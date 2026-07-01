НОРФОЛК (ГОРОД)
НОРФОЛК (Norfolk, город) - город на Юге США, в юго-восточной части штата Виргиния.
Население 243,8 тыс. человек (2013 год; в т. ч. 43,1% - афроамериканцы, 6,6% - выходцы из стран Лат. Америки), второй по числу жителей в штате после г. Виргиния-Бич (Вирджиния-Бич). Вместе с городами Виргиния-Бич, Хамптон, Ньюпорт-Ньюс и пригородами Портсмут и Чесапик образует городскую агломерацию - метрополитенский ареал Хамптон-Роудс с населением свыше 1,7 млн. человек. Расположен в 28 км от побережья Атлантического ок., при входе в Чесапикский зал., на южное побережье гавани Хамптон-Роудс, на правом берегу р. Элизабет. Мор. порт и обслуживающая его крупная железнодорожная станция. Узел автомагистралей; связан тоннельно-мостовыми переходами через гавань Хамптон-Роудс с Хамптоном и Ньюпорт-Ньюсом (Хамптон- Роудс; 1957 год, достроен в 1976 году; длина около 5,6 км), а через вход в Чесапикский залив - с п-овом Делмарва (Чесапик-Бей; 1960-1964 годы, достроен в 1995-1999 годы; длина 37 км). Международный аэропорт (в 9 км к северо-востоку от центра города).
Основан королевской хартией 1682 года как «Towne of Lower Norfolk County» в составе колонии Виргиния. С 1691 года в графстве Норфолк (названо по одноим. графству в Англии). В первой половине XVIII века развивался как крупный торговый центр (через Норфолк экспортировались табак, лес, дёготь, кожа). В начале Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов центр лоялистов. В 1776 году занят американскими войсками, подвергся бомбардировке, затем блокаде британского флота. В 1799, 1804 годы пострадал от пожаров. Во время англо-американской войны 1812-1814 годов дважды подвергся атакам британских войск, но взят не был. В 1820-1850-е годы один из центров т. н. движения «Назад - в Африку» (репатриация негров из США). В 1845 году получил статус города. В 1858 году соединён железной дорогой с Питерсбергом, в 1883 году - с Виргиния-Бич. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годы важная военно-морская база южан. В 1862 году взят войсками северян под командованием бригадного генерала Дж. Вула. В конце XIX - начале XX веков развивался как центр экспорта угля, сельско-хозяйственной продукции и рыбы, расширялся за счёт присоединения близлежащих населённых пунктов. В годы Первой и Второй мировых войн один из центров управления ВМФ США. Во второй половине XX века важный центр судостроения и транспортный узел. В 1960-1970-е годы в связи с оттоком «белого» населения в пригороды изменялась социальная структура. В 1980-е годы для ускорения развития исторического центра города предпринята его реконструкция (разрушены устаревшие складские помещения, возведён ряд высотных зданий).
Среди старейших построек Норфолка - англиканская епископальная церковь Св. Павла (1739 год; со следом от снаряда, оставшимся после бомбардировки 1776 года), форт Норволка (основан в 1794 году, сооружения преимущественно 1810 год), дома Уиттл (1791 год), М. Майерса (1792 год; ныне музей) и Уиллоуби-Бейлор (1794 год; с 2005 года Исторический музей Норфолк; в составе Художесвтенного музея Крайслера) в георгианском стиле. В Норфолке - общественные здания в стиле классицизма: Академии Норфолка (1840 год, арх. Т.У. Уолтер), быв. Ратуши (1850 год, архитекторы У. Синглтон, Уолтер; ныне Мемориал генерала Д. Макартура), таможни (1859 год, арх. А.Б. Янг), а также почтамта в стиле неоренессанс (Старой ратуши; 1899-1900 годы, архитектурное бюро «Wyatt & Nolting»). Также в Норфолке: неоготическая церковь Непорочного зачатия (1858 год) и особняк Хантер-хаус в викторианском стиле (1894 год, арх. У.П. Уэнтуорт; ныне музей). Основной район деловой и общественной активности - набережная Уотерсайд-драйв, где расположены Международный торговый центр, высотные офисные здания «Доминион тауэр» (1987 год; самое высокое здание в агломерации Хамптон-Роудс - выс. 100 м), «Банк оф Америка сентер» (1967 год; выс. 93 м), «Норфолк Саутерн тауэр» (1989 год; выс. 86 м); гостиница «Норфолк Уотерсайд Марриотт» (1991 год; высота 87 м); торговый центр «Уотерсайд фестивал маркетплейс» (1983 год); парк Таун-Пойнт (место проведения фестивалей и парадов) и др.
Норфолк - образовательный и культурный центр агломерации Хамптон-Роудс. Среди вузов - Университет «Олд Доминион» (основан в 1930 году как колледж Уильяма и Мэри; современный статус с 1962 года), Университет Норфолк (основан в 1935 году на базе Виргинского объединённого университета; современный статус с 1979 года); гуманитарный Виргиния-Уэслиан-колледж (1961 год), бизнес-колледж; кампусы общественного колледжа «Тайдуотер» (1968 год) и медицинского колледжа «Фортис»; медицинская школа Восточной Виргинии (1973 год). Музеи: полиции (1919 год), художественный Крайслера (1933 год), «Эрмитаж» (1937 год; в фахверковом здании), пожарной службы (2004 год) и др. Мемориал генерала Д. Макартура (1964 год). Национальный морской центр «Наутикус» (1994 год; на набережной Уотерсайд-драйв) с Военный-морской музеем Хамптон-Роудс (1979 год), аквариумом, интерактивным театром и др. (в 2000 году у пирса установлен линкор «Висконсин»). Театры: оперный [главная постановочная площадка компании «Виргиния-опера» (1974 год)], драматические «Уэллс» [для «Виргиния стейдж компани» (1968 год)] и «Аттукс» (1919 год; афроамериканский культурный центр). Симфонический оркестр Виргинии (1920 год). Центр исполнительских искусств им. Джин и Джорджа Роупер. Как концертные площадки широко используются спортивно-развлекательный комплекс «Норфолк Скоуп» (1971 год; около 13,8 тыс. мест) и Центр им. Т. Константа (2002 год; ок. 9,5 тыс. мест). Ботанический сад Норфолк (1939 год). Зоопарк Виргинии (1900 год).
Большинство крупных спортивных состязаний (по хоккею с шайбой, баскетболу и др.) проводится в «Норфолк Скоуп», соревнования по бейсболу - на стадионе «Харбор Парк» (1993 год; около 12,1 тыс. мест; на набережной Уотерсайд-драйв).
Основа экономики Норфолк - сфера услуг, гл. обр. транспортно-логистические, оптовая и розничная торговля, административные, финансовые, туристический бизнес, обслуживание военных объектов. Морской торговый порт Норфолк (грузооборот около 60 млн. т, 2009 год) специализируется на обработке навалочных (каменный уголь, зерно и др.), наливных (нефть и нефтепродукты) и контейнерных грузов. Угольный терминал Норфолк - один из крупнейших в Сев. полушарии (мощность около 48 млн. т угля в год). Контейнерный терминал - 2-й по мощности на Вост. побережье США после портового комплекса Нью-Йорк - Нью-Джерси. В городе зарегистрированы отделения ряда мировых судоходных компаний, специализирующихся на контейнерных перевозках, в т. ч. датской «A.P. Moller-Maersk Group», франц. CMA CGM, израильской «ZIM Integrated Shipping Services».
Норфолк - крупный региональный центр деловой активности; здесь находятся штаб-квартиры компаний: «Norfolk Southern Corporation» (одна из ведущих железнодорожных компаний США), «Landmark Media Enterprises» (одна из крупнейших в стране частных медиакомпаний), «Dominion Enterprises» (издательская и интернет- деятельность), «FHC Health Systems» (мед. обслуживание), «BlackHawk Products Group» [произ-во и поставка защитного оборудования (кобуры, бронежилеты, рюкзаки и др.) для Mин-ва обороны США и правоохранительных органов многие стран]. Заметную роль играет туризм (50-100 тыс. круизных пассажиров в год).
В 5 км к северу от мор. торгового порта расположена база ВМС США «Норфолк» - крупнейшая военная база в мире (основана в 1917 году). Здесь размещаются Командование объединённых вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации (с 1952 года; до 2003 года Верховное командование объединённых вооруженных сил НАТО в Атлантике), Командование сил флота (быв. Атлантический флот) США, несколько военно-морских учебных заведений, многочисленые склады (боеприпасов, вещевые, продовольственные), аэродром и др.
Промышленность играет вспомогательную роль и обслуживает гл. обр. военно-морскую базу и морской торговый порт. В Норфолк находятся верфи компаний: «BAE Systems Norfolk Ship Repair» (1936 год; в структуре брит. «BAE Systems»), «Colonna’s Shipyard», «Lyon Shipyard»; судостроит. подразделения компании «General Dynamics» и др.; в Портсмуте - крупнейшая в южной части агломерации Хамптон-Роудс верфь компании «Norfolk Naval Shipyard» (1767 год; под контролем ВМС США) и др.