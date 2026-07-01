НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА - ус­та­нов­лен­ная за­ко­ном чис­лен­ность на­се­ле­ния или (ре­же) чис­ло из­би­ра­те­лей од­но­ман­дат­но­го или мно­го­ман­дат­но­го из­би­ра­тель­но­го ок­ру­га, из­би­раю­щих од­но­го или не­сколь­ких де­пу­та­тов (иных чле­нов) в выс­ший (пар­ла­мент) или ме­ст­ные пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны.

Пред­ста­ви­тель­ст­во при вы­бо­рах мо­жет быть пря­мым (гра­ж­да­не из­би­ра­ют пред­ста­вит. ор­ган не­по­сред­ст­вен­но), мно­го­сте­пен­ным (де­пу­та­тов в вы­ше­стоя­щий пред­ста­вительный ор­ган из­би­ра­ют ни­же­стоя­щие пред­ста­вительственные ор­га­ны), кос­вен­ным (чле­нов верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та из­би­ра­ют груп­пы, кол­ле­гии из­би­ра­те­лей).

В за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба вы­бо­ров нормы представительства оп­ре­де­ля­ют­ся по-раз­но­му. При пря­мых вы­бо­рах обыч­но ус­та­нав­ли­ва­ет­ся чис­лен­ность на­се­ле­ния спе­ци­аль­но соз­да­вае­мых из­би­рательных ок­ру­гов, от ко­то­рых из­би­ра­ет­ся один или, в про­пор­ции к чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, неск. де­пу­та­тов (напр., в СССР до при­ня­тия Кон­сти­ту­ции 1977 года Со­вет Сою­за из­би­рал­ся по нор­ме 1 де­пу­тат на 300 тыс. жителей, в даль­ней­шем точ­ное чис­ло бы­ло ис­клю­че­но, ус­та­нав­ли­ва­лось лишь, что из­би­рательного ок­ру­га по вы­бо­рам од­но­го де­пу­та­та долж­ны быть рав­ны­ми - их чис­лен­ность из­ме­ня­лась в свя­зи с из­ме­не­ния­ми чис­лен­но­сти на­се­ле­ния).

В Российской Фе­де­ра­ции нет од­но­ман­дат­ных ок­ру­гов, при вы­бо­рах Государственной ду­мы Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния при­ме­ня­ет­ся про­пор­цио­наль­ная сис­те­ма; од­но­ман­дат­ные из­би­рательного ок­ру­га соз­да­ют­ся в не­ко­то­рых субъ­ек­тах РФ, в этих слу­ча­ях ка­ж­дый субъ­ект РФ оп­ре­де­ля­ет свои нормы представительства в за­ви­си­мо­сти от чис­лен­но­сти на­се­ле­ния.

В тех за­ру­беж­ных стра­нах, где вы­бо­ры в ниж­нюю па­ла­ту пар­ла­мен­та про­во­дят­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рат. ок­ру­гам (напр., Ве­ли­ко­бри­та­ния, США, Фран­ция), в кон­сти­ту­ци­ях или за­ко­нах ус­та­нов­ле­но точ­ное чис­ло де­пу­та­тов па­ла­ты (напр., 646 в Ве­ли­ко­бри­та­нии по­сле ре­фор­мы 2001 года, 435 в США), по­это­му нормы представительства (1 де­пу­тат от на­се­ле­ния из­би­рательного ок­ру­га) пе­рио­ди­че­ски из­ме­ня­ют­ся (1 раз в 8-12 лет в свя­зи с дви­же­ни­ем на­се­ле­ния про­ис­хо­дит «пе­ре­крой­ка» из­би­рат. ок­ру­гов, но в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го вре­ме­ни из­би­рательного ок­ру­га бы­ва­ют фак­ти­че­ски не­рав­ны­ми, еди­ной нормы предстватительства фак­ти­че­ски не су­ще­ст­ву­ет).

При мно­го­сте­пен­ных вы­бо­рах норма предстватительства ус­та­нав­ли­ва­ет­ся осо­бо. Пред­ста­вительные ор­га­ны административно-территориальных еди­ниц по­сы­ла­ют оп­ре­де­лён­ное чис­ло де­пу­та­тов в вы­ше­стоя­щий пред­ста­вительный ор­ган. Так бы­ло в Рос­сии при сис­те­ме съез­дов Со­ве­тов до при­ня­тия Кон­сти­ту­ции СССР 1936 год; та­кая сис­те­ма су­ще­ст­ву­ет в Ки­тае, где чис­ло пред­ста­ви­те­лей от со­б­ра­ний нар. пред­ста­ви­те­лей (СНП) ав­то­ном­ных рай­онов (их пять), про­вин­ций и го­ро­дов центр. под­чи­не­ния, а так­же от ар­мии во Все­ки­тай­ское со­б­ра­ние на­род­ных пред­ста­ви­те­лей (ВСНП) оп­ре­де­ля­ет­ся По­сто­ян­ным комитетом ВСНП, та­кая же сис­те­ма су­ще­ст­ву­ет при вы­бо­рах ни­же­стоя­щих СНП (кро­ме ни­зо­вых, ку­да де­пу­та­тов из­би­ра­ют не­по­сред­ст­вен­но гра­ж­да­не).

На ос­но­ве кос­вен­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва от де­пар­та­мен­тов из­би­ра­ет­ся Се­нат Фран­ции (обыч­но 2-6 се­на­то­ров от де­пар­та­мен­та), в вы­бо­рах уча­ст­ву­ют де­пу­та­ты ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та (Национального со­б­ра­ния), про­жи­ваю­щие в дан­ном де­пар­та­мен­те (де­пар­та­мен­тов 100, чле­нов Национального со­б­ра­ния 577), чле­ны ге­не­раль­ных со­ве­тов де­пар­та­мен­тов, со­ве­тов ре­гио­нов (их 26), из­бран­ные пред­ста­ви­те­ли му­ни­ци­паль­ных со­ве­тов ком­мун (ком­мун ок. 37 тыс.). В фе­де­ра­тив­ных го­су­дар­ст­вах осо­бые нормы предстватительства обыч­но ус­та­нав­ли­ва­ют­ся для верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, пред­став­ляю­щей субъ­ек­ты фе­де­ра­ций (напр., в США и Рос­сии по 2 пред­ста­ви­те­ля, в Бра­зи­лии по 3 се­на­то­ра, в Ин­дии нормы предстватительсва от шта­тов не­рав­ные в за­ви­си­мо­сти от чис­лен­но­сти на­се­ле­ния шта­та - от 1 до 34 пред­ста­ви­те­лей).

Спе­ци­аль­ные нормы представтительва в пар­ла­мент ус­та­нов­ле­ны ино­гда для ав­то­ном­ных об­ра­зо­ва­ний (напр., в Да­нии, по­ми­мо об­щей нормы предстватительсва, из­би­ра­ет­ся по 2 де­пу­та­та от Фа­рер­ских о-вов и Грен­лан­дии). В Ки­тае ус­та­нов­ле­на осо­бая норма представительства в пар­ла­мент от ар­мии. Осо­бое пред­ста­ви­тель­ст­во (один или несколько че­ло­век) су­ще­ст­ву­ет в не­ко­то­рых стра­нах для при­вер­жен­цев ре­ли­гий мень­шин­ст­ва на­се­ле­ния (для ис­по­ве­дую­щих ин­ду­изм в Па­ки­ста­не, для ас­си­рий­цев и не­ко­то­рых дру­гих в Ира­не). Осо­бые нормы предстватительства за­ре­зер­ви­ро­ва­ны для жен­щин (напр., в Шве­ции не ме­нее 40% и не бо­лее 60%, в Ин­дии 30%).

Об­щественные и по­ли­тические ор­га­ни­за­ции так­же ус­та­нав­ли­ва­ют в сво­их ус­та­вах нормы представительства при из­бра­нии ру­ко­во­ди­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)