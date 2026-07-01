НОРИЛЬСК

НОРИЛЬСК - го­род в Рос­сии , в северной час­ти Крас­но­яр­ско­го края.

Население 177,3 тыс. человек (2012 год; 2-й по­сле Крас­но­яр­ска по чис­лу жи­те­лей го­род края). Вто­рой в ми­ре (по­сле Мур­ман­ска) по чис­лу жи­те­лей го­род за Северным по­ляр­ным кру­гом, рас­по­ло­жен в 300 км к се­ве­ру от не­го, в зо­не рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род, на р. Но­риль­ская (впа­да­ет в Кар­ское м. под названием Пя­си­на). Норильск - один из са­мых хо­лод­ных го­ро­дов ми­ра (8 мес в го­ду средние тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха от­ри­ца­тель­ные). Же­лез­ной и ав­то­мо­биль­ной до­ро­га­ми свя­зан с г. Ду­дин­ка (морской и реч­ной пор­ты). Аэ­ро­порт Алы­кель (ме­ж­ду Норильском и Ду­дин­кой).

В 1919 году гео­ло­га­ми (клю­че­вую роль иг­рал Н.Н. Ур­ван­цев) от­кры­то пер­вое ме­сто­рож­де­ние из Но­риль­ской груп­пы ме­сто­рож­де­ний. В 1921 году на мес­те современного Норильска по­стро­ен пер­вый де­ревянный дом, в ко­то­ром зи­мо­ва­ли гео­ло­ги (ны­не объ­ект му­зей­но­го по­ка­за), позд­нее рас­по­ла­гал­ся по­сё­лок гео­ло­гов. В 1935 году на­ча­лось строи­тель­ст­во Но­риль­ско­го гор­но-ме­тал­лур­гического ком­би­на­та (ны­не в со­ста­ве ком­па­нии «Но­риль­ский ни­кель»), ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­лось гл. обр. си­ла­ми за­клю­чён­ных Но­риль­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря (Но­риль­лаг; дей­ст­во­вал в 1935-1956 годы). Близ строя­ще­го­ся ком­би­на­та воз­ник пос. Но­рильск.

В 1937 году всту­пи­ла в строй уз­ко­ко­лей­ная железная дорога Но­рильск - Ду­дин­ка (в 1952 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по обыч­ной ко­лее, в 1957-1998 годы дей­ст­во­ва­ло пас­са­жир­ское со­об­ще­ние). В 1938-1941 годы строи­тель­ст­вом ком­би­на­та ру­ко­во­дил А.П. За­ве­ня­гин: в 1939 году в строй всту­пи­ли Ма­лый ме­тал­лур­гич. за­вод, обо­га­ти­тель­ная фаб­ри­ка и по­лу­чен пер­вый ни­кель; в 1940 году раз­вер­ну­лись ра­бо­ты по строи­тель­ст­ву от­кры­то­го руд­ни­ка Мед­ве­жий ру­чей; в том же го­ду на­ча­то строи­тель­ст­во Боль­шо­го ме­тал­лур­гич. (ны­не Ни­ке­ле­вый) за­во­да (пер­вый ни­кель по­лу­чен в 1942 году). В 1939 году Норильск по­лу­чил ста­тус ра­бо­че­го по­сёл­ка. В 1948 году году вве­де­на в строй Боль­шая (ны­не Но­риль­ская) обо­га­тительная фаб­ри­ка, в 1949-1950 годы - Мед­ный за­вод. В 1948 году в Норильске соз­дан Осо­бый ла­герь № 2 «Гор­ный» (дей­ст­во­вал до 1954 года), в ко­то­ром в мае - августе 1953 года про­изош­ло т. н. Но­риль­ское вос­ста­ние за­клю­чён­ных (по­дав­ле­но си­ла­ми ох­ра­ны, ар­мей­ских час­тей и доб­ро­воль­цев из ме­ст­ных ком­му­ни­стов и ком­со­моль­цев).

С 1953 года го­род. В 1967 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Но­рильск - Тал­нах. В 1981 году за­вер­ше­но строи­тель­ст­во На­де­ж­дин­ско­го за­во­да (на­ча­то в 1976 году, пер­вая про­дук­ция в 1979 году). В 2004 году с Норильском объ­е­ди­не­ны его го­ро­да-спут­ни­ки - Кай­ер­кан и Тал­нах (ста­тус го­ро­да у обо­их с 1982 года), с 2005 года они ста­ли административными рай­она­ми Но­риль­ска.

Пер­вый ге­не­раль­ный план Норильска (1939-1943 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.А. Ло­ма­гин, А.Е. Ша­рой­ко, В.С. Не­по­кой­чиц­кий, М.Д. Маз­ма­нян) за­да­вал круп­ный мас­штаб пер­во­го северного го­ро­да, но не учи­ты­вал кли­ма­тических ус­ло­вий Се­ве­ра. На востоном бе­ре­гу оз. Дол­гое про­ло­жен центр. Ле­нин­ский просп. с 5 боль­ши­ми от­кры­ты­ми пло­ща­дя­ми [Ок­тябрь­ская плащадь с до­ма­ми (1945-1951 годы) и па­мят­ни­ком В.И. Ле­ни­ну (1954 год, скульп­тор С.Д. Мер­ку­ров), круг­лая Гвар­дей­ская площадь на мес­те из­ло­ма про­спек­та (1950-1955 годы) и др.] и за­строй­кой в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма (1947-1959 годы, арх. Не­по­кой­чиц­кий). Так­же по­строе­ны: Дом инжинерно-тех­нических ра­бот­ни­ков (1941-1942 годы), ста­рое зда­ние дра­ма­тического те­ат­ра (1954 год, арх. Н.И. Ме­ха­ни­ков). Строи­тель­ст­во в 1960-1970-е годы по ген­пла­ну 1961 года (гл. арх. с 1943 года - Не­по­кой­чиц­кий; за вне­дре­ние но­вых ин­ду­ст­ри­аль­ных ме­то­дов строи­тель­ст­ва в Норильске в 1966 году по­лу­чил Ле­нин­скую премию) уст­ра­ни­ло ряд не­дос­тат­ков пер­во­на­чаль­но­го пла­на: но­вые ули­цы рас­по­ла­га­ют­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но пре­об­ла­даю­ще­му на­прав­ле­нию вет­ра; их оси про­ло­же­ны с из­ло­мом для ос­лаб­ле­ния си­лы вет­ра, а сплош­ная за­строй­ка об­ра­зу­ет замк­ну­тые дво­ры, за­щи­щён­ные от снеж­ных за­но­сов; соз­да­ва­лись про­ек­ты жи­лых ком­плек­сов с кры­тым дво­ром. Во второй половине 1950-х-1980-е годы по­строе­ны: дет­ская музыкальная шко­ла (1956-1959 годы, ар­хи­тек­то­ры М.Д. Маз­ма­нян, Я.К. Тру­шиньш), пла­ва­тель­ный бас­сейн (1959 год, арх. Не­по­кой­чиц­кий) и Дво­рец куль­ту­ры гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та (1952-1965 годы, ар­хи­тек­то­ры Не­по­кой­чиц­кий, Л.В. Ми­нен­ко, Г.А. Из­раи­ле­вич), жи­лые мас­си­вы па­нель­ных до­мов (1980-е годы) на мес­те ста­рой за­строй­ки 1940-1945 годы на Се­ва­сто­поль­ской ул. Сре­ди по­стро­ек 1990-2000-х годах: со­бор в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1991-2003 годы), ме­четь Нурд-Ка­маль (1995-1998 годы, арх. Е.Г. Сол­ныш­кин; од­на из са­мых се­вер­ных в ми­ре). Па­мят­ник ге­ро­ям вой­ны и тру­да (1975 год); па­мят­ник му­же­ст­ву и стой­ко­сти строи­те­лей Норильска (2002 год). Ме­мо­ри­ал на мес­те клад­би­ща Но­риль­ла­га у го­ры Шмид­та.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - ком­плекс­ная маг­нит­но-ио­но­сфер­ная стан­ция Института сол­неч­но-зем­ной фи­зи­ки СО РАН, научно-исследовательская ла­бо­ра­то­рия по­ляр­ной ме­ди­ци­ны СО РАМН, НИИ сельского хозяйства Край­не­го Се­ве­ра СО РАСХН (1937 год, с 1957 года в Норильске). Ин­ду­ст­ри­аль­ный институт (соз­дан в 1961 году как ве­чер­ний, совр. назв. с 1991 года), фи­лиа­лы ву­зов. Му­зей ис­то­рии ос­вое­ния и раз­ви­тия Но­риль­ско­го промышленного рай­она (ос­но­ван в 1939 году, от­крыт в 1947 году, за­крыт в 1965 году, вновь от­крыт в 1971 году, совр. назв. с 1984 года; с 2000 года - в зда­нии бывшего ки­но­те­ат­ра им. Ле­ни­на, 1950-е годы; на его тер­ри­то­рии - пер­вый дом Норильска, в 2002 году пе­ре­не­сён на современное ме­сто), ху­дожесктвенная га­ле­рея (ос­но­ва­на в 1974 году, от­кры­та в 1975 году). За­по­ляр­ный те­атр дра­мы им. Вл. Мая­ков­ско­го (1941 год; но­вое зда­ние - 1986 год, ар­хи­тек­то­ры А.В. Чер­ны­шёв, В.А. Ши­хов, В.М. Бо­ле­зин, А.Н. За­ха­ров, В.П. Зе­зю­ля). С 2004 года еже­год­ный те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Но­риль­ские се­зо­ны».

В Су­пер­ли­ге российского чем­пио­на­та по ми­ни-фут­бо­лу вы­сту­па­ет ко­ман­да «Но­риль­ский ни­кель» - чем­пи­он Рос­сии 2002 год; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков во Двор­це спор­та «Арк­ти­ка» (1970 год, арх. М.А. Би­тад­зе; 3 тыс. мест).

Норильск - один из круп­ней­ших российских цен­тров цвет­ной ме­тал­лур­гии. Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - За­по­ляр­ный фи­ли­ал гор­но-ме­тал­лур­гической ком­па­нии «Но­риль­ский ни­кель» (струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния фи­лиа­ла рас­по­ло­же­ны на тер­ри­то­рии Норильска и в его ок­ре­ст­но­стях). До­бы­ча мед­но-ни­ке­ле­вых руд (16,6 млн. т, 2011 год) ве­дёт­ся на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ок­тябрь­ское, Тал­нах­ское и Но­рильск-1 (дей­ст­ву­ют 7 руд­ни­ков); обо­га­ще­ние руд осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на Но­риль­ской и Тал­нах­ской обо­га­тит. фаб­ри­ках; пе­ре­ра­бот­ка кон­цен­тра­тов, про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди (304 тыс. т, 2011 год), ни­ке­ля (124 тыс. т), а так­же ко­баль­та, се­ры, сер­ной ки­сло­ты - на На­деж­дин­ском ме­тал­лур­ги­че­ском, Мед­ном (при за­во­де дей­ст­ву­ет ме­тал­лур­гический цех, про­из­во­дя­щий кон­цен­тра­ты дра­го­цен­ных ме­тал­лов, ме­тал­лическое се­реб­ро, се­лен и тел­лур) и Ни­ке­ле­вом за­во­дах. 3 ТЭЦ.

В ок­ре­ст­но­стях Норильска, в поселке городского ти­па Снеж­но­горск, - Усть-Хан­тай­ская ГЭС (на р. Хан­тай­ка, са­мая се­вер­ная ГЭС в ми­ре, мощ­ность 441 МВт; снаб­жа­ет элек­тро­энер­ги­ей в т. ч. пред­при­ятия За­по­ляр­но­го фи­лиа­ла «Но­риль­ско­го ни­ке­ля»).

В рай­оне Норильска сло­жи­лась од­на из наи­бо­лее не­бла­го­при­ят­ных в Крас­но­яр­ском крае эко­ло­гич. си­ту­аций: комп­лекс­ное на­ру­ше­ние зе­мель (в т. ч. гор­ны­ми раз­ра­бот­ка­ми), за­гряз­не­ние воз­ду­ха (гл. обр. дио­кси­да­ми се­ры и азо­та), вод и почв, де­гра­да­ция ле­сов (по оцен­кам, в ок­рест­но­стях Н. по­гиб­ло св. 500 тыс. га ле­сов, не­га­тив­ное аэро­тех­но­ген­ное воз­дейст­вие на лес­ные эко­си­сте­мы про­сле­жи­ва­ет­ся на 200 км от ис­точ­ни­ков вы­бро­сов).

Дополнительная литература:

Не­по­кой­чиц­кий В.С. Осо­бен­но­сти гра­до­строи­тель­ной прак­ти­ки в Но­риль­ске // Про­бле­мы Се­ве­ра. 1964. Вып. 10;

Ур­ван­цев Н.Н. Но­рильск. М., 1969;

он же. От­кры­тие Но­риль­ска. М., 1981;

По­пов С.В. Бе­ре­га му­жест­ва. Крас­но­ярск, 1982;

Львов А.Л. Но­рильск. Крас­но­ярск, 1985;

Важ­нов М.Я. Но­риль­ский ни­кель: Хро­ни­ка но­вей­ше­го вре­ме­ни, 1986–1995. М., 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)