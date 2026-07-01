НОРДЕНШЕЛЬД

НОРДЕНШЕЛЬД, Нур­ден­шёльд Нильс Адольф Эрик - шведский гео­граф, мо­ре­пла­ва­тель, ис­сле­до­ва­тель Арк­ти­ки, член Сток­гольм­ской (ны­не Шведской ко­ро­лев­ской) АН (1858 год), иностранный член-корреспондент Пе­тер­бург­ской АН (1879 год).

По про­ис­хо­ж­де­нию финн. В 1853 году окон­чил университет в Гель­синг­фор­се. В 1861 году уча­ст­во­вал в шведской экс­пе­ди­ции О. То­рел­ля на ар­хи­пе­лаг Шпиц­бер­ген.

В 1864, 1868 и 1872-1873 годы экс­пе­ди­ции под руководвом Норденшельда про­из­ве­ли то­по­гра­фическую съём­ку бе­ре­гов Шпиц­бер­ге­на. В 1870 и 1883 годы ру­ко­во­ди­тель шведской эк­пе­ди­ций в Грен­лан­дию , по­ло­жив­ших на­ча­ло ис­сле­до­ва­ни­ям её ле­дя­но­го щи­та. В 1875 и 1876 годы пла­вал из Шве­ции до устья р. Ени­сей.

Впер­вые в 1878-1879 годы на па­ро­хо­де «Ве­га» Норденщельд осу­ще­ст­вил сквоз­ное (с зи­мов­кой в пу­ти) пла­ва­ние Северо-Восточным про­хо­дом (ны­не Се­вер­ный мор­ской путь) из Ат­лан­ти­че­ско­го океана в Ти­хий и че­рез Су­эц­кий ка­нал вер­нул­ся в Шве­цию (1880 год), обо­гнув всю Ев­ра­зию.

Почетный член РГО (1881 год).

Име­нем Норденшельда на­зва­ны ар­хи­пе­лаг в Кар­ском море, за­ли­вы у бе­ре­гов Но­вой Зем­ли и о. Се­ве­ро-Вос­точ­ная Зем­ля ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген, по­лу­ост­ров на о. Западный Шпиц­бер­ген и др.

Экс­пе­ди­ции Норденшельда на па­ро­хо­де «Ве­га» в 1878-1880 годы по­свя­щён ро­ман Жю­ля Вер­на «Най­дё­ныш с по­гиб­шей "Цин­тии"».