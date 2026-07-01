НОРДЕНШЕЛЬД
НОРДЕНШЕЛЬД, Нурденшёльд Нильс Адольф Эрик - шведский географ, мореплаватель, исследователь Арктики, член Стокгольмской (ныне Шведской королевской) АН (1858 год), иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1879 год).
По происхождению финн. В 1853 году окончил университет в Гельсингфорсе. В 1861 году участвовал в шведской экспедиции О. Торелля на архипелаг Шпицберген.
В 1864, 1868 и 1872-1873 годы экспедиции под руководвом Норденшельда произвели топографическую съёмку берегов Шпицбергена. В 1870 и 1883 годы руководитель шведской экпедиций в Гренландию, положивших начало исследованиям её ледяного щита. В 1875 и 1876 годы плавал из Швеции до устья р. Енисей.
Впервые в 1878-1879 годы на пароходе «Вега» Норденщельд осуществил сквозное (с зимовкой в пути) плавание Северо-Восточным проходом (ныне Северный морской путь) из Атлантического океана в Тихий и через Суэцкий канал вернулся в Швецию (1880 год), обогнув всю Евразию.
Почетный член РГО (1881 год).
Именем Норденшельда названы архипелаг в Карском море, заливы у берегов Новой Земли и о. Северо-Восточная Земля архипелага Шпицберген, полуостров на о. Западный Шпицберген и др.
Экспедиции Норденшельда на пароходе «Вега» в 1878-1880 годы посвящён роман Жюля Верна «Найдёныш с погибшей "Цинтии"».