НОР-ГЕТИК
НОР-ГЕТИК (арм. - Новый Гетик (Гошаванк)) - монастырь в Армении, в с. Гош области Тавуш.
Основан Мхитаром Гошем в 1188 году на месте разрушенного землетрясением монастыря Гетик; после смерти Гоша (1213 год) в его честь стал называться Гошаванк (арм. - монастырь Гоша).
В XIII веке Нор-Гетик - крупный духовный и культурный центр Армении; там жили и работали историки К. Гандзакеци и О. Тавушеци. С XIV века Нор-Гетик находился в упадке, в конце XIX века прекратил своё существование.
Архитектурный ансамбль монастыря сформировался в конце XII - первой половины XIII веков. Были возведены главная церковь Сурб-Аствацацин (Пресвятой Богородицы; 1191-1196 годы, зодчий Мхитар Плотник; купольный зал с примыкающим к апсиде купольным квадратом и с приделами в 2 яруса по сторонам апсиды) и большой 4-колонный гавит (1197-1203 годы, Мхитар Плотник). По сторонам от входа в главную церковь - 2 больших каменных креста-хачкара [конец XIII века, мастер Погос; один - в Государственном музее истории Армении (Ереван)].
С южной стороны от церкви Сурб-Аствацацин - типологически схожая с ней церковь Сурб-Григор (1231 год); вплотную к южной стене гавита главной церкви кн. Григором Тга пристроена маленькая сводчатая церковь Сурб-Григор- Лусаворич (Св. Григория Просветителя, 1237-1241 годы), снаружи и внутри обильно украшенная резным декором. Комплекс книгохранилища (до 1241 года); на 2-м этаже - крестообразная в плане церковь Сурб-Хрештакапетац (Святых архангелов; 1291 год, зодчие Закиос и Григор), увенчанная ротондой на колоннах. По мнению А.Ю. Казаряна, это первая из сохранившихся 2-ярусных церквей с ротондой, б. ч. которых относится к первой полвине XIV века.
Гош основал ещё несколько церквей, в т. ч. на холме к югу от Нор-Гетика - часовню-мавзолей Сурб-Амбардзман (Воскресения), где он и был похоронен; рядом с ней - купольная церковь с кубовидным основным объёмом (1254 год). В 1937-1966 годы в Нор-Гетике проводились комплексные реставрационные работы, в 1972 году открыт историко-архитектурный музей, в 1978 году благоустроена территория ансамбля.