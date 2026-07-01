НОРЬЕГА МАНУЭЛЬ АНТОНИО

НОРЬЕГА МАНУЭЛЬ АНТОНИО - государственный и во­енный дея­тель Па­на­мы , ге­не­рал (1983 год).

В 1962 году окон­чил во­енную ака­де­мию в Пе­ру.

В 1968-1981 годы сто­рон­ник ре­жи­ма генерала О. Тор­ри­хо­са Эр­ре­ры, с 1969 года воз­глав­лял во­енную раз­вед­ку G-2. Со­труд­ни­чал с ЦРУ. По­сле ги­бе­ли Тор­ри­хо­са Эр­ре­ры в 1981 году в авиа­ка­та­ст­ро­фе (по не­ко­то­рым дан­ным, М.А. Норьега был при­час­тен к её под­го­тов­ке) на­зна­чен начальником ген­шта­ба воо­руженных сил. В 1983 году воз­гла­вил Национальную гвар­дию Па­на­мы, ре­ор­га­ни­зо­ван­ную им в Си­лы национальной обо­ро­ны; с это­го вре­ме­ни де-фак­то пра­ви­тель Па­на­мы (фор­маль­но вер­хов­ная государственная власть при­над­ле­жа­ла из­би­рав­шим­ся под кон­тро­лем М.А. Норьега пре­зи­ден­там).

В мае 1989 года по­сле по­бе­ды на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах Г. Эн­да­ры Га­ли­ма­ни, поль­зо­вав­ше­го­ся под­держ­кой США , М.А. Норьега объ­я­вил ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния не­за­кон­ны­ми. В де­каб­ре то­го же го­да на­зна­чен За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем гла­вой пра­ви­тель­ст­ва с чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми. В от­вет на это США на­пра­ви­ли в Па­на­му 24-ты­сяч­ную ар­мию, при­зна­ли по­бе­ду Эн­да­ры Га­ли­ма­ни за­кон­ной и по­пы­та­лись аре­сто­вать М.А. Норьега, ук­ры­вав­ше­го­ся с конца декабря 1989 года в по­соль­ст­ве Ва­ти­ка­на.

М.А. Норьега сдал­ся 3 января 1990 года американским морским пе­хо­тин­цам и был дос­тав­лен в Май­а­ми, где пред­стал пе­ред су­дом. Об­ви­нён в ак­тив­ном уча­стии, в т. ч. лич­ном, в транс­пор­ти­ров­ке нар­ко­ти­ков на тер­ри­то­рию США, нар­ко­биз­не­се и пре­сле­до­ва­нии по­ли­тических про­тив­ни­ков. В 1992 году при­го­во­рён к 40 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды (впо­след­ст­вии срок со­кра­щён). В 2010 году экс­т­ра­ди­ро­ван во Фран­цию и при­го­во­рён ещё к 7 го­дам за­клю­че­ния. В декабре 2011 года экс­тра­ди­ро­ван в Па­на­му (в 1995 году па­нам­ский суд за­оч­но приз­нал М.А. Норьега ви­нов­ным в по­ли­тических убий­ст­вах), от­бы­ва­ет на­ка­за­ние в г. Гам­боа.