НОРФОЛК (ОСТРОВ)
НОРФОЛК (Norfolk, остров) - остров в юго-западной части Тихого океана, в 1400 км к востоку от Австралии, в 800 км к северо-западу от Новой Зеландии; с расположенными поблизости необитаемыми островами Непиан и Филип (Филлип) образует «внешнюю территорию» Австралии.
Площадь 35 км2. Население около 2,3 тыс. человек (2011 год, перепись). Большая часть населения - потомки европейцев (первоначально - ссыльных из Великобритании), англополинезийских креолов (в т. ч. питкэрнцев), англоавстралийцев и англоновозеландцев. Свыше 50% верующих - протестанты (англикане; члены Объединённой церкви в Австралии, включающей конгрегационалистов, методистов, пресвитериан и др.), около 12% - католики, около 24% не причисляют себя ни к одной религиональной группе (2011, перепись). Административный центр - Кингстон (население около 0,9 тыс. человек, 2011 год). Официальные языки - английский и норфолкский (креольский язык на английской основе, сформировавшийся при участии таитянского языка). Денежная единица - австраллийский доллар.
Норфолк с близлежащими островами представляют собой вершины складчато-вулканического подводного хребта Норфолк. Непиан - маленький коралловый островок, заселённый морскими птицами, Филип (Филлип) - вулканический утёс высотой до 300 м. Остров Норфолк сложен гранитами и туфами. Поверхность представлена пологими плато высотой до 321 м (гора Бейтс), берега преимущественно высокие и обрывистые, пологие и низкие только в заливах Сидней и Эмили. Нет заливов, защищённых от штормов и ураганов, более или менее безопасным является зал. Эмили, частично окружённый коралловым рифом. Климат субтропический, мягкий, с небольшими колебаниями темп-ры в течение года. Среднегодовая температура 15 °C, в год выпадает около 1300 мм осадков, с мая по июль бывают тайфуны. Базальтовая лава перекрыта латеритными почвами, подверженными эрозии. Естественная растительность острова была представлена вечнозелёными лесами с преобладанием норфолкской сосны и пальм, она значительно пострадала в результате расчистки под культурные растения и пастбища. Животный мир Норфолка также существенно пострадал от завезённых на остров кроликов, свиней и др.; сохранились черепахи, ящерицы, летучие мыши, многочисленные морские птицы. Естеств. растительность и популяции животных восстанавливаются на охраняемых территориях, занимающих до 30% площади острова.
В XIV веке остров Норфолк был колонизирован выходцами из Новой Зеландии. Открыт Дж. Куком в 1774 году, назван в честь герцогини английского графства Норфолк, жены Э. Говарда, 9-го герцога Норфолка. С 1788 года место ссылки заключённых из Великобритании. В феврале 1814 года каторжное поселение было временно заброшено в связи с удалённостью острова и неудобством транспортировки заключённых, однако уже в июне 1825 года восстановлено как место вторичного наказания преступников. В 1847 году число заключённых значительно сократилось, в 1855 году исправительая колония окончательно ликвидирована. С 1856 года проводилась политика переселения на Норфолк части жителей о. Питкэрн (в т. ч. потомков первых поселенцев - членов экипажа корабля «Баунти», восставших в 1789 году и высадившихся на острове). Тогда же было создано местное управление во главе с администратором, подконтрольное губернатору британской колонии Новый Южный Уэльс. В 1867 году на Норфолке основана миссия Англиканской церкви (в 1920 году перенесена на Соломоновы о-ва). С 1913 года владение Австралии со статусом австралийской «внешней территории». Во время Второй мировой войны остров использовался как авиабаза и склад топлива на пути, связывавшем Австралию и Новую Зеландию, а также Новую Зеландию и Соломоновы о-ва. В 1979 году внутреннее самоуправление Норфолка было расширено, создана Законодательная ассамблея из 9 членов, избиравшихся не более чем на 3 года и формировавших Исполнительный совет с функциями правительства. В 2006 году в процессе пересмотра формы правления Норфолка прежний его статус был подтверждён Австралией.
Основа экономики - иностранный туризм, гл. обр. морской оздоровительный, спортивный (горный велосипед, дайвинг, каякинг, рыбалка и др.), экологический (важный объект - национальный парк Острова Норфолк, где сохранились эндемичные виды флоры и фауны), гастрономический (посещение мест выращивания и переработки сельско-хозяйственной продукции, ловля рыбы с последующим приготовлением и дегустацией блюд). В начале 2010-х годов из-за сокращения притока туристов (13,5 тыс. человек в 2009 году; 12,1 тыс. человек в 2011 году) экономика Норфолка переживает серьёзный кризис. Сельское хозяйство практически полностью обеспечивает потребности населения в продовольствии. Выращивают злаковые, тропич. фрукты и овощи. Разводят скот и домашнюю птицу. Длина автодорог 80 км (в т. ч. св. 50 км с твёрдым покрытием). Международный аэропорт (сообщение с Австралией и Новой Зеландией). Экспорт почтовых марок, семян норфолкской сосны и пальмы Ховея (Кентия), авокадо; импорт преимущественно промышленных товаров.