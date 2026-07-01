НОРИЛЬСК
НОРИЛЬСК - город в России, в северной части Красноярского края.
Население 177,3 тыс. человек (2012 год; 2-й после Красноярска по числу жителей город края). Второй в мире (после Мурманска) по числу жителей город за Северным полярным кругом, расположен в 300 км к северу от него, в зоне распространения многолетнемёрзлых пород, на р. Норильская (впадает в Карское м. под названием Пясина). Норильск - один из самых холодных городов мира (8 мес в году средние температуры воздуха отрицательные). Железной и автомобильной дорогами связан с г. Дудинка (морской и речной порты). Аэропорт Алыкель (между Норильском и Дудинкой).
В 1919 году геологами (ключевую роль играл Н.Н. Урванцев) открыто первое месторождение из Норильской группы месторождений. В 1921 году на месте современного Норильска построен первый деревянный дом, в котором зимовали геологи (ныне объект музейного показа), позднее располагался посёлок геологов. В 1935 году началось строительство Норильского горно-металлургического комбината (ныне в составе компании «Норильский никель»), которое осуществлялось гл. обр. силами заключённых Норильского исправительно-трудового лагеря (Норильлаг; действовал в 1935-1956 годы). Близ строящегося комбината возник пос. Норильск.
В 1937 году вступила в строй узкоколейная железная дорога Норильск - Дудинка (в 1952 году открыто постоянное движение по обычной колее, в 1957-1998 годы действовало пассажирское сообщение). В 1938-1941 годы строительством комбината руководил А.П. Завенягин: в 1939 году в строй вступили Малый металлургич. завод, обогатительная фабрика и получен первый никель; в 1940 году развернулись работы по строительству открытого рудника Медвежий ручей; в том же году начато строительство Большого металлургич. (ныне Никелевый) завода (первый никель получен в 1942 году). В 1939 году Норильск получил статус рабочего посёлка. В 1948 году году введена в строй Большая (ныне Норильская) обогатительная фабрика, в 1949-1950 годы - Медный завод. В 1948 году в Норильске создан Особый лагерь № 2 «Горный» (действовал до 1954 года), в котором в мае - августе 1953 года произошло т. н. Норильское восстание заключённых (подавлено силами охраны, армейских частей и добровольцев из местных коммунистов и комсомольцев).
С 1953 года город. В 1967 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Норильск - Талнах. В 1981 году завершено строительство Надеждинского завода (начато в 1976 году, первая продукция в 1979 году). В 2004 году с Норильском объединены его города-спутники - Кайеркан и Талнах (статус города у обоих с 1982 года), с 2005 года они стали административными районами Норильска.
Первый генеральный план Норильска (1939-1943 годы, архитекторы Г.А. Ломагин, А.Е. Шаройко, В.С. Непокойчицкий, М.Д. Мазманян) задавал крупный масштаб первого северного города, но не учитывал климатических условий Севера. На востоном берегу оз. Долгое проложен центр. Ленинский просп. с 5 большими открытыми площадями [Октябрьская плащадь с домами (1945-1951 годы) и памятником В.И. Ленину (1954 год, скульптор С.Д. Меркуров), круглая Гвардейская площадь на месте излома проспекта (1950-1955 годы) и др.] и застройкой в стиле советского неоклассицизма (1947-1959 годы, арх. Непокойчицкий). Также построены: Дом инжинерно-технических работников (1941-1942 годы), старое здание драматического театра (1954 год, арх. Н.И. Механиков). Строительство в 1960-1970-е годы по генплану 1961 года (гл. арх. с 1943 года - Непокойчицкий; за внедрение новых индустриальных методов строительства в Норильске в 1966 году получил Ленинскую премию) устранило ряд недостатков первоначального плана: новые улицы располагаются перпендикулярно преобладающему направлению ветра; их оси проложены с изломом для ослабления силы ветра, а сплошная застройка образует замкнутые дворы, защищённые от снежных заносов; создавались проекты жилых комплексов с крытым двором. Во второй половине 1950-х-1980-е годы построены: детская музыкальная школа (1956-1959 годы, архитекторы М.Д. Мазманян, Я.К. Трушиньш), плавательный бассейн (1959 год, арх. Непокойчицкий) и Дворец культуры горно-металлургич. комбината (1952-1965 годы, архитекторы Непокойчицкий, Л.В. Миненко, Г.А. Израилевич), жилые массивы панельных домов (1980-е годы) на месте старой застройки 1940-1945 годы на Севастопольской ул. Среди построек 1990-2000-х годах: собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1991-2003 годы), мечеть Нурд-Камаль (1995-1998 годы, арх. Е.Г. Солнышкин; одна из самых северных в мире). Памятник героям войны и труда (1975 год); памятник мужеству и стойкости строителей Норильска (2002 год). Мемориал на месте кладбища Норильлага у горы Шмидта.
Среди научных учреждений - комплексная магнитно-ионосферная станция Института солнечно-земной физики СО РАН, научно-исследовательская лаборатория полярной медицины СО РАМН, НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера СО РАСХН (1937 год, с 1957 года в Норильске). Индустриальный институт (создан в 1961 году как вечерний, совр. назв. с 1991 года), филиалы вузов. Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района (основан в 1939 году, открыт в 1947 году, закрыт в 1965 году, вновь открыт в 1971 году, совр. назв. с 1984 года; с 2000 года - в здании бывшего кинотеатра им. Ленина, 1950-е годы; на его территории - первый дом Норильска, в 2002 году перенесён на современное место), художесктвенная галерея (основана в 1974 году, открыта в 1975 году). Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского (1941 год; новое здание - 1986 год, архитекторы А.В. Чернышёв, В.А. Шихов, В.М. Болезин, А.Н. Захаров, В.П. Зезюля). С 2004 года ежегодный театральный фестиваль «Норильские сезоны».
В Суперлиге российского чемпионата по мини-футболу выступает команда «Норильский никель» - чемпион России 2002 год; принимает соперников во Дворце спорта «Арктика» (1970 год, арх. М.А. Битадзе; 3 тыс. мест).
Норильск - один из крупнейших российских центров цветной металлургии. Градообразующее предприятие - Заполярный филиал горно-металлургической компании «Норильский никель» (структурные подразделения филиала расположены на территории Норильска и в его окрестностях). Добыча медно-никелевых руд (16,6 млн. т, 2011 год) ведётся на месторождениях Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 (действуют 7 рудников); обогащение руд осуществляется на Норильской и Талнахской обогатит. фабриках; переработка концентратов, произ-во рафинированной меди (304 тыс. т, 2011 год), никеля (124 тыс. т), а также кобальта, серы, серной кислоты - на Надеждинском металлургическом, Медном (при заводе действует металлургический цех, производящий концентраты драгоценных металлов, металлическое серебро, селен и теллур) и Никелевом заводах. 3 ТЭЦ.
В окрестностях Норильска, в поселке городского типа Снежногорск, - Усть-Хантайская ГЭС (на р. Хантайка, самая северная ГЭС в мире, мощность 441 МВт; снабжает электроэнергией в т. ч. предприятия Заполярного филиала «Норильского никеля»).
В районе Норильска сложилась одна из наиболее неблагоприятных в Красноярском крае экологич. ситуаций: комплексное нарушение земель (в т. ч. горными разработками), загрязнение воздуха (гл. обр. диоксидами серы и азота), вод и почв, деградация лесов (по оценкам, в окрестностях Н. погибло св. 500 тыс. га лесов, негативное аэротехногенное воздействие на лесные экосистемы прослеживается на 200 км от источников выбросов).
Дополнительная литература:
Непокойчицкий В.С. Особенности градостроительной практики в Норильске // Проблемы Севера. 1964. Вып. 10;
Урванцев Н.Н. Норильск. М., 1969;
он же. Открытие Норильска. М., 1981;
Попов С.В. Берега мужества. Красноярск, 1982;
Львов А.Л. Норильск. Красноярск, 1985;
Важнов М.Я. Норильский никель: Хроника новейшего времени, 1986–1995. М., 1997.