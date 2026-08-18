Норма́нская тео́рия

Норма́нская тео́рия — традиционное обозначение сложившейся в историо­графии XVIII в. концепции, связывавшей возникновение Древнерусского государства со скандинавским влиянием. Такой взгляд (сформулированный в работах Г. З. Байера, Г. Ф. Миллера, А.-Л. Шлёцера , а позднее — Н. М. Карамзина , М. П. Погодина и др.) был основан на показаниях древнерусских летописей, говорящих о варяжском (скандинавском) происхождении династии Рюриковичей и названия «Русь», об участии варягов в событиях древнейшей русской истории, к чему со временем добавились данные архео­логии и зарубежных источников. Уже в XVIII в. возникла острая полемика между «норманистами» и «антинорманистами» (наиболее яркий эпизод — спор Миллера и М. В. Ломоносова ), периодически вспыхивавшая и впоследствии. «Антинорманисты» отстаивали иные (кроме скандинавской) версии происхождения слова «Русь», иногда отрицали значение «скандинавы» для слова «варяги», говорили о преобладании славянского элемента в раннем Древнерусском государстве. С точки зрения современной науки, спор во многом утратил значение. С одной стороны, значительная роль скандинавов в древнерусской элите конца IX — X в. не подлежит сомнению; скандинавская этимология названия «Русь» также принимается большинством специалистов. С другой стороны, вопрос не может ставиться так примитивно, как это делалось в XVIII в. Становление государственности — сложный, многофакторный процесс, а в случае с Древней Русью несомненна еще и полиэтничность: в формировании центров власти и элит участвовали славяне, скандинавы, в меньшей степени — представители финно-­угорских и тюркских этносов.

Лит. : Хлевов А. А. Норманская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997; Клейн Л. С. Спор о варягах. СПб., 2009; Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные статьи. М., 2011. М. Л. Лавренченко.