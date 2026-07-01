НОРИДЖ
НОРИДЖ (Norwich) - город в Великобритании, в Восточной Англии, центр графства Норфолк.
Население 169,8 тыс. человек (2013 год), в границах городской агломерации около 260 тыс. человек. Расположен на р. Яр и её притоке р. Уэнсем. Узел железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих его с Лондоном, городами Мидленда (Бирмингем, Ноттингем) и Восточной Англии (Грейт-Ярмут, Кингс-Линн, Кембридж, Питерборо, Лоустофт, Ипсуич). Аэропорт (обслуживает неск. европ. рейсов, а также чартерные вертолётные рейсы к месторождениям газа в Северном море).
В I веке в 8 км к югу от современного Нориджа было основано римское поселение Вента Иценорум (Venta Icenorum; сохранились руины), заброшенное к V веку. После англосаксонского завоевания в районе переправы через р. Уэнсем появилось несколько поселений [к одному из них - Нордовику, или Норвику (Nordovicum, Norvicum), восходит совр. назв. города], которые к 7 в. объединились вокруг Тумленда, располагавшегося на сев. стороне переправы. С конца VIII века Норидж входил в состав королевства Восточная Англия, в конце IX - начале X веков - в контролируемую датчанами области Денло, стал важным торговым центром. В 1004 году разграблен и сожжён датским королём Свеном I Вилобородым (986-1014 годы, король Англии в 1013-1014 годы). После нормандского завоевания Англии 1066 года один из важнейших экономических центров королевства, согласно Книге Страшного суда, в городе проживало 7-8 тыс. человек. В 1158 году Генрих II даровал Нориджу городскую хартию, подтверждённую в 1194 году Ричардом Львиное Сердце. В XII-XVII веках крупнейший в Восточной Англии экспортёр шерсти во Фландрию, в 1336 году Эдуард III особым распоряжением разрешил фламандским ткачам постоянно проживать в Норидже. В 1216 году, во время восстания английских баронов против короля Иоанна Безземельного, Норидж был захвачен и разграблен войсками дофина Людовика (будущий король Франции Людовик VIII, 1223-1226 годы). В 1272 году произошло восстание горожан против епископа, после подавления которого Норидж лишился многих вольностей (восстановлены и расширены хартиями 1380 и 1404 годы). В середине XIV века сильно пострадал от эпидемии чумы. В 1549 году, во время Роберта Кета восстания, город несколько месяцев находился под контролем восставших. Во второй половине XVI века в Норидж иммигрировало много протестантов из Нидерландов и Франции. К концу XVI века город стал одним из важнейших центров шерстяной промышленности; выпускаемые здесь шали и платки тонкой выделки пользовались высоким спросом. Наивысший расцвет Нориджа пришёлся на конец XVII - конец XVIII веков, он считался одним из богатейших городов страны; население увеличилось до 50 тыс. человек.
С конца XVIII века в связи с ростом индустриальных городов на севере Англии (Манчестер, Ливерпуль), перебоями в европейской торговле, вызванными наполеоновскими войнами, экономическое значение Нориджа начало снижаться. В 1845 году построена железная дорога, связавшая Норидж с Лондоном. К началу XX века шерстяная промышленность практически перестала существовать, одновременно расширились возникшие в XIX веке печатное дело, выделка кожи, деревообработка, производство обуви, пива, кондитерских изделий - крекеров и шоколада. В годы Второй мировой войны город сильно пострадал от налётов германской авиации (апрель 1942 год). В последней четверти XX века производство промышленной продукции резко сократилось (в 1981 году закрыта крупнейшая в Норидже обувная фабрика) или полностью исчезло (с 1985 года прекращён выпуск пива, с 1996 года - шоколада).
Историческая часть Нориджа сохранила средне-вековую радиально-кольцевую планировку. К древнейшим постройкам относятся Нориджский замок на холме в центре города (донжон и каменный мост XII века, перестроены в XVIII веке; с 1894 года музей и художественная галерея), романский собор Св. Троицы (центральный неф, 1096-1145 годы; своды в перпендикулярном стиле, XIV-XVI века, с украшенными рельефами замковыми камнями, 1300-1515 годы; готический клуатр, 1297-1430 годы), церковь Св. Этельдреды (XII век, перестроена в XIX веке), городской укрепления (XIII-XIV века). Также в Старом городе находятся торговый «Зал Дракона» (XV век), Большой госпиталь (быв. госпиталь Сент-Джайлс), комплекс зданий вокруг клуатра XIII-XV веков; церковь Св. Елены, XIV век, Зал гильдии (1407-1413 годы, интерьеры XIX века в викторианском стиле), готические залы Св. Андрея и Блэкфрайерс (быв. доминиканский монастырь, XIV-XV века; перестроен в XIX-XX веках), Дом собраний в георгианском стиле (1754 год, арх. Т. Айвори; включает остатки средне-вековых сооружений), мельница Сент-Джеймс (1839 год, часть комплекса прядильной фабрики). Среди построек Нориджа конца XIX - первой половины XX веков: неоготический католический собор Св. Иоанна Крестителя (1882-1910 годы, архитекторы Дж.Г. Скотт Младший и Дж.О. Скотт), торговый пассаж «Королевская аркада» в стиле модерн (1899 год), конторское здание Суррей-хауса в формах неоклассицизма (ныне здание компании «Aviva»; 1903-1904 годы, оба - арх. Дж.Дж. Скиппер), здание Ратуши в стиле ар деко (1936–38, архитекторы Ч. Х. Джеймс и С. Р. Пирс; скульптурный декор работы А. Хардимана). Сооружения второй половины XX - начала XXI веков - ансамбль Университета Восточной Англии в русле брутализма (1962-1968 годы, арх. Д. Ласден) с Центром изобразительных искусств Сейнсбери в стиле хай-тек (1977-1978 годы, арх. Н. Фостер), а также комплекс «Форум» в формах хай-тека (2001 год, арх. М. Хопкинс; включает «Библиотеку Тысячелетия», студию ВВС и пр.).
Университет Восточной Англии (1963 год); Университетский худож. колледж (1845 год), Городской колледж Нориджа, Школа искусств и дизайна (при ней - художественная галерея). Библиотека и информационная служба Нориджа (1925 год, реорганизована в 1974 году), кафедральная библиотека в бенедиктинском монастыре. Музей истории промышленности «Bridewell» (1925 год), Королевский полковой музей (1933 год), а также музеи - авиации (1977 год), печати (1982 год) и др. Центр визуальных искусств (1978 год). Театры: «Тиэтр Ройал» (1730 год), «Маддермаркет тиэтр» (1921 год), «Норидж Паппет тиэтр» (кукольный; основан в 1979 году, открыт в 1980 году), «Норидж плейхаус» (1995 год) и др. Ежегодно проводится фестиваль искусств - Norfolk and Norwich Festival (с 1988 года), выставки современного искусства (организует «Группа Норидж-20»).
Футбольный клуб «Норидж Сити» (основан в 1902 году) принимает соперников на «Карро Род» (около 27 тыс. мест), с сезона 2011/2012 годов выступает в английской Премьер-лиге. Из других видов спорта в Норидже наиболее популярны хоккей с шайбой, хоккей на траве, спидвей.
Основа экономики Нориджа - сфера услуг (активно развивалась со второй половины XX века; в конце 2000-х годов занято около 80% работающих), в т. ч. торговля, финансовые и бизнес-услуги (43,5% занятых), здравоохранение и образование (20,5%,), административные и пр. услуги (9,5%), транспорт и связь (5,3%). Норидж - крупнейший экономический и культурно-образовательный центр Восточной Англии; общенациональное значение имеют страховой бизнес (из фирмы «Norwich Union», основанной в 1797 году, выросла ведущая брит. страховая компания «Aviva», ныне её штаб-квартира - в Лондоне) и оказание информационных услуг (в 1970-е годы в Норидж из Лондона переместились мн. службы Центрального статистического управления Великобритании - HMSO). Развиты книгоиздательское дело (в Норидже - штаб-квартира крупной национальной издательско-медийной группы «Archant»), розничная торговля (несколько крупных торговых центров, в т. ч. «Chapelfield», «Mall Norwich», «Anglia Square»). Многочисленные городские достопримечательности ежегодно привлекают до 4-5 млн. туристов (в т. ч. иностранных около 0,2 млн. человек).
В промышленности и строительстве занято около 20% работающих. Производство электротехнических изделий (генераторы, разл. электродвигатели, в т. ч. для автомобилей, - компания «ATB Laurence Scott Ltd.»), женской и детской обуви. Сохраняется традиционное производство горчицы фирмы «Colman’s» (основана в 1814 году; ныне принадлежит британско-нидерландскую концерну «Unilever»).
М.А. Белан, В.М. Сокольский, Д.П. Шульгина