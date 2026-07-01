НОРЬЕГА МАНУЭЛЬ АНТОНИО
НОРЬЕГА МАНУЭЛЬ АНТОНИО - государственный и военный деятель Панамы, генерал (1983 год).
В 1962 году окончил военную академию в Перу.
В 1968-1981 годы сторонник режима генерала О. Торрихоса Эрреры, с 1969 года возглавлял военную разведку G-2. Сотрудничал с ЦРУ. После гибели Торрихоса Эрреры в 1981 году в авиакатастрофе (по некоторым данным, М.А. Норьега был причастен к её подготовке) назначен начальником генштаба вооруженных сил. В 1983 году возглавил Национальную гвардию Панамы, реорганизованную им в Силы национальной обороны; с этого времени де-факто правитель Панамы (формально верховная государственная власть принадлежала избиравшимся под контролем М.А. Норьега президентам).
В мае 1989 года после победы на президентских выборах Г. Эндары Галимани, пользовавшегося поддержкой США, М.А. Норьега объявил результаты голосования незаконными. В декабре того же года назначен Законодательным собранием главой правительства с чрезвычайными полномочиями. В ответ на это США направили в Панаму 24-тысячную армию, признали победу Эндары Галимани законной и попытались арестовать М.А. Норьега, укрывавшегося с конца декабря 1989 года в посольстве Ватикана.
М.А. Норьега сдался 3 января 1990 года американским морским пехотинцам и был доставлен в Майами, где предстал перед судом. Обвинён в активном участии, в т. ч. личном, в транспортировке наркотиков на территорию США, наркобизнесе и преследовании политических противников. В 1992 году приговорён к 40 годам лишения свободы (впоследствии срок сокращён). В 2010 году экстрадирован во Францию и приговорён ещё к 7 годам заключения. В декабре 2011 года экстрадирован в Панаму (в 1995 году панамский суд заочно признал М.А. Норьега виновным в политических убийствах), отбывает наказание в г. Гамбоа.