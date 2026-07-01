НОРАВАНК

НОРАВАНК - мо­на­стырь на юго-вос­то­ке Ар­ме­нии , в области Вай­оц-Дзор.

Рас­по­ло­жен на ус­ту­пе уще­лья р. Ама­гу (при­ток р. Ар­па) близ с. Ама­гу, в 20 км к юго-за­па­ду от г. Ехег­над­зор. Ос­но­ван в 1205 году еп. Ова­не­сом (бывший на­стоя­тель мо­на­сты­ря в Ва­га­на­ван­ке); ре­зи­ден­ция епи­ско­пов Сю­ни­ка и кня­зей Ор­бе­лян, круп­ный ду­хов­ный и куль­тур­ный центр со зна­ме­ни­тым скрип­то­ри­ем (ми­ниа­тю­рист Мо­мик, начало XIV века). По­ки­нут мо­на­ха­ми по­сле зем­ле­тря­се­ния 1840 года.

Ря­дом с руи­на­ми церк­ви IX-X веков рас­по­ло­же­на церковь Сурб-Ка­ра­пет (Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля) ти­па ку­поль­но­го за­ла с че­тырь­мя 2-этаж­ны­ми при­де­ла­ми по уг­лам (1216-1223 или 1221-1227 годы; 8-гран­ный ба­ра­бан с зон­тич­ным ку­по­лом по­сле зем­ле­тря­се­ния 1840 года за­ме­нён на круг­лый с ко­нус­ным ку­по­лом) и боль­шим при­тво­ром (га­ви­том; по­стро­ен до 1232 года, верх ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1261 году зод­чим Си­ра­не­сом) со ста­лак­ти­то­вы­ми сво­да­ми, пе­ре­ло­жен­ны­ми по­сле зем­ле­тря­се­ния 1321 года. В стрель­ча­том тим­па­не над западным вхо­дом в цер­ковь - рель­еф (пред­по­ло­жи­тель­но конца XIII века) с изо­бра­же­ни­ем Бо­га От­ца, бла­го­слов­ляю­ще­го Рас­пя­тие и ле­вой ру­кой дер­жа­ще­го го­ло­ву Ада­ма, над ко­то­рой па­рит го­лубь (сим­вол Свя­то­го Ду­ха).

К северной сте­не церкви Сурб-Ка­ра­пет при­мы­ка­ет не­боль­шая ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Сурб-Гри­гор ти­па свод­ча­то­го за­ла (1275 год, зод­чий Си­ра­нес), в ин­терь­е­ре ко­то­рой со­хра­ни­лись фраг­мен­ты фре­сок и гроб­ни­цы кня­же­ской се­мьи Ор­бе­лян (в т. ч. усы­паль­ни­ца Эли­ку­ма III Ор­бе­ля­на, 1300 год).

Ар­хитектурная до­ми­нан­та ан­самб­ля - 3-ярус­ная церкви Сурб-Ас­т­ва­ца­цин (Пре­свя­той Бо­го­ма­те­ри) с усы­паль­ни­цей в 1-м пря­мо­уголь­ном в пла­не эта­же и по­ми­наль­ным хра­мом во 2-м кре­сто­об­раз­ном в пла­не эта­же, с на­руж­ны­ми кон­соль­ны­ми ле­ст­ни­ца­ми (1331-1339 годы, зод­чий Мо­мик, по­хо­ро­нен у южной сте­ны церк­ви; по­строе­на на сред­ст­ва Бур­те­ла Ор­бе­ля­на). Цер­ковь вме­сто ку­по­ла пе­ре­кры­та мно­го­ко­лон­ной ро­тон­дой с ко­ну­со­об­раз­ной кры­шей (раз­ру­ше­ны зем­ле­тря­се­ни­ем 1840 год, вос­ста­нов­ле­ны в 1997 году). Над две­ря­ми - ба­рель­е­фы (на 1-м эта­же - Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем Хри­стом и ар­хан­ге­ла­ми; на 2-м - Хри­стос с апо­сто­ла­ми Пет­ром и Пав­лом). В пре­де­лах ог­ра­ды (XVII-XVIII веков) и вне её так­же со­хра­ни­лись руи­ны гражданских зда­ний (гос­ти­ни­ца, ме­ж­ду 1273 и 1290 годами; ча­сов­ни; ке­льи и слу­жеб­ные по­ме­ще­ния XVIII века) и хач­ка­ры. Рес­тав­рационные ра­бо­ты про­во­ди­лись в 1948-1949 и 1982-1999 годы.

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