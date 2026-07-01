НОРИДЖ

НОРИДЖ (Norwich) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в Восточной Анг­лии, центр граф­ст­ва Нор­фолк.

Население 169,8 тыс. человек (2013 год), в гра­ни­цах городской аг­ло­ме­ра­ции около 260 тыс. человек. Рас­по­ло­жен на р. Яр и её при­то­ке р. Уэн­сем. Узел железнодорожных и ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей, свя­зы­ваю­щих его с Лон­до­ном, го­ро­да­ми Мид­лен­да (Бир­мин­гем, Нот­тингем) и Восточной Анг­лии (Грейт-Яр­мут, Кингс-Линн, Кем­бридж, Пи­тер­бо­ро, Ло­устофт, Ип­су­ич). Аэ­ро­порт (об­слу­жи­ва­ет неск. ев­роп. рей­сов, а так­же чар­тер­ные вер­то­лёт­ные рей­сы к ме­сто­ро­ж­де­ни­ям га­за в Се­вер­ном мо­ре).

В I веке в 8 км к югу от современного Нориджа бы­ло ос­но­ва­но римское по­се­ле­ние Вен­та Ице­но­рум (Venta Icenorum; со­хра­ни­лись руи­ны), за­бро­шен­ное к V веку. По­сле анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния в рай­оне пе­ре­пра­вы че­рез р. Уэн­сем поя­ви­лось несколько по­се­ле­ний [к од­но­му из них - Нор­до­ви­ку, или Нор­ви­ку (Nordovicum, Norvicum), вос­хо­дит совр. назв. го­ро­да], ко­то­рые к 7 в. объ­е­ди­ни­лись во­круг Тум­лен­да, рас­по­ла­гав­ше­го­ся на сев. сто­ро­не пе­ре­пра­вы. С конца VIII века Норидж вхо­дил в со­став ко­ро­лев­ст­ва Вос­точ­ная Анг­лия, в конце IX - начале X веков - в кон­тро­ли­руе­мую дат­ча­на­ми области Ден­ло, стал важ­ным тор­го­вым цен­тром. В 1004 году раз­граб­лен и со­жжён датским ко­ро­лём Све­ном I Ви­ло­бо­ро­дым (986-1014 годы, ко­роль Анг­лии в 1013-1014 годы). По­сле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года один из важ­ней­ших эко­но­мических цен­тров ко­ро­лев­ст­ва, со­глас­но Кни­ге Страш­но­го су­да, в го­ро­де про­жи­ва­ло 7-8 тыс. человек. В 1158 году Ген­рих II да­ро­вал Нориджу городскую хар­тию, под­твер­ждён­ную в 1194 году Ри­чар­дом Льви­ное Серд­це. В XII-XVII веках круп­ней­ший в Восточной Анг­лии экс­пор­тёр шер­сти во Флан­д­рию, в 1336 году Эду­ард III осо­бым рас­по­ря­же­ни­ем раз­ре­шил фламандским тка­чам по­сто­ян­но про­жи­вать в Норидже. В 1216 году, во вре­мя вос­ста­ния английских ба­ро­нов про­тив ко­ро­ля Иоан­на Без­зе­мель­но­го, Норидж был за­хва­чен и раз­граб­лен вой­ска­ми до­фи­на Лю­до­ви­ка (бу­ду­щий ко­роль Фран­ции Лю­до­вик VIII, 1223-1226 годы). В 1272 году про­изо­ш­ло вос­ста­ние го­ро­жан про­тив епи­ско­па, по­сле по­дав­ле­ния ко­то­ро­го Норидж ли­шил­ся многих воль­но­стей (вос­ста­нов­ле­ны и рас­ши­ре­ны хар­тия­ми 1380 и 1404 годы). В середине XIV века силь­но по­стра­дал от эпи­де­мии чу­мы. В 1549 году, во вре­мя Ро­бер­та Ке­та вос­ста­ния, го­род несколько ме­ся­цев на­хо­дил­ся под кон­тро­лем вос­став­ших. Во второй половине XVI века в Норидж им­миг­ри­ро­ва­ло мно­го про­тес­тан­тов из Ни­дер­лан­дов и Фран­ции. К концу XVI века го­род стал од­ним из важ­ней­ших цен­тров шер­стя­ной промышленности; вы­пус­кае­мые здесь ша­ли и плат­ки тон­кой вы­дел­ки поль­зо­ва­лись вы­со­ким спро­сом. Наи­выс­ший рас­цвет Нориджа при­шёл­ся на конец XVII - конец XVIII веков, он счи­тал­ся од­ним из бо­га­тей­ших го­родов стра­ны; на­се­ле­ние уве­ли­чи­лось до 50 тыс. человек.

С конца XVIII века в свя­зи с рос­том ин­ду­ст­ри­аль­ных го­ро­дов на се­ве­ре Анг­лии (Ман­че­стер, Ли­вер­пуль), пе­ре­боя­ми в ев­ропейской тор­гов­ле, вы­зван­ны­ми на­по­ле­о­нов­ски­ми вой­на­ми , эко­но­мическое зна­че­ние Нориджа на­ча­ло сни­жать­ся. В 1845 году по­строе­на же­лез­ная до­ро­га, свя­зав­шая Норидж с Лон­до­ном. К началу XX века шер­стя­ная промышленность прак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать, од­но­вре­мен­но рас­ши­ри­лись воз­ник­шие в XIX веке пе­чат­ное де­ло, вы­дел­ка ко­жи, де­ре­во­об­ра­бот­ка, про­изводство обу­ви, пи­ва, кон­ди­тер­ских из­де­лий - кре­ке­ров и шо­ко­ла­да. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны го­род силь­но по­стра­дал от на­лётов германской авиа­ции (апрель 1942 год). В по­след­ней четверти XX века про­изводство промышленной про­дук­ции рез­ко со­кра­ти­лось (в 1981 году за­кры­та круп­ней­шая в Норидже обув­ная фаб­ри­ка) или пол­но­стью ис­чез­ло (с 1985 года пре­кра­щён вы­пуск пи­ва, с 1996 года - шо­ко­ла­да).

Ис­то­рическая часть Нориджа со­хра­ни­ла средне-вековую ра­ди­аль­но-коль­це­вую пла­ни­ров­ку. К древ­ней­шим по­строй­кам от­но­сят­ся Но­ридж­ский за­мок на хол­ме в цен­тре го­ро­да (дон­жон и ка­мен­ный мост XII века, пе­ре­строе­ны в XVIII веке; с 1894 года му­зей и ху­дожественная га­ле­рея), ро­ман­ский со­бор Св. Трои­цы (центральный неф, 1096-1145 годы; сво­ды в пер­пен­ди­ку­ляр­ном сти­ле, XIV-XVI века, с ук­ра­шен­ны­ми рель­е­фа­ми зам­ко­вы­ми кам­ня­ми, 1300-1515 годы; го­тический клу­атр, 1297-1430 годы), церковь Св. Этельд­ре­ды (XII век, пе­рестрое­на в XIX веке), городской ук­ре­п­ле­ния (XIII-XIV века). Так­же в Ста­ром го­ро­де нахо­дят­ся тор­го­вый «Зал Дра­ко­на» (XV век), Боль­шой гос­пи­таль (быв. гос­пи­таль Сент-Джайлс), ком­плекс зда­ний во­круг клу­ат­ра XIII-XV веков; церковь Св. Еле­ны, XIV век, Зал гиль­дии (1407-1413 годы, ин­терь­е­ры XIX века в вик­то­ри­ан­ском сти­ле), го­тические за­лы Св. Ан­д­рея и Блэк­фрай­ерс (быв. до­ми­ни­кан­ский мо­на­стырь, XIV-XV века; пе­ре­стро­ен в XIX-XX веках), Дом со­б­ра­ний в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (1754 год, арх. Т. Ай­во­ри; вклю­ча­ет ос­тат­ки средне-вековых со­ору­же­ний), мель­ни­ца Сент-Джеймс (1839 год, часть ком­плек­са пря­диль­ной фаб­ри­ки). Сре­ди по­стро­ек Нориджа конца XIX - первой половины XX веков: нео­го­тический ка­то­лический со­бор Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1882-1910 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж.Г. Скотт Млад­ший и Дж.О. Скотт), тор­го­вый пас­саж «Ко­ро­лев­ская ар­ка­да» в сти­ле мо­дерн (1899 год), кон­тор­ское зда­ние Сур­рей-ха­уса в фор­мах не­оклас­си­циз­ма (ны­не зда­ние ком­па­нии «Aviva»; 1903-1904 годы, оба - арх. Дж.Дж. Скип­пер), зда­ние Ра­ту­ши в сти­ле ар де­ко (1936–38, ар­хи­тек­то­ры Ч. Х. Джеймс и С. Р. Пирс; скульп­тур­ный де­кор рабо­ты А. Хар­ди­ма­на). Со­ору­же­ния второй половины XX - начала XXI веков - ан­самбль Университета Восточной Анг­лии в рус­ле бру­та­лиз­ма (1962-1968 годы, арх. Д. Лас­ден) с Цен­тром изо­бра­зительных ис­кусств Сейн­сбе­ри в сти­ле хай-тек (1977-1978 годы, арх. Н. Фос­тер), а так­же ком­плекс «Фо­рум» в фор­мах хай-те­ка (2001 год, арх. М. Хоп­кинс; вклю­ча­ет «Биб­лио­те­ку Ты­ся­че­ле­тия», сту­дию ВВС и пр.).

Уни­вер­си­тет Восточной Анг­лии (1963 год); Уни­вер­си­тет­ский ху­дож. кол­ледж (1845 год), Городской кол­ледж Нориджа, Шко­ла ис­кусств и ди­зай­на (при ней - ху­дожественная га­ле­рея). Библиотека и ин­фор­мационная служ­ба Нориджа (1925 год, ре­ор­га­ни­зо­ва­на в 1974 году), ка­фед­раль­ная библиотека в бе­не­дик­тин­ском монастыре. Му­зей ис­то­рии промышленности «Bridewell» (1925 год), Ко­ро­лев­ский пол­ко­вой му­зей (1933 год), а так­же му­зеи - ави­а­ции (1977 год), пе­ча­ти (1982 год) и др. Центр ви­зу­аль­ных ис­кусств (1978 год). Те­ат­ры: «Ти­этр Ройал» (1730 год), «Мад­дер­мар­кет ти­этр» (1921 год), «Но­ридж Пап­пет ти­этр» (ку­коль­ный; ос­но­ван в 1979 году, от­крыт в 1980 году), «Но­ридж плей­ха­ус» (1995 год) и др. Еже­год­но про­во­дит­ся фес­ти­валь ис­кусств - Norfolk and Norwich Festival (с 1988 года), вы­став­ки современного искусства (ор­га­ни­зу­ет «Груп­па Но­ридж-20»).

Фут­боль­ный клуб «Но­ридж Си­ти» (ос­но­ван в 1902 году) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на «Кар­ро Род» (около 27 тыс. мест), с се­зо­на 2011/2012 годов вы­сту­па­ет в английской Пре­мьер-ли­ге. Из других ви­дов спор­та в Норидже наи­бо­лее по­пу­ляр­ны хок­кей с шай­бой, хок­кей на тра­ве, спид­вей.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Нориджа - сфе­ра ус­луг (ак­тив­но раз­ви­ва­лась со второй половины XX века; в конце 2000-х годов за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих), в т. ч. тор­гов­ля, фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­лу­ги (43,5% за­ня­тых), здра­во­охра­не­ние и об­ра­зо­ва­ние (20,5%,), ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные и пр. ус­лу­ги (9,5%), транс­порт и связь (5,3%). Норидж - круп­ней­ший эко­но­мический и куль­тур­но-об­ра­зо­вательный центр Восточной Анг­лии; об­ще­на­цио­наль­ное зна­че­ние име­ют стра­хо­вой биз­нес (из фир­мы «Norwich Union», ос­но­ван­ной в 1797 году, вы­рос­ла ве­ду­щая брит. стра­хо­вая ком­па­ния «Aviva», ны­не её штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не) и ока­за­ние ин­фор­мационных ус­луг (в 1970-е годы в Норидж из Лон­до­на пе­ре­мес­ти­лись мн. служ­бы Центрального ста­ти­стического управ­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии - HMSO). Раз­ви­ты кни­го­из­да­тель­ское де­ло (в Норидже - штаб-квар­ти­ра круп­ной национальной из­да­тель­ско-ме­дий­ной груп­пы «Archant»), роз­нич­ная тор­гов­ля (несколько круп­ных тор­го­вых цен­тров, в т. ч. «Chapelfield», «Mall Norwich», «Anglia Square»). Мно­го­чис­лен­ные городские дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти еже­год­но при­вле­ка­ют до 4-5 млн. ту­ри­стов (в т. ч. ино­стран­ных около 0,2 млн. человек).

В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то около 20% ра­бо­таю­щих. Про­изводство элек­тро­тех­нических из­де­лий (ге­не­ра­то­ры, разл. элек­тро­дви­га­те­ли, в т. ч. для ав­то­мо­би­лей, - ком­па­ния «ATB Laurence Scott Ltd.»), жен­ской и дет­ской обу­ви. Со­хра­ня­ет­ся тра­диционное про­изводство гор­чи­цы фир­мы «Col­man’s» (ос­но­ва­на в 1814 году; ны­не при­над­ле­жит британско-ни­дерландскую кон­цер­ну «Unilever»).

М.А. Бе­лан, В.М. Со­коль­ский, Д.П. Шуль­ги­на

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)