НОРЦОВ ПАНТЕЛЕЙМОН МАРКОВИЧ
НОРЦОВ ПАНТЕЛЕЙМОН МАРКОВИЧ - Росссийский певец (баритон), народный артист РСФСР(1947 год).
В 1925 году окончил Киевскую консерваторию (класс В.А. Цветкова).
В 1925-1953 годы (с перерывом в 1926-1927 годы) солист московского Большого театра, в 1926-1927 годы выступал в оперных театрах Харькова и Киева.
Один из лучших исполнителей партии Евгения Онегина (одноименная опера П.И. Чайковского) на русской оперной сцене (записи оперы: 1936 год, дирижёр В.В. Небольсин; 1937 год, дирижёры А.Ш. Мелик-Пашаев, А.И. Орлов).
Среди лучших партий: Елецкий, Светлейший («Пиковая дама», «Черевички» Чайковского), Дон Жуан (одноименная опера В.А. Моцарта). Участник первой постановки оперы «Вышка Октября» Б.Л. Яворского (партия Инженера, 1930 год, Большой театр).
В 1951-1962 годы, затем до 1987 года преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, в 1962-1993 годы - в Московской консерватории (профессор с 1973 года). Государственная премия СССР (1942 год). Награждён орденом Ленина (1951 год).
Коллекция картин русских художников, собранная П.М. Норцовым, в 1995 году передана в Третьяковскую галерею. Снят видеофильм «П.М. Норцов. Певец и коллекционер» (2000 год).