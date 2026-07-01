НОРЦОВ ПАНТЕЛЕЙМОН МАРКОВИЧ

НОРЦОВ ПАНТЕЛЕЙМОН МАРКОВИЧ - Росссийский пе­вец (ба­ри­тон), народный артист РСФСР (1947 год).

В 1925 году окон­чил Ки­ев­скую консерваторию (класс В.А. Цвет­ко­ва).

В 1925-1953 годы (с пе­ре­ры­вом в 1926-1927 годы) со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра, в 1926-1927 годы вы­сту­пал в опер­ных те­ат­рах Харь­ко­ва и Кие­ва.

Один из луч­ших ис­пол­ни­те­лей пар­тии Ев­ге­ния Оне­ги­на (од­но­именная опе­ра П.И. Чай­ков­ско­го ) на русской опер­ной сце­не (за­пи­си опе­ры: 1936 год, ди­ри­жёр В.В. Не­боль­син; 1937 год, ди­ри­жёры А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев, А.И. Ор­лов).

Сре­ди луч­ших пар­тий: Елец­кий, Свет­лей­ший («Пи­ко­вая да­ма», «Че­ре­вич­ки» Чай­ков­ско­го), Дон Жу­ан (од­но­именная опе­ра В.А. Мо­цар­та ). Уча­ст­ник пер­вой по­ста­нов­ки опе­ры «Выш­ка Ок­тяб­ря» Б.Л. Явор­ско­го (пар­тия Ин­же­не­ра, 1930 год, Боль­шой те­атр).

В 1951-1962 годы, за­тем до 1987 года пре­по­да­вал в Музыкально-пе­да­го­гическом институте им. Гне­си­ных, в 1962-1993 годы - в Московской консерватории (профессор с 1973 года). Государственная премия СССР (1942 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1951 год).

Кол­лек­ция кар­тин русских ху­дож­ни­ков, со­б­ран­ная П.М. Норцовым, в 1995 году пе­ре­да­на в Треть­я­ков­скую га­ле­рею. Снят ви­део­фильм «П.М. Нор­цов. Пе­вец и кол­лек­цио­нер» (2000 год).