где число представителей от собраний нар. представителей (СНП) автономных районов (их пять), провинций и городов центр. подчинения, а также от армии во Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) определяется Постоянным комитетом ВСНП, такая же система существует при выборах нижестоящих СНП (кроме низовых, куда депутатов избирают непосредственно граждане).
На основе косвенного представительства от департаментов избирается Сенат Франции (обычно 2-6 сенаторов от департамента), в выборах участвуют депутаты нижней палаты парламента (Национального собрания), проживающие в данном департаменте (департаментов 100, членов Национального собрания 577), члены генеральных советов департаментов, советов регионов (их 26), избранные представители муниципальных советов коммун (коммун ок. 37 тыс.). В федеративных государствах особые нормы предстватительства обычно устанавливаются для верхней палаты парламента, представляющей субъекты федераций (напр., в США и России по 2 представителя, в Бразилии по 3 сенатора, в Индии нормы предстватительсва от штатов неравные в зависимости от численности населения штата - от 1 до 34 представителей).
Специальные нормы представтительва в парламент установлены иногда для автономных образований (напр., в Дании, помимо общей нормы предстватительсва, избирается по 2 депутата от Фарерских о-вов и Гренландии). В Китае установлена особая норма представительства в парламент от армии. Особое представительство (один или несколько человек) существует в некоторых странах для приверженцев религий меньшинства населения (для исповедующих индуизм в Пакистане, для ассирийцев и некоторых других в Иране). Особые нормы предстватительства зарезервированы для женщин (напр., в Швеции не менее 40% и не более 60%, в Индии 30%).
Общественные и политические организации также устанавливают в своих уставах нормы представительства при избрании руководителей.