НОРЕН
НОРЕН, Нурен Ларс - шведский писатель, театральный режиссёр.
Дебютировал поэтический сборник «Сирень, снег» («Syrener, snö», 1963 год), в котором, как и в последующем поэтическом творчестве [сборник «Энциклопедия» («Encyklopedi», 1966 год) и др.], в духе позднего сюрреализма и конкретной поэзии широко использованы приёмы монтажа, графической возможности письма.
Автор романов «Пчеловоды» («Bisk ̈otarna», 1970 год) и «В подземном небе. Пчеловоды-II» («I den underjordiska himlen. Biskötarna II», 1972 год) об обитателях стокгольмского дна - преступниках, проститутках и наркоманах.
С 1973 года выступает как драматург.
Подлинный успех Норену принесли драмы «Воля к убийству» («Modet att d ̈oda», 1978 год), «Ночь рождает день» («Natten ̈ar dagens mor»), «Хаос - сосед Бога» («Kaos är granne med Gud», обе 1983 год), «Тишина» («Stillheten», 1984 год), в центре которых - острые семейные конфликты.
Среди других сочинений: поэтический сборник «Сердце в сердце» («Hjärta i hjärta», 1980 год), пьесы «Время - наш дом» («Tiden är vårt hem», 1992 год), «Как листва в Вилломбрусе» («Som löven i Vallombrosa», 1995 год), публицистическая драма «Памяти Анны Политковской» («Anna Politkovskaya in memoriam», 2007 год), книга «Дневник драматурга» («En dramatikers dagbok», 2008 год).
С 1993 года работает как театральный режиссёр; ставил пьесы Эсхила, У. Шекспира, Г. Ибсена, А.П. Чехова. В 1999-2007 годы руководил Королевским драматическим театром в Стокгольме; с 2009 году возглавляет Народный театр в Гётеборге. Как сценарист и режиссёр работает в кино и на ТВ.
Сочинения:
Осень и зима // Все дни, все ночи: Современная шведская пьеса. М., 1997;
Пьесы. М., 2011.