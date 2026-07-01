НОРДИКА ЛИЛЛИАН

НОРДИКА ЛИЛЛИАН (настоящая фамилия - Нор­тон (Norton)) - американская пе­ви­ца (со­пра­но).

По окон­ча­нии в 1876 году Но­во­анг­лий­ской консерватории в Бос­то­не (класс Дж. О’Нила) кон­цер­ти­ро­ва­ла в Бос­то­не, Нью-Йор­ке и др. го­ро­дах США.

В 1878-1879 годы ста­жи­ро­ва­лась в Ми­ла­не у А. Сан­джо­ван­ни. В 1879 году де­бю­ти­ро­ва­ла на опер­ной сце­не в ми­лан­ском «Те­ат­ро Манд­зо­ни» (пар­тия Дон­ны Эль­ви­ры в опе­ре «Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та ).

В 1880-1882 годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Фи­ли­на в опе­ре «Минь­он» А. То­ма, Аме­лия в опе­ре «Бал-мас­ка­рад» Дж. Вер­ди), за­тем ста­жи­ро­ва­лась в Па­ри­же у Дж. Сбри­льи.

Американский опер­ный де­бют Л. Нордики со­сто­ял­ся в 1883 году в Музыкальной ака­де­мии Нью-Йор­ка (Мар­га­ри­та в опе­ре «Фа­уст» Ш. Гу­но). В 1887-1893 годы вы­сту­па­ла в лон­дон­ских те­ат­рах «Дру­ри- Лейн» (1887 год), «Ко­вент-Гар­ден», в 1883 и 1897 годы пе­ла в ора­то­ри­ях на Ген­де­лев­ских фес­ти­ва­лях (Лон­дон) и др. В 1894 гоу (по­сле ин­тен­сив­ных за­ня­тий с Ко­зи­мой Ваг­нер) ста­ла пер­вой американской пе­ви­цей, при­няв­шей уча­стие в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле (пар­тия Эль­зы в опе­ре Р. Ваг­не­ра «Ло­эн­грин»; ди­ри­жёр А. Тос­ка­ни­ни). В 1893-1909 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) вы­сту­па­ла в «Мет­ро­поли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк), где за­вое­ва­ла сла­ву ваг­не­ров­ско­го со­пра­но.

Ре­пер­ту­ар Л. Нордики вклю­чал пар­тии клас­си­ко-ро­ман­тического ре­пер­туа­ра: Брун­гиль­да, Изоль­да («Коль­цо ни­бе­лун­га», «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра ), Аи­да, Вио­лет­та, Ле­о­но­ра («Аи­да», «Тра­виа­та», «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди), Джо­кон­да («Джо­кон­да» А. Пон­кь­ел­ли), Се­ли­ка, Ва­лен­ти­на («Аф­ри­кан­ка», «Гу­ге­но­ты» Дж. Мей­ер­бе­ра), Сю­зан­на («Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та), Офе­лия («Гам­лет» А. То­ма) и др. Опер­ную карь­е­ру за­вер­ши­ла в 1913 году. В том же го­ду от­пра­ви­лась в кон­церт­ное тур­не, по­гиб­ла в ре­зуль­та­те ко­раб­ле­кру­ше­ния воз­ле о. Ява.

Ав­тор ме­то­дические по­со­бия с эле­мен­та­ми ме­муа­ри­сти­ки «Со­ве­ты пев­цам» (1923 год, пе­ре­из­да­но в 1998 году).