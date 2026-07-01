НОР-ГЕТИК

НОР-ГЕТИК (арм. - Но­вый Ге­тик (Го­ша­ванк)) - мо­на­стырь в Ар­ме­нии, в с. Гош области Та­вуш.

Ос­но­ван Мхи­та­ром Го­шем в 1188 году на мес­те раз­ру­шен­но­го зем­ле­тря­се­ни­ем монастыря Ге­тик; по­сле смер­ти Го­ша (1213 год) в его честь стал на­зы­вать­ся Го­ша­ванк (арм. - мо­на­стырь Го­ша).

В XIII веке Нор-Гетик - круп­ный ду­хов­ный и куль­тур­ный центр Ар­ме­нии; там жи­ли и ра­бо­та­ли ис­то­ри­ки К. Ганд­за­ке­ци и О. Та­ву­ше­ци. С XIV века Нор-Гетик на­хо­дил­ся в упад­ке, в конце XIX века пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

Ар­хитектурный ан­самбль мо­на­сты­ря сфор­ми­ро­вал­ся в конце XII - первой половины XIII веков. Бы­ли воз­ве­де­ны глав­ная церковь Сурб-Ас­т­ва­ца­цин (Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы; 1191-1196 годы, зод­чий Мхи­тар Плот­ник; ку­поль­ный зал с при­мы­каю­щим к ап­си­де ку­поль­ным квад­ра­том и с при­де­ла­ми в 2 яру­са по сто­ро­нам ап­си­ды) и боль­шой 4-ко­лон­ный га­вит (1197-1203 годы, Мхи­тар Плот­ник). По сто­ро­нам от вхо­да в главную цер­ковь - 2 боль­ших ка­мен­ных кре­ста-хач­ка­ра [конец XIII века, мас­тер По­гос; один - в Государственном му­зее ис­то­рии Ар­ме­нии ( Ере­ван )].

С южной сто­ро­ны от церкви Сурб-Ас­т­ва­ца­цин - ти­по­ло­ги­че­ски схо­жая с ней церковь Сурб-Гри­гор (1231 год); вплот­ную к южной сте­не га­ви­та главной церк­ви кн. Гри­го­ром Тга при­строе­на ма­лень­кая свод­ча­тая церковь Сурб-Гри­гор- Лу­са­во­рич (Св. Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля, 1237-1241 годы), сна­ру­жи и внут­ри обиль­но ук­ра­шен­ная рез­ным де­ко­ром. Ком­плекс кни­го­хра­ни­ли­ща (до 1241 года); на 2-м эта­же - кре­сто­об­раз­ная в пла­не церковь Сурб-Хреш­та­ка­пе­тац (Свя­тых ар­хан­ге­лов; 1291 год, зод­чие За­ки­ос и Гри­гор), увен­чан­ная ро­тон­дой на ко­лон­нах. По мне­нию А.Ю. Ка­за­ря­на, это пер­вая из со­хра­нив­ших­ся 2-ярус­ных церк­вей с ро­тон­дой, б. ч. ко­то­рых от­но­сит­ся к первой полвине XIV века.

Гош ос­но­вал ещё несколько церк­вей, в т. ч. на хол­ме к югу от Нор-Гетика - ча­сов­ню-мав­зо­лей Сурб-Ам­бардз­ман (Вос­кре­се­ния), где он и был по­хо­ро­нен; ря­дом с ней - ку­поль­ная цер­ковь с ку­бо­вид­ным ос­нов­ным объё­мом (1254 год). В 1937-1966 годы в Нор-Гетике про­во­ди­лись ком­плекс­ные рес­тав­рационные ра­бо­ты, в 1972 году от­крыт ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей, в 1978 году бла­го­ус­т­рое­на тер­ри­то­рия ан­самб­ля.

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