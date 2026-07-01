НОРЕН

НОРЕН, Ну­рен Ларс - шведский пи­са­тель, те­ат­раль­ный ре­жис­сёр.

Де­бю­ти­ро­вал по­этический сборник «Си­рень, снег» («Syrener, snö», 1963 год), в ко­то­ром, как и в по­сле­дую­щем по­этическом твор­че­ст­ве [сборник «Эн­цик­ло­пе­дия» («En­cyk­lopedi», 1966 год) и др.], в ду­хе позд­не­го сюр­реа­лиз­ма и кон­крет­ной по­эзии ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны приё­мы мон­та­жа, гра­фической воз­мож­но­сти пись­ма.

Ав­тор ро­ма­нов «Пче­ло­во­ды» («Bisk ̈otarna», 1970 год) и «В под­зем­ном не­бе. Пче­ло­во­ды-II» («I den underjordiska himlen. Biskö­tar­na II», 1972 год) об оби­та­те­лях сток­гольм­ско­го дна - пре­ступ­ни­ках, про­сти­тут­ках и нар­ко­ма­нах.

С 1973 года вы­сту­па­ет как дра­ма­тург.

Под­лин­ный ус­пех Норену при­нес­ли дра­мы «Во­ля к убий­ст­ву» («Modet att d ̈oda», 1978 год), «Ночь ро­ж­да­ет день» («Nat­ten ̈ar dagens mor»), «Ха­ос - со­сед Бо­га» («Kaos är granne med Gud», обе 1983 год), «Ти­ши­на» («Stillheten», 1984 год), в цен­тре ко­то­рых - ост­рые се­мей­ные кон­флик­ты.

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­этический сборник «Серд­це в серд­це» («Hjärta i hjärta», 1980 год), пье­сы «Вре­мя - наш дом» («Ti­den är vårt hem», 1992 год), «Как ли­ст­ва в Вил­лом­бру­се» («Som löven i Vallombrosa», 1995 год), пуб­ли­ци­стическая дра­ма «Па­мя­ти Ан­ны По­лит­ков­ской» («Anna Politkov­skaya in memoriam», 2007 год), книга «Днев­ник дра­ма­тур­га» («En dramatikers dagbok», 2008 год).

С 1993 года ра­бо­та­ет как те­ат­раль­ный ре­жис­сёр; ста­вил пье­сы Эс­хи­ла, У. Шек­спи­ра , Г. Иб­се­на, А.П. Че­хо­ва. В 1999-2007 годы ру­ко­во­дил Ко­ро­лев­ским дра­ма­тическим те­ат­ром в Сток­голь­ме; с 2009 году воз­глав­ля­ет Народный те­атр в Гё­те­бор­ге. Как сце­на­рист и ре­жис­сёр ра­бо­та­ет в ки­но и на ТВ.

Сочинения:

Осень и зи­ма // Все дни, все но­чи: Со­вре­мен­ная швед­ская пье­са. М., 1997;

Пье­сы. М., 2011.