НОРАВАНК
НОРАВАНК - монастырь на юго-востоке Армении, в области Вайоц-Дзор.
Расположен на уступе ущелья р. Амагу (приток р. Арпа) близ с. Амагу, в 20 км к юго-западу от г. Ехегнадзор. Основан в 1205 году еп. Ованесом (бывший настоятель монастыря в Ваганаванке); резиденция епископов Сюника и князей Орбелян, крупный духовный и культурный центр со знаменитым скрипторием (миниатюрист Момик, начало XIV века). Покинут монахами после землетрясения 1840 года.
Рядом с руинами церкви IX-X веков расположена церковь Сурб-Карапет (Св. Иоанна Крестителя) типа купольного зала с четырьмя 2-этажными приделами по углам (1216-1223 или 1221-1227 годы; 8-гранный барабан с зонтичным куполом после землетрясения 1840 года заменён на круглый с конусным куполом) и большим притвором (гавитом; построен до 1232 года, верх реконструирован в 1261 году зодчим Сиранесом) со сталактитовыми сводами, переложенными после землетрясения 1321 года. В стрельчатом тимпане над западным входом в церковь - рельеф (предположительно конца XIII века) с изображением Бога Отца, благословляющего Распятие и левой рукой держащего голову Адама, над которой парит голубь (символ Святого Духа).
К северной стене церкви Сурб-Карапет примыкает небольшая часовня-усыпальница Сурб-Григор типа сводчатого зала (1275 год, зодчий Сиранес), в интерьере которой сохранились фрагменты фресок и гробницы княжеской семьи Орбелян (в т. ч. усыпальница Эликума III Орбеляна, 1300 год).
Архитектурная доминанта ансамбля - 3-ярусная церкви Сурб-Аствацацин (Пресвятой Богоматери) с усыпальницей в 1-м прямоугольном в плане этаже и поминальным храмом во 2-м крестообразном в плане этаже, с наружными консольными лестницами (1331-1339 годы, зодчий Момик, похоронен у южной стены церкви; построена на средства Буртела Орбеляна). Церковь вместо купола перекрыта многоколонной ротондой с конусообразной крышей (разрушены землетрясением 1840 год, восстановлены в 1997 году). Над дверями - барельефы (на 1-м этаже - Богоматерь с Младенцем Христом и архангелами; на 2-м - Христос с апостолами Петром и Павлом). В пределах ограды (XVII-XVIII веков) и вне её также сохранились руины гражданских зданий (гостиница, между 1273 и 1290 годами; часовни; кельи и служебные помещения XVIII века) и хачкары. Реставрационные работы проводились в 1948-1949 и 1982-1999 годы.