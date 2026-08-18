Норма́ндия

Норма́ндия ( фр. Normandie; букв. — «земля северных людей») — историческая область и герцогство на северо-­западе Франции , на побе­режье пролива Ла-­Манш. Получила название от норманнов (скандинавов); единственное политическое образование, созданное викингами. Главный город — Руан. С IV–III вв. до н. э. область была заселена кельтами , в середине I в. до н. э. завоевана римлянами и вошла в состав Лугдунской Галлии. В IV в. н. э. упоминается епископ. С V в. находилась в составе Франкского государства ; при его разделах отошла к Нейстрии. С IX в. подвергалась набегам норманнов, для защиты от которых была создана Нормандская марка. В 911 король Западно-­Франкского королевства Карл III Простоватый подписал договор с предводителем норманнов Роллоном: тот принял крещение и получил как вассал короля графство Руан, в обмен гарантируя безопасность от набегов викингов вдоль р. Сены. Постепенно власть правителей этой династии распространилась на запад до полуострова Котантен и до границ с Бретанью .

В X в. правители Н. приняли титул герцогов. Пришлые скандинавы быстро слились с местным населением, приняли христианство и усвоили французский язык (нормандский диалект). Н. превратилась в крупнейшее и богатейшее герцогство, власть отличалась высокой централизацией и успешно обеспечивала безопасность; собирался парламент (Палата Шахматной доски). Было создано архиепископство с кафедрой в Руане. Благодаря выгодному географическому положению Н. контролировала торговлю вдоль устья Сены и по побережью Ла-­Манша. Быстро росли города, процветало сельское хозяйство. Герцоги Н. находились в тесном союзе с Капетингами и враждовали с датчанами, организуя военные экспедиции против них в Англию . В середине XI в. нормандский герцог Вильгельм Завоеватель присоединил графство Мен и часть графства Анжу, затем заявил права на английский престол (так называемое нормандское завоевание Англии в 1066). Знать Н. получила обширные владения в Англии, во 2‑й половине XII в. Н. вошла в состав обширной державы Плантагенетов , сделавшись ее центром. Будучи королями Англии, герцоги Н. оставались вассалами королей Франции и приносили им оммаж за свои континентальные владения. Короли Франции пытались овладеть этой обширной провинцией на границе своего домена, используя право сеньора. В результате поражения английского короля Иоанна Безземельного в вой­не с французским королем Филиппом II Августом Н. вошла в состав королевского домена Франции (1202–1204). Это было закреплено Парижским договором 1258/1259 Генриха III Английского с Людовиком IX Святым . В XIII в. стали созываться провинциальные штаты. Знать и горожане Н. отстаивали свои старинные права и привилегии против усиления власти и налогового гнета короны Франции. В ходе движения Провинциальных лиг король Людовик X Сварливый подтвердил правовые, налоговые и судебные вольности Н. специальной хартией (1315). Титул герцога Н. был закреплен при Филиппе VI Валуа за наследником французского престола: его получил будущий Иоанн II Добрый , затем Карл V Мудрый . Небольшие части Н. (Алансон и Эврё) превратились в апанажи принцев крови. Столетняя вой­на (1337–1453) ухудшила положение Н.: на ее территории проходили военные кампании, она подвергалась английской оккупации (1346–1360, 1417–1450), шла партизанская вой­на. Английские короли считали Н. своим законным наследием и после 1415 стремились закрепиться здесь, создав особые органы управления, а также университет в Кане. В 1431 в Руане судили и сожгли Жанну д’Арк . Битва за освобождение Руана завершилась победой французской армии в битве при Форминьи (15 апреля 1450). В 1469 Н. перестала быть герцогством (французский король Людовик XI символически уничтожил герцогский перстень) и сделалась французской провинцией. В 1515 в Руане был основан Парламент. Во время Религиозных вой­н (1562–1598) в Н. происходили столкновения между усилившимися здесь гугенотами и католиками. После отмены Нантского эдикта в 1685 гугеноты массово эмигрировали из Н. В XVI–XVIII вв. стремительно росли промышленные и торговые предприятия, но усилился налоговый гнет, что провоцировало многочисленные крестьянские и городские восстания. В ходе Французской революции XVIII в. (1789–1799) Н. была разделена на департаменты Манш, Кальвадос, Нижняя Сена, Орн и Эр. В XX в. делилась на Верхнюю и Нижнюю Н., 1 января 2016 объединена в единый регион.

Лит .: Albert-­Petit A. Histoire de Normandie: dès origines au XXe siècle. Paris, 1987; Histoire de Normandie / Éd. M. Boüard. Toulouse, 2001; Nouvelle histoire de la Normandie. Toulouse, 2004; Neveux F., Ruelle C. La Normandie royale. Rennes, 2005. С. К. Цатурова.