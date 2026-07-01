НОРФОЛК (ГОРОД)

НОРФОЛК (Norfolk, город) - го­род на Юге США, в юго-восточной час­ти шта­та Вир­ги­ния.

Население 243,8 тыс. человек (2013 год; в т. ч. 43,1% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 6,6% - вы­ход­цы из стран Лат. Аме­ри­ки), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в шта­те по­сле г. Вир­ги­ния-Бич (Вирд­жи­ния-Бич). Вме­сте с го­ро­да­ми Вир­ги­ния-Бич, Хамп­тон, Нью­порт-Ньюс и при­го­ро­да­ми Порт­смут и Че­са­пик об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию - ме­тро­по­ли­тен­ский аре­ал Хамп­тон-Ро­удс с населением свыше 1,7 млн. человек. Рас­по­ло­жен в 28 км от по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го ок., при вхо­де в Че­са­пик­ский зал., на южное по­бе­ре­жье га­ва­ни Хамп­тон-Ро­удс, на пра­вом бе­ре­гу р. Эли­за­бет. Мор. порт и об­слу­жи­ваю­щая его круп­ная железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей; свя­зан тон­нель­но-мо­сто­вы­ми пе­ре­хо­да­ми че­рез га­вань Хамп­тон-Ро­удс с Хам­пто­ном и Нью­порт-Нью­сом (Хамп­тон- Ро­удс; 1957 год, до­стро­ен в 1976 году; дли­на около 5,6 км), а че­рез вход в Че­са­пик­ский за­лив - с п-овом Дел­мар­ва (Че­са­пик-Бей; 1960-1964 годы, до­стро­ен в 1995-1999 годы; дли­на 37 км). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 9 км к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра го­ро­да).

Ос­но­ван ко­ро­лев­ской хар­ти­ей 1682 года как «Towne of Lower Norfolk County» в со­ста­ве ко­ло­нии Вир­ги­ния. С 1691 года в граф­ст­ве Нор­фолк (на­зва­но по од­но­им. граф­ст­ву в Анг­лии). В первой половине XVIII века раз­ви­вал­ся как круп­ный тор­го­вый центр (че­рез Норфолк экс­пор­ти­ро­ва­лись та­бак, лес, дё­готь, ко­жа). В на­ча­ле Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов центр лоя­ли­стов . В 1776 году за­нят американскими вой­ска­ми, под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке, за­тем бло­ка­де британского фло­та. В 1799, 1804 годы по­стра­дал от по­жа­ров. Во вре­мя анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов два­ж­ды под­верг­ся ата­кам британских войск, но взят не был. В 1820-1850-е годы один из цен­тров т. н. дви­же­ния «На­зад - в Аф­ри­ку» (ре­пат­риа­ция нег­ров из США). В 1845 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1858 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Пи­терс­бер­гом, в 1883 году - с Вир­ги­ния-Бич. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы важ­ная во­енно-морская ба­за южан. В 1862 году взят вой­ска­ми се­ве­рян под ко­мандованием бри­гад­но­го генерала Дж. Ву­ла. В конце XIX - начале XX веков раз­ви­вал­ся как центр экс­пор­та уг­ля, сельско-хозяйственной про­дук­ции и ры­бы, рас­ши­рял­ся за счёт при­сое­ди­не­ния близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов. В го­ды Первой и Второй ми­ро­вых войн один из цен­тров управ­ле­ния ВМФ США. Во второй половине XX века важ­ный центр су­до­строе­ния и транс­порт­ный узел. В 1960-1970-е годы в свя­зи с от­то­ком «бе­ло­го» на­се­ле­ния в при­го­ро­ды из­ме­ня­лась со­ци­аль­ная струк­ту­ра. В 1980-е годы для ус­ко­ре­ния раз­ви­тия ис­то­рического цен­тра го­ро­да пред­при­ня­та его ре­кон­ст­рук­ция (раз­ру­ше­ны ус­та­рев­шие склад­ские по­ме­ще­ния, воз­ве­дён ряд вы­сот­ных зда­ний).

Сре­ди ста­рей­ших по­стро­ек Норфолка - анг­ли­кан­ская епи­ско­паль­ная церковь Св. Пав­ла (1739 год; со сле­дом от сна­ря­да, ос­тав­шим­ся по­сле бом­бар­ди­ров­ки 1776 года), форт Норволка (ос­но­ван в 1794 году, со­ору­же­ния пре­имущественно 1810 год), до­ма Уиттл (1791 год), М. Май­ер­са (1792 год; ны­не му­зей) и Уил­ло­уби-Бей­лор (1794 год; с 2005 года Ис­то­рический му­зей Норфолк; в со­ста­ве Ху­дожесвтенного му­зея Крайс­ле­ра) в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле. В Норфолке - об­щественные зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма: Ака­де­мии Норфолка (1840 год, арх. Т.У. Уол­тер), быв. Ра­ту­ши (1850 год, ар­хи­тек­то­ры У. Сингл­тон, Уол­тер; ны­не Ме­мо­ри­ал ге­не­ра­ла Д. Ма­кар­ту­ра), та­мож­ни (1859 год, арх. А.Б. Янг), а так­же поч­там­та в сти­ле не­оре­нес­санс (Ста­рой ра­ту­ши; 1899-1900 годы, ар­хитектурное бю­ро «Wyatt & Nol­ting»). Так­же в Норфолке: нео­го­тическая церковь Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1858 год) и особ­няк Хан­тер-ха­ус в вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1894 год, арх. У.П. Уэн­ту­орт; ны­не му­зей). Основной рай­он де­ло­вой и об­ще­ственной ак­тив­но­сти - на­бе­реж­ная Уо­тер­сайд-драйв, где рас­по­ло­же­ны Ме­ж­ду­народный тор­го­вый центр, вы­сот­ные офис­ные зда­ния «Доминион тау­эр» (1987 год; са­мое вы­со­кое зда­ние в аг­ло­ме­ра­ции Хамп­тон-Ро­удс - выс. 100 м), «Банк оф Аме­ри­ка сен­тер» (1967 год; выс. 93 м), «Нор­фолк Сау­терн тау­эр» (1989 год; выс. 86 м); гос­ти­ни­ца «Нор­фолк Уо­тер­сайд Мар­ри­отт» (1991 год; высота 87 м); тор­го­вый центр «Уо­тер­сайд фес­ти­вал мар­кет­плейс» (1983 год); парк Та­ун-Пойнт (ме­сто про­ве­де­ния фес­ти­ва­лей и па­ра­дов) и др.

Норфолк - об­ра­зо­вательный и куль­тур­ный центр аг­ло­ме­ра­ции Хамп­тон-Ро­удс. Сре­ди ву­зов - Университет «Олд До­ми­ни­он» (ос­но­ван в 1930 году как кол­ледж Уиль­я­ма и Мэ­ри; современный ста­тус с 1962 года), Университет Норфолк (ос­но­ван в 1935 году на ба­зе Вир­гин­ско­го объ­е­ди­нён­но­го университета; современный ста­тус с 1979 года); гу­ма­ни­тар­ный Вир­ги­ния-Уэс­ли­ан-кол­ледж (1961 год), бизнес-колледж; кампусы общественного колледжа «Тай­дуо­тер» (1968 год) и медицинского кол­леджа «Фор­тис»; медицинская шко­ла Восточной Вир­ги­нии (1973 год). Му­зеи: по­ли­ции (1919 год), ху­до­же­ст­вен­ный Крайс­ле­ра (1933 год), «Эр­ми­таж» (1937 год; в фах­вер­ко­вом зда­нии), по­жар­ной служ­бы (2004 год) и др. Ме­мо­ри­ал ге­не­ра­ла Д. Ма­кар­ту­ра (1964 год). Национальный морской центр «Нау­ти­кус» (1994 год; на на­бе­реж­ной Уо­тер­сайд-драйв) с Во­енный-морской му­зе­ем Хамп­тон-Ро­удс (1979 год), ак­ва­риу­мом, ин­те­рак­тив­ным те­ат­ром и др. (в 2000 году у пир­са ус­та­нов­лен лин­кор «Вис­кон­син»). Те­ат­ры: опер­ный [главная по­ста­но­воч­ная пло­щад­ка ком­па­нии «Вир­ги­ния-опе­ра» (1974 год)], дра­ма­ти­че­ские «Уэллс» [для «Вир­ги­ния стейдж ком­па­ни» (1968 год)] и «Ат­тукс» (1919 год; аф­ро­аме­ри­кан­ский куль­тур­ный центр). Сим­фо­нический ор­кестр Вир­ги­нии (1920 год). Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств им. Джин и Джорд­жа Ро­упер. Как кон­церт­ные пло­щад­ки ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся спор­тив­но-раз­вле­кательный ком­плекс «Нор­фолк Ско­уп» (1971 год; около 13,8 тыс. мест) и Центр им. Т. Кон­стан­та (2002 год; ок. 9,5 тыс. мест). Бо­та­нический сад Норфолк (1939 год). Зоо­парк Вир­ги­нии (1900 год).

Боль­шин­ст­во круп­ных спор­тив­ных со­стя­за­ний (по хок­кею с шай­бой, бас­кет­бо­лу и др.) про­во­дит­ся в «Нор­фолк Ско­уп», со­рев­но­ва­ния по бейс­бо­лу - на ста­дио­не «Хар­бор Парк» (1993 год; около 12,1 тыс. мест; на на­бе­реж­ной Уо­тер­сайд-драйв).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Норфолк - сфе­ра ус­луг, гл. обр. транс­порт­но-ло­ги­сти­че­ские, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, административные, фи­нан­со­вые, ту­ри­стический биз­нес, об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов. Морской тор­го­вый порт Норфолк (гру­зо­обо­рот около 60 млн. т, 2009 год) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке на­ва­лоч­ных (ка­мен­ный уголь, зер­но и др.), на­лив­ных (нефть и неф­те­про­дук­ты) и кон­тей­нер­ных гру­зов. Уголь­ный тер­ми­нал Норфолк - один из круп­ней­ших в Сев. по­лу­ша­рии (мощ­ность около 48 млн. т уг­ля в год). Кон­тей­нер­ный тер­ми­нал - 2-й по мощ­но­сти на Вост. по­бе­ре­жье США по­сле пор­то­во­го ком­плек­са Нью-Йорк - Нью-Джер­си. В го­ро­де за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны от­де­ле­ния ря­да ми­ро­вых су­до­ход­ных ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на кон­тей­нер­ных пе­ре­воз­ках, в т. ч. дат­ской «A.P. Mol­ler-Maersk Group», франц. CMA CGM, изра­иль­ской «ZIM Integrated Shipping Ser­vices».

Норфолк - круп­ный ре­гио­наль­ный центр де­ло­вой ак­тив­но­сти; здесь на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры ком­па­ний: «Norfolk Southern Corporation» (од­на из ве­ду­щих железнодорожных ком­па­ний США), «Landmark Media En­terprises» (од­на из круп­ней­ших в стра­не ча­ст­ных ме­диа­ком­па­ний), «Domi­nion Enterprises» (из­да­тель­ская и ин­тер­нет- дея­тель­ность), «FHC Health Systems» (мед. об­слу­жи­ва­ние), «BlackHawk Pro­ducts Group» [про­из-во и по­став­ка за­щит­но­го обо­ру­до­ва­ния (ко­бу­ры, бро­не­жи­ле­ты, рюк­за­ки и др.) для Mин-ва обо­ро­ны США и пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов многие стран]. За­мет­ную роль иг­ра­ет ту­ризм (50-100 тыс. кру­из­ных пас­са­жи­ров в год).

В 5 км к се­ве­ру от мор. тор­го­во­го пор­та рас­по­ло­же­на ба­за ВМС США «Нор­фолк» - круп­ней­шая во­енная ба­за в ми­ре (ос­но­ва­на в 1917 году). Здесь раз­ме­ща­ют­ся Ко­ман­до­ва­ние объ­е­ди­нён­ных воо­руженных сил НАТО по во­про­сам транс­фор­ма­ции (с 1952 года; до 2003 года Вер­хов­ное ко­ман­до­ва­ние объ­е­ди­нён­ных воо­руженных сил НАТО в Ат­лан­ти­ке), Ко­ман­до­ва­ние сил фло­та (быв. Ат­лан­ти­че­ский флот) США, несколько во­енно-морских учеб­ных за­ве­де­ний, мно­го­численые скла­ды (бо­е­при­па­сов, ве­ще­вые, про­до­воль­ст­вен­ные), аэ­ро­дром и др.

Промышленность иг­ра­ет вспо­мо­гательную роль и об­слу­жи­ва­ет гл. обр. во­енно-морскую ба­зу и морской тор­го­вый порт. В Норфолк на­хо­дят­ся вер­фи ком­па­ний: «BAE Systems Norfolk Ship Repair» (1936 год; в струк­ту­ре брит. «BAE Systems»), «Colonna’s Ship­yard», «Lyon Shipyard»; су­до­строит. под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «General Dynamics» и др.; в Порт­сму­те - круп­ней­шая в южной ча­сти аг­ло­ме­ра­ции Хамп­тон-Ро­удс верфь ком­па­нии «Norfolk Naval Shipyard» (1767 год; под конт­ро­лем ВМС США) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)