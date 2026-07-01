НОРДИКА ЛИЛЛИАН
НОРДИКА ЛИЛЛИАН (настоящая фамилия - Нортон (Norton)) - американская певица (сопрано).
По окончании в 1876 году Новоанглийской консерватории в Бостоне (класс Дж. О’Нила) концертировала в Бостоне, Нью-Йорке и др. городах США.
В 1878-1879 годы стажировалась в Милане у А. Санджованни. В 1879 году дебютировала на оперной сцене в миланском «Театро Мандзони» (партия Донны Эльвиры в опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта).
В 1880-1882 годы гастролировала в Санкт-Петербурге (Филина в опере «Миньон» А. Тома, Амелия в опере «Бал-маскарад» Дж. Верди), затем стажировалась в Париже у Дж. Сбрильи.
Американский оперный дебют Л. Нордики состоялся в 1883 году в Музыкальной академии Нью-Йорка (Маргарита в опере «Фауст» Ш. Гуно). В 1887-1893 годы выступала в лондонских театрах «Друри- Лейн» (1887 год), «Ковент-Гарден», в 1883 и 1897 годы пела в ораториях на Генделевских фестивалях (Лондон) и др. В 1894 гоу (после интенсивных занятий с Козимой Вагнер) стала первой американской певицей, принявшей участие в Байрёйтском фестивале (партия Эльзы в опере Р. Вагнера «Лоэнгрин»; дирижёр А. Тосканини). В 1893-1909 годы (с перерывами) выступала в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), где завоевала славу вагнеровского сопрано.
Репертуар Л. Нордики включал партии классико-романтического репертуара: Брунгильда, Изольда («Кольцо нибелунга», «Тристан и Изольда» Р. Вагнера), Аида, Виолетта, Леонора («Аида», «Травиата», «Трубадур» Дж. Верди), Джоконда («Джоконда» А. Понкьелли), Селика, Валентина («Африканка», «Гугеноты» Дж. Мейербера), Сюзанна («Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта), Офелия («Гамлет» А. Тома) и др. Оперную карьеру завершила в 1913 году. В том же году отправилась в концертное турне, погибла в результате кораблекрушения возле о. Ява.
Автор методические пособия с элементами мемуаристики «Советы певцам» (1923 год, переиздано в 1998 году).